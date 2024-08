10 modèles de recueil d'exigences agiles dans Excel et ClickUp

Tous ceux qui errent ne se perdent pas, mais ceux qui se lancent dans la production sans comprendre pleinement les exigences ont tendance à s'égarer ! 🧭

Les exigences d'un projet sont le fondement d'une planification et d'une exécution sans faille. En disposant d'un système de collecte et de gestion approprié, vous pouvez maîtriser ce processus et obtenir de meilleurs résultats sans effort supplémentaire.

Pour vous aider à démarrer, consultez notre liste de 10 modèles de recueil d'exigences préférés. Ils simplifient un processus autrement compliqué, en assurant la traçabilité et l'alignement tout au long du cycle de vie du projet.

Qu'est-ce qu'un modèle de recueil des besoins ?

Le recueil des besoins consiste à documenter les éléments indispensables du produit ou du projet sur lequel vous travaillez.

Un modèle de recueil des besoins est un cadre ou un système préétabli qui aide le chef de projet à gérer ce processus et les tâches qu'il implique.

Le recueil des besoins a pour but de fournir des lignes directrices claires aux membres de l'équipe de projet. Il permet d'éviter les erreurs de communication et tous les problèmes qui en découlent, tels que les retards, les coûts supplémentaires et l'insatisfaction des parties prenantes. En définissant précisément les objectifs et les besoins, les équipes peuvent exécuter des projets efficacement.

La collecte des exigences fait partie intégrante des processus de développement et d'ingénierie. Il peut toutefois être appliqué à tout type de produit ou de projet.

Le processus de recueil des besoins se compose généralement de trois étapes principales :

Collecte : Recueillir les informations auprès du commanditaire du projet et des différentes parties prenantes Documentation : Transformer les données en spécifications ou en documents de référencedocuments sur les exigences du produit (PRD)3. Vérification : Revoir et peaufiner les exigences et les transformer en tâches

Une autre chose à noter est que méthodologie agile exige une approche quelque peu différente de la collecte des exigences. Alors que les flux de travail traditionnels définissent les exigences dès le départ, la méthode agile implique des ajustements continus et une collaboration avec les parties prenantes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de recueil des besoins ?

Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix d'un modèle de recueil des besoins :

Flexibilité : Le modèle doit être personnalisable et adaptable à des projets de tailles et de types différents

: Le modèle doit être personnalisable et adaptable à des projets de tailles et de types différents Collecte des données : Il doit vous permettre de rassembler toutes les données et de les organiser de manière claire et convaincante

: Il doit vous permettre de rassembler toutes les données et de les organiser de manière claire et convaincante Références croisées : Les exigences doivent être traçables et alignées dans les différents documents - le modèle doit le permettre ou le faire pour vous automatiquement

: Les exigences doivent être traçables et alignées dans les différents documents - le modèle doit le permettre ou le faire pour vous automatiquement Aides visuelles : Ils doivent permettre la visualisation des processus et donc vous aider à comprendre les exigences complexes des clients et à transmettre vos idées

: Ils doivent permettre la visualisation des processus et donc vous aider à comprendre les exigences complexes des clients et à transmettre vos idées Révision : Le modèle doit comporter une fonction de partage ou fournir une autre méthode pour que les principales parties prenantes puissent examiner la documentation relative aux exigences

: Le modèle doit comporter une fonction de partage ou fournir une autre méthode pour que les principales parties prenantes puissent examiner la documentation relative aux exigences Intégration : Vous devez être en mesure d'intégrer le modèle de manière transparente dans votre flux de travail existant

10 modèles de recueil d'exigences à utiliser en 2024

La collecte des exigences est une étape cruciale dans gestion de projet . Néanmoins, cela ne devrait pas prendre trop de temps et d'efforts, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les aspects les plus importants, à savoir la qualité de la production. C'est là que les modèles entrent en jeu ! ▶️

Vous trouverez ci-dessous 10 modèles de recueil des besoins en ClickUp et Excel.

