10 meilleures extensions Chrome AI pour booster la productivité en 2024

Si vous avez déjà eu tellement d'onglets ouverts que vous ne pouviez plus lire leurs titres, alors vous comprenez la surcharge d'applications. Lorsque nous essayons de faire notre travail et que nous passons constamment d'une application Web à l'autre, nos navigateurs et nos cerveaux finissent par atteindre leurs limites.

Nous avons besoin d'applications et d'extensions de navigateur qui nous permettent de faire la moitié du chemin.

Les extensions de Google Chrome réduisent la charge de nos onglets, et celles qui intègrent l'intelligence artificielle réduisent également notre charge mentale.

Voici les 10 meilleures extensions Chrome IA pour vous aider à en faire plus en moins de temps (avec moins d'onglets).

Que faut-il rechercher dans une extension Chrome IA ? Outils d'IA ne peuvent pas se substituer à votre travail de haut niveau. Mais ils peuvent rationaliser votre flux de travail en vérifiant les erreurs, en rédigeant, en résumant et en gérant d'autres tâches répétitives. Dans l'idéal, ces outils devraient vous décharger d'un travail très prenant.

La meilleure extension Chrome IA pour vous dépendra de votre rôle. Les gestionnaires de projet voudront de l'IA outils de gestion de projet avec des fonctionnalités de prise de notes. Mais Extensions Chrome pour les développeurs doivent inclure Outils d'IA pour le code . Recherchez des fonctionnalités liées aux tâches que vous faites le plus souvent.

En outre, recherchez ces trois fonctionnalités clés pour vous assurer que votre extension Chrome vous facilitera la vie :

Traitement du langage naturel : Les outils IA vivent ou meurent grâce à leurs compétences en matière de traitement du langage naturel - leur capacité à comprendre vos invitations et à y répondre correctement. Les outils construits sur de grands modèles de langage comme GPT-4 ou sur l'apprentissage automatique fourniront le meilleur traitement du langage naturel

Boîtes de discussion contextuelles: Vous devriez pouvoir faire apparaître votre chatbot IA à partir de n'importe quelle page web, lui envoyer votre invite, obtenir votre réponse et poursuivre votre journée

Vitesse: Les bonnes extensions Chrome ne devraient jamais ralentir votre navigateur et devraient toujours vous aider à gagner du temps

Les 10 meilleures extensions Chrome IA à utiliser en 2024

Avec ces fonctionnalités incontournables à l'esprit, nous avons rassemblé les 10 meilleures.. Extensions Chrome pour la productivité -toutes avec une intelligence artificielle intégrée pour vous aider à rationaliser votre flux de travail. Nous l'avons réparti en fonction des types de tâches que ces outils font le mieux pour vous permettre de rencontrer facilement votre correspondance avec l'IA. 👯

1. ClickUp #### Meilleur pour résumer des notes

L'extension Chrome ClickUp réunit en une seule application cinq des fonctionnalités les plus déconnectées de la gestion de projet. Créez des tâches, suivez le temps, stockez des captures d'écran, mettez des sites Web en signet, enregistrez des notes et joignez des e-mails, le tout à partir de l'extension ClickUp Chrome

ClickUp est le remède à la surcharge d'applications. 🩺

Avec des outils de collaboration, d'écriture, de brainstorming, de planification et d'analyse, ClickUp est le remède à la surcharge d'applications des modèles de productivité , cette seule application pourrait remplacer toutes vos autres applications. En plus d'une application web et d'applications mobiles pour iOS et Android, vous pouvez accéder aux fonctionnalités de ClickUp depuis le site web de l'entreprise L'extension Chrome ClickUp .

C'est l'une des meilleures extensions Chrome pour les gestionnaires de projet. Vous pouvez créer des tâches, joindre des e-mails depuis Gmail ou Outlook, prendre et annoter des captures d'écran, ajouter des pages web aux tâches, suivre le temps, etc prendre des notes de n'importe où sur l'internet. ClickUp IA facilite la prise de notes en générant des résumés et en identifiant les éléments suivants éléments d'action en quelques secondes. Vous pouvez ainsi entrer plus rapidement dans le vif du sujet. 😍

Meilleures fonctionnalités

Obtenez le TL;DR pour les notes de réunion, les sessions de brainstorming et les longues discussions avec un résumé automatique

