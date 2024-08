10 meilleures alternatives et concurrents d'OmniFocus en 2024

Lorsqu'il s'agit d'applications de gestion des tâches créées pour MacOS et les appareils iOS, un nom vient à l'esprit : OmniFocus.

C'est très bien si vous êtes exclusivement un utilisateur de Mac, mais qu'en est-il si vous êtes un utilisateur d'Android ? Ou peut-être avez-vous besoin d'une solution de gestion des tâches dotée de fonctionnalités qu'OmniFocus n'offre pas.

OmniFocus est l'un des logiciels les plus populaires applications de liste à faire pour les utilisateurs de Mac mais elle ne répond pas à toutes les attentes en termes de fonctions et de compatibilité avec les appareils.

Si vous souhaitez bénéficier des mêmes (ou de meilleurs) fonctions et avantages qu'OmniFocus, mais que vous avez besoin d'un peu plus, vous êtes au bon endroit. 🙌

Notre liste des 10 meilleures alternatives à OmniFocus donne un aperçu de chaque option, ainsi que quelques conseils pour vous aider à maîtriser votre liste de tâches.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à OmniFocus ?

Il existe de nombreux gestionnaires de tâches et de applications de liste à faire il peut être difficile de faire la différence entre toutes ces alternatives à OmniFocus.

À notre avis, il est préférable d'opter pour des outils qui offrent les avantages suivants :

Multiples vues: Les listes de tâches sont excellentes, mais vous avez parfois besoin de quelque chose de plus visuel. Recherchez une application de liste à faire qui propose des tableaux Kanban ou des diagrammes de Gantt pour visualiser vos flux de travail, vos échéanciers, etc.

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances, et établir des priorités pour tout dans votre échéancier du projet avec l'affichage de l'échéancier dans ClickUp

Une application mobile élégante : Bien sûr, les outils basés sur le Web sont excellents, mais vous avez besoin de quelque chose de plus que cela. Au lieu d'opter pour des solutions basées sur le cloud, optez pour des alternatives OmniFocus offrant une excellente application mobile. Recherchez des options dotées d'une interface utilisateur élégante, à la fois intuitive et agréable à l'œil

Bien sûr, les outils basés sur le Web sont excellents, mais vous avez besoin de quelque chose de plus que cela. Au lieu d'opter pour des solutions basées sur le cloud, optez pour des alternatives OmniFocus offrant une excellente application mobile. Recherchez des options dotées d'une interface utilisateur élégante, à la fois intuitive et agréable à l'œil Modèles utiles:Qui a envie de créer des listes à partir de rien ? Les applications de listes à faire de qualité permettent de gagner du temps grâce à des modèles de checklists la prise de notes, la carte mentale et bien plus encore.

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

Suivi du temps : Que vous ayez besoin d'aide pour organiser votre vie personnelle ou que vous ayez besoin d'uneoutil de gestion de projet pour prendre de l'avance sur votre liste de choses à faire au travail, recherchez une application qui offre un suivi du temps. Suivez le temps que vous passez à faire la vaisselle ou le temps qu'il vous faut pour compiler des rapports au travail. Ces informations pourraient vous aider à trouver des moyens de gagner du temps

Les 10 meilleures alternatives à OmniFocus à utiliser en 2024

Nous avons compris. Vous avez besoin de quelque chose de similaire à OmniFocus, mais vous n'avez pas le temps de passer au crible le bazillion d'applications de listes de choses à faire qui existent. C'est là que cette liste entre en jeu.

Voici les meilleures alternatives à OmniFocus :

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

À$$a fait les documents, les projets et les Objectifs, mais saviez-vous que nous sommes aussi un solide outil de visualisation des tâches et des projets ? une application robuste de planification des tâches ? Que vous soyez le suivi des tâches pour le plus grand projet de votre vie ou vous planifiez des vacances en famille, Tâches ClickUp est prêt à relever le défi. 🤩

Créez des tâches et des sous-tâches au sein des projets de votre choix. Marquez les tâches importantes, ajoutez des dates d'échéance et invitez des collaborateurs.

