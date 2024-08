10 meilleurs logiciels de gestion des fournisseurs en 2024

Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, il faut une coordination sans faille des différents vendeurs et fournisseurs. Mais ne nous voilons pas la face : La gestion des fournisseurs peut s'avérer une tâche ardue ! Qu'il s'agisse du suivi des commandes, du contrôle des performances, des livraisons dans les délais ou de la négociation des contrats, même les propriétaires d'entreprise les plus expérimentés peuvent se sentir dépassés par les événements.

À mesure que la technologie continue de progresser, tout comme les solutions qui aident à rationaliser ces processus d'entreprise essentiels. En 2024, le marché est inondé de logiciels de gestion des fournisseurs, chacun promettant de révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs fournisseurs. Mais à faire pour savoir quel logiciel de gestion des fournisseurs correspond aux besoins uniques de votre organisation ?

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleurs systèmes de gestion des fournisseurs en 2024 qui sont en train de remodeler le marché de la gestion des fournisseurs gestion des contrats et permet aux entreprises de prendre le contrôle de leurs relations avec les fournisseurs comme jamais auparavant.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des fournisseurs ?

Un logiciel de gestion des fournisseurs est un outil numérique conçu pour rationaliser le processus de gestion et de coordination des relations avec les fournisseurs. Il fait partie intégrante de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et joue un rôle crucial en permettant aux entreprises de travailler efficacement avec leurs fournisseurs.

Pour choisir le logiciel de gestion des fournisseurs adapté à votre entreprise, il est essentiel de tenir compte de ces facteurs clés et de s'aligner sur vos exigences et objectifs spécifiques en matière de gestion des relations avec les fournisseurs.

Base de données centralisée des fournisseurs : Une base de données fournisseurs complètebase de données qui regroupe toutes les relations avec les fournisseurs en un seul endroit, ce qui facilite l'accès, la mise à jour et le suivi des informations relatives aux fournisseurs

: Une base de données fournisseurs complètebase de données qui regroupe toutes les relations avec les fournisseurs en un seul endroit, ce qui facilite l'accès, la mise à jour et le suivi des informations relatives aux fournisseurs L'intégration simplifiée des fournisseurs: Recherchez un logiciel de gestion des fournisseurs quisimplifie vos processus d'approvisionnementen réduisant les charges administratives et en accélérant le temps nécessaire pour que les nouveaux fournisseurs soient opérationnels

Recherchez un logiciel de gestion des fournisseurs quisimplifie vos processus d'approvisionnementen réduisant les charges administratives et en accélérant le temps nécessaire pour que les nouveaux fournisseurs soient opérationnels Gestion des contrats: Des fonctionnalités efficaces de gestion des contrats sont indispensables. Votre système de gestion des fournisseurs doit vous permettre de créer, de stocker et de gérer les contrats des fournisseurs tout en fournissant des alertes en temps voulu pour les renouvellements et les résiliations

Des fonctionnalités efficaces de gestion des contrats sont indispensables. Votre système de gestion des fournisseurs doit vous permettre de créer, de stocker et de gérer les contrats des fournisseurs tout en fournissant des alertes en temps voulu pour les renouvellements et les résiliations **Suivi des performances : la possibilité de suivre les performances des fournisseurs au moyen d'indicateurs clés de performance (ICP) est essentielle pour évaluer leur efficacité et s'assurer qu'ils respectent les normes de votre entreprise

Outils de communication et de collaboration : Recherchez des fonctionnalités de gestion des contrats qui permettent une communication et une collaboration transparentes avec les fournisseurs, y compris la messagerie, le partage de documents et le retour d'information sur les performances

: Recherchez des fonctionnalités de gestion des contrats qui permettent une communication et une collaboration transparentes avec les fournisseurs, y compris la messagerie, le partage de documents et le retour d'information sur les performances Capacités d'intégration : Votre solution de gestion des fournisseurs doit s'intégrer harmonieusement à vos systèmes existants, tels que la comptabilité et l'inventaire, afin d'éviter les silos de données et de rationaliser les opérations

