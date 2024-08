10 Alternatives et concurrents de Taskade en 2024

Vous êtes à la recherche d'outils de gestion de tâches alternatifs pour remplacer Taskade ? Ne cherchez pas plus loin !

Dans cet article, nous allons explorer 10 alternatives géniales à Taskade pour vous aider à rationaliser la gestion des tâches et à stimuler la productivité.

Que vous recherchiez des fonctionnalités avancées, de meilleures options de personnalisation ou un design plus convivial, nous avons tout ce qu'il vous faut. Plongeons dans nos logiciels de gestion des tâches et nos alternatives Taskade préférés de 2024 !

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Taskade?

Si vous cherchez des alternatives à Taskade, gardez un œil sur les interfaces utilisateurs de gestion de tâches conviviales avec de nombreuses intégrations et d'automatisation. Recherchez également des outils qui vous permettent d'automatiser les tâches répétitives et de rester organisé. Outils de visualisation les fonctions de gestion des tâches et les intégrations AI doivent également figurer en tête de votre liste si vous souhaitez maximiser votre efficacité en menant à bien plusieurs projets avec aisance.

Voici les principales logiciel de gestion de projet caractéristiques à rechercher lors de l'examen des alternatives à Taskade :

Interface : Interface utilisateur claire et intuitive qui permet aux chefs de projet et aux chefs d'équipe de gérer les tâches de manière transparente

: Interface utilisateur claire et intuitive qui permet aux chefs de projet et aux chefs d'équipe de gérer les tâches de manière transparente Courbe d'apprentissage : Programme convivial avec des tutoriels faciles à comprendre pour les chefs de projet débutants ou expérimentés

: Programme convivial avec des tutoriels faciles à comprendre pour les chefs de projet débutants ou expérimentés Outils de chat et de collaboration : Le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, exige une communication interne et externe en temps réel pour gérer les projets entre les départements et les équipes

: Le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, exige une communication interne et externe en temps réel pour gérer les projets entre les départements et les équipes Gestion de projet : Capacités de gestion de projet robustes, y compris les diagrammes de Gantt

: Capacités de gestion de projet robustes, y compris les diagrammes de Gantt Intégration et automatisation : Compatibilité avec les autres outils utilisés par votre équipe pour permettre une intégration en douceurautomatisation du flux de travail pour organiser les tâches et les listes de tâches

: Compatibilité avec les autres outils utilisés par votre équipe pour permettre une intégration en douceurautomatisation du flux de travail pour organiser les tâches et les listes de tâches L'intégration de l'IA : Intégration transparente de l'IA pour résumer et générer des éléments d'action, car ces éléments peuvent à la fois vous faire gagner du temps et vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être un expert en la matièrecomment être plus productif (points bonus si le programme comprend également unGénérateur de contenu AI!)

En explorant les alternatives à Taskade, gardez à l'esprit les caractéristiques ci-dessus pour vous aider à trouver le meilleur outil ou logiciel de gestion des tâches pour vos projets.

Les 10 meilleures alternatives à Taskade à utiliser en 2024

Explorons les 10 meilleures alternatives payantes et gratuites de Taskade qui peuvent aider à supercharger votre gestion des tâches. ✅

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux courriels et plus encore

ClickUp obtient la grande étoile d'or lorsqu'il s'agit de logiciels de gestion de tâches et de projets. 🌟

Il offre une suite complète de fonctionnalités, d'automatisations et d'intégrations pour vous aider à gérer et à hiérarchiser les tâches. ClickUp facilite la rationalisation des flux de travail sur plusieurs projets.

Son IA outil de gestion de projet vous laisseront sans voix ! ClickUp AI fournit des services d'IA natifs pour presque toutes les fonctions que vous pouvez imaginer.

Ses Modèle de gestion des tâches comprend six vues pour vous permettre d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. De plus, vous pouvez facilement déléguer des tâches pour A+ la hiérarchisation des projets .

