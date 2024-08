TickTick Vs. Todoist : Quelle est la meilleure application de liste de tâches ? 2024

Entre les réunions, les présentations et les projets, vous avez du pain sur la planche. Vous êtes une abeille travailleuse assidue, mais il peut être difficile de gérer votre charge de travail sans une solide application de liste à faire dans votre coin. 🐝

On a l'impression qu'il y a une application pour tout de nos jours, et.. logiciel de gestion des tâches ne fait pas exception.

Si vous êtes à la recherche d'une application pour vous occuper de vos tâches, vous êtes peut-être tombé sur des applications comme TickTick et Todoist. Bien que ces dynamos de productivité partagent certaines fonctionnalités, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans ce guide, nous allons vous présenter la comparaison ultime entre TickTick et Todoist. Découvrez leurs fonctionnalités, leurs prix et laquelle des deux s'impose comme l'application de gestion des tâches de prédilection, avec en prime un concurrent qui va vous faire tomber des nues ! 🧦

Qu'est-ce que Todoist ?

Via TodoistTodoist est une application de gestion des tâches utilisée par plus de 100 000 organisations dans le monde. Elle excelle dans la gestion des tâches quotidiennes et est un rêve pour la gestion de projets complexes. Mon travail, que vous répétiez une grande présentation au travail ou que vous planifiez votre prochain voyage épique en voiture. 🚗

En termes de la collaboration au sein de l'équipe todoist contient tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Créez des projets, créez de nouvelles tâches avec des dates d'échéance et assignez-les à vous-même ou aux membres de votre équipe.

Chaque tâche de Todoist vous permet de partager des fichiers, de discuter avec votre équipe et de suivre la progression. Si vous êtes manager, vous pouvez consulter les statistiques de productivité de votre équipe grâce au tableau $$$a, ce qui est idéal si vous devez rééquilibrer la charge de travail en faveur des membres de l'équipe les moins occupés.

Todoist affiche principalement une vue Liste, mais il propose également un tableau de bord des performances Trello -Glisser-déposer \N-esque Tableau Kanban Si vous préférez. Elle comprend même une vue Calendrier qui affiche les tâches Todoist planifiées dans votre calendrier.

Les fonctionnalités de Todoist

Bien que vous puissiez utiliser Todoist pour le suivi des objectifs personnels et des tâches, ses puissantes fonctionnalités conviennent mieux aux équipes professionnelles chargées de projets complexes. Voici un aperçu de ses meilleures fonctionnalités qui rationaliseront votre flux de travail.

1. Gestion robuste des tâches

Gérez facilement vos tâches sur votre appareil mobile avec Todoist

Todoist est convivial, mais il reste suffisamment puissant pour gérer toutes les tâches à faire dans votre assiette. Gérez mieux vos tâches dans Todoist grâce à :

Des dates d'échéance récurrentes pour les tâches que vous achevez régulièrement

Organiser les tâches en sections

L'ajout de sous-tâches pour diviser des projets complexes en petits morceaux

La création de tâches ou l'ajout de commentaires dans Todoist via votre boîte de réception e-mail

Paramétrer des niveaux de priorité pour chaque tâche afin de savoir exactement ce qui doit retenir votre attention en premier lieu

Ajouter un contexte aux tâches avec des notes vocales, des commentaires ou des captures d'écran

Vous n'avez pas le temps de vous attarder sur les détails d'une tâche ? Il vous suffit d'utiliser l'ajout rapide.

Ce raccourci de Todoist vous permet de créer une tâche en un seul clic. Ajoutez le nom de la tâche, planifiez-la et ajoutez-la à votre file d'attente en quelques secondes. ✨

Todoist archive également les tâches achevées et comprend une fonction de recherche très complète. Si vous devez un jour rechercher une tâche achevée il y a six mois, vous la retrouverez en un clin d'œil.

