10 meilleurs outils logiciels de gestion du personnel en 2024

La gestion d'un effectif n'est pas une tâche facile. Jongler avec les emplois du temps, s'assurer que les tâches administratives sont terminées et optimiser les flux de travail sont autant de tâches que même les managers les plus compétents ont du mal à mener à bien.

Si l'on ajoute à cela le fait que de plus en plus de personnes travaillent en ligne, il n'est pas étonnant que les entreprises se tournent vers des systèmes et des outils logiciels spécialisés dans la gestion du personnel pour les aider à tirer le meilleur parti de leurs équipes.

Un logiciel de gestion des effectifs est un programme conçu pour aider les personnes à gérer le personnel de leur entreprise. Il permet de suivre les heures de travail des employés, leurs horaires et d'autres informations importantes.

Bon nombre de ces outils offrent également une aide dans d'autres domaines liés à la gestion du personnel. Il peut s'agir de solutions de gestion des tâches des outils d'analyse avancée et des outils de communication.

Cependant, tous les outils de gestion des ressources humaines ne sont pas aussi utiles dans toutes les situations. Certains sont destinés aux petites entreprises, tandis que d'autres conviennent mieux aux mastodontes de l'industrie.

Cette liste des dix meilleurs outils de gestion des effectifs vous aidera à trier efficacement toutes vos options pour trouver la plateforme de gestion des effectifs idéale pour votre situation. Ainsi, quel que soit le nombre d'employés que vous gérez ou votre secteur d'activité, vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin pour maintenir votre entreprise et vos effectifs sur la bonne voie.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des ressources humaines ?

Fonctionnalités de gestion à distance: Les outils de gestion du personnel doivent offrir des fonctionnalités avancées telles que l'accès à distance, l'attribution de tâches et la création de rapports.

Analyse et rapports: Ces outils doivent permettre de suivre les performances des employés, d'analyser les tendances et les modèles dans les données, et de fournir un retour d'information sur l'amélioration des opérations.

Fonctionnalités conviviales: rationalisez tous vos processus liés à la gestion du personnel. Cela inclut des outils pour l'envoi d'e-mails, la programmation de réunions et d'évènements, et le suivi de la progression des projets.

**Automatisations : rationalisez les processus, réduisez le temps consacré aux tâches manuelles et veillez à ce que rien ne passe inaperçu. Quels sont les avantages de l'utilisation d'un outil de gestion du personnel ?

Les 10 meilleurs logiciels de gestion du personnel

Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive de tous les logiciels de gestion des ressources humaines disponibles sur le marché aujourd'hui, mais plutôt d'une sélection des meilleurs. Nous avons inclus des informations sur les prix, les évaluations et les fonctionnalités afin que vous puissiez rapidement savoir quelles options pourraient être le bon logiciel de gestion des ressources humaines pour votre entreprise.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une outil de gestion de projet dont les fonctionnalités sont spécialement conçues pour aider les personnes à gérer leur personnel. Il peut faire pratiquement tout ce dont vous avez besoin, avec des outils spécialisés pour la gestion des tâches et des projets, le suivi du temps et l'analyse des données.

Ce qui différencie ClickUp des autres plateformes similaires, c'est l'accent mis sur la personnalisation. Il offre des tonnes d'options différentes pour personnaliser les affichages du tableau de bord et des paramètres afin d'optimiser votre flux de travail et de tirer le meilleur parti de votre équipe.

Enfin, ClickUp va encore plus loin dans l'organisation de vos projets. ClickUp décompose tout ce que vous faites en une hiérarchie logique avec la structure suivante :

Environnement de travail

Espaces

Dossier

Listes

Tâches

Sous-tâches

En vous offrant tous ces niveaux d'organisation, tout a son propre espace, ce qui facilite la gestion de votre travail.

