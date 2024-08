13 exemples de marketing produit pour vous inspirer en 2024

Sur les plus de 30 000 produits lancés chaque année, 95 % se soldent par un échec . L'internet est rempli d'exemples de marketing de produits (bons et mauvais) si vous voulez apprendre de ceux qui ont testé les eaux.

Chaque produit lancé apporte son lot d'enseignements ou d'enseignements à tirer. Vous pouvez utiliser ces études de cas marketing pour vous inspirer ou anticiper les obstacles potentiels lors de l'élaboration de vos stratégies de lancement de produits.

Cet article examine quelques-uns des meilleurs et des pires exemples de marketing produit de marques connues et moins connues.

Qu'est-ce que le marketing produit ? Le marketing produit communique l'USP (Unique Selling Proposition) d'un produit à la cible. Il s'agit de réaliser des études de marché pour comprendre la cible et la concurrence, d'élaborer des messages convaincants pour mettre en valeur la proposition de valeur unique du produit et de développer des stratégies pour le lancement des produits et leur promotion continue.

Le processus se déroule en trois étapes :

Identifier les points de douleur des clients afin d'adapter votre message à la cible

L'analyse de la manière dont votre produit résout leurs problèmes afin de communiquer clairement la valeur ajoutée de votre produit

Promouvoir le produit pour accroître la notoriété de la marque et conquérir des parts de marché

En d'autres termes, le marketing produit est la force motrice qui permet aux produits d'arriver sur le marché et de s'y maintenir. Les spécialistes du marketing produit collaborent avec des équipes interfonctionnelles, créent des supports marketing et travaillent sur l'activation des ventes afin de stimuler la demande, d'augmenter les ventes et de maximiser la réussite du produit sur le marché.

Analysons quelques exemples de marketing produit pour comprendre, mettre en œuvre et améliorer votre stratégie de marketing produit.

13 exemples de marketing produit remarquables

Dans cette liste, nous avons sélectionné de bons et de mauvais exemples de marketing produit provenant de startups et de multinationales - remplis d'apprentissages et de pistes à suivre pour 2024.

Des exemples de marketing produit réussis dont il faut s'inspirer

1. ClickUp

Planifiez votre vision du produit, alignez votre équipe et sprintez vers le marché avec la plateforme de gestion de produit tout-en-un de ClickUp.

En 2017, ClickUp a connu l'un des lancements de produits les plus difficiles sur le marché. En raison de son entrée tardive, le paysage de la gestion de projet était déjà encombré d'outils populaires tels que Slack et Monday.com.

Avance rapide jusqu'en 2024, ClickUp héberge plus de 10 millions d'utilisateurs et réalise 158,7 M $ de revenus annuels.

À, comment ClickUp a-t-il fait pour battre la concurrence ?

En trois points :

L'adaptation du produit

Le marketing de contenu

Offres freemium

Le fondateur Zeb Evans a reconnu qu'il était difficile de se démarquer de la concurrence jusqu'à ce que l'outil puisse fournir précisément ce dont les gens ont besoin.

Il a donc dévoilé la recette secrète pour créer un produit centré sur l'utilisateur - la stratégie du volant d'inertie - qui consiste à absorber en permanence les commentaires des utilisateurs et à les combiner avec une vitesse de livraison élevée.

Cette stratégie a eu suffisamment d'impact pour établir de solides boucles de rétroaction avec les clients. L'équipe était ouverte aux retours d'information et les recherchait activement par le biais de formulaires de sondage et d'entretiens.

La collecte du retour d'information était un rituel quotidien.

En 2018, ClickUp a publié 287 nouvelles fonctionnalités plus des tonnes d'améliorations centrées sur l'expérience de l'utilisateur. Mais 287 fonctionnalités, ça ne fait pas beaucoup à gérer ? Et bien ! Voici comment cela a été Terminé :

ClickUp a utilisé la technologie Boîte à outils de gestion des produits ClickUp pour centraliser les communications relatives au projet en un seul endroit, lancer des idées à l'aide de tableaux blancs et élaborer des forfaits à l'aide d'outils de collaboration.

ClickUp est facilement personnalisable et s'adapte parfaitement à la croissance ou à la réduction de l'équipe.

Mieux encore, l'outil élimine le chaos des applications. L'équipe peut forfaiter, construire et expédier les produits à partir d'une seule application. Cela permet également de maintenir une source unique de vérité tout en gardant tout le monde sur la même page, quel que soit l'emplacement.

