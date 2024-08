Nous avons testé les 15 meilleures alternatives à Todoist

les solutions de remplacement de l'automobile _ ?

Todoist n'est pas étranger à la gestion de projet ; il existe depuis 2007 !

...Mais en tant qu'application d'organisation vétéran, ne serait-elle pas un peu rouillée à présent ?

Bien que sa fonctionnalité de liste de tâches ait été mise à jour pour s'adapter à notre rythme de travail moderne (et effréné), son âge se fait encore sentir.

Dans l'ensemble, les fonctionnalités de Todoist logiciel de gestion de projet les fonctionnalités de Todoist sont plutôt basiques par rapport à d'autres outils et il nécessite de nombreux modules complémentaires pour suivre les processus quotidiens. Et comme Todoist est mieux adapté aux simples listes de choses à faire qu'à la gestion de projets, de tâches et de flux de travail, il n'est pas rare que les équipes recherchent des alternatives plus dynamiques et plus fraîches à Todoist.

Découvrez les limites de Todoist. Vous y trouverez également une analyse des 15 meilleures alternatives, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix, leurs commentaires, et bien plus encore !

Qu'est-ce que Todoist ?

via Todoist Todoist est un service de outil de gestion des tâches qui permet d'organiser, de forfaiter et de collaborer sur des listes et des projets. Son interface propre et intuitive en fait une option logicielle attrayante pour les individus comme pour les petites équipes. Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités :

Assignation de tâches à vous-même ou à votre équipe

Dates d'échéance des tâches récurrentes

Rappels d'échéances

Suivi de la progression

De plus, Todoist est relativement abordable, surtout pour un usage personnel. 💸

En plus d'une version gratuite pour une utilisation basique, Todoist propose deux forfaits payants pour des fonctions supplémentaires :

Todoist Pro : 4 $ par mois pour les utilisateurs individuels

: 4 $ par mois pour les utilisateurs individuels Todoist Business : 6 $ par utilisateur et par mois pour les équipes

Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas ? Mais lorsque les choses se corsent - $$$a, lorsque vous avez affaire à des projets plus complexes - Todoist risque de ne pas suffire, et vous reviendrez à la recherche d'une solution dont les fonctionnalités vont au-delà de la gestion générale des tâches.

À faire une alternative à Todoist ?

Todoist est une bonne application de gestion de tâches, mais pas une super. 👀

Voici quelques grandes raisons pour lesquelles :

Il n'y a pas de fonctionnalité intégrée de suivi du temps pour gérer votre productivité pendant que vous achevez vos tâches.

Vous ne pouvez pas créer de statuts personnalisés pour vous aligner sur vos flux de travail et les gérer.

De nombreuses fonctionnalités des forfaits payants de Todoist sont proposées gratuitement par d'autres logiciels.

Il n'est pas aussi efficace pour le travail qui nécessite plus qu'un ensemble de listes à achever.

La version gratuite est la suivantedésormais limitée à 5 projets actifs...l'ancienne limite était de 80. 😐

...et plus encore. 😳

Pas de panique cependant, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles !

Nous avons soigneusement dressé une liste des meilleures alternatives à Todoist pour n'importe quelle équipe ! Laissez cette liste vous guider dans votre recherche de la meilleure application de gestion de projet la plus productive pour n'importe quelle équipe. 🙌🏼

15 meilleures alternatives et concurrents de Todoist en 2024

Heureusement, il y a une tonne de gestion de projet et de outils de collaboration sur le marché de nos jours - c'est une industrie énorme. La question n'est donc pas de savoir si vous trouverez une alternative à Todoist, mais quand.

Avec autant d'options, la recherche de la meilleure solution pour votre équipe peut être chronophage, c'est le moins que l'on puisse dire. Plutôt que de vous épuiser à prendre des décisions ou à comparer les fonctionnalités des logiciels pendant votre pause déjeuner, laissez-nous faire le gros du travail pour vous.

Voici les 15 meilleures alternatives à Todoist pour les équipes de toute taille, de tout budget et de tout secteur d'activité.

1. ClickUp

Organisez et visualisez les tâches à votre façon dans ClickUp -une plateforme de gestion des tâches conçue pour rassembler les équipes et le travail en un seul endroit. Utilisez ClickUp Reminders pour créer des notifications pour votre équipe en quelques secondes. Les rappels de ClickUp sont faciles à modifier, à joindre des pièces, à commenter, à mettre à jour et à personnaliser.

