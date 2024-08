Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de gestion et systèmes de suivi des entrepreneurs en 2024

Perdez-vous encore du temps à gérer vos services contractuels avec de la paperasserie fastidieuse et des tâches répétitives ?

Si c'est le cas, c'est le moment d'arrêter - il y a une meilleure façon de faire les choses 🙂

Les outils de gestion des sous-traitants d'aujourd'hui sont souples, intuitifs et puissants. Ils s'occupent de toutes les tâches lourdes à votre place, ce qui vous permet de tourner autour de vos concurrents et de faire les choses terminées plus rapidement.

Mais comment faire pour savoir si vous investissez dans le bon logiciel ? C'est là que nous intervenons !

Utilisez cette liste comme votre guide personnel des 10 meilleurs logiciels de gestion des entrepreneurs pour 2024. Nous avons fait le travail pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre la meilleure décision, en toute connaissance de cause. Nous allons décomposer les fonctionnalités clés, les prix, les critiques, les limites, et plus encore.

Que rechercher dans un logiciel de gestion des entrepreneurs ?

Comme pour tout ce qui concerne l'environnement de travail moderne, le choix d'un bon logiciel de gestion des sous-traitants fait toute la différence. Mais soyons réalistes : vous n'avez pas envie de passer des heures à passer en revue des dizaines d'options. Si vous êtes ici, c'est parce que vous recherchez l'efficacité Logiciel RH qui vous facilite la vie.

N'hésitez pas à passer aux bonnes choses si vous savez ce dont vous avez besoin ! Mais si vous n'êtes pas sûr, voici quelques points à vérifier pour trouver les bons outils de gestion des entrepreneurs :

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des entrepreneurs à utiliser en 2024

Nous allons passer aux choses sérieuses et comparer les 10 meilleurs logiciels de gestion d'entreprise pour rationaliser vos journées de travail.

Demandez à vos entrepreneurs de suivre le temps, d'établir des estimations et d'ajouter des notes depuis n'importe où grâce au chronomètre global de ClickUp ClickUp est un outil de gestion de projet de bout en bout de gestion de projet, de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de la relation client (GRC) Logiciel ERP avec tous les outils dont vous avez besoin pour faire le travail (et même plus).

Son interface orientée vers les personnes a la flexibilité nécessaire pour servir les grandes comme les petites entreprises. Elle possède les fonctions nécessaires pour superviser et communiquer avec les entrepreneurs spécialisés, les sous-traitants, les parties prenantes, les clients, etc. Mon travail est donc assuré, que vous travailliez avec des entreprises générales et des constructions sur site ou avec des indépendants et des projets informatiques.

Vous pouvez utiliser ClickUp Suivi du temps du projet pour budgétiser votre durée, paramétrer des estimations, afficher des rapports et ajouter des notes de n'importe où et à n'importe quel moment. Vous pouvez également démarrer vos processus dans ClickUp avec des flux de travail préconstruits, des affichages et plus encore en utilisant l'un de ses modèles prêts à l'emploi ! Nous vous suggérons le modèle Modèle ClickUp de gestion des ressources humaines pour faire correspondre votre main-d'œuvre disponible aux missions appropriées, dans le cadre d'un système rationalisé de gestion des sous-traitants.

En outre, l'externalisation de la gestion de projet les organisations peuvent utiliser les outils ClickUp pour superviser la mise en œuvre, la facturation, la gestion des risques et les indicateurs financiers pour chaque client. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Limites de ClickUp :

Sa fonctionnalité IA basée sur les rôles,ClickUp AIn'est proposée aux utilisateurs de Free Forever qu'à titre d'essai gratuit. Mais vous pouvez l'ajouter à n'importe quel forfait payant pour seulement $$$a par mois

Certains utilisateurs éprouvent une légère courbe d'apprentissage pendant qu'ils s'adaptent à tant de fonctionnalités puissantes

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Suite de travail

via Suite de travail La suite de travail est une logiciel de gestion de projet pour freelance le logiciel de gestion de projet pour freelance est un logiciel de gestion de projet. Il est conçu pour gérer une main-d'œuvre mondiale avec des options personnalisables pour organiser et développer votre réseau.