Avec un large éventail de fonctionnalités, ils vous permettent de disposer de toutes les informations nécessaires pour mener à bien vos projets ! Un système aussi robuste vous permet de voir les choses en face, même avec les clients les plus difficiles. 👀

1. Modèle de document d'exigences commerciales ClickUp

Modèle de document d'exigences commerciales ClickUp

Le modèle Modèle de document d'exigences commerciales ClickUp vous aide à définir tous les éléments essentiels de votre projet ou de votre entreprise et à créer un document sur les besoins de l'entreprise (BRD) soigné. 💼

Il s'agit d'un modèle intuitif, adapté aux débutants, en vue Doc. Si vous avez déjà travaillé avec un programme d'édition de texte, vous n'aurez aucun mal à le prendre en main !

Le Doc comprend 10 sous-pages couvrant les informations essentielles à la compréhension de votre projet. En voici quelques-unes :

Objectifs du projet

Exigences fonctionnelles

Exigences financières

Parties prenantes

Calendrier et échéances

La première page est réservée aux informations de base, telles que le nom du projet, la date et le numéro de version. Dans les sous-pages suivantes, vous pouvez détailler toutes les exigences et attentes de votre projet sous forme de texte ou de tableau. Personnalisez les sous-pages et tous les autres éléments pour adapter le modèle à votre cas d'utilisation.

Le modèle est accompagné d'instructions pour vous aider à démarrer. Il fournit également des lignes directrices sur chaque sous-page. N'oubliez cependant pas de les supprimer par la suite ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de configuration requise pour ClickUp

Modèle d'exigences du système ClickUp

Lorsqu'il s'agit de projets de développement de logiciels il est primordial d'être franc quant à ses capacités. Heureusement, le Modèle de configuration requise par ClickUp est là pour vous aider à couvrir toutes les bases.

Ce document fonctionne sur le même principe que le précédent. Il vous suffit de taper les informations dans les champs ou cellules de tableau prévus à cet effet.

Par défaut, le Doc contient cinq sections :

Requirement Brief : L'objectif, la portée et le public ou le marché cible du projet Description générale : Caractéristiques de votre produit et de son utilisation Caractéristiques du système et besoins des utilisateurs : Exigences principales, fonctionnelles, non fonctionnelles et relatives à l'interface utilisateur externe Convention du document : Lignes directrices pour la compréhension du document et les choix de formatage Ressources : Sources mentionnées

Comme d'habitude, vous pouvez personnaliser presque tous les éléments du modèle, y compris la police, les icônes et l'espacement. Vous pouvez même télécharger une image de couverture pour ajouter une touche personnelle. ✨ Télécharger ce modèle

3. Modèle d'exigences produit ClickUp

Modèle d'exigences produit ClickUp

Comme son nom l'indique, ce Modèle d'exigences produit ClickUp vous aide à décrire les subtilités de votre fonctionnalité ou produit à venir. Cette étape est vitale pour la transparence et la communication du projet. Elle définit clairement le produit, ses caractéristiques, sa conception et les personnes qui le développent.

L'étape Modèle PRD est en vue Doc et se compose de plusieurs sections et sous-pages. La page principale est réservée à la vue d'ensemble et aux aspects techniques, tels que le calendrier et les indicateurs de réussite. Les sous-pages incluses sont :

Personnages d'utilisateurs & Scénarios : Qui utilisera le produit, comment et pourquoi ? Caractéristiques : Quelles fonctionnalités allez-vous inclure/exclure ? Critères de lancement : Comment saurez-vous que le produit est prêt à être lancé ? Conception : Quelle sera l'apparence des différents éléments du produit ?

En se référant à ce document, les équipes obtiennent une vue d'ensemble ainsi que des récits d'utilisateurs. Cette vue d'ensemble les aide à prendre des décisions qui s'alignent sur les objectifs et les plans d'ensemble.

Veillez à mettre à jour le document tout au long du cycle de vie du produit afin de fournir les informations les plus pertinentes. Télécharger ce modèle

4. Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp

Modèle d'exigences de gestion de projet ClickUp

Lorsque vous démarrez un projet, vous devez en définir clairement les exigences. Cela permet de rationaliser tous les efforts futurs et de défendre votre projet auprès des parties prenantes.

Les Modèle d'exigences pour la gestion de projet par ClickUp existe dans ce but - pour vous aider à gérer les exigences d'un projet et les tâches connexes avec facilité et confiance.

