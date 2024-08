10 meilleures alternatives à TickTick pour la gestion des tâches en 2024

Cocher des tâches sur une liste de choses à faire est l'un des plaisirs simples mais tellement satisfaisants de la vie ! 😌

Les listes de choses à faire ont beaucoup évolué ces dernières années - au lieu d'un stylo et d'un morceau de papier, vous avez maintenant des plates-formes numériques haut de gamme comme TickTick pour vous permettre de rester dans les temps et de faire le travail ! ✔️✔️

TickTick offre une incroyable polyvalence en tant qu'outil de gestion des tâches personnelles et professionnelles. Vous pouvez lui faire confiance pour décomposer des projets intimidants en morceaux de travail gérables, fixer des rappels, promouvoir la collaboration d'équipe grâce à des listes et des calendriers partagés, et bien plus encore.

Mais que se passe-t-il si TickTick ne répond pas à toutes vos attentes ? Heureusement, vous n'êtes pas à court d'options !

Nous avons exploré les premières alternatives à TickTick et fait un résumé soigné de leurs fonctionnalités, avantages et inconvénients. Jetez-y un coup d'œil et trouvez le compagnon idéal pour la gestion de votre temps et de vos tâches ! ⏱️

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à TickTick ?

Lorsque vous choisissez votre prochain gestionnaire de tâches si vous avez besoin d'un outil de gestion des tâches, de productivité ou de gestion de projet, les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte :

Priorisation des tâches : L'application vous permet declasser les tâches par ordre de prioritéce qui permet de tenir tout le monde au courant des échéances et des objectifs à venir catégorisation des tâches : Le nouvel outil devrait vous permettre de regrouper, de filtrer et de retrouver rapidement vos tâches. Cela permet de diviser un objectif important en tâches plus petites et plus faciles à gérer, en particulier pour les projets complexes Automatisation : L'application devrait vous permettre de gagner du temps en automatisant les tâches répétitives Estimation et suivi du temps : Vous devez pouvoir visualiser les tâches, définir des rappels et des notifications, et suivre les progrès pour rester concentré L'application doit s'intégrer à votre pile logicielle existante tout en fonctionnant à partir d'une plateforme unique afin d'éviter les problèmes d'intégrationle changement de contexte6. Les meilleures plateformes de gestion de projet fournissent une assistance rapide par chat et par e-mail pour une collaboration en temps réel

Les 10 meilleures alternatives à TickTick à utiliser en 2024

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les utilisateurs recherchent une alternative à TickTick. Certains veulent un plan gratuit plus substantiel, tandis que d'autres préfèrent une interface plus fluide. De nombreuses startups en pleine croissance ont besoin d'une solution plus puissante outil de productivité qui peuvent gérer des charges de travail accrues au fur et à mesure que leurs activités se développent.

En gardant différents besoins à l'esprit, nous avons sélectionné les top 10 TickTick alternatives, chacun emballé avec des fonctionnalités qui vont jazzer votre journée de travail et supercharger la productivité. 🔋

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à TickTick pour gérer des projets complexes et est utilisé comme un outil de productivité de choix par certains des plus grands acteurs du jeu comme Google, Netflix, Airbnb, et Nike.

La plateforme offre une solution de classe mondiale solution de gestion des tâches de classe mondiale avec des fonctionnalités clés conçues pour améliorer la productivité et de rationaliser les flux de travail. ClickUp n'est pas un simple outil de gestion des tâches, c'est un outil puissant hiérarchisation des tâches est un véritable art grâce à un système de code couleur qui permet de repérer les tâches prioritaires en un clin d'œil.

Avec L'assistant IA de ClickUp de ClickUp, vous pouvez être 3x plus efficace sur des flux de travail spécifiques car il peut résumer les tâches ou extraire des éléments d'action à partir des éléments suivants ClickUp Docs pour vous !

Qu'en est-il tâches récurrentes ? ClickUp vous soutient !

Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

La plateforme vous permet d'automatiser pratiquement n'importe quoi -des tâches banales aux processus entiers- gagner un temps précieux et permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches plus importantes. Avec ClickUp, la définition et le suivi des objectifs se font en toute transparence.