: Votre solution de gestion des fournisseurs doit s'intégrer harmonieusement à vos systèmes existants, tels que la comptabilité et l'inventaire, afin d'éviter les silos de données et de rationaliser les opérations Options de personnalisation : chaque entreprise a des besoins uniques ; par conséquent, la possibilité de personnaliser votre système de gestion des fournisseurs pour l'adapter à vos flux de travail spécifiques est très avantageuse

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des fournisseurs à utiliser en 2024

En évaluant soigneusement ces 10 meilleurs systèmes de gestion des fournisseurs, vous pouvez prendre une décision éclairée qui conduira à des interactions plus fluides avec les fournisseurs, à une efficacité accrue et, en fin de compte, à de meilleurs résultats pour l'entreprise.

1. ClickUp - Le meilleur pour l'automatisation de plusieurs processus d'entreprise

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

En tête de notre liste se trouve ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un qui automatise plusieurs processus, notamment la gestion des fournisseurs. Elle offre des des modèles et des checklists pertinents pour la gestion des contractants y compris les listes de référence des fournisseurs, les formulaires de collecte d'informations, les contrats, accords d'entreprise et bien d'autres choses encore. Ces paramètres prêts à l'emploi permettent à chaque gestionnaire de compte dédié de mettre en place et de gérer efficacement sa charge de travail.

Créez un système de gestion des fournisseurs avec le logiciel Modèle de rétroaction pour les fournisseurs qui permet de collecter des informations pertinentes à utiliser dans le cadre d'une étude de cas sur les partenariats. En plus d'offrir des capacités essentielles de gestion des fournisseurs, ClickUp fait office de CRM qui permet une collaboration transparente entre le client et l'entreprise gestion de projet !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités essentielles ne sont pas disponibles sur la version mobile

La courbe d'apprentissage a tendance à être très prononcée au départ

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise:Contact pour les prix *ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Evaluation des clients ClickUp

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Connecteam - Meilleure solution pour la gestion de la main-d'œuvre sans bureau

via Équipe de connexion Connecteam est un système de gestion des fournisseurs personnalisé destiné aux travailleurs sans bureau, c'est-à-dire aux employés qui ne sont pas assis derrière un bureau pour faire leur travail, notamment les professionnels de la santé, les ouvriers du bâtiment, les serveurs et bien d'autres encore.

Bien que Connecteam n'ait pas été conçu à l'origine pour la gestion des fournisseurs, il possède certaines fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour cette tâche, de la gestion des documents à l'intégration, en passant par l'annuaire de l'entreprise et la gestion des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Communication interne par le biais d'un chat dans l'application

Rapports via des checklists et des formulaires

Cours d'intégration numérique pour former les fournisseurs aux flux de travail de l'entreprise

Annuaire numérique pour organiser, rechercher et contacter les fournisseurs essentiels

Limites de Connecteam

Trop de mises à niveau sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités essentielles et à certaines fonctionnalités de base

Il y a parfois du retard lors du téléchargement de gros fichiers d'images dans le système de gestion des fournisseurs

Les fonctions d'administration ne sont pas mobiles

Prix de Connecteam

Petite entreprise : 0 $ pour toujours (jusqu'à 10 utilisateurs)

: 0 $ pour toujours (jusqu'à 10 utilisateurs) Basic : 29 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs + 0,5 $/mois par utilisateur supplémentaire)

: 29 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs + 0,5 $/mois par utilisateur supplémentaire) Avancé : 49 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs + 1,5 $/mois par utilisateur supplémentaire)

: 49 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs + 1,5 $/mois par utilisateur supplémentaire) Expert : 99 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs + 3 $/mois par utilisateur supplémentaire)

Évaluation des clients de Connecteam

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

: 4.3/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

3. Beeline - Meilleure solution pour gérer efficacement les partenaires et consultants externes

via Ligne de démarcation Beeline est une solution étendue de gestion des fournisseurs qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs partenaires externes tels que les travailleurs occasionnels, les consultants, le personnel temporaire - et les fournisseurs. Avec un système de gestion des fournisseurs tel que Beeline, vous pouvez automatiser de nombreux aspects de votre processus d'évaluation et de sélection des fournisseurs, ce qui permet de réduire les dépenses, d'améliorer l'efficacité et de réduire le temps consacré à la prise de décision.

