Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de gestion des achats en 2024

Que vous soyez une entreprise B2B, B2C, SaaS, ou quelque chose entre les deux, les matériaux et les services permettent à votre entreprise de fonctionner. Des professionnels de l'approvisionnement comme vous alimentent cette progression en recherchant des fournisseurs, en gérant les commandes, en demandant des propositions par l'intermédiaire de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail Appels d'offres et la gestion des contrats.

Cela fait beaucoup à gérer, n'est-ce pas ?

Heureusement, les solutions d'approvisionnement rationalisent votre flux de travail et font des processus d'approbation un jeu d'enfant. S'il est grand temps d'automatiser votre processus d'achat, vous pouvez utiliser les solutions d'approvisionnement processus d'approvisionnement nous avons ce qu'il vous faut.

Consultez ce guide pour obtenir des conseils sur la recherche des meilleures solutions d'approvisionnement, ainsi que nos choix pour les meilleurs logiciels d'approvisionnement de 2024.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des achats ?

Un logiciel de gestion des achats est une solution conçue pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus d'approvisionnement, de la recherche de fournisseurs à la gestion des contrats. Il automatise les tâches et fournit une plateforme centralisée pour toutes les activités d'approvisionnement, ce qui permet aux équipes d'approvisionnement de collaborer plus facilement, de suivre les cours et de prendre des décisions fondées sur des données.

Avec la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement et la nécessité d'une prise de décision plus rapide, le logiciel de gestion des achats est devenu un outil essentiel pour les entreprises de toutes tailles.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des achats ?

Êtes-vous à la recherche d'un outil de gestion des achats digne de ce nom ? Recherchez un logiciel de gestion des achats qui inclut des fonctions telles que :

Modèles: Qui a le temps de créer de nouveaux documents à partir de zéro ? Optez pour un logiciel de gestion des marchés publics qui inclutdes modèles pour les appels d'offres,checklists d'inventaireet bien d'autres choses encore

Qui a le temps de créer de nouveaux documents à partir de zéro ? Optez pour un logiciel de gestion des marchés publics qui inclutdes modèles pour les appels d'offres,checklists d'inventaireet bien d'autres choses encore Budgétisation: Vous devezgérer votre argentaprès tout. Recherchez des fonctionnalités telles que l'analyse et la visibilité des dépenses pour faciliter votre processus d'approvisionnement. Un bon outil d'approvisionnement devrait également offrir le traitement des factures et s'intégrer aux comptes fournisseurs

Vous devezgérer votre argentaprès tout. Recherchez des fonctionnalités telles que l'analyse et la visibilité des dépenses pour faciliter votre processus d'approvisionnement. Un bon outil d'approvisionnement devrait également offrir le traitement des factures et s'intégrer aux comptes fournisseurs Fonctionnalités spécifiques aux cas d'utilisation: Bien sûr, la plupart des outils d'approvisionnement répondent aux besoins de différents types d'entreprises. Mais cela ne fait pas de mal d'opter pour un outil qui correspond déjà à votre secteur d'activité. Que vous ayez besoin degestion de projet immobilier d'aide ou que vous ayez besoin degérer un département informatiqueil existe une solution logicielle pour vous

Bien sûr, la plupart des outils d'approvisionnement répondent aux besoins de différents types d'entreprises. Mais cela ne fait pas de mal d'opter pour un outil qui correspond déjà à votre secteur d'activité. Que vous ayez besoin degestion de projet immobilier d'aide ou que vous ayez besoin degérer un département informatiqueil existe une solution logicielle pour vous Intégrations: Vous utilisez déjàdes progiciels de gestion intégrés (ERP) et d'autres logiciels. Optez pour des outils de gestion des achats qui s'intègrent parfaitement aux logiciels que vous utilisez déjà

Vous utilisez déjàdes progiciels de gestion intégrés (ERP) et d'autres logiciels. Optez pour des outils de gestion des achats qui s'intègrent parfaitement aux logiciels que vous utilisez déjà Gestion des listes de fournisseurs : Un bon outil de gestion des achats gère chaque partie du cycle de vie du contrat. Recherchez des fonctionnalités robustes de gestion des contrats et des fournisseurs pour rester au fait des performances des fournisseurs

