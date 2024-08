10 modèles et exemples gratuits de plans de transition

Les phases de transition font partie de toute entreprise. Qu'il s'agisse de préparer la transition d'un projet, la succession d'un employé ou un changement organisationnel, vous aurez besoin d'un plan pour que tout se passe bien.

Au lieu de passer d'innombrables heures frustrantes à essayer de créer un plan ou, pire encore, de faire les choses à l'oreille, il est préférable de travailler plus intelligemment en utilisant des modèles de plan de transition. Vous pourrez gagner du temps et d'arriver encore plus vite aux choses importantes.

De plus, il n'y a rien de mieux que le merveilleux sentiment de tranquillité d'esprit que procure un plan organisé et fiable. 🧘

Nous vous avons facilité la tâche en rassemblant 10 modèles et exemples de plans de transition gratuits pour simplifier votre transition sans qu'il vous en coûte un centime. Préparez-vous à faciliter les transitions réussies dans tous les domaines.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de transition ?

Un modèle de plan de transition est une sorte de feuille de route qui vous guide tout au long de la transition de votre entreprise. Ces modèles peuvent servir d'arme secrète pour décrire toutes les étapes d'un changement réussi au sein de votre entreprise. Et comme chaque changement est différent, nous avons mis l'accent sur des modèles entièrement personnalisables afin que vous puissiez les modifier pour les adapter à vos besoins uniques.

Ces modèles servent également d'exemples de plans de transition qui montrent ce qu'il faut généralement faire pour préparer le changement auquel votre entreprise est confrontée.

Lorsque vous aurez rempli (et personnalisé) votre modèle, vous disposerez d'une liste complète des tâches à accomplir, d'un calendrier prévisionnel pour l'ensemble de la transition, d'un aperçu des ressources, ainsi que de tout autre élément dont vous devrez vous occuper. 🙌

Que votre entreprise connaisse un changement important ou plus modeste, un modèle de plan de transition vous aidera à vous préparer sur tous les fronts.

Votre nouveau modèle vous aidera à identifier les défis potentiels et à créer des solutions à l'avance afin que vous puissiez avoir cette tranquillité d'esprit béate qui vient du fait que vous savez que vous êtes prêt à tout.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de transition ?

Un bon modèle de plan de transition vous aidera à créer une feuille de route pour assurer une belle transition du début à la fin. Vous en voulez un qui couvre toutes vos bases et qui est (idéalement) destiné au type de transition auquel vous êtes confronté. 🌻

Nous avons fait le plus dur en listant 10 modèles de plans de transition gratuits pour presque toutes les situations. Il ne vous reste plus qu'à choisir celui qui vous convient et à commencer à planifier ! (D'accord, nous admettons que la planification est probablement la partie la plus difficile, mais nous avons identifié les outils dont vous aurez besoin) ⚒️

Si vous savez déjà ce que vous cherchez, n'hésitez pas à passer directement aux choses sérieuses. Mais si vous êtes curieux de savoir comment nous avons choisi les 10 meilleurs modèles, voici quelques facteurs que nous avons pris en compte :

**Chaque transition d'entreprise est différente, et vous voudrez un modèle que vous pourrez personnaliser pour les nouveaux projets ou les projets en cours

Fonctionnalités de collaboration: La plupart des changements d'entreprise bénéficient de fonctionnalités de collaboration qui permettent à tous les membres de l'équipe et à toutes les parties prenantes d'accéder aux documents du plan de transition

La plupart des changements d'entreprise bénéficient de fonctionnalités de collaboration qui permettent à tous les membres de l'équipe et à toutes les parties prenantes d'accéder aux documents du plan de transition Automatisation: Un modèle et une solution de gestion de projet doivent vous permettre d'automatiser les petites choses afin de rationaliser votre flux de travail

Un modèle et une solution de gestion de projet doivent vous permettre d'automatiser les petites choses afin de rationaliser votre flux de travail Compatibilité : un programme de collaboration est plus utile lorsqu'il comporte des applications compatibles avec les appareils de chacun

: un programme de collaboration est plus utile lorsqu'il comporte des applications compatibles avec les appareils de chacun Intégration : Un programme qui s'intègre aux outils déjà utilisés par votre entreprise vous permet de tout garder au même endroit

10 modèles de plan de transition à utiliser en 2024

La planification de la transition est rarement ce que l'on pourrait appeler rapide et facile - tout ce qui implique un changement comporte généralement des embûches. Mais ces modèles vous éviteront bien des maux de tête.

