10 meilleurs outils logiciels ERP pour la planification des ressources en 2024

Dans le monde rapide et en constante évolution des entreprises, l'utilisation de ressources d'entreprise logiciel de forfait (ERP) n'est plus un luxe mais une nécessité.

Les systèmes ERP sont essentiels dans les organisations modernes car ils intègrent différents processus en une seule opération ordonnée. Ces processus comprennent la gestion de projet, l'organisation de la chaîne d'approvisionnement et les finances. Mais comment faire pour sélectionner le système ERP adapté à vos besoins spécifiques ? Le nombre d'options disponibles est tel que la tâche peut s'avérer décourageante.

Dans cet article, nous aborderons les 10 meilleurs systèmes et outils logiciels ERP disponibles aujourd'hui, en soulignant leurs meilleures fonctionnalités et leurs limites potentielles. Après tout, le choix d'un outil de gestion des données ERP est un choix qui a un impact massif sur votre organisation.

Qu'est-ce qu'un logiciel ERP ?

Le logiciel de forfait Enterprise (ERP) est un type de logiciel que les organisations utilisent pour gérer les activités quotidiennes de l'entreprise, telles que la comptabilité, l'approvisionnement la gestion de projet, la gestion des risques et la conformité, entre autres.

Types d'outils ERP

Il existe de nombreux types de progiciels ERP qui diffèrent par le type de services qu'ils offrent. En voici quelques exemples :

Systèmes ERP sur site: ces systèmes sont hébergés et gérés dans les locaux de l'entreprise, ce qui permet aux organisations d'avoir un contrôle achevé sur leurs données et leurs processus.

Systèmes ERP basés sur le cloud : ce type de système est hébergé sur le cloud, ce qui le rend généralement plus rentable que les systèmes sur site.

Systèmes ERP mobiles: ils sont conçus pour être utilisés sur des appareils mobiles, tels que les tablettes et les smartphones. Cela permet une plus grande accessibilité aux informations et aux données depuis pratiquement n'importe quel emplacement.

Systèmes ERP personnalisés: ce type de système est adapté spécifiquement aux besoins d'une organisation particulière.

Les fonctionnalités essentielles des logiciels ERP

Lorsqu'il est correctement mis en œuvre, un système ERP peut rationaliser les opérations, améliorer l'efficacité et vous donner un avantage concurrentiel. C'est pourquoi la sélection du bon logiciel ERP est essentielle pour votre entreprise l'activité de votre entreprise et la croissance de l'entreprise. Voici quelques aspects essentiels à prendre en compte qui faciliteront votre recherche de l'entreprise idéale logiciel de planification des ressources la mise en œuvre :

Les besoins de l'entreprise: Identifiez vos besoins spécifiques. Le système ERP doit améliorer votre efficacité et répondre à des besoins tels que la gestion de projet, la gestion financière, la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou la gestion de la relation client (gestion de la relation client)

Facilité d'utilisation: Choisissez un logiciel ERP convivial. Les systèmes ERP trop complexes peuvent avoir un impact négatif sur la productivité et provoquer des erreurs en ajoutant d'autres problèmes à vos processus d'entreprise

Personnalisation et évolutivité: Au fur et à mesure que les fonctions de votre entreprise évoluent, votre système ERP doit faire de même. Optez pour un logiciel ERP flexible que vous pouvez adapter à vos besoins croissants

Capacités d'intégration: Prévenez les silos de données et assurez un flux d'informations continu grâce à un logiciel ERP qui s'intègre facilement à vos systèmes existants, qu'il s'agisse des ressources humaines, de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion des stocks ou des outils de gestion financière

Assistance à la clientèle: L'assistance réactive et compétente peut vous permettre d'économiser des ressources précieuses, en particulier pendant la phase de mise en œuvre ou lorsque des problèmes surviennent

**Budget : prenez en compte tous les coûts du système logiciel, de la mise en œuvre et de la maintenance. Recherchez une solution qui offre la meilleure valeur dans les limites de votre budget pour traiter les processus fondamentaux de l'entreprise

Alignez vos forfaits de croissance sur ces facteurs pour choisir une solution ERP existante qui assiste votre entreprise sur le long terme.

