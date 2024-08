10 Meilleures alternatives et concurrents à Google Keep 2024

Farris Bueller a dit un jour..

"La vie va très vite. Si vous ne vous arrêtez pas et ne regardez pas autour de vous de temps en temps, vous risquez de tout rater. "*

Bien qu'il s'agisse en partie d'une nouvelle excuse pour évoquer l'un des plus grands films de tous les temps, c'est aussi un bon rappel de la raison pour laquelle les applications de prise de notes telles que Google Keep sont essentiels pour garder une longueur d'avance sur nos listes de tâches quotidiennes.

Des abonnements aux échéances en passant par les courses, il y a toujours une chance que vous finissiez par oublier deux des cinq choses de votre liste si vous ne les avez pas écrites.

Google Keep a trouvé sa place en tant que solution pour prendre, partager et organiser des notes à partir de n'importe quel appareil. Mais si les fonctions de notes de Google Keep dominent les notes autocollantes et les blocs-notes désorganisés du passé, il existe de nombreuses alternatives logicielles dotées d'outils aussi intuitifs, sinon plus, pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Nous avons dressé une liste de nos 10 alternatives préférées à Google Keep pour vous aider à faire le choix le plus éclairé possible en ce qui concerne votre nouvel outil de prise de notes favori. Découvrez les avantages et les inconvénients de Google Keep, ses principaux concurrents, ses tarifs, ses avis et bien plus encore.

Qu'est-ce que Google Keep ?

Via Google Keep Google Keep est un outil de prise de notes et de documentation basé sur le cloud application de rappel pour noter vos pensées sur plusieurs appareils comme vous le feriez avec une note autocollante. Elle vous permet de créer un nombre illimité de notes avec jusqu'à 20 000 caractères par note, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de manquer d'espace pour terminer votre train de pensée. 🚂

Google Keep permet également d'organiser vos éléments à l'aide d'étiquettes, de couleurs et de mises en forme. Voici quelques-unes de nos autres fonctionnalités préférées de Google Keep :

Notes vocales

Rappels

Listes de tâches

Listes de contrôle

Pour commencer à utiliser l'application, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un Compte Google .

Pour beaucoup d'utilisateurs, cela signifie que vous êtes prêt à partir. Mais pour les Microsoft Office ou ceux qui n'ont tout simplement pas adopté G Suite, c'est en soi une raison de chercher des alternatives à Google Keep.

Top 10 Google Keep Alternatives

Voici 10 des meilleures alternatives à Google Keep pour améliorer vos notes, vos listes et votre responsabilité.

1. ClickUp

ClickUp Docs permet un formatage riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes de barre oblique pour travailler plus efficacement ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet aux équipes et aux utilisateurs de tout gérer, des projets complexes aux tâches quotidiennes éléments d'action dans un centre de travail unique et centralisé. ClickUp offre des tonnes de fonctions intuitives pour personnaliser votre emploi du temps et vos flux de travail de la manière la plus efficace possible - y compris un éditeur de documents dynamique, l'outil Notepad, Extension Chrome et une application mobile pour capturer toutes vos meilleures idées.

De plus, toutes ses fonctions de prise de notes sont entièrement gratuites et faciles à utiliser !

Voici comment tirer le meilleur parti de vos notes en utilisant deux des outils les plus pratiques et les plus flexibles de ClickUp :

ClickUp Docs

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et de barre oblique de fonctionner plus efficacement ClickUp Docs sont votre ressource ultime pour créer des documents détaillés, des wikis structurés et des listes de contrôle collaboratives. Avec des fonctionnalités telles que l'enregistrement automatique, l'historique des versions, l'édition en temps réel et les options de partage que nous connaissons et aimons, ClickUp Docs va encore plus loin.

Incorporez facilement des informations provenant d'autres applications, créez des notes dans une hiérarchie visuelle avec des pages imbriquées, mettez en forme votre texte avec la fonction Commandes ClickUp Slash et bien d'autres choses encore pour améliorer votre productivité en matière de prise de notes.

Dans n'importe quel document ClickUp, vous pouvez vous concentrer sur des sujets clés grâce au mode Focus ou faire participer les membres de l'équipe à la conversation grâce à des fils de commentaires que vous pouvez déléguer à d'autres en mettant en surbrillance n'importe quelle ligne de texte.

ClickUp Notepad

Prenez rapidement des notes, mettez-les en forme avec une édition riche et transformez les entrées en tâches traçables auxquelles vous pouvez accéder de n'importe où

Utilisez votre Bloc-notes dans ClickUp pour documenter ce qui est important, les pensées qui vous viennent à l'esprit lorsque vous êtes assis à votre bureau, naviguant sur le web ou en déplacement.