Après s'être assuré que le produit correspondait au persona du client idéal, ClickUp a partagé du contenu organique pour être plus découvrable et battre la concurrence.

ClickUp a fait en sorte que les gens visualisent facilement la solution comme une meilleure alternative aux solutions populaires outils de gestion de projet populaires sur le marché, positionnant ClickUp comme "une application qui les remplace toutes"

Source : Fast Company Ou encore celui-ci de Business Insider :

Source : Business Insider En effet, il a été clairement établi que Slack est là pour remplacer les e-mails. En étant comparé à un tel géant, Slack a attiré la curiosité de nombreux clients.

C'est alors qu'elle a lancé sa dernière carte : l'adhésion gratuite. Slack n'a pas proposé d'essai gratuit. Au lieu de cela, ils ont gagné la confiance des utilisateurs en offrant une version gratuite du produit.

Clef à retenir: Pour Slack, les petites choses ont compté dès le début. En testant le produit auprès des bonnes personnes et en proposant un excellent produit freemium, Slack a utilisé le marketing de bouche à oreille pour inspirer la confiance, établir sa crédibilité et gagner des clients.

4. L'Air Jordan de Nike

Nike a tenté sa chance sur le marché des chaussures d'aérobic et de sport, mais a échoué face à Reebok.

Lors d'une interview avec Harvard Business Review phil Knight, l'ancien PDG de Nike Inc. a déclaré : "Nous avons besoin d'un système d'information qui nous permette d'avoir une vue d'ensemble de la situation :

regardez la marque Nike. Dès le départ, tout le monde a compris que Nike était une entreprise de chaussures de suivi et que la marque était synonyme d'excellence dans le domaine de l'athlétisme. Le message était très clair et Nike a connu une grande réussite. Mais les chaussures de sport envoyaient un message différent. Les gens se sont embrouillés et Nike a commencé à perdre sa magie"

Alors, comment Nike a-t-elle fait pour se remettre sur les rails ?

Source : Nike Le projet Air Jordan résulte d'un besoin urgent de produire une autre grande chaussure de course Nike. Contrairement aux chaussures de sport, la basket-ball était avant tout une question de performance, et AirJordan correspondait parfaitement à l'image de la marque. De plus, l'association avec Michael Jordan a placé la barre encore plus haut.

La chaussure était incontestablement formidable. Pourtant, elle était si colorée que les La NBA a interdit it. 👎

Nike l'a pris comme une opportunité marketing, en faisant ce qui n'est pas conventionnel, ou selon les propres termes de la marque : 'Just do it!'

Michael Jordan a porté les chaussures malgré la menace d'amendes. C'était un joueur légendaire ; les fans se pressaient pour acheter la marque lorsqu'il portait des Nike. Par conséquent, les équipes commerciales de Nike ont décollé.

Les stratégie marketing était si unique et si originale qu'elle a changé la façon dont Knight considérait son entreprise.

pendant des années, nous nous sommes considérés comme une entreprise orientée vers la production, c'est-à-dire que nous mettions l'accent sur la conception et la fabrication du produit. Mais aujourd'hui, nous comprenons que la chose la plus importante que nous faisons est de commercialiser le produit et la marque ensemble"

Principaux enseignements: La réussite d'Air Jordan montre qu'il est important d'associer un produit à une histoire convaincante et à une personnalité charismatique. Nike a créé une connexion émotionnelle avec les consommateurs en associant la marque à une figure emblématique.

5. Pomme

Apple est un mastodonte dans la commercialisation de ses produits par le biais de campagnes publicitaires ou en les comparant à l'offre de ses concurrents.

La campagne "Get a Mac" met en scène Justin Long et John Hodgman dans les rôles respectifs de Mac et de PC, a commencé en 2006 et a duré trois ans.

Source : Site web "Poo-pourri" (en anglais) Poo-Pourri est un excellent exemple de comment commercialiser un produit dont la vente est embarrassante

Poo-Pourri, le produit, est un spray pour toilettes qui élimine les odeurs désagréables associées à la salle de bains, généralement après un caca.

Naturellement, il est gênant d'aborder le sujet. Mais $$$a trouvé un moyen de briser ce tabou séculaire et a commercialisé son produit avec humour.