Caractéristiques :

Voyez exactement la charge de travail d'un membre de l'équipe sur une période donnée grâce à notre fonctionvue Charge de travail* Affichez les tâches et les projets dans la rubriqueAffichage du Calendrier de ClickUp afin de forfaiter l'avenir et d'éviter les goulets d'étranglement potentiels

Créez untableau de bord personnalisé pour visualiser rapidement les indicateurs de performance de haut niveau et l'affectation de la main-d'œuvre

Définissez des flux de travail en un rien de temps grâce à nos contrôles simples par glisser-déposer

Profitez de nos nombreux modèles gratuits, y compris les modèles pratiques /%href/ /%href/Modèles RH Les pros :

L'interface facile et intuitive vous permettra d'obtenir les données dont vous avez besoin pour gérer votre équipe et vous améliorerl'engagement des employés* Tout vous permet de tout faire, de l'attribution des tâches auxla gestion des ressources de l'équipe le tout en un seul endroit

Les intégrations permettent une expérience transparente entre le reste de votre pile technologique

Inconvénients :

Les applications mobiles ne disposent pas (encore) de toutes les fonctions que font les versions bureau

Il faut du temps pour se familiariser avec tous les affichages et toutes les ressources disponibles pour vous aider à gérer vos effectifs

Prix :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (5 000+ commentaires)

: 4.7/5 (5 000+ commentaires) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR est un logiciel de ressources humaines qui peut jouer un rôle essentiel en aidant les entreprises à gérer leurs effectifs.

Bien qu'il soit surtout connu pour ses utilisations plus centrées sur les RH, comme ses fonctionnalités d'embauche, d'onboarding et de formation, il peut également être utile dans d'autres domaines de la gestion de la main-d'œuvre.

Par exemple, BambooHR comprend des outils d'analyse pour aider les managers à comprendre comment les différentes équipes ou les membres individuels ont été performants.

Une fonctionnalité qui manque à BambooHR est un système de gestion des tâches. Vous ne pouvez donc pas utiliser ce programme pour optimiser les flux de travail ou pour forfaiter des projets. Vous devrez utiliser un autre programme pour le faire.

Fonctionnalités :

Comprend une base de données centralisée des employés, particulièrement utile pour les grandes entreprises comptant des centaines d'employés

Teams vous permet de créer instantanément des rapports d'analyse RH qui vous aident à mieux comprendre votre équipe et ses performances

Permet de connaître facilement le sentiment des employés à l'égard de l'entreprise grâce aux sondages eNPS

Pour :

L'interface utilisateur épurée est facile à naviguer pour les managers et les employés

Facilite le suivi de votre plus importanteKPI RH un jeu d'enfant

Une excellente ressource pour les employés, car elle comprend des options utiles en libre-service pour des problèmes courants tels que la prise de congés ou la recherche de documents relatifs à l'emploi

Contre :

Le manque d'options de personnalisation peut frustrer les managers qui veulent que les choses soient parfaites

Le prix peut être trop élevé, en particulier pour les petites entreprises aux budgets limités

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que pour les entreprises basées aux États-Unis.

Prix :

Essentiels : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Avantage : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,000+ reviews)

3. Monday.com

Via MondayMonday.com est une plateforme de gestion de projet complète, dotée de tous les outils nécessaires pour vous aider à maintenir votre équipe sur la bonne voie et à travailler efficacement.

Ce qui différencie Monday des autres plateformes de gestion de projets de l'Union européenne, c'est qu'il s'agit d'une plateforme de gestion de projets logiciels de gestion de projet est qu'il met l'accent sur la collaboration et la flexibilité. Il offre des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et des tableaux de projet visuels qui permettent aux membres de l'équipe de voir facilement où ils doivent se trouver, ce qu'ils doivent faire et à qui ils doivent s'adresser.

Il comprend également de puissantes fonctionnalités de planification qui vous permettent de forfaiter des projets complexes et d'optimiser les flux de travail de l'équipe.

