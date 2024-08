10 meilleurs logiciels et outils de gestion des ressources 2024

Si vous êtes gestionnaire de projet, vous savez que votre boîte à outils est incomplète sans une solution de gestion des ressources appropriée.

Le suivi d'un projet - y compris tous les coûts, le nivellement des ressources et la gestion des ressources - est un élément essentiel de la gestion de projet le forfait de capacité qui en découlent - vous aide à faire plus de travail en moins de temps.

Les tâches sont achevées dans les délais. ⏰

Les projets sont achevés dans les limites du budget. 💸

Tout le monde fait la fête une fois la ligne d'arrivée franchie. 🏆

Mais cela n'est possible qu'avec les bons outils de gestion des ressources. C'est l'un des meilleurs moyens de rationaliser le processus de gestion des ressources l'allocation des ressources et faites ressortir le véritable potentiel de votre équipe !

Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes à la recherche du meilleur outil de gestion des ressources pour les besoins de votre équipe, et c'est là que ce guide intervient. Nous vous présentons ci-dessous les meilleurs outils de gestion des ressources, leurs fonctionnalités et ce que les sites d'évaluation tiers disent de chaque option.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des ressources ?

Les logiciels de gestion des ressources permettent d'optimiser, de superviser et d'évaluer l'utilisation des ressources disponibles pour un projet, qu'il s'agisse de personnel, d'outils, de budgets ou de temps. Ce type de plateforme fournit aux fournisseurs prestataires les informations nécessaires pour identifier, utiliser et allouer les ressources de la manière la plus efficace possible afin d'éviter les goulets d'étranglement ou les délais non respectés.

Les équipes peuvent ainsi compter sur les meilleurs résultats du projet en un minimum de temps. En d'autres termes, les outils de gestion des ressources sont là pour maximiser l'efficacité et améliorer la productivité des équipes du début à la fin.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des ressources

quels sont les meilleurs outils à utiliser pour gérer vos ressources disponibles ? Heureusement pour vous, il existe de nombreuses options intéressantes que vous devriez connaître.

Alors, asseyez-vous et détendez-vous, car nous vous fournissons les meilleurs logiciels de gestion de ressources que vous pouvez utiliser dans le cadre de n'importe quel projet.

L'Échéancier de ClickUp affiche une vue d'ensemble de vos ressources et de vos tâches

Si vous êtes à la recherche du meilleur logiciel de gestion des ressources hautement personnalisable, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. C'est le complément parfait à l'arsenal de tout gestionnaire de projet en raison de tout ce qu'il est capable de faire.

Qu'il s'agisse de gérer des ressources, d'étoffer les parties initiales d'un projet ou de garder toute l'équipe sur la même page avec des documents et des tâches assignés, ClickUp est construit pour être suffisamment flexible pour le faire. 📝

Par exemple, avec des vues basées sur les rôles, ClickUp vous permet de personnaliser les tâches et les projets de planification des ressources en attribuant des tâches aux membres de l'équipe appropriés. Et grâce à ses rapports et à ses outils d'analyse, vous pouvez facilement suivre la progression, réaffecter les ressources au fur et à mesure et garder un œil sur l'utilisation globale.

Un forfait de ressources original qui ne fonctionne pas ? Ne le ratez jamais grâce aux nombreuses automatisations personnalisables basées sur des règles et à la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés achevés avec des diagrammes et des affichages de calendrier dans votre système de gestion des ressources planification des ressources échéancier. 📈

Fonctionnalités

Tableaux de bord personnalisés: Analysez la performance des ressources avec des tableaux de bord personnalisés

Analysez la performance des ressources avec des tableaux de bord personnalisés Rapports: Générer des rapports pour identifier l'efficacité des ressources,les contraintes de ressources, et bien d'autres choses encore

Générer des rapports pour identifier l'efficacité des ressources,les contraintes de ressources, et bien d'autres choses encore Échéanciers et calendriers: Visualisez la planification des ressources et vos tâches en temps réel grâce à des calendriers interactifs et à descalendriers des ressources *Planification des ressources : Identifier rapidement l'utilisation des ressources avecplanification intuitive du travail et des outils de forfaits de capacité, notammentdes modèles préconstruits *Automatisations personnalisables: Automatisation des affectations de ressources et des mises à jour du statut des projets pour gagner du temps