Meilleures fonctionnalités de Beeline

Intelligence de la main-d'œuvre mondiale

Approvisionnement en services

Recherche directe et viviers de talents

Suivi des ressources

Sécurité des données

Connectivité étendue de la main-d'œuvre

Les limites de Beeline

Certains utilisateurs trouvent que les rapports ne sont pas flexibles

Les analyses sont trop limitées, selon quelques évaluateurs

Prix de Beeline

Contactez Beeline pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Beeline

G2 : 3.7/5 (30+ commentaires)

: 3.7/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10 commentaires)

4. SAP Fieldglass - La meilleure solution pour gérer les fournisseurs de services spécialisés

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Config-Manager\_Tiles-1400x720.png Tableau de bord SAP Fieldglass /$$img/

via SAP Fieldglass SAP Fieldglass est un logiciel de gestion des fournisseurs qui aide les entreprises à trouver, évaluer et contracter facilement des fournisseurs offrant des services spécialisés. Avec SAP Fieldglass, les entreprises peuvent facilement augmenter ou réduire leur liste de fournisseurs afin de rationaliser leurs opérations et d'obtenir rapidement des résultats.

SAP Fieldglass est une solution de gestion des fournisseurs idéale pour les entreprises de divers secteurs, notamment l'automobile, les produits de consommation, la banque, la vente au détail, etc.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Fieldglass

Enterprise resource planning (ERP)

Outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des finances et des dépenses

Fonctions de gestion du capital humain

Logiciel de gestion de la relation client (CRM) et solutions d'expérience client pour fournir des informations sur la chaîne de valeur de bout en bout

Planification et analyse étendues

Limites de SAP Fieldglass

Coûts de mise en œuvre assez élevés

Difficultés potentielles d'intégration avec les outils existants par rapport aux autres solutions de gestion des fournisseurs

Utilisation parfois lente ou fastidieuse, en particulier lors de la mise à jour des coordonnées des travailleurs

Vérification manuelle complexe pour plusieurs fonctionnalités

Prix de SAP Fieldglass

Contacter SAP pour connaître les tarifs

Evaluations des clients de SAP Fieldglass

G2 : 4.5/5 (290+ commentaires)

: 4.5/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (70+ avis)

5. Genuity - Meilleur pour la gestion des actifs technologiques et des relations avec les fournisseurs

via Genuity Genuity est un outil de gestion des fournisseurs tout-en-un qui vous permet de trouver des fournisseurs de façon transparente, d'effectuer des achats pertinents et de gérer vos actifs technologiques. Grâce aux fonctionnalités essentielles de gestion des actifs et des fournisseurs de Genuity, vous pouvez gérer le cycle de vie des technologies de votre entreprise et prendre de meilleures décisions d'entreprise, fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de Genuity

SaaS/Gestion des fournisseurs

Gestion des contrats et des actifs

Gestion des télécommunications

Service d'assistance informatique

Surveillance du réseau

Limites de Genuity

Impossibilité de modifier la date des billets

Connectivité limitée des modules

Impossibilité de marquer les formulaires avec le logo de l'entreprise

Aucune fonctionnalité permettant d'ajouter des filtres par défaut sur les tickets

Intégrations limitées par rapport à d'autres systèmes de gestion des fournisseurs

Prix Genuity

Essai gratuit

Payé : 29,99 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations des clients de Genuity

