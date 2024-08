10 meilleures alternatives et concurrents de Perplexity AI en 2024

La combinaison de l'intelligence artificielle et des moteurs de recherche a eu un impact significatif et positif sur la manière dont nous trouvons et utilisons les informations en ligne.

Les résultats de recherche se sont nettement améliorés et la facilité d'utilisation de ce nouveau service de moteur de recherche en IA a porté nos capacités de recherche globales à un tout autre niveau. Les limites d'un moteur de recherche web traditionnel ont été comblées par des outils de moteur de recherche IA tels que Perplexity AI.

Pour les moteurs de recherche d'aujourd'hui, Perplexity AI est en train de devenir l'un des moteurs de recherche les plus performants outils d'IA les plus utilisés pour tous les secteurs d'activité.

Perplexity AI fait un excellent travail en transformant des requêtes complexes en réponses faciles à comprendre, mais ce n'est pas le seul outil qui utilise des moteurs de recherche IA. Les fournisseurs ne manquent pas dans ce domaine, et tous se disputent votre attention en tant que moteur de recherche ou outil de chatbot soutenu par l'IA.

Discutons des principales caractéristiques de Perplexity AI, de la façon dont ce moteur de recherche IA peut vous aider à répondre à vos besoins spécifiques, et explorons quelques-unes des meilleures alternatives à Perplexity AI afin que vous puissiez trouver l'application parfaite pour votre cas d'utilisation.

Qu'est-ce que Perplexity AI ?

Perplexity AI est un moteur de recherche d'intelligence artificielle que vous pouvez solliciter pour obtenir des réponses à la manière d'un chat. Posez une question à Perplexity AI et il parcourra Internet pour en savoir plus sur votre requête, puis vous apportera une réponse basée sur ce qu'il a trouvé.

Cet outil diffère d'un moteur de recherche traditionnel car il est conçu pour être plus conversationnel, tout comme l'utilisation de notre langage naturel. Au lieu de chercher des "exemples d'automatisation du marketing", vous lui demanderiez "Quel est le meilleur système d'automatisation du marketing ? exemple de marketing en 2024 ?" et il répondra de manière conversationnelle.

Perplexité AI Extension Chrome utilisée dans un moteur de recherche

Perplexity AI utilise le traitement du langage naturel (NLP) et des modèles de langage sophistiqués pour vous fournir les réponses dont vous avez besoin d'une manière compréhensible pour tout le monde. Plus besoin de passer en revue plusieurs sites web pour se renseigner sur un sujet - vous pouvez demander à Perplexity AI de vous donner un résumé à la place. 📚

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Perplexity AI

Chaque mois, de nouveaux outils de recherche alimentés par l'IA font leur apparition dans le monde. Choisir la bonne alternative à Perplexity AI, c'est avant tout prendre en compte ses objectifs, ses besoins et ses envies.

Voici les éléments à prendre en compte lors de la recherche d'une alternative à Perplexity AI :

Caractéristiques: Le moteur de recherche alternatif possède-t-il toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin ? Peut-il m'en offrir davantage ?

Le moteur de recherche alternatif possède-t-il toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin ? Peut-il m'en offrir davantage ? Expérience utilisateur: À quoi ressemble l'expérience utilisateur ? Est-il facile à utiliser et à naviguer ?

À quoi ressemble l'expérience utilisateur ? Est-il facile à utiliser et à naviguer ? Formation: Est-il difficile d'apprendre à l'utiliser ? Puis-je intégrer facilement toute mon équipe ?

Est-il difficile d'apprendre à l'utiliser ? Puis-je intégrer facilement toute mon équipe ? Prix: Le nouvel outil est-il un moteur de recherche d'IA gratuit ? Est-il à la portée de mon budget ?

Le nouvel outil est-il un moteur de recherche d'IA gratuit ? Est-il à la portée de mon budget ? Réputation: Le fournisseur du logiciel jouit-il d'une bonne réputation ? Est-il totalement nouveau sur le marché ?

Le fournisseur du logiciel jouit-il d'une bonne réputation ? Est-il totalement nouveau sur le marché ? Commentaires: Que disent les autres utilisateurs de ce moteur de recherche particulier ? Est-il à la hauteur de l'engouement qu'il suscite ?

Perplexity AI est un outil simple d'utilisation, doté d'un ensemble limité de fonctionnalités. Cela signifie que vous pouvez facilement comparer d'autres moteurs de recherche dotés d'IA pour trouver celui qui vous convient le mieux ou explorer des alternatives dans ce domaine qui peuvent vous offrir encore plus de fonctionnalités.

