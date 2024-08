10 modèles gratuits pour les freelances afin de gérer la charge de travail

Les free-lances ont beaucoup à faire. Contrairement aux salariés, un free-lance doit s'acquitter de ses tâches principales tout en gérant les activités quotidiennes de son entreprise. Les modèles sont d'une aide précieuse à cet égard ! Ils fournissent une structure permettant d'achever les tâches rapidement et des conseils d'experts pour les tâches peu familières.

L'utilisation de modèles pour le plus grand nombre possible de processus d'entreprise simplifie les tâches suivantes la gestion de projet pour les freelances la gestion de projet en freelance est une activité à part entière, qui permet de présenter aux clients des résultats professionnels de grande qualité. Comprendre les types de modèles disponibles peut transformer la façon dont vous faites des entreprises.

Quels sont les avantages des modèles pour les free-lances ?

Les modèles couvrent un intervalle d'activités que les free-lances effectuent généralement. L'utilisation de ces outils permet de gagner un temps considérable sur ces tâches et apporte quelques avantages supplémentaires, notamment :

Professionnalisme: Les experts créent généralement des modèles pour les freelances, ce qui vous donne l'impression d'être plus compétent lorsque vous les utilisez

Les experts créent généralement des modèles pour les freelances, ce qui vous donne l'impression d'être plus compétent lorsque vous les utilisez Cohérence: En présentant une image cohérente dans toutes les communications, les modèles vous aident à établir la confiance et la crédibilité auprès des clients

En présentant une image cohérente dans toutes les communications, les modèles vous aident à établir la confiance et la crédibilité auprès des clients Protection juridique: L'utilisation demodèles de contrat minimise le risque de litiges et fournit une base juridique pour résoudre tout litige qui se ferait

L'utilisation demodèles de contrat minimise le risque de litiges et fournit une base juridique pour résoudre tout litige qui se ferait **minimisation des erreurs : il est facile d'oublier des choses ou de faire des erreurs, mais des modèles structurés pour les freelances permettent d'éviter les erreurs

Communication efficace: L'utilisation de modèles structure la façon dont vous communiquez avec les clients au sujet des projets, ce qui vous permet de rationaliser les flux de travail

L'utilisation de modèles structure la façon dont vous communiquez avec les clients au sujet des projets, ce qui vous permet de rationaliser les flux de travail Amélioration des processus: En tant que travailleur indépendant, vos compétences de base ne couvrent peut-être pas tous les processus de l'entreprise, et les modèles peuvent vous fournir des conseils d'expert sur la meilleure façon d'accomplir ces tâches

En tant que travailleur indépendant, vos compétences de base ne couvrent peut-être pas tous les processus de l'entreprise, et les modèles peuvent vous fournir des conseils d'expert sur la meilleure façon d'accomplir ces tâches Adaptabilité: Les projets peuvent varier et les services disponibles peuvent changer au fil du temps, mais les modèles fournissent une base qui élimine le besoin de créer de nouveaux documents à partir de zéro, tels qu'une page d'atterrissage ou un article de blog

Qu'est-ce qui fait un bon modèle pour les freelances ?

Les contrats de freelancing couvrent un intervalle de processus potentiels, chacun avec son propre ensemble de bonnes pratiques. Cependant, il y a des règles générales qui devraient régir votre choix de modèle, indépendamment de la tâche qu'il aide, y compris :

**Les modèles doivent être faciles à comprendre et à utiliser

Les modèles doivent être faciles à comprendre et à utiliser. Personnalisabilité : vous devez pouvoir modifier le modèle pour l'adapter à vos besoins tout en maintenant son intégrité

Personnalisabilité : vous devez pouvoir modifier le modèle pour l'adapter à vos besoins tout en maintenant son intégrité **l'exhaustivité : un modèle doit répondre à tous les objectifs visés

**Pertinence : tous les champs n'exécutent pas les tâches de la même manière ; les modèles que vous utilisez doivent donc correspondre à votre domaine de travail

**Solidité juridique : si vous utilisez des contrats juridiques, veillez à ce qu'un juriste vérifie l'exactitude des faits

**La concision : l'objectif des modèles est de faire gagner du temps, et des outils inutilement longs ne permettent pas de gagner du temps et risquent d'embrouiller les clients

Accessibilité: Il doit être facile d'accéder à vos modèles à partir de différents appareils

10 modèles de freelances à utiliser en 2024

ClickUp est un puissant outil d'aide à la création d'entreprise logiciel de gestion de projet pour les freelances . Nous avons rassemblé 10 des meilleurs modèles ClickUp que les freelances trouvent les plus utiles. Ils couvrent un intervalle de cas d'utilisation, dont beaucoup vous seront certainement utiles !