Trouvez des éléments d'action dans les notes longues et transformez-les en tâches en un seul clic

Ajoutez du contexte aux tâches et aux notes en joignant des e-mails,captures d'écranou des pages web

Limites

La fonction IA n'est pas incluse dans le forfait Free

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7 par membre et par mois

$7 par membre et par mois Business: 12 $ par membre et par mois

12 $ par membre et par mois Business Plus: 19 $ par membre et par mois

19 $ par membre et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée IA Module complémentaire : 5 $ supplémentaires par membre et par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,750+ commentaires)

2. Seamless.IA

Le meilleur pour résumer des notes

via Seamless.IA Conçue pour les équipes commerciales, Seamless.ai est l'une des extensions Chrome alimentées par l'IA qui changera la donne pour votre processus de prospection. Ils se décrivent eux-mêmes comme un moteur de recherche pour les pistes de vente B2B. Grâce à leur extension Chrome, leur application s'intègre à votre moteur de recherche favori. 🔍

Vous pouvez utiliser Seamless pour collecter des équipes commerciales à partir de Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter ou tout autre site B2B sur internet. Il peut trouver les coordonnées des décideurs sur les sites B2B, ou utiliser le compte de médias sociaux LinkedIn d'une personne pour fournir un numéro de téléphone et une adresse e-mail vérifiés.

Ce programme ne vous aidera pas seulement à construire votre liste, mais il fournit également des informations commerciales précieuses pour rendre votre approche plus efficace. Vous verrez les données d'intention, en apprendrez plus sur la pile technologique actuelle de vos prospects et découvrirez leurs besoins d'entreprise les plus urgents.

Vous pouvez ensuite importer vos notes de prospection dans Salesforce, HubSpot ou votre CRM préféré en cliquant sur un bouton.

Meilleures fonctionnalités

Construisez des listes de vos clients idéaux avec des informations de contact B2B vérifiées, y compris des numéros de téléphone portable et de numérotation directe

Importez vos notes de génération de leads dans votre CRM en un seul clic

Obtenez des informations supplémentaires sur vos prospects afin d'améliorer l'efficacité de vos actions de prospection

Limites

Certains clients signalent qu'ils n'obtiennent pas toujours des données précises, ce qui peut entraîner des taux de rebond élevés

Seamless.IA ne liste pas ses prix sur son site ou ne fournit pas de transparence tarifaire, et de nombreux clients existants le décrivent comme étant cher

Prix

Free

Forfait Free: Afficher le prix après l'inscription gratuite

Afficher le prix après l'inscription gratuite Forfait Pro: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs Forfait Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (1,100+ reviews)

4.2/5 (1,100+ reviews) Capterra: 3.8/5 (135+ avis)

3. Jasper

Le meilleur pour la génération de texte

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Jasper.ai /IA.jpg Jasper.IA /$$$img/

Via Jasper.IA Teams ne remplace pas votre équipe de copywriting. Les robots et les humains peuvent coexister ! ✌️

Mais ce programme peut accélérer votre flux de travail marketing en recrachant des contenus de haute qualité, qu'ils soient courts ou longs, créés par l'IA. Il peut créer une première ébauche en un instant et permettre à votre équipe créative de se concentrer sur des choses plus complexes - comme l'ajout d'une touche humaine.

Vous pouvez choisir un ton pour votre contenu et former l'IA au style de votre marque, afin qu'elle devienne plus précise au fil du temps. De plus, l'outil IA est capable de convertir votre contenu existant en de nouvelles formes. Vous pouvez ainsi rédiger un article de blog et le transformer instantanément en podcast, en vidéo YouTube, en message sur les médias sociaux, ou en lettre d'information par e-mail .

Avec l'extension Chrome alimentée par l'IA de Jasper, vous pouvez utiliser ces Outils d'IA partout où vous écrivez en ligne, de Gmail à Google Docs.