10 Meilleures alternatives à Perplexity AI en 2024

Prêt à voir ce qu'il y a d'autre sur le marché ? Nous avons rassemblé une liste des meilleures alternatives à Perplexity AI qui existent aujourd'hui. Découvrez des moteurs de recherche d'IA, des outils qui vous aident à écrire du code et des plateformes qui peuvent devenir votre lieu de référence pour tout ce qui concerne le contenu et l'IA.

1.

Cliquez sur l'icône

Affinez vos résultats pour atteindre plus rapidement un meilleur contenu grâce à la fonction de repromptage de ClickUp AI

ClickUp a récemment lancé un assistant IA qui défie tous les autres. Le cerveau de ClickUp est le premier réseau neuronal au monde qui relie les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise grâce à l'IA. Il dispose de trois outils distincts qui peuvent vous donner un avantage au travail, quel que soit votre rôle :

**Vous pouvez lui poser des questions sur vos notes de produit, vos feuilles de route, vos processus, vos tâches et bien plus encore ; il tire des informations de vos tâches, de vos documents et de tous vos espaces de travail connectés.

*L'IA Project Manager vous aide à gérer vos projets plus efficacement grâce à la mise à jour automatique des tâches et à la création de sous-tâches dans l'espace de travail de ClickUpTâches ClickUp. Il peut vous envoyer des mises à jour sur l'état d'avancement, créer des réunions personnelles et d'équipe, et résumer de longs documents et des fils de commentaires à partir deClickUp Docs* avec des actions à entreprendre. En outre, vous pouvez lui donner de simples instructions textuelles pour créer des automatisations personnalisées pour des scénarios spécifiques.

AI Writer for Work: Cet assistant IA peut vous aider à améliorer votre rédaction. Demandez des idées, obtenez une inspiration créative et utilisez l'outil pour vous aider à clarifier et à perfectionner votre écriture. Notre outil d'IA est également idéal pour vous aider à peaufiner vos documents - avec des fonctionnalités telles que des en-têtes et des tableaux pré-structurés disponibles. 💻

ClickUp meilleures caractéristiques

Rationalisez vos flux de travail avec l'aide de ClickUp Brain, l'outil ultime de gestion des documentsde productivité* Modifiez et peaufinez votre contenu - des courriels de vente aux documents de recherche

Utilisez ClickUp Docs pour stocker le contenu généré par l'IA

Générez des listes d'actions liées aux tâches ClickUp

Commencez rapidement avec l'aide deModèles ClickUp* Utilisez les outils d'IA de ClickUp non seulement à partir de l'application web, mais aussi de l'application mobile - bientôt !

Obtenez de meilleurs résultats avec les outils d'IA grâce àChatGPT pour la rédaction de travaux de recherche etChatGPT pour la rédaction de textes Limites de ClickUp

Certains utilisateurs suggèrent qu'il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte car ClickUp est un outil logiciel très complet

ClickUp Brain étant relativement récent, de nouvelles fonctionnalités continuent d'être ajoutées au fil du temps

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible en tant que complément à tout plan payant pour 5 $/mois par membre de l'espace de travail

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Barde

Via Barde Bard (également connu sous le nom de Google Bard AI) est un moteur de recherche IA gratuit qui est la réponse de Google aux résultats des moteurs de recherche alimentés par l'IA. Chargez Bard et vous pourrez commencer à discuter avec l'IA pour lui poser des questions, l'encourager à résoudre des problèmes ou lui demander de vous aider à trouver des idées créatives pour une campagne de marketing sur les médias sociaux. 📱

Les meilleures caractéristiques de Bard

Obtenez des réponses via une application basée sur le chat et alimentée par l'IA

Vérifiez la source de vos informations afin de pouvoir vérifier les faits

Accès à des données plus récentes que certaines des autres applications

Construit par Google, qui jouit d'une solide réputation en matière d'outils logiciels de haute qualité

Limites de la carte

Certains utilisateurs signalent que Bard n'est pas aussi performant que d'autres outils pour coder les questions

Google ne cache pas que Bard est une expérience, de sorte que les résultats ne sont pas toujours factuels

Il n'est pas disponible sur plusieurs moteurs de recherche, contrairement à Perplexity AI

Prix de Bard

**Gratuit

G2: 4.3/5 (20+ critiques)

4.3/5 (20+ critiques) Capterra: N/A

3. Bing

Via Bing Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a récemment lancé un moteur de recherche alimenté par l'IA et doté d'un algorithme sophistiqué. Comme Perplexity AI, vous pouvez utiliser Bing (également connu sous le nom de Bing Chat ou Bing AI) pour vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions brûlantes sur les affaires ou la vie. 💭

Si vous êtes un utilisateur intensif de Microsoft et que vous recherchez une alternative à Perplexity AI, cet outil est fait pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Bing

