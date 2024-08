Gestion de projets en freelance : Avantages, conseils et défis

Vous souhaitez faire un saut dans votre carrière ou vous préparer à votre premier emploi de gestion de projet en freelance ? Voici un excellent point de départ. 🏁

Avec une stratégie solide et le bon gestion de projet vous pouvez vous aussi devenir un gestionnaire de projet expérimenté, être votre propre patron et gérer tous les projets qui se présentent à vous comme un véritable professionnel.

Qu'est-ce que la gestion de projet en freelance?

Commençons par les bases.

Un gestionnaire de projet freelance est un professionnel gratuit qui offre des services de gestion de projet. Grâce à sa forte personnalité, il est en mesure d'offrir des services de gestion de projets compétences en matière de gestion et de résolution de problèmes, ils aident les entreprises à superviser l'ensemble du projet du début à la fin, à coordonner les différentes équipes et parties vers un objectif commun, et à s'assurer que tous les éléments du projet sont en place exigences du projet sont réunies dans les délais.

Ce qui les paramètre par rapport aux gestionnaires de projet traditionnels, c'est leur mode d'emploi. Certains gestionnaires de projet freelance travaillent seuls pour différents clients sur une base contractuelle. Pendant ce temps, d'autres freelances peuvent s'associer à un tiers, comme une agence ou une plateforme, pour assurer la médiation de leur travail avec les clients.

Avantages de la gestion de projet en freelance

Avant d'aborder les défis à venir, parlons des avantages que vous pouvez en retirer. Pourquoi devriez-vous envisager de devenir un gestionnaire de projet freelance en premier lieu ?

Comme pour tous les parcours professionnels, il s'agit de trouver le mode de travail qui "fonctionne" pour vous. Gestion de projet peut être stressante.

Elle exige des compétences en matière de gestion de crise et beaucoup de patience. Mais si vous tenez à votre liberté, à fixer vos propres paramètres et à vous attaquer à différents aspects du flux de travail en même temps, le jeu en vaut la chandelle.

1. Flexibilité et autonomie

Ces dernières années, des millions de personnes ont quitté leur emploi traditionnel pour chercher des alternatives leur permettant de travailler et de vivre selon leurs propres conditions. Le travail en free-lance et les relations de travail alternatives sont en plein essor.

Les emplois de gestion de projet en freelance vous donnent la liberté de décider quand, où et comment travailler. Le fait d'avoir l'autonomie dans votre carrière enrichit non seulement votre travail, mais aussi votre qualité de vie en général.

le tableau de bord des talents de Ruul où vous pouvez rationaliser votre cycle financier_

3. Opportunités d'élargir votre réseau

La gestion de projet en freelance vous permet d'entrer en connexion avec un plus grand nombre de professionnels. Bien sûr, vous aurez vos domaines d'expertise et votre "niche" Mais en tant que gestionnaire de projet freelance, vous pouvez toujours tremper vos orteils dans de nouvelles industries et développer votre entreprise dans n'importe quelle direction.

Comme vous avez l'occasion de travailler en étroite collaboration avec des personnes occupant des positions différentes, cela vous permettra également d'élargir vos horizons sur le marché de l'emploi. Qui sait, peut-être que votre prochain grand changement de carrière se trouve à une connexion significative.

4. Un travail plus varié

Lorsque vous êtes un gestionnaire de projet incorporé travaillant pour une certaine entreprise, les champ d'application de votre travail est limité à leur gamme de produits/services. Dans le cadre de la gestion de projet en freelance, vous pouvez prendre différents projets dans différents secteurs .

Cela vous permet d'explorer vos talents et vos intérêts sans restrictions. Au fur et à mesure que vous perfectionnerez vos compétences et que vous acquerrez de l'expérience dans différents projets, d'autres opportunités se présenteront.

Voici une expérience très courante chez les gestionnaires de projet qui travaillent en solo : Ils sont issus d'une formation spécifique. Mais ils finissent par toucher à de nombreux créneaux qu'ils n'auraient pas imaginés à l'université.

Défis de la gestion de projet en freelance

Nous avons abordé les avantages dont bénéficient les gestionnaires de projet freelance, et vous êtes peut-être déjà convaincu. Voyons maintenant quels sont les défis potentiels à relever.

1. Alignement et coordination de l'équipe

En tant que gestionnaire de projet indépendant, vous êtes souvent responsable de la coordination de différentes équipes. Cela peut signifier faire travailler plusieurs fuseaux horaires et plusieurs emplois du temps dans un but commun. Avec autant de pièces mobiles, l'alignement des équipes peut représenter un défi.

Les paramètres de fuseau horaire dans ClickUp permettent de connaître l'emplacement des utilisateurs pour faciliter la collaboration

Le secret d'un "tout" sain réside dans des parties saines avec des relations saines. Chaque membre de l'équipe doit connaître son rôle et ses responsabilités afin qu'aucun détail ne passe inaperçu en cours de route. Bien entendu, vous avez également besoin d'un support solide pour l'interactivité collaboration à distance pour faire le travail terminé.