Si vous travaillez avec plusieurs autres membres de l'équipe, vous pouvez également convertir les commentaires en tâches et vous assurer qu'aucun élément exploitable ne se perd dans la communication ! La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un géant de l'entreprise avec des processus et des flux de travail élaborés pour bénéficier de ClickUp.

Et si vous êtes une petite entreprise, une startup ou un freelance, utilisez les fonctionnalités de liste de tâches de la plateforme pour rester maître de votre charge de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Bloc-notes pourles listes de contrôle et les listes de choses à faire* Modèles intégrés pour les textes efficaces gestion de la liste des choses à faire et la gestion des tâches

Plusieurs vues pour superviser les tâches (comme la liste, le Kanban, ou la vue tableau)

Suivi du temps en mode natif

Tableaux blancs et Mind Maps pour visualiser vos idées et les transformer en tâches

Capacités d'automatisation étendues

Intégrations avec plus de 1 000 applications et outils de collaboration

Rappels et notifications personnalisables pour suivre les livrables

Limitations de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent que les rapports de suivi du temps sont difficiles à lire

La richesse des fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage plus prononcée

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez lel'équipe de vente pour un plan tarifaire adapté à vos besoins

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Todoist

via Todoist Apprécié par des millions de personnes, dont des géants comme Amazon, Facebook et Disney, Todoist offre une expérience de gestion des tâches conviviale grâce à son design épuré et à son interface simple.

Comme son nom l'indique, Todoist est une application de liste de tâches fonctionnelle axée sur la simplicité. Ses fonctionnalités incluent des dates d'échéance récurrentes, des étiquettes de tâches, des priorités et des applications mobiles pour tous les appareils. Avec la version premium, vous obtiendrez des rappels, des thèmes et une collaboration de tâches par email. 📩

Le traitement du langage naturel de Todoist vous permet de créer, d'étiqueter et de hiérarchiser rapidement les tâches à l'aide de simples commandes. La plateforme propose plus de 50 modèles pour différents besoins - du suivi de vos campagnes publicitaires à l'onboarding des nouveaux embauchés !

Conçu à l'origine pour les utilisateurs individuels, Todoist étend aujourd'hui ses fonctionnalités pour s'adapter aux petites équipes. Cependant, contrairement à ClickUp, cette application de liste de tâches dispose d'un ensemble limité de fonctionnalités, de sorte que certains utilisateurs peuvent trouver Todoist plus adapté à un usage personnel.

Meilleures caractéristiques de Todoist

85 intégrations (vous pouvez en créer de nouvelles grâce à l'API)

Grande bibliothèque de modèles

Traitement du langage naturel

Partage de fichiers et de produits sur plus de 10 plateformes

Code couleur disponible pourniveaux de priorité sur la plateforme de la liste des tâches

Limites de Todoist

Ne permet pas d'assigner plusieurs personnes à une même tâche, contrairement à d'autres outils alternatifs

Types d'affichage limités : par exemple, il n'y a pas d'affichage du calendrier

Certains utilisateurs professionnels peuvent trouver ses fonctionnalités limitées

Prix de Todoist

**Gratuit

Pro: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Entreprise: 6$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,000+ avis)

3. Taskade

via Taskade Taskade est un une application robuste d'outliner conçue pour les équipes, en particulier celles qui travaillent à distance. Avec Taskade, votre équipe peut exploiter la puissance de l'IA pour :

Ajouter des tâches, même récurrentes, en utilisant le langage naturel (comme "me rappeler tous les vendredis")

Organiser et réorganiser les tâches

Générer des modèles personnalisés

Taskade est doté de nombreuses fonctionnalités pour simplifier la prise de notes et générer des listes de tâches et des projets surpuissants. Chaque équipe ou projet dispose d'un espace de travail dédié, permettant aux coéquipiers de travailler et de discuter dans la même fenêtre - adieu le désordre et bonjour le travail d'équipe concentré ! De plus, il y a un Tableau Kanban pour un aperçu visuel de la charge de travail de votre équipe, afin de savoir facilement qui fait quoi et quand. 🤓

Bien que Taskade excelle en tant que gestionnaire de tâches centré sur l'équipe et en tant qu'outil de gestion de la charge de travail outil de planification visuelle il pourrait bénéficier de quelques intégrations natives supplémentaires pour attirer davantage d'utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de Taskade