2. Rappels et notifications

Vous êtes libre de personnaliser la façon dont vous recevez les notifications de Todoist et le moment où vous les recevez. Il vous avertit chaque fois que quelqu'un commente une tâche ou achève une À faire. Si vous ne souhaitez pas recevoir beaucoup de notifications, demandez à Todoist de vous envoyer un résumé quotidien ou hebdomadaire.

Les rappels sont une fonction de notification de niveau supérieur qui n'est disponible que pour les abonnés au forfait premium. Si vous vous y inscrivez, Todoist vous enverra automatiquement des rappels concernant les dates d'échéance ou les évènements à venir. Au lieu de paramétrer une tâche quotidienne pour vous rappeler de vous préparer à une réunion importante, Todoist s'en chargera pour vous.

3. Todoist Karma

Augmentez votre niveau de karma grâce à cette fonctionnalité amusante de Todoist

Le système de Karma de Todoist ajoute une touche d'amusement et de motivation à votre travail liste à faire todoist vous permet de transformer la productivité en une quête - osons le dire - agréable. Gagnez du Karma Todoist en achevant des tâches et en utilisant certaines fonctionnalités avancées pour rendre votre journée plus agréable.

Le karma est comme les points dans "Whose Line Is It Anyway" Vous ne pouvez pas les échanger contre quoi que ce soit, mais ils visualisent votre progression à l'aide de petits graphiques agréables et de réalisations qui rendent le travail plus excitant. 🏆

4. Modèles de Todoist

Todoist comprend un nombre limité de modèles pour accélérer la création de projets. Il dispose de modèles préfabriqués pour des projets tels que l'écriture d'un livre, le suivi des bugs logiciels, et même pour des tâches personnelles comme cuisiner davantage à la maison. 🍳

5. Intégrations et compatibilité

Todoist dispose d'intégrations avec plein d'applications tierces, notamment :

Google Agenda

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist ne se soucie pas de l'appareil, de l'application ou du navigateur que vous préférez. Il se synchronise sur tous les appareils et dispose d'une application web pour macOS, Windows et Linux. Elle dispose également d'applications mobiles pour Android, iPhone, iPad et Apple Watch.

Veillez à télécharger les extensions pour navigateur - ainsi que les extensions Gmail et Outlook - afin de minimiser le temps que vous passez à passer d'une plateforme à l'autre.

Prix de Todoist

**Free : 4 euros par mois et par utilisateur

Pro: 4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 6$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Qu'est-ce que TickTick ?

Via TickTickTickTick est une application de productivité sans fioritures qui organise vos objectifs professionnels et personnels en un seul endroit. Son interface utilisateur simple est accueillante et directe. Mais ne vous laissez pas tromper par cette simplicité : TickTick est populaire pour une bonne raison.

Collaborez facilement avec vos collègues ou votre conjoint pour partager des listes, assigner des tâches et afficher l'historique complet de chaque élément de votre assiette.

TickTick génère automatiquement des rappels pour les tâches ponctuelles et récurrentes, à condition que vous indiquiez une date et une heure d'échéance. Profitez de cinq paramètres de calendrier différents, définissez des durées de tâches personnalisées et affichez vos tâches sous un nouveau jour. 💡

Caractéristiques de TickTick

De ses fonctionnalités intuitives de gestion des tâches à ses outils intégrés de suivi du temps, TickTick crée une expérience utilisateur à la fois fonctionnelle et ludique. Examinons les cinq principales fonctionnalités de TickTick.

1. Création intelligente de tâches

TickTick activation vocale création de tâches

Qui a le temps de taper un tas de tâches ? TickTick est une plateforme vocale, il est donc facile de créer des tâches avec des entrées vocales. Si vous utilisez un iPhone, activez Siri avec TickTick pour créer des tâches sans effort avec votre assistant vocal.

