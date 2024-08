10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les startups en 2024

Vous cherchez un logiciel de gestion de projet qui peut aider votre petite entreprise à rester organisée, productive et sur la bonne voie ?

Si c'est le cas, vous avez de la chance !

Dans cet article, nous allons jeter un coup d'œil sur les 10 meilleurs outils de gestion de projet et l'automatisation du flux de travail pour les startups en 2024.

Que vous soyez en train de démarrer, ou que vous cherchiez un outil pour aider à mettre à l'échelle votre démarrage vous trouverez certainement celui qui vous convient dans la liste ci-dessous ! 🎉

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour les startups ?

Choisir un logiciel de gestion de projet polyvalent et performant est l'une des meilleurs outils pour les startups à se procurer en premier.

Plongeons dans les fonctionnalités clés à surveiller lors de la recherche de la solution de gestion de projet parfaite.

Teams conviviale: Recherchez un outil de gestion de projet aussi convivial que votre équipe. Optez pour une interface facile à naviguer, afin que chacun puisse s'y plonger sans se perdre dans un labyrinthe numérique

Le travail d'équipe fait travailler le rêve: La collaboration est la sauce secrète de la réussite d'une startup. Trouver le bon logiciel de gestion de projet pour les startups, celui qui favorise un travail d'équipe transparent, fait toute la différence. Des fonctionnalités telles que discuter, partager des fichiers, assigner des tâches, etcollaboration en temps réel font avancer les choses

La gestion de projet rendue ludique: La gestion des tâches et des projets doit être un plaisir, pas un casse-tête. Recherchez un outil de gestion de projet qui vous permette de créer, d'attribuer et de suivre les tâches comme un professionnel. Imaginez des tableaux Kanban colorés, des diagrammes de Gantt élégants et des flux de travail personnalisables qui permettent à vos projets de rester sur la bonne voie

Évoluez avec le flux: Au fur et à mesure que votre startup s'épanouit, votre logiciel de gestion de projet doit évoluer avec vous. Gardez un œil sur les plateformes qui accueillent les petites équipes à bras ouverts. Prenez également le temps de vérifier que le logiciel de gestion de projet que vous choisissez permet à votre équipe de s'agrandir sans effort

Le pouvoir des connexions: Cherchez un partenaire de confiance pour votre projetgestion des tâches de gestion des tâches qui s'harmonise avec votreCRM pour les startupsles outils de communication et les programmes de gestion des documents. Lorsque tout se synchronise bien, c'est là que la magie opère

Des informations qui impressionnent: Libérez la puissance des données ! Choisissez un programme qui produit des rapports, des indicateurs et des informations intéressants. Avec les données de votre côté, vous prendrez des décisions plus intelligentes et affinerez le parcours de votre startup.

Des modèles pratiques: Les modèles permettent d'accélérer les processus. Cela signifie plus de temps gratuit pour vous et les autres membres de votre équipe à la fin de la journée. 🏖️

Certaines plateformes de gestion de projet et de tâches fournissent des modèles. Lorsque vous les consultez, assurez-vous de rechercher les éléments suivants des modèles de plans de communication pour vous aider à définir votre stratégies de projet et les objets.

En gardant ces conseils à l'esprit, vous trouverez un logiciel de collaboration d'équipe et de gestion de projet qui correspond à la personnalité et aux besoins de votre startup.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les startups à utiliser en 2024

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui vous permet d'exécuter chaque aspect de votre travail plus efficacement.

De la collaboration entre les équipes aux la gestion du flux de travail et le suivi des tâches, ClickUp fournit une abondance d'intégrations, d'outils et d'outils d'aide à la décision modèles de gestion de projet .