Un bon outil de gestion des achats gère chaque partie du cycle de vie du contrat. Recherchez des fonctionnalités robustes de gestion des contrats et des fournisseurs pour rester au fait des performances des fournisseurs **Mon travail consiste à opter pour des outils de gestion des achats basés sur le cloud afin d'obtenir les informations en temps réel dont vous avez besoin pour faire un meilleur travail, plus rapidement

Les 10 meilleurs outils de gestion des achats 2024

Vous êtes libre de choisir votre propre processus de gestion des achats, mais pourquoi s'embêter alors que nous avons fait tout le travail pour vous ? Voici nos choix pour les meilleurs outils de gestion des achats de 2024.

1. ClickUp - Meilleur pour la gestion des stocks

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

ClickUp est une plateforme robuste qui combine l'approvisionnement, les documents, les tâches, les Tableaux blancs, les analyses, les Objectifs, les discussions, et bien plus encore. Si vous en avez assez de parcourir d'innombrables plateformes pour achever une tâche minime, ClickUp est la solution.

L'application Vue Liste ClickUp est parfaite pour les processus d'approvisionnement et la gestion des budgets grâce à des champs personnalisés et à des fonctions de tri. Avec cet affichage, vous disposez d'une vue d'ensemble de vos tâches et pouvez facilement trier, filtrer, grouper et rechercher des tâches spécifiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Budgeted-Project-Management-Template.png Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp /$$img/

Obtenez un aperçu de haut niveau du budget de votre projet tout en gérant les tâches et les statuts dans l'affiche de la Liste ClickUp

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont les bons modèles pour transformer ClickUp en la plateforme d'approvisionnement personnalisable de vos rêves. Utilisez les modèles Modèle d'espace d'achat ClickUp pour contrôler toutes vos tâches d'approvisionnement en un seul endroit - achevé avec une base de données sans code et de jolies visualisations.

Utilisez le modèle d'approvisionnement de ClickUp pour organiser vos tâches d'approvisionnement avant même de programmer une seule tâche à faire. Au lieu de basculer entre d'innombrables plateformes et outils, vous bénéficiez d'un processus d'approvisionnement plus sain et rationalisé qui vous facilite infiniment la tâche.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Modélisez vos efforts en matière d'approvisionnement grâce àLe modèle d'approvisionnement de ClickUp* Créer des champs personnalisés, des statuts et des affichages

UtiliserClickUp AI pour remplir automatiquement votre documentation et vos modèles de gestion des achats

Convertir les forfaits d'approvisionnement en tâches réalisables en un seul clic

Stockez toutes les discussions internes et externes dans ClickUp aux côtés de votre documentation sur les marchés publics

Limites de ClickUp :

Les fonctionnalités telles que ClickUp AI ne sont disponibles que sur les comptes payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, de sorte que les débutants se sentent parfois intimidés

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Coupa meilleur pour la gestion des dépenses

via Coupa Coupa est un logiciel et une plateforme d'approvisionnement qui se concentre sur l'argent, bébé. Il a beaucoup de fonctionnalités, mais il est principalement axé sur la gestion des dépenses dans les processus d'approvisionnement. Coupa unifie le passage de la source au paiement afin d'augmenter vos marges d'exploitation, ce qui semble probablement être un rêve devenu réalité pour les services d'approvisionnement.

Utilisez Coupa pour gérer votre fonds de roulement et vos budgets prévisionnels. L'outil d'approvisionnement dispose même d'automatisations limitées pour rationaliser les contrats, les achats, les approbations de factures et les relations avec les fournisseurs.

