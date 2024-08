Vous abandonnez Evernote ? Découvrez les meilleures alternatives à Evernote en 2024

Dans le monde en constante évolution de la prise de notes, Evernote est un choix populaire depuis des années. Cependant, avec les récents changements apportés à son plan gratuit, de nombreux utilisateurs ont commencé à chercher des alternatives qui répondent mieux à leurs besoins et à leurs préférences.

Dans cet article de blog, nous avons compilé une liste des 15 meilleures alternatives et concurrents d'Evernote qui offrent un nombre illimité de documents ou de carnets de notes. Ces alternatives ont été choisies en fonction de leurs fonctionnalités, de leurs plans tarifaires et des avis des utilisateurs. Alors, plongeons dans l'aventure et trouvons la solution de prise de notes idéale pour vous !

Qu'est-ce qu'Evernote ?

Evernote est une application de prise de notes qui permet aux utilisateurs de créer, d'organiser et de stocker des notes dans différents formats tels que du texte, des images, des enregistrements audio, etc. Elle offre également des fonctionnalités telles que le découpage web, la numérisation de documents et la synchronisation multiplateforme.

Pourquoi les gens cherchent-ils des alternatives à Evernote ?

Comme nous l'avons mentionné précédemment, Evernote a récemment apporté des modifications à son plan gratuit en limitant les utilisateurs à un seul carnet et à 50 notes. Cela a provoqué la frustration de nombreux utilisateurs qui utilisent Evernote depuis des années et qui ont accumulé un grand nombre de notes.

En outre, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de performance avec Evernote, ce qui les a amenés à chercher des alternatives offrant une meilleure vitesse et de meilleures performances. Voici quelques autres raisons qui poussent les utilisateurs à changer d'outil :

Plans de tarification élevés pour les fonctionnalités premium

Options de formatage limitées

Interface utilisateur compliquée

Manque de fonctions de productivité

Pas de fonctions de collaboration en temps réel

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Evernote :

"L'expérience globale est positive, mais il faut un certain temps pour changer les vieilles habitudes et passer de plusieurs outils à usage unique (qui sont très bons dans ce qu'ils font, d'ailleurs) à cette solution tout-en-un - Capterra Verified Review "Je ne suis pas encore sûr que ce soit le meilleur outil pour les besoins de notre entreprise, mais il fait le travail pendant que nous continuons à chercher et à essayer d'autres produits pour voir ce qu'il y a d'autre sur le marché - Capterra Verified Review

15 Alternatives à Evernote pour toutes vos notes en 2024

Créez de superbes documents, des agendas de réunion, des wikis et bien plus encore, puis connectez-les à des flux de travail et exécutez des idées avec votre équipe

ClickUp est reconnu comme l'outil tout-en-un de référence pour la gestion de projet et la collaboration d'équipe. Grâce à ses fonctionnalités polyvalentes et à son interface conviviale, ClickUp permet aux entreprises et aux équipes de rationaliser les flux de travail, de stimuler la productivité et de favoriser une collaboration efficace dans tous les secteurs d'activité.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp l'une des meilleures alternatives à Evernote ?

Outre ses impressionnantes capacités de gestion de projet, ClickUp est également un puissant outil de prise de notes qui vous permet de créer et d'organiser un nombre illimité de documents ou de carnets. Vous pouvez facilement ajouter des images, des enregistrements audio, des hyperliens, des listes de contrôle et bien plus encore à vos notes pour une expérience dynamique. De plus, grâce à l'option de collaboration en temps réel et de contrôle des versions, plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur la même note.

Accédez à des centaines de fonctionnalités avancées, dont un système de gestion des notes en temps réel bloc-notes intégré pour une prise de notes rapide et une fonction de documentation intuitive et collaborative, ClickUp Docs, pour répondre à tous vos besoins en matière de documentation. 📃

Découvrez ce que vous pouvez faire avec Docs ClickUp :

Documents illimités : créez autant de notes, de documents ou de carnets de notes que vous le souhaitez, sans aucune restriction.