G2 : 4.8/5 (50+ commentaires)

: 4.8/5 (50+ commentaires) Capterra: 5/5 (3 commentaires)

6. Onspring - Meilleure solution pour l'automatisation des processus complexes de gestion des fournisseurs

via Onspring Onspring offre des solutions d'entreprise automatisées pour la gestion des fournisseurs, la minimisation des risques liés aux fournisseurs, la gestion des incidents et la préparation des organisations aux audits. Cette plateforme de gestion des fournisseurs permet aux entreprises de résoudre des problèmes complexes, de simplifier les entreprises répétitives gestion des processus et mettre en œuvre une automatisation qui permette d'économiser des ressources.

De plus, la mise en œuvre de la plateforme de gestion des fournisseurs Onspring est facile car elle utilise un développement sans code, permettant à tout utilisateur de glisser et déposer des éléments pour créer des flux de travail, des applications, des tableaux de bord, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités d'Onspring

Rapports en temps réel sous forme de tableaux, de graphiques et de plans

Notifications automatisées par e-mail, SMS et Slack

Listes partagées et documents dynamiques

Fonctionnalités de contrôle d'accès qui régulent les utilisateurs qui peuvent créer, lire, modifier ou supprimer des éléments

Gestion des politiques, des risques et des fournisseurs

Limites d'Onspring

Difficulté d'accès aux données à partir de différentes sections de la plateforme

Fonction de dépassement de délai peu pratique

Taille des champs des rapports du tableau de bord peu flexible

Accès limité pour les non-utilisateurs

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix Onspring

Contactez Onspring pour connaître les tarifs

Évaluations des clients d'Onspring

G2 : 4.8/5 (40+ commentaires)

: 4.8/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

7. Precoro - Meilleure solution pour une gestion efficace des dépenses et des fournisseurs

via Précoro Precoro est un système de gestion des dépenses qui aide les entreprises à gérer leurs dépenses plus efficacement, avec des fonctionnalités permettant de demander, d'approuver et de contrôler les commandes de manière transparente. Avec ses différents niveaux de prix, il est idéal pour les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne et les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs relations avec les fournisseurs et leurs paiements.

Precoro permet également aux entreprises d'accéder à des ressources utiles telles qu'un calculateur de retour sur investissement des comptes fournisseurs, un modèle de matrice d'approbation, un modèle de stratégie de processus d'approvisionnement, et bien d'autres encore.

Les meilleures fonctionnalités de Precoro

Création, collecte et gestion des demandes d'achat

Intégrations avec QuickBooks, Slack, NetSuite, etc

Planification, contrôle et automatisation des fournisseurs et des stocks

Solutions de gestion des dépenses d'entreprise

Rapports personnalisés pour l'analyse des données d'achat

Outils de téléchargement et de maintenance des stocks

Possibilité d'ajouter ou d'inviter des fournisseurs

Souplesse et personnalisation pour l'ajout de nouveaux rôles, de conditions d'approbation et de champs de document

Limites de Precoro

Flux de travail maladroit pour les reçus et les commandes

Impossibilité pour les administrateurs de modifier les brouillons de factures

La personnalisation de la base des fournisseurs est faible

Les champs de filtrage n'ont pas de sous-titres

Les commandes ne peuvent pas être visualisées sous forme d'images

Prix Precoro

Pour les petites équipes: À partir de 35 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

À partir de 35 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Pour les équipes plus importantes: Contactez Precoro pour les équipes de plus de 20 utilisateurs

Evaluations des clients de Precoro

G2 : 4.7/5 (120+ commentaires)

: 4.7/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ commentaires)

8. Gatekeeper - Meilleur pour la gestion simplifiée du cycle de vie des fournisseurs et des contrats

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/0\_-3r5PG1JD6Tj\_ix3.png Tableau de bord de Gatekeeper /$$img/

via Gardien Gatekeeper est un fournisseur et un contrat logiciel de gestion du cycle de vie idéal pour tous les types d'équipes, du service juridique à l'approvisionnement, en passant par la finance, les opérations, la gestion des fournisseurs, etc. Il offre des fonctionnalités essentielles telles que l'extraction de données IA, les signatures électroniques et l'automatisation du flux de travail des contrats, ce qui facilite la conclusion d'accords commerciaux avantageux avec les vendeurs, les fournisseurs et d'autres partenaires externes.

