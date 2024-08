10 modèles gratuits de listes de fournisseurs pour gérer les contacts

Si vous avez déjà été accaparé par la tâche fastidieuse de gérer manuellement les vendeurs, les fournisseurs et leurs informations cruciales, ce guide est fait pour vous ! Nous allons découvrir la puissance et la simplicité de l'utilisation des modèles de listes de fournisseurs pour rationaliser les opérations de votre entreprise et élever votre efficacité à de nouveaux sommets.

Dans le monde dynamique et rapide des affaires, il est indispensable d'avoir une liste de fournisseurs bien organisée et à jour. Cependant, le suivi d'une myriade de fournisseurs, de leurs coordonnées, de leurs catalogues de produits et de leurs indicateurs de performance peut rapidement devenir insurmontable.

Que vous soyez une petite start-up ou une entreprise bien établie, il est essentiel de gérer efficacement vos fournisseurs pour assurer le bon déroulement des opérations, une gestion sans faille de la chaîne d'approvisionnement et une exécution réussie des projets !

Qu'est-ce qu'un modèle de liste de fournisseurs ?

Un modèle de liste de fournisseurs permet d'enregistrer et d'organiser toutes les entreprises que vous payez pour réaliser des travaux, fournir des fournitures ou offrir des services en votre nom. En fonction de vos besoins, les meilleurs modèles de liste de fournisseurs peuvent vous aider à atteindre des objectifs tels que :

Évaluer les fournisseurs potentiels en fonction de catégories normalisées, telles que leurs prix et leur capacité à collaborer avec vous

Créer un formulaire d'accord plus normalisé pour les nouveaux fournisseurs et les fournisseurs actuels

Évaluer les fournisseurs actuels sur la base des travaux déjà réalisés pour votre organisation

Normaliser les audits des fournisseurs afin de créer un environnement équitable et prévisible pour les fournisseurs

Organiser les contacts avec les fournisseurs dans une fiche de référence unique

Simplifier la gestion des événements grâce à une ressource centrale pour la planification des événements et la gestion des fournisseurs

Imaginez à quel point votre

l'exécution de votre projet

devient lorsque vous avez normalisé toutes ces ressources dans un modèle de liste de fournisseurs, en particulier pour les travaux qui dépendent d'un partenariat avec un fournisseur. À l'instar de

Modèles de procédures opératoires normalisées

ce niveau de normalisation fait gagner du temps à tout le monde et permet d'établir des partenariats plus stratégiques.

Mais, bien sûr, cela n'est vrai que si vous trouvez le bon modèle de liste de fournisseurs pour votre organisation.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de fournisseurs ?

Les meilleurs modèles de listes de fournisseurs présentent quelques caractéristiques communes :

Facilité d'utilisation: Les temps d'intégration inutiles réduisent votre productivité, c'est pourquoi n'importe quel membre de votre équipe doit pouvoir utiliser ou mettre à jour le modèle immédiatement

Les temps d'intégration inutiles réduisent votre productivité, c'est pourquoi n'importe quel membre de votre équipe doit pouvoir utiliser ou mettre à jour le modèle immédiatement Intégration: Les modèles qui ne s'intègrent pas à votre système de gestion du travail et à votre système de gestion de l'information doivent être utilisés par tous les membres de l'équipe outils de priorisation risquent d'être isolés, introuvables et difficiles à mettre à jour

Les modèles qui ne s'intègrent pas à votre système de gestion du travail et à votre système de gestion de l'information doivent être utilisés par tous les membres de l'équipe outils de priorisation risquent d'être isolés, introuvables et difficiles à mettre à jour **Les meilleurs modèles de listes de fournisseurs sont plus que de simples feuilles de calcul et doivent être suffisamment souples pour adapter leur format aux informations qu'ils contiennent

**Personnalisation : recherchez des modèles qui vous permettent de mettre à jour et de personnaliser les champs et les colonnes afin qu'ils correspondent à votre situation et à votre organisation

**Minimalisme : moins le modèle contient d'informations inutiles, plus il vous sera facile, à vous et à votre équipe, de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin

La qualité d'un modèle de liste de fournisseurs dépend de la quantité de travail qu'il permet d'éviter. Lorsque vous évaluez des modèles de listes de fournisseurs, recherchez ces caractéristiques pour vous assurer que leur mise en œuvre améliorera votre productivité.

