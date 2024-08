10 modèles de contrats d'affaires gratuits

Faire des promesses en l'air ou donner sa parole ne suffit pas dans le monde des affaires -tout accord doit être étayé par un contrat. 📜

Un contrat juridiquement contraignant décrit tout engagement officiel exécutoire par la loi, définissant les attentes de toutes les parties concernées pour d'éviter les erreurs de communication .

Lorsqu'il est rédigé avec précision, il prévient les conflits et atténue le risque de problèmes de conformité pour toutes les parties concernées. En revanche, un ou un accord de service peut vous coûter cher : procédures judiciaires épuisantes, frais de justice, pénalités pour violation et perte de réputation.

Avec des enjeux aussi importants, en particulier pour un accord commercial coûteux, la rédaction de contrats peut être éprouvante pour les nerfs. Si vous cherchez un moyen de créer sans stress des accords commerciaux juridiques étanches, vous avez besoin de modèles de contrat adéquats.

Découvrons à quoi ils doivent ressembler et explorons 10 des meilleures options disponibles sur le marché !

Qu'est-ce qu'un modèle de contrat commercial ?

En tant qu'accord juridiquement contraignant, un contrat doit être rédigé d'une manière spécifique pour être valide. Vous devez utiliser des formules juridiques et du jargon qui correspondent à la transaction, aux conditions de paiement, à l'accord contractuel et à l'accord juridique global pour toutes les parties concernées, ce qui n'est pas évident pour un profane.

C'est là qu'interviennent les modèles de contrats d'affaires, ces outils qui vous aident à rédiger des contrats complets sans expertise juridique. 🧑‍⚖️

Le modèle simplifie la rédaction en vous donnant un cadre de travail normalisé. Il contient un langage standard approuvé par l'industrie, également appelé des clauses types -contextuelles par rapport à l'objet du contrat ou des accords de partenariat

Gardez à l'esprit que les modèles de contrats commerciaux ne sont pas universels par nature et dépendent du pays ou du secteur d'activité. Certains s'adaptent à n'importe quel transaction commerciale impliquant une relation vendeur-client . D'autres, comme un contrat d'entrepreneur indépendant ou un contrat de location, décrivent les termes et conditions d'une situation particulière - par exemple, un contrat d'achat ou de vente achat d'un bien immobilier ou la description du poste d'un employé.

Selon un étude de référence réalisée par World Commerce & Contracting (anciennement IACCM), plus de la moitié des contrats conclus sont basés sur le mauvais modèle, ce qui peut entraîner des problèmes de conformité. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser le bon modèle !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrat ?

Que vous ayez besoin d'une structure contractuelle pour les transactions récurrentes ou d'une structure spécifique à une situation donnée, un modèle de contrat de partenariat de qualité doit présenter certaines caractéristiques.

En général, cherchez des modèles de contrat avec :

des sections pertinentes : Le modèle doit avoir une structure conventionnelle pour présenter l'accord de manière logique. Veillez à ce qu'il comporte

Des clauses types appropriées

Des blocs pour les domaines essentiels tels que les signatures et les sceaux

Des sections d'indemnisation définies pour offrir une protection contre les conflits potentiels Personnalisation : Vous devez pouvoir adapter les clauses prédéfinies à la transaction ou au service en question sans effort. Le modèle doit être réutilisable et évolutif Outils de collaboration : Le modèle doit permettre une édition en temps réel avec les partenaires, les employés et les fournisseurs afin de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes Traçabilité : Il doit vous permettre de suivre les modifications apportées au contrat. Pour les contrats fréquemment mis à jour, le modèle doit accélérer le processus de révision et d'approbation Grande facilité d'utilisation : Une personne sans formation juridique doit pouvoir utiliser le document dès le départ. Les modèles de contrat haut de gamme comportent des guides intégrés pour aider l'utilisateur

10 modèles de contrats gratuits à utiliser en 2024

Nous avons compilé une liste de 10 modèles de contrats pour différents cas d'utilisation, y compris les contrats généraux, les contrats d'entreprise et les contrats de travail les accords commerciaux les contrats de location et les contrats de travail. Nos critères de sélection couvrent des facteurs tels que la fonctionnalité globale, la cohérence linguistique et la facilité d'utilisation.

