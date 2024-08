10 meilleures alternatives et concurrents à Google Tasks en 2024

Bonjour à tous les adeptes de Google Tasks ! Tout en étant un moyen simple de gérer ses tâches quotidiennes, Google Tasks n'offre peut-être pas tout ce que vous recherchez. Vous avez besoin de plus de fonctionnalités ? Vous cherchez quelque chose d'un peu plus puissant ? Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses alternatives à Google Tasks pour vous aider à être plus productif .

Nous avons passé au peigne fin l'immensité d'Internet et trouvé les 10 meilleurs concurrents de Google Tasks pour vous aider travailler plus vite en 2024. Plongeons dans l'aventure !

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Google Tasks ?

Idéalement, votre nouvel outil devrait être convivial, disposer de fonctionnalités de gestion des tâches robustes et offrir des intégrations transparentes avec les autres logiciels que vous utilisez.

Les applications de gestion des tâches doivent vous aider à créer et à gérer des tâches sans effort, avec des options avancées pour paramétrer les priorités, les dépendances et les délais.

De plus, il serait bon que votre outil permette la collaboration et affiche des vues personnalisables. Vous voulez un logiciel qui travaille dur pour vous, et non l'inverse, n'est-ce pas ?

Les 10 meilleures alternatives à Google Tasks à utiliser en 2024

Préparez-vous à allumer vos boosters de productivité avec ces 10 meilleures alternatives à Google Tasks.

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

Dites bonjour à ClickUp - votre nouveau meilleur ami en matière de productivité ! ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion des tâches mais un environnement de travail tout-en-un et l'un des meilleurs outil de gestion de projet sur le marché. Il permet à vos projets d'être suivis et à votre esprit d'être désencombré.

Avec un ensemble complet de fonctionnalités telles que les dépendances de tâches, les statuts personnalisés et un système de commentaires robuste, ClickUp peut s'adapter à n'importe quel flux de travail, qu'il soit personnel ou orienté vers l'équipe.

Vous constaterez que son organisation claire permet de garder votre liste à faire nette et sous contrôle, tandis que son interface très conviviale facilite la navigation. Ses options d'affichages sont inégalées, vous permettant de créer des tâches et de les visualiser de la manière qui vous convient le mieux à la façon dont vous hiérarchisez le travail .

Et avec la possibilité de synchroniser les tâches sur plusieurs appareils, vous pouvez vous assurer que votre productivité reste élevée, que vous soyez au bureau ou en déplacement.

Il est flexible, dispose de modèles personnalisables et est doté de nombreuses fonctionnalités, que vous soyez une équipe d'une personne ou de 100 personnes. De l'attribution des tâches à l'organisation des documents, ClickUp a tout prévu. Et le meilleur ? Il s'intègre à presque toutes les applications que vous utilisez déjà.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Organisez votre travail avec desTâches ClickUp et des sous-tâches imbriquées pour une gestion de projet détaillée

Passez d'une vue Tableau à une autre (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier, Plan, etc.)

Gérez les tâches avec des statuts, des étiquettes et d'autres champs personnalisés

Discutez des tâches directement sur la plateforme et partagez votre travail avec les autres membres de votre équipe

Se synchroniser en toute transparence avec Google Agenda, Slack, Zapier et plus de 1000 autres applications

Une tonne demodèles de gestion des tâches pour rendre l'organisation de votre vie facile et amusante

Les limites de ClickUp :

Une légère courbe d'apprentissage en raison de la liste étendue de fonctionnalités

Certains utilisateurs trouvent que l'application mobile n'est pas aussi robuste que la version bureau

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. TickTick

Via TickTick TickTick est un outil de gestion des tâches conçu pour rendre le travail plus agréable la hiérarchisation des projets plus facile.

Alliant simplicité et fonction, il offre une interface intuitive où vous pouvez organiser toutes vos tâches, quelle que soit leur nature.