10 modèles de listes de fournisseurs à utiliser en 2024

Il n'existe pas deux modèles de liste de fournisseurs identiques. Chaque modèle de liste de fournisseurs ci-dessous couvre l'éventail des informations dont vous pourriez avoir besoin, des accords standard aux tâches d'audit modélisées, en passant par les listes de contacts et les modèles de gestion d'événements.

Mais ils ont tous un point commun : leur objectif est de vous aider à accomplir une tâche spécifique liée à la gestion des fournisseurs de manière plus efficace chaque fois qu'elle se présente. C'est pourquoi nous les aimons et les avons choisis pour cette liste.

1. Modèle de liste de contrôle pour la gestion des fournisseurs ClickUp

Rendez la gestion des achats et des fournisseurs plus facile que jamais avec le modèle de liste de contrôle de Clickup

Vous souhaitez évaluer la viabilité de plusieurs fournisseurs en vue d'un partenariat avec votre entreprise ? La liste de contrôle de

Modèle de liste de contrôle pour la gestion des fournisseurs ClickUp

est là pour vous aider.

Ce modèle de liste de fournisseurs est une simple feuille de calcul conçue pour vous aider à évaluer différents fournisseurs sur la base de critères standard, tels que la structure organisationnelle, la viabilité, la logistique, le respect des délais et la réactivité. Vous évaluez chaque fournisseur en fonction de ces critères sur une échelle de 1 à 5, puis vous les faites passer par différentes étapes d'examen avant de conclure l'affaire.

L'intérêt de ce modèle de liste de fournisseurs est qu'il est personnalisable. Par exemple, vous pouvez substituer dynamiquement différents critères en fonction de ce qui importe le plus pour votre organisation et vos processus individuels. Il sert également de modèle de liste de contacts pour les fournisseurs, ce qui vous permet d'ajouter une adresse électronique, un numéro de contact et un site web pour chaque fournisseur afin de simplifier le suivi.

En fait, il vous permet d'aller encore plus loin. Vous pouvez demander à chaque membre de l'équipe de donner son avis sur un fournisseur donné à l'aide du formulaire d'évaluation du fournisseur. Le modèle additionne ensuite ces chiffres pour fournir une vue d'ensemble de chaque partenaire potentiel dans le pipeline.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de contrat de fournisseur ClickUp

Simplifiez vos négociations avec les fournisseurs grâce à un modèle de contrat standard

Chaque fournisseur avec lequel vous travaillez a besoin d'un accord formel. Ce contrat doit préciser l'étendue des travaux, les délais, les modalités de paiement et d'autres détails importants. L'aspect le plus intéressant de l'accord

Modèle de contrat de fournisseur ClickUp

est que vous n'avez pas besoin de créer ces éléments à partir de zéro.

Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un formulaire standard pour spécifier les conditions de vos relations commerciales. Ajoutez une marque propre à votre entreprise en haut du formulaire, adaptez le modèle au service que vous cherchez à obtenir et vous êtes prêt à partir.

La flexibilité est le mot d'ordre. Par exemple, vous pouvez adapter le modèle de liste de fournisseurs pour tenir compte des situations dans lesquelles vous devrez faire appel à différents fournisseurs, tels que des sponsors lors d'un salon professionnel. À partir de là, la duplication ne nécessite que des ajustements individuels minimes.

Ne laissez pas la complexité des contrats de vente vous empêcher de rendre vos relations avec les fournisseurs plus efficaces. Utilisez le modèle de contrat de vente pour partir du bon pied avec chaque partenaire que vous engagez.