En outre, ClickUp facilite la gestion de vos notifications afin que vous puissiez afficher, effacer, réagir et répondre depuis n'importe quel appareil !

Fonctionnalités

Modèles de liste À faire : Les modèles prêts à l'emploi de ClickUp peuvent être personnalisés pour rationaliser votre flux de travail. Qu'il s'agisse d'une simple liste de tâches ou d'une liste de choses à faire, ClickUp vous offre la possibilité de personnaliser vos modèles afin de simplifier votre flux de travailforfait de projet ou d'une liste de tâches complète, ou encore d'une checklist d'intégration pour les membres de l'équipe, nos modèles facilitent un démarrage rapide.

Les modèles prêts à l'emploi de ClickUp peuvent être personnalisés pour rationaliser votre flux de travail. Qu'il s'agisse d'une simple liste de tâches ou d'une liste de choses à faire, ClickUp vous offre la possibilité de personnaliser vos modèles afin de simplifier votre flux de travailforfait de projet ou d'une liste de tâches complète, ou encore d'une checklist d'intégration pour les membres de l'équipe, nos modèles facilitent un démarrage rapide. ClickUp Docs : Créez des listes de choses à faire organisées, collaboratives et faciles à gérer.

: Créez des listes de choses à faire organisées, collaboratives et faciles à gérer. ClickUp Tasks : Avec notre outil de gestion de tâches robuste, planifier, organiser et collaborer sur n'importe quel projet devient un jeu d'enfant et peut être adapté à toutes les exigences.

Avec notre outil de gestion de tâches robuste, planifier, organiser et collaborer sur n'importe quel projet devient un jeu d'enfant et peut être adapté à toutes les exigences. Vue Liste: Élaborez des listes de tâches concises et polyvalentes pour gérer facilement vos pensées et vos tâches à partir de n'importe quel emplacement, en vous assurant de ne jamais rien manquer.

Élaborez des listes de tâches concises et polyvalentes pour gérer facilement vos pensées et vos tâches à partir de n'importe quel emplacement, en vous assurant de ne jamais rien manquer. Liens bidirectionnels : Utilisez la fonction de liaison bidirectionnelle de ClickUp pour relier toutes vos tâches entre elles afin de faciliter la navigation.

Utilisez la fonction de liaison bidirectionnelle de ClickUp pour relier toutes vos tâches entre elles afin de faciliter la navigation. ClickUp Bloc-notes : Notez instantanément vos tâches, mettez en forme avec de riches outils de modification en cours, et convertissez vos notes en tâches traçables accessibles depuis n'importe quel endroit.

Notez instantanément vos tâches, mettez en forme avec de riches outils de modification en cours, et convertissez vos notes en tâches traçables accessibles depuis n'importe quel endroit. ClickUp Brain : Utilisez l'assistant IA de ClickUp pour générer des tâches, résumer des notes et créer des listes à faire.

Utilisez l'assistant IA de ClickUp pour générer des tâches, résumer des notes et créer des listes à faire. Plateformes disponibles: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/task-view-checklist-2.gif Gérer une liste à faire dans ClickUp avec la checklist des tâches /$$img/

Créez des listes de tâches claires et multifonctionnelles pour gérer facilement vos idées et travaillez de n'importe où pour ne plus jamais rien oublier

Pros

Grâce à l'IA, le texte peut être converti en tâches traçables dansDocuments ClickUp* Plus de1 000 intégrations avec d'autres outils de travail et applications

Disponible sur le siteApplication mobile ClickUp Cons

Le niveau de personnalisation et le nombre de fonctionnalités disponibles peuvent entraîner une courbe d'apprentissage

Prix

ClickUp propose plusieurs forfaits :

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (1,400+reviews)

: 4.7/5 (1,400+reviews) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Tick Tick

via TickTick Tick Tick possède quelques puissantes capacités de gestion de tâches, qui en font un concurrent de qualité en tant qu'alternative à Todoist.

Mais si vous cherchez un outil qui offre une version Free avec de nombreuses fonctionnalités utiles, vous devrez peut-être chercher ailleurs.

Compare TickTick Vs Todoist !