Comme ils sont gratuits, tout le monde peut les utiliser sans se soucier du budget. De plus, ils sont suffisamment personnalisables pour s'adapter à presque tous les changements dans votre entreprise.

Qu'il s'agisse d'un changement de propriétaire, d'une nouvelle image de marque, d'un transfert de projet ou le retour de vos employés au bureau, il y a un modèle qui convient. Consultez ces 10 options pour gérer la transition comme un pro. 🎉

1. ClickUp Modèle de plan de transition pour la gestion du changement

Modèle de plan de transition pour la gestion du changement ClickUp

Le plan de transition de la gestion du changement Modèle de plan de gestion du changement ClickUp propose une approche en plusieurs phases pour vous aider à gérer et à mettre en œuvre tout changement au sein de votre entreprise. Il présente une structure prédéfinie et des champs suggérés pour vous aider à démarrer immédiatement de nouveaux projets ou des projets en cours.

Ce modèle de plan de transition permet également de combler les lacunes et d'enrichir votre liste de détails au fur et à mesure que vous construisez votre plan de transition plan de gestion du changement . La plupart des modèles ClickUp comprennent plusieurs statuts, champs personnalisés et types d'affichage pour vous aider à élaborer le plan de transition parfait pour votre changement à venir.

Celui-ci n'est pas différent.

Vous pouvez trier vos tâches en fonction du destinataire, vérifier le statut de chaque mission en un coup d'œil et garder une vue d'ensemble du déroulement de la période de transition. Ce modèle peut être modifié pour s'adapter à presque toutes les situations et assurer une transition en douceur.

Qu'il s'agisse d'intégrer des employés dans un nouveau rôle à l'aide d'un plan de transition professionnelle ou d'effectuer un transfert de connaissances sur les processus opérationnels, ce modèle fournit à l'équipe de projet les détails essentiels pour s'adapter. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, ClickUp propose plusieurs modèles de plan de transition modèles d'organigramme qui facilitent la création d'une représentation visuelle des titres de postes, des responsabilités principales et des partenaires interfonctionnels.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de transfert de projet ClickUp

Modèle de transfert de projet ClickUp

Le modèle Modèle de transfert de projet ClickUp ce modèle permet de s'assurer qu'un projet est correctement achevé et clôturé avant de changer de mains. Il peut s'agir de fournir aux nouvelles parties prenantes et aux nouveaux membres de l'équipe toutes les informations relatives au projet. Pensez aux points en suspens livrables du projet , étapes importantes les dates d'échéance actuelles, les contacts importants, les connaissances clés et les prochaines étapes planifiées.

L'application ClickUp logiciel de flux de travail comporte également des fonctions utiles telles que les réactions aux commentaires et l'automatisation assistée par l'IA pour faciliter la vie des utilisateurs. Et comme la plupart de nos modèles, celui-ci inclut des statuts, des champs, des vues et des outils de planification de projet personnalisés. 🛠️

Le modèle de plan de transition contient tout ce dont vous avez besoin pour organiser les données du projet en vue d'une transition en douceur. Il simplifie le processus de mise à jour des contacts clés sur les progrès de l'équipe et la création de listes de contrôle complètes pour une transition de projet simple.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp Plan de gestion du changement Modèle de Gantt

ClickUp Plan de gestion du changement Modèle de Gantt

Le modèle ClickUp Plan de gestion du changement Modèle de Gantt le plan de gestion du changement facilite la planification, la gestion et la mise en œuvre des changements lors du passage d'un projet d'un état à un autre. Il peut s'agir de changer le gestion de l'équipe la structure de l'équipe, les processus d'entreprise sur les projets en cours, ou votre plan d'entreprise global -il peut tout faire ! 🤩

Ce modèle de plan de transition utilise un format de diagramme de Gantt pour vous guider, vous et vos équipes de projet, dans les périodes de changement. Les champs personnalisés, les statuts et les vues vous permettent, à vous et aux membres de votre équipe, de suivre facilement les progrès réalisés pour atteindre vos objectifs.