1. Modèle de contrat ClickUp pour freelance

Commencez à rédiger avec le modèle de contrat de freelance de ClickUp

En tant que freelance, vous trouverez une valeur immense à disposer d'un modèle de contrat de freelance. Les contrats sont un facteur majeur dans l'établissement de relations d'entreprise avec les clients. La possibilité de rationaliser cette tâche d'une manière juridiquement solide est inestimable.

Les Modèle de contrat ClickUp pour freelance a cet objectif à l'esprit. Vous pouvez rédiger des documents juridiquement contraignants qui répondent à vos besoins et à ceux de vos clients. En plus de gagner du temps, vous serez en mesure de présenter des conditions cohérentes à tous les clients pour tous les travaux.

Le modèle vous permet de présenter rapidement des éléments clés, tels que les services que vous proposez, les conditions de paiement, les accords de confidentialité et les clauses de résiliation. Il vous guidera tout au long du processus d'achevé, en vous assurant de couvrir tous les aspects cruciaux et en prévenant les litiges futurs.

La fonctionnalité de gestion de projet vous aidera à suivre l'achèvement du projet à l'aide des puissants outils de ClickUp. Vous et le client pouvez vous assurer de la livraison de toutes les tâches promises, en commençant par la signature du contrat lui-même.

2. Modèle de facture ClickUp Freelance

Soumettez vos factures avec le modèle de facture Freelance de ClickUp

Une facturation correcte est essentielle pour être payé, gérer les tâches comptables et remplir les déclarations d'impôts. Les Modèle de facture ClickUp pour les freelances rationalise le processus et vous permet de créer des factures professionnelles. Vous disposerez également d'un endroit cohérent pour suivre les paiements et stocker les informations relatives à vos clients.

Le modèle vous permet de personnaliser les factures en fonction des besoins d'un client ou d'un projet. Il permet d'envoyer des rappels de facturation automatisés et d'assurer le suivi des paiements effectués et non effectués.

L'utilisation du modèle implique un processus simple en six étapes et présente les données sous un formulaire visuel qui les rend plus faciles à comprendre :

Collecte d'informations : Recueillir les spécificités du projet, les services, les modalités de paiement et les coordonnées des personnes à contacter Saisir les détails : Renseignez les services fournis, les réductions et les conditions de paiement à l'aide de la vue Tableur de ClickUp Envoyer la facture : Transmettez la facture par e-mail ou par courrier. L'automatisation dans ClickUp peut vous avertir de son envoi Suivre : Définissez une tâche ClickUp pour vous rappeler de faire un suivi auprès du client afin de vous assurer qu'il a bien reçu la facture et qu'il en comprend les paramètres Suivre la progression : Utilisez un diagramme de Gantt pour suivre l'échéancier et l'avancement des paiements Envoyer des rappels : Envoyez des rappels poliment etdemander des paiements via la fonctionnalité de tâches récurrentes de ClickUp

Combinez ce modèle avec l'un des modèles de notre liste de modèles de commande pour une solution encore plus robuste !

3. ClickUp Modèle de contrat de graphisme en freelance

Organisez les tâches créatives avec le modèle de contrat de graphiste freelance de ClickUp

En tant que graphiste freelance, il est essentiel d'avoir un contrat en place. Un bon contrat vous protège, vous et le client, en paramétrant les attentes et en garantissant la satisfaction. Le Modèle de contrat de graphisme ClickUp pour les freelances est la solution idéale, car il vous permet de définir rapidement les termes et les responsabilités.

Le modèle permet de s'assurer que toutes les parties concernées comprennent les attentes et les responsabilités, y compris les produits à livrer, les échéanciers et les modalités de paiement, et d'établir une relation de travail positive.

Les principaux éléments comprennent des champs personnalisés pour le suivi de la progression, des affichages polyvalents et des formulaires de demande d'information des outils de gestion de projet . Chacun d'entre eux utilise les fonctionnalités de ClickUp pour améliorer la convivialité et l'utilité, ce qui vous permet de :

Fixer des paramètres importants en affichant le Calendrier

De suivre les tâches et les jalons dans une vue Gantt

D'afficher les droits de propriété dans une vue Tableur

Ce modèle s'intègre à la fonction de partage de documents de ClickUp pour offrir une solution contractuelle achevée.