Télécharger ce modèle

3. Liste principale des fournisseurs ClickUp

Créez une liste maîtresse de vos partenaires actuels et potentiels avec ce modèle de ClickUp

Si les deux premiers modèles sont essentiels pour l'approvisionnement, vous devez également gérer vos relations avec les fournisseurs actuels. C'est là que le modèle

Modèle de liste principale des fournisseurs ClickUP

est disponible en.

La liste principale des fournisseurs commence par un formulaire de fournisseur dans lequel vous saisissez des informations générales, telles que le nom et les coordonnées. À partir de là, la liste de contacts des fournisseurs alimente votre liste principale de partenaires potentiels et futurs dans une simple vue en tableau. Bien entendu, vous pouvez toujours procéder à des ajustements dans cette vue au fur et à mesure que les informations sur les fournisseurs changent.

Il n'est pas non plus nécessaire de traiter tous les fournisseurs de votre liste principale de fournisseurs sur un pied d'égalité. Si vous avez des fournisseurs agréés ou des fournisseurs privilégiés, marquez ces organisations individuelles comme prioritaires et elles apparaîtront dans la vue Vendeurs prioritaires.

Vous recherchez des partenaires spécifiques à une région ? La vue Emplacement du fournisseur peut vous aider en se basant sur les informations relatives à l'adresse postale que vous avez saisies.

Le modèle de liste de fournisseurs comprend également des champs personnalisés qui vous permettent d'organiser vos listes de fournisseurs à l'aide de catégories telles que la qualité de service et le type de fournitures. Enfin, vous pouvez attribuer un statut à chaque fournisseur en fonction de la relation qu'il entretient avec vous : nouveau, en cours, terminé ou désengagé.

Comme pour toutes les fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez personnaliser ce modèle de fournisseur pour l'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Télécharger ce modèle

4. ClickUp Vendor Retro Template

Évaluez vos relations avec les fournisseurs grâce au modèle de rétroaction des fournisseurs de ClickUp

L'évaluation des fournisseurs est aussi importante pour les relations antérieures et continues que pour l'acquisition de nouveaux fournisseurs de services. L'évaluation des

ClickUp Vendor Retro Template

fait de ces évaluations un jeu d'enfant.

Grâce à ce modèle de liste de fournisseurs, vous pouvez facilement évaluer les services qu'un fournisseur donné a fournis à votre organisation. En plus de fournir une vue d'ensemble de l'accord, il établit un lien entre l'énoncé initial des travaux et les services promis livrables avec les résultats effectivement obtenus.

Utilisez ce modèle pour :

Créer des études de cas sur les relations avec les fournisseurs pour référence future

Négocier de meilleures conditions avant un renouvellement sur la base de résultats réels

Montrer à de nouveaux partenaires potentiels à quoi ressemble une relation fructueuse avec un fournisseur dans le cadre de leur processus d'achat

Conserver une trace du travail qu'un fournisseur a effectué pour eux

Votre rétro fournisseur peut devenir un élément qualitatif crucial pour évaluer vos fournisseurs et dépenser vos ressources organisationnelles de manière judicieuse.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de tâche d'audit des fournisseurs ClickUp

Organiser toutes les informations relatives à l'audit des fournisseurs dans une tâche ClickUp

Particulièrement utile pour les entreprises qui dépendent de fournisseurs multiples et réguliers, le modèle de tâche d'audit des fournisseurs de ClickUp

Modèle de tâche d'audit des fournisseurs ClickUp

deviendra une ressource inestimable. Il garantit que vos fournisseurs respectent les normes de qualité de votre organisation et méritent leur place dans votre chaîne d'approvisionnement.