Meilleures fonctionnalités

Utilisation deRédaction IA pour créer n'importe quel type de contenu, des posts sur les médias sociaux aux blogs en passant par les scripts de podcasts

Rédigez avec l'IA sur n'importe quel traitement de texte basé sur le web

Choisissez le ton que vous souhaitez pour chaque contenu et faites-le correspondre à votre propre processus d'écriture

Cet outil essentiel vous fera gagner du temps en lui apprenant à écrire dans la voix de votre marque et à suivre votre style d'écriture

Limites

De nombreux utilisateurs signalent que le contenu contient des erreurs factuelles, vous aurez donc toujours besoin de vérificateurs de faits humains pour garder ce bot honnête

Il n'y a pas d'outils de référencement intégrés, vous aurez donc besoin d'un deuxième outil si vous souhaitez optimiser votre contenu pour le classement dans les moteurs de recherche

Prix

Créateur: 39 $ par mois

39 $ par mois Teams: 99 $ par mois

99 $ par mois Business:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

Bonus: Jasper IA Alternatives !

4. Composer IA

Meilleur pour la génération de texte

via Composer l'IA Cet assistant d'écriture IA a été conçu spécialement pour le navigateur Chrome. Alors que de nombreuses autres applications de cette liste proposent des applications web et mobiles en plus de leurs extensions Chrome, Compose IA est purement une extension.

Ainsi, si vous tombez raide dingue de simplicité, Compose IA vous attend de pied ferme. 💘

Ce programme propose cinq fonctionnalités clés de rédaction IA : composer n'importe quoi, répondre facilement à un e-mail, composer un e-mail, autocomplétion et reformulation. Il peut écrire plusieurs paragraphes sur la base d'une seule invite, ou vous aider à écrire plus rapidement en proposant des options d'autocomplétion pour achever vos phrases en temps réel. Rédigez des e-mails en deux fois moins de temps grâce à cette intégration transparente dans Google Chrome.

Meilleures fonctionnalités

Rédigez et répondez rapidement aux e-mails grâce à la fonctionnalité de réponse facile aux e-mails, qui peut rédiger une réponse complète basée sur le fil de l'e-mail précédent et seulement quelques mots supplémentaires de votre part

Reformulez votre texte pour le rendre plus professionnel, plus amical ou plus amusant

Demandez à l'IA de Compose de vous aider à rédiger un contenu achevé à partir de vos invitations, instructions

Limites

Ce programme est relativement nouveau et n'a pas été testé par rapport aux autres assistants d'écriture IA de cette liste

De nombreux évaluateurs sur le Chrome Web Store déclarent avoir des difficultés à annuler leur abonnement payant après s'être inscrits

Prix

Free

Premium: 9,99 $ par mois

9,99 $ par mois Ultimate: $29.99 par mois

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

5. ChatGPT pour Google

Meilleur pour la génération de texte

via ChatGPT Le chatbot IA le plus connu est sans doute ChatGPT d'OpenAI. Il est programmé sur le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI, qui est l'un des meilleurs grands modèles de langage existants. Il forme le formulaire d'un grand nombre de chatbots IA différents, c'est donc comme si beaucoup de ces bots partageaient un ADN similaire. 🧬

ChatGPT a toujours été disponible gratuitement dans le cadre de la mission d'OpenAI visant à créer une IA qui profite à l'ensemble de l'humanité. Il est donc également disponible en tant qu'extension Chrome gratuite.

L'extension Chrome ChatGPT vous permet de voir les résultats de ChatGPT côte à côte avec vos résultats de recherche. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour Google sur n'importe quel moteur de recherche que vous utilisez sur Chrome, notamment Google Search, Bing, Yahoo et Duck, Duck, Go.

Meilleures fonctionnalités

Demandez à ChatGPT d'écrire du contenu original pour vous en se basant sur vos invitations, instructions

Demandez à ChatGPT de reformuler, résumer ou simplifier le contenu que vous avez déjà écrit

Utilisez ChatGPT comme outil de recherche en lui posant des questions sur les résultats de recherche

Limites

Comme la plupart des chatbots, ChatGPT commet souvent des erreurs factuelles dans son contenu écrit, vous devrez donc vérifier les faits dans tout ce qu'il écrit

Certains utilisateurs se plaignent que le contenu écrit par ChatGPT peut sembler générique ou peu original

Prix

Free

G2: 4.7/5 (290+ commentaires)

4.7/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ commentaires)

6. Grammarly

Le meilleur pour la relecture

via Grammaire Imaginez vos devoirs d'anglais au lycée annotés au stylo rouge, et vous comprendrez instantanément la valeur de Grammarly. ✍️

Ce plugin de relecture corrige votre grammaire et vous fait des suggestions pour simplifier votre processus d'écriture au fur et à mesure de votre travail. Il comporte également un vérificateur de plagiat qui vous permet de vous assurer que tout votre travail est conforme au Tableau. En effet, même lorsque vous rédigez votre propre contenu, le plagiat involontaire peut toujours se glisser dans votre travail.