Fonctionnalités :

Les tableaux Gantt et Kanban permettent à votre équipe de rester dans les temps pour toutes leurs tâches quotidiennes

Les tableaux de bord affichent qui travaille sur quoi en ce moment

Les documents permettent aux équipes de collaborer en temps réel sur un projet, une liste ou une session de brainstorming

Pour :

Offre une grande polyvalence aux gestionnaires sans les submerger

Un excellent système d'automatisation facilite le développement de flux de travail

Des tonnes d'intégrations ajoutent beaucoup de fonctions au produit de base

Inconvénients :

Les fonctionnalités avancées peuvent coûter beaucoup plus d'argent

Certains utilisateurs pensent qu'il n'est pas aussi bien conçu d'un point de vue UX que d'autres sur cette liste

L'application mobile manque de beaucoup de fonctionnalités qui seraient idéalement incluses

Prix :

Individuel : Free

: Free Basic: $8/ mois par utilisateur

$8/ mois par utilisateur Standard: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Pro: $16/ mois par utilisateur

$16/ mois par utilisateur Enterprise: Contrat pour la tarification

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (6,000+ commentaires)

Vous n'êtes toujours pas convaincu par le Monday ? Découvrez quelques-uns de nos favoris.. Alternatives au Monday pour trouver une plateforme mieux adaptée à vos besoins.

4. NICE

Via NICE Gestion du personnel du NICE est une solution d'optimisation de la main-d'œuvre basée sur le cloud qui aide les gestionnaires à planifier et à optimiser les horaires des employés. Elle comprend des fonctionnalités telles que des analyses avancées, des rapports en temps réel et des capacités de prévision afin que vous puissiez mieux prévoir les besoins en personnel et prendre des décisions basées sur des données réelles.

Elle comprend également des outils de gestion des relevés de temps et des demandes de congés pour que votre personnel soit toujours bien reposé et productif.

Il est important de noter que le système de gestion des ressources humaines de NICE n'est qu'une partie de la ligne de produits plus large de NICE. Vous voudrez probablement acheter l'ensemble de leur écosystème pour bénéficier de la plupart des avantages de l'utilisation de NICE.

Fonctionnalités :

L'application mobile vous aide à garder le contrôle sur votre main-d'œuvre

Les conseils intégrés vous permettent de conseiller vos employés pendant qu'ils travaillent

Le moteur de prévision omnicanal de NICE utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à planifier efficacement

Pour :

Un système robuste avec toutes les cloches et les sifflets que vous pourriez vouloir d'un outil WFM

Idéal pour les grandes entreprises, en particulier celles qui disposent d'un centre de contact ou d'un système omnicanalla réussite des clients équipes

Cons :

Son système peut tomber en panne de manière inattendue, ce qui le rend peu fiable

L'interface utilisateur semble un peu dépassée par rapport à d'autres options de logiciels de gestion des effectifs

Il peut être difficile de l'intégrer à d'autres outils

Prix :

Contrat pour les prix

Évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (78 commentaires)

4.3/5 (78 commentaires) Capterra: 4.8/5 (4 commentaires)

5. Équipe de connexion

Fonctionnalité de suivi du temps via Connecteam Connecteam est un logiciel de service sur le terrain et de gestion du travail axé sur le mobile qui aide les entreprises à gérer leur personnel, qu'il soit sur le terrain ou qu'il travaille télétravail. Il inclut la gestion des tâches l'ordonnancement, et des outils de communication pour aider les équipes à se synchroniser entre elles...

Connecteam dispose également de fonctionnalités avancées, telles que le suivi du temps, la gestion du temps et la gestion de l'information les rapports de dépenses et même des outils de paie. Il s'agit donc d'un outil idéal pour les petites entreprises qui doivent gérer des équipes d'employés dans le monde entier.

En plus de tout cela, Connecteam comprend également une suite d'outils d'analyse et de gestion de l'information de rapports qui vous permettront de prendre des décisions fondées sur des données pour améliorer votre entreprise.

Fonctionnalités :

Les rapports de fin d'équipe permettent aux employés et aux responsables de rester sur la même page

La fonction de pointeuse vous permet de suivre les performances des employés

La messagerie pour l'ensemble de l'équipe vous permet de rester en connexion avec votre équipe

Pour :

La flexibilité des prix permet aux entreprises de choisir la formule qui correspond à leurs besoins et à leur budget

La conception axée sur le mobile en fait un outil idéal pour les équipes qui travaillent sur le champ ou à domicile

Prend en charge une grande partie de la paperasserie répétitive que les entreprises doivent faire pour gérer les tâches des employés et les approbations

Inconvénients :

Le nombre de personnalisations peut être écrasant si vous voulez une solution "prête à l'emploi"