4. ClickUp Freelancer Modèle de déclaration de travail

Élaborez des propositions avec le modèle de déclaration de travail du pigiste de ClickUp

Un énoncé de travail définit des paramètres clairs pour les projets et aide à prévenir les malentendus entre vous et votre client. Cependant, en créer un à partir de zéro prend du temps et est souvent frustrant. Le Modèle de déclaration de travail de ClickUp Freelancer résout ce problème en vous permettant de définir rapidement la portée du projet, les tâches et les attentes.

L'utilisation de ce modèle vous apportera plusieurs avantages, tels que :

Un temps d'achevé plus rapide

Moins de malentendus avec le client

Une image plus professionnelle

Une collaboration plus harmonieuse sur le projet

Comme toujours, l'intégration complète avec la plateforme ClickUp offre des avantages supplémentaires. Répartissez vos tâches dans une liste avec des dates d'échéance spécifiques et suivez leur progression grâce aux fonctionnalités de gestion de projet. Suivez l'échéancier du projet dans des diagrammes de Gannt faciles à lire. Et partagez facilement les informations avec le client grâce aux fonctionnalités de partage de documents.

5. ClickUp Freelancer and Consultant WBS Template (Modèle d'organigramme fonctionnel du consultant et du freelance)

Gérez les tâches avec le modèle de structure de répartition du travail des pigistes et des consultants de ClickUp

L'organisation de votre travail et de votre temps est essentielle à votre productivité en tant que freelance. La meilleure façon de le faire est de diviser votre travail en morceaux gérables et faciles à suivre. Le modèle ClickUp Freelancer and Consultant Work Breakdown Structure Template (Modèle de structure de répartition du travail pour les freelances et les consultants) facilite la gestion cohérente de votre travail.

Grâce à ce modèle, vous pouvez diviser votre projet en plusieurs phases, chacune d'entre elles étant assortie de son propre ensemble de tâches. Les outils de gestion de projet de ClickUp vous permettent d'assurer un suivi efficace des tâches et fournissent une feuille de route claire pour les échéanciers et les dates limites. Cela paramètre la création d'un travail de haute qualité avec une approbation Outils de conception UX qui répondent aux exigences du projet.

En plus du suivi des tâches, vous disposez d'un aperçu clair des livrables, ce qui vous permet d'allouer efficacement les ressources et de réduire les risques d'épuisement professionnel. ClickUp rationalise les processus de retour d'information et d'approbation au fur et à mesure que vous atteignez les différents jalons.

Le modèle vous fournit un ensemble simple de champs à remplir, ce qui vous permet de n'oublier aucun paramètre. Il affiche les données sous différentes formes afin que chaque information soit facile à comprendre.

6. Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp

Personnalisez vos factures avec le modèle de facture pour entrepreneur indépendant de ClickUp

La facturation est l'un des processus d'entreprise que les entrepreneurs indépendants doivent faire, mais qu'ils trouvent souvent désagréable. La création de factures, le suivi des paiements et le suivi comptable sont autant de distractions fastidieuses qui vous empêchent de vous consacrer à votre entreprise.

Les Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp simplifie ce processus. Le modèle vous permet de gérer chaque étape, de la génération des factures à la saisie du paiement final dans votre bilan.

La création et l'envoi de la facture sont simples. Tout d'abord, rassemblez les caractéristiques du projet dans l'affichage du document. Ensuite, dans la vue Tableur, saisissez les détails tels que les services rendus, les éventuelles réductions applicables et les conditions de paiement. Enfin, envoyez la facture et définissez des paramètres d'automatisation pour que les clients l'affichent ou y répondent.

Une fois la facture envoyée, vous pouvez utiliser les rappels ClickUp pour vous avertir lorsqu'il est temps d'effectuer un suivi. La vue Gantt vous permet de suivre facilement la progression des paiements par rapport aux échéances convenues. Une fois le paiement achevé, vous disposez d'un enregistrement facile d'accès à des fins comptables.

7. ClickUp Modèle de gestion de la conception graphique

Utilisez l'affichage Tableau dans le modèle de gestion de la conception graphique de ClickUp pour organiser le travail par phase

Les graphistes indépendants doivent suivre beaucoup de choses. Des dossiers encombrés, des processus non organisés et une mauvaise gestion du temps peuvent rendre la tâche encore plus difficile. Le modèle de gestion Modèle de gestion de la conception graphique ClickUp vise à remédier à cette situation.