Avec les membres de l'équipe, vous pouvez collaborer et déléguer des tâches en un clic. Chaque tâche fait l'objet de plusieurs fils de commentaires, ce qui vous permet de conserver toutes les discussions à leur place, à côté de votre travail. Grâce à l'automatisation et aux règles, ClickUp transmet les tâches entre les membres de votre équipe pour que tout se passe bien à tout moment.

Avec les relations ClickUp, il est facile de lier les tâches et les documents à partir de l'espace de travail

Vous faites une tâche selon un calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel ? Nous avons ce qu'il vous faut. Il vous suffit de configurer une tâche récurrente une fois pour que ClickUp alimente automatiquement votre calendrier en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rationalisez la création de tâches grâce à la fonctionModèle de gestion des tâches ClickUp* Décomposez les grandes tâches en petites tâches de la taille d'une bouchée

Personnalisez les tâches de votre projet avec plus de 35ClickApps* Construisez une base de données de tâches pour passer rapidement au crible les centaines de tâches de votre entreprise

Intégrez les documents, les tableaux de bord, les tableaux blancs, les objectifs et les discussions dans une seule plateforme

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités, commeClickUp IAne sont disponibles que pour les comptes payants

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, payé mensuellement

7$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, payé mensuellement Business: 12$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 19$/mois par utilisateur, payé mensuellement

12$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 19$/mois par utilisateur, payé mensuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Workflowy

Via Workflowy Workflowy est composé à parts égales de logiciel de gestion des tâches un outil de vidage de cerveau et de stockage de fichiers. Il se présente comme une alternative à Evernote et Dropbox.

Worflowy affiche une simple liste de tâches, mais vous pouvez la convertir en tableau Kanban si nécessaire.

Utilisez Workflowy pour télécharger des fichiers et des images à sauvegarder pour plus tard. Vous pouvez les garder pour vous ou partager rapidement un lien vers ces fichiers avec des collaborateurs. Workflowy n'exige pas que les collaborateurs aient un compte, ce qui facilite la collaboration en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Workflowy dispose d'une application iOS et d'une application Android

Organisez vos notes avec les étiquettes de Workflowy

Convertir les listes en tableaux Kanban

Réduire certains détails ou certaines listes pour ne voir que les informations qui comptent dans l'immédiat

Les limites de Workflowy

La version gratuite limite le stockage des fichiers, la collaboration et les puces

Prix de Workflowy

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Pro: 4,99$/mois

G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10 commentaires)

3. Se souvenir du lait

Via Souvenez-vous du lait Remember the Milk est un système de gestion des tâches adorable mais étonnamment robuste pour votre vie personnelle et professionnelle. 🐮

La fonctionnalité Smart Add vous permet d'ajouter rapidement les détails d'une tâche sur une seule ligne avec des détails sur les dates d'échéance, les tâches récurrentes, les étiquettes et plus encore. Alors que la plupart des applications de gestion des tâches vous envoient des rappels, nous apprécions le fait que Remember the Milk propose non seulement des rappels d'application, mais aussi des rappels par e-mail, texte, messagerie instantanée et même X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter).

Meilleures fonctionnalités de Remember the Milk

S'intègre à Google Assistant, Alexa, Siri, et plus encore

"The Dairy" fournit des applications créées par la communauté pour étendre les fonctions de Remember the Milk

Organisez les tâches à l'aide d'étiquettes et de sous-tâches avec un code couleur

Se connecter à Dropbox ou Google Drive pour joindre des pièces aux tâches

Limites de Remember the Milk

Vous devez utiliser "Milkscript" (JavaScript) pour créer des automatisations personnalisées dans l'outil de gestion de projet

L'abonnement annuel de $$$a est une étiquette bien lourde pour la version premium

Prix de Remember the Milk

Free

**39,99 $/an pour des fonctionnalités améliorées

G2: 4.4/5 (16 commentaires)

4.4/5 (16 commentaires) Capterra: 4.4/5 (50+ commentaires)

4. Tâches Google

Via Tâches GoogleTâches Google est la version de Google d'une application de liste à faire. Il ne s'agit cependant pas d'une application autonome. Vous devez vous connecter à Gmail, Google Agenda ou Google Drive pour accéder à vos tâches.