: créez autant de notes, de documents ou de carnets de notes que vous le souhaitez, sans aucune restriction. Documentation et prise de notes : Créez des notes, des wikis, des bases de connaissances, des procédures opératoires normalisées, des listes de contrôle des tâches et tout ce que vous avez besoin de noter, et conservez toutes vos notes en un seul endroit

: Créez des notes, des wikis, des bases de connaissances, des procédures opératoires normalisées, des listes de contrôle des tâches et tout ce que vous avez besoin de noter, et conservez toutes vos notes en un seul endroit Système d'organisation et de marquage des notes : Ajoutez des pages imbriquées dans votre document pour créer une structure et organiser vos notes, et ajoutez des balises pour ajouter une autre couche d'organisation à votre document

: Ajoutez des pages imbriquées dans votre document pour créer une structure et organiser vos notes, et ajoutez des balises pour ajouter une autre couche d'organisation à votre document Options de formatage et de style : Options de formatage et de style : personnalisez facilement n'importe quelle page avec des options de typographie telles que la couleur et la taille de la police, les mises en évidence, les bannières, etc

: Options de formatage et de style : personnalisez facilement n'importe quelle page avec des options de typographie telles que la couleur et la taille de la police, les mises en évidence, les bannières, etc Options d'intégration : Incorporez des signets, ajoutez des tableaux et bien plus encore pour formater les documents selon vos besoins, des feuilles de route aux bases de connaissances

: Incorporez des signets, ajoutez des tableaux et bien plus encore pour formater les documents selon vos besoins, des feuilles de route aux bases de connaissances Collaboration d'équipe : Favorisez une collaboration efficace au sein de l'équipe, modifiez les notes simultanément et accélérez la boucle de rétroaction grâce aux fonctions d'édition et de commentaire. Il est facile de marquer les autres avec des commentaires, d'assigner des actions, de convertir le texte en tâches traçables et de rationaliser les conversations, le tout dans le document, ce qui rend la collaboration en temps réel et le travail asynchrone plus transparents et plus efficaces

: Favorisez une collaboration efficace au sein de l'équipe, modifiez les notes simultanément et accélérez la boucle de rétroaction grâce aux fonctions d'édition et de commentaire. Il est facile de marquer les autres avec des commentaires, d'assigner des actions, de convertir le texte en tâches traçables et de rationaliser les conversations, le tout dans le document, ce qui rend la collaboration en temps réel et le travail asynchrone plus transparents et plus efficaces **Partagez en toute sécurité avec n'importe qui : Protégez vos documents grâce à des contrôles de confidentialité et d'édition, et exportez facilement vos notes ou partagez-les avec d'autres personnes via des liens publics ou privés

le formatage riche de ClickUp Docs permet de personnaliser l'apparence des documents

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les commandes de formatage riches pour un aspect personnalisé https://clickup.com/fr-FR/blog/3882/les-commandes-slash/ ClickUp Docs permet une mise en forme riche et personnalisée, undefined _

pour travailler plus efficacement, des options d'intégration pour connecter d'autres travaux à votre document, des balises personnalisées pour étiqueter et regrouper vos documents, la détection de collaboration et les commentaires attribués pour une collaboration d'équipe transparente, et bien plus encore_

Et comme les documents ClickUp sont construits au sein de la plateforme, les utilisateurs peuvent connecter les documents à des flux de travail pour accéder à tout en un seul endroit en reliant les documents et les tâches ensemble. Vous pouvez même ajouter des widgets pour mettre à jour les flux de travail, modifier l'état des projets, assigner des tâches, et plus encore, le tout dans votre éditeur. Voilà ce qu'est l'efficacité. 👌

En parlant d'efficacité, dites bonjour à ClickUp AI !

Cliquez sur l'icône L'IA est l'assistant de prise de notes par excellence dans ClickUp Docs - vaincre l'angoisse de la page blanche, écrire plus vite, améliorer votre contenu, résumer de longues notes de réunion, des mises à jour de produits, et bien plus encore, d'un simple clic sur un bouton.

Découvrez ClickUp AI en action ici :

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour mieux écrire, organiser vos notes, collaborer avec votre équipe ou d'autres personnes, et plus encore, le tout en un seul endroit avec une solution complète, abordable et unique avec ClickUp. 👏

ClickUp Pros

Une plateforme entièrement personnalisable qui s'adresse à tous les types d'équipes et aux entreprises de toutes tailles

Une appli de gestion de projet et de prise de notes en une seule plateforme. Accédez à des centaines de fonctionnalités personnalisables pour chaque cas d'utilisation, y compris la prise de notes, les listes de tâches, et plus encore

Disponible sur tous les appareils, y compris les appareils mobiles, pour vous permettre d'accéder à votre travail à tout moment et de n'importe où

La fonction Bloc-notes est accessible dans l'application et viaExtension Chrome ClickUp pour vous aider à accéder rapidement à votre bloc-notes depuis votre navigateur, à créer des actions, etc

Plus de 1 000 modèles personnalisables pour toutes les équipes et tous les cas d'utilisation afin de vous aider à démarrer votre travail

Des plans de tarification abordables et adaptés au budget

PRO TIP Il est temps d'améliorer votre prise de notes avec ClickUp Docs, et le démarrage est gratuit et facile avec l'aide de l'équipe de ClickUp Docs Guide ultime pour l'utilisation de ClickUp Docs Template par ClickUp !