Espaces de travail dédiés

Fonctions de tâches basées sur l'IA

Traitement du langage naturel

Collaboration en temps réel avec la messagerie in-app et les chats vidéo

Comptes à rebours pourgestion du temps* Vue d'ensemble de type Kanban

Limites de Taskade

Options de personnalisation limitées

Peu d'intégrations natives

Prix de Taskade

**Gratuit

Starter: 4$/mois pour 3 utilisateurs

4$/mois pour 3 utilisateurs Plus: 8$/mois pour 5 utilisateurs

8$/mois pour 5 utilisateurs Pro: 19$/mois pour 20 utilisateurs

19$/mois pour 20 utilisateurs Business: 49$/mois pour 50 utilisateurs

49$/mois pour 50 utilisateurs Ultimate: $99/mois pour 100 utilisateurs

$99/mois pour 100 utilisateurs Entreprise: Contacter pour les prix

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (20+ commentaires)

4.7/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

4. OmniFocus

via OmniFocus Faisant partie de The Omni Group, OmniFocus est avant tout un gestionnaire de tâches conçu pour l'écosystème Apple. Il propose des éditions spécialisées pour les utilisateurs d'iPhone et s'intègre de manière transparente à Siri. Ajoutez des tâches à l'aide de commandes vocales et regardez-les apparaître rapidement dans votre liste de tâches OmniFocus ! 🤖

OmniFocus ne s'arrête pas à la création de tâches. Il vous permet d'organiser les tâches en projets, de les étiqueter pour les retrouver facilement et d'ajouter des notes détaillées pour le contexte. Les perspectives intégrées offrent différents angles de vue pour visualiser vos tâches en fonction de ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer.

Par exemple, la fonction Prévision affiche vos tâches à venir et les événements de votre calendrier par ordre chronologique, vous donnant ainsi une vision claire de votre journée ou de votre semaine à venir.

Les meilleures caractéristiques d'OmniFocus

Intègre les fonctionnalités de Siri

Accès hors ligne

Synchronisation cryptée sur tous les appareils pour gérer les projets

L'édition par lots permet de sélectionner plusieurs tâches et de les modifier en une seule fois

Limites d'OmniFocus

La majorité des fonctionnalités ne fonctionnent que sur les appareils Apple

Fonctions de collaboration limitées

Prix d'OmniFocus

Pour le web: 4,99 $/mois

4,99 $/mois Abonnement Pro: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Licence standard V3: 49,99 $ (paiement unique)

49,99 $ (paiement unique) Licence Pro V3 pour iPhone et iPad: $99.99 paiement unique

$99.99 paiement unique Licence Pro V3: 99,99$ paiement unique

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (70+ avis)

5. MeisterTask

via MeisterTask Vous êtes-vous déjà senti submergé par une tâche colossale, ne sachant pas par où commencer, et doutant constamment qu'il vous manque quelque chose ? La fonction listes de contrôle multiples de MeisterTask décompose ces tâches écrasantes en morceaux gérables, en veillant à ce qu'aucun détail ne soit négligé.

Imaginez que vous devez jongler avec une série de tâches pour cartographie des processus chacun avec sa propre échéance et ses sous-tâches. MeisterTask vous permet d'ajouter plusieurs éléments d'action pour suivre votre progression de manière organique. C'est vrai - ces devoirs en retard vous éblouiront directement depuis votre tableau de projet ! 👀

Avec le suivi du temps intégré de MeisterTask, gardez un œil sur la durée de chaque tâche et optimisez les performances de votre équipe. La plateforme n'autorise cependant qu'un seul assigné par tâche, ce qui peut mettre à mal vos plans de collaboration.

Meilleures caractéristiques de MeisterTask

Outil simple de gestion des tâches qui s'intègre à plus de 5 000 autres applications via Zapier

Configuration facile des tâches/sous-tâches pour rester organisé

Suivi du temps intégré

Plusieurs options de personnalisation

Limitations de MeisterTask

Plus d'options pour la mise en place de tâches récurrentes

Certains utilisateurs signalent que le système de tri des tâches n'est pas très avancé et qu'il n'y a pas de fonction de priorisation

Prix de MeisterTask

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 11,99 $/mois par utilisateur

11,99 $/mois par utilisateur Business: $23.99/mois par utilisateur

$23.99/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour un plan tarifaire personnalisé

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (160+ commentaires)

4.6/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,100+ reviews)

6. Toggl

via Toggl Toggl propose deux produits pour optimiser votre travail : Toggl Track pour le suivi du temps et Toggl Plan pour la planification du travail et la gestion des tâches.