L'extension Grammarly Chrome vous permettra de rester honnête et de rendre vos écrits plus Effacés. Et avec GrammarlyGO, l'assistant alimenté par l'IA de Grammarly, vous pouvez demander de l'aide pour réécrire de grandes sections ou inviter le chatbot de l'IA à rédiger un nouveau texte pour vous, quel que soit l'endroit où vous écrivez dans votre navigateur Chrome.

Vous pouvez même utiliser GrammarlyGO dans le cadre du forfait gratuit, mais uniquement pour un nombre limité d'invitations, chaque mois.

Meilleures fonctionnalités

Gardez vos écrits exempts d'erreurs grâce à des corrections grammaticales en temps réel

Simplifiez votre écriture et rendez vos idées plus claires grâce à des suggestions de reformulation de vos phrases

Vérifiez l'absence de plagiat accidentel avant de publier ou d'envoyer votre texte

Limites

Certains utilisateurs signalent que les suggestions de reformulation de Grammarly peuvent donner à leurs écrits une allure trop formelle

Le vérificateur de plagiat et les corrections plus avancées ne sont disponibles que pour les abonnés payants

Prix

Free

Premium: 12 $ par mois

12 $ par mois Business: 15 $ par membre et par mois

G2: 4.7/5 (4,300+ reviews)

4.7/5 (4,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (6,900+ commentaires)

7. Parler IA

Le meilleur pour la conversion audio

via Parler IA Que vous assistiez à un cours, que vous créiez une transcription pour votre podcast ou que vous essayiez de saisir les notes d'un tutoriel YouTube, Speak IA peut faire le gros du travail à votre place. 🏋️‍♀️

Cette application convertit les fichiers audio en transcriptions écrites. Et avec l'extension Chrome, vous pouvez capturer de l'audio à partir de n'importe quelle page web. Ensuite, vous pouvez utiliser le chatbot IA intégré - appelé Speak Magic Prompts - pour passer au peigne fin la transcription et vous donner des réponses rapides. 🧙

Ainsi, les jours où votre emploi du temps est chargé et que vous n'avez pas le temps d'écouter l'audio ou de lire la transcription, vous pouvez obtenir vos conclusions de haut niveau grâce à Speak IA.

Meilleures fonctionnalités

Créez des transcriptions de n'importe quel audio, des réunions d'équipe aux podcasts en passant par les vidéos YouTube

Posez des questions au chatbot de l'IA sur la transcription afin d'obtenir des informations de haut niveau ou de localiser rapidement des informations dans un contenu volumineux

Tirez automatiquement de la transcription des informations axées sur les données grâce à des analyses, des graphiques et des diagrammes automatisés

Limites

La transcription de longs fichiers audio prendra toujours beaucoup de temps, presque autant que le fichier audio lui-même

Certains utilisateurs ont trouvé la mise en forme des aperçus de transcription difficile à lire et peu attrayante sur le plan visuel

Prix

Pay-as-You-Go: 0$ d'avance, paiement à la fonctionnalité utilisée

0$ d'avance, paiement à la fonctionnalité utilisée Démarrage: 57 $ par mois

57 $ par mois Personnalisé: Tarification personnalisée

G2: 5/5 (9+ évaluations)

5/5 (9+ évaluations) Capterra: Pas de commentaires disponibles

8. IA

Meilleur pour la conversion audio

via IA Une autre application de transcription avec un chatbot IA intégré, Otter a été spécialement conçue pour les réunions. 👥

Vous pouvez inviter cette application à une réunion Zoom ou Google Teams, ou l'utiliser pour enregistrer l'audio lors d'une conférence, d'un appel téléphonique d'un client ou d'une réunion en personne. Elle apparaîtra dans votre liste de participants, comme un autre coéquipier.

Otter.IA propose également un chatbot qui peut répondre aux questions pendant les réunions. Ainsi, si quelqu'un a manqué une information importante, il peut la rattraper en un instant. C'est comme si vous aviez toujours votre bestie de bureau dans vos réunions avec vous.