ClickUp Cons

Certains utilisateurs peuvent éprouver une courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix

Plan gratuit pour toujours : Plan gratuit riche en fonctionnalités

: Plan gratuit riche en fonctionnalités Plan illimité: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois **Plan d'affaires : 12 $ par utilisateur et par mois

Plan Entreprise:Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée *ClickUp AI : Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans ClickUp:

"C'est mon application de tâches, de prise de notes, de gestion de projets et de calendrier, tout en un. C'est très rassurant de savoir que tout est là, que rien n'échappe à la vigilance. Avec le monde fou qui nous entoure, c'est agréable de se sentir maître de cette petite partie." - G2Crowd "Avec l'ajout de ClickUp AI, je suis plus efficace que jamais ! Il me permet de gagner trois fois plus de temps qu'auparavant sur les tâches de gestion de projet. Non seulement il a amélioré ma productivité, mais il a également stimulé ma créativité" -Mike Coombe, MCM Agency

"Je ne pourrais pas gérer mon activité de freelance sans ClickUp, qui m'aide à suivre efficacement les projets en cours avec plusieurs clients. Je me fie à ClickUp depuis environ un an pour la prise de notes, la gestion des projets et des tâches, et le suivi du temps. Dans le passé, j'ai essayé plus d'une demi-douzaine d'autres applications de productivité, et je recommanderais ClickUp plutôt que n'importe laquelle d'entre elles. Avec ClickUp, je me sens mieux organisé et je passe plus de temps à faire mon travail qu'à gérer les détails. J'aime tellement ClickUp que j'ai récemment créé un espace personnel pour commencer à décharger mon cerveau de toutes les choses non liées à l'entreprise dont j'aimerais me souvenir et que j'aimerais organiser - G2Crowd

2. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep est l'une des nombreuses applications Google.

C'est aussi l'une des meilleures alternatives à Evernote sur le marché aujourd'hui. Avec une interface simple et facile à utiliser, il n'est pas surprenant qu'elle ait été l'une des apps de prise de notes les plus téléchargées en 2019.

Caractéristiques principales de Google Keep

Interface conviviale

Synchronisation transparente sur tous les appareils Google

Organisation des notes à l'aide d'étiquettes

L'application peut gérer les notes manuscrites, les mémos vocaux et les notes audio

Les pros de Google Keep

Prise en charge de la mise en forme de texte riche

Définissez des rappels et ajoutez des listes de choses à faire à vos notes

Les applications mobiles sont entièrement gratuites

L'interface intuitive par glisser-déposer est similaire à celle des post-it

Limites de Google Keep

Pas de thèmes alternatifs sur cette application

Absence de fonctionnalités de gestion des tâches

Pas d'application de bureau pour les plateformes Windows, Linux ou macOS

Prix de Google Keep

L'application Google Keep est entièrement gratuite.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Google Keep :

"Mon expérience globale avec Google Keep a été très positive et je le recommanderais à d'autres pour la prise de notes rapide et la gestion. Il y a quelques points à améliorer, mais dans l'ensemble, Google Keep est un produit très solide." - Capterra Verified Review "C'est une bonne option pour organiser des notes, mais il n'offre pas la plus grande sécurité, je n'écrirais pas des questions qui nécessitent un certain niveau de confidentialité." - Capterra Verified Review

Notes des clients de Google Keep

G2: 4.5/5 (1200+ avis)

4.5/5 (1200+ avis) Capterra: N/A

_Lisez nos comparaisons approfondies entre G2: et Capterra: *_Google Keep et Evernote* or *_Google Docs et Evernote.*

3. Microsoft OneNote

Via Microsoft OneNote L'application Microsoft OneNote est un autre outil puissant de prise de notes. Comme Box Notes, Quip et Zoho Notebook, elle est dotée d'options de collaboration de base permettant de travailler ensemble sur des notes.

Vous êtes un utilisateur de OneNote à la recherche d'options supplémentaires ?

Check out these OneNote alternatives .

Caractéristiques de Microsoft OneNote

Thèmes personnalisables sur l'application de bureau

Prend en charge les notes textuelles, les mémos vocaux, les notes audio et les listes de tâches

Cet outil de prise de notes peut crypter les notes avant de les partager

Peutorganiser les notes via des dossiers

Offrenotes autocollantes numériques Compare _OneNote vers Google Keep !