Pour les utilisateurs d'Android, essayez la fonctionnalité Boule rapide pour créer des tâches à partir de l'écran d'accueil de votre téléphone, même lorsqu'il est verrouillé. Tous les utilisateurs de smartphones ont également accès au widget TickTick, ainsi qu'à une fonctionnalité de création de tâches par e-mail à partir de votre boîte de réception. 📩

L'abonnement payant à TickTick permet de collaborer avec 29 autres personnes sur une liste de tâches. Cela inclut les utilisateurs gratuits de TickTick, mais ils ont besoin d'un abonnement payant pour accéder aux fonctions Premium de la liste. Cela signifie que si vous utilisez des filtres personnalisés (une fonctionnalité payante), les utilisateurs du forfait payant de votre liste ne verront pas ce filtre.

2. "Alertes gênantes" et rappels

Échéancier TickTick affiché

Si vous êtes du genre à paramétrer six alarmes le matin pour sortir du lit, vous allez adorer la fonctionnalité "Annoying Alert" de TickTick. Avec l'alerte agaçante, vous recevez plusieurs rappels pour les tâches de haute priorité afin qu'elles restent en tête toute la journée, tous les jours. ⏰

TickTick propose également des rappels basés sur l'emplacement pour son application Android et iOS. Si vous devez vous rappeler de méditer avant de commencer votre journée de travail, définissez des rappels qui se déclencheront au moment où vous vous asseyez à votre bureau.

3. Organisation des tâches

Via TickTick

Organisez vos tâches TickTick au sein de dossiers ou de listes. La plateforme crée automatiquement des listes intelligentes pour vos tâches pour Aujourd'hui et Demain, mais la version payante vous permet de créer des filtres personnalisés.

Achevez les tâches à priorité élevée, moyenne, faible ou nulle - achevé avec un code couleur - pour attirer votre attention sur les plus importantes les éléments les plus importants de votre liste . Pour rechercher une tâche, vous pouvez facilement la trier par heure, titre, étiquette, priorité ou par un filtre personnalisé de votre choix.

4. Compatibilité multiplateforme et intégrations

À l'instar de Todoist, TickTick est disponible sur plusieurs plateformes. Il dispose d'applications de bureau pour Windows, Mac et Linux, ainsi que d'applications pour les téléphones et tablettes Android, l'iPhone et l'iPad et l'Apple Watch. Il dispose également d'applications pour les téléphones et tablettes Android, iPhone et iPad, ainsi que pour l'Apple Watch.

N'oublions pas les applications Firefox et Extensions Chrome ou les modules complémentaires Outlook et Gmail. Vous avez ainsi la liberté de créer et de gérer des tâches où que vous soyez sans ouvrir TickTick.

5. Astuces de productivité TickTick est livré avec de puissants

outils de productivité pour vous aider à rester dans le droit chemin.

Utilisez le chronomètre Pomodoro pour programmer des blocs de temps propices à la concentration. L'application comprend également un lecteur de bruit blanc, parfait pour étouffer les discussions de vos collègues à la fontaine à eau.

TickTick calcule également un score de réalisation basé sur l'activité de votre application. Lorsque vous achevez des tâches à temps, vous gagnez plus de points et montez en niveau. Et si vous oubliez une tâche ou la retardez ? Votre score diminue.

Tarifs de TickTick

Free (gratuit)

(gratuit) Premium: 27,99 $/an

TickTick Vs. Todoist : Qui gagne ?

La principale différence entre TickTick et Todoist est leur niveau d'organisation et de complexité. Todoist permet de créer jusqu'à deux sous-dossiers par dossier de tâche, alors que TickTick ne permet qu'une organisation très simple des dossiers.

Dans le bras de fer entre TickTick et Todoist, il n'y a pas de vainqueur incontestable. Il s'agit en fin de compte de déterminer quelles sont les fonctionnalités qui vous intéressent le plus. Si vous êtes partagé entre ces deux options, voici comment TickTick et Todoist se positionnent l'un par rapport à l'autre. 🥊

1. Organisation

Todoist étant davantage conçu pour les entreprises et les équipes, il offre beaucoup plus en termes d'organisation. Si vous menez à bien un projet complexe, Todoist est sans doute la meilleure solution. Créez jusqu'à deux sous-dossiers par dossier de tâche pour afficher toutes vos tâches en un seul endroit tout en les organisant plus efficacement.