Voici comment ils ont fait :

L'entreprise a utilisé des éléments visuels tels que des images et des vidéos pour illustrer des scénarios courants dans lesquels vous pouvez utiliser leur produit

Elle a ensuite eu recours à la télévision et à la vidéo pour attirer l'attention sur ses publicités humoristiques. Son tout premierest devenue virale* L'entreprise a également créé des personas de clients pour cibler des publics et des situations spécifiques. Tout le monde fait caca, mais tout le monde ne veut pas d'un spray

Enfin, Poo-Pourri s'est appuyé sur les avis des clients pour gagner la confiance des clients potentiels

Source : Site web "Poo-pourri" (en anglais) Clé à retenir: Ne vendez pas le produit, vendez plutôt la solution. Tout peut être vendu s'il est positionné de la bonne manière.

7. Red Bull

À faire, Red Bull donne-t-il des ailes ? Bien sûr, pas littéralement, mais le produit s'est associé avec succès à l'énergie et à l'adrénaline.

À l'époque où Red Bull était sur le point d'être lancé, le marché des boissons énergisantes n'existait pas. De tels produits n'existaient pas encore. En 2023, l'entreprise a vendu 12.138 milliards de boîtes de conserve dans le monde en une seule année.

Comment Red Bull s'est-il fait des ailes ?

Red Bull a reconnu que les étudiants étaient l'une de ses principales cibles. L'entreprise a eu recours au "Guerrilla marketing" pour inciter les étudiants à goûter la boisson. L'une de ses premières méthodes de marketing a été la distribution de canettes gratuites de Red Bull par les "Red Bull girls" aux étudiants.

Cette tactique de marketing a permis d'augmenter considérablement les équipes commerciales et la visibilité de l'entreprise. Au vu des résultats, Red Bull a continué à cibler les environnements de jeunes tels que les fêtes universitaires, les bars, les cafés, les bibliothèques, etc.

Cependant, cela ne s'est pas arrêté là ; Red Bull a commencé à parrainer des évènements de recherche d'aventure alignés sur leur image de marque. L'un de ces événements a eu lieu en 2012, lorsque nous avons tous vu Felix Baumgartner sauter du bord de l'espace. En retombant sur terre, il a battu plusieurs records du monde.

Source : Red Bull La couverture médiatique a été immense, et des millions de personnes ont regardé le livestream sur YouTube. Le coût faramineux de 30 millions de dollars a été éclipsé par les 500 millions de dollars de ventes que Red Bull aurait réalisées grâce à la campagne de marketing.

Enseignement clé : L'avantage du premier arrivé est réel. Si vous avez un produit unique qui correspond à un certain segment, l'associer à un sentiment ou à une émotion est la clé pour générer des milliards.

8. Volkswagen

Volkswagen est un autre excellent exemple de marketing produit. Le constructeur automobile s'est toujours efforcé d'équilibrer "l'accessibilité et la qualité supérieure" de ses voitures. Il ne fait aucun doute que le mélange subtil de ces deux éléments a fait des merveilles pour le constructeur automobile.

Toutefois, l'équipe marketing de Volkswagen n'a pas manqué de remarquer que les acheteurs de voitures préféraient désormais la sécurité plutôt que l'efficacité et le prix.

L'équipe s'est rendu compte que les gens étaient prêts à payer plus cher pour une garantie de sécurité. Elle a donc veillé à ce que son produit le démontre de la meilleure façon possible.

Aujourd'hui, la stratégie de marketing produit de Volkswagen se concentre davantage sur la sécurité de ses véhicules. Le site web transmet efficacement ce message grâce aux évaluations de sécurité et à d'autres preuves d'assurance.

Source : Volkswagen Principaux enseignements: Alignez votre produit sur les préférences du marché. Si la sécurité est une préoccupation majeure du marché, veillez à ce que votre produit présente activement des fonctionnalités de sécurité et en fasse une priorité.

9. Colgate

Colgate-Palmolive est une entreprise américaine qui fabrique des produits de nettoyage, des produits dentaires et d'autres produits de soins personnels. L'entreprise est passée maître dans l'acquisition de marchés mondiaux, positionnant avec succès ses produits dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde.

La stratégie de marketing produit la plus influente de Colgate a été mise en lumière lors de sa pénétration du marché indien. La position du produit était si précise que pendant près d'une décennie, Colgate a été considéré comme synonyme de dentifrice en Inde, gagnant ainsi une place de choix sur le marché indien 77.21% de parts de marché du marché indien des dentifrices (1,5 milliard de dollars).

Comment Colgate a-t-il fait pour y parvenir ? la localisation !

Colgate s'attendait à ce qu'il ne soit pas facile de pénétrer le marché indien jusqu'à ce que les dirigeants se rendent compte qu'il n'y a pas d'autre solution que la localisation 82% des achats de dentifrice ne sont pas planifiés !