Microsoft OneNote pros

Prise en charge des notes manuscrites

Vous pouvez facilement partager vos notes et vos dossiers par courriel ou par URL

Des tonnes de raccourcis simples et pratiques

Accès à la fonction de notes autocollantes

Limites de Microsoft OneNote

L'interface de l'application mobile n'est pas aussi intuitive que celle de l'application web

L'application ne permet pas de trier les pages de notes par ordre alphabétique

Cette application de notes ne peut pas être utilisée comme un substitut d'outil de gestion des tâches

Prix de Microsoft OneNote

Au départ, Microsoft OneNote n'était disponible que pour les utilisateurs suivants Microsoft Office 365 les utilisateurs. Cependant, l'application Notes est désormais gratuite pour tous.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Microsoft OneNote :

"Dans l'ensemble, l'utilisation de OneNote pour la bibliothèque de documents/processus de notre équipe s'est avérée utile, car il s'agit d'un endroit central pour une grande variété d'informations et de documents qui se trouvaient auparavant dans de nombreux endroits différents. Il est parfois difficile de décider comment organiser les carnets de notes, car il existe de nombreuses options de sections et de pages, et le contenu est parfois pertinent pour plus d'une section - cependant, la fonction de recherche est généralement très fiable - Capterra Verified Review "Si vous cherchez un logiciel de prise de notes, OneNote est celui qu'il vous faut ! Il est facile à utiliser et permet de rester organisé très facilement !" - Capterra Verified Review

Microsoft OneNote évaluations des clients

G2: 4.5/5 (1600+ avis)

4.5/5 (1600+ avis) Capterra: N/A

Vous vous demandez comment OneNote _s'oppose à Evernote ?

Lisez notre in - depth comparaison entre Evernote et OneNote .

4. Papier Dropbox

Via Papier DropboxDropbox Paper est un outil de prise de notes qui promet une prise de notes simple associée à une interface de bureau intuitive et conviviale.

Caractéristiques de Dropbox Paper

Interface utilisateur simple sur l'application de bureau

Organisez vos notes dans des dossiers

Recherchez facilement du texte et des images

Recevez des rappels par courriel concernant vos notes

Les avantages de Dropbox Paper

L'application Notes peut intégrer du code directement dans les notes

L'application web permet de gérer des tâches simples

Les applications desktop et mobile sont entièrement gratuites

Synchronisation multiplateforme sur plusieurs appareils

Limites de Dropbox Paper

Pas de prise en charge des différentes polices de caractères

Impossibilité de mettre du texte en italique ou de le souligner

Ne dispose pas de plusieurs raccourcis pour faciliter l'utilisation

Ne prend pas en charge les mémos vocaux, les notes audio ou les notes manuscrites

Prix de Dropbox Paper

Cette application alternative à Evernote est entièrement gratuite.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Dropbox Paper :

"Je travaille dans une équipe de marketing et j'ai commencé à élaborer mes plans marketing directement dans Paper pour la fonctionnalité de liste de tâches. J'aimerais cependant qu'il y ait une option de calendrier régulier ! Dans l'ensemble, c'est un outil utile pour la gestion de projet et la collaboration." - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, Paper est un excellent logiciel de travail de groupe. Il est généralement correct et son interface est facile à utiliser. Il serait bon d'améliorer certains points comme la gestion des présentations. La formation d'un employé ou d'un étudiant à son utilisation ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est donc un avantage qui le distingue du reste de la catégorie." - Capterra Verified Review

Notes des clients de Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4400+ avis)

4.1/5 (4400+ avis) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

5. nTask

Via nTâche Ensuite, nous avons nTâche .

Cette alternative à Evernote permet de prendre des notes, de gérer des tâches, de gérer des projets sur la base de notes et de sessions de brainstorming, d'intégrer des réunions, etc.

nTask caractéristiques

Prise de notes avec prise en charge des notes textuelles, des listes de tâches, des tableaux Kanban, etc.

Les notes peuvent être converties en activités avec des assignés dédiés

Diagrammes de Gantt interactifs

Module de réunion

nTask pros

Plans tarifaires abordables

Exportation facile des données dans plusieurs formats de fichiers

Interface utilisateur intuitive avec une courbe d'apprentissage minimale

Diagrammes de Gantt interactifs, listes de contrôle, module de gestion des risques, etc

Limitations de nTask

Impossible de trier les tâches et les notes par ordre alphabétique

Prix de nTask

Basic est un plan gratuit pour les utilisateurs à petite échelle avec un nombre limité de fonctionnalités

nTask Premium commence à 3 $ par utilisateur et par mois

Pour les utilisateurs professionnels, le plan nTask Business commence à 8 $ par utilisateur et par mois

Des solutions d'entreprise et des plans de tarification à grande échelle sont disponibles sur demande

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans nTask :

"Ce qu'il faut dire sur nTask, c'est qu'il convient parfaitement aux moyennes et grandes entreprises qui aiment travailler en équipe. Cet outil de communication se distingue par ses méthodologies agiles. Il permet de gérer les données et d'organiser les tâches à effectuer à un moment précis. Vous pouvez joindre des fichiers et des documents aux projets et les partager avec vos collègues et coéquipiers par le biais d'e-mails ou de messages. De plus, il ne nécessite aucune maintenance. Surtout, nTask offre un accès mobile facile." - G2Crowd

nTask évaluations des clients

G2: 4.4/5 (15+ avis)

4.4/5 (15+ avis) Capterra: 4.2/5 (90+ avis)

6. Ours

VIa OursOurs est un site populaire de d'écriture sur l'App Store. Grâce à ses puissantes fonctions d'édition, vous n'aurez aucun mal à créer des notes détaillées dans Bear.