Les données sont segmentées entre les différentes parties de l'application, ce qui vous oblige à aller sur un nouvel écran pour trouver ce dont vous avez besoin

L'application peut ralentir, surtout si vous vous trouvez dans des zones où la connexion internet est médiocre

Prix :

Petite entreprise: $0

$0 Basic: $29/ mois pour les 30 premiers utilisateurs

$29/ mois pour les 30 premiers utilisateurs Avancé: $49/ mois pour les 30 premiers utilisateurs

$49/ mois pour les 30 premiers utilisateurs Expert: 99$ pour les 30 premiers utilisateurs

G2: 4.3/5 (39 commentaires)

4.3/5 (39 commentaires) Capterra: 4.8/5 (222 commentaires)

6. Jibble

Via Jibble Jibble est un logiciel de gestion des effectifs basé sur le cloud qui simplifie le suivi des heures et des présences des employés. Il le fait avec des outils spécialisés pour le pointage, la planification des quarts de travail et la gestion des heures supplémentaires.

Cependant, Jibble n'est pas seulement un moyen sophistiqué de suivre les heures de travail des employés. Il comprend également un outil d'analyse avancé pour aider les managers à suivre la productivité et les performances des employés .

Cela peut être particulièrement utile pour les entreprises qui doivent rester au courant de leur personnel réparti sur plusieurs emplacements. Jibble est un outil idéal pour les petites entreprises disposant d'un budget limité, car il est proposé avec un forfait gratuit qui inclut toutes les fonctionnalités de base nécessaires pour gérer efficacement votre main-d'œuvre.

Fonctionnalités :

L'employéapplication de pointeuse est gratuite et permet aux managers de voir en un coup d'œil les heures de travail des employés

Le suivi de l'emplacement en direct permet de suivre les membres de l'équipe même lorsqu'ils sont sur le champ

Enregistrez les heures de projet pour plusieurs membres de l'équipe afin de pouvoir facturer les clients avec précision

Pour :

Des tonnes de fonctionnalités gratuites qui sont parfaites pour les petites entreprises

S'intègre à Slack pour que les employés puissent pointer où qu'ils soient

L'interface utilisateur simple signifie que n'importe qui peut l'utiliser

Inconvénients :

Les coûts commenceront à s'échelonner au fur et à mesure de l'ajout d'employés

Manque de rapports avancés ou de fonctionnalités d'analyse par rapport à la concurrence

Les options de personnalisation sont rares

Prix :

Formule Free: 0$

0$ Premium forfait: 2.99$/mois par utilisateur

2.99$/mois par utilisateur Forfait ultime: 5,99 $/mois par utilisateur

5,99 $/mois par utilisateur Enterprise: Contrat pour la tarification

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (487 commentaires)

7. Oracle

via Oracle Oracle Workforce Management est une solution de gestion des effectifs de bout en bout qui rationalise les processus d'entreprise et accroît l'efficacité. Elle comprend des analyses avancées, une automatisation de la planification et du suivi du temps, modèles de paie et bien d'autres choses encore.

Oracle Workforce Management convient mieux aux grandes entreprises qui ont besoin des systèmes les plus puissants et les mieux connectés pour gérer leurs employés. Pour cette raison, Oracle est assez cher, mais il peut valoir le coup pour les entreprises qui ont besoin de toutes ses fonctionnalités.

Fonctionnalités :

Le système interne de gestion des performances permet à chaque employé de suivre ses objectifs et d'obtenir un suivi de ses performances

Les horaires de travail, la gestion des absences et le calcul des salaires sont autant de données partagées pour une expérience RH transparente

Les flux intégrés d'intégration et de désinsertion facilitent la gestion d'une main-d'œuvre en constante évolution

Pour :

Une solution héritée qui peut être une excellente solution tout-en-un pour les grandes entreprises

Elle est équipée de toute une série d'outils intégrés d'analyse et de ressources humaines

Inconvénients :

Inclut de nombreuses fonctionnalités qui peuvent ne pas être utiles à l'entreprise moyenne

Une interface utilisateur plus ancienne rend ce système lent et encombrant

Les mises à jour et les correctifs peuvent prendre beaucoup de temps à arriver

Prix :

Contrat pour les prix

Évaluations et critiques :

G2: 3.5/5 (494 commentaires)

3.5/5 (494 commentaires) Capterra: 3.9/5 (59 commentaires)

8. Skedulo

Via Skedulo Skedulo est une solution de gestion des effectifs basée sur le cloud qui donne aux entreprises la possibilité de gérer les horaires des employés, de planifier les projets et d'optimiser les flux de travail.