1. Modèle de contrat commercial ClickUp

Le modèle de contrat commercial ClickUp peut vous aider à créer des contrats détaillés pour tout type de transaction

Vous recherchez un modèle de contrat simple ou de prestataire de services polyvalent pour faciliter les accords acheteur-fournisseur ? Le modèle de contrat commercial ClickUp peut vous aider à créer des contrats détaillés pour tout type de transaction Modèle de contrat commercial ClickUp est votre point de départ !

Ce modèle convivial pour les débutants est 100% évolutif, de sorte que les petites et grandes entreprises peuvent l'utiliser pour préparer des accords concrets et bien conçus. Il vous permet de rédiger des contrats commerciaux en tant que vendeur ou acheteur grâce à ses neuf sections standard :

Titre Services proposés Considérations et tarifs Annulation Droit applicable et frais juridiques Garanties offertes Divisibilité Renonciation et modifications Accord complet

Vous n'avez qu'à fournir les détails, comme les coordonnées de Partie A et de Partie B, les services et garanties offerts, les obligations mutuelles et les dates d'achèvement estimées. Pour éviter toute confusion, les parties que vous devez remplir sont mises en évidence entre parenthèses.

Une fois les sections remplies, passez à la page Accusé de réception - c'est là que les parties concernées apposent leur signature pour accepter les termes et conditions du contrat. 🖊️

Si vous avez besoin d'un point de départ pour savoir à quoi doit ressembler votre facture, consultez nos modèle de facture pour les services aux entreprises .

Comme tous les modèles ClickUp, celui-ci permet la collaboration en équipe - vous pouvez créer et gérer des tâches de rédiger des contrats en temps réel avec vos collègues et de contrôler les modifications apportées. Télécharger ce modèle

2. Modèle de contrat d'appel d'offres ClickUp

Offrez à votre client des informations détaillées sur vos services et sur l'offre plan du projet avec le modèle de contrat d'appel d'offres ClickUp

Lors de la poursuite d'un nouveau client dans un environnement concurrentiel, vous voulez couvrir toutes les bases et montrer que votre entreprise est la bonne solution. Faites confiance au Modèle de contrat d'appel d'offres ClickUp pour vous aider à faire des propositions gagnantes ! ✌️

Avec ce modèle, vous bénéficiez d'une prise en charge complète des éléments suivants rédiger des propositions attrayantes . Commencez par ajouter au document les informations relatives à la partie concernée. Décrivez ensuite les différents détails du projet, tels que les coûts de la main-d'œuvre, les modalités de paiement, les matériaux ou les contrats de location d'équipement, afin de présenter vos points forts de manière objective.

Le cadre par défaut permet au lecteur de scruter les éléments essentiels de l'offre - voici à quoi ressemble la structure :

Objet

Services à fournir

Prix

Calendrier

Plan du projet et plan de paiement

Structure de répartition du travail

Dates clés

Conditions générales

Ces sections soigneusement conçues facilitent la comparaison entre les offres concurrentes. Vous pouvez ajouter des sous-sections pour mieux définir la proposition.

Modifiez le texte type du modèle pour l'adapter à votre offre. Ajoutez des graphiques, des images, des tableaux et des diagrammes pour clarifier le plan de travail.

Pour les projets à long terme, nous vous recommandons de partager le modèle avec vos coéquipiers lors des réunions préalables et postérieures à l'appel d'offres afin de vérifier la rentabilité des services proposés. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'addenda à un contrat ClickUp

Utilisez le modèle ClickUp d'avenant à un contrat pour modifier facilement un contrat existant

Les contrats sont peut-être signés et scellés, mais sont-ils pour autant gravés dans le marbre ? Pas tout à fait s'il y a des avenants. 🖇️

Un addendum est un document juridique ajouté à un contrat existant pour en modifier certaines sections ou en insérer de nouvelles. La préparation de ce document juridiquement contraignant peut être un cauchemar, car il existe un risque réel de créer des incohérences ou des lacunes involontaires.