4. nTask

via nTâche nTask est un gestionnaire de tâches basé sur le cloud et outil de gestion de projet qui met l'accent sur la gestion des risques et une collaboration efficace. Cependant, un outil de productivité dédié à la gestion des risques peut aussi être un risque !

quoi, pourquoi ?

Parce que vous avez besoin d'un outil pour faire bien d'autres choses, comme surveiller votre équipe, générer des rapports et vous connecter à d'autres outils de travail.

Malheureusement, nTask ne peut faire aucune de ces choses.

Fonctionnalités

Outil natif de gestion des réunions pour organiser, gérer et planifier des réunions

Module de gestion des problèmes pour identifier et traiter les problèmes

Convertit les commentaires en tâches à l'aide de Slack

Avantages

Création gratuite d'un nombre illimité de tâches et d'éléments de liste à faire

Notifications, alertes et rappels invitants

Compatible avec votre iPhone et votre iPad

Inconvénients

Pas de fonctionnalités de gestion des tâches par e-mail

Stockage limité dans la version gratuite

Options d'intégration limitées

Prix

Base Free Plan : inclut les réunions, les feuilles de temps et le suivi des problèmes

inclut les réunions, les feuilles de temps et le suivi des problèmes Le forfait Premium (3,99 $ par utilisateur et par mois): comprend les fonctionnalités du forfait de base, les actions en masse, les filtres personnalisés et 5 Go de stockage

comprend les fonctionnalités du forfait de base, les actions en masse, les filtres personnalisés et 5 Go de stockage Forfait Business (11,99 $ par utilisateur et par mois): comprend les fonctionnalités Premium ainsi que la gestion des risques, les permissions personnalisées et 10 Go de stockage

Évaluations des clients

Capterra: 4.1/5 (90+ avis)

4.1/5 (90+ avis) G2 : 4.4/5 (10+ avis)

5. Asana

via Asana Asana est une autre excellente (et gratuite) alternative à Todoist.

Que vous gériez une grande ou une petite équipe, Asana peut vous aider.

Cependant, bon nombre de leurs fonctionnalités les plus utiles, notamment les tâches illimitées, les échéanciers et les tableaux de bord, nécessitent que vous payiez.

Fonctionnalités

Échéanciers puissants pour la planification des tâches

Rappels et dates d'échéance

Jalons de tâches pour suivre les réalisations et les évènements importants

Quatre affichages de projet, y compris Kanban (similaire à Trello))

Avantages

Fonctionnalités de collaboration en temps réel

Assistance à des tonnes d'intégrations tierces

Disponible sur l'application store iOS (pour iPhone et iPad) et Google Play Store

Inconvénients

Pas de mode hors ligne

Il n'est pas possible d'assigner plusieurs personnes à une même tâche

L'application mobile n'est pas à la hauteur de l'application web

Prix

Basic Free Plan : fonctionnalités de base incluant l'affichage du tableau, 100MB de stockage, et l'affichage de la liste

fonctionnalités de base incluant l'affichage du tableau, 100MB de stockage, et l'affichage de la liste Plan Premium (10,99 $ par utilisateur et par mois): inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que les champs personnalisés et les jalons

inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que les champs personnalisés et les jalons Forfait Business (24,99 $ par utilisateur et par mois): inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que les objectifs et les intégrations

Évaluation des clients

via Notion Plus qu'une application numérique de prise de notes, Notion est une plateforme de collaboration qui aide les utilisateurs à gérer plusieurs projets, à organiser leurs flux de travail et à collaborer avec d'autres personnes. Elle offre une suite d'outils puissants pour aider les utilisateurs à garder le contrôle de leurs projets, tâches, notes, et plus encore.

Avec Notion, les utilisateurs peuvent rapidement créer des checklists, assigner des tâches aux membres de l'équipe, fixer des dates d'échéance, intégrer des médias et des documents, etc. Notion offre même sa propre fonctionnalité de base de données pour que les équipes puissent stocker leurs données de manière organisée.

Les utilisateurs peuvent ainsi trouver rapidement les informations dont ils ont besoin sans avoir à chercher dans plusieurs fichiers ou dossiers.

Fonctionnalités

Fonction de recherche rapide pour parcourir vos informations et trouver facilement ce dont vous avez besoin

Possibilités de personnalisation des permissions de rôle et des notifications

Environnements de travail multiples pour séparer les différents types de contenu

Dépendances des tâches, sous-tâches et hiérarchisationNotion IA !