Utilisez ce modèle de liste de fournisseurs pour normaliser le processus d'audit de vos fournisseurs. Suivez et documentez le plan d'audit afin de consacrer moins de temps à l'avancement des travaux et plus de temps à l'évaluation qualitative dont vous avez besoin pour optimiser les relations avec les fournisseurs.

Les organisations actives dans des secteurs à forte réglementation peuvent personnaliser le modèle pour répondre aux besoins de leur secteur. Les audits de conformité, de processus et de produits sont tous possibles en tant qu'objectifs de suivi une fois que vous avez installé ce modèle de tâche et que vous avez assigné les bons responsables de tâches dans ClickUp.

Télécharger ce modèle

6. Modèle d'espace d'achat ClickUp

Créez un répertoire complet de tous les détails de vos fournisseurs avec le modèle d'approvisionnement de Clickup afin de les avoir en un seul endroit

Le modèle

Modèle de marché public ClickUp

est complexe, mais chaque élément de cette complexité a sa place et reste facile à utiliser. Ses caractéristiques sont les suivantes

Un répertoire de listes principales de fournisseurs qui comprend des informations de contact de base dans une liste de contacts de fournisseurs, ainsi que des champs personnalisés, tels que le risque fournisseur et le niveau du fournisseur

Un centre de stockage pour toutes les procédures opérationnelles standard en matière d'approvisionnement, que l'équipe peut facilement trouver et consulter

Une vue personnalisée pour les fournisseurs essentiels à la mission, afin que vous puissiez toujours voir vos fournisseurs de services et de produits les plus importants

Une vue en liste permettant à l'équipe chargée des achats de suivre les tâches importantes liées à la gestion des fournisseurs

Des statuts personnalisés pour les tâches et les fournisseurs, tels que Clarification nécessaire, Ouvert, En cours et En attente de signature

Parce qu'il s'intègre à ClickUp, ce modèle de liste de fournisseurs se combine également de manière transparente avec votre système de gestion des fournisseurs modèles de bons de commande et Modèles d'appels d'offres . Il devient la plaque tournante pour l'ensemble de votre équipe d'approvisionnement, facilitant considérablement la chaîne de gestion des fournisseurs et des vendeurs.

Télécharger ce modèle

7. ClickUp Run de Show Folder Template

Gérez les événements délicats et les relations avec les fournisseurs grâce au modèle de Run of Show de ClickUp

L'organisation d'un événement nécessite une relation particulière avec les fournisseurs pour que cet événement soit un succès. Le modèle

Modèle ClickUp Run of Show

simplifie ce processus.

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une liste de fournisseurs, le modèle Run of Show vous aide à organiser votre événement de la manière la plus harmonieuse possible, y compris en travaillant avec les fournisseurs dont vous avez besoin pour le réaliser.

Outre les grandes lignes de l'événement, le modèle de liste des fournisseurs comporte des vues personnalisées pour les tâches des fournisseurs, qui incluent tous les partenaires de l'événement, ainsi que les tâches qu'ils devront accomplir. Une vue Logistique matérielle y est directement connectée, pour les situations où les matériaux proviennent de sources externes.

Ces fonctionnalités sont d'autant plus importantes lorsque vous utilisez ClickUp en tant que logiciel de planification d'événements . Votre équipe peut suivre les tâches et collaborer dans le même espace, le modèle "Run of Show" se connectant également directement aux autres modèles de fournisseurs de cette liste.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de document de planification d'événements ClickUp

Gardez une vue d'ensemble de votre événement à portée de main grâce à ce modèle pratique de planification d'événements de Clickup

En parlant de planification d'événements, si vous cherchez une vue d'ensemble de vos fournisseurs, le modèle de planification d'événements de ClickUp est un outil pratique Modèle de planification d'événements ClickUp peut être votre meilleur atout.

Il s'agit d'un document simple qui comprend une liste de fournisseurs sous forme narrative, tels que le fournisseur du lieu, le traiteur, les divertissements, etc.