Avantages

Construit pour la collaboration en équipe: Partage des documents et utilisation des ressourcesTableau blanc de ClickUp avec votre équipe en temps réel pour approfondir des idées ou augmenter l'efficacité de votre gestion d'un projet

Partage des documents et utilisation des ressourcesTableau blanc de ClickUp avec votre équipe en temps réel pour approfondir des idées ou augmenter l'efficacité de votre gestion d'un projet Facile à utiliser: ClickUp a une interface intuitive qui est facile à utiliser et à naviguer par rapport à d'autres logiciels de gestion des ressources dans cette liste

ClickUp a une interface intuitive qui est facile à utiliser et à naviguer par rapport à d'autres logiciels de gestion des ressources dans cette liste Hautement personnalisable: ClickUp offre de puissantes options de personnalisation, permettant aux chefs de projet de créer une expérience unique et de faire travailler l'outil pour les besoins de chaque projet et de leur processus de planification des ressources

Inconvénients

Pas d'outils de budgétisation sophistiqués: Les outils de budgétisation de ClickUp ne sont pas aussi approfondis que certains outils de planification des ressources financières

Les outils de budgétisation de ClickUp ne sont pas aussi approfondis que certains outils de planification des ressources financières **Un suivi du temps limité : certains clients disent que le suivi du temps manuel de ClickUp peut être difficile à suivre

Prix

Free Forever ::::::::::::::: :

::::::::::::::: : Unlimited : $$$a$ par mois et par utilisateur

: $$$a$ par mois et par utilisateur Business : $$$a par mois et par utilisateur

: $$$a par mois et par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (5 400+ commentaires)

: 4.7/5 (5 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Utilisez le modèle d'affectation des ressources de ClickUp pour garder une trace du matériel, de la main-d'œuvre et des autres ressources de l'organisation pour chaque projet

SUIVEZ LES RESSOURCES PLUS RAPIDEMENT GRÂCE À UN MODÈLE PRÉÉTABLI Vous voulez encore plus d'aide pour contrôler vos ressources avec ClickUp ? Utilisez notre incroyable Modèle d'allocation des ressources pour vous aider à suivre, gérer et afficher au mieux vos ressources disponibles sur ClickUp !

2. Monday.com

Via MondayMonday.com est une solide solution de gestion des ressources conçue pour aider les gestionnaires de projet à gérer rapidement le travail, avec des fonctionnalités de planification des ressources permettant d'avoir une vue d'ensemble.

Grâce à des outils intuitifs de type "glisser-déposer", les gestionnaires de projet peuvent facilement attribuer des tâches, établir des priorités et suivre les ressources qui leur sont affectées dans le cadre de plusieurs projets qu'ils gèrent.

Cet outil de gestion des ressources est moins flexible que certains des autres meilleurs logiciels de gestion des ressources de cette liste, bien qu'il offre à peu près toutes les fonctionnalités majeures de gestion de projet auxquelles on peut s'attendre. Comparez Monday.com à ClickUp /%href/_/%href/

!

Meilleures fonctionnalités

Interface "glisser-déposer" : Faites glisser-déposer les tâches et les ressources pour une gestion de projet plus efficace

Faites glisser-déposer les tâches et les ressources pour une gestion de projet plus efficace Tableaux de bord très visuels: Monday n'a pas peur de créer des affichages de gestion de projet pour le suivi des tâches, l'allocation des ressources et les informations sur le projet avec beaucoup de couleurs

Monday n'a pas peur de créer des affichages de gestion de projet pour le suivi des tâches, l'allocation des ressources et les informations sur le projet avec beaucoup de couleurs Suivi du temps : Surveillez le temps et les ressources pour une gestion de projet plus efficacel'utilisation des ressources grâce à des chronomètres et des mesures intégrés pour une planification efficace des ressources

Surveillez le temps et les ressources pour une gestion de projet plus efficacel'utilisation des ressources grâce à des chronomètres et des mesures intégrés pour une planification efficace des ressources **Plusieurs affichages de projets : Échéancier, Kanban, calendrier, etc. facilitent la gestion des projetschangement de contexte et de suivre la progression du projet pour la planification des ressources

Pros

Intégrations: Monday est un bon fournisseur prestataire d'intégrations tierces pour un flux de travail gratuit avec des outils supplémentaires