Intégré à l'écosystème Microsoft

Soutenu par des résultats de moteur de recherche de haute qualité

Demandez à Bing de vous aider à trouver des réponses, à planifier des horaires, etc

Écrire du code avec l'aide de Bing dans des langages tels que Python

Limites de Bing

Certains utilisateurs signalent que Bing ne renvoie pas toujours des résultats pertinents pour des questions complexes

Comme tout*Outil d'IA*vérifiez toujours que les données ou les statistiques citées sont réellement factuelles

Prix Bing

Gratuit

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper Contrairement à Bing et Bard, Jasper n'est pas seulement un moteur de recherche d'IA. Il s'agit plutôt d'une plateforme conçue pour vous aider à utiliser l'IA afin de créer du contenu pour votre marque. Jasper dispose d'une gamme de fonctionnalités de rédaction d'IA, notamment Jasper Chat - leur chatbot convivial que vous pouvez utiliser de la même manière que Perplexity AI. 🤖

Jasper : les meilleures fonctionnalités

Base de données étendue de connaissances sur des sujets généraux et de niche

Possibilité de se référer à une conversation pour obtenir un contexte supplémentaire

Poser des questions, demander des résumés et générer des idées

Large éventail deOutils de rédaction d'IA et fonctionnalités

Limites de Jasper

Certains utilisateurs signalent que Jasper Chat est parfois lent

Jasper n'est disponible qu'avec un plan payant, ce qui en fait l'une des alternatives d'IA Perplexitiy les moins abordables de cette liste

Prix de Jasper

Créateur: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Équipes: 125 $/mois par utilisateur

125 $/mois par utilisateur Entreprises: Contacter pour les prix

Jasper ratings and reviews

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

5. Komo

Via Komo Komo est une alternative élégante et minimaliste à Perplexity AI. Cet outil de moteur de recherche IA vous permet de poser des questions, d'explorer des articles d'actualité et du contenu numérique, et de faire remonter à la surface des résultats de moteur de recherche pertinents en fonction de votre requête. 📷

En outre, Komo se targue d'être un outil d'IA de moteur de recherche privé, rapide et fiable - le tout sans publicité.

Les meilleures caractéristiques de Komo

Effectuez une recherche sur le web et posez des questions dans un environnement sans distraction et sans publicité

Limitez votre recherche pour n'afficher que le contenu axé sur la communauté, comme les vidéos YouTube et les articles d'actualité

Trouver des idées à partir d'un sujet ou d'une requête spécifique

Obtenez une expérience hybride de chatbot et de moteur de recherche dans un seul outil

Limitations de Komo

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface utilisateur minimaliste rebutante

Il y a très peu d'informations en ligne sur Komo comparé à certaines options alternatives de Perplexity AI plus connues dans cette liste

Prix de Komo

**Gratuit

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Écriture

Via WritesonicWritesonic est une IA outil de copywriting qui aide les chefs d'entreprise et les spécialistes du marketing à créer des textes originaux. En plus d'être un rédacteur d'articles, une fonction de paraphrase et un résumeur d'articles, cet outil de rédaction d'articles est un outil d'aide à la rédaction d'articles Outil de création de contenu AI présente Chatsonic, une fonction d'IA conversationnelle utilisant le langage naturel, similaire à Perplexity AI. 🖊️

Writesonic affirme également qu'il peut vous aider à générer un contenu totalement unique, de sorte que vous ne courez pas le risque de produire des copies plagiées.

Les meilleures caractéristiques de Writesonic

Processeur NLP conversationnel qui rivalise avec ChatGPT

Fonctionne sur la base de la recherche et est conçu pour la rédaction de contenu et la génération d'idées

Utilisez Chatsonic pour générer de l'art AI ainsi que du texte écrit

Accéder à Chatsonic et à d'autresOutils de rédaction d'articles sur l'IA en un seul endroit

Limites de Writesonic

Certains utilisateurs signalent que les limites de mots dans le plan d'affaires peuvent parfois être frustrantes

Le texte produit par Writesonic peut parfois être répétitif, certains utilisateurs suggèrent que

Prix de Writesonic

illimité: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Entreprises: A partir de 19$/mois par utilisateur

A partir de 19$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4.8/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

7. Poe

Via Poe Poe est le chatbot IA de l'équipe logicielle de Quora. Cette application est conçue comme un navigateur web et une application mobile qui vous donne accès à une variété de chatbots en un seul endroit.