Comme ClickUp Docs, vous aurez accès aux fonctions de formatage avec l'édition de texte riche et les commandes Slash dans votre bloc-notes pour le style, le contexte et les détails lorsqu'il s'agit de transmettre vos idées avec clarté. De plus, ClickUp Notepad n'a pas de limite de téléchargement ! Cela signifie que vous pouvez ajouter autant d'idées que possible sans jamais manquer d'espace.

Les avantages de ClickUp

Plusieurs outils de prise de notes accessibles depuis votre espace de travail, votre tablette, votre appareil mobile ou votre fenêtre de navigation

Plus de 1 000 intégrations pour rationaliser vos processus quotidiens

Fonctionnalités de productivité avancées pour exploiter vos notes, vos tâches et vos idées

Riche ensemble de fonctionnalités de prise de notes et de gestion de projet, même sur les sites Web de l'entreprisePlan gratuit pour toujours* Des tonnes demodèles personnalisables pour tous les cas d'utilisation - même dans ClickUp Docs

ClickUp cons

Toutes les vues de flux de travail ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Le grand nombre de fonctions personnalisables peut représenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Plan gratuit pour toujours

Plan illimité : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Plan d'affaires : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Plan Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contactez l'équipe de vente pour obtenir des détails sur les tarifs personnalisés

ClickUp évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (4,800+ avis)

Capterra : 4.7/5 (3,130+ commentaires)

2. Todoist

Via Todoist Si vous cherchez un site minimaliste gestion des tâches et de prise de notes, alors Todoist pourrait être votre nouvelle référence. Définissez des priorités, ajoutez des dates d'échéance, créez des étiquettes ou des filtres pour structurer vos actions, votre agenda et vos projets quotidiens.

Todoist vous permet de personnaliser différentes sections et d'ajouter autant de tâches que vous le souhaitez. Et pour que vos listes de contrôle restent propres et organisées, vous pouvez archiver, déplacer ou supprimer un projet une fois que vous l'avez marqué comme terminé.

Caractéristiques de Todoist

Tableau de style Kanban pour la gestion des tâches

Rappels à l'échéance et en fonction de l'emplacement

Suivi de l'avancement des tâches et des projets

Dates d'échéance récurrentes pour les tâches

Tâches assignables pour la collaboration au sein de l'équipe

Les avantages de Todoist

Synchronisation fiable entre les appareils

Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser

Intégrations tierces étendues

Options de formatage de texte et de style rapides

Les inconvénients de Todoist

La version gratuite limitée manque de fonctionnalités clés comme les sauvegardes automatiques et les rappels

Pas d'outil de suivi du temps ou de minuteur intégré

Vues et statuts de flux de travail limités pour s'adapter à tous les styles de travail

Prix de Todoist

Gratuit : 0$ par utilisateur et par mois

: 0$ par utilisateur et par mois Pro : 5 $ par utilisateur et par mois (4 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement)

: 5 $ par utilisateur et par mois (4 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement) Affaires : 8 $ par utilisateur par mois (6 $ par utilisateur par mois facturés annuellement) : 8$ par utilisateur par mois (6$ par utilisateur par mois facturé annuellement)

Notes des clients de Todoist :

G2 : 4.4/5 (730+ avis)

Capterra : 4.6/5 (1690+ avis)

3. Microsoft OneNote

Via MicrosoftMicrosoft OneNote est une application de prise de notes en ligne disponible gratuitement avec un compte Microsoft ou un plan payant Microsoft 365. TBH, OneNote est le type de logiciel que je rêvais d'avoir lorsque je griffonnais toutes mes notes d'histoire du monde au lycée. 😮‍💨

Mais lorsqu'il s'agit d'une collaboration significative avec l'équipe et d'un puissant outil de gestion de documents, OneNote n'est pas un logiciel de gestion de documents outils d'organisation comme la liaison bidirectionnelle, OneNote ne tient pas toujours la route. Compare OneNote Vs Google Keep (en anglais) !