Sa sélection gigantesque de fonctionnalités permet d'accélérer les tâches nécessaires à la réalisation de plusieurs projets et de conseiller votre contrôle des projets . 🥰

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les tableaux blancs et les canaux de discussion permettent à l'équipe de travailler en temps réel ou de manière asynchronelogiciel de collaboration solutions

plus de 1 000 intégrations (notamment Google Drive, Slack, Github et Figmato) améliorent votre productivité et vous permettent de travailler plus efficacement

50+ Automatisations de tâches vous permettent de rationaliser tous vos flux de travail de gestion de projet, de visualiser les dépendances des tâches et de travailler sur des projets complexes au sein d'un même espace

Le suivi du temps offre à votre chef de projet un moyen de faire des rapports depuis n'importe quel appareil pour obtenir une mise à jour de la progression du projet

UtiliserObjectifs ClickUplogiciel pour suivre les OKR de votre start up En ligne Centre d'aide*,Webinaires ClickUpet l'assistance client vous aident à personnaliser rapidement votre environnement et à intégrer les membres de l'équipe

Des fonctionnalités de gestion et d'allocation des ressources pour savoir qui travaille sur quoi et où vos équipes de livraison ou de création ont de la place pour prendre en charge de nouvelles tâches

Les nouvelles fonctionnalités IA pour les startups propulsent ClickUp dans la course au titre de l'un des meilleursOutils de gestion d'un projet IA sur le marché pour améliorer les temps de production de contenu et la façon dont vous gérez les projets

Des modèles de projets tels que leModèle de Tableau blanc ClickUp Startup Canvas pour vous aider à fixer des jalons et permettre à vos équipes créatives d'exécuter les idées plus rapidement et de gérer les projets entre les départements

Limites de ClickUp

La masse d'outils, de modèles et d'options d'intégration peut être écrasante pour certains

Prix de ClickUp

Free Forever :::::::::::::::: :

:::::::::::::::: : Forfait Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business Forfait : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Formule Enterprise: Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (3,714+ commentaires)

4.7/5 (3,714+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (8,187+ commentaires)

2. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/trello-1-1400x951.png interface Trello et exemple de Tableau /$$$img/

Via TrelloTrello est un logiciel de gestion de tâches et de projets qui utilise des cartes et des tableaux pour organiser les projets.

Il permet au gestionnaire de projet de suivre et d'attribuer des tâches, de vérifier le statut des tâches et de suivre la progression du projet. Dans l'ensemble, il s'agit d'un environnement flexible et agréable à utiliser.

La force de Trello réside dans sa simplicité de gestion de projet. Son interface directe et colorée rend l'onboarding facile et accueillant. N'aimons-nous pas tous un peu de cela dans notre journée de travail ?

L'approche simple de Trello rend la vie un peu plus facile aux startups en phase de démarrage qui n'ont pas le temps d'effectuer un onboarding approfondi.

De l'avis général, Trello est un excellent outil de gestion de projet pour les petites entreprises qui souhaitent gérer leurs flux de travail. Mais les équipes plus importantes qui gèrent des projets complexes peuvent avoir du mal à rester organisées dans le système.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Les cartes à glisser-déposer sont amusantes et faciles à utiliser pour des projets illimités

L'interface personnalisable permet aux utilisateurs d'adapter l'interface à leur style de travail

Les commentaires en temps réel facilitent la collaboration au sein de l'équipe

Le logiciel de gestion des tâches possède des fonctionnalités d'attribution et de suivi

Propose des modèles de projets à utiliser sur son logiciel de gestion de projet

Les limites de Trello

Absence d'un système de libellés et de filtres qui rendrait le suivi de plusieurs projets efficace

Difficile de rester organisé s'il n'est pas géré avec soin

L'une des rares options de gestion des tâches de cette liste qui n'offre pas de suivi du temps

Prix de Trello

Trello propose quatre forfaits :

Basic : Free

: Free Standard : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (13,302+ commentaires)

: 4.4/5 (13,302+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 620+ commentaires)

3. Hauteur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/spreadsheet-light-Z5P6IVPW-1400x836.png Exemple de tableau de bord de la hauteur /$$$img/

via Hauteur Les utilisateurs de Height adorent ses visualisations dynamiques, ses options de filtrage, ses fonctionnalités de discussion avancées et ses nombreuses options de personnalisation.

Les clients de ce logiciel de gestion de projet ne tarissent pas d'éloges sur son interface soignée et sa capacité à gérer des flux de travail complexes au sein de plusieurs départements.

Height est fier de son adaptabilité intégrée qui permet aux utilisateurs de construire des systèmes et des flux de travail qui peuvent évoluer au fur et à mesure de leur croissance.