Vous apprécierez le chronomètre Pomo intégré, qui favorise un style de travail productif en utilisant la technique Pomodoro. Non seulement vous pouvez ajouter rapidement des tâches récurrentes et des rappels, mais vous pouvez également les classer par catégories pour une meilleure gestion.

C'est l'outil idéal pour jongler sans effort entre les tâches personnelles et les responsabilités professionnelles.

Compare TickTick vers Todoist !

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Assigner différentsniveaux de priorité à vos tâches

Les listes générées automatiquement, comme "Aujourd'hui" et "Semaine", facilitent l'organisation des tâches

Suivez la technique Pomodoro, l'une des meilleures techniques de gestion des tâchesde productivité pour une meilleure gestion du temps

Partagez les descriptions et les listes de tâches avec les membres de l'équipe

Les limites de TickTick

Manque de fonctionnalités de gestion de projet détaillées

Les fonctionnalités Premium sont coûteuses par rapport à la concurrence

Prix de TickTick

Free

Premium : 27,99 $/an

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

Try out these* TickTick competitors _/href/* * *TickTick competitors !

3. Todoist

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image6-1400x763.png Gérez vos tâches et vos listes à faire avec Todoist /$$$img/

via Todoist Cette alternative à Google Tasks permet d'améliorer la productivité.

Offrant une interface minimaliste, Todoist se concentre sur l'aide à la gestion des tâches sans aucune distraction. Sa fonctionnalité d'ajout rapide change la donne, vous permettant d'ajouter des tâches à la volée.

Grâce au système de points Karma, vous pouvez suivre votre productivité et même faire de la gestion des tâches un jeu.

Son entrée intelligente reconnaît et catégorise automatiquement vos tâches, faisant de l'organisation un jeu d'enfant.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Regroupement des tâches au sein d'un projet pour faciliter la navigation

Ajoutez des commentaires ou joignez des pièces jointes à n'importe quelle tâche

Ajouter des tâches rapidement grâce au traitement du langage naturel

Gamifier la productivité avec des points pour les tâches achevées

Les limites de Todoist

Les fonctionnalités de la version gratuite sont limitées

Certains utilisateurs trouvent la fonction de recherche un peu basique

Prix de Todoist

Free

Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Business : 6$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ commentaires)

: 4.4/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

4. OmniFocus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/omnifocus.png

/$$$img/

via OmniFocus OmniFocus est un mélange parfait de sophistication et de simplicité, conçu exclusivement pour les utilisateurs d'Apple, et constitue l'alternative idéale à Google Tasks.

Cette alternative à Google Tasks offre une organisation basée sur le contexte, vous assurant de voir les tâches pertinentes à votre contexte actuel.

L'une de ses fonctionnalités phares est l'intégration de Siri, qui vous permet d'ajouter rapidement des tâches par le biais de commandes vocales. Son design à la fois sophistiqué et épuré vous aide à gérer des projets complexes sans vous sentir submergé.

Les meilleures fonctionnalités d'OmniFocus

Hiérarchisation des tâches en fonction de l'emplacement, de l'outil ou de la personne

Révision régulière des projets pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet

Afficher les tâches à venir dans le Calendrier

Ajout rapide de tâches à l'aide de Siri

Paramétrer des tâches récurrentes en quelques clics seulement

Les limites d'OmniFocus

Disponible uniquement sur les appareils Apple

Il peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités complexes

Prix d'OmniFocus

Abonnement : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Standard : 49,99 $ pour un achat unique

: 49,99 $ pour un achat unique Pro : 99,99 $ (achat unique)

Évaluations et critiques d'OmniFocus

G2 : 4.6/5 (50+ commentaires)

: 4.6/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ commentaires)

Check out the meilleures alternatives à OmniFocus !

5. Microsoft À faire

via Microsoft Microsoft À faire est très simple, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de fonctionnalités.