Caractéristiques de Microsoft OneNote

Fonctionnalités pour les notes manuscrites, esquissées ou vocales

Thèmes personnalisables dans l'application de bureau

Cryptage des notes

Notes adhésives en ligne

Email to OneNote

Assistant mathématique intégré &Modèles OneNote Microsoft OneNote pros

Partagez vos notes par e-mail ou par URL

Chargement de médias et outil de découpage Web pour enregistrer rapidement les informations

Divisez vos notes en sections et marquez-les pour les consulter ultérieurement

Les inconvénients de Microsoft OneNote

Non disponible pour Linux

L'interface de l'application mobile n'est pas aussi intuitive que celle de l'application web

Fonctions de tri et d'organisation limitées

N'est pas un outil de gestion des tâches - seulement des notes

Prix de Microsoft OneNote

Microsoft OneNote est téléchargeable gratuitement pour les fonctionnalités de base et est disponible pour les utilisateurs disposant d'un abonnement à Microsoft 365 :

Basic : Gratuit

: Gratuit Microsoft 365 Famille : 99,99 $ par an pour une à six personnes

: 99,99 $ par an pour une à six personnes Microsoft 365 Personal : 69,99 $ par an pour un usage individuel

Notes des clients de Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1,780+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (1,190+ commentaires)

4. Notion

Prise de notes en NotionNotion vous permet d'assigner des tâches, de gérer des projets et d'organiser votre travail de multiples façons. En tant que logiciel basé sur des documents, il constitue une alternative solide à Google Keep grâce à ses puissantes fonctionnalités de prise de notes permettant de créer des listes, d'ajouter du texte brut, des vidéos, du son, du code, et bien d'autres choses encore !

Caractéristiques de Notion

Plusieurs options d'affichage : Kanban, liste, tableau et calendrier

Plusieurs options de modèles

Dossiers pour classer vos notes

Formatage de texte riche pour des notes détaillées

Les avantages de Notion

Interface utilisateur propre et personnalisable

Compatible avec les appareils Android et iOS

Prise en charge du mode hors ligne

Supporte l'édition collaborative

Notion contre

Fonctionnalités limitées de gestion des tâches pour agir sur vos listes de tâches

Pas de fonction d'annotation des PDF

Absence de fonctions de productivité clés telles que les diagrammes de Gantt, les objectifs et le suivi du temps

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Notion

Personnel : Gratuit

: Gratuit Personnel Pro : 5 $ par utilisateur et par mois (4 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement)

: 5 $ par utilisateur et par mois (4 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement) Équipe : 10 $ par utilisateur et par mois (8 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement)

: 10 $ par utilisateur et par mois (8 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement) Entreprise : Contactez le service des ventes pour obtenir des informations sur les tarifs

Notion évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (890+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (790+ commentaires)

5. Evernote

Via EvernoteEvernote a été l'un des premiers prise de notes et une alternative populaire à Google Keep. La fonction de numérisation et d'enregistrement de l'application vous garantit que toutes vos informations - même celles provenant de carnets et d'imprimés - sont sauvegardées dans son logiciel afin que rien ne se perde.

Fonctionnalités d'Evernote

Annotations PDF, mémos vocaux,Modèles Evernoteet des options de formatage pour la prise de notes

Synchronisation du calendrier pour une mise à jour automatique de l'emploi du temps

Web Clipper et outil de numérisation et d'enregistrement pour intégrer des informations externes dans l'application

Les pros d'Evernote

Texte consultable dans les formats de fichiers

Nombreuses intégrations de tiers

Excellent outil pour les étudiants

Les inconvénients d'Evernote

Version gratuite limitée et plans payants coûteux

Pas de collaboration en temps réel avec les autres membres de l'équipe

Absence de fonctions de productivité telles que les rappels et les dates d'échéance

Les mises à jour sont persistantes et nuisent à l'efficacité

Prix d'Evernote

**Gratuit

Personnel : 7,99 $ par mois

: 7,99 $ par mois Professionnel : 9,99 $ par mois

: 9,99 $ par mois Evernote Équipes : 14 $ par utilisateur et par mois

Notes des clients d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1,960+ avis)

Capterra : 4.4/5 (7,600+ commentaires)

6. Trello

Via TrelloTrello est un logiciel de gestion de projet qui utilise Tableau Kanban pour organiser les tâches, les délais et les listes de choses à faire. Bien qu'il s'agisse avant tout d'une solution permettant aux équipes et aux responsables d'avoir une visibilité sur les flux de travail des uns et des autres, Trello est également une excellente alternative à Google Keep pour ses outils de gestion des tâches quotidiennes.