Le grand avantage de Tâches est son intégration aux autres produits Google. Si vous faites partie d'une organisation Google, cette application de liste à faire est une évidence. Accédez à vos Tâches depuis votre e-mail, vos diapositives de présentation, votre calendrier et bien plus encore, sans basculer d'une plateforme à l'autre. 📩

Tasks est-elle l'alternative la plus robuste à OmniFocus ? Non, mais sa simplicité et son intégration avec les produits Google en font une option viable pour les personnes qui ont besoin d'un simple gestionnaire de tâches.

Bien que Google Tasks soit techniquement gratuit, la plupart des entreprises y ont accès en s'abonnant à l'environnement de travail de Google.

Les meilleures fonctionnalités de Google Tasks

Google Tasks s'intègre parfaitement à Google Assistant pour des rappels mains libres

Tasks se synchronise avec d'autres appareils en temps quasi réel

L'interface simplifiée est facile à comprendre et à naviguer

Les limites de Google Tasks

Ne dispose pas des fonctionnalités avancées des autres solutions OmniFocus

Il n'est pas possible d'étiqueter d'autres collaborateurs ou de l'utiliser comme un véritable outil de gestion de projet

Il n'existe pas d'application web autonome, ce qui est regrettable pour les utilisateurs de bureau qui souhaitent une solution de gestion des tâches plus complète

Prix de Google Tasks

**Free

G2: 4.7/5 (14,700+ reviews)

4.7/5 (14,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (40,500+ commentaires)

5. 2Do

Via 2Do 2Do se présente comme un outil complet pour " faire les choses terminées " (GTD). S'il est principalement destiné aux iPhone, iPad et Mac, il propose également une application pour les téléphones et tablettes Android pour une gestion simple des tâches.

Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de l'interface utilisateur. 2Do n'a peut-être pas l'air de pouvoir faire grand-chose, mais cette plateforme a beaucoup de cloches et de sifflets. Regroupez les tâches pour faciliter l'organisation et filtrez les tâches par étiquette, emplacement et intervalle de dates pour trouver ce que vous cherchez.

Bien qu'ils ne soient pas disponibles sur Android, l'ajout rapide (iOS) et l'entrée rapide (Mac) permettent d'ajouter plusieurs entrées de tâches en quelques tapotements.

Au passage, 2Do a la particularité de proposer des frais de licence uniques au lieu d'un abonnement SaaS. Si vous aimez l'idée de payer un logiciel au comptant, il pourrait s'agir d'une bonne alternative à OmniFocus pour votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de 2Do

Profitez d'une plus grande tranquillité d'esprit grâce aux sauvegardes automatiques

Modification en cours des tâches en quelques clics seulement

La planification intelligente masque les tâches jusqu'à ce qu'elles soient affichées, ce qui réduit l'encombrement de votre fil d'actualité

Limites de 2Do

2Do est plus adapté à iOS, les utilisateurs d'Android n'ont donc pas accès à toutes les fonctionnalités

Il est faussement complexe et a une courbe d'apprentissage pour un logiciel de gestion des tâches

Prix de 2Do

Licence mono-utilisateur: 49,99 $ pour un maximum de cinq appareils MacOS personnels

49,99 $ pour un maximum de cinq appareils MacOS personnels Licence multi-utilisateurs: 149,99 $ pour un maximum de cinq personnes possédant chacune quatre appareils MacOS

G2: 3.5/5 (2 commentaires)

3.5/5 (2 commentaires) Capterra: N/A

6. Hitask

Via Hitask Hitask est une alternative robuste à OmniFocus. Il stocke non seulement vos tâches, mais aussi les projets et les évènements de votre file d'attente. 📅

Hitask est livré avec d'excellentes fonctionnalités d'organisation : triez vos tâches et vos projets avec des étiquettes et des couleurs. Collaborez facilement avec les membres de votre équipe grâce à un calendrier d'équipe partagé et au stockage de documents.