ClickUp est en tête de notre liste d'alternatives à Taskade grâce à ses fonctions étendues de gestion des tâches et des projets gestion des ressources des outils d'intelligence artificielle avancés et des commentaires élogieux de la part des clients. Ses notes élevées sur G2 et ses milliers d'avis positifs sur de nombreux sites montrent qu'il s'agit de l'une des meilleures alternatives à Taskade.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Le suivi du temps de projet à partir de n'importe quel appareil facilite la tâche des chefs d'équipe et des chefs de projet, que ce soit à travers la plateforme ou notre extension Chrome

plus de 50 automatisations de tâches avec des intégrations qui vous permettent de rationaliser les flux de travail et d'automatiser les tâches répétitives ou récurrentes avec des fonctionnalités de glisser-déposer pour organiser les projets

Des fonctionnalités d'IA avancées pour vous aider à résumer, générer du contenu et travailler plus rapidement sur la prise de notes, la réalisation de tâches ou la gestion de tâches répétitives

Outil de collaboration d'équipe en temps réel et asynchrone avec chat et tableaux blancs numériques pour définir les dépendances des tâches, réfléchir aux lancements de produits ou créer des flux de travail pour les membres de l'équipe

Le plan gratuit pour toujours est doté de nombreuses fonctionnalités permettant de gérer des projets complexes (et vous n'en trouverez pas beaucoup de gratuites dans cette liste)

Les limites de ClickUp

En raison de toutes ses fonctionnalités et de sa personnalisation détaillée, il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour certains

Toutes les vues ne sont pas disponibles sur mobile

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Plan illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Plan d'affaires : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Plan Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Plan Entreprise:Contact pour les prix *ClickUp AI: Disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,256+ reviews)

4.7/5 (8,256+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,734+ commentaires)

2. Tic-tac

Via Tic-tac Conçu pour les freelances et les petites entreprises, TickTick est un outil convivial de gestion des données logiciel de gestion des tâches qui peut vous aider à gérer vos tâches et celles de votre équipe.

Son interface intuitive facilite la planification, la gestion des tâches et le suivi de la progression afin que vous puissiez gérer efficacement vos projets personnels ou d'équipe.

Hiérarchisez, collaborez et gérez le travail de votre équipe grâce à des outils tels que des rappels de localisation, des alertes, des statistiques d'efficacité, des capacités vocales et bien plus encore. De plus, vous obtenez un minuteur Pomo et une machine à bruit blanc pour vous aider à stimuler votre productivité !

TickTick est une excellente alternative à Taskade pour les freelances, les petites entreprises et les personnes qui souhaitent gérer leurs tâches personnelles. Si vous avez déjà essayé ce logiciel de gestion de projet, consultez notre liste des meilleurs logiciels de gestion de projet Alternatives à TickTick .

Les meilleures caractéristiques de TickTick

Interface utilisateur conviviale et personnalisable avec des vues flexibles et un gestionnaire de tâches

Intégration aisée avec des applications populaires telles que Google Calendar, Trello, Microsoft To Do, et Siri

Outils de collaboration d'équipe qui facilitent le partage de listes pour tous les membres de l'équipe

Bibliothèque d'aide complète, y compris un guide de démarrage pour les nouveaux utilisateurs, avec une excellente navigation et des instructions faciles à suivre

Limitations de TickTick

Intégrations limitées

N'est pas destiné aux grandes entreprises

Pas d'outils d'IA natifs dans l'outil de gestion de projet

Prix de TickTick

Gratuit

Premium : 27$/mois par an

3. Notion

via Notion Découvrez Notion, un logiciel de gestion des tâches et un outil de gestion de projet tout-en-un. Notion est un logiciel de productivité et de collaboration d'équipe basé sur le cloud. Il permet de gérer les projets des membres de votre équipe tout en assignant des tâches, en suivant l'avancement des projets et en détaillant les priorités des tâches.

Cette solution de gestion de projet robuste peut également gérer l'ensemble de vos notes, bases de données et Wikis, ce qui constitue une excellente option pour les équipes distantes. 📚

Notion AI, disponible en tant que module complémentaire de Notion, vous permet d'accéder à des capacités d'IA complètes au sein de l'application. Elle peut créer des résumés, partager les points à retenir d'une réunion, générer les prochaines étapes à partir de vos notes de réunion et composer du texte sans effort. Et bien plus encore ! 🤖

Que vous soyez un chef de projet, un freelance, une petite équipe ou une entreprise, Notion s'adapte à vos besoins pour vous offrir des fonctions de gestion des tâches exceptionnelles.

Les utilisateurs apprécient sa capacité à créer et à attribuer des tâches, à fixer des échéances et des jalons, et à garder une trace des détails clés. Si vous êtes à la recherche d'alternatives payantes ou gratuites à Taskade avec de puissantes fonctionnalités d'IA, jetez un œil à ce logiciel de gestion des demandes !