Ce qui différencie Skedulo des autres solutions de gestion des effectifs, c'est l'accent mis sur le mobile. L'application mobile de Skedulo est une ressource achevée pour les employés sur le champ où ils peuvent vérifier les rendez-vous et communiquer avec les gestionnaires.

Cela signifie que Skedulo est particulièrement utile pour les entreprises qui planifient souvent des appels de service ou qui travaillent sur la route.

Fonctionnalités :

Utilisez Skedulo MasterMind pour planifier automatiquement des visites à domicile avec un employé disponible

Inclut une application mobile pour les employés afin que les membres de l'équipe connaissent leur emploi du temps et puissent communiquer quel que soit leur emplacement

Intégration avec des applications de cartes pour aider les employés en déplacement à se rendre rapidement à leur prochain rendez-vous

Pros :

Les employés peuvent rester connectés avec le bureau principal, ce qui permet d'améliorer la sécurité, la communication et l'efficacité

Une expérience conviviale qui fonctionne sur n'importe quel smartphone moderne

Inconvénients :

L'application ne s'actualise pas toujours rapidement, ce qui signifie que les annulations de travail peuvent être manquées

Les fonctionnalités avancées prennent beaucoup de temps à découvrir correctement et à apprendre à utiliser

Prix :

Contrat pour la tarification

Évaluations et critiques :

G2: 4.2/5 (293 commentaires)

4.2/5 (293 commentaires) Capterra: 4.3/5 (11 commentaires)

9. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 est un environnement de travail en ligne tout-en-un qui veut révolutionner la façon dont le travail se fait en ligne. Cette plateforme comprend une suite complète d'outils de collaboration, de CRM et de gestion des tâches pour assurer l'assistance de toute votre équipe, qu'elle soit au bureau ou dans le confort de son Accueil.

Ce qui différencie Bitrix24 des autres solutions de outils de gestion de projet est qu'il tente de remplacer l'ensemble de votre pile technologique. À ce titre, il semble très ambitieux (car il l'est), mais il réussit à faire un travail admirable.

Bitrix24 dispose d'un nombre impressionnant de fonctionnalités, dont certaines que la plupart des autres outils de WFM ne prennent même pas en compte. Par instance, vous pouvez créer votre site web, traiter les paiements en ligne, et même héberger des discussions d'équipe à travers ce service.

Fonctionnalités :

Utilisez la base de données eLearning pour télécharger des documents éducatifs auxquels les membres de l'équipe peuvent se référer

Compilez des rapports à la volée afin de partager facilement les résultats de l'équipe

Créez des tâches directement à partir d'e-mails, afin que votre équipe n'oublie plus jamais de donner suite à une demande d'un client

Pour :

Les fonctionnalités de CRM à part entière facilitent la gestion de la relation clientgérer les charges de travailde garder le contrôle des tâches et d'optimiser les flux de travail

Les communications en ligne sécurisées permettent d'améliorer la collaboration entre les équipes

Des affichages multiples vous permettent de voir vos données de manière unique pour une meilleure compréhension de la gestion de la main-d'œuvre

Inconvénients :

L'application mobile peut être lente et manque d'un grand nombre de fonctionnalités qui viennent avec la version bureau

Les rapports sont légèrement dépassés

Les utilisateurs non initiés à la technologie pourraient avoir du mal à tirer le meilleur parti de ce programme

Prix :

Free: 0$ pour des utilisateurs illimités

0$ pour des utilisateurs illimités Basic: $61/ mois pour 5 utilisateurs

$61/ mois pour 5 utilisateurs Standard: $124/ mois pour 50 utilisateurs

$124/ mois pour 50 utilisateurs Professionnel: $249/ mois pour 100 utilisateurs

$249/ mois pour 100 utilisateurs Enterprise: 499 $/mois pour 250 utilisateurs

G2: 4.1/5 (489 commentaires)

4.1/5 (489 commentaires) Capterra: 4.1/5 (639 commentaires)

10. Paycom

Via Paycom Paycom est un service de paie en ligne et de Outil RH conçu pour aider les entreprises à gérer leur personnel et les tâches liées à la paie. Il comprend des fonctionnalités d'intégration et de formation, de suivi du temps, de gestion des présences, d'administration des avantages sociaux, etc.