Les meilleures fonctionnalités de Coupa :

Visualisez votre gestion des fournisseurs tiers grâce aux fonctionnalités de la chaîne d'approvisionnement

Coupa Community.IA fournit des repères financiers utiles

Logiciel de gestion des fournisseurs

Limites de Coupa :

Certains utilisateurs disent avoir dû créer plusieurs comptes Coupa pour traiter les paiements

Parmi les outils de gestion des achats, Coupa ne propose pas d'essai gratuit ni d'adhésion freemium

Coupa n'offre qu'un service client par discussion

Prix de Coupa :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Coupa :

G2: 4.2/5 (260+ commentaires)

4.2/5 (260+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (80+ avis)

3. Kissflow meilleur pour l'automatisation des commandes

via Kissflow Kissflow se targue d'être à la fois simple et personnalisable. Utilisez cette plateforme pour suivre les demandes d'achat, générer automatiquement des commandes et approuver les factures en déplacement dans l'application mobile.

Nous apprécions le fait que Kissflow s'intègre à de nombreuses autres plateformes, ce qui signifie que toutes vos données flux au même endroit. Le logiciel d'approvisionnement comprend des plugins pour Xero, DocuSign et bien plus encore.

Kissflow est même livré avec des permissions granulaires, de sorte que vous avez un contrôle ultime sur ce que les membres de votre équipe d'approvisionnement peuvent faire sur la plate-forme.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow :

Simplifier l'intégration et la gestion des fournisseurs dans Kissflow

Intégrer Kissflow avec d'autres logiciels de finance que vous utilisez déjà via l'API

Vous pouvez personnaliser à peu près tout, y compris les flux de travail d'approbation, les champs personnalisés et les formes de rapports

Les limites de Kissflow :

Kissflow n'offre pas d'options gratuites ou freemium par rapport à d'autres logiciels d'approvisionnement de cette liste

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de déployer Kissflow

Prix de Kissflow :

À partir de 1 990 $/mois

Evaluations et critiques de Kissflow :

G2: 4.3/5 (520+ commentaires)

4.3/5 (520+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10+ commentaires)

4. Vendr meilleur pour les coûts SaaS

via Vendr Votre entreprise fait-elle appel à de nombreux logiciels ? Si c'est le cas, Vendr est le logiciel d'approvisionnement qu'il vous faut. Il est spécialisé dans la réduction des coûts SaaS tout en accélérant le processus d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer ? 🤩

Fidèle à son nom, Vendr aide à la gestion des fournisseurs de logiciels. Il gère même la conformité, ce qui est utile si vous devez suivre un réseau complexe d'exigences légales.

Vous n'avez pas non plus à tout faire manuellement. Créez des processus d'approvisionnement conformes dans Vendr et la plateforme fonctionnera en pilote automatique à partir de là. Mais ne vous inquiétez pas : vous avez un contrôle total, alors n'hésitez pas à peaufiner vos flux de travail si jamais les choses changent.

Les meilleures fonctionnalités de Vendr :

Éliminez les surprises grâce aux guides d'achat transparents de Vendr

Obtenez des conseils de négociation de la part des experts en approvisionnement de Vendr

Centralisez tous les achats, renouvellements et données de dépenses dans un seul tableau de bord

Chaque abonnement est assorti d'une garantie d'économies

Limites de Vendr :

Vendr s'adresse aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est d'au moins 400 000 $

Certains utilisateurs disent que des fonctionnalités comme les préférences de contrat sont trop manuelles, ce qui pourrait causer des oublis

Prix de Vendr :

Démarrage: 36 000 $/an

36 000 $/an Croissance: 78 000 $/an

78 000 $/an Entreprise: $120,000/an

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: N/A

5. GEP SMART meilleur pour l'approvisionnement direct

via GEP GEP SMART est une suite logicielle robuste qui comprend des outils pour l'approvisionnement direct, la gestion des nomenclatures, le source-to-contract, et plus encore. Dites adieu aux modules d'approvisionnement autonomes car tout est inclus dans cette plateforme.

Son système d'approvisionnement est particulièrement puissant, en grande partie grâce à son utilisation de l'IA, de l'automatisation des processus robotiques (RPA) et du Big Data. Si vous souhaitez une solution à la pointe de la technologie, GEP offre un approvisionnement de bout en bout en déplacement.