Meilleures fonctionnalités de Height

Des capacités de discussion exceptionnelles permettent de disposer d'espaces de discussion en temps réel distincts pour chaque tâche

Le système hautement évolutif peut être un bon choix pour les startups qui cherchent à évoluer vers un logiciel de gestion de projet capable de gérer plusieurs flux de travail et départements

L'interface utilisateur élégante offre de nombreux filtres et options de personnalisation

Limites de hauteur

Manque d'avis vérifiés ou équilibrés

Prix de la hauteur

Height propose trois forfaits :

Gratuit

Teams : 6,99 $/mois par utilisateur

: 6,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

4. Prévisions

Via Forecast

Les startups basées sur les services qui espèrent maximiser leurs performances opérationnelles et financières avec un logiciel de gestion de projet peuvent être un bon choix pour Forecast.

Son logiciel alimenté par l'IA fournit une flopée d'outils pour aider à gérer les tâches, les projets, les ressources, les finances, la facturation, le suivi du temps, et plus encore.

Les clients de Forecast ne tarissent pas d'éloges sur son service client et sa plateforme intuitive.

Height convient mieux aux entreprises de 50 employés ou plus, de sorte que les startups en phase de démarrage peuvent vouloir parler avec un vendeur pour voir si son logiciel de gestion de projet serait un bon ajustement.

Les meilleures fonctionnalités de Forecast

Des données avancées pour des décisions plus éclairées

Excellents outils de planification et de suivi de la progression avec des affichages tout-en-un des tâches et des délais

Mises à jour continues basées sur les commentaires des utilisateurs

Limites des prévisions

Meilleur pour les entreprises de plus de 50 employés, peut ne pas être un bon ajustement pour les startups en phase de démarrage

N'est pas adapté aux téléphones portables

Les mises à jour peuvent entraîner des problèmes d'affichage temporaires

Prix des prévisions

Forecast propose trois forfaits :

Lite : 29 $/mois par place

: 29 $/mois par place Pro : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (104+ commentaires)

: 4.2/5 (104+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (59+ avis)

5. Freedcamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/window@2x-1400x971.png Tableau de bord Freedcamp /$$$img/

via FreedCamp Si vous avez envie d'une interface conviviale dans un programme capable de gérer des fonctionnalités complètes de gestion de projet, essayez Freedcamp !

Il évite de submerger les membres de l'équipe en vous permettant d'installer uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin. Freedcamp aide les petites et moyennes entreprises en démarrage qui cherchent à accroître leur productivité et leur rapidité

En revanche, il ne propose pas de client e-mail intégré ni d'assistance pour Android. Si ces fonctionnalités sont une priorité, Freedcamp n'est peut-être pas le meilleur choix.

Les meilleures fonctionnalités de Freedcamp

Le forfait Free offre une large sélection d'options et de fonctionnalités

Des outils de gestion de projet utiles pour les startups, tels que la priorisation des tâches et les listes à faire, aident n'importe qui à gérer n'importe quoi 👏

Des plans de projet et une planification évolutive de la structure d'entreprise

Limites de Freedcamp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte

Pas de client e-mail intégré

Pas d'assistance pour Android

Prix de Freedcamp

Freedcamp propose quatre forfaits :

Free : Pro : Free

: : Pro : 1,49 $/mois par utilisateur

: 1,49 $/mois par utilisateur Business : 7,49 $/mois par utilisateur

: 7,49 $/mois par utilisateur Enterprise : 16,99 $/mois par utilisateur

Freedcamp évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (137+ commentaires)

: 4.5/5 (137+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (464+ commentaires)

6. Zoho Projects

via Zoho Avec Zoho comme solution logicielle de gestion de projet, vous pouvez planifier, suivre la progression et collaborer sur la même plateforme que celle que vous utilisez pour générer des factures, suivre les dépenses et analyser les dépenses.

Les entreprises en démarrage apprécieront la vaste sélection d'options de personnalisation et les fonctionnalités plus avancées regroupées dans un outil de gestion de projet complet qui évolue en même temps que vous.

Pensez à tester les intégrations et les fonctionnalités dont vous avez besoin avant de valider complètement Zoho Projects.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Grand choix de fonctionnalités d'automatisation

Discussion géniale

Outils financiers intégrés

Projets illimités sur les forfaits payants

Limites de Zoho Projects

Vues limitées par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet de cette liste

Certaines fonctionnalités peuvent être lourdes et difficiles à utiliser

Prix de Zoho Projects

Zoho propose trois forfaits :

Gratuit

Premium : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Enterprise : 10$/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (360+ commentaires)

: 4.3/5 (360+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (349+ commentaires)

7. Airtable

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Tableau de bord Airtable /$$$img/

via AirtableAirtable est un logiciel de gestion de projet qui offre la personnalisation et la flexibilité ultimes pour un logiciel de gestion de projet de startup. Vous pouvez partager des données, construire des applications connectées et connecter des équipes à partir de son logiciel assisté par l'IA, sans codage nécessaire.