Caractéristiques de Bear

Belle interface utilisateur comparée à d'autres applications de prise de notes

Puissante fonction de marquage des notes pour une catégorisation simple

Peutannoter des PDFdes notes DOCX, HTML et TXT

Synchronisation automatique des données sur plusieurs plateformes

Les pros de l'ours

L'application dispose d'options d'édition de texte riches

Prise en charge des hashtags pour les recherches sauvegardées

Des tonnes de thèmes pour plus de personnalisation

Plusieurs raccourcis pour faciliter l'utilisation

Limites de l'ours

Pas d'application Android ou Windows

Certaines options de formatage ne sont disponibles que sous forme d'extensions payantes

Intégrations limitées

Prix de l'ours

Cette application de prise de notes dispose d'une version gratuite pour la création de notes simples. Cependant, pour accéder aux fonctionnalités avancées, vous devrez souscrire à un abonnement facturé soit :

1,49 $/mois

14,99 $/an

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Bear :

"J'aime le fait que l'application Bear soit volontairement minimale. Il y a donc très peu de distractions si vous utilisez l'application pour prendre des notes, des idées ou pour créer du contenu pour votre blog. Elle est super facile à utiliser, offre de nombreuses optimisations et est également livrée avec un grand nombre de raccourcis clavier." - G2Crowd "Bear est une application magnifique. J'aime la possibilité de créer facilement différents types de listes, de diviser mes notes avec des titres et d'inclure du code et des photos. La possibilité de changer l'apparence et les icônes de l'application est également très appréciable." - G2Crowd

Les évaluations des clients de l'ours

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: N/A

Vous voulez comparer Bear avec Evernote ? Consultez notre_ Bear vs. Evernote post!

7. ProofHub

Via PourofHub En tant qu'excellente alternative à Evernote, ProofHub offre des fonctions avancées de gestion de projet et de collaboration d'équipe en plus de ses fonctionnalités de une application de prise de notes intuitive et utile .

Doté d'une interface conviviale, ce logiciel riche en fonctionnalités aide les équipes à garder le contrôle de leurs tâches, de leurs projets et de leurs communications.

Caractéristiques principales de ProofHub

Application intuitive de prise de notes

Création de tâches avec des échéances

Flux de travail personnalisés et tableaux kanban En ligneoutil d'épreuvage Application de chat intégrée

Les avantages de ProofHub

Outil tout-en-un

Gestion flexible des tâches

Partage facile des fichiers

Fonctions de collaboration puissantes

Simple, pas de tarification par utilisateur

Limitations de ProofHub

Nombre limité d'intégrations d'applications

Pas de plan gratuit

Pas de support Linux

Prix de ProofHub

Le plan Essentiel avec les fonctionnalités de base commence à 45 $/mois, et le plan Ultimate Control avec un nombre illimité d'utilisateurs et toutes les fonctionnalités avancées commence à 89 $/mois.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans ProofHub :

"Dans l'ensemble, Proof Hub est un outil formidable pour permettre aux équipes de rester sur la même longueur d'onde concernant le travail effectué dans le cadre d'un projet donné, et il est très peu coûteux pour les petites entreprises et les entreprises en expansion. Il y a quelques fonctionnalités qu'il serait utile d'ajouter à Proof Hub, comme la facturation, le budget et les outils de gestion des ressources. La vitesse de chargement des pages est lente et pourrait être améliorée" - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, il s'agit d'un produit solide et performant. Il peut être utilisé à l'excès pour diviser les tâches en mille morceaux, mais il s'agit plus d'une erreur de l'utilisateur que d'une erreur du produit. Sa force réside dans l'acquisition de données pour le stockage et la vérification de ce qui a été fait et à quel moment - Capterra Verified Review

Notes des clients de ProofHub

G2: 4.4/5 (25+ avis)

4.4/5 (25+ avis) Capterra: 4.3/5 (40+ avis)

8. Notion

Via NotionAvec Notion vous pouvez prendre des notes, assigner des tâches, organiser le travail et publier dans un wiki d'équipe.