7. OmniFocus

via Groupe Omni OmniFocus est un outil de gestion des tâches très répandu, conçu par The Omni Group, pour vous aider à suivre votre travail, vos projets et bien plus encore. Il est conçu pour être convivial, fournissant une interface intuitive qui permet aux utilisateurs d'organiser rapidement et facilement leurs tâches et activités.

En permettant aux utilisateurs de décomposer les projets en actions plus simples grâce à l'utilisation de dossiers, de contextes et d'Étiquettes, OmniFocus s'assure que les tâches sont toujours suivies et organisées. Il peut également être utilisé pour paramétrer des rappels afin de ne jamais manquer une échéance ou oublier un travail important.

Fonctionnalités

Synchronisation gratuite et cryptée pour conserver les données sur plusieurs appareils

Les prévisions affichent les actions et les évènements du calendrier dans l'ordre

Modification en cours pour sélectionner plusieurs actions et les modifier en même temps

Bar latérale personnalisée pour organiser les perspectives

Avantages

L'interface utilisateur est moderne et intuitive

Écran d'accueil personnalisé pour les utilisateurs payants

Arrière-plans clairs et foncés

Inconvénients

Ne fait pas d'outils de visualisation comme les diagrammes de Gantt

La plateforme n'est pas optimisée pour un système d'exploitation Windows

Prix

En fonction de votre système d'exploitation et de votre cas d'utilisation, OmniFocus propose plusieurs options de tarification. Contactez OmniFocus pour plus de détails

Évaluations des clients

Capterra: 4.7/5 (60+ reviews)

4.7/5 (60+ reviews) G2: 4.6/5 (50+ commentaires)

Check out these

**top OmniFocus alternatives

!

8. À faire

via À faire Any.do est une application de gestion des tâches au design simple et intuitif qui vous aide à en faire plus terminé. Elle est parfaite pour les entreprises occupées, les étudiants et tous ceux qui veulent être plus productifs. Avec Any.do, vous pouvez facilement créer des tâches, définir des dates d'échéance et des rappels, et dresser des listes de ce que vous devez faire.

Vous pouvez également partager des tâches avec d'autres personnes et collaborer sur des projets. De plus, la fonctionnalité de rappel géolocalisé intégrée à l'application vous rappellera lorsque vous vous trouvez à proximité de l'emplacement d'une tâche afin que vous n'oubliiez plus jamais une course importante !

Fonctionnalités

Activité du Tableau pour savoir qui travaille sur quoi, quand et ce qui a changé

Assistance multiplateforme pour discuter avec plusieurs membres de l'équipe

Modèles faciles à utiliser pour commencer

Rappels uniques, récurrents et d'emplacement

Avantages

Organisateur principal pour l'emploi du temps personnel et les évènements

Portail d'assistance pour répondre aux questions sur la plateforme

Listes de courses intelligentes pour les utilisateurs Free et Premium

Inconvénients

Ne convient pas aux utilisateurs de Microsoft 365 car il ne s'intègre pas au Calendrier Microsoft

Version gratuite limitée pour les besoins de gestion de projet de base

Prix

À faire propose trois options de tarification :

Forfait Free : Rappels, Calendrier, synchronisation des appareils, et plus encore

: Rappels, Calendrier, synchronisation des appareils, et plus encore Le forfait Premium (3$/mois par an) : Tâches récurrentes, étiquettes de couleur, rappels d'emplacement, etc

: Tâches récurrentes, étiquettes de couleur, rappels d'emplacement, etc Forfait Teams (5 $/mois par an) : Espace de travail collaboratif, flux de travail illimités, +100 modèles de flux de travail, etc

Évaluation des clients

Capterra: 4.4/5 (150+ avis)

4.4/5 (150+ avis) G2: 4.1/5 (180+ avis)

Check out these

**Any.do alternatives

!

9. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep est un outil gratuit de prise de notes et de création de listes développé par Google qui facilite la capture, le stockage et le partage d'idées en déplacement. Il permet aux utilisateurs de prendre rapidement des notes, de créer des listes et des checklists, de définir des rappels, de télécharger des photos, de collaborer avec leurs amis et leur famille, d'enregistrer des pages web pour une lecture ultérieure, etc.