Toggl Plan vous permet de planifier, d'assigner et de suivre les tâches sur une ligne de temps en quelques clics ou par un rapide glisser-déposer. Il vous permet également de visualiser le planning de travail de votre équipe affichant les chevauchements potentiels si la répartition des tâches entre en conflit avec d'autres projets, des congés ou des vacances.

Toggl Plan simplifie la communication en centralisant toutes les informations relatives aux tâches, les pièces jointes, les listes de contrôle et les commentaires. Il s'intègre également à Toggl Track, offrant un moyen facile de chronométrer vos tâches dans Toggl Plan.

Les applications mobiles de Toggl pour iOS et Android vous permettent de gérer les tâches en déplacement, mais il convient de noter qu'elles ne sont pas compatibles avec le système de gestion des tâches de Toggl ne sont pas complètes .

Toggl meilleures caractéristiques

Jalons avec code couleur

Conception simple et conviviale

Applications mobiles

Gestion visuelle de la charge de travail

Flux de travail personnalisés

Limites de Toggl

Capacités d'intégration limitées

La révision des écritures antérieures peut être compliquée

Prix de Toggl

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Toggl Track Premium: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Toggl Track Enterprise: Contactez Toggl pour un plan tarifaire personnalisé

Contactez Toggl pour un plan tarifaire personnalisé Toggl Plan Team: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Toggl Plan Business: $13.35/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuel

Toggl ratings and reviews

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

7. Evernote

via Evernote Nous connaissons déjà la fanbase dévouée Evernote s'est imposée comme une application de prise de notes mais la plateforme a évolué pour devenir un outil de gestion des tâches tout-en-un. Sa nouvelle fonctionnalité Tâches intègre la prise de notes et l'achèvement des tâches -ajoutez des tâches directement à vos notes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de passer d'une application de prise de notes à un gestionnaire de tâches distinct. 📓

Les fonctionnalités collaboratives sont disponibles pour les utilisateurs qui souscrivent aux formules les plus chères. Vous pouvez assigner des tâches, suivre leur progression et même lier vos notes à d'autres applications de prise de notes outils de collaboration comme Google Drive, Gmail, Outlook, Slack et Microsoft Teams.

Les fonctionnalités de gestion des tâches d'Evernote conviennent peut-être mieux à ceux qui l'utilisent déjà pour prendre des notes. Cela étant dit, la version gratuite de la plateforme fait pâle figure par rapport à ce que d'autres plateformes de gestion des tâches peuvent offrir outils de gestion du temps offre.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Mise en place rapide de tâches récurrentes

Tri et filtrage efficaces des tâches

Accès hors ligne

S'intègre facilement aux plateformes de collaboration telles que Microsoft Teams

Recherche par mots-clés dans les images, les documents et les PDF

Limites d'Evernote

La synchronisation peut être lente

Cher par rapport à d'autres solutions similaires

Prix d'Evernote

**Gratuit

Personnel: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Professionnel: $17.99/mois par utilisateur

$17.99/mois par utilisateur Équipes: $19.99/mois par utilisateur, un minimum de deux utilisateurs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (1900+ commentaires)

4.4/5 (1900+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (8 000+ avis)

8. SmartTask

via SmartTask SmartTask porte plusieurs chapeaux - il incorpore la gestion des tâches, la gestion de projet et les capacités CRM en un seul endroit. Il est principalement conçu pour les la gestion de la main-d'œuvre à distance et la planification des employés .

SmartTask dispose d'un système de gestion des tâches intuitif - ajoutez des tâches directement dans l'application ou par le biais d'e-mails de transfert. Vous pouvez même spécifier des dépendances pour les tâches liées qui doivent être accomplies dans un ordre particulier.

Grâce à des rappels mobiles, de bureau et par e-mail, la plateforme s'assure qu'aucune tâche importante ne passe à travers les mailles du filet. Son système d'étiquetage vous permet de filtrer les tâches similaires dans différents projets. Le réarrangement des tâches est très simple grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer".