Cette alternative à Evernote vous permet de créer autant de pages que vous le souhaitez pour la gestion des tâches, la création d'une politique d'entreprise, la création d'une charte de projet, etc.

Chaque page peut contenir un nombre illimité de pages imbriquées, vous pouvez donc aller aussi loin que vous le souhaitez !

**Voulez-vous comparer Notion avec Evernote ?

Check out our Notion vs. Evernote review .

Caractéristiques principales de Notion

Supporte plusieurs types de contenu, y compris les signets, les images, les codes, etc.

Plusieurs options d'affichage, y compris la chronologie, la liste et la galerie

Des tonnes d'options de temple personnalisables

Offre un clipper web

Notion avantages

Hautement personnalisable

Supporte l'édition collaborative

Importation facile depuis Evernote

Compatible avec tous les appareils iOS et Android

Limitations de Notion

Pas de fonction d'annotation des PDF

Pas de fonctions de gestion des tâches comme les priorités, les tâches récurrentes ou les statuts des tâches

Pas de diagramme de Gantt

Prix de Notion

Notion propose un plan gratuit. Les plans payants commencent à 4 $/mois pour un usage personnel et à 8 $/utilisateur par mois pour les équipes.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Notion :

"Notion est l'un des rares outils que j'utilise quotidiennement pour savoir où j'en suis. Bien qu'il n'ait pas la puissance et la réputation d'outils comme Evernote, il se rattrape par une approche innovante de la capture d'idées. Je ne me retrouve pas à essayer de me souvenir de tags ou de mots-clés parce que l'information se trouve exactement là où j'en ai besoin en quelques clics" - Capterra Verified Review "M'aide à organiser, personnaliser, partager différents types de données pertinentes via une seule application elle-même." - Capterra Verified Review

Notion évaluations des clients

G2: 4.5/5 (190+ commentaires)

4.5/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (300+ avis)

Êtes-vous un utilisateur de Notion à la recherche d'autres outils ?

Try these grandes alternatives à la Notion .

9. Zoho Notebook

Via Zoho Notebook Zoho Notebook est très similaire à Evernote. Il vous permet d'enregistrer des notes sur tous les appareils que vous utilisez.

Il est facile de partager des notes en toute sécurité avec votre équipe grâce à cette application. De plus, elle simplifie le travail si vous utilisez déjà d'autres applications Zoho comme Zoho Projects , Flow, Connect, etc.

Caractéristiques principales de Zoho Notebook

Un clipper Web pour sauvegarder du texte, des images et des articles

Protégez vos notes avec Touch ID

Personnalisation des carnets avec des couvertures uniques

Attribuez des couleurs aux cartes pour les organiser

Les avantages de Zoho Notebook

Synchronisation dans le nuage sur tous les appareils

Notes partageables

Gratuit pour tous

Disponible pour les utilisateurs de Windows, Mac et Linux

Limites de Zoho Notebook

Peu d'intégrations directes

Options d'affichage limitées

Pas de fonctionnalités de gestion des tâches comme la création de tâches, l'assignation, etc.

Prix de Zoho Notebook

Cette alternative à Evernote est gratuite pour tous.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Zoho Notebook :

"Si vous cherchez quelque chose de simple, sans fioritures et très dépouillé, c'est peut-être une bonne option pour vous, mais ne cherchez pas de fonctionnalités particulièrement sophistiquées ou avancées comme celles auxquelles vous pourriez vous attendre d'Evernote ou de OneNote" - Capterra Verified Review "Zoho Notebook est un bon logiciel. Il offre de nombreux avantages, en particulier sa fonction cloud qui est assez géniale. Cependant, il y a des possibilités d'amélioration et les autorités devraient en tenir compte." - Capterra Verified Review

Notes des clients de Zoho Notebook

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (40+ avis)

10. Notejoy

Via Notejoy Notejoyest un véritable plaisir lorsqu'il s'agit de prendre des notes en collaboration avec toute votre équipe.

Vous pouvez facilement donner et recevoir des commentaires grâce aux vues de notes, aux fils de discussion et aux réactions.👍

Et sa fonction de recherche rapide vous permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin.

Caractéristiques principales de Notejoy

Vue focalisée pour un travail sans distraction

Mise en évidence de la syntaxe des blocs de code

Possibilité d'imbriquer les carnets de notes et les balises

Listes de contrôle pour les tâches à effectuer

Les pros de Notejoy

Transférer des courriels vers l'application pour les convertir en notes

Cryptage de bout en bout

Propose des thèmes et un mode sombre

Recherche de textes dans des images, des PDF, etc.