L'application offre également un intervalle d'options de personnalisation, y compris la possibilité de modifier les polices et les couleurs, d'ajouter des images et des clips audio, de créer des libellés pour les catégories, et plus encore. Elle est disponible sur les appareils iOS et Android.

Fonctionnalités

Capacités de reconnaissance d'images pour transformer les photos en notes textuelles

Synchronisation entre différents appareils

Listes "glisser-déposer" pour classer les tâches par ordre de priorité

Système de libellés pour catégoriser les tâches

Avantages

Interface utilisateur simple et intuitive

S'intègre aux applications de Google Suite

Partage des notes et des listes avec d'autres personnes

Inconvénients

L'espace peut être limité en fonction du stockage de votre compte Google

Fonctionnalités limitées de collaboration sur les tâches

Prix

Google Keep est gratuit avec un compte Google

Évaluations des clients

Capterra: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) G2: N/A

10. Meistertask

via MeisterTask Meistertask est un logiciel de gestion de projet conçu pour rationaliser toutes vos la communication au sein de l'équipe . Avec Monistertask, vous pouvez créer des projets, des tâches et des dossiers pour que votre travail soit organisé et facile à trouver. L'application propose également diverses fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre gestion des tâches, notamment des libellés, des dates d'échéance, des notifications, et bien plus encore.

Vous pouvez également collaborer avec les membres de votre équipe sur des tâches et des projets pour plus d'efficacité. Meistertask est un excellent choix pour les freelances, les équipes et les entreprises de toutes tailles.

Fonctionnalités

Tableaux de tâches visuels pour suivre la progression

Capacités de collaboration en temps réel

Intégration avec Slack et d'autres applications

Flux de travail personnalisables

Pour

Interface facile à utiliser pour les individus et les équipes

Rapports détaillés pour suivre la progression des tâches

S'intègre aux populairesapplications de productivité populaires comme Trello et Slack

Inconvénients

Possibilités d'intégration limitées dans le forfait gratuit

Les tâches récurrentes sont une fonctionnalité payante

Prix

Forfait de base (gratuit) : Jusqu'à trois projets, membres de projet illimités, tableaux de projet personnalisables, etc

: Jusqu'à trois projets, membres de projet illimités, tableaux de projet personnalisables, etc Forfait Pro (8,25 $/mois ) : Projets illimités, automatisation, limites de travail en cours (WIP), etc

) : Projets illimités, automatisation, limites de travail en cours (WIP), etc Forfait Business : ($20.75/mois) : Rapports d'activité, rôles et permissions, champs personnalisés, etc

Évaluations des clients

Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) G2: 4.6/5 (160+ avis)

Check out these

**MeisterTask Alternatives

!

11. Azendoo

via Azendoo Azendoo est un outil de gestion de projet qui fournit aux utilisateurs un moyen efficace d'organiser, de suivre et de collaborer sur des projets. Il permet aux équipes de rester concentrées sur les tâches à accomplir et de à gérer leur charge de travail de manière organisée. L'interface conviviale d'Azendoo permet aux utilisateurs de créer rapidement des tâches, de les attribuer aux membres de leur équipe et de fixer des paramètres.

Ses tableaux de tâches intuitifs par glisser-déposer aident les utilisateurs à suivre la progression en un coup d'œil et à se tenir au courant des performances de leur équipe. Mon travail offre également de puissantes fonctionnalités de rapports qui permettent aux équipes de se faire une idée de la qualité de leur travail.

Fonctionnalités

Recherche robuste pour trouver des tâches, des discussions, des documents, des sujets et des personnes

bouton "Ajouter un sondage" pour obtenir l'avis de votre équipe sur un sujet

Intégration de Cisco Spark pour la voix, la visioconférence et le partage d'écran

Conversations épinglées en haut de l'affiche de l'activité d'un sujet

Avantages

Les discussions par e-mail peuvent se transformer en note Evernote

Messagerie directe

Tâches récurrentes

Inconvénients

Les modèles de projet sont une fonctionnalité payante

Fonctionnalités limitées de collaboration sur les tâches

Prix

Contactez Azendoo pour connaître les tarifs

Evaluations des clients

Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

4.6/5 (60+ avis) G2: 4.2/5 (50+ avis)

12. Zoho Projects

via Projets Zoho Zoho Projects est un outil de gestion de projet en ligne de Zoho, un leader mondialement reconnu dans le domaine des logiciels d'entreprise. Il aide les équipes à gérer efficacement leurs projets et leurs ressources grâce à des fonctionnalités telles que les listes de tâches, les diagrammes de Gantt, les feuilles de temps, etc.