2. Respecter les délais

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les délais sont la bouée de sauvetage d'un projet. Chaque tâche minuscule et chaque grande jalon doit avoir une date limite. Compte tenu de la quantité de travail à faire, le gestionnaire de projet devra assurer le suivi des échéances et veiller à ce que la personne responsable puisse les respecter.

La mémoire humaine ne peut contenir qu'une certaine quantité d'informations. Lorsque vous travaillez dans la gestion de projet en freelance avec plusieurs clients, vous pouvez avoir du mal à vous tenir au courant des dates exactes de chaque produit à livrer. En utilisant le bon outils et techniques pour trier les différentes tâches et leurs dates d'échéance facilite la gestion des délais.

3. Définir les objectifs et les produits à livrer

Voici l'objectif ultime de la gestion de projet en freelance : Atteindre les paramètres de l'entreprise que les clients se sont fixés. Mais pour y parvenir, vous devrez décomposer les éléments exploitables en petits morceaux significatifs.

Des produits livrables bien définis garantissent que toutes les personnes impliquées sont sur la même page. Ils permettent également de mesurer la réussite globale et le déroulement du travail. Pensez-y comme à des points de contrôle pour un long voyage en voiture. Pour ce faire, utilisez un outil de gestion de projet avec un une fonctionnalité de paramétrage et de suivi des objectifs .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Suivi des objectifs ClickUp /$$img/

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression dans ClickUp

4. Organiser un flux de travail sans faille*

Le cycle de travail nécessaire à la réalisation d'un projet ne peut malheureusement pas s'écouler tout seul. C'est là qu'intervient le gestionnaire de projet. Après avoir défini les étapes nécessaires, c'est-à-dire les produits à livrer et les objectifs, il s'agit de déterminer comment les objectifs seront atteints. Le plan d'action, en quelque sorte.

Chaque projet comporte des exigences et des défis qui lui sont propres. Cependant, lorsque vous maîtrisez l'organisation du flux de travail vous pouvez adapter votre approche à chaque scénario. Pour ce qui est de l'organisation du flux de travail, vous pouvez adapter votre approche à chaque scénario gestion de projet en freelance , vous devrez répondre à quelques questions de base, telles que les suivantes :

Quels outils allez-vous utiliser ?

Comment allez-vous distribuer les tâches et informer les personnes assignées ?

Qui assurera le suivi de la progression de chacun, et comment ?

Qu'est-ce qui fonctionne pour l'équipe et la situation spécifiques, et qu'est-ce qui peut être amélioré ?

En cas de problème, comment se déroulera le processus de retour d'information et d'amélioration ?

5. Éviter les dérives

Voici le cauchemar ultime des gestionnaires de projet, la notion sinistre qui hante leurs forfaits soigneusement élaborés : la dérive de la portée .

On parle de "scope creep" lorsque le portée du projet est élargie ou modifiée en cours de route. Cela entraîne une charge de travail supplémentaire pour toutes les personnes concernées et nécessite une réaffectation des ressources et une nouvelle planification. Cela donne la chair de poule, n'est-ce pas ?

C'est surtout dans la gestion de projet en freelance, en tant que talent solo travaillant avec différents clients, qu'il incombe au gestionnaire de projet de se prémunir contre le glissement du champ d'application. Vous devez élaborer avec soin des déclarations sur le champ d'application et communiquer clairement avec les parties prenantes et les clients tout au long du projet, en veillant à ce que tout soit bien défini et structuré.

Il est évident que toutes ces personnes ne doivent pas nécessairement être directement impliquées dans le projet. Cependant, vous devez quand même maintenir la transparence et les tenir informés et intéressés. Équilibrer et hiérarchiser les demandes et les réactions des parties prenantes fait partie intégrante d'une gestion de projet freelance réussie.

7. Outils et documents dispersés

On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Pour "élever" un bébé de projet, il faut un village de documents, de dossiers, de données, d'outils et de plateformes. Avec autant de plateformes numériques concurrentes, il peut être vertigineux de naviguer entre les onglets et les logiciels.

Où avez-vous fait cette liste de clients ? Qu'en est-il de cette calendrier du contenu ? Qu'en est-il de votre calendrier de réunions et de ces liens Google Meet ? Votre pauvre ordinateur fait à nouveau ce bruit de ventilateur, n'est-ce pas ?

En choisissant une plateforme de gestion de projet avec de nombreuses intégrations vous pouvez rationaliser l'ensemble de votre flux de travail en un seul endroit et réduire le temps que vous passez à faire des allers-retours inconsidérés entre les onglets.