Monday est un bon fournisseur prestataire d'intégrations tierces pour un flux de travail gratuit avec des outils supplémentaires Notifications par e-mail intégrées: Les équipes restent sur la même page grâce aux notifications par e-mail automatisées au sein de l'outil de gestion de projet

Inconvénients

**Certains membres de l'équipe n'apprécient pas le fait que vous puissiez voir la progression de chaque membre de l'équipe sur les tâches qui lui sont assignées, ce qui est très utile pour l'utilisation des ressources par le manager mais pas idéal pour la gestion générale des ressources des membres de l'équipe

Pas aussi personnalisable que d'autres alternatives: Bien qu'Achevé fournisse un cadre achevé pour gérer toutes sortes de projets, certains utilisateurs souhaiteraient qu'il soit un outil de gestion de projet un peu plus flexible

Prix

Individuel : Free Forever : gratuit pour toujours

: Free Forever : gratuit pour toujours Basic : $$$a par place et par mois

: $$$a par place et par mois Standard : $$$a par place et par mois

: $$$a par place et par mois Pro : $$$a par place et par mois

: $$$a par place et par mois Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

: 4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 000+ commentaires)

3. Mosaïque

Si nous devions résumer Mosaïque en tant qu'outil de gestion des ressources, les mots intuitif et complet viennent à l'esprit. Cette ressource outil de forfait offre aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs ressources, d'accéder à des analyses et de prendre des décisions fondées sur des données.

Mosaic offre de nombreux outils pour la planification des ressources, permettant aux équipes de projet d'assigner des tâches, de suivre la disponibilité et de gérer la disponibilité des ressources. Mosaic utilise un mélange de fonctionnalités - y compris des capacités IA - pour s'assurer que votre équipe est à la fois alignée et centralisée pour la planification des projets.

Mieux encore, cet outil de gestion des ressources repose sur l'idée que la charge de travail de chacun est visible afin que les membres de l'équipe restent engagés et atteignent les jalons dans les temps. ⌛

Meilleures fonctionnalités

Collaboration de projet: L'outil de gestion des ressources permet aux équipes de collaborer sur des projets en temps réel, ce qui permet une communication fluide et transparente pour une meilleure planification des ressources

L'outil de gestion des ressources permet aux équipes de collaborer sur des projets en temps réel, ce qui permet une communication fluide et transparente pour une meilleure planification des ressources Analyse des ressources et des projets : Mosaic fournit des analyses pour aider les utilisateurs à obtenir des informations sur les performances, l'utilisation des ressources et la progression du projet.

Notifications: La plateforme envoie des notifications par e-mail et SMS pour s'assurer que les utilisateurs restent à jour sur les informations du projet.

Avantages

**L'équipe d'assistance de Mosaic répond rapidement à toutes vos questions concernant la gestion des tâches, la gestion des ressources ou les obstacles à la gestion de projet

Teams réduit les tâches de gestion: Avec ses fonctionnalités d'automatisation, Mosaic aide les équipes à automatiser les tâches répétitives, réduisant ainsi le temps passé sur les tâches manuelles de gestion de projet

Avec ses fonctionnalités d'automatisation, Mosaic aide les équipes à automatiser les tâches répétitives, réduisant ainsi le temps passé sur les tâches manuelles de gestion de projet Evitez l'épuisement professionnel: Visualisez la capacité de votre équipe afin de ne jamais surcharger un membre et d'éviter l'épuisement professionnel grâce à une allocation des ressources éclairée

Inconvénients

**Certains utilisateurs ont signalé que des tâches disparaissaient après avoir été finalisées

Fonctionnalité d'exportation incohérente: Le format des documents change parfois et est désorganisé lors de l'exportation de fichiers CSV

Prix

Le forfait Teams : 9,99 $$a$ par utilisateur et par mois

: 9,99 $$a$ par utilisateur et par mois Forfait Business : 14,99 $$a$ par utilisateur et par mois

: 14,99 $$a$ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise : Contacter l'équipe

G2 : 4.8/5 (80+ commentaires)

: 4.8/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

4. Runn

Via Runn Runn.io est un puissant logiciel de gestion des ressources qui offre aux utilisateurs un ensemble complet de fonctionnalités pour les aider à planifier, gérer et suivre efficacement les projets. Grâce à lui, les utilisateurs maximisent l'utilisation des ressources, améliorent la prise de décision et accélèrent.. l'exécution des projets avec une meilleure planification des ressources. 🏎️

Son interface interactive et ses rapports préconstruits permettent aux utilisateurs de se faire une idée de la progression de la gestion de projet rapidement et facilement. Cet outil de planification des ressources dispose de solides capacités d'analyse et aide également les utilisateurs à identifier les tendances et à mettre le doigt sur les points à améliorer.