La société de gestion de projet affirme que 80% des entreprises du Fortune 500 s'appuient sur la plateforme Connected Apps d'Airtable. Vous voulez plus de contrôle sur les outils de gestion de projet de votre startup ? Airtable le fait, dans un environnement qui peut évoluer en toute sécurité.

Comme vous pouvez l'imaginer, des outils de gestion de tâches aussi flexibles s'accompagnent d'une courbe d'apprentissage.

Prévoyez de vous accorder un peu plus de temps au début pour apprendre à tirer le meilleur parti de ce logiciel de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Hautement personnalisable, ce qui vous permet de créer l'interface utilisateur parfaite pour votre équipe

Importation et gestion faciles des données

Fortes capacités d'intégration

Limites d'Airtable

La courbe d'apprentissage est plus élevée, ce qui signifie qu'il faut du temps pour se familiariser avec le système

Prix d'Airtable

Airtable propose quatre forfaits :

Gratuit : Plus : **Franc

: : **Franc Plus : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Pro : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (2 135+ commentaires)

: 4.6/5 (2 135+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1,836+ commentaires)

8. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/expirable-direct-uploads\_2F093f5635-00ea-4983-81a7-9eba72cc800d\_2FMulti-Device\_Group.png Exemple de produit Slack /$$img/

via Slack Mettez tous vos fichiers, vos discussions et vos intégrations sur la même page pour une gestion de projet simple et rapide sur Slack.

La messagerie en temps réel, les enregistrements de fichiers et de discussions consultables et une liste croissante d'intégrations en font un choix populaire pour de nombreuses entreprises.

Bien que Slack ne soit pas votre option de logiciel de gestion de projet traditionnelle, il est difficile à battre quand il s'agit de communiquer avec les membres de l'équipe. Son interface utilisateur ressemble davantage à une plateforme de médias sociaux qu'à un travail.

Ne vous laissez pas tromper par sa simplicité ! Slack est un puissant logiciel de gestion de la communication pour les startups avec des fonctionnalités et des outils qui facilitent le travail de chacun.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Un environnement accueillant fait la collaboration au sein de l'équipe est naturelle et amusante

Mon travail est transparent sur mobile, ordinateur de bureau ou navigateur

Onboarding facile (un avantage ÉNORME pour les entreprises occupées)

Limites de Slack

Les équipes et les canaux multiples peuvent devenir difficiles à suivre

Les paramètres par défaut, qui peuvent être modifiés, envoient des notifications à chaque nouveau message (ces interruptions peuvent rapidement frustrer les utilisateurs)

Prix de Slack

Slack propose cinq forfaits :

Free : Pro : Free

: : Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Business : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Grille Entreprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification GovSlack : Contacter pour les prix

G2 : 4.5/5 (31 495+ commentaires)

: 4.5/5 (31 495+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 036+ commentaires)

9. Notion

via Notion L'environnement de travail connecté de Notion offre un moyen simple de gérer la planification des projets de votre startup. Son système de gestion des tâches par glisser-déposer et ses fonctionnalités de planification sont faciles et amusants à utiliser. Notion est un outil de gestion de projet polyvalent pour les personnes souhaitant superviser des projets professionnels et personnels à partir d'une même plateforme.

Moyennant un supplément, vous pouvez ajouter des fonctionnalités IA qui aident votre équipe à rédiger, à faire des brainstormings et à générer des rapports plus rapidement.