Ce logiciel pratique Outil SaaS vous aidera à automatiser l'intégration, à centraliser les données relatives à la main-d'œuvre, à payer les entrepreneurs et à minimiser le travail administratif comme la gestion des feuilles de calcul. Il peut même vous aider à faire émerger vos meilleurs talents afin d'accélérer le processus de gestion des entrepreneurs. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Worksuite :

Optimisez votregestion de projet freelance sur tous les systèmes d'exploitation avec des fonctions de cloud, de SaaS et d'applications mobiles

Affichez une vue d'ensemble des coûts de tous vos projets avec des conversions de devises pour les entrepreneurs internationaux

Mon travail de gestion des documents est simplifié grâce aux fonctionnalités suivantesdes feuilles de calcul automatisées et des tâches administratives

Gardez tout organisé pour le cycle de vie de chaque projet avec des solutions de gestion des contrats personnalisables

Limites de Worksuite :

L'interface semble datée et manque parfois de fonctions appropriées

Téléchargementaccords et contrats d'entreprise manuellement peut s'avérer difficile

Prix de Worksuite :

Essentials: 500$/mois

500$/mois Vision: 1 000 $/mois

1 000 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

3. Ondulation

via Ondulation Rippling est une plateforme de gestion globale des effectifs qui fournit un tableau de bord unifié pour les besoins des RH, de l'informatique et des finances. Elle unifie des systèmes tels que les dépenses, les avantages sociaux et la paie, ce qui vous permet de gérer tous les aspects du cycle de vie des employés.

Cette puissante solution de gestion des entrepreneurs peut vous aider à mettre en œuvre les protocoles de sécurité requis par les normes de conformité des entrepreneurs et à extraire toutes les données d'audit nécessaires en quelques clics. En outre, vous pouvez superviser l'analyse des projets, les politiques, le flux de travail et les permissions à l'aide d'un simple graphique des employés pour obtenir rapidement et facilement des données sur la main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling :

Réunissez tout grâce à des centaines d'intégrations avec vos outils existants tels que Brex, Nectar, Checkr et Guideline, ou obtenez des solutions logicielles recommandées à partir de l'app store

L'interface moderne permet aux employés et aux entrepreneurs de naviguer facilement dans les forfaits d'avantages sociaux, la paie et plus encore

Le système d'intégration rapide et facile vous permet de personnaliser l'expérience des nouveaux employés

Gardez vos finances sous contrôle avec des fonctionnalités de budgétisation et de prévision pour chaque employé, entrepreneur et pigiste 📚

Limites de l'effet d'entraînement :

Les informations détaillées sur les prix ne sont pas disponibles sans les services de devis gratuits personnalisés

Absence de fonctions de gestion de projet, de gestion de la relation client (CRM) ou de gestion intégrée (ERP)

Prix de l'ondulation :

Plan personnalisé: A partir de 8$/mois

Évaluations et critiques de Rippling :

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,000+ reviews)

les deux autres sont en cours d'élaboration

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site de l'associationles alternatives à l'ondulation !

4. Deel

via Deel

Deel est une solution basée sur le cloud pour la gestion des ressources humaines et de la conformité. Elle vous aidera à embaucher, à intégrer et à payer les employés à temps plein et les entrepreneurs indépendants, tout en affichant une vue centrale de votre lieu de travail dans un tableau de bord unique.

Les gestionnaires, les employés, les entrepreneurs et les dirigeants peuvent utiliser l'interface en libre-service de Deel pour achever des dizaines de tâches liées à la paie et au retrait. Et de nombreuses fonctionnalités clés de Deel sont disponibles sur un forfait Free qui est utile pour les entreprises jusqu'à 200 employés. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Deel :

Rationalisez votre paie pour les employés et les entrepreneurs internationaux grâce au traitement automatisé des paiements

Réduisez la charge de travail de votre service RH en permettant aux employés et aux entrepreneurs de se connecter et d'afficher leurs paiements à venir à tout moment