En outre, Runn s'intègre à de nombreux outils de gestion de projet populaires outils de gestion de projet populaires afin d'assurer une collaboration transparente entre les équipes pour une expérience de gestion des ressources optimale.

Meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord automatisés: Visualisez les données pour mieux les comprendrele suivi des projets et la gestion des ressources* **Les membres de l'équipe sont en mesure de créer des rapports de gestion de projet personnalisés en un rien de temps

Visualisez les données pour mieux les comprendrele suivi des projets et la gestion des ressources* **Les membres de l'équipe sont en mesure de créer des rapports de gestion de projet personnalisés en un rien de temps **Les membres de l'équipe sont en mesure de créer des rapports de gestion de projet personnalisés en un rien de temps

Avantages

Outils de prévision: Planifiez à l'avance les projets futurs en utilisant ses outils de prévision pour élaborer des scénarios de projet et estimer les budgets

Planifiez à l'avance les projets futurs en utilisant ses outils de prévision pour élaborer des scénarios de projet et estimer les budgets Idéal pour les équipes basées sur les services: Les équipes informatiques, d'architecture, de conseil et les agences sont les types d'équipes qui tireront le meilleur parti de Runn pour leurs besoins de gestion des ressources

Inconvénients

Pas d'application mobile: Run ne permet pas aux équipes de gérer facilement les ressources en déplacement

Run ne permet pas aux équipes de gérer facilement les ressources en déplacement Pas d'outil de collaboration intégré

**Le coût de l'outil de planification de projet peut être élevé pour les petites équipes en fonction des fonctionnalités spécifiques qu'elles recherchent

Les fonctions supplémentaires peuvent être trop complexes et trop riches en fonctionnalités pour les équipes de basebesoins en matière de gestion des ressources Tarification

Free : 0 $ par personne pour un maximum de cinq personnes

: 0 $ par personne pour un maximum de cinq personnes Pro : 10 $ par personne et par mois

G2: 4.5/5 (1+ commentaires)

4.5/5 (1+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (25 commentaires)

5. Ruche

Via Hive

Si la surréservation est un problème constant lors de l'allocation des ressources entre les projets, Ruche offre des outils conçus pour éviter cela. De plus, vous disposez de rôles personnalisés, ce qui vous permet non seulement de contrôler l'allocation de vos ressources, mais aussi de décider qui contrôlera les la gestion de la charge de travail fonctions.

L'interface utilisateur de la gestion des ressources et de la planification des projets présente un moyen simple mais efficace de visualiser l'affectation des ressources en fonction de la phase du projet, des rôles de l'équipe et des jalons. Elle permet aux utilisateurs d'évaluer rapidement les affectations, la planification des ressources, la capacité globale et la progression.

À l'instar d'autres outils de gestion des ressources, Hive offre les fonctionnalités que l'on est en droit d'attendre, de la gestion des congés aux notifications automatisées pour une meilleure planification des projets. Si, en tant que gestionnaire de projet, vous privilégiez la simplicité et la visibilité, pensez à Hive pour la gestion et la planification des ressources.

Meilleures fonctionnalités

Terminé : Suivi du temps : suivre le temps manuellement, ajouter du temps et enregistrer les réunions dans le cadre de votre processus de suivi du temps afin que la planification des ressources se fasse en temps réel

Suivi du temps : suivre le temps manuellement, ajouter du temps et enregistrer les réunions dans le cadre de votre processus de suivi du temps afin que la planification des ressources se fasse en temps réel Collaboration et messagerie: Envoyez des messages et collaborez avec les membres de l'équipe directement sur le tableau de bord sans avoir à aller et venir depuis votre outil de gestion des ressources