Fonctionnalités de Trello

Tableaux Kanban personnalisables et modèles prédéfinis

Couverture des images, descriptions, pièces jointes et sous-tâches dans les cartes Trello (tâches)

Prise en charge de l'attribution des rôles et des délais

Listes de tâches

Les pros de Trello

Plan gratuit riche en fonctionnalités pour une utilisation individuelle

Calendrier des projets et calendriers pour un suivi facile

Interface intuitive de type glisser-déposer

Collaboration en temps réel

Les inconvénients de Trello

Absence de plusieurs fonctions clés de prise de notes

Difficile à utiliser pour gérer plusieurs projets à la fois

La plupart de ses fonctionnalités avancées nécessitent des modules complémentaires payants

Prix de Trello

Gratuit

Standard : 6 $ par utilisateur et par mois (5 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement)

: 6 $ par utilisateur et par mois (5 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement) Premium : 12,50 $ par utilisateur et par mois (10 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement)

: 12,50 $ par utilisateur et par mois (10 $ par utilisateur et par mois facturés annuellement) Entreprise : 17,50 $ par utilisateur par mois facturé annuellement

Notes des clients de Trello

G2 : 4.4/5 (12,860+ avis)

Capterra : 4.5/5 (21,550+ commentaires)

7. Workflowy

Via WorkflowyWorkflowy est une application de prise de notes permettant de capturer, d'organiser, d'analyser et de partager des tâches élémentaires.

Cette alternative à Google Keep structure vos notes dans un modèle hiérarchique avec un nombre infini d'éléments imbriqués par sujet. Comme les fils de commentaires sur Reddit, vous pouvez développer et réduire vos schémas dans Workflowy pour vous concentrer sur votre idée principale ou sur des détails plus petits. Ce qui différencie cette application des autres applications de prise de notes standard est sa fonction de tableau Kanban qui permet de se concentrer sur des sujets spécifiques ou sur l'avancement d'une tâche.

Caractéristiques de Workflowy

Copies en direct de n'importe quelle liste pour les éléments répétitifs

Recherche globale et tags pour trier et filtrer rapidement les éléments

Affichage en tableau Kanban ou en liste

Backlinking et références automatisées

Les pros de Workflowy

Interface minimaliste et intuitive

Partage de notes facile sans connexion nécessaire

Fonctionne hors ligne ou avec une application mobile

Les inconvénients de Workflowy

La version gratuite limitée restreint le nombre de puces imbriquées

Manque de fonctionnalités de formatage

Les notes ne sont pas cryptées

Pas de calendrier ni de rappels

Prix de Workflowy

Basique : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Workflowy Pro : 4.99$ par mois

Evaluation des clients de Workflowy

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3 commentaires)

8. Obsidienne

Fonctionnalités de formatage des notes dans ObsidienneObsidienne est une application de prise de notes qui utilise le langage markdown pour construire vos notes. Contrairement à la plupart des alternatives à Google Keep de cette liste qui utilisent un service basé sur le cloud, elle stocke les fichiers localement sur votre appareil. Une autre application intéressante Fonctionnalité d'Obsidian est qu'il utilise une structure de graphe de connaissances et des liens bidirectionnels pour que toutes vos notes soient interconnectées comme une toile géante.

Caractéristiques d'Obsidian

Éditeur de texte Markdown

Toutes les notes sont stockées dans votre coffre-fort personnel

Structure de graphe de connaissances et liens de retour pour relier les notes à un sujet central

Obsidian Publish rend vos notes accessibles au public via des pages web

Les pros d'Obsidian

Configuration personnalisable en fonction de vos préférences

Fonctionne bien hors ligne puisqu'il n'est pas basé sur le cloud

La vue du graphe de connaissances est esthétiquement agréable et utile pour les apprenants visuels

Des tonnes de plugins pour des fonctionnalités supplémentaires

Obsidian contre

Difficile de partager des notes et fonctionnalités de collaboration minimales

Des modules complémentaires payants sont nécessaires pour les fonctionnalités de base

Pas de version web de l'application

Prix de l'application Obsidian

Personnel : Gratuit

: Gratuit Catalyseur : 25 $ en une seule fois

: 25 $ en une seule fois Commercial : 50 $ par utilisateur et par an (avec un essai gratuit de 14 jours avant de payer)

: 50 $ par utilisateur et par an (avec un essai gratuit de 14 jours avant de payer) Ajouts : Sync (8$ par mois), Publish (16$ par mois et par site)

Obsidian évaluations des clients

G2 : N/A

Capterra : 4.6/5 (10+ avis)

9. Coda

Via CodaCoda combine des outils d'édition de texte et des fonctions de tableaux de données en un seul logiciel pour collaborer sur des documents avec l'équipe. En tant qu'alternative à Google Keep, Coda est pratique pour les équipes en déplacement, car vous pouvez accéder à vos documents depuis pratiquement n'importe où grâce à son application mobile, et intégrer Coda avec des tonnes d'autres outils de travail pour des fonctionnalités étendues.