Ce modèle est sous forme de liste et comprend une vue de la liste des exigences, un tableau des étapes d'approbation de type Kanban et un tableau des étapes d'approbation Diagramme de Gantt pour le suivi du temps. Créez des tâches et des sous-tâches dans la vue Liste pour spécifier toutes les exigences et les étapes correspondantes. Les colonnes contiennent des informations telles que

Le destinataire et l'approbateur

Date de début et date d'échéance

Pourcentage d'achèvement

Stade d'approbation

Lien ou fichier du produit livrable

Personnalisez les colonnes et les catégories déroulantes pour adapter le modèle à vos besoins. Ajoutez des critères personnalisés pour le tri et le regroupement des tâches. Essayez ce modèle lors de votre prochain atelier de recueil d'exigences ! Télécharger ce modèle

5. Modèle d'exigences pour le rapport ClickUp

Modèle de rapport ClickUp

Vous avez besoin d'un rapport spécifique d'un autre département ? Le Modèle de rapport ClickUp vous aide à formuler le type d'informations dont vous avez besoin. C'est un moyen simple de communiquer vos idées et de vous assurer que le rapport que vous recevrez répondra à vos besoins.

Commencez par indiquer le nom de l'entreprise, son logo et ses coordonnées. Ensuite, expliquez l'objet de la demande pour aider le lecteur à comprendre votre point de vue. Dans le tableau suivant, donnez des détails sur votre service.

La section Type de rapport présente les caractéristiques essentielles au triage et à la planification, telles que :

Type de rapport

Le caractère récurrent ou non du rapport

Le niveau de priorité

Niveau d'effort (c'est-à-dire combien d'indicateurs de performance clés sont concernés et lesquels)

Délai

Utilisez le tableau final pour fournir des preuves de l'approbation du gestionnaire et indiquer qui doit voir le rapport. Télécharger ce modèle

6. Modèle ClickUp IRAAD

Modèle ClickUp IRAAD

Les exigences changent au fur et à mesure que vous découvrez de nouvelles informations. Vous devez en tenir compte, mettre à jour les conditions et développer un système de prévision et de suivi de ces développements à fort impact.

Notre prochain modèle gratuit de recueil d'exigences est le Modèle IRAAD par ClickUp -Un outil pratique qui vous aide à enregistrer des données essentielles pour une gestion de projet réussie.

Il s'agit d'un modèle de dossier comprenant cinq listes, chacune représentant un élément de l'analyse IRAAD :

Problèmes : Problèmes, inefficacités et autres aspects du projet qui n'ont pas fonctionné Risques : Problèmes potentiels,risques liés aux coûtset les domaines qui requièrent une attention particulière Actions : Les étapes à suivre pour mener à bien le projet Hypothèses : Affirmations raisonnables que vous devez encore vérifier Décisions : Tâches sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord et que vous avez approuvées

Chaque liste est assortie de différents affichages, tels que Liste, Tableau et Formulaires, qui permettent de recueillir les commentaires des parties prenantes. Ils peuvent, par exemple, consigner les problèmes qu'ils rencontrent ou apporter de nouvelles idées. Leurs réponses peuvent être transformées en tâches et triées automatiquement pour gagner du temps. ⌛ Télécharger ce modèle

7. Modèle de plan de projet d'assurance qualité ClickUp

Modèle de plan de projet d'assurance qualité ClickUp

Que vous travailliez dans le domaine du développement de logiciels ou de la fabrication, le plan de projet d'assurance de la qualité est un élément essentiel de la gestion de la qualité Modèle de plan de projet d'assurance qualité ClickUp vous offre un cadre solide pour contrôler la qualité de vos exigences techniques et de vos résultats. Il rationalise le processus d'assurance qualité, en vous aidant à identifier les goulets d'étranglement et à planifier les activités futures en conséquence. ☑️

Commencez par ajouter vos tâches au Plan du projet Vue en liste. Indique le service responsable, la date d'échéance, l'impact et le niveau d'effort. Toutes les tâches et sous-tâches sont présentées dans une hiérarchie claire, regroupées par section de projet ou selon d'autres critères choisis. Mettez à jour l'état des tâches au fur et à mesure qu'elles passent par le processus d'assurance qualité.

La vue Tableau offre les mêmes fonctionnalités que la vue Liste, mais visualise les données différemment. Elle affiche les tâches sous forme de cartes et y ajoute les informations des colonnes.

Si vous conservez le regroupement par statut, vous pouvez mettre à jour le statut des tâches en les faisant glisser et en les déposant dans les sections verticales. Vous pouvez également activer les plans de nage et introduire d'autres critères de regroupement horizontal.