Simplifiez le processus d'intégration des employés et des entrepreneurs à l'étranger pour les aider à se sentir comme un membre de votre équipe mondiale

Ce logiciel de gestion des entrepreneurs automatise l'administration et les rapports des ressources humaines pour les entrepreneurs et les employés d'une petite entreprise utilisant un système de ressources humaines global

Deel limitations :

Deel est une solution basée sur le cloud et n'est pas disponible pour une utilisation sur les appareils Android, iOS, Windows ou Linux

Manque d'assistance client en arrière-plan et difficulté à programmer des appels avec les représentants du service client

Prix de Deel :

Deel HR: Free

Free Entrepreneurs: 49$/mois

49$/mois EOR: $599/mois

$599/mois Paie globale: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (700+ commentaires)

4.6/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (70+ avis)

Check out these Deel alternatives !

5. Lusha

via Lusha Lusha est une plateforme d'intelligence marketing et de gestion d'équipe qui facilite le recrutement et la conclusion de contrats pour les entreprises B2B. Elle fonctionne également comme un hub de prospection qui utilise l'intelligence commerciale pour montrer aux entreprises susceptibles d'investir dans vos services. 🤩

En tant que recruteur et outil de sourcing de candidats, Lusha fournit un pool de candidats qualifiés pour rendre vos embauches moins coûteuses et moins chronophages. Le logiciel est conçu pour vous aider à effectuer des embauches plus rapidement grâce à un processus d'intégration, d'inscription et de suivi simplifié. Et vous pouvez l'essayer gratuitement !

Les meilleures fonctionnalités de Lusha :

Simplifiez vos processus d'onboarding pour créer une expérience d'installation facile sans faire perdre de temps à personne

Maintenez une base de données fraîche et profitez de mises à jour automatisées pour votre CRM, en rationalisant vos opérations B2B

Restez au fait de l'évolution des réglementations en matière de sécurité et de confidentialité pour éviter les problèmes de conformité de tous les côtés

Trouvez exactement les entrepreneurs et les candidats dont vous avez besoin sans travail grâce à la base de données de contacts précise de Lusha

Les limites de Lusha :

Manque d'assistance pour les applications mobiles, Linux et Chromebook

Le forfait Free est limité à cinq crédits par mois et à un seul utilisateur, ce qui en fait une solution à long terme peu pratique pour la plupart des entreprises

Prix de Lusha :

Free: 0$/mois pour un utilisateur

0$/mois pour un utilisateur Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Premium: $69/mois par utilisateur

$69/mois par utilisateur Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Lusha évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (1,000+ reviews)

4.3/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.0/5 (300+ commentaires)

6. Atlas

via Atlas Atlas fournit un logiciel de gestion des entrepreneurs pour aider les entreprises à se développer au-delà des frontières pour travailler avec des entrepreneurs dans le monde entier. Il élimine le besoin de multiples fournisseurs, prestataires tiers, facilitant la gestion de la conformité et le paiement de votre main-d'œuvre mondiale à partir d'une seule plateforme. 🤩

Contrairement à de nombreux outils de gestion des entrepreneurs, Atlas peut également vous aider à obtenir un parrainage de visa et une mobilité pour vos employés et entrepreneurs. Ils aideront même à la relocalisation et au logement des familles, de sorte que votre talent peut se concentrer sur vous fournir leur meilleur travail sans se soucier des petites choses.

Les meilleures fonctionnalités d'Atlas :

Obtenez une assistance de bout en bout en matière de parrainage de visa et de mobilité pour vos talents et leurs familles, y compris une assistance en matière de logement, d'espace de bureau, de relocalisation, et plus encore

Gérez votre main-d'œuvre mondiale à partir d'une seule plateforme et faites du traitement de la paie un jeu d'enfant, quel que soit l'emplacement

Rendre le processus d'intégration rapide et le maintenir conforme en fonction de l'emplacement de vos talents avec l'aide d'experts locaux

Bénéficiez d'une expertise RH fiable et d'informations juridiques pour plus de 160 pays

Limites d'Atlas :