Limites de Notejoy

Pas d'automatisation

Pas de tâche ou degestion du flux de travail* N'offre pas d'autres options d'affichage

Peut être cher pour une simple application de prise de notes

Prix de Notejoy

Cette application propose un plan gratuit. Les forfaits payants commencent à 4 $/utilisateur pour les utilisateurs individuels et à 8 $/utilisateur par mois pour les équipes.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Notejoy :

"Rapide et facile à utiliser. La courbe d'apprentissage est faible, voire inexistante, ce qui permet à une grande équipe d'en bénéficier lorsqu'elle est mise en œuvre au sein d'une entreprise ou d'une division - Capterra Verified Review "L'organisation des carnets de notes et la possibilité de partager et d'accéder aux documents avec mon équipe sont très utiles. Il est facile de créer et de partager des modèles d'e-mails et d'autres documents." - Capterra Verified Review

Notejoy évaluations des clients

G2: 4.2/5 (20+ commentaires)

4.2/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (180+ commentaires)

11. Todoist

Via Todoist Todoist est une alternative à Evernote disponible sur Windows, Mac et Linux.

Elle permet d'organiser, de hiérarchiser et de gérer des projets tout en notant les informations importantes dont vous devez vous souvenir. L'application propose également des modèles pour vous aider à démarrer en quelques minutes.

**Vous cherchez des alternatives à Todoist ?

Check out these Alternatives à Todoist !

Caractéristiques principales de Todoist

Dates d'échéance récurrentes pour se souvenir des échéances

Priorités pour gérer les tâches urgentes

Modèles pour l'éducation, la conception, la gestion, etc.

Visualisation de la productivité quotidienne ou hebdomadaire

Les avantages de Todoist

Permet d'assigner des tâches

Personnalisez votre flux de travail avec des étiquettes, des thèmes, etc.

Ajouter des notes vocales pour plus de contexte dans les commentaires

Permet de mettre en favoris des tâches clés, des étiquettes, etc.

Limitations de Todoist

Pas d'état des tâches

Ne propose pas de champs personnalisés

Pas de créateur de documents natif

Pas de place pour les chats en temps réel

Prix de Todoist

Cette alternative à Evernote propose un plan gratuit et un plan payant qui coûte 3 $ par utilisateur et par mois.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Todoist :

"Dans l'ensemble, j'ai trouvé que Todoist était une excellente aide. Il me permet de vérifier et de voir ce qu'il y a dans mon emploi du temps lorsque je suis loin de tous mes autres appareils et il m'a aidé à garder une trace de toutes mes tâches et de tous mes événements." - Capterra Verified Review "Mon expérience globale avec Todoist est très satisfaisante et je recommanderai Todoist à la plupart des gens. L'interface utilisateur est fantastique, les fonctionnalités sont presque complètes, les intégrations et l'API sont bien faites et le prix est très avantageux. S'ils peuvent ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires comme la personnalisation de l'heure de début et de fin de journée ainsi que des durées pour les tâches, ce sera une solution de gestion des tâches classée 5 étoiles." - Capterra Verified Review

Notes des clients de Todoist

G2: 4.4/5 (600+ avis)

4.4/5 (600+ avis) Capterra: 4.6/5 (1300+ avis)

12. Ruche

Via RucheHive est un outil de gestion de projet avec une fonctionnalité dédiée aux les notes de réunion . 🗒

C'est une excellente alternative à Evernote que vous pouvez utiliser pour noter chaque note de réunion, assigner des tâches et collaborer avec votre équipe.

Caractéristiques principales de Hive

Notes partageables pour les participants externes

Prise en charge de la collaboration en temps réel

Lien entre les notes et les projets dans l'espace de travail Hive

Raccourcis clavier pour une mise en forme rapide

Les pros de Hive

Offre des modèles pour les feuilles de route des produits, l'onboarding, etc.

Permet de créer des notes de réunion récurrentes

Convertit les notes de réunion en éléments d'action

Offre une application Android et iOS

Limitations de Hive

Vous avez besoin de modules complémentaires pour les feuilles de temps, les analyses et la fonction de ressourcement

Pas de fonction de gestion des idées comme cartes heuristiques ou un tableau blanc

Pas de vue intégrée pour accéder aux applications de Hive

Prix de Hive

Cette alternative à Evernote n'a pas de plan gratuit. Vous devrez payer 12 $ par utilisateur et par mois pour les notes Hive.