Avec Zoho en cours, les utilisateurs peuvent facilement collaborer avec d'autres équipes ou individus, suivre la progression des tâches, les classer par ordre de priorité et obtenir des informations en temps réel sur l'avancement du projet. L'interface est très intuitive et permet de personnaliser le flux de travail du projet. De plus, grâce à son application mobile, les utilisateurs peuvent accéder à leurs projets depuis n'importe où.

Fonctionnalités

Tableaux de tâches, flux de travail personnalisés et notifications en temps réel

Logiciel de suivi automatique des bugs

Outil de planification et de suivi pour Équipes Scrum * Rapports personnalisés à partir de n'importe quel paramètre de données

Pros

Conçu pour les équipes de toute taille

Plusieurs applications et extensions à utiliser pour une expérience améliorée

Intégration transparente avec d'autres produits Zoho

Inconvénients

Manque d'accès hors ligne

L'apprentissage de la personnalisation complète des environnements de travail est ardu

Prix

Forfait Free (jusqu'à 3 utilisateurs) : Deux projets, espace de stockage limité, gestion des tâches, etc

: Deux projets, espace de stockage limité, gestion des tâches, etc Forfait Premium (5 $ par utilisateur et par mois) : Projets illimités, diagrammes de Gantt, sous-tâches, etc

: Projets illimités, diagrammes de Gantt, sous-tâches, etc Forfait Enterprise (10 $ par utilisateur et par mois) : 120 Go d'espace de stockage, tableau de bord du portfolio, règles de gestion des tâches, etc

Évaluations des clients

Capterra: 4.2/5 (200+ avis)

4.2/5 (200+ avis) G2: 4.3/5 (300+ avis)

via Projets de travail en équipe Teamwork Projects est un outil de gestion de projet puissant et intuitif permettant aux équipes de toutes tailles d'organiser efficacement les tâches et de gérer les projets du début à la fin. Il fournit un ensemble complet d'outils pour la collaboration entre les équipes, la gestion des ressources, l'automatisation et les rapports.

Avec Teamwork Projects, les utilisateurs peuvent suivre les délais et la progression en temps réel, assigner des tâches aux membres de l'équipe, collaborer avec des parties prenantes externes et s'intégrer à divers outils tiers.

Fonctionnalités

Fonction simple de glisser-déposer pour redéfinir les priorités du travail

Fonction "Rapport planifié vs réel" pour mieux planifier le travail

Vue Tableau pour automatiser les flux de travail répétitifs et visualiser les tâches du projet

Avantages

Hautement personnalisable et convivial

Intégrations avec des outils tiers populaires

Capacités de suivi du temps

Inconvénients

Les rapports Burndown et la discussion d'équipe intégrée sont des fonctionnalités payantes

L'application bureau n'offre pas de mode hors ligne

Prix

Forfait Free Forever (jusqu'à 5 utilisateurs/forfait) : Suivi du temps, affichage de la charge de travail limitée, création d'équipes limitées, etc

: Suivi du temps, affichage de la charge de travail limitée, création d'équipes limitées, etc Forfait Deliver (9,99 $ par utilisateur et par mois) : Formulaires d'admission, facturation, équipes au niveau du projet, etc

: Formulaires d'admission, facturation, équipes au niveau du projet, etc Forfait Croissance (17,99 $ par utilisateur et par mois) : Vue Tableau Kanban, équipe de discussion intégrée, étiquettes au niveau des tâches, etc

: Vue Tableau Kanban, équipe de discussion intégrée, étiquettes au niveau des tâches, etc Forfait d'envergure (contactez Teamwork pour plus de détails) : Rapports personnalisés, 10 000 actions d'automatisation par mois, projets illimités, etc

Évaluation des clients

Capterra: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) G2: 4.4/5 (1,000+ commentaires)

Check out these

**Teamwork alternatives

!

via Redbooth Redbooth est un outil de gestion des tâches basé sur le cloud, conçu pour aider les équipes à collaborer et à faire les choses terminées. C'est une plateforme qui permet aux organisations de toutes tailles de gérer facilement les projets, les tâches, la communication et les documents en un seul endroit central.