Les forfaits payants et l'absence de version Free peuvent rendre Atlas trop cher pour les petites et moyennes entreprises

Temps de réponse plus lents de la part des représentants locaux des RH et du service client

Prix d'Atlas :

Employeur officiel: 450 $/mois par employé

450 $/mois par employé Visa et parrainage de la mobilité: 1 500 $/visa

G2: 4.4/5 (5+ reviews)

4.4/5 (5+ reviews) Capterra: N/A

7. Avetta

via Avetta Avetta est un logiciel de gestion des entrepreneurs conçu pour aider les clients et les fournisseurs à gérer les risques, la sécurité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Il fonctionne également comme un réseau mondial, fournissant des outils pour tout, de la cybersécurité à la durabilité.

En plus de fournir des outils de gestion des entrepreneurs, $$$a vous met en relation avec un réseau d'entrepreneurs et de sous-traitants mondiaux, ce qui vous permet de trouver facilement les talents dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités d'Avetta :

Rendez la gestion de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement moins fastidieuse en gérant tous les entrepreneurs, les travailleurs et les chantiers à partir d'une seule plateforme

Gérez les relations avec les entrepreneurs et les fournisseurs à partir du tableau de bord pour faciliter la protection de vos travailleurs (et de votre réputation)

Transformez vos contrats en relations transparentes et de confiance pour forger des connexions significatives avec les entrepreneurs et les clients

Augmenter la visibilité des pratiques de sécurité pour tous les entrepreneurs afin de réduire le taux d'incidents liés à la sécurité

Les limites d'Avetta :

Les informations sur les prix ne sont pas disponibles sur le site web d'Avetta ou sur les plateformes d'évaluation les plus populaires

Quelques difficultés à se connecter et à obtenir des solutions de l'assistance client

Prix d'Avetta :

Contact pour les prix

G2: 2.9/5 (15+ commentaires)

2.9/5 (15+ commentaires) Capterra: 1.8/5 (40+ avis)

8. A distance

via A distance Remote est une solution d'emploi globale qui permet aux entreprises d'intégrer facilement des entrepreneurs et des employés du monde entier. Il est conçu pour éliminer les tracas liés aux impôts, à la paie, aux avantages sociaux et à la conformité dans plusieurs pays, afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses qui comptent . 🙌

Que vous ayez besoin d'aide pour gérer les avantages sociaux ou distribuer les remboursements de dépenses, Remote peut y parvenir. Et il est conçu pour l'évolutivité, aidant les entreprises à se développer et à ouvrir des branches dans de nouveaux pays.

Les meilleures fonctionnalités de Remote :

Ne vous préoccupez plus de vos impôts en laissant Remote s'occuper du calcul de vos impôts et traiter les paiements automatiques d'impôts

Laissez l'automatisation simplifier l'entrée de la paie, les déductions avant impôt, les approbations de paiement, les remboursements de frais, les dépôts directs et d'autres tâches administratives

Utilisez Remote via le portail Web ou les applications mobiles sur la plupart des systèmes d'exploitation afin de pouvoir gérer vos entrepreneurs de n'importe où

Facilitez la compréhension des avantages sociaux de vos entrepreneurs et de vos employés grâce au gestionnaire d'avantages sociaux de Remote

Limites de Remote :

Certains avis mentionnent un manque d'informations claires concernant les paiements dans différents pays et régions

Les réponses du service clientèle ne sont pas toujours opportunes

Prix à distance :

Gestion des sous-traitants: 29 $/mois par sous-traitant

29 $/mois par sous-traitant Employeur attitré: 599 $/mois par employé

599 $/mois par employé Paie globale: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (40+ avis)

9. Fiverr Enterprise

via Fiverr Enterprise Fiverr Enterprise (alias Fiverr Business) est un outil SaaS de gestion des entrepreneurs conçu pour rationaliser tous les aspects de votre main-d'œuvre freelance. Il aide vos équipes à à travailler plus rapidement et accélérer la croissance des entreprises en s'occupant de toutes les petites tâches liées à l'embauche de professionnels sous contrat.