Il comprend également des outils d'analyse qui peuvent être utilisés pour suivre le suivi des performances des employés et des outils de prévision pour prédire les besoins futurs en personnel.

Paycom est un excellent outil RH, mais il fait défaut à certaines des fonctionnalités clés de WFM dont vous avez besoin. Par instance, Paycom ne peut pas vous aider à créer des flux de travail ou à assigner des tâches à des employés spécifiques, ce qui signifie que vous devrez intégrer un autre outil dans votre pile technologique pour obtenir ces fonctionnalités cruciales.

Fonctionnalités :

Automatisation du suivi du temps et du travail en un seul endroit pour une plus grande efficacité

Des outils d'évaluation proactifs calculent automatiquement combien d'argent vous dépensez dans certains domaines de votre main-d'œuvre

Le logiciel d'embauche rationalisé simplifie le processus d'embauche et d'intégration

Pour :

Tout ce dont vous avez besoin pour gérer la paie et le suivi du temps dans un seul outil

Vous aide à gérer automatiquement les taxes d'État et les problèmes de conformité gouvernementale aux États-Unis.

L'assistance est prête à vous aider à optimiser le système en fonction de vos besoins

Inconvénients

Manque d'outils de suivi des projets et des tâches pour exploiter le véritable potentiel de votre équipe

Des failles ou des ruptures occasionnelles dans ce système tout-en-un peuvent entraîner des problèmes en cascade

Prix :

Contrat pour les prix

Évaluations et critiques :

G2: 4.2/5 (1 000+ commentaires)

4.2/5 (1 000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (755 commentaires)

FAQ sur les logiciels de gestion de la main-d'œuvre

Quels sont les avantages de l'utilisation d'un outil de gestion des effectifs ?

L'utilisation d'un outil de gestion du personnel peut aider les entreprises à améliorer leur efficacité, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à accroître la productivité de leurs employés. Il peut également contribuer à garantir le respect de la législation et de la réglementation du travail.

Quels types d'entreprises peuvent bénéficier de l'utilisation d'un outil de gestion des effectifs ?

Toute entreprise employant des salariés peut tirer profit de l'utilisation d'un outil de gestion des effectifs. Il peut s'agir d'une petite entreprise, d'une franchise ou d'une grande entreprise dans différents secteurs d'activité, y compris les soins de santé l'hôtellerie et la vente au détail.

Quels sont les avantages des logiciels de gestion des effectifs pour les équipes ?

Les outils de gestion de la main-d'œuvre peuvent aider les équipes à suivre leurs performances et à identifier les domaines à améliorer. Cela peut être particulièrement utile pour les entreprises qui s'appuient sur les indicateurs de performance des employés, comme les centres d'appels ou les équipes commerciales. En ayant accès aux données de performance en temps réel, les équipes peuvent identifier les domaines à améliorer et développer des stratégies pour renforcer leurs compétences et leurs performances professionnelles.

Trouver le bon logiciel de gestion du personnel pour votre équipe

Trouver le bon outil de gestion des effectifs pour votre entreprise peut être une tâche ardue. Avec les nombreuses options disponibles, il est important de prendre le temps de faire des recherches et de trouver des solutions comparer les différentes options pour en trouver une qui réponde à tous vos besoins.

L'une des meilleures façons de déterminer si un produit vous convient est de l'essayer. Avec ClickUp, vous pouvez ouvrir un compte gratuit dès aujourd'hui et vous familiariser avec nos fonctionnalités de gestion de la main-d'œuvre.

De plus, votre compte sera Free Forever pour toujours, alors prenez votre temps, essayez-nous et voyez ce que nous pouvons faire pour vous ClickUp peut faire pour vous .