GEP meilleures fonctionnalités :

Gérer efficacement toutes les dépenses directes et indirectes à travers le logiciel d'approvisionnement

Indiquez à GEP vos besoins en matière de conformité et il concevra pour vous un processus d'approvisionnement conforme

L'IA accélère les tâches de la source au paiement comme l'analyse des dépenses, le sourcing stratégique, le traitement des commandes et la gestion des factures

Les limites de GEP :

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer dans GEP

D'autres utilisateurs affirment que GEP est plus lent que d'autres outils d'approvisionnement

Prix du GEP :

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (7 commentaires)

6. Jaggaer meilleur pour l'e-procurement

via Jaggaer Jaggaer est un outil de gestion des achats spécialisé dans les achats directs et les achats électroniques. Leur objectif est d'aider les entreprises à mieux contrôler leurs dépenses et à trouver plus d'efficacité.

Si vous souhaitez que tous les membres de votre organisation respectent (enfin) vos contrats et vos politiques, Jaggaer est un choix judicieux. À faire, ce logiciel d'approvisionnement est non seulement doté de fonctionnalités de conformité, mais aussi d'outils d'achat intelligents pour des achats en toute tranquillité.

Les meilleures fonctionnalités de Jaggaer :

Utilisez les fonctionnalités de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de gestion des relations avec les fournisseurs de Jaggaer pour gérer tous les aspects de l'approvisionnement

Le guichet unique permet aux équipes chargées des achats d'afficher et de comparer les éléments de différents catalogues en un seul endroit

Les fonctions de rapports de Jaggaer permettent de visualiser facilement toutes les données relatives aux achats et les processus d'entreprise en un seul endroit

Les limites de Jaggaer :

Vous devez contacter Jaggaer pour connaître les prix

Certains utilisateurs souhaiteraient que Jaggaer propose des outils d'approvisionnement globaux

Prix de Jaggaer :

Contacter pour la tarification

Jaggaer évaluations et critiques :

G2: 4.4/5 (27+ commentaires)

4.4/5 (27+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (2+ commentaires)

7. Procurify meilleur pour la gestion des fournisseurs

via Procurer Procurify est l'un des outils les plus conviviaux et les plus performants pour les équipes chargées des achats. Avec Procurify, vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur tous les processus d'entreprise, les dépenses et les solutions de gestion des fournisseurs, le tout en un seul endroit.

Non seulement il fait achever la gestion de l'approvisionnement jusqu'au paiement, mais Procurify verrouille également les dépenses. Il travaille même avec des budgets et des audits stricts pour vous permettre de rester dans le droit chemin. 🗺️

Les meilleures fonctionnalités de Procurify :

Procurify est livré avec une application mobile pour iOS et Android

Intégrez Procurify à votre système de comptabilité ou à votre progiciel de gestion intégré

Créez des flux d'approbation des dépenses personnalisés qui fonctionnent bien même lorsque votre équipe est en déplacement

Les limites de Procurify :

Procurify ne propose pas d'option gratuite ou freemium par rapport à certains autres logiciels d'approvisionnement

Procurify n'a pas de fonctionnalités de gestion des stocks

Prix de Procurify :

À partir de 2 000 $/mois

Notes et évaluations de Procurify :

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (140+ commentaires)

8. Team Procure est le meilleur pour les flux de travail d'approvisionnement personnalisés

via Teams Procure Team Procure gère tous les flux de travail d'approbation, les commandes et la gestion des stocks en un seul endroit. Nous apprécions le fait que cet outil de gestion des achats offre des flux de travail d'approbation personnalisés, ce qui vous donne la liberté de l'adapter comme bon vous semble.

La fonctionnalité d'appel d'offres et d'enchères électroniques constitue un autre avantage important. Invitez plusieurs fournisseurs à soumissionner pour un projet dans Teams Procure et comparez automatiquement les résultats dans la plateforme. Car qui a le temps de lire cinq appels d'offres de 20 pages ?