Entrer dans le ClickUp Addendum à un modèle de contrat -Conçu pour vous aider à modifier un contrat existant sans l'abîmer !

Utilisez ce modèle pour apporter des modifications conformes au contrat original. Le document vous guidera pour compléter les sections pertinentes, telles que le nom et la date du contrat, les modifications ou les ajouts, et la date d'entrée en vigueur.

Vous serez en mesure de reproduire le contrat original en termes de :

Langue

Formatage

Thème et style de police

Si vous finalisez les modifications par voie électronique, téléchargez une photo de votre signature numérique et le tour est joué.

Pour que toutes les informations soient centralisées et que vos archives soient impeccables, reliez l'accord final à ClickUp Docs ou l'ajouter à votre Flux de travail CRM . Télécharger ce modèle

4. Modèle de contrat de restauration ClickUp

Ne vous souciez plus de l'élaboration des contrats et concentrez-vous sur la fourniture d'un service de première classe grâce au modèle de contrat de services de restauration de ClickUp

Gérer une entreprise de restauration est déjà assez stressant, mais rédiger ces contrats clients très détaillés peut être extra frustrant.

Heureusement, ce n'est pas nécessaire, grâce au modèle de contrat de services de restauration de ClickUp Modèle de contrat de restauration ClickUp !

Ce modèle de contrat gratuit vous permet de donner un aperçu détaillé de vos services de restauration, en établissant la responsabilité dans des domaines tels que les coûts et les incitations, les fournitures et les limites de personnel. Il définit les paramètres des attentes des clients, de sorte qu'il n'y a pas de place pour les malentendus dans un document juridiquement contraignant.

Le modèle comprend des sections préétablies qui conviennent aussi bien aux accords de restauration interne qu'aux accords de restauration externe. Personnalisez les options telles que Coordination du lieu, Menu et Spécifications de l'événement pour expliquer comment votre équipe fournira le service. Vous avez la possibilité de joindre un menu détaillé (dans n'importe quel format de fichier) dans l'Exposé A : Menu traiteur. 🍜

Les contrats de restauration peuvent souvent donner lieu à des imprévus qui entraînent des litiges. Dans cette optique, vous pouvez ajouter des clauses standardisées pour la conformité sanitaire, la compétence juridique, les limitations et les recours, la résiliation et l'assurance.

Si vous êtes gérer plusieurs clients et que vous avez beaucoup à faire (jeu de mots) , partagez le modèle avec votre personnel pour déléguer les tâches de rédaction ou de gestion des services.

Demandez conseil à un avocat pour connaître les lois et restrictions spécifiques, mais vous pouvez utiliser des modèles de contrat gratuits comme celui-ci pour prendre une longueur d'avance !

Check out these Modèles de diagrammes d'affinité ! Télécharger ce modèle

5. Modèle de contrat de nettoyage ClickUp

Utilisez le modèle de contrat de nettoyage ClickUp pour définir vos services, vos conditions et éviter les malentendus

Ce n'est pas parce que vous dirigez une entreprise de nettoyage que vous voulez nettoyer le désordre résultant de contrats mal rédigés. 🧽

Le Modèle de contrat de nettoyage ClickUp est exactement ce qu'il vous faut pour minimiser les risques de malentendus entre vous et vos clients et garder une image irréprochable !

Le modèle est divisé en sections claires qui abordent tous les aspects de votre service - y compris ce que vous ferez, quand, où et à quelle fréquence. Vous pouvez également ajouter des détails sur l'autorisation d'accès aux locaux et la confidentialité si vos fonctions s'étendent à des zones soumises à des restrictions d'accès.

Bien que le nettoyage soit un travail exigeant, l'utilisation du modèle est relativement facile : il vous suffit de remplir les zones marquées et vous avez un contrat professionnel prêt à être signé en un rien de temps !