Créez un transfert en douceur vers les équipes et les les équipes et les parties prenantes doivent élaborer des plans de travail clairs et précis et des objectifs clairs sur lesquels vous pouvez collaborer simultanément avec tous les membres de l'équipe. Votre plan de transition vous permettra de suivre les échéances importantes et de créer des liens entre les membres de l'équipe des plans d'urgence pour d'éventuels événements imprévus - ou même pour des projets en cours.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Le plan de gestion du changement Modèle de plan de gestion du changement ClickUp facilite le transfert de connaissances et les plans de transition. Il permet de clarifier les résultats souhaités, d'informer les parties prenantes, d'améliorer la communication, d'organiser les informations de contact, d'exécuter un plan de communication efficace et de fournir un retour d'information en temps réel à chaque membre de l'équipe. ✍️

En plus de ses caractéristiques personnalisables, ce modèle comporte des pages pour des éléments tels que des listes d'étapes, des détails sur le journal des changements, des détails sur les risques et les mesures d'atténuation, et des plans globaux de gestion des changements.

Le modèle de document de plan de gestion du changement est utile pour toute transition réussie, et il est parfait pour les chefs d'équipe qui préfèrent les plans de gestion du changement personnalisables Docs au lieu (ou en plus) de tableaux visuels plus complets.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp

La liste de contrôle de la gestion du changement Modèle de liste de contrôle du plan de gestion du changement ClickUp aide à créer des plans pour les périodes de transition dans les entreprises de toutes tailles. Organisez votre liste de contrôle en fonction des destinataires, des dates d'échéance, des statuts, etc. et voyez en quelques secondes les progrès réalisés par les membres de votre équipe pour atteindre chaque objectif.

Ce modèle est parfait pour créer une vue d'ensemble complète, propice à la collaboration, de tout ce que votre plan de gestion du changement exige. Et, comme la plupart des modèles ClickUp, celui-ci propose des statuts, des champs et des types de vue personnalisés, afin que vous puissiez créer une liste de contrôle avec tout ce dont vous avez besoin et rien que vous n'ayez pas besoin. ✅

Le modèle de plan de transition aidera à garder tout le monde sur la même page, des nouveaux employés aux chefs d'équipe chevronnés. Comme vous pouvez créer plusieurs listes de contrôle, le suivi et la gestion de tout, des objectifs annuels à l'ensemble de l'entreprise planification de la succession est beaucoup plus facile.

Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan d'action pour la gestion du changement ClickUp

Modèle de plan d'action pour la gestion du changement ClickUp

Le plan d'action pour la gestion du changement Modèle de plan d'action de gestion du changement ClickUp décompose les détails de tout changement en tâches gérables et traçables. Il simplifiera l'organisation de tous les éléments de votre transition en un seul endroit, fournissant une plate-forme pour une collaboration sans effort avec vos équipes, départements et parties prenantes.

Ce modèle flexible et facile à utiliser présente les éléments fondamentaux d'un plan d'action simple. Il comporte plusieurs statuts, champs personnalisés et vues pour aider votre équipe à mener à bien le changement.

Notre modèle de plan d'action de gestion du changement fonctionne avec le tableau de bord ClickUp pour aider à organiser les fichiers pertinents et à gérer les projets de toute taille. Et avec les 1 000+ intégrations sur ClickUp, vous pouvez tirer des informations de tous les outils que vous utilisez sur une base quotidienne. 📚

Télécharger ce modèle

7. Modèle de projet de rebranding ClickUp

Modèle de projet de rebranding ClickUp

Le projet Modèle de projet de rebranding ClickUp fournit un exemple de plan de transition pour le changement de marque d'une entreprise, d'une organisation ou d'un produit. Il vous aidera à coordonner chaque étape du projet pour gérer le processus de transition du début à la fin. ✨

Utilisez ce modèle pour développer de nouvelles identités visuelles, répartir les responsabilités, suivre les progrès réalisés à chaque étape, créer un calendrier de réussite, etc. Tout cela est possible grâce aux champs personnalisés, aux statuts et aux types de vue.