En tant que produit Microsoft, il s'intègre parfaitement aux autres services du géant technologique. À faire est une solution simple pour stimuler votre productivité.

Vous ne trouverez pas d'environnement de travail encombré ou de fonctions complexes. Au lieu de cela, vous trouverez un concurrent de Google Tasks qui offre une expérience de gestion des tâches simple et sans tracas.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Préparez votre journée avec un agenda personnaliséplanificateur quotidien* Recevez des suggestions intelligentes de tâches à ajouter à votre "Ma journée"

Collaborez à des tâches avec d'autres personnes

Se synchronise avec les tâches d'Outlook

Les limites de Microsoft À faire

Options de personnalisation limitées

Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive que celle de Google Tasks

Prix de Microsoft À faire

**Free

Évaluations et critiques de Microsoft À faire

G2 : 4.4/5 (60+ commentaires)

: 4.4/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

Try out these* Microsoft À faire alternatives_ _Href/ * !

6. Taskque

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/09/taskque1.png

/$$$img/

via Taskque Rencontre avec Taskque, un puissant outil de outil de productivité qui excelle dans l'automatisation du flux de travail. Il rationalise la gestion des tâches, ce qui facilite le travail des équipes.

Vous pouvez obtenir un aperçu de toutes vos tâches en un coup d'œil, et la fonctionnalité de gestion des ressources vous permet de gérer et d'affecter des ressources sans effort.

Ce qui distingue Taskque en tant qu'application de gestion des tâches, c'est l'accent mis sur l'amélioration de la productivité ; chaque fonctionnalité vous aide à en faire plus et à achever les tâches en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Taskque

Automatisation de l'attribution des tâches et maximisation de la productivité

Affichez une vue d'ensemble de toutes vos tâches

Communiquez et collaborez directement dans la fenêtre de la tâche

Gérez et assignez des ressources sans effort

Les limites de Taskque

Intégrations limitées avec d'autres outils

Prix de Taskque

Basique : Free

: Free Business : 5$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Taskque

G2 : 4.1/5 (6+ commentaires)

: 4.1/5 (6+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2+ commentaires)

7. MeisterTask

via MeisterTask Avec sa conception visuelle attrayante et ses tableaux de projet flexibles, MeisterTask propulse la collaboration vers de nouveaux sommets.

Il permet l'automatisation des tâches, ce qui rend les tâches répétitives moins fastidieuses. Mais il ne s'agit pas seulement de gérer des tâches ; MeisterTask s'intègre également à MindMeister pour créer des tâches à partir de cartes mentales.

Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve un outil qui est à la fois agréable à regarder et doté de puissantes fonctions.

Les meilleures fonctionnalités de MeisterTask

Visualisez les tâches à l'aide de tableaux Kanban personnalisables

Automatisation des étapes de votre flux de travail pour les tâches répétitives

Créer une tâche à partir d'une carte mentale via MindMeister

Gardez l'onglet sur le temps passé sur chaque tâche

Les limites de MeisterTask

Certaines fonctionnalités comme les diagrammes de Gantt et les sous-tâches ne sont pas disponibles

Les capacités de rapports pourraient être plus robustes

Prix de MeisterTask

Basique : Free

: Free Pro : 11,99 $/mois par utilisateur

: 11,99 $/mois par utilisateur Business : 23,99 $/mois par utilisateur

: 23,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez MeisterTask pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

8. Toodledo

via Toodledo Toodledo se distingue par ses fonctionnalités complètes qui vont au-delà de la simple gestion des tâches.

Cet outil vous dote d'un traqueur d'habitudes, d'un outil de traçage et de la possibilité de mettre en place des rappels sous plusieurs formes. Il s'agit d'une solution tout-en-un qui vous permet d'organiser efficacement votre journée et de suivre votre progression au fil du temps.