Les meilleures fonctionnalités de Teams Procure :

Organiser des enchères électroniques et recueillir des appels d'offres auprès de plusieurs fournisseurs pour une gestion des dépenses de qualité

Intégrer Team Procure à votre solution de gestion d'entrepôt

Intégrer tous les fournisseurs etsuivre leurs indicateurs clés de performance (KPI) en matière d'approvisionnement dans l'équipe Procure

Limites de Team Procure :

Les capacités de gestion des stocks sont limitées par rapport à d'autres logiciels d'approvisionnement

Certains utilisateurs affirment que les tableaux de flux de trésorerie sont difficiles à suivre pour la gestion des dépenses

Prix de Team Procure :

Cloud Procurement Suite: 250 $/mois (inclut 3 utilisateurs)

250 $/mois (inclut 3 utilisateurs) Enterprise Procurement Suite: Prix personnalisé

Team Procure évaluations et critiques :

G2: 5/5 (2+ reviews)

5/5 (2+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3+ avis)

9. Corcentric meilleur pour les équipes B2B

via Corcentrique Corcentric est un logiciel d'approvisionnement intelligent qui gère le passage de la source au paiement, de la commande à l'encaissement, le traitement des paiements et bien d'autres choses encore. Il est spécialisé dans le commerce B2B, donc si vous vendez des produits à d'autres entreprises, Corcentric pourrait vous convenir.

Nous apprécions le fait que Corcentric regroupe l'ensemble du processus d'approvisionnement en un seul endroit. Sa fonctionnalité d'applications intelligentes est particulièrement juteuse : Elle utilise l'automatisation et l'IA pour accélérer la gestion des achats et repérer les tendances utiles à la vitesse de la lumière.

Les meilleures fonctionnalités de Corcentric :

Appelez votre conseiller stratégique pour obtenir des conseils d'optimisation

Intégrer et automatiser l'approvisionnement avec les Automatisations intelligentes de Corcentric

Engagez Corcentric pour gérer les achats en votre nom avec des services gérés

Les limites de Corcentric :

Certains utilisateurs font état d'une expérience lente et boguée par rapport à d'autres outils d'approvisionnement

Vous devez contacter Corcentric pour connaître les tarifs

Prix de Corcentric :

Contactez Corcentric pour connaître les prix

Evaluations et critiques de Corcentric :

G2: 3.2/5 (7+ commentaires)

3.2/5 (7+ commentaires) Capterra: 4/5 (3+ commentaires)

10. Precoro meilleur pour la gestion des contrats

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Precoro.jpg Precoro /$$$img/

via Précoro Precoro est livré avec de nombreuses fonctionnalités de demande, d'approbation, de commande, de gestion des contrats et de contrôle des achats. Precoro est totalement personnalisable et vous avez la liberté d'automatiser à peu près tout. 🤖

Precoro crée automatiquement des documents pour vous et fait des correspondances tridimensionnelles. Générez automatiquement des bons de commande, suivez les commandes en temps réel et maîtrisez toutes les actions d'approvisionnement grâce à cette solide solution de gestion des achats.

Precoro meilleures fonctionnalités :

Synchroniser les données d'approvisionnement en temps réel

Precoro propose des appels d'offres et des demandes de propositions automatisés et sans papier

Suivi de l'historique des révisions du flux de travail pour se conformer aux audits

Les limites de Precoro :

Certains utilisateurs n'aiment pas les règles de notification de Precoro

D'autres utilisateurs disent que le module d'inventaire n'a pas les fonctions dont ils ont besoin

Prix de Precoro :

Pour les petites équipes: 35$/mois par utilisateur pour moins de 20 utilisateurs

35$/mois par utilisateur pour moins de 20 utilisateurs Pour les équipes plus importantes:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (120+ commentaires)

4.7/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ commentaires)

Défis communs en matière de gestion des marchés publics

Rationaliser le processus d'approvisionnement n'est pas une mince affaire.

