Gestion de projet vs gestion des tâches – ; Quelle est la différence ?

Gestion de projet

et gestion des tâches .

Ces termes sont souvent utilisés à tort et à travers. Mais existe-t-il des différences réelles entre la gestion de projet et la gestion des tâches ?

Prenons l'exemple suivant.

Chez moi, je souhaite aménager une nouvelle allée en pierre qui mène à ma porte d'entrée. À cette fin, je dois effacer le sol, le niveler, ajouter les pierres et faire un tas d'autres choses auxquelles je ne pense pas.

Ce n'est pas ma vraie maison

Le projet consiste à créer une allée. Les tâches sont ce que je dois faire pour le réaliser.

Mais d'autres tâches impliquent la collecte de ressources : acheter des pierres, trouver ma pelle et, bien sûr, demander de l'aide à mes amis. Ce sont aussi des tâches.

L'évaluation et la prise en compte des ressources nécessaires sont essentielles à la réalisation d'un bon projet.

Le projet est un objectif global qui comporte de nombreuses tâches : créer une allée en pierre.

Les tâches sont tout ce qui doit être fait pour atteindre l'objectif.

La gestion de projet englobe généralement les tâches.

Chaque projet comporte généralement plusieurs tâches, qui doivent être accomplies à des intervalles différents. Souvent, elles sont dépendantes les unes des autres et il arrive qu'une tâche ne puisse être achevée avant que la suivante ne commence.

Gestion des tâches vs gestion de projet en termes simples

Plutôt que de parler indifféremment de gestion de projet et de gestion des tâches, essayons de définir les différences.

La principale différence entre la gestion de projet et la gestion des tâches est que la gestion des tâches fait référence à la gestion du travail individuel et des activités personnelles, tandis que la gestion de projet fait référence à la gestion du travail avec des équipes entières et des parties prenantes. La gestion des tâches est donc un sous-ensemble de la gestion de projet.

Projets vs Tâches

Voyons plus précisément ce qu'il en est des tâches par rapport aux projets. Les projets sont des tranches de travail avec des dates de début et de fin spécifiques. Ils comportent des jalons et un résultat clair, avec généralement un produit livrable à la fin. Les tâches sont des unités de travail uniques, et plusieurs tâches peuvent constituer un projet ou être indépendantes des projets.

Parfois, les tâches indépendantes d'un projet ne sont pas nécessairement très importantes.

Par exemple, si vous êtes vendeur, vous devez probablement répondre à un grand nombre d'e-mails et passer plusieurs appels. Votre tâche consiste à appeler la personne suivante sur votre liste.

Votre projet est de relancer 100 contacts que vous avez rencontrés lors de votre dernière réunion.

Pour certains, vous appellerez (tâches), pour d'autres, vous enverrez un e-mail (plus de tâches) et vous voudrez rassembler vos matériel d'aide à la vente qui se rapportent spécifiquement aux thèmes de la conférence (plus de tâches).

Les projets impliquent souvent plus d'une personne, avec un manager d'équipe. Chaque membre de l'équipe effectue des tâches individuelles liées aux projets. La somme de la gestion des tâches de chacun sera un projet terminé . Par exemple, les versions de fonctionnalités comptent pour plusieurs projets.

Comme vous pouvez le constater, la gestion des tâches fait clairement partie de la gestion de projet.

Are You Confusing Projects with Tasks? (Confusion entre projets et tâches)

Cela vous causera beaucoup de frustration. Par exemple, si vous écrivez les mots "Construire un nouveau produit" sur votre liste à faire ...c'est un peu trop. Vous n'arriverez pas à faire tout cela en une journée. Vous devrez plutôt diviser cette liste en petits morceaux ou en tâches, puis passer à l'action sur ces petites étapes.

L'une des méthodes les plus efficaces pour séparer les projets et les tâches est celle du À faire Terminé Méthodologie. Elle vous aide vraiment à distinguer ce qui prend beaucoup de temps de ce qui est plus facile à faire en quelques étapes.

Nous avons créé des ressources supplémentaires pour vous aider à acquérir les bases de la gestion de projet :

Principales méthodologies de gestion de projet

Principes de gestion de projet

Compétences en gestion de projet nécessaires aux gestionnaires de projet

Check out our Glossaire de la gestion de projet pour plus de termes sur la gestion de projet!