Depuis Poe, les utilisateurs peuvent lancer des invites sur des services tels que Midjourney, ChatGPT, Claude, et plus encore. 🔍

Les meilleures fonctionnalités de Poe

Entamez une conversation avec un grand nombre de chatbots, et d'autres sont ajoutés fréquemment

Posez des questions, obtenez des réponses et trouvez de nouvelles idées avec plusieurs chatbots

Trouvez de nouveaux robots intéressants avec lesquels discuter grâce à la fonction Explore

Disponible sous forme d'application pour les appareils iOS et Android

Limitations de Poe

Poe fonctionne comme une passerelle vers d'autres chatbots au lieu d'en être un lui-même, ce qui signifie que la qualité dépend du chatbot spécifique avec lequel vous vous engagez

Il n'y a actuellement pas d'abonnement pour les entreprises qui souhaitent intégrer plusieurs utilisateurs, bien que ce soit un travail en cours

Prix de Poe

**Gratuit

Entreprise: Bientôt disponible

Poe ratings and reviews

G2: 4.5/5 (1 critique)

4.5/5 (1 critique) Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi Pi est un outil d'IA conversationnelle conçu par Inflection AI. L'outil est conçu pour offrir une ambiance amusante et amicale et agir davantage comme un assistant personnel que comme un chatbot traditionnel. Pi peut aider les utilisateurs à penser à des idées ou à l'inspiration, à faire des plans, à explorer des intérêts et à répondre à des questions. 🌻

Les meilleures caractéristiques de Pi

Interface utilisateur rationalisée et minimaliste, sans distraction

Une approche plus humaine de l'expérience du chatbot

Posez des questions, trouvez de l'inspiration et racontez votre journée de travail

Mélange de recherche et de réponses alimentées par l'IA avec une approche semblable à celle d'un coach

Limites du Pi

Certains utilisateurs peuvent préférer un aspect plus professionnel que celui offert par Pi, en particulier si vous investissez dans le logiciel pour l'ensemble de l'équipe

L'outil étant relativement récent, on ne sait pas grand-chose de lui à l'heure actuelle

Prix du Pi

**Gratuit

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. ChatGPT

Via ChatGPT*ChatGPT* est l'un des chatbots basés sur un grand modèle de langage les plus connus à l'heure actuelle. Cet outil d'IA générative, créé par OpenAI, aide les utilisateurs à trouver des réponses et à obtenir des informations sur la base de l'historique et du contexte des conversations précédentes. ⚒️

ChatGPT meilleures caractéristiques

Obtenez de l'aide pour des tâches telles que la planification de votre campagne de marketing, la rédaction d'un courriel ou la gestion d'une conversation difficile

Définissez la longueur, le style et le format des réponses données

Écrire du code sans avoir besoin de le connaître

Résumez des textes et donnez un aperçu de documents plus longs tels que des essais ou des comptes rendus de réunions

Limites de ChatGPT

Parfois, le résultat n'est pas toujours précis, comme avec la plupart des outils de chat alimentés par l'IA, y compris les meilleures alternatives à ChatGPT

Certains utilisateurs signalent que ChatGPT ne maintient pas toujours le contexte dans les discussions complexes

Prix de ChatGPT

Gratuit

ChatGPT Plus: 20$/mois par utilisateur

ChatGPT ratings and reviews

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (20+ avis)

10. Copilote GitHub

Via Copilote GitHub GitHub Copilot est légèrement différent des autres alternatives à Perplexity AI de cette liste, car il s'agit d'un outil conçu exclusivement pour les développeurs. En tant qu'outil de développement d'IA le plus largement adopté, cette application transforme les invites en langage naturel en code suggéré dans plusieurs langues. ⌨️

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Rationaliser l'interfaceprocessus d'écriture de code avec l'aide de l'IA* Obtenez des suggestions de l'IA basées sur votre code précédent

Modifiez directement dans votre éditeur de code préféré

Apprenez à coder avec l'aide de GitHub Copilot

Limites de GitHub Copilot

Cette application est conçue pour écrire du code, elle n'est donc une alternative utile à Perplexity AI que si c'est ce que vous utilisez

Certains utilisateurs signalent que la courbe d'apprentissage de l'outil peut être abrupte

Prix de GitHub Copilot

**Gratuit

Équipe: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Entreprise: 24 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (50+ commentaires)

4.5/5 (50+ commentaires) Capterra: 5/5 (3 commentaires)

Obtenez les réponses dont vous avez besoin avec ces alternatives à l'IA Perplexité

Il existe tellement d'alternatives à Perplexity AI qu'elles valent la peine d'être explorées. Utilisez ce guide pour vous aider à trouver les meilleures alternatives à Perplexity AI pour les fonctions et les caractéristiques dont vous avez besoin.

Alors que vous êtes à la recherche d'un excellent outil de contenu alimenté par l'IA, pensez qu'il existe peut-être un outil qui peut vous offrir encore plus, comme ClickUp. Notre plateforme tout-en-un contient tout ce dont vous avez besoin, non seulement pour l'assistance à l'IA, mais aussi pour la gestion de projet, la productivité et la gestion du travail. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . ✨