Les 10 meilleurs outils et logiciels ERP à utiliser en 2024

Il y a beaucoup de solutions ERP sur le marché-mais il peut devenir déroutant quant aux systèmes ERP qui travaillent le mieux pour vos besoins et savoir quelles fonctionnalités vous devriez rechercher. Consultez notre top 10 des meilleurs logiciels ERP pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Suivez les performances de vos stocks en temps réel avec ClickUp

ClickUp est un logiciel tout-en-un de gestion de projet et d'inventaire de productivité qui est conçu pour servir les organisations de toutes tailles. Sa polyvalence permet aux équipes de gérer leurs ressources les tâches, les objectifs et le suivi du temps de manière efficace.

Son plan gratuit étendu offre diverses fonctionnalités que vous pouvez personnaliser sans avoir besoin de codage ou de modules complémentaires, ce qui en fait un excellent point de départ pour les startups et les petites équipes. Avec des interfaces conviviales et un excellent service client, ClickUp se distingue des autres solutions ERP par ses champs personnalisés et ses affichages sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Plan gratuit étendu avec de nombreuses fonctionnalités: C'est un outil robuste qui offre de la valeur même dans son offre gratuite, ce qui le rend accessible pour répondre aux processus d'entreprise de toutes tailles

C'est un outil robuste qui offre de la valeur même dans son offre gratuite, ce qui le rend accessible pour répondre aux processus d'entreprise de toutes tailles Importer des données depuis d'autres outils: Migrer des données depuis vos outils et solutions ERP existants facilement et sans perte de données

Migrer des données depuis vos outils et solutions ERP existants facilement et sans perte de données Un excellent service client: ClickUp se distingue par la réactivité et l'efficacité de son service client, garantissant une mise en œuvre et un dépannage sans faille

ClickUp se distingue par la réactivité et l'efficacité de son service client, garantissant une mise en œuvre et un dépannage sans faille CRM personnalisable : La fonctionnalité de gestion de la relation client de ClickUp offre aux équipes commerciales et de réussite des systèmes ERP pour suivre les budgets, les informations de contact, et bien plus encore.

Limites de ClickUp

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités que l'application web... pour l'instant

Il n'y a pas d'intégration avec Zoho Mail, ce qui pourrait être un inconvénient pour les entreprises qui dépendent fortement de Zoho Mail pour leurs opérations

Prix ClickUp

Free Forever Plan

Forfait Unlimited plan : 7$ par mois par membre

: 7$ par mois par membre Business Plan : 12 $ par mois par membre

: 12 $ par mois par membre Entreprise Plan : Une tarification personnalisée est disponible

Une tarification personnalisée est disponible

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (6 000+ commentaires)

4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics est une gamme de systèmes logiciels qui comprend à la fois des fournisseurs de logiciels de planification des ressources d'entreprise et des applications de gestion de la relation client. Ces systèmes ERP sont conçus pour aider les entreprises de toutes tailles à gérer l'ensemble de leurs opérations depuis les équipes commerciales et le service à la clientèle jusqu'à la gestion financière et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Avec Microsoft Dynamics, vous pouvez planifier vos processus et d'adapter le logiciel ERP à votre secteur d'activité spécifique, afin d'améliorer les performances et la productivité de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Adaptez vos processus d'entreprise aux besoins spécifiques de votre secteur d'activité grâce à des flux personnalisables

Microsoft Dynamics offre des mesures de sécurité fiables pour protéger vos données

Exploitez la puissance de l'IA pour automatiser les processus d'entrepriseautomatiser les processus et obtenir des informations pour la prise de décision Limites de Microsoft Dynamics 365

Le logiciel est relativement cher, ce qui en fait un obstacle potentiel pour les petites entreprises

Il existe des restrictions sur le stockage des données qui pourraient être limitatives par rapport à d'autres systèmes ERP

Le logiciel peut être assez complexe à paramétrer et peut nécessiter une expertise technique

Prix de Microsoft Dynamics 365

Business Central Essentials à partir de 70 $ par utilisateur et par mois

Business Central Premium à partir de 100 $ par utilisateur/mois

Évaluations des clients de Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (1,000+ reviews)

4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (5 000+ avis)

3. Orion

Via Orion Orion est un système logiciel cloud et ERP robuste qui aide les entreprises à rationaliser leurs opérations et à mieux gérer leurs activités d'allouer les ressources . Il permet à plusieurs équipes de travailler simultanément, améliorant ainsi la collaboration et la productivité.

Facile à utiliser et compatible avec la plupart des réseaux, Orion permet aux entreprises de surveiller leur personnel et d'assurer le suivi de leurs tâches et de leurs projets.