Par exemple, au lieu de payer plusieurs factures chaque mois, vous paierez une seule facture mensuelle simple à Fiverr qui paiera instantanément des factures individuelles à chaque entrepreneur ou pigiste avec lequel vous avez travaillé.

Les meilleures fonctionnalités de Fiverr :

Mon travail consiste à faciliter l'administration en éliminant les tâches financières, routinières et juridiques lorsque vous travaillez avec des entrepreneurs indépendants et des freelances

Maintenez une visibilité achevée sur les entrepreneurs avec lesquels votre équipe travaille afin de rendre les projets et la communication plus efficaces

Gérez les documents juridiques, l'accès au système et les vérifications d'antécédents à partir d'une seule plateforme

Traiter et payer instantanément les factures des freelances dans plus de 190 pays

Les limites de Fiverr :

La structure tarifaire basée sur le pourcentage peut faire varier considérablement les frais mensuels, ce qui peut être problématique pour certaines petites entreprises

Manque d'assistance pour les applications hors ligne et mobiles

Prix de Fiverr :

Core: 3% de frais par mois

3% de frais par mois Premium: 5% de frais/mois

5% de frais/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ avis)

10. Plan

via Avion Plane est un logiciel de gestion des entrepreneurs internationaux qui vous permet d'embaucher, d'embarquer et de payer des entrepreneurs dans plus de 240 pays à l'aide d'une plateforme sécurisée basée sur le cloud. Il vous permet également de gérer les avantages et la conformité pour les entrepreneurs et les employés, en supprimant la pénibilité d'une main-d'œuvre internationale.

Vos entrepreneurs et employés internationaux vous remercieront parce que Plane pense qu'ils méritent la même expérience de paie facile que les employés américains, sans coût supplémentaire pour vous ! En parlant d'employés, Plane n'est pas seulement pour les entrepreneurs - vous pouvez également embaucher et gérer des employés américains et internationaux.

Les meilleures fonctionnalités de Plane :

Laissez tomber les frais de majoration et laissez Plane vous aider à envoyer des paiements à des entrepreneurs dans plus de 240 pays avec des taux de change optimaux

Facilitez la vie de vos sous-traitants internationaux en laissant Plane gérer votre paie et envoyer les paiements directement sur leurs comptes bancaires sans les frais de retrait d'un portefeuille électronique

Laissez votre équipe administrative se concentrer sur les choses importantes et utilisez Plane pour gérer vos retenues fiscales et la paperasse relative à l'emploi 📚

Travaillez avec une équipe d'experts pour décider si vous voulez embaucher un nouveau membre de l'équipe en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé

Les limites de Plane :

L'interface utilisateur et l'application mobile ne sont pas intuitives et peuvent être difficiles à utiliser

Fonctionnalités de personnalisation et préférences de paie personnalisées limitées

Prix de Plane :

Employés américains: 19 $/mois par employé

19 $/mois par employé Entrepreneurs internationaux: 39 $/mois par entrepreneur

39 $/mois par entrepreneur Employés internationaux: 499 $/mois par employé

Plane évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (400+ reviews)

4.6/5 (400+ reviews) Capterra: N/A

Suivre les entrepreneurs avec les systèmes de gestion des entrepreneurs

Ces outils logiciels étonnants construisent un avenir meilleur pour les gestionnaires de projet et les entrepreneurs. Le ciel est la limite avec ces systèmes de gestion des entrepreneurs de premier ordre. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de choisir celui qui vous convient. ✨

Une fois que vous aurez automatisé les tâches chronophages et condensé tout ce dont vous avez besoin dans une plateforme facile à utiliser, vous pourrez libérer du temps pour les choses que vous voulez vraiment faire. Et vous pourrez utiliser ClickUp pour gérer toutes vos listes de tâches et projets professionnels et personnels afin de tirer le meilleur parti de ce temps, lui aussi !

Vous êtes prêt à améliorer votre gestion des entrepreneurs ? Titre : ClickUp et démarrez avec notre forfait Free Forever pour voir ce qu'il en est, gratuitement. 💸