Conseils pour une gestion de projet réussie en freelance

La gestion de projet n'a rien de sorcier pour peu que l'on soit prêt à s'investir dans le travail. Avec les bons outils et les bons conseils dans votre manche, n'importe quel projet sera en bonne voie de réussite.

1. Utilisez un*

RACI Chart pour coordonner les équipes

L'un des moyens d'assurer l'alignement des équipes consiste à définir les rôles et les responsabilités de chaque membre, et vous pouvez utiliser un Diagramme RACI (ou matrice RACI) à cette fin.

RACI est l'acronyme de Responsible, Accountable, Consultant et Informateur - différents niveaux de compte au sein de l'équipe.

Rôles RACI dans l'affichage du Tableau blanc de ClickUp via Alladdine Djaidani Utilisez la fonction de ClickUp Fonctionnalité du Tableau blanc pour créer votre propre diagramme RACI ou utiliser un diagramme modèle RACI préétabli pour présenter visuellement les différentes activités du projet, indiquer l'étendue des responsabilités entre les équipes et accélérer la mise en œuvre du projet.

2. Suivre les échéances grâce aux calendriers

Plusieurs échéances et plusieurs projets ? Aucun problème. En utilisant les outils gratuits de outils de gestion de projet comme ClickUp peuvent vous aider à trier facilement les multiples aspects d'un projet - ou les multiples aspects de plusieurs projets !

Vous pouvez assigner une date limite à chaque tâche et utiliser des L'affichage du Calendrier de ClickUp pour visualiser et gérer les échéances. Grâce aux filtres et aux modes d'affichage, la navigation dans les échéances sera simple comme bonjour. Vous pouvez même planifier et lancer des réunions grâce aux intégrations Google Agenda et Zoom. C'est ce que l'on appelle un guichet unique !

Organisez les projets, planifiez les échéanciers et visualisez le travail de votre équipe sur un Calendrier flexible qui permet à tout le monde de rester sur la même page.

3. Gérer les tâches avec un diagramme de Gantt ou un Tableau Kanban

La planification et la gestion des tâches sont les piliers de la gestion de projet en freelance. Les gestionnaires de projet doivent choisir la bonne méthode pour gestion des tâches pour s'assurer que tout se déroule sans problème et que le projet est voué à la réussite.

Actuellement, les méthodes les plus populaires pour organiser vos tâches en tant que gestionnaire de projet sont les suivantes Les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban . Chaque outil a ses propres avantages et utilisations, mais la décision finale dépend de ce dont vous avez besoin.

Afficher les relations entre les tâches et les tâches Jalon dans la vue Gantt dans ClickUp

Vous pouvez également paramétrer les OKR et les paramètres de l'entreprise comme des jalons. Par exemple, atteindre une certaine cible ou générer un certain chiffre d'affaires.

5. Paramétrez un forfait de communication pour les paramètres

Qu'elles soient directement impliquées dans le projet ou indirectement concernées par les résultats, l'engagement des parties prenantes est une responsabilité essentielle de la gestion de projet. Pour maintenir la transparence et conserver leur engagement, vous devez mettre en place un forfait de communication.

Pour chaque partie prenante, vous devrez élaborer un plan de communication différent approche de la communication . L'utilisation d'une fonctionnalité comme le Les droits d'accès personnalisés de ClickUp vous permet de gérer qui voit quels documents et de sécuriser les informations sensibles.

Les options de collaboration à distance de ClickUp vous permettent également d'accompagner les parties prenantes internes à travers les statuts du projet et de leur permettre de commenter directement sur les documents pertinents. Une autre fonctionnalité utile est celle des intégrations, que nous aborderons dans une minute.

6. Optez pour un outil de gestion de projet avec des intégrations natives

Un outil de gestion de projet tout-en-un devrait éliminer autant que possible les allers-retours entre les applications et les onglets. Les intégrations natives de ClickUp permettent justement l'intégration transparente de différentes applications et outils en un seul endroit. Mais aussi, vous avez la possibilité de débloquer différentes actions. Avec une automatisation et des fonctionnalités significatives, la navigation dans le cycle du projet devient beaucoup plus facile.

Maîtriser la gestion de projet en freelance avec les bons outils

Le travail en tant que chef de projet freelance peut s'avérer difficile car vous gérez plusieurs projets à la fois.

ClickUp offre des centaines de fonctionnalités personnalisables pour vous aider à gérer des projets de tout type et à créer des systèmes fonctionnels qui vous permettront de déléguer du travail, de suivre la progression des projets et de promouvoir une collaboration transparente et une gestion d'équipe pour assurer un achèvement réussi.

Associé à Ruul en tant que partenaire en matière de conformité et de finance, il devient facile d'établir et de développer votre entreprise de freelance avec succès en quelques clics.

Rédacteur invité:

bilge Özensoy Ruul est un ancien aspirant universitaire et freelance qui se consacre désormais à tout ce qui touche au contenu, explorant le potentiel des nouveaux médias sous la direction de Ruul