Oh, et le meilleur ? Hitask offre un suivi du temps pour chaque tâche et génère même des rapports de temps.

Hitask s'intègre à Google Agenda et Google Tasks, ce qui en fait un outil utile pour étendre les fonctions de vos ressources Google existantes.

Hitask est également disponible sur le web, Mac, Windows, Android, iPhone et iPad. Il y a donc de fortes chances que tous les membres de votre équipe puissent l'utiliser.

Les meilleures fonctionnalités d'Hitask

Choisissez qui peut voir votre travail grâce à des permissions sélectives

Accès via iPhone, iPad et Android

Créez des tâches en envoyant un e-mail à votre compte Hitask

Limites d'Hitask

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec l'assistance client

D'autres utilisateurs signalent des performances lentes et des problèmes

Prix de Hitask

Free

Business: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Enterprise: 20 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (96+ commentaires)

4.4/5 (96+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (40+ avis)

7. Nozbe

Via Nozbe Nozbe est spécialement conçu pour les propriétaires d'entreprises qui souhaitent une alternative à OmniFocus pour leurs tâches professionnelles et personnelles. Il est organisé par Projets, Tâches et Commentaires pour vous donner le contrôle de vos tâches vos tâches quotidiennes. Vous pouvez également placer certains projets dans les favoris afin qu'ils soient toujours en tête de votre application. Gardez les tâches pour vous ou partagez-les avec votre équipe pour faire avancer les choses.

Nozbe travaille sur Mac, Windows, Android, iPad, iPhone et même hors ligne lorsque vous voyagez. Vous pouvez vous connecter avec un identifiant Google ou Apple, il n'est donc pas nécessaire de créer encore un autre identifiant.

Les meilleures fonctionnalités de Nozbe

La fonctionnalité Incoming met en évidence les tâches du jour, les tâches en retard et les notifications concernant tout ce qui requiert votre attention

Calendriers de gestion de projet vous permettent de décider ce qui est le plus important

Créez des Espaces distincts pour vos tâches personnelles et professionnelles (afin que les employés ne voient pas accidentellement des tâches personnelles telles que "Réserver une coloscopie")

Les limites de Nozbe

Nozbe n'inclut pas le suivi du temps

Certains utilisateurs signalent des problèmes pour synchroniser les données

Prix de Nozbe

Free

Premium: 10$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (30+ commentaires)

4.5/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

8. Quire

Via Quire Quire est l'une des meilleures alternatives d'OmniFocus conçues pour la collaboration en équipe. Ses fonctionnalités de glisser-déposer et ses vues multiples sont parfaites pour n'importe quelle équipe, mais elles sont idéales pour Agile et Scrum spécifiquement.

Quire croit tellement au pouvoir de la sous-tâche qu'il vous permet de créer des sous-sous-tâches. Et des sous-tâches. Vous voyez l'idée. Cela permet de décomposer les grands projets en petites tâches réalisables. ✅

Affichez le tableau Kanban pour visualiser vos tâches la charge de travail de votre équipe en un seul endroit. La vue Gantt permet de visualiser les jalons et de responsabiliser l'équipe. La vue Calendrier est également idéale pour organiser l'emploi du temps de votre équipe et l'ordre du jour des réunions.