Caractéristiques de Coda

Gestion des listes de tâches et des notes

Suivi du temps et des dépenses

Création, affectation et priorisation des tâches

Commentaires dans l'application

Les pros de Coda

Collaboration en temps réel

Vues et modèles personnalisables

Interface facile à utiliser, par glisser-déposer

Plusieurs intégrations pour des fonctionnalités supplémentaires

Coda contre

Gestion manuelle des tâches

Pas de tableau de bord ni d'outils de reporting en temps réel

Pas d'application de bureau, uniquement une application web

Peu adapté aux tâches complexes ou à la gestion de projets

Prix de Coda

**Gratuit

Pro : 10 $ par mois par Doc Maker facturés annuellement (12 $ par mois facturés mensuellement)

: 10 $ par mois par Doc Maker facturés annuellement (12 $ par mois facturés mensuellement) Équipe : 30$ par mois par Doc Maker facturé annuellement (36$ par mois facturé mensuellement)

: 30$ par mois par Doc Maker facturé annuellement (36$ par mois facturé mensuellement) Entreprise : Contactez le service des ventes pour obtenir des informations sur les prix

Coda évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (337+ avis)

Capterra : 4.6/5 (77+ avis)

10. Ours

Via OursOurs est une application simple de prise de notes qui se synchronise sur tous vos appareils iOS afin que vous puissiez noter vos idées où qu'elles se trouvent. Avec des options de formatage rapide, des liens, des images, des tonnes de langages de programmation et plus encore, Bear est une alternative solide à Google Keep qui vous aide à capturer le contexte complet de chaque pensée.

Caractéristiques de Bear

Hashtags et marquage pour organiser vos notes

Annotations de notes au format PDF, Docs et HTML

Synchronisation automatique des notes avec iCloud

Les pros de l'ours

Interface conviviale

Facile à télécharger et à utiliser

Barre de raccourcis, thèmes et formatage personnalisés

Les inconvénients de l'ours

Cette application n'est compatible qu'avec les produits iOS

Pas d'interface web

Pas d'intégrations tierces

Version gratuite limitée

Prix de l'ours

Les fonctionnalités de base de Bear sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs iOS. Bear propose également un plan Pro avec des fonctionnalités supplémentaires à 1,49 $ par mois ou 14,99 $ par an.

Evaluation des clients de Bear

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

Il est temps de trouver une alternative à Google Keep

Même s'il dispose de plusieurs fonctions pratiques permettant d'ajouter des notes à tout moment, sa popularité tient en grande partie au fait que Google Keep est gratuit et facile à apprendre.

Cela fait de Google Keep un excellent candidat pour capturer vos pensées fugaces, de simples rappels ou une utilisation occasionnelle. Mais lorsqu'il s'agit de structurer votre journée, de vous responsabiliser ou de disposer d'options de style riches, Google Keep n'est pas à la hauteur. ✂️

Voici quelques-unes des limites que vous rencontrerez avec Google Keep :

Limitation du nombre de caractères : 20 000, c'est beaucoup pour une liste de courses, mais pas beaucoup pour des entrées de journal

Pas d'application de bureau. Accédez à Google Keep sur votre téléphone, votre tablette ou votre navigateur uniquement

Options limitées de formatage et de mise en forme du texte

Pas d'outils d'automatisation pour accélérer la prise de notes

En fin de compte, Google Keep est le cousin plus âgé et plus cool de l'application iOS notes d'iOS que vous avez déjà, et si vous cherchez à gérer les tâches qui vous attendent, vous aurez besoin d'un autre outil pour vous aider à franchir la ligne d'arrivée.

L'alternative la plus connue à Google Keep ? ClickUp

Bien que Google Keep soit pratique pour les rappels rapides et les listes de courses indispensables, c'est aussi l'outil de base pour des applications de prise de notes plus puissantes et plus dynamiques comme ClickUp !

Chacune de ces 10 alternatives à Google Keep peut vous aider à prendre rapidement des notes, mais seule ClickUp possède les fonctionnalités nécessaires pour vous aider à améliorer votre efficacité à tous les niveaux. Que vous décomposiez des projets complexes en sous-tâches ou que vous partagiez la liste de contrôle de votre nouveau chiot avec la famille, ClickUp est la solution de prise de notes idéale tous les cas d'utilisation .

Sans oublier que tous les outils intuitifs de prise de notes de ClickUp sont entièrement gratuits. 💸

Accédez au bloc-notes de ClickUp, à Docs, Extension Chrome AI clickUp vous permet d'effectuer gratuitement des tâches illimitées avec le Free Forever Plan de ClickUp. Ou commencez à explorer des fonctions de productivité encore plus avancées avec des options payantes à partir de 5€. S'inscrire à ClickUp pour commencer à tirer le meilleur parti de chaque journée. ☀️