Envoyez des messages et collaborez avec les membres de l'équipe directement sur le tableau de bord sans avoir à aller et venir depuis votre outil de gestion des ressources Hive for Zoom: Hive s'intègre à Zoom pour vous permettre de prendre des notes au fur et à mesure et de suivre les tâches pour une meilleure gestion des tâches

Avantages

Le Forum Hive: Faites facilement part de vos commentaires sur les fonctionnalités dans le Forum Hive et découvrez des conseils utiles en matière de gestion des ressources

Faites facilement part de vos commentaires sur les fonctionnalités dans le Forum Hive et découvrez des conseils utiles en matière de gestion des ressources Flux de travail personnalisables: Hive est assez flexible pour vous permettre de créer des flux de travail adaptés à votre processus de gestion des ressources existant

Hive est assez flexible pour vous permettre de créer des flux de travail adaptés à votre processus de gestion des ressources existant Outil deux-en-un: Les chefs de projet utilisent Hive à la fois pour la gestion générale du projet et pour l'allocation des ressources

Inconvénients

Outil de messagerie peu performant: Certains utilisateurs signalent un tableau de bord de messagerie peu performant où il devient difficile de retrouver les anciens messages

Certains utilisateurs signalent un tableau de bord de messagerie peu performant où il devient difficile de retrouver les anciens messages Application mobile basique: Comparée à d'autres applications mobiles de gestion des ressources, l'application de Hive offre des fonctions assez basiques pour la gestion de projet

Comparée à d'autres applications mobiles de gestion des ressources, l'application de Hive offre des fonctions assez basiques pour la gestion de projet **Hive ne facilite pas l'intégration avec d'autres outils de gestion de projet et de CRM dans votre flux de travail, comme HubSpot

Prix

Solo : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Teams : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez l'équipe

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

: 4.6/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (400+ commentaires)

6. Gestion des ressources par Smartsheet

Via Smartsheet Quels sont les paramètres de la gestion des ressources par Smartsheet sont des fonctionnalités telles que les outils de prévision de projet. Grâce à ses outils de planification des ressources, vous êtes non seulement en mesure de forfaiter vos besoins actuels en ressources, mais il prévoit également le nombre de ressources que vous devrez budgéter pour les projets à venir.

La gestion des ressources de Smartsheet vous donne un aperçu complet de chaque ressource sur le projet, y compris leur disponibilité et leur charge de travail, afin que vous puissiez gérer en toute transparence tous les projets qui se présentent à vous sans prendre de retard.

Grâce aux notifications et aux mises à jour automatisées, vous restez toujours dans la boucle avec ce logiciel de gestion des ressources afin de rester coordonné et de respecter le calendrier.

Meilleures fonctionnalités

Visibilité totale des charges de travail: Permet aux parties prenantes d'afficher des vues de gestion des charges de travail et des fonctionnalités de gestion de projet telles que des rapports de progression

Permet aux parties prenantes d'afficher des vues de gestion des charges de travail et des fonctionnalités de gestion de projet telles que des rapports de progression Notifications et mises à jour automatisées: Tient les responsables de la planification des ressources informés de toute modification apportée au projet afin de répondre aux besoins de planification des ressources sur-le-champ

Tient les responsables de la planification des ressources informés de toute modification apportée au projet afin de répondre aux besoins de planification des ressources sur-le-champ **Outils de prévision et d'analyse : aide les gestionnaires de projet à planifier les ressources afin de prendre de l'avance et d'optimiser l'utilisation des ressources

Représentation visuelle des ressources disponibles: Le logiciel de gestion des ressources permet d'évaluer rapidement la disponibilité des ressources et de gérer la capacité

Avantages

Modèles et feuilles adaptables: Ne partez pas de zéro avec les modèles de Smartsheet qui sont suffisamment flexibles pour être personnalisés en fonction des besoins de votre projet

Ne partez pas de zéro avec les modèles de Smartsheet qui sont suffisamment flexibles pour être personnalisés en fonction des besoins de votre projet Filtrage avancé: Ne perdez jamais aucune tâche ou note grâce aux options de filtrage avancé pour une gestion optimale des ressources

Cons

Pas d'application de bureau: Vous ne pourrez pas télécharger d'application de bureau avec Resource Management by Smartsheet

Vous ne pourrez pas télécharger d'application de bureau avec Resource Management by Smartsheet Mon travail est similaire à celui d'Excel: Si vous recherchez un outil de gestion des ressources qui va au-delà de ce qu'une feuille Excel fait avec des lignes et des colonnes, vous pouvez envisager d'autres solutions

Prix

Pro : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Business : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez l'équipe

G2: 4.0/5 (100+ commentaires)

4.0/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (60+ commentaires)

7. Planificateur de hub

Via Hub Planner

Si vous réunissez un planificateur, de nombreuses feuilles de temps et des fonctionnalités de rapports, vous obtenez Hub Planner . En tant que logiciel de gestion des ressources, il est simple et va droit au but pour de meilleures capacités de gestion de projet.