Quire meilleures fonctionnalités

Quire comprend des modèles réutilisables

Partage de liens avec des clients ou des équipes externes pour une collaboration plus rapide au sein de l'équipe

Health Stats surveille la santé globale de chaque membre de l'équipe et de chaque projet

Les limites de Quire

Certains utilisateurs signalent des problèmes de navigation dans les environnements de travail

D'autres utilisateurs disent qu'ils aimeraient disposer d'un moyen d'établir des rappels de tâches

Prix de Quire

Free

Professionnel: $7.65/mois par utilisateur

$7.65/mois par utilisateur Premium: $13.95/mois par utilisateur

$13.95/mois par utilisateur Enterprise: $19.95/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (110+ commentaires)

9. Akiflow

Via Akiflow Akiflow est un outil de gestion consolidée des tâches qui combine des tâches provenant d'autres outils de collaboration pour rationaliser votre flux de travail. Importez des tâches depuis Outlook, Asana, Todoist et d'innombrables autres plateformes vers Akiflow pour obtenir une vue unifiée de tout.

C'est un gain de temps total si vous travaillez avec des équipes ou des clients qui utilisent différentes applications de gestion des tâches - et que vous en avez assez de vous connecter à cinq gestionnaires de tâches chaque jour.

Nous apprécions le fait qu'Akiflow soit axé sur les réunions. Il se connecte à votre Calendrier pour simplifier les disponibilités, et tient même compte des fuseaux horaires. Vous pouvez également bloquer du temps sur votre calendrier pour traiter certaines tâches, ce qui vous donne du temps ininterrompu pour vous concentrer sur le travail réel. 💡

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Bloquez du temps sur votre Calendrier pour les tâches qui comptent le plus

Utilisez des raccourcis clavier intelligents pour prioriser, planifier ou reporter des tâches

Partagez sélectivement vos disponibilités pour les réunions

Les limites d'Akiflow

Le prix de 25 $ par mois est assez élevé

Certains utilisateurs signalent des problèmes d'intégration avec des tiers

Prix d'Akiflow

**24,99 $/mois par utilisateur

G2: 5/5 (30+ avis)

5/5 (30+ avis) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

10. Todoist

Via Todoist Todoist se présente comme une application combinant un gestionnaire de tâches et une liste de choses à faire. Il s'agit d'un gain de temps considérable pour les personnes qui souhaitent une alternative à OmniFocus qui fonctionne au bureau et à l'Accueil. Il suffit de paramétrer des environnements de travail distincts pour que les tâches professionnelles soient séparées des tâches personnelles telles que "Emmener Fluffy chez le vétérinaire"

Todoist organise automatiquement les tâches par date d'échéance. Voyez ce qui vous attend aujourd'hui ou consultez les tâches à venir pour savoir ce qui vous attend. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez également définir des paramètres personnalisés pour afficher vos tâches les plus urgentes.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

La reconnaissance du langage naturel permet de remplir rapidement les détails de votre liste à faire

Partagez vos projets avec votre famille ou vos collègues

Utilisez la galerie de modèles pour le suivi des projets, les ordres du jour des réunions, etc

Limites de Todoist

Les rappels de tâches ne sont disponibles que sur les forfaits Pro

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 4$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (760 commentaires)

4.4/5 (760 commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,250+ reviews)

Choisir l'application À faire qui fait tout

OmniFocus est un outil de gestion du travail solide en soi, mais il n'est pas la panacée. Que vous souhaitiez une plateforme plus flexible ou que vous ayez simplement besoin de plus de fonctionnalités, les alternatives à OmniFocus présentées dans ce guide vous permettront d'atteindre vos objectifs. 🤸

N'hésitez pas à faire vos propres recherches, mais lorsque vous voulez frapper un grand coup, optez pour ClickUp. Nous sommes bien plus qu'une application de liste de tâches à faire. Notre logiciel de gestion de projet intégré est un véritable gain de temps pour les chefs de projet et les propriétaires d'entreprise.

ClickUp Tasks s'intègre aux Docs, aux Tableaux blancs et même à ClickUp AI pour vous aider à faire un meilleur travail en moins de temps. Essayez-le gratuitement pour voir la différence et pour vous rendre compte de la différence inscrivez-vous à ClickUp dès maintenant !