Notion meilleures fonctionnalités

La création, l'affectation et la hiérarchisation des tâches facilitent la gestion de plusieurs projets

Gestion des dates d'échéance des tâches pour les délais et les jalons

Interface flexible du logiciel de gestion des tâches pour gérer les projets d'un seul coup d'œil

Complément Notion AI entièrement intégré

Limitations de Notion

Courbe d'apprentissage élevée par rapport à d'autres logiciels de gestion des tâches

Lenteur occasionnelle sur l'ensemble de la plateforme

Options de formatage limitées

Prix de Notion

Gratuit

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Entreprise: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Notion AI: Ajouter à n'importe quel plan payant pour $8/mois par membre

G2: 4.7/5 (4,726+ reviews)

4.7/5 (4,726+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,760+ reviews)

4. Coda

via Coda Si vous êtes à la recherche d'un outil et d'une plateforme de gestion de projet solides, capables de répondre à de nombreuses exigences en matière de gestion des tâches, pensez à Coda.

Que vous ayez besoin d'une simple liste de tâches ou d'un tableau de tâches complexe pour gérer des projets à travers l'organisation, Coda s'adapte et évolue avec vos besoins. Il se connecte à des milliers d'applications, sur de multiples plateformes, ajoutant des capacités infinies à vos documents.

Vous aimez l'aspect d'un document ? Coda ressemble à un document mais fonctionne comme une application !

Coda ne dispose pas encore d'une IA native, mais cela ne saurait tarder ! L'IA de Coda est actuellement en version bêta et est prête à vous aider pour tout, des résumés et des points forts à la génération de données et à la composition d'écrits.

Si vous recherchez des alternatives flexibles et collaboratives à Taskade qui gèrent l'équipe et s'adapter à votre croissance, Coda peut être une excellente option en tant qu'outil de gestion des tâches.

Les meilleures caractéristiques de Coda

Nombreuses options de personnalisation du logiciel de gestion des tâches

Excellentes fonctions de collaboration et options simples pour définir les priorités des tâches

Automatisation avancée

Intégration transparente des données et connectivité à d'autres outils pour bénéficier à tous les membres de l'équipe ou même à des équipes distantes

Limites de Coda

Expérience mobile limitée pour un outil de gestion de projet

Problèmes de formatage lors d'exportations importantes

Temps de chargement longs pour les grands projets

Prix de Coda

Gratuit

Pro : 10$/mois par Doc Maker

: 10$/mois par Doc Maker Équipe : 30 $/mois par Doc Maker

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (395+ commentaires)

4.7/5 (395+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (89+ commentaires)

5. Fibery

via Fibres Fibery est un outil de gestion du travail qui met fortement l'accent sur la structure et les connexions.

Ses fonctionnalités de gestion des tâches incluent des modèles tels que le 1-3-5 Focus pour organiser le travail, le Advanced Workflow pour les transitions de tâches complexes, et le Daily Check-Ins pour rationaliser la communication avec les chefs de projet.

Son intégration de l'IA, Fibery AI tools, offre toutes les fonctionnalités dont les membres de votre équipe ont besoin pour créer des espaces, automatiser les tâches répétitives, lancer des idées, prendre des notes et améliorer votre écriture.

Fibery s'intègre à une multitude d'outils tels que Slack, GitLab, GitHub et Jira. Il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil si vous êtes à la recherche d'une alternative payante ou gratuite à Taskade.

Les meilleures fonctionnalités de Fibery

Une équipe réactive et serviable

Programme complet avec une grande flexibilité

Automatisations faciles, sans code

Intégration de l'IA pour une efficacité accrue

Limites de Fibery

Entièrement basé sur le web (pas d'application mobile)

Pas de tâches récurrentes (mais il existe des solutions de contournement)

Pas d'intégration native du calendrier

Prix de Fibery

Solo: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro: 17$/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (107+ commentaires)

4.8/5 (107+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (15+ commentaires)

6. Nuclino

Via Nuclino Vous cherchez une alternative à la Taskade qui soit aussi légère qu'une plume ? Ne cherchez pas plus loin que Nuclino ! 🕊️

Cet outil de gestion des tâches permet de collaborer, de déterminer les tâches les plus importantes, de faire du brainstorming et de prendre des notes, le tout dans un seul et même ensemble bien rangé.

Son interface utilisateur intuitive simplifie le suivi des tâches, et son collaboration en temps réel permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. 🤝

Nuclino vous permet de vous organiser avec Tableau Kanban et des listes imbriquées pour vous aider à garder le contrôle de vos tâches. Préparez-vous à rationaliser votre travail et à augmenter votre productivité avec Nuclino !