Vous devez également disposer d'un abonnement payant à TickTick pour créer des filtres personnalisés, alors que la version gratuite de Todoist vous offre trois filtres.

Gagnant: Todoist

2. Outils de productivité

Dans l'affrontement entre TickTick et Todoist, il faut reconnaître que chaque plateforme propose ses propres outils de productivité. Le gagnant dans cette catégorie dépend des fonctionnalités que vous trouvez les plus utiles.

Voici comment TickTick et Todoist se comparent :

Todoist inclut des modèles, ce qui n'est pas le cas de TickTick

TickTick s'intègre parfaitement aux assistants vocaux, ce qui n'est pas le cas de Todoist

TickTick et Todoist comportent tous deux des éléments de gamification, mais TickTick vous punit (en diminuant votre score) si vous ne respectez pas les délais

Todoist et TickTick comprennent tous deux des chronomètres Pomodoro, mais avec des installations différentes. Dans Todoist, vous devez créer un projet Pomodoro spécial, ce qui est plus compliqué que le chronomètre Pomodoro de TickTick.

Flux de travail Pomodoro dans Todoist

L'avantage est que Todoist s'intègre avec Toggl, PomoDone et Flat Tomato. Si vous utilisez déjà ces outils, Todoist est le meilleur choix. Mais si vous avez besoin d'un simple tracker Pomodoro à l'intérieur de votre système de gestion des tâches, TickTick est meilleur.

Gagnant : Dépend de vos besoins

2. Rappels

Les versions premium de TickTick et Todoist proposent des rappels. TickTick est célèbre pour ses rappels basés sur l'emplacement, bien qu'il soit important de noter que Todoist en propose également.

Paramétrez une "Alerte agaçante" pour vous assurer que vous avez terminé votre travail

À notre avis, la fonctionnalité d'alerte agaçante de TickTick l'emporte sur Todoist dans cette catégorie. Elle vous permet de garder le dessus sur les tâches lancinantes dans des délais serrés, ce qui est parfait si vous avez besoin de plusieurs rappels quotidiens.

Gagnant: TickTick

3. Prix

Nous ne pouvons pas comparer TickTick vs. Todoist équitablement sans parler de leurs prix. Les deux ont des options gratuites qui vous mèneront loin.

En ce qui concerne les options payantes qui débloquent toutes les fonctionnalités, Todoist coûte de 48 $ à 72 $ par an pour un utilisateur, tandis que TickTick coûte 27,99 $ par an.

TickTick est moins cher, mais ne vous laissez pas éblouir par l'étiquette. Il s'agit d'en avoir pour son argent, alors assurez-vous d'utiliser TickTick pour ses fonctionnalités, et pas seulement pour son prix abordable. 💰

Winner: TickTick

TickTick vs. Todoist sur Reddit

Nous avons nos propres opinions sur le débat TickTick vs. Todoist, nous avons donc consulté les bonnes gens de Reddit pour savoir lequel des deux.. application de liste à faire est meilleure.

Si vous recherchez TickTick vs. Todoist sur Reddit sur Reddit, vous verrez que certains utilisateurs préfèrent la simplicité de TickTick, tandis que d'autres préfèrent le puissant traitement du langage naturel de Todoist :

"Le jour Todoist a un calendrier intégré qui me permet de

il s'agit d'un calendrier intégré qui me permet d'être à l'affût de tout ce qui se passe https://clickup.com/fr-FR/blog/31340/blocage-du-temps/ le jourTodoist est doté d'un calendrier intégré qui me permet de undefined

si le calendrier de Google est aussi simple que celui de Ticktick, j'en changerai. L'option du calendrier de Google n'est pas aussi simple que ce que propose Ticktick

" Todoist est beaucoup, beaucoup plus efficace pour capturer rapidement les tâches, en particulier avec le traitement du langage naturel"

Après avoir longuement débattu, les Redditors sont arrivés à cette conclusion : si vous voulez de la stabilité, optez pour Todoist. Si vous voulez beaucoup de mises à jour et le potentiel de fonctionnalités intéressantes (et que vous êtes cool avec le potentiel de bugs), optez pour TickTick.

le site de Todoist est un outil de gestion de projet qui permet d'améliorer la qualité de l'information et de la communication, et de la rendre plus efficace

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à TickTick Vs. Todoist

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Comme vous pouvez le constater, TickTick et Todoist ont une grande puissance de feu.