Les meilleures fonctionnalités d'Orion

Permet une utilisation transparentecollaboration et la gestion transparentes entre les équipes de l'Enterprise au sein de votre organisation

Assure le bon fonctionnement des différents systèmes de réseau pour les processus de base de l'entreprise

Le système logiciel ERP vous aide à suivre efficacement les performances de votre équipe

Les limites d'Orion

Les notifications se perdent parfois, ce qui peut conduire à des mises à jour ou des tâches manquées

N'est pas le système de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'ERP le plus abordable de cette liste

Prix d'Orion

Contactez Orion pour connaître les tarifs

Évaluations des clients d'Orion

G2 : 4.5/5 (14 commentaires)

: 4.5/5 (14 commentaires) Capterra : 4/5 (2 commentaires)

4. NetSuite ERP

Via NetSuite NetSuite ERP est un logiciel en tant que service complet basé sur le cloud conçu pour les entreprises de toutes tailles. Il fournit une visibilité en temps réel sur les performances financières de votre entreprise. NetSuite est super personnalisable, ce qui facilite la rationalisation de vos opérations avec un système construit sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite ERP

D'excellentes analyses de rapports financiers vous permettent de garder un œil attentif sur vos finances

Connexion transparente avec d'autres logiciels, comme les outils de gestion des ressources humaines, pour des opérations plus efficaces

Adaptez le système ERP aux besoins spécifiques de votre entreprise et à vos flux de travail

Les limites de NetSuite ERP

L'apprentissage de l'utilisation de NetSuite peut prendre beaucoup de temps et la documentation sur le produit est limitée

Prix de NetSuite ERP

Contactez NetSuite pour connaître les tarifs.

Évaluations des clients de NetSuite ERP

G2 : 4/5 (2 000+ commentaires)

: 4/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (1 000+ avis)

5. ERPNext

Via ERPSuivant ERPNext est un système ERP et un logiciel de comptabilité gratuits et open-source. Il est conçu pour être simple et convivial. Malgré tout, cette solution ERP est suffisamment puissante pour gérer tous les aspects d'une entreprise.

Les faibles frais généraux rendent ERPNext particulièrement efficace pour les petites et moyennes entreprises. Centralisez vos systèmes de vente, d'achat, de production, de comptabilité et de ressources humaines sous un même toit grâce à l'ensemble des fonctionnalités d'ERPNext.

Les meilleures fonctionnalités d'ERPNext

L'approche open-source permet de réduire les frais généraux tout en fournissant des fonctionnalités robustes

Rationalisation des processus de ressources humaines et réduction de la paperasserie manuelle

Offre une interface intuitive et des fonctions faciles à utiliser

Les limites d'ERPNext

L'installation et la personnalisation peuvent s'avérer délicates par rapport à d'autres systèmes ERP

La documentation pourrait être plus étendue pour aider les utilisateurs à comprendre et à utiliser l'outil plus efficacement

Prix d'ERPNext

Open source: gratuit

gratuit Cloud (hébergement géré) : 10 $/site par mois

: 10 $/site par mois Enterprise (jusqu'à 50 utilisateurs): 1 250 $/site par mois

Evaluations des clients ERPNext

G2 : 4/5 (41 avis)

: 4/5 (41 avis) Capterra : 4.6/5 (134 avis)

6. Oracle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/oracle.png

/$$$img/

Via Oracle Le système de planification des ressources d'entreprise d'Oracle est une solution logicielle basée sur le cloud qui est conçue pour gérer des opérations commerciales complexes. Les utilisateurs apprécient sa capacité à gérer de grandes quantités de données, ce qui rend ce logiciel ERP cloud adapté aux grandes entreprises ayant des exigences élevées en matière de données.

La boîte à outils d'Oracle comprend des solutions de gestion financière, de gestion de projet, l'approvisionnement , le risque, la gestion des actifs de l'entreprise et d'autres fonctions essentielles de l'intelligence d'entreprise. Grâce à la compatibilité avec des outils tiers, Oracle étend ses fonctions, offrant ainsi une solution holistique logiciel de gestion d'entreprise solution.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle

Conçu pour s'adapter à votre organisation et à l'ensemble des fonctions de l'entreprise

Gestion de plusieurs bases de données sur un seul serveur

Des performances ultrarapides pour des temps de requête plus courts

Fournisseur, prestataire d'un large tableau degrand livre et d'analyses - idéal pour la chaîne d'approvisionnement et la gestion des stocks