Notion meilleures fonctionnalités

Environnement de travail personnalisable

Interface utilisateur bien organisée

Gestion de projet par l'IA module complémentaire disponible

Les limites de Notion

Lourde courbe d'apprentissage pour les grandes équipes (fonctionne mieux pour les petites équipes ou les invidi

Capacités IA limitées pour l'instant

Fonctionnalités limitées par rapport à certains des meilleurs logiciels de gestion de projet

Prix de Notion

Notion propose quatre forfaits :

Gratuit : Plus : **Franc

: : **Franc Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Notion IA (addon) : $8/mois par utilisateur

Notion évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (4 713+ commentaires)

: 4.7/5 (4 713+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 732+ commentaires)

10. Ruche

via Ruche Si des dispositions de projet flexibles et des e-mails natifs sont une priorité pour la prochaine solution de gestion de projet de votre startup, Hive pourrait être la meilleure solution et le meilleur logiciel de gestion de projet et de tâches pour votre startup.

Sa plateforme facile à utiliser s'intègre aux outils de gestion de projet existants pour les startups.

Hive est comme un boost d'efficacité pour les gestionnaires de projet qui jonglent avec les tâches, le temps, les ressources et la collaboration.

La plateforme est parfois à la traîne sur les appareils mobiles, mais ses performances sur les ordinateurs de bureau brillent. 🖥️

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Simplicité d'utilisation garantie

Excellent suivi des tâches et discussions sur les tâches

Nombreuses sous-tâches et diagrammes de Gantt

Limites de Hive

Peut être lent sur les appareils mobiles

Intégrations tierces limitées

Prix de Hive

Hive propose trois forfaits :

Gratuit

Teams : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (447+ commentaires)

: 4.6/5 (447+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (183+ commentaires)

FAQ sur le logiciel de gestion de projet pour startups

Pourquoi les startups ont-elles besoin d'un logiciel de gestion de projet ?

Les logiciels de gestion de projet peuvent aider les startups à rester organisées, à collaborer efficacement et à maintenir leur productivité. Il permet également de l'allocation des ressources et la gestion des échéanciers des projets, ce qui en fait un outil essentiel pour toute startup cherchant à se développer et à réussir.

Toutes les options de logiciels de gestion de projet conviennent-elles aux startups ?

Non, toutes les options de logiciels de gestion de projet ne conviennent pas aux startups. Certaines peuvent être mieux adaptées aux grandes entreprises disposant de plus de ressources et de projets complexes. Les startups devraient rechercher des logiciels spécifiquement conçus pour les petites entreprises ou les entreprises en phase de démarrage, avec des fonctionnalités et des forfaits adaptés à leurs besoins.

Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les jeunes entreprises lors du choix d'un logiciel de gestion de projet ?

L'une des erreurs les plus courantes est de ne pas tenir compte de l'évolutivité du logiciel. Les startups ont souvent besoin d'une solution flexible qui peut évoluer avec leur entreprise, il est donc important de choisir un logiciel qui peut s'adapter à une croissance future et à des fonctionnalités supplémentaires. Une autre erreur consiste à ne pas impliquer les membres de l'équipe dans le processus de décision. Il est essentiel d'obtenir l'avis de tous les membres de l'équipe qui utiliseront le logiciel pour s'assurer qu'il répond à leurs besoins et à leurs préférences. Enfin, les startups peuvent négliger l'importance de l'assistance client et des ressources de formation, qui sont essentielles pour tirer le meilleur parti d'un logiciel.

Les startups peuvent-elles utiliser des logiciels de gestion de projet gratuits ?

Oui, il existe de nombreuses options de logiciels de gestion de projet gratuits qui peuvent convenir aux startups. Cependant, il est important d'évaluer soigneusement les fonctionnalités et les limites de chaque option gratuite pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins spécifiques de la startup. Certains logiciels gratuits peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou des restrictions sur le nombre de membres de l'équipe ou de projets, ce qui peut ne pas convenir à une startup en pleine croissance. Les options payantes offrent généralement plus de fonctionnalités et d'assistance, mais les startups disposant d'un budget limité peuvent considérer les logiciels gratuits comme une option viable.

La recherche d'outils de gestion de projet pour les startups commence ici

Voilà, les 10 meilleurs outils de gestion de projet pour les startups en 2024 !

Avec toutes les versions gratuites et les forfaits abordables, pourquoi ne pas en tester quelques-uns avant de vous engager ? Mettez la barre haute en essayant ClickUp en premier ! Vous obtiendrez des intégrations, des personnalisations et des widgets plus puissants que vous n'en avez jamais rêvé. S'inscrire gratuitement ou contactez l'un des membres de notre équipe dès aujourd'hui.