Bien que vous ne puissiez pas le personnaliser à un niveau plus granulaire comme vous le feriez avec un outil tel que ClickUp, il offre tout de même de solides fonctionnalités pour les petites équipes en matière de gestion de projet, de programmation des ressources et de forfaits.

Les paramètres les plus performants sont probablement les outils de budgétisation dynamique. L'outil offre un assistant de budgétisation intuitif qui aide à créer un budget personnalisé pour chaque projet et suit les dépenses réelles par rapport aux prévisions. 💰💰💰

Tableaux de bord de Hub Planner comprend également un tableau de bord interactif d'analyse des coûts qui fournit un aperçu visuel de l'utilisation du budget et des coûts. Grâce à la budgétisation automatisée et aux alertes de suivi, les gestionnaires sont avertis lorsqu'un projet dépasse ou ne dépasse pas le budget, ce qui en fait un excellent outil de planification des ressources financières.

Meilleures fonctionnalités

Planificateur "glisser-déposer": Il est facile de créer des plannings de travaildes plannings de projet à l'aide d'un planificateur accessible par glisser-déposer

Il est facile de créer des plannings de travaildes plannings de projet à l'aide d'un planificateur accessible par glisser-déposer Facilité d'apprentissage et de gestion: Hub Planner n'a pas de courbe d'apprentissage abrupte comme d'autres logiciels de gestion des ressources, il est donc facile à intégrer dans le flux de travail de votre équipe

Hub Planner n'a pas de courbe d'apprentissage abrupte comme d'autres logiciels de gestion des ressources, il est donc facile à intégrer dans le flux de travail de votre équipe Taux d'évaluation dynamiques: Vous avez un processus de facturation complexe ? Hub Planner vous permet de suivre les taux d'évaluation internes et externes afin que vous sachiez combien vous gagnez sur chaque projet

Pros

**Les utilisateurs de Hub Planner apprécient ce logiciel de gestion des ressources en raison de sa facilité d'utilisation plutôt que de ses fonctionnalités

**Les utilisateurs de Hub Planner apprécient ce logiciel de gestion des ressources en raison de sa facilité d'utilisation plutôt que de ses fonctionnalitésGagner du temps en laissant Hub Planner remplir automatiquement vos heures et travailler comme un outil de planification des ressources plus rapide

Inconvénients

La sophistication des fonctionnalités: Les équipes qui utilisent Hub Planner travaillent mieux lorsqu'elles ont besoin d'un projet de base ou d'un outil de planification des ressources pour des flux de travail plus simples

Les équipes qui utilisent Hub Planner travaillent mieux lorsqu'elles ont besoin d'un projet de base ou d'un outil de planification des ressources pour des flux de travail plus simples À suit l'utilisation des ressources grâce à des rapports téléchargeables: Vous avez besoin de voir comment se fait l'allocation de vos ressources ? Vous devez télécharger un rapport pour le savoir

Prix

Plus et Play : 7 $ par ressource et par mois

: 7 $ par ressource et par mois Premium : 18 $ par ressource et par mois

: 18 $ par ressource et par mois Chef d'entreprise : Contactez l'équipe

G2 : 4/5 (17+ commentaires)

: 4/5 (17+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

8. nTask

via nTask

Avec nTâche nTask est un logiciel de gestion de projet qui vous permet de collaborer, de planifier et d'analyser tous vos projets avec votre équipe. À l'instar d'autres logiciels de gestion de projet et de gestion des ressources, nTask offre l'essentiel en termes de paramètres, de budgétisation et de gestion des ressources, ainsi qu'un système de glisser-déposer tableau Kanban planificateur qui ajoute de la visibilité à tout projet. 🔎

Alors, qu'est-ce qui fait que nTask se démarque ?