Ce que les gens pensent de la prise de notes dans Hive :

"Dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Nous avons suivi l'évolution du programme et avons certainement remarqué des améliorations au niveau de la facilité d'utilisation et de la fonctionnalité. Plusieurs questions/problèmes fonctionnels que j'ai eus et que j'ai exprimés par le biais d'enquêtes et de chats ont été modifiés/corrigés, il est donc bon de voir que l'entreprise est réellement attentive à la façon dont les gens l'utilisent." - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose. J'aime le fait que le logiciel soit généralement très rapide et réactif. La seule zone qui est lente est la section des notes, ce qui est honnêtement dommage parce qu'en général je voudrais que les notes s'ouvrent rapidement si je ne suis pas prêt à commencer à noter des choses lors d'un appel impromptu." - Capterra Verified Review

Notes de la Ruche

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

13. Notes sur les pommes

Via Notes de la pomme Si vous utilisez un appareil iOS comme un iPhone, un iPad ou un ordinateur Mac, vous avez probablement remarqué l'application Apple Notes.

Cette alternative à Evernote n'est disponible que pour les utilisateurs d'appareils Apple.

Elle excelle dans la réalisation de tâches rapides et l'organisation de votre travail.

De plus, chaque note Apple est synchronisée avec votre espace de stockage dans le nuage (iCloud), ce qui vous permet de récupérer rapidement les notes supprimées au cours des 30 derniers jours.

Caractéristiques principales d'Apple Notes

Protection des notes par mot de passe, identification faciale ou tactile

Options de formatage riches comme les titres, les polices, les images, etc.

Puissante fonction de recherche

Ajoutez à vos notes d'autres éléments de l'application, tels que des sites web et des lieux

Les pros d'Apple Notes

Organisation des dossiers par glisser-déposer

Affichage des notes dans une galerie

Épinglez vos notes préférées

Ajouter des listes de contrôle

Limitations d'Apple Notes

Seul un utilisateur Apple peut l'utiliser

Manque de fonctionnalités de gestion des tâches

Ne prend pas en charge le markdown

Prix d'Apple Notes

Cette application pour appareils Apple est gratuite pour tous les utilisateurs d'iOS et de macOS.

Notes des clients d'Apple Notes

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

14. Milanote

via Milanote

Milanote est une application destinée aux collaborateurs visuels tels que les concepteurs de produits et les photographes. Il s'agit d'un espace de travail visuel pour créer des tableaux d'humeur, prendre des notes et obtenir des commentaires sur les concepts de design.

Milanote caractéristiques principales

Fonctions d'organisation visuelle avec des tableaux, des cartes et des images

Large éventail de fonctions de personnalisation

Raccourcis clavier, prise en charge du markdown et capacités de duplication

Les pros de Milanote

Modèles intégrés

GIFs et polices animés

Notes cryptées au repos et en transit

Milanote contre

Intégrations limitées

Courbe d'apprentissage abrupte

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite

Prix Milanote

Milanote propose des plans gratuits et payants à partir de 9,99 $/mois par utilisateur.

Évaluations des clients de Milanote

G2 : 4.5/5 (30+ avis)

Capterra : 4.8/5 (30+ avis)

15. GoodNotes

via GoodNotes

GoodNotes est une application de prise de notes numérique qui permet aux utilisateurs de prendre des notes manuscrites et d'annoter des PDF sur leurs appareils mobiles. Avec GoodNotes, les utilisateurs peuvent créer et organiser des carnets de notes numériques, importer des PDF et des images, et les annoter à l'aide d'une variété d'outils d'écriture et de dessin.

Caractéristiques principales de GoodNotes

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Possibilité de créer plusieurs carnets, dossiers et étiquettes

Edition de documents en temps réel

Les avantages de GoodNotes

Expérience d'écriture semblable à celle d'un stylo sur du papier

Importation et annotation de PDF

Synchronisation dans le nuage

Les inconvénients de GoodNotes

Plateformes limitées

Taille des fichiers

Capacités d'OCR limitées

Prix de GoodNotes

La version gratuite de GoodNotes est limitée à 3 carnets de notes et sa version payante commence à 9,99 $.

Les évaluations des clients de GoodNotes

Passez à ClickUp : Docs illimités gratuits pour toujours

Evernote est une excellente application de prise de notes, mais elle présente aussi des inconvénients.

Des fonctionnalités limitées de la version gratuite aux changements de prix en passant par l'absence de collaboration en temps réel, il est peut-être temps pour vous de passer à autre chose.

Chez ClickUp, nous avons des documents illimités pour tous nos utilisateurs ! Pour toujours. En effet, quelle que soit votre formule, vous pouvez créer autant de documents que vous le souhaitez. Et ce n'est pas tout - ClickUp offre également des fonctionnalités de gestion des tâches, d'automatisation du flux de travail et de collaboration en temps réel pour vous aider à rester organisé et à maîtriser vos tâches.

Alors, pourquoi attendre ? Passez à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez une meilleure façon de prendre des notes !

Bonne prise de notes ! 📝🚀