Bonus: Outils d'automatisation des documents ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de plan de projet de conception de réseau ClickUp

Modèle de plan de projet de conception de réseau ClickUp

La conception de l'ensemble de l'infrastructure du réseau est un processus lent, compliqué et lourd d'enjeux. Une topologie de réseau appropriée est essentielle au bon fonctionnement d'un système. Lorsque la conception laisse à désirer, le réseau risque fort d'échouer en termes de performances et de sécurité.

Heureusement, de telles crises peuvent être évitées avec l'aide de la technologie et d'outils tels que celui-ci Modèle de plan de projet de conception de réseau ClickUp . De la collecte des besoins aux tests, ce cadre contient tout ce dont vous avez besoin pour conquérir le géant qu'est la conception de réseaux.

Utilisez ce modèle comme le précédent, en dressant la liste de toutes vos tâches, sous-tâches et informations connexes dans les colonnes. N'hésitez pas à le personnaliser pour l'adapter à votre flux de travail. Ajoutez d'autres vues, telles que :

Gantt pour la gestion du temps

Charge de travail pour l'affectation des ressources

Tableaux blancs pour le brainstorming et la cartographie des processus

Chat pour les discussions Télécharger ce modèle ### 9. Modèle de plan de projet de migration SQL Server ClickUp

Modèle de plan de projet de migration SQL Server de ClickUp

On ne saurait trop insister sur l'importance d'une migration bien planifiée. Ce processus affecte les opérations critiques de l'entreprise, telles que la sécurité des données et les performances globales. Pour garantir une transition en douceur et minimiser les temps d'arrêt, vous devez examiner attentivement divers aspects techniques et opérationnels.

Dans ce contexte difficile, le Modèle de plan de projet de migration SQL Server par ClickUp s'avère être une ressource inestimable. Utilisez-le pour définir votre stratégie, les objectifs du projet et l'affectation des ressources. Votre migration sera plus rapide, plus précise et, surtout, moins stressante !

Profitez des fonctionnalités et de la capacité de personnalisation de ClickUp, et gérez tous les efforts liés à la migration au sein d'une plateforme unique. Hiérarchisez les tâches, décrivez-les en détail et améliorez la prise de décision dans tous les départements. Si vous activez le suivi des objectifs, vous pouvez également surveiller les progrès, les KPI et les jalons. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de matrice de traçabilité des exigences par Agile-Mercurial

Le modèle de matrice de traçabilité des exigences d'Agile-Mercurial vous permet de rester au courant de la source et de l'état de chaque exigence

Si vous êtes habitué à Excel et souhaitez vous y tenir, le modèle de matrice de traçabilité des exigences d'Agile-Mercurial pourrait être votre tasse de thé. 🍵

Il s'agit d'une feuille de calcul complète qui vous permet de suivre les exigences, leur origine, leur état d'avancement et toutes les autres données pertinentes.

Le premier de ses deux onglets est la base de données des exigences. Dans les colonnes, vous pouvez spécifier des informations telles que :

Description

Source et type

Produits livrables de l'organigramme technique

Tests et résultats des tests

Défauts identifiés

État d'avancement

Une fois toutes les informations présentées et organisées, vous savez exactement ce qui doit être fait et pourquoi. Vous pouvez établir des priorités, planifier et exécuter tout en restant en phase avec les besoins de vos parties prenantes. L'onglet État fournit des statistiques de base sur votre travail jusqu'à présent, sous forme de diagramme à barres. Télécharger ce modèle

Modèles de recueil des exigences : Une vue d'ensemble

Le tableau ci-dessous résume tout ce que vous devez savoir sur chaque modèle de notre liste :

Les meilleurs modèles de collecte d'exigences pour votre équipe Agile

Pour paraphraser un célèbre passage de "L'art de la guerre" de Sun Tzu et le placer dans un contexte plus pacifiste, une préparation adéquate représente au moins la moitié du travail accompli !

Avec l'aide d'un modèle de collecte d'exigences agile et d'une équipe multifonctionnelle, il est possible d'améliorer la qualité de la collecte d'exigences outils gratuits multifonctionnels comme ClickUp vous pouvez devenir et rester prêt à faire face à tout ce qui se présente à vous. Armez-vous de connaissances et partez au combat, c'est-à-dire à la production, plus prêt que jamais ! ⚔️