La plateforme offre également une visibilité sur les contrats et les fournisseurs, permettant aux organisations de suivre et de contrôler tous leurs partenariats d'entreprise, ainsi que d'assurer la conformité avec toutes les réglementations pertinentes dans leur niche.

Gatekeeper meilleures fonctionnalités

Gestion du cycle de vie des fournisseurs et des contrats

Portail de marque pour les fournisseurs

Tableaux de bord équilibrés

Outil de signature électronique conforme

Intégrations conviviales pour les développeurs

Création et exécution de contrats sans contact

Limites de Gatekeeper

Les corrections mineures qui améliorent les fonctions prennent trop de temps à mettre en œuvre

Impossibilité d'archiver ou de supprimer les contrats des fournisseurs

Les horodateurs du logiciel ne sont pas mis à jour en fonction des changements d'heure

Flux de travail encombrants

La mise en œuvre ne fait pas de conversion nette entre les versions Word et PDF

Prix de Gatekeeper

Essentials: $1,125/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (payé annuellement)

$1,125/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (payé annuellement) Pro: 2 715 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (paiement annuel)

2 715 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (paiement annuel) Enterprise: 4,815$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (payé annuellement)

4,815$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (payé annuellement) Entreprise personnalisée: Contacter Gatekeeper pour connaître les tarifs

Evaluation des clients de Gatekeeper

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

: 4.5/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

9. Procurify - Meilleure solution pour simplifier le processus d'approvisionnement

via Procurer Procurify est une solution logicielle qui facilite le processus d'approvisionnement. Elle donne à chacun, dans les différents départements de l'entreprise, les outils pour gérer ses décisions de dépenses et obtenir une visibilité des paiements en temps réel.

La plateforme Procurify permet un compte rendu financier à l'échelle de l'entreprise et une transparence du processus d'approvisionnement, tout en stockant des données précises sur les dépenses pour favoriser la croissance et l'expansion de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Procurify

Demandes d'achat et flux de travail d'approbation

Gestion des dépenses

Formulaires de remboursement électroniques

Notifications et discussions dans l'application

Cartes de dépenses physiques et virtuelles

Limites de Procurify

Difficulté à corriger les erreurs dans les commandes à moins d'en relancer de nouvelles

Impossibilité de voir l'historique des commandes d'un catalogue sans générer de rapport

Remplir la partie fiscale d'une note de frais dans l'application est parfois délicat

Prix de Procurify

Contactez Procurify pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Procurify

G2 : 4.6/5 (160+ commentaires)

: 4.6/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (140+ commentaires)

10. Tipalti - Meilleur pour les entreprises à croissance rapide

via Tipalti Tipalti est un organisme de paiement logiciel d'automatisation des paiements pour les entreprises innovantes et à croissance rapide. Cet outil de gestion des achats et des fournisseurs permet aux entreprises de gérer les factures et les paiements sans augmenter les effectifs ou mettre en place des systèmes supplémentaires. Grâce aux fonctionnalités financières et de conformité personnalisées de Tipalti, les entreprises peuvent également limiter les risques et les dépenses de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Tipalti

Gestion des fournisseurs et des factures

Automatisation des comptes fournisseurs

Paiements aux partenaires mondiaux

Outils d'approvisionnement et solutions de gestion des dépenses

Limites de Tipalti

Ses formulaires fiscaux ont tendance à être difficiles à remplir

Changement constant des représentants de compte

Fonctionnalités de rapports basiques

Enregistrements en double occasionnels

Le fait d'être lié à votre système existant nécessite beaucoup de configuration en arrière-plan

Prix de Tipalti

Contactez Tipalti pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Tipalti

G2 : 4.5/5 (150+ commentaires)

: 4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (120+ commentaires)

Combien coûte un logiciel de gestion des fournisseurs ?