Le modèle travaille en s'attaquant à trois problèmes majeurs :

L'organisation des fichiers : Le modèle vous permet de trouver et d'accéder rapidement aux fichiers de conception, réduisant ainsi le temps que vous passez à rechercher des ressources, comme les modèles d'e-mail

: Le modèle vous permet de trouver et d'accéder rapidement aux fichiers de conception, réduisant ainsi le temps que vous passez à rechercher des ressources, comme les modèles d'e-mail Gestion du temps : Paramétrage des estimations de durée pour lesprojets et les tâches vous permet d'allouer les ressources de manière efficace et de respecter les délais

: Paramétrage des estimations de durée pour lesprojets et les tâches vous permet d'allouer les ressources de manière efficace et de respecter les délais Visualisation des tâches : La décomposition de vos projets en tâches gérables dans un format facile à afficher peut améliorer la mise en œuvre du projet et accélérer sa livraison

Le modèle présente de manière appropriée chaque élément d'information, y compris les vues Liste et Gantt.

Vous pouvez personnaliser le modèle pour l'aligner sur votre flux de travail afin de maximiser l'efficacité et la productivité. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre modèles de hiérarchisation peuvent être utiles.

8. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Construisez un portfolio avec le modèle de réussite client de ClickUp

La satisfaction des clients est importante pour la croissance d'une organisation de freelance. Les Modèle de réussite client ClickUp vous affiche en un seul endroit l'ensemble des besoins et des souhaits de vos clients. Vous pouvez l'utiliser pour surveiller le statut de chaque client et votre progression sur leur travail.

Le modèle est doté de plusieurs fonctionnalités qui garantissent la réussite des clients. Grâce aux outils de communication de ClickUp, vous pouvez facilement définir des rappels et assurer un suivi auprès des clients pour obtenir des commentaires sur le travail que vous avez achevé. Vous pouvez également suivre et identifier rapidement les domaines à améliorer grâce aux commentaires que vous recevez.

La suite complète des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp est également à votre disposition. Vous pourrez suivre vos tâches dans des diagrammes de Gantt pratiques, communiquer sans effort avec le client tout au long du processus et partager des fichiers en toute simplicité. En fait, ce modèle peut servir d'outil achevé pour la gestion d'un projet logiciel de gestion des entrepreneurs solution.

Le modèle est accompagné d'un guide de réussite pour les clients, d'un guide de démarrage et de plusieurs formulaires d'engagement des clients pour vous permettre de démarrer rapidement.

10. Modèle de Calendrier ClickUp Business

Affichez les informations sur le projet en un coup d'œil dans le modèle de calendrier d'entreprise par ClickUp

L'organisation permet aux freelances de gérer les tâches et les délais. Le Modèle de calendrier ClickUp Business vous fournit une solution tout-en-un. Il vous aide à forfaiter les paramètres de travail, à organiser les tâches quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles et à définir des rappels.

Parmi les avantages clés, citons la visibilité des tâches et des évènements à venir, les tâches de planification des projets et des objectifs à long terme, et l'allocation efficace des ressources. Des statuts personnalisés permettent de suivre la progression des tâches, de leur planification à leur achèvement. La fonctionnalité des champs personnalisés permet d'enregistrer des détails descriptifs et des informations sur le projet.

La vue Calendrier vous permet d'observer la progression et de procéder à des ajustements, de suivre des objectifs plus importants que vous avez divisés en tâches ou évènements plus petits, et d'afficher les échéances des tâches, les réunions importantes ou toute autre date importante.

Collaborez facilement avec des clients ou d'autres freelances à l'aide des outils intégrés de ClickUp. Partagez facilement des fichiers ou planifiez des réunions si vous avez besoin d'une discussion plus approfondie.

Le modèle fournit un hub de gestion holistique pour les freelances afin de jongler avec le travail des clients et les tâches du site Web sans manquer d'engagements ou gaspiller des heures productives. Combinez-le avec vos favoris logiciel de suivi du temps du freelance préféré et vous couvrirez tous vos besoins en matière de gestion du temps pour n'importe quel travail !

Boostez votre Business avec les modèles Freelancer de ClickUp

Les modèles font plus que rationaliser les tâches individuelles et les choses à faire. Ils donnent à votre entreprise une structure et des processus standard. Les modèles de factures, de gestion de projet, de calendriers et autres facilitent la planification et la mise en œuvre de tout ce qui se présente à vous.

À ClickUp, nous travaillons dur pour que vous puissiez toujours faire les choses à votre façon, avec des modèles pour chaque type d'industrie et chaque type de tâche. Mieux encore, vous pouvez facilement utiliser chacun de ces modèles via notre plateforme gratuite. S'inscrire pour obtenir un compte ClickUp gratuit et commencez à organiser votre entreprise de freelance !