Vous pouvez suivre le temps passé sur les tâches manuellement ou à l'aide d'un chronomètre, bien que cette fonctionnalité ne soit disponible que dans le cadre d'un abonnement payant. SmartTask propose actuellement 13 intégrations natives.

Les meilleures caractéristiques de SmartTask

Filtrage avancé des tâches

Fonctionnalités de communication telles que les commentaires sur les tâches, le chat et la vidéoconférence

Cinq vues personnalisables

Suivi du temps disponible pour les utilisateurs payants

Limitations de SmartTask

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur un peu compliquée

L'application mobile est parfois lente

Intégrations natives limitées

Prix de SmartTask

Gratuit pour toujours

Premium: $7.98/mois par utilisateur

$7.98/mois par utilisateur Entreprise: $10.98/mois par utilisateur

$10.98/mois par utilisateur Entreprise: Contacter SmartTask pour plus de détails

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (60+ avis)

4.5/5 (60+ avis) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

9. Google Tasks

via Tâches GoogleTâches Google est disponible sous forme d'application autonome gratuite pour Android et iOS et s'intègre parfaitement à l'environnement Google Workspace sur le web.

Cet outil convivial vous permet de trier, de gérer et de marquer les tâches comme étant terminées dans différentes listes. En outre, il vous permet de convertir les messages Google Chat en tâches, d'affecter des tâches prioritaires et de les organiser en listes.

Google Tasks augmente son côté pratique en vous permettant de définir des rappels à l'aide de commandes vocales via Google Assistant.

Bien qu'il ne dispose pas d'un large éventail de fonctionnalités avancées, sa conception simple en fait une option accessible pour ceux qui recherchent un outil de gestion des tâches basique mais efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Google Tasks

Fait partie de l'écosystème collaboratif de Google Workspace

Les tâches apparaissent dans le panneau latéral de Gmail

Permet de convertir les messages de chat en tâches

Fonctionnalités de hiérarchisation des tâches

Limites de Google Tasks

Manque d'options de personnalisation

Nécessite un accès en ligne et un compte Google

Prix de Google Tasks

**Gratuit

G2: 4.2/5 (10+ avis)

4.2/5 (10+ avis) TrustRadius: 7.9/10 (40+ avis)

10. Tout.fait

via Tout.fait Que vous gériez des tâches personnelles ou que vous dirigiez un projet d'équipe, Any.do vous soutient. Utilisez-le comme une liste de tâches avec tâches et sous-tâches illimitées - les abonnés Premium peuvent également créer des tâches récurrentes et les étiqueter avec des étiquettes de couleur.

Des fonctions de collaboration et de gestion de projet sont disponibles pour les équipes. Vous pouvez assigner des tâches et des sous-tâches, partager des échéances et discuter avec les membres de votre équipe en temps réel grâce à la fonction de chat.

Vous pouvez synchroniser les tâches sur tous vos appareils et les organiser par priorité et par catégorie. Les rappels d'Any.do fonctionnent avec Amazon Alexa, Google Assistant et Siri, mais vous devez vérifier deux fois la date d'échéance - si vous ne faites pas attention, chaque tâche que vous ajoutez pourrait être due aujourd'hui !

Les meilleures fonctionnalités de Any.do

plus de 100 modèles de flux de travail

Synchronisation des rappels sur plusieurs appareils

Tâches marquées par des couleurs

Se connecte à plus de 5 000 applications via Zapier

Limites d'Any.do

Certains utilisateurs trouvent gênant que la date d'échéance par défaut pour les nouvelles tâches soit "aujourd'hui"

La suppression des tâches terminées peut s'avérer fastidieuse

Prix d'Any.do

Personnel: Gratuit

Gratuit Premium: 3$/mois

3$/mois Équipes: 5$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.1/5 (190+ commentaires)

4.1/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (160+ commentaires)

Trouver la meilleure alternative à TickTick pour votre équipe

Jongler avec les tâches, c'est comme rassembler des chats - ça peut devenir complètement fou ! 🐱

Les applications de gestion des tâches viennent à la rescousse, transformant les tâches chaotiques en une symphonie de productivité. Nos meilleures alternatives à TickTick sont les super-héros de cette histoire !

Choisissez-en une, et vous serez prêt à faire des mouvements de priorisation de ninja, de la magie de collaboration, de la magie de suivi du temps, et des superpouvoirs d'intégration en un rien de temps ! 🔥