Son IA, Sidekick, est disponible en tant qu'extension optionnelle payante pour ses plans payants, ou en tant qu'utilisation limitée pour son plan gratuit. Sidekick peut vous aider à trouver des idées, à rédiger des contenus, à transformer vos notes en résumés, et bien plus encore.

Nuclino pourrait être une bonne alternative à Taskade si vous êtes d'accord avec son manque d'accès mobile.

Les meilleures fonctionnalités de Nuclino

Super facile et intuitif avec des vues simples comme le tableau Kanban

Outils de gestion de l'IA disponibles en tant qu'addon

Diagramme de fichiers et de dossiers sous forme de carte mentale

Collaboration en temps réel pour rédiger une description de tâche ou déléguer des tâches importantes à d'autres personnes

Limitations de Nuclino

Pas d'application mobile

Pas idéal pour les grandes entreprises

Intégrations limitées

Prix Nuclino

**Gratuit

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

Nuclino ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.7/5 (58+ avis)

7. Any.do

via Tout.fait Any.do est une solution logicielle dédiée à la gestion des tâches. Il fournit un moyen engageant et dynamique, et amusant de gérer des tâches multiples et d'organiser les activités quotidiennes. 📆

Vous pouvez ajouter des tâches à l'aide de la voix, d'intégrations ou d'extensions. Vous pouvez aussi les taper ! Restez concentré grâce au mode Focus, et marquez les tâches comme terminées d'un glissement ou d'un clic satisfaisant dans ce mode gestion de projet agile outil.

Sa fonction intuitive de glisser-déposer vous permet de déplacer facilement les tâches entre les catégories et les listes. De plus, vous pouvez modifier et gérer les tâches en cours de route, en modifiant les titres, les listes, les rappels, les étiquettes, les notes et les pièces jointes.

L'interface d'Any.do est si attrayante qu'elle vous donne envie de faire des choses. Ce gestionnaire de tâches est une bonne alternative à Taskade, simple, amusante et efficace.

Les meilleures caractéristiques d'Any.do

Design simple et épuré par rapport à d'autres logiciels de gestion de tâches

La fonction de synchronisation permet aux utilisateurs de travailler sur plusieurs appareils

Vue du tableau Kanban dans toutes les versions

Limites d'Any.do

Intégrations limitées

Fonctions de classification limitées

Manque de fonctionnalités avancées

Prix Any.do

Personnel: Plan gratuit pour toujours

Plan gratuit pour toujours Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Équipes: 5$/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (193+ avis)

4.1/5 (193+ avis) Capterra: 4.4/5 (138+ commentaires)

8. Todoist

via Todoist Le logiciel populaire de liste de tâches et de gestion des tâches Todoist veut que vous soyez super productif tout en vous sentant plus calme. 🧘

Créez rapidement des tâches, suivez les progrès, définissez des priorités et collaborez avec d'autres personnes dans un environnement flexible. Todoist peut s'intégrer à votre calendrier, à votre assistant vocal et à plus de 70 autres outils.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Todoist ne propose pas d'outils favoris qui intègrent les dernières technologies d'IA. Si vous n'avez pas besoin d'une suite complète d'outils d'IA dans votre programme, il peut s'agir d'une bonne alternative à Taskade pour vos besoins de gestion de projet.

Les meilleures caractéristiques de Todoist

Favorise le sentiment d'accomplissement

Excellentes capacités de traitement du langage

Suggère des stratégies de productivité pour faciliter l'apprentissagecomment travailler plus vite* Interface flexible et propre

Limites de Todoist

Possibilité limitée d'ajouter des détails sur les tâches

Les rappels ne sont pas disponibles dans la version gratuite

Courbe d'apprentissage élevée

Prix de Todoist

Gratuit

Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Business: $6/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (758+ commentaires)

4.4/5 (758+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,252+ commentaires)

9. Microsoft à faire

via Microsoft Microsoft To Do est une application de gestion des tâches et un outil de collaboration qui s'intègre parfaitement aux autres applications de l'écosystème Microsoft.

Cette plateforme facile à utiliser permet de capturer, d'organiser et de partager des rappels quotidiens, des listes de choses à faire et des listes de tâches.

Que vous gériez votre vie personnelle, vos tâches professionnelles ou d'autres tâches essentielles, Microsoft To Do peut être une solution unique et décente.

Grâce aux applications de bureau et mobiles, vous pouvez maintenir votre liste de contrôle quotidienne de n'importe où.