Avec nTask, le diable se cache dans les détails. Par exemple, vous êtes en mesure de créer vous-même des modèles pour travailler sur des projets futurs. Il offre également une solution de suivi du temps intégrée qui affiche les indicateurs de coût d'achèvement à chaque étape de votre projet.

Meilleures fonctionnalités

Statuts personnalisés: nTask est suffisamment flexible pour que les équipes puissent créer des statuts personnalisés pour les projets avec des nuances supplémentaires

nTask est suffisamment flexible pour que les équipes puissent créer des statuts personnalisés pour les projets avec des nuances supplémentaires Lier des projets: Vous avez plusieurs projets liés en cours en même temps ? nTask permet aux équipes de lier des projets liés afin qu'il n'y ait pas de faux pas lorsque vous respectez les jalons et les échéances conformément au calendrier

Vous avez plusieurs projets liés en cours en même temps ? nTask permet aux équipes de lier des projets liés afin qu'il n'y ait pas de faux pas lorsque vous respectez les jalons et les échéances conformément au calendrier **C'est pourquoi nTask est doté de petites mais puissantes fonctionnalités telles que le paramètre des dates d'échéance planifiées par rapport aux dates d'échéance réelles - idéal pour la planification des ressources

Avantages

Créer des équipes: nTask permet aux gestionnaires de projet de créer des équipes afin d'organiser les projets et la planification des ressources

nTask permet aux gestionnaires de projet de créer des équipes afin d'organiser les projets et la planification des ressources Abordable: nTask est abordable, ce qui le rend idéal pour les petites équipes et les équipes en croissance qui n'ont pas besoin d'un logiciel de gestion des ressources pour mener un projet jusqu'à la ligne d'arrivée

Inconvénients

Lenteur de chargement: Selon la façon dont vous avez configuré votre flux de travail, nTask peut être lent à charger par rapport à d'autres options de logiciels de gestion des ressources dans cette liste

Selon la façon dont vous avez configuré votre flux de travail, nTask peut être lent à charger par rapport à d'autres options de logiciels de gestion des ressources dans cette liste Intégrations limitées: Le travail avec une grosse pile technologique peut devenir un problème si nTask ne s'intègre à aucun de vos outils de gestion des tâches

Le travail avec une grosse pile technologique peut devenir un problème si nTask ne s'intègre à aucun de vos outils de gestion des tâches Courbe d'apprentissage abrupte: Les utilisateurs ont rapporté une courbe d'apprentissage un peu plus abrupte car la plateforme n'est pas aussi intuitive que d'autres options de logiciels de gestion des ressources

Prix

Prime : $$$a par mois facturé annuellement

: $$$a par mois facturé annuellement Business : $$$a : 8$ par mois facturé annuellement

: $$$a : 8$ par mois facturé annuellement Enterprise : Contacter l'équipe

G2 : 4.5/5 (17+ avis)

Capterra : 4.2/5 (100+ avis)

9. Celoxis

Via Celoxis Ce loxis est un mélange d'outils agiles de gestion des ressources et de.. l'automatisation du flux de travail fonctionnalités. Il offre des rapports puissants et des analyses d'entreprise qui permettent aux gestionnaires de projet d'avoir une vue d'ensemble de leurs projets.

Celoxis offre également des visualisations personnalisables, de sorte que les gestionnaires de projet comprennent plus rapidement les données relatives à leurs projets. Il dote également votre équipe d'outils tournés vers l'extérieur pour gérer les clients grâce à des fonctionnalités de portail client. 💡

Gardez à l'esprit que Celoxis a un chemin à parcourir en termes de développement de fonctionnalités supplémentaires pour rendre son produit plus robuste à travers les différents besoins des projets. 🧠

Meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord personnalisables pour les portefeuilles: Restez informé en temps réel sur les projets au sein des portefeuilles.

Restez informé en temps réel sur les projets au sein des portefeuilles. Visualisations personnalisables: Permet aux utilisateurs d'obtenir une meilleure compréhension des données de leurs projets.