Limites d'Oracle

Les coûts de licence d'Oracle peuvent être élevés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises

Prix d'Oracle

Utilisez le Oracle Cost Estimator

Évaluations des clients d'Oracle

G2 : 4.5/5 (800+ commentaires)

: 4.5/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (424 commentaires)

7. Odoo

via Odoo Odoo offre un éventail d'applications commerciales et de systèmes de planification des ressources d'entreprise afin d'achever une suite de logiciels ERP pour alimenter votre entreprise. Avec sa version communautaire gratuite, Odoo rend le marché des systèmes et logiciels ERP traditionnels accessible aux startups et aux petites entreprises.

Il propose diverses applications telles que la facturation, la comptabilité, la fabrication, les achats, la gestion des commandes en entrepôt et la gestion de projet. Ce logiciel ERP a la capacité d'automatiser les tâches et d'améliorer considérablement l'efficacité et la productivité.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

La version communautaire est gratuite ; un avantage majeur pour les startups et les petites entreprises

Rationalise les tâches de routine à gagner du temps et accroître l'efficacité

Gère tous les aspects de votre entreprise, des ventes et de la gestion de la relation client à la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des stocks

Limites d'Odoo

La configuration peut être délicate

L'assistance technique est parfois lente, selon certains utilisateurs

Prix d'Odoo

Une application : Free

: Free Standard : 24,90 $/utilisateur par mois

: 24,90 $/utilisateur par mois Personnalisé : 37,40 $/utilisateur par mois

Évaluation des clients Odoo

G2 : 4/5 (200+ commentaires)

: 4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (600+ avis)

8. Jour ouvrable

via Jour ouvrable Workday est l'un des principaux systèmes de planification des ressources d'entreprise pour les finances et les ressources humaines. Ses systèmes ERP offrent un ensemble de fonctionnalités conçues pour s'adapter aux besoins de votre organisation.

En fait, Workday gère les finances, le capital humain et les ressources humaines gestion des ressources en toute simplicité. Vous pouvez surveiller les performances de l'entreprise grâce aux analyses approfondies de la plateforme. Malgré sa complexité, les excellentes capacités de rapports et la forte personnalisation en font un choix souhaitable pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Workday

Gérer les congés et les congés maladie des employés et synchroniser ces informations directement avec l'outil de paie

Gestion du recrutement des talents et de l'intégration des nouveaux employés dans l'application

Maintenir l'engagement des employés grâce à des modules d'apprentissage et de développement intégrés au système

Limites de Workday

Apprendre à naviguer sur la plateforme peut s'avérer difficile

La transition vers Workday peut nécessiter beaucoup de temps et d'efforts par rapport à d'autres systèmes de planification des ressources de l'entreprise

Prix de Workday

Contactez Workday pour connaître les tarifs

Evaluations des clients de Workday

G2 : 4.1/5 (plus de 2000 commentaires)

: 4.1/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 000+ avis)

9. Sage Intacct

via Sage Intacct Sage Intacct est une plateforme de gestion financière et d'actifs basée sur le cloud qui fournit des capacités comptables approfondies pour rationaliser les opérations financières. Il fournit un large intervalle d'applications comptables de base telles que le grand livre, la gestion des stocks les comptes créditeurs, les comptes débiteurs et la gestion de la trésorerie.

Ses processus sécurisés garantissent que vos données financières sont bien protégées, tandis que les données de l'entreprise sont de puissants outils de rapports fournissent des informations exploitables pour l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Sage Intacct

Soyez payé rapidement grâce à un système de facturation simple et automatisé

Vous permet d'accéder à vos données d'entreprise de n'importe où et à tout moment

Une vaste bibliothèque de rapports financiers signifie que votre entreprise n'a pas d'angles morts

Suivi des stocks de l'atelier de fabrication à l'étagère du magasin

Limites de Sage Intacct

La personnalisation limitée peut ne pas offrir suffisamment de flexibilité à certaines entreprises

Prix de Sage Intacct

Contactez Sage Intacct pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Sage Intacct

G2 : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

: 4.5/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (300+ avis)

10. Acumatica

via Acumatica Acumatica est un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) basé sur le cloud qui offre un intervalle d'outils d'automatisation des services professionnels pour les petites et moyennes entreprises. Hautement personnalisable et doté de puissantes fonctionnalités, Acumatica maintient néanmoins une interface facile à naviguer, ce qui le rend accessible aux utilisateurs de tous les niveaux d'expertise technique.