Étant donné que les entreprises de nettoyage traitent généralement avec plusieurs catégories de clients et de besoins, vous pouvez dupliquer le modèle afin de créer des cadres prêts à l'emploi pour différents types de services. Vous gagnerez ainsi du temps lors de la rédaction, améliorer les processus internes et vous aider fidéliser les clients au fil du temps. Télécharger ce modèle

6. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Les chefs de projet vont adorer ce modèle de contrat prêt à l'emploi de ClickUp Gestion de projet les contrats de gestion de projet (GP) sont différents des contrats de service habituels. Ils définissent la relation entre un client et un gestionnaire de projet et, compte tenu de l'étendue du service, même de petits oublis peuvent conduire à des litiges juridiques coûteux.

C'est pourquoi vous avez besoin du Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp pour vous aider à couvrir les principes généraux du contrat de gestion de projet, tels que la représentation et la compréhension mutuelle, afin de protéger vos intérêts.

Que vous fournissiez ou l'externalisation des services de gestion de projet -comme un entrepreneur indépendant - le modèle peut jouer pour les deux équipes. Il est particulièrement utile pour les startups qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un conseiller juridique à temps plein pour superviser les activités de gestion de projet.

Bien sûr, ce modèle contient la formulation juridique souhaitée pour le contrat, mais le langage est facile à suivre. Vous disposez également d'un guide intégré pour vous aider dans le processus de rédaction.

Par exemple, si vous ne savez pas quoi ajouter à la section Issuance des factures, le modèle vous indiquera les éléments de facturation et les frais de retard à spécifier, ainsi que les détails de paiement spécifiques dans l'accord commercial.

Personnalisez le modèle en y ajoutant d'autres détails relatifs aux paiements, tels que :

Estimationbudget du projet* Tarifs horaires, hebdomadaires ou mensuels

Remboursement de la période d'essai Télécharger ce modèle ### 7. Modèle de contrat de travail ClickUp

Utilisez notre modèle de contrat de travail pour préciser les droits et les responsabilités des employés, ainsi que les garanties de l'entreprise concernant leurs services et leur expertise

Un contrat de travail fonctionne comme une encyclopédie de d'informations sur un poste de travail ce qui en fait la source de vérité dans d'éventuels litiges en matière de droit du travail. Il s'agit toutefois d'un document complexe, dont la rédaction n'est pas une sinécure.

Faites confiance au Modèle de contrat de travail ClickUp pour vous aider à élaborer un contrat de travail et un accord commercial juridiquement solides. ✅

Le modèle couvre tous les éléments essentiels, du régime salarial et de la politique en matière d'heures supplémentaires au comportement attendu au bureau, pour s'adapter aux différents rôles. Les termes et conditions sont divisés en trois sections principales :

Politique générale de l'emploi : définition des règles d'embauche et de licenciement **Politique générale du lieu de travail : couvre des domaines tels que la ponctualité et la rémunération Politiques internes: Clarification de la position de l'entreprise en matière de comportement au bureau, de respect de la vie privée et d'utilisation de substances psychoactives

Ces sections peuvent comporter autant de sous-sections que vous le souhaitez pour tenir compte des droits et devoirs particuliers d'un employé. La suppression d'une clause inutile n'aura pas d'incidence sur la structure du modèle. Télécharger ce modèle

8. Modèle de contrat de bail commercial ClickUp

Utilisez le modèle de contrat de bail commercial ClickUp pour définir les détails de la location d'un bien immobilier à des fins professionnelles

Vous avez besoin d'aide pour comprendre les subtilités d'un contrat de bail commercial ? Utilisez le modèle de contrat de bail commercial ClickUp Modèle de contrat de bail commercial ClickUp pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées.

Ce modèle permet d'établir les clauses régissant les relations entre le locataire/preneur et le propriétaire/bailleur dans le cadre de divers scénarios de bail commercial, tels que :

Louer un espace de vente, un bureau ou un parking

Obtenir un nouvel équipement

Conclusion d'un contrat de location-achat pour un bien immobilier ou un terrain industriel Détails du paiement

Le modèle couvre tous les aspects, de l'objet de la location des locaux aux obligations du locataire. Modifiez les parties surlignées pour définir des domaines tels que les dépôts de garantie, les modalités de paiement, les règles de sous-location, les dispositions relatives au renouvellement et les obligations en matière d'assurance.