Avec Redbooth, les équipes peuvent facilement assigner des tâches, recevoir des mises à jour en temps réel, suivre la progression et mesurer la réussite. En outre, Redbooth s'intègre à des outils populaires tels que Slack, Dropbox et Google Apps pour rendre la collaboration encore plus facile.

Fonctionnalités

Diagrammes de Gantt et listes de tâches

Environnements de travail personnalisables

Rapports et analyses

Avantages

Tableaux Kanban pour le forfait et le suivi de toutes les tâches

Rapports de productivité détaillés pour connaître le statut des tâches et le temps passé

Meilleure transparence pour déléguer des tâches à l'ensemble de votre équipe

Inconvénients

En savoir plus sur les fonctionnalités les plus complexes

Pas d'objectifs, de notifications intelligentes ou de fonctionnalités de commentaires assignés

Prix

Forfait Free : Affectation d'utilisateurs et de dates d'échéance, 2 Go de stockage, diagrammes de Gantt exportables, etc

: Affectation d'utilisateurs et de dates d'échéance, 2 Go de stockage, diagrammes de Gantt exportables, etc Forfait Pro (9 $ par utilisateur et par mois) : Dépendances des tâches, suivi du temps, réunions vidéo HD, etc

: Dépendances des tâches, suivi du temps, réunions vidéo HD, etc Forfait Business (9 $ par utilisateur et par mois) : Sous-tâches avancées, Redbooth pour Outlook, rapports de tendance, etc

: Sous-tâches avancées, Redbooth pour Outlook, rapports de tendance, etc Forfait Enterprise (contactez Redbooth pour plus de détails) : Assistance téléphonique, aperçu de l'échéancier, environnements de travail illimités, etc

Evaluations des clients

Capterra: 4.4/5 (80+ commentaires)

4.4/5 (80+ commentaires) G2: 4.4/5 (90+ avis)

15. Microsoft Planner

via Microsoft PlannerPlanificateur Microsoft est un outil de gestion des tâches et des projets développé par Microsoft, disponible sur la plateforme Microsoft 365. Il permet de créer des forfaits, d'attribuer des tâches, de partager des fichiers, de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs et de suivre la progression. Grâce à cet outil facile à utiliser, les équipes peuvent gérer leur travail de manière plus efficace.

Pour que tout le monde soit sur la même page, la fonctionnalité de discussion de groupe de Planner vous permet de communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs en temps réel. Vous pouvez également publier des mises à jour, partager des fichiers, télécharger des images ou des vidéos et créer des sondages pour obtenir des commentaires de votre équipe.

Fonctionnalités

Synchronisation des évènements du Calendrier avec Microsoft Outlook

Fonctionnalités de fichiers, de checklists et de libellés dans les tableaux Kanban

Notifications par e-mail pour tenir tout le monde au courant des tâches et des échéances

Révision du calendrier disponible dans les calendriers

Avantages

Intégration transparente avec la suite d'outils Microsoft comme Teams

Interface claire et intuitive pour une expérience plus fluide

Application mobile disponible pour un accès en déplacement

Inconvénients

Pas de notifications dans l'application

La personnalisation des notifications est limitée

Prix

En fonction de votre cas d'utilisation (Accueil ou entreprise), Microsoft Planner propose plusieurs forfaits

Évaluations des clients

Capterra: 3.9/5 (80+ avis)

3.9/5 (80+ avis) G2: 4.2/5 (100+ avis)

Gérer les tâches avec Todoist Alternatives !

Trouver une alternative décente à Todoist ne doit pas nécessairement être une corvée. 🧹

N'importe laquelle de ces 15 alternatives à Todoist offrira l'assistance, les fonctionnalités et les caractéristiques dont votre équipe rêve. Surtout une en particulier.. ClickUp . 🙂

pourquoi ? Des tonnes de puissants fonctionnalités de gestion de projet y compris des tâches illimitées, des affichages de projets multiples , Checklists , automatisations , suivi du temps et bien d'autres choses encore, le tout sur Le forfait Free Forever de ClickUp ! 🤯

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

De plus, ClickUp est là pour vous à chaque étape avec des centaines de modèles préconstruits pour chaque cas d'utilisation, plus de 1 000 intégrations et une assistance complète pour vous aider à utiliser la plateforme de la manière la plus productive possible. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour faire passer vos tâches au niveau supérieur !