Les organisations sont souvent confrontées à une multitude de défis en matière d'approvisionnement la passation de marchés publics présente de nombreux défis, tels que le maintien de la conformité avec les réglementations, la prévention des dépassements de coûts et la garantie d'une livraison des biens et services dans les délais impartis. Un autre obstacle important est le risque d'activités frauduleuses, qui nécessite un contrôle et une validation approfondis de chaque transaction.

Heureusement, les logiciels de gestion des achats répondent à ces problèmes en automatisant les flux de travail, en garantissant la conformité grâce à des contrôles systématiques, en assurant un suivi budgétaire en temps réel et en améliorant les processus de vérification des fournisseurs. Il minimise également les erreurs humaines, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'approvisionnement.

Les outils de gestion des achats offrent une variété de fonctionnalités et d'avantages qui peuvent grandement améliorer le processus d'achat. Il s'agit notamment de

Demandes d'achat simplifiées: Les logiciels d'approvisionnement permettent aux utilisateurs de créer et de soumettre facilement des demandes d'achat, réduisant ainsi le temps et les efforts consacrés à ce processus.

Les logiciels d'approvisionnement permettent aux utilisateurs de créer et de soumettre facilement des demandes d'achat, réduisant ainsi le temps et les efforts consacrés à ce processus. Des flux de travail d'approbation plus rapides: Grâce à des flux de travail d'approbation automatisés, les outils de gestion des achats peuvent accélérer le processus d'approbation des demandes d'achat, réduisant ainsi les retards et garantissant un approvisionnement en temps voulu.

Grâce à des flux de travail d'approbation automatisés, les outils de gestion des achats peuvent accélérer le processus d'approbation des demandes d'achat, réduisant ainsi les retards et garantissant un approvisionnement en temps voulu. Données centralisées: En centralisant toutes les données d'approvisionnement sur une seule plateforme, ces outils offrent une visibilité en temps réel sur les dépenses, les contrats et la gestion des fournisseurs. Il est ainsi plus facile de suivre et d'analyser les activités d'approvisionnement.

En centralisant toutes les données d'approvisionnement sur une seule plateforme, ces outils offrent une visibilité en temps réel sur les dépenses, les contrats et la gestion des fournisseurs. Il est ainsi plus facile de suivre et d'analyser les activités d'approvisionnement. Automatisation: Les logiciels d'approvisionnement sont souvent dotés de fonctionnalités d'automatisation qui permettent de réduire les tâches manuelles et d'accroître l'efficacité. Il s'agit notamment de l'automatisation des commandes, de la facturation et de la gestion des contrats.

Les logiciels d'approvisionnement sont souvent dotés de fonctionnalités d'automatisation qui permettent de réduire les tâches manuelles et d'accroître l'efficacité. Il s'agit notamment de l'automatisation des commandes, de la facturation et de la gestion des contrats. **Les outils de gestion des achats peuvent aider les entreprises à économiser de l'argent sur leurs achats en leur permettant de mieux comprendre les habitudes de dépenses et les possibilités de réduction des coûts.

Gestion de la conformité: Avec des fonctionnalités telles que le suivi de la conformité et l'automatisation des commandes, les outils de gestion des achats peuvent aider les entreprises à économiser de l'argent sur leurs achatsgestion des contrats d'approvisionnementces outils peuvent contribuer à garantir que tous les achats sont effectués conformément aux politiques de l'entreprise et aux exigences légales.

Gérer les processus d'approvisionnement avec des outils de gestion des achats

L'approvisionnement comporte de nombreux éléments mobiles, et nous savons que vous êtes déjà doué pour tout gérer. Mais pourquoi rendre l'approvisionnement plus difficile qu'il ne devrait l'être ?

Avec ClickUp, regroupez toutes vos tâches, discussions et stratégies d'approvisionnement au sein d'une même plateforme. Nos modèles vous font gagner des heures et rendent le processus d'approvisionnement - osons le dire - amusant ! ✨

Mais ne nous croyez pas sur parole. Essayez ClickUp maintenant : C'est Free Forever.