Vous pouvez lier le modèle à la documentation interne pour que les données relatives aux baux soient centralisées et puissent être suivies par tout le monde.

Si vous gérez un important portefeuille de baux, utilisez le modèle pour partager votre charge de travail.

Supposons que vous souhaitiez louer un entrepôt et en déléguer la gestion à un subordonné. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le modèle et ajouter des tâches administratives, comme le paiement des taxes foncières ou la préparation des documents de renouvellement, pour votre responsable de magasin. Télécharger ce modèle

9. Modèle de contrat indépendant Word par Template.net

Utilisez le modèle de contrat indépendant Word de Template.net pour créer des contrats personnalisés pour n'importe quel usage

Si vous recherchez un modèle de contrat commercial de base pour Microsoft Word, envisagez le modèle de contrat indépendant Word de Template.net.

Ce que vous aimerez dans ce contrat de partenariat simple, c'est sa convivialité. Il comporte une première page où vous pouvez insérer le logo de votre entreprise et ajouter les parties concernées, les dates et d'autres éléments d'introduction.

La partie principale du modèle contient six sections principales :

Les parties Contrepartie et conditions de paiement Engagements, déclarations et garanties Dispositions générales Droit applicable Signatures

Ajoutez ou supprimez du texte et modifiez les polices pour créer un contrat conforme aux préférences de votre marque. Ce modèle est également disponible en Google Docs ce qui facilite la collaboration dans une certaine mesure.

Certains utilisateurs peuvent trouver la structure polyvalente du modèle ennuyeuse, mais cela fait partie de son charme. Elle vous permet de le façonner en fonction du contrat dont vous avez besoin à un moment donné, même si vous devrez peut-être ajouter des clauses types personnalisées de votre côté. 🔝 Télécharger ce modèle

10. Modèle de contrat de fournisseur Google Docs par Signaturely

Utilisez le modèle de contrat de fournisseur Google Docs de Signaturely pour décrire les spécificités de l'échange de biens ou de services contre une rémunération

Vous n'avez plus de fournitures de bureau ? Ou le WiFi est hors service ? Il est temps de contacter un fournisseur. ☎️

Au cours de son existence, une entreprise moyenne entretient des centaines d'ordinateurs et de logiciels listes de fournisseurs afin d'assurer un approvisionnement régulier en articles et services essentiels aux activités de l'entreprise. Au lieu de gaspiller des ressources à rédiger chaque document, utilisez le modèle de contrat de fournisseur Google Docs de Signaturely.

Ce modèle définit les spécificités de l'échange, en soulignant les attentes en matière de conditions de paiement, de délais et d'échéances les produits à livrer du contrat de service. Les sections nécessaires sont pré-remplies - vous devez les passer en revue et ajouter les informations pertinentes dans les espaces vides.

Comme tout modèle standard, vous disposez de sections d'indemnisation pour les scénarios d'urgence tels que les annulations de dernière minute et les conditions météorologiques défavorables. 🌧

Grâce à la structure universelle du modèle, vous pouvez l'utiliser pour divers services, qu'il s'agisse d'engager des organisateurs d'événements ou des entreprises d'aménagement paysager.

Le modèle fonctionne également pour des scénarios personnels. Par exemple, si vous organisez un mariage, vous pouvez l'utiliser pour rédiger des contrats individuels pour votre fleuriste ou votre boulanger. Télécharger ce modèle

Devenez un pro de la rédaction de contrats grâce aux modèles de contrats gratuits !

Ne nous voilons pas la face : la rédaction de contrats n'est pas le travail le plus passionnant qui soit. C'est un travail fastidieux et répétitif, mais c'est quand même une partie non négociable de l'entreprise. 🙅

Épargnez-vous la peine de rédiger un contrat à partir de zéro grâce aux modèles de contrats judicieux de notre liste. Ils sont tous personnalisables et, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent réduire de façon monumentale le risque d'erreurs manuelles !