Si vous souhaitez rationaliser tous les aspects de votre journée, Toodledo est l'outil qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de Toodledo

Suivez du temps vos habitudes et mesurez votre progression

Organisez vos idées à l'aide de schémas structurés

Recevez des rappels par e-mail, texte ou notifications push

Partagez vos listes et assignez des tâches à d'autres personnes

Les limites de Toodledo

L'interface utilisateur peut sembler désuète à certains utilisateurs

La courbe d'apprentissage peut être abrupte en raison de la multitude de fonctionnalités

Prix de Toodledo

Free

Standard : 3,99 $/mois par utilisateur

: 3,99 $/mois par utilisateur Plus : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Business : Contactez Toodledo pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Toodledo

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (70+ commentaires)

9. Joplin

Via Joplin Joplin est le valet de tous les outils de gestion des tâches. Il s'agit d'une application open-source qui gère les notes et les tâches et qui valorise votre confidentialité grâce au chiffrement de bout en bout.

Si Joplin ne dispose pas d'une interface de gestion des tâches dédiée comme d'autres, il compense par un outil flexible et personnalisable qui respecte la confidentialité de vos données.

Pour ceux qui préfèrent le bricolage, Joplin est un choix solide.

Les meilleures fonctionnalités de Joplin

Utilisation et modification gratuites

Toutes les notes sont rédigées et rendues en Markdown

Se synchronise avec plusieurs services cloud

Clipsez des pages web directement dans vos notes

Les limites de Joplin

Il manque une interface dédiée à la gestion des tâches

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

Prix de Joplin

Basique : 1,99$/mois par utilisateur

: 1,99$/mois par utilisateur Pro : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Teams : 7,99 $/mois par utilisateur

Les évaluations et les critiques de Joplin

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Super Productivité

via Super productivité Super Productivity est un outil de gestion des tâches simple qui ne manque pas de punch. Cette application offre une fonctionnalité unique de suivi des distractions qui vous permet de consigner les activités distrayantes et d'apprendre à les éviter. Grâce à son outil de suivi du temps intégré, vous pouvez garder l'onglet sur le temps que vous passez sur les tâches individuelles.

De plus, la fonctionnalité de gestion de projet vous permet de gérer plusieurs projets sans vous sentir débordé. C'est la simplicité et la puissance, tout en un.

Les meilleures fonctionnalités de Super Productivity

Enregistrez les activités distrayantes et apprenez à les éviter

Outil de suivi du temps intégré avec un journal de travail, un chronomètre Pomodoro et des rappels de pause

Synchronisez vos données sur plusieurs appareils

Gérez plusieurs projets en toute simplicité

Les limites de Super Productivité

Nécessite une installation et une configuration manuelles

Il n'est pas forcément adapté aux grandes équipes

Prix de Super Productivity

Free

Évaluations et critiques de Super Productivité

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

Looking for more tools for tasks? Check out these Taskade alternatives !

Prêt à choisir votre alternative à Google Tasks ?

Et voilà, nous avons 10 solides alternatives à Google Tasks prêtes à faire grimper en flèche votre productivité en 2024. Chaque outil possède des atouts et des particularités uniques, le bon choix dépend donc de ce que vous recherchez.

Si vous n'êtes toujours pas sûr de la tâche ou de l'outil qui vous convient le mieux, nous vous invitons à le consulter outil de gestion de projet à choisir, rappelez-vous que le meilleur gestionnaire de tâches ou outil de gestion de projet est celui qui correspond à vos besoins, à votre budget et à votre style de travail.

Et si vous cherchez à booster votre productivité, ne manquez pas de jeter un coup d'œil à ClickUp. De l'attribution des tâches, du suivi du temps et de la définition des priorités aux vues personnalisées et aux intégrations robustes, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé, suivre le temps passé et faire plus de choses terminées.

Découvrez notre fonctionnalités de gestion des tâches pour voir comment ClickUp peut transformer votre flux de travail et vous aider à conquérir votre liste À faire comme jamais auparavant. À vous d'être plus productif !