En plus de notre modèle de projet de rebranding, ClickUp outils de gestion de projet amélioreront votre suivi de projet avec des fonctionnalités telles que les commentaires, les réactions aux commentaires, les avertissements de dépendance et le suivi du temps.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de plan d'action pour le retour au travail ClickUp

Modèle de plan d'action ClickUp pour le retour au travail

Le plan d'action pour le retour à l'emploi Modèle de plan d'action de retour au travail ClickUp est conçu pour les entreprises qui ramènent des employés ou des clients sur place. Il vous aidera à identifier et à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité pendant et après la transition.

Des champs, des statuts et des vues personnalisés facilitent le suivi des tâches associées à un retour au travail sans heurts, offrant un équilibre entre flexibilité et structure pour un plan complet.

Le modèle de plan d'action pour le retour au travail peut couvrir tous les aspects, des exigences de formation à la gestion du travail. Comme il fonctionne bien avec un modèle de plan de transition pour les employés et un modèle de plan d'action pour le retour au travail, le logiciel d'engagement des employés au sein de la plateforme ClickUp, il peut faire partie de la solution de votre département RH. 🌻

Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan d'urgence ClickUp

Modèle de plan d'urgence ClickUp

Le plan d'urgence Modèle de plan d'urgence ClickUp décrit une stratégie pour votre équipe, votre entreprise ou votre organisation en tant que plan de secours en cas d'événements inattendus. Il peut vous aider à planifier toutes sortes d'événements, depuis les pannes de l'hébergeur de votre site web jusqu'à ce que vous fassiez quoi si vous perdez votre meilleur employé.

Outre les statuts, champs et vues personnalisés que vous pouvez trouver dans ClickUp, utilisez les automatismes pour définir des champs personnalisés lors de la création de tâches spécifiques et éliminer une partie du travail fastidieux.

Le modèle de plan d'urgence vous permet également de créer plusieurs plans pour plusieurs événements et scénarios en un seul endroit, vous donnant un aperçu de la façon dont vous allez gérer chaque événement. Outre les utilisations pratiques de ce modèle, l'examen de vos plans d'urgence bien conçus est un peu comme une séance de thérapie de 10 secondes en période de changement. Faites-nous confiance. 🌻

Télécharger ce modèle

10. Modèle de plan d'action corrective ClickUp

Modèle de plan d'action corrective ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action corrective ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour résoudre les résultats indésirables des projets et des situations. Il peut vous aider à prévenir les problèmes récurrents, à renforcer vos processus d'entreprise, à réduire le risque d'erreurs de la part de vos employés et à tirer les leçons des erreurs passées.

Le format tableau blanc permet une collaboration en temps réel rapide et facile. Passez plus rapidement de la planification à l'exécution des tâches avec ClickUp comme Logiciel RH . Et comme il est entièrement personnalisable, il est suffisamment flexible pour s'adapter à presque toutes les situations.

Grâce à la fonctionnalité RH de ClickUp, le modèle de plan d'action corrective est pratique pour créer des solutions pour vos équipes et des situations impliquant des employés. Réglez les problèmes liés à votre processus d'intégration, suivez les progrès des nouveaux employés, et bien plus encore.

Télécharger ce modèle

Des transitions en douceur grâce à ces modèles utiles

Avec l'aide d'un modèle de plan de transition, vous êtes prêt à affronter n'importe quelle transition avec une (relative) facilité.

Finis les cafouillages, le stress et la confusion : place à des plans complets, des objectifs bien définis et une voie claire vers l'avenir. À vous les transitions en douceur et les projets réussis ! 🏆

Vous êtes toujours à la recherche du modèle idéal ? Consultez notre liste de modèles de gestion du changement pour plus d'options.

Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à ClickUp pour commencer à utiliser ces modèles et améliorer la façon dont votre entreprise gère le changement. Ils sont tous disponibles sur le plan Free Forever, ce qui signifie que vous n'avez pas à payer un centime pour vous organiser le plus rapidement possible.