Les meilleures fonctionnalités d'Acumatica

Les capacités d'IA et d'apprentissage automatique vous aident à automatiser les processus d'entreprise

Une sécurité de premier ordre protège vos données, tandis que les permissions basées sur les rôles facilitent encore la collaboration avec les collègues internes et externes

Le logiciel basé sur le cloud d'Automatica vous offre la flexibilité d'accéder à votre entreprise et de la gérer depuis n'importe où

Les limites d'Acumatica

Comprendre le coût total de la propriété peut nécessiter un peu de temps et d'efforts

Prix d'Acumatica

Contacter Acumatica pour connaître les tarifs

Évaluations des clients d'Acumatica

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (70+ avis)

Avantages de l'utilisation d'un logiciel ERP

En rationalisant les processus, les logiciels ERP permettent aux entreprises de rester productives et efficaces. De la réduction des l'entrée des données erreurs à la simplification de processus complexes, voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation d'un logiciel ERP :

Augmentation de l'efficacité : La rationalisation des opérations garantit que les employés ont accès à des informations précises sans avoir besoin de recourir à de multiples applications ou outils. Cela permet de réduire les délais.

: La rationalisation des opérations garantit que les employés ont accès à des informations précises sans avoir besoin de recourir à de multiples applications ou outils. Cela permet de réduire les délais. Amélioration de la collaboration : Avec plusieurs équipes travaillant sur le même système, toutes les parties prenantes peuvent facilement collaborer et rester synchronisées.

: Avec plusieurs équipes travaillant sur le même système, toutes les parties prenantes peuvent facilement collaborer et rester synchronisées. Meilleures capacités de rapports : Les logiciels ERP permettent aux entreprises d'accéder à des rapports rapidement et avec précision. Cela vous aidera à prendre de meilleures décisions concernant les activités de votre entreprise.

: Les logiciels ERP permettent aux entreprises d'accéder à des rapports rapidement et avec précision. Cela vous aidera à prendre de meilleures décisions concernant les activités de votre entreprise. Réduction des coûts : Les systèmes ERP réduisent les frais généraux en éliminant le travail manuel : Les systèmes ERP sont conçus pour évoluer avec votre entreprise, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier d'être dépassé.

: Les systèmes ERP réduisent les frais généraux en éliminant le travail manuel : Les systèmes ERP sont conçus pour évoluer avec votre entreprise, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier d'être dépassé. Flexibilité : Les systèmes ERP sont facilement personnalisables et peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Cela signifie que les entreprises peuvent optimiser le logiciel en fonction de leurs propres processus.

: Les systèmes ERP sont facilement personnalisables et peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Cela signifie que les entreprises peuvent optimiser le logiciel en fonction de leurs propres processus. Précision des données : les logiciels ERP éliminent les erreurs d'entrée manuelle des données, ce qui facilite l'accès à des informations précises et leur gestion. Les entreprises peuvent ainsi éviter des erreurs coûteuses.

: les logiciels ERP éliminent les erreurs d'entrée manuelle des données, ce qui facilite l'accès à des informations précises et leur gestion. Les entreprises peuvent ainsi éviter des erreurs coûteuses. Amélioration du service à la clientèle : Les systèmes ERP offrent aux entreprises une meilleure visibilité sur les commandes des clients, ce qui leur permet de répondre rapidement et efficacement à leurs demandes.

: Les systèmes ERP offrent aux entreprises une meilleure visibilité sur les commandes des clients, ce qui leur permet de répondre rapidement et efficacement à leurs demandes. Une meilleure sécurité : La plupart des systèmes ERP sont dotés de fonctionnalités de sécurité intégrées qui protègent les données sensibles et garantissent la conformité aux normes du secteur.

Découvrez la solution ERP idéale pour votre équipe

Si votre système ERP actuel ne vous apporte pas l'efficacité et la productivité que vous attendiez, il est peut-être temps de changer. ClickUp propose une solution globale de business intelligence adaptée aux entreprises de tailles et de secteurs d'activité variés.

Pourquoi ne pas en faire l'expérience ? Contactez notre équipe commerciale ou inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui. Oui, c'est vrai - il n'en coûte absolument rien pour commencer. Prenez la place du conducteur et découvrez les avantages inégalés de la gestion des opérations de votre entreprise avec ClickUp .