Meilleures fonctionnalités

Transcription audio des réunions de votre équipe pour créer rapidement des comptes rendus de réunion

Capturez automatiquement des diapositives pour les ajouter à vos notes de réunion

Utilisez le chatbot Otter.IA pour répondre aux questions et aider les différents membres de l'équipe à se mettre à jour sans avoir à interrompre la réunion

Limites

Certains utilisateurs se plaignent que la transcription ne fonctionne pas bien s'il y a un bruit de fond ou des personnes qui parlent l'une sur l'autre

Il n'y a pas d'option pour définir une heure d'arrêt ou un rappel pour arrêter l'enregistrement, de sorte que certains utilisateurs signalent qu'ils ont oublié de désactiver l'audio et qu'ils ont enregistré trop d'informations qu'il est ensuite difficile de supprimer de la transcription

Prix

Free

Pro: 8,33 $ par utilisateur et par mois

8,33 $ par utilisateur et par mois Business: 20 $ par utilisateur et par mois

20 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (110+ commentaires)

4.1/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (65+ avis)

9. ToutComprendre

Le meilleur pour le scraping de données

via AnyPicker L'époque où il fallait construire son propre scraper de données est révolue ! Vous n'avez plus besoin de compétences en matière de code pour identifier, télécharger et organiser les informations des pages web que vous souhaitez explorer.

AnyPicker est alimenté par l'IA pour reconnaître automatiquement les modèles de données. L'interface conviviale vous permet de saisir les informations que vous souhaitez que le programme recherche, et une fois terminé, vous pouvez télécharger vos informations au format XLS ou CSV. Vous pouvez même enregistrer vos formules afin de pouvoir rechercher plus rapidement les mêmes informations sur d'autres pages Web.

Vous pouvez l'utiliser pour comparer les prix, collecter des équipes commerciales ou faire des études de marché. Anypicker travaille même derrière les pages de connexion. Avec ce scraper, le ciel est la limite. 🏙️

Meilleures fonctionnalités

Crawl de plusieurs pages web en même temps pour accélérer votre scraping de données

Télécharge automatiquement les images

Travail autour des programmes de détection anti-scraping, comme CAPTCHA

Limites

Certains utilisateurs signalent des problèmes de plantage de l'application au milieu du scrape de données

Vous avez besoin d'un compte Google pour accéder à la plateforme

Prix

Free

Professionnel: 39 $ par mois

39 $ par mois Business: 99 $ par mois

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas de commentaires disponibles

10. Perplexité IA

Meilleur pour résumer des pages web

Via Perplexité IA Imaginez que vous ayez un ami intelligent dans votre navigateur, prêt à vous aider : c'est Perplexity IA. Cette extension Chrome est comme un tuteur toujours prêt, répondant à vos requêtes tout en générant des résumés d'informations complexes à la volée.

Avec un accès facile et des liens de recherche de portail, il parcourt Internet pour vous apporter des réponses claires et bien citées, enrichissant votre voyage d'exploration du web pour vous faire gagner du temps.

Meilleures fonctionnalités

Cet outil puissant produit des résumés immédiats des pages web

Posez facilement des questions sur le domaine, la page d'accueil, etc. pour obtenir des résumés rapides

Limites

Certains utilisateurs affirment que l'extension Chrome tourne en boucle sans générer de résumé

Peut être limite sur les types de pages que vous voulez résumer

Prix

Free

Version Pro : 20 $ par mois ou 200 $ par an

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

Étendez votre productivité avec les extensions Chrome pour l'IA

L'IA et les extensions Chrome vont de pair comme les frites et les milkshakes. 🍟🥤

Elles ont toutes deux été conçues pour vous faciliter la vie et l'améliorer. Les extensions font en sorte que vous puissiez utiliser vos applications favorites sans quitter la page web sur laquelle vous travaillez. Et l'IA fait en sorte que vous puissiez accomplir des tâches répétitives plus rapidement.

Lorsque vous combinez ces deux éléments dans des extensions Chrome IA, votre productivité bénéficie d'un sérieux coup de pouce.

Pour augmenter votre productivité, téléchargez l'extension Chrome AI L'extension Chrome ClickUp et commencez à connecter votre travail sur le web à vos notes, tâches et projets.