Le coût d'un logiciel de gestion des fournisseurs peut varier considérablement en fonction des fonctionnalités spécifiques, du nombre d'utilisateurs et du fournisseur. L'intervalle de prix peut aller de gratuit à plusieurs milliers de dollars par mois, en particulier pour les grandes entreprises comptant de nombreux utilisateurs.

Certains fournisseurs de logiciels proposent des versions gratuites ou des essais, mais ceux-ci peuvent être quelque peu limités en termes de fonctions et d'assistance. Elles peuvent servir d'introduction à l'utilisation et à l'évaluation des fonctionnalités de base avant de passer aux versions payantes.

Les forfaits payants de base pour les petites entreprises, les startups ou les entrepreneurs individuels sont généralement compris entre 20 et 40 dollars par mois. Ces programmes sont dotés de fonctionnalités essentielles, telles qu'une base de données centralisée des fournisseurs et des rapports de base, et offrent généralement une assistance pour un petit nombre d'utilisateurs.

Les forfaits de milieu de gamme, adaptés aux entreprises de taille moyenne, peuvent coûter entre 100 et 500 dollars par mois. Ces forfaits offrent des fonctionnalités plus avancées telles que le suivi des performances, une meilleure assistance aux utilisateurs, davantage d'options de stockage et peuvent accueillir un plus grand nombre d'utilisateurs.

Les forfaits Enterprise, conçus pour les grandes entreprises et les sociétés, sont naturellement plus onéreux. Leur intervalle de prix va de 1 000 à plusieurs milliers de dollars par mois. Ces forfaits offrent des fonctions étendues, notamment des analyses avancées, des capacités d'intégration, des utilisateurs illimités, et sont souvent accompagnés d'une assistance client dédiée.

Acheter un logiciel de gestion des fournisseurs : Considérations clés

Lorsque vous cherchez le logiciel de gestion des fournisseurs approprié pour votre entreprise, il est essentiel de prendre soigneusement en compte plusieurs facteurs critiques. Le choix d'un système adapté à vos activités peut faire toute la différence dans la gestion transparente de vos fournisseurs et la rationalisation de vos processus.

Identifiez vos besoins et vos objets spécifiques en matière de gestion des fournisseurs

Déterminez si le logiciel peut s'intégrer de manière transparente à vos systèmes existants, tels que les outils de comptabilité, de gestion des stocks et de gestion de projet

Vérifiez l'assistance pour les intégrations standard avec les outils d'entreprise couramment utilisés afin de garantir un flux de données fluide

Recherchez un logiciel qui offre un accès API pour des intégrations personnalisées

Considérez l'impact de ces intégrations sur l'efficacité globale de votre entreprise et l'optimisation des ressources

Évaluez si ces capacités d'intégration correspondent à vos objectifs d'entreprise et à vos résultats.

Trouvez le meilleur logiciel de gestion des fournisseurs pour votre Business

ClickUp est une solution holistique de gestion des fournisseurs. Avec ses fonctionnalités essentielles et son interface facile à naviguer, le logiciel tient compte de l'ensemble du processus de gestion des fournisseurs, transformant la façon dont les équipes choisissent les fournisseurs, effectuent les achats, forfaits d'évènements ou des activités, allouer des ressources, etc.

Il combine également de manière transparente la gestion des clients , la planification de projets, le suivi des tâches, coordination d'évènements et le partage de documents, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser plusieurs outils. Prêt à transformer votre processus de gestion des fournisseurs et à débloquer le plein potentiel de votre entreprise ? Adoptez ClickUp comme système de gestion des fournisseurs dès aujourd'hui !