L'interface intuitive de Microsoft To Do vous permet de décomposer les tâches en étapes gérables. Vous pouvez facilement définir des dates d'échéance et des rappels, afin de toujours rester organisé et sur la bonne voie. Microsoft To-Do n'offre pas aucune des dernières technologies d'IA pour améliorer la productivité et l'efficacité. Cependant, il s'intègre à l'IA de Zapier. Si vous travaillez avec beaucoup d'applications Microsoft, celle-ci peut être une alternative intéressante à Taskade.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft To Do

Fonctionne parfaitement avec Outlook et d'autres services M365

Interface utilisateur simple, conviviale et facile à utiliser

Rappels fiables

Bonnes fonctions de collaboration

Limites de Microsoft To Do

Pas de version gratuite

Options de personnalisation limitées

Prix de Microsoft To Do

Basic : $6/mois par utilisateur

: $6/mois par utilisateur Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Premium : 22 $/mois par utilisateur

: 22 $/mois par utilisateur Applications pour les entreprises: 8,25 $/mois par utilisateur

Microsoft To Do ratings and reviews

G2: 4.4/5 (61+ commentaires)

4.4/5 (61+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,783+ reviews)

10. Travail d'équipe

via Travail d'équipe Teamwork est un logiciel de gestion de projet spécialement conçu pour le travail avec les clients. Il vous aide à gérer les listes de tâches, les projets, les clients et les indépendants de votre équipe.

Que vous jongliez avec des tâches individuelles ou que vous gériez des projets d'équipe, Teamwork peut vous aider à suivre facilement l'avancement de votre projet. Il s'agit d'une excellente alternative à Taskade et d'un excellent outil de gestion des tâches.

Ses fonctions avancées de collaboration en temps réel permettent aux utilisateurs de travailler plus étroitement et de manière plus productive, en particulier lorsqu'ils travaillent avec des équipes distantes.

Le travail d'équipe vous permet d'assigner des tâches et de créer des sous-tâches. Le logiciel de gestion de projets et de tâches intègre en douceur l'attribution des tâches, la progression et le suivi du temps pour améliorer les flux de travail et la productivité.

Grâce aux étiquettes et aux champs personnalisés, vous pouvez classer et filtrer les informations en fonction des besoins de votre entreprise.

Les utilisateurs apprécient le fait que, malgré ses fonctionnalités complètes, il reste simple et facile à utiliser. Jetez-y un coup d'œil si vous cherchez une alternative gratuite à Taskade, mais que vous n'avez pas besoin des dernières technologies en matière d'intelligence artificielle.

Meilleures caractéristiques du travail d'équipe

Ajout gratuitclients au logiciel de gestion des tâches pour collaborer dans un espace de travail unifié

Maintient les projets internes et externes sur la bonne voie

Permet de lier des tâches et des heures spécifiques à des clients pour une meilleure communication au sein de l'équipe

Rappels personnalisés et rapports par courriel pour accélérer les processus d'affaires

Limites du travail d'équipe

Courbe d'apprentissage importante par rapport à d'autres logiciels de gestion des tâches de la liste

Les fonctions de chat peuvent sembler un peu limitées

Prix de Teamwork

Gratuit pour toujours

Débutant : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Deliver : $9.99/mois par utilisateur

: $9.99/mois par utilisateur Croissance : $19.99/mois par utilisateur

Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (1,037+ reviews)

4.4/5 (1,037+ reviews) Capterra: 4.5/5 (827+ commentaires)

Taskade Alternatives pour tout le monde pour travailler plus intelligemment

En bref, trouver vos outils préférés pour remplacer Taskade peut être une décision importante, mais cela en vaut la peine si cela permet à votre équipe de contrôler complètement les flux de travail de leurs projets ! 🎉

Nous avons exploré les 10 meilleurs outils alternatifs à Taskade que vous pouvez obtenir dès maintenant - des applications puissantes comme ClickUp aux joyaux de niche comme TickTick et Nuclino - il y en a pour tous les goûts.

Avec une multitude de fonctionnalités, Outils de gestion de projet AI avec des interfaces utilisateur conviviales et une collaboration efficace, vous n'avez que l'embarras du choix pour trouver les meilleures alternatives à Taskade !

Alors, choisissez ce qui correspond aux besoins de votre équipe. 🎵

Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de gestion de projets et de tâches ? Commencez votre essai gratuit de ClickUp aujourd'hui et utilisez Tâches ClickUp pour découvrir une façon plus efficace de travailler. Ou découvrez le plan Free Forever, sans conditions.