**Avez-vous besoin d'un logiciel de gestion de projet ou d'un logiciel de gestion des tâches ?

Quelle que soit la taille de votre projet, vous avez probablement encore quelques rappels collés sur des notes post-it. Il est temps de mettre à jour votre pile technologique en y incluant un outil de gestion des tâches ou un outil de gestion de projet.

À faire un logiciel de gestion des tâches ? Logiciel de gestion des tâches vous aide à conserver les listes de choses à faire et d'autres notes en un seul endroit. Un tel logiciel vous aidera à faire les tâches plus rapidement lorsque vous commencez un nouveau projet.

Ces logiciels vous permettent d'achever des listes de tâches, de regrouper des tâches et de planifier leur achèvement. Ils vous aident à faire avancer une tâche avant d'en commencer une autre. La plupart du temps, il n'existe pas de dépendances spécifiques entre les tâches.

Les applications de gestion des tâches les plus courantes sont les suivantes Todoist ou À faire . Il s'agit d'applications simples axées sur les tâches. Elles sont souvent classées par ordre d'urgence et les rappels peuvent être paramétrés souvent.

À faire un logiciel de gestion de projet ?

Les logiciels de gestion de projet, quant à eux, sont destinés à coordonner les projets, et offrent généralement toutes les fonctionnalités d'un logiciel de gestion des tâches.

Ces fonctions sont les suivantes outils de gestion de projet sont axés sur la collaboration la coordination et le forfait du projet. Les logiciels de gestion de projet comportent des sous-tâches, des commentaires, des pièces jointes et des descriptions de tâches qui indiquent en détail quand un projet doit être terminé.

Il faut souvent un solide vue Gantt ou un diagramme de Gantt robuste pour voir comment tous les projets se situent les uns par rapport aux autres.

Les logiciels de gestion de projet aident les responsables de projet à créer des des estimations de durée de suivre le travail des membres de l'équipe et d'établir des rapports sur le projet. La plupart des logiciels de gestion des tâches n'offrent pas cette possibilité. En général, les tâches ne sont pas si urgentes ou si complexes qu'il faille y inclure des estimations de durée.

Le meilleur logiciel de gestion de projet est aussi un logiciel de gestion de tâches

Il n'y a pas forcément de coupure nette entre votre travail et votre vie personnelle.

Oui, il y a un équilibre, mais l'organisation du récital de danse de vos enfants peut empiéter sur votre prochain appel client. Il se peut aussi que vous deviez passer cette commande Amazon tout en rédigeant votre prochain projet proposition de projet .

Vous voyez ce que je veux dire ?

Les meilleurs logiciels combinent à la fois la gestion des tâches et la gestion des projets. Vous disposez des outils nécessaires pour faire les deux, tout en ayant la simplicité de ne pas vous laisser submerger par l'un ou l'autre. Vous devriez trouver un logiciel agréable à utiliser, qu'il s'agisse de tâches ou de projets, de tâches personnelles ou professionnelles.

FYI, That's Why We Created ClickUp (C'est pour cela que nous avons créé ClickUp)

Oui, ClickUp est vraiment une plateforme de productivité que vous pourriez utiliser pour vos tâches personnelles comme pour vos projets professionnels. C'est une question qui anime notre directeur général Zeb Evans depuis le début. Il pose la question suivante :

pourquoi ma vie professionnelle et ma vie en dehors du travail ne peuvent-elles pas être regroupées au même endroit, mais suffisamment cloisonnées pour ne pas se mélanger ?

pourquoi ne puis-je pas tout avoir dans une seule plateforme simple et belle ?

voilà les questions que je me suis posées. Et c'est là le cœur de la mission de ClickUp

nous ne sommes pas là uniquement pour résoudre le problème de la gestion de projet. Nous nous sommes réunis pour résoudre des problèmes plus importants"

C'est un objectif ambitieux que de résoudre l'énorme problème de la séparation des tâches et des projets. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons rendu ClickUp gratuit et facile à utiliser.

ClickUp dispose de toutes les fonctionnalités de gestion des tâches pour vous aider à terminer vos tâches, telles que :

À cela s'ajoutent de puissantes fonctionnalités de gestion de projet dont vous avez besoin pour faire les choses terminées au travail, telles que :

Chez ClickUp, nous avons construit le bon logiciel de gestion de projet pour résoudre le personnel et le professionnel. Vous joindrez-vous à nous pour que cela devienne réalité ? La façon la plus simple de le faire est de l'essayer. Inscrivez-vous dès aujourd'hui !