Permet aux utilisateurs d'obtenir une meilleure compréhension des données de leurs projets. Automatisation: Offre des tonnes d'automatisations personnalisables

Avantages

Automatisation des horaires rapports sur les ressources et les projets : Le logiciel de gestion des ressources vous permet d'obtenir un rapport de projet incluant les détails de la progression de votre projet dans votre boîte de réception

: Le logiciel de gestion des ressources vous permet d'obtenir un rapport de projet incluant les détails de la progression de votre projet dans votre boîte de réception Mon travail est idéal pour les petites équipes: Il n'est pas nécessaire de maîtriser un logiciel de gestion des ressources sophistiqué pour commencer à travailler avec Celoxis et en tirer le meilleur parti

Inconvénients

**Contrairement à d'autres logiciels de gestion des ressources, Celoxis n'offre pas beaucoup de forfaits, ce qui peut ne pas vous convenir si vous avez un budget limité

UX a besoin d'être amélioré: Selon ce que vous faites avec le tableau de bord de Celoxis, la navigation n'est pas toujours fluide

Prix

Cloud : 22,50 $ facturés annuellement

: 22,50 $ facturés annuellement Sur site : Contacter l'équipe

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (200+ commentaires)

10. Prévisions

Via Forecast

Vous travaillez avec des clients ? Prévisions est livré avec de nombreux outils de gestion des ressources et des projets pour garantir la satisfaction des clients. Vous êtes en mesure de garder les parties prenantes à jour tout en maintenant la visibilité des ressources dans le back-end. 🔎

En ce qui concerne les logiciels de gestion des ressources, Forecast ne vous laisse pas sur votre faim, ce qui est excellent en termes de planification de projet. Les Relevés de temps, les rapports et son tableau de bord très visuel vous permettent de répartir au mieux votre bande passante sur tous les projets en cours pour une planification optimale des ressources. Si vous êtes une entreprise de services, Forecast peut être une option solide qui mérite d'être considérée.

Meilleures fonctionnalités

Fonctionnalités de facturation Créez et envoyez facilement des factures à vos clients à partir de la plateforme

Créez et envoyez facilement des factures à vos clients à partir de la plateforme Outil tout-en-un pour les agences: Les agences gèrent les clients, les projets et les ressources à partir d'un seul endroit centralisé

Avantages

**L'équipe de Teams est solide pour fournir des mises à jour régulières du produit

Montre la disponibilité de chacun pour les projets: Les équipes sont sur la même page en ajoutant de la visibilité à la planification de la disponibilité des projets au fur et à mesure qu'elle change

Inconvénients

Pas le meilleur sur mobile: Le tableau de bord de Forecasts n'a pas été conçu pour être affiché sur mobile.

Le tableau de bord de Forecasts n'a pas été conçu pour être affiché sur mobile. N'automatise pas de nombreuses tâches répétitives: De nombreuses tâches que Forecast pourrait automatiser pour les rendre plus efficacesrationaliser les processus doivent être répétées manuellement.

De nombreuses tâches que Forecast pourrait automatiser pour les rendre plus efficacesrationaliser les processus doivent être répétées manuellement. **Forecast est idéal pour les entreprises basées sur les services, comme les agences, et ses fonctionnalités ne sont pas forcément adaptées à d'autres types d'équipesmodèle d'entreprise pleinement.

Tarification

Lite : $$$a$ par place et par mois

: $$$a$ par place et par mois Pro : Contactez l'équipe

: Contactez l'équipe Plus : Contacter l'équipe

G2 : 4.2/5 (70+ commentaires)

: 4.2/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

Démarrer la planification des ressources avec le logiciel de gestion des ressources

Effacées - Le meilleur logiciel de gestion des ressources n'est pas toujours aussi évident qu'il y paraît. Vous avez besoin d'une option qui peut faire plus qu'une simple planification de projet ou une découverte de vos ressources allouées.

Les ressources et les projets logiciel de forfait comme ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, suivre, programmer, organiser et redéfinir les priorités de vos ressources le plus efficacement possible.

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Les fonctionnalités de gestion de la charge de travail donnent aux chefs d'équipe un aperçu direct de qui gère quoi, afin d'éviter d'épuiser une partie de votre équipe tout en donnant trop peu de travail aux autres. Affectez des tâches, des commentaires ou des utilisateurs à des projets et faites glisser leur travail pour une gestion des ressources et une planification des projets vraiment efficaces.

Prenez la place du conducteur dès aujourd'hui et obtenez ClickUp gratuitement !