Il y a juste un petit problème : les deux applications isolent votre travail réel de votre liste à faire. Cela signifie que vous devez passer d'une application à l'autre tout au long de votre journée de travail.

Cela représente une perte de temps considérable, n'est-ce pas ?

ClickUp est là pour faire bouger les choses. Nous sommes une véritable plateforme tout-en-un pour suivre vos tâches, collaborer avec votre équipe et faire du travail réel.

TickTick et Todoist ont du mal à suivre les fonctionnalités avancées de ClickUp.

Gérer les processus avec des checklists de tâches

Créez des listes de tâches claires et multifonctionnelles pour gérer facilement vos idées et travaillez de n'importe où pour ne plus jamais rien oublier... Checklists de tâches ClickUp construisez des tâches et des étapes simples au sein d'une tâche. Grâce à sa disposition simple, à son interface glisser-déposer et à l'imbrication des éléments, Checklists transforme votre liste À faire en flux de travail exploitables pour vous et votre équipe. 🤩

Supprimez la charge mentale liée à la recherche de ce qu'il faut faire ensuite : ClickUp vous couvre.

Les Checklists de tâches sont idéales pour décrire les étapes ou les tâches qui nécessitent plusieurs étapes répétitives. Gérez vos checklists depuis votre bureau, votre appareil mobile ou votre navigateur. Elles permettent même une mise en forme et des couleurs personnalisées pour garder les choses intéressantes.

Élaborez votre liste de choses à faire au quotidien

Moins de stress avec un modèle simple de liste à faire de ClickUp

Vous vous sentez dépassé par votre liste de choses à faire ? Laissez tomber le stress avec Le modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp . Ce modèle de liste à faire détaillée vous permet d'afficher simplement toutes les tâches qui vous attendent pour la journée, afin qu'elle vous paraisse plus facile à gérer. 🧘

Créez des statuts, des fichiers et des affichages personnalisés avec ce modèle. Il est même livré avec des rappels automatiques, des notes, un suivi de la progression et des libellés pour tout simplifier pour vous. Vous pouvez toujours utiliser la vue Tableau ClickUp pour suivre votre progression et voir ce qu'il vous reste à achever.

Mettez vos flux de travail en pilote automatique avec les modèles de checklist

Sans vouloir nous vanter, ClickUp possède plus de modèles que Todoist, et ils sont destinés à bien plus que des projets. ClickUp a des modèles pour la gestion de projet , le marketing, le développement, les RH, et bien d'autres choses encore. 🙌

/$$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Product-Launch-Checklist-Template.png TickTick vs Todoist : ClickUp Modèle de checklist pour le lancement d'un produit /$$img/ Modèles de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp gérez l'ensemble de vos processus en quelques clics. Utilisez l'un de nos modèles ou créez votre propre checklist et enregistrez-la en tant que modèle. Vous pouvez même créer des tâches récurrentes dans les checklists enregistrées afin de suivre un processus abonné à chaque fois.

Bonus: Applications de checklist quotidienne !

Essayez ClickUp Checklists maintenant

Qui a le temps de choisir entre TickTick et Todoist ? Optez pour l'application qui fait tout, et même plus. Les checklists, listes À faire et modèles de ClickUp, qui permettent de gagner du temps, en font une application incontournable pour les équipes de toutes tailles.

Besoin d'être convaincu ? Nous avons compris. Commencez à utiliser ClickUp gratuitement et voyez la différence par vous-même. Nous ne vous demanderons jamais votre numéro de carte de crédit - c'est Free Forever. Inscrivez-vous à ClickUp dès maintenant.