Le modèle permet de conserver cette liste dans un espace central facile à partager avec toutes les personnes impliquées dans l'organisation de l'événement. Vous pouvez même créer des listes de contrôle simples pour la prospection et la gestion des fournisseurs afin de rationaliser la planification et l'exécution de votre événement.

Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres modèles de planification d'événements que vous pouvez utiliser pour gagner en efficacité. Il convient surtout aux petits événements pour lesquels il est plus facile d'avoir une vue d'ensemble ou pour lesquels il est plus facile d'avoir une vue d'ensemble planification de conférences virtuelles où les vendeurs jouent un rôle moins important dans le déroulement global de l'événement. Télécharger ce modèle

Générez une liste simple mais complète de contacts d'entreprises avec tous les détails dont vous avez besoin

Parfois, vous avez simplement besoin d'un modèle de liste de contacts de fournisseurs de base pour maintenir votre carnet d'adresses virtuel à jour et précis. C'est exactement ce que propose le

Modèle de liste de contacts d'entreprise ClickUp

fait.

Il s'agit d'une alternative puissante à une liste de contacts statique. En plus de stocker et d'accéder facilement aux informations de contact, vous disposez d'une source unique de vérité à laquelle chaque membre de l'équipe peut se référer. Les options de personnalisation permettent d'améliorer encore le modèle, notamment :

Des attributs personnalisés qui vous permettent d'ajouter des champs, tels que le type de fournisseur et le point de contact principal

Des statuts, tels que nouvel employé, régulier et stagiaire, qui correspondent aux types de fournisseurs avec lesquels vous travaillez

Des champs de date qui vous aident à suivre l'origine et la durée de vos relations avec les fournisseurs

Si vous êtes l'externalisation de certaines parties de votre organisation aux fournisseurs, cette liste peut vraiment vous aider à rationaliser vos partenariats. Elle peut même servir de liste de fournisseurs préférés ou de liste de fournisseurs approuvés. Sa simplicité intentionnelle peut profiter à toutes les personnes impliquées dans le processus de gestion des fournisseurs, de la direction à ceux qui sont sur le terrain.

Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de liste de fournisseurs par Spreadsheet.com

Via

Feuille de calcul.com

Enfin, le modèle de liste de fournisseurs Excel de Spreadsheet.com offre un autre moyen de gérer facilement vos relations avec les fournisseurs.

Chaque ligne du modèle correspond à un fournisseur particulier, avec des champs personnalisés, tels que les produits ou services qu'ils fournissent, les informations de contact et la valeur moyenne de la commande, ce qui facilite la personnalisation et le tri en fonction du type de fournisseur. En outre, vous pouvez attacher des articles d'inventaire et des factures au modèle pour relier vos fournisseurs aux produits qu'ils fournissent.

Créé en Microsoft Excel, ce modèle est relativement statique et peu flexible comparé à certaines des alternatives ClickUp listées ci-dessous. Néanmoins, il s'agit d'un modèle utile outil de gestion des fournisseurs pour toute entreprise recherchant un modèle rudimentaire de liste de contacts de fournisseurs, de liste de prix de fournisseurs ou de liste de fournisseurs approuvés.

Télécharger ce modèle

Prêt à rationaliser votre gestion des fournisseurs ?

Même les meilleurs fournisseurs deviennent un casse-tête lorsque vous ne disposez pas d'un moyen facile de gérer vos relations. Ne laissez pas les choses en arriver là. Laissez plutôt le modèle de liste de fournisseurs faire le gros du travail pour rationaliser et améliorer votre gestion des fournisseurs.

Mais ne vous arrêtez pas là. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des modèles ci-dessus sont directement intégrés à ClickUp. Il y a une raison à cela.

et vous obtiendrez un système complet de gestion du travail conçu pour répondre à vos besoins. Gestion de projet, collaboration en temps réel, suivi des procédures opérationnelles normalisées ou gestion des fournisseurs : ClickUp peut vous aider !