Cette constatation a suffi. Colgate a axé l'ensemble de son marketing produit sur ce fait et a imaginé de nombreuses façons de se vendre :

Ils ont vendu leurs brosses à dents comme un paquet de chewing-gum ou un petit chocolat

Des offres "un pour un" (augmentation des équipes commerciales de 170 %)

Alors que d'autres entreprises se sont concentrées sur les panneaux d'affichage pour attirer les clients cibles, Colgate a fait du marketing en utilisant des bannières en magasin pour attirer votre attention à l'intérieur du magasin

Colgate a fait appel à des experts en la matière, tels que des dentistes et des mères de famille, pour argumenter en faveur de la marque dans les publicités en ligne. Ils ont diffusé des slogans mémorables tels que "Dentist ka sujhaya no.1 brand" (la marque numéro 1 recommandée par les dentistes) ; "Kya aapke toothpaste mein namak hai" (votre dentifrice contient-il du sel ?)

Clé à retenir: La localisation est cruciale pour être compétitif sur le marché mondial.

10. Airbnb

Autrefois, les hôtels étaient le choix le plus populaire pour les vacances. Cependant, lorsque Airbnb est entré sur le marché, il a changé la façon dont les gens voyagent. Airbnb était en concurrence avec le monopole séculaire des hôtels dans le secteur de l'hôtellerie.

À ce titre, comment Airbnb a-t-il fait sa révolution ?

Non seulement la location d'un Airbnb était abordable, mais l'ensemble de la conception UI/UX de l'application était facile à utiliser pour n'importe qui. Finalement, Airbnb a offert aux voyageurs une alternative à l'hébergement traditionnel dans les hôtels.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/airbnb-3-1400x648.png airbnb /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir AirBnB Plus tard, l'entreprise a reconnu que cela n'était pas suffisant pour pénétrer le marché.

Ainsi, à l'aide de la science des données et du marketing produit, Airbnb a identifié les zones à forte occupation pour répartir ses locations de vacances sur des emplacements de choix et des hauts lieux touristiques.

Aujourd'hui, les moteurs de recherche d'Airbnb donnent la priorité à une location si elle se trouve dans une zone à forte densité de réservations Airbnb, ce qui optimise encore l'expérience utilisateur.

Key Takeaway: Ce changement dans la façon dont Airbnb présente ses produits aux clients existants pour une meilleure expérience illustre la relation synergique entre les données et le marketing produit.

Mauvais exemples de marketing produit dont il faut s'inspirer

Nous avons tous entendu le dicton "Les hommes sages apprennent des erreurs des autres" de la productivité les erreurs à retenir - les choses à ne pas faire en matière de marketing.

11. Colombe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/dove.png colombe /$$$img/

Source : Le Guardian Dans le cadre d'une campagne pour le gel douche Dove, une courte vidéo a été publiée sur les médias sociaux, qui mettait en scène trois femmes d'ethnies différentes.

La campagne visait à montrer que le gel douche Dove s'adresse à toutes les femmes et célèbre la diversité. Mais elle s'est retournée contre elle, de nombreux spectateurs la jugeant inappropriée et raciste.

Cette perception négative s'est rapidement répandue sur les médias sociaux, entraînant une réaction négative généralisée à l'encontre de Dove. La situation s'est aggravée, et certaines personnes ont réagi en boycottant les produits Dove.

Pour calmer le jeu, Dove a supprimé le message et présenté ses excuses sur Twitter. Mais le mal était déjà fait. L'entreprise avait déjà perdu des abonnés et des clients fidèles à cause du retour de bâton.

Principale leçon à retenir: Ne partez pas du principe que votre public perçoit votre publicité comme il l'entend. Effectuez des tests A/B et discutez-en avec votre équipe juridique pour vous assurer de ne pas commettre une erreur similaire à celle de Dove.

12. Audi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/audi-1400x950.png audi /$$img/

Source : CNN YouTube En juillet 2017, Audi a diffusé un communiqué de presse sur le sujet publicité de dessiner la colère en comparant les femmes à des voitures d'occasion.

La publicité s'ouvre sur une cérémonie de mariage, avec une mariée et un marié prêts à prononcer leurs vœux. Les choses tournent mal lorsque la mère du marié s'interrompt pour "inspecter" sa future belle-fille.

Elle lui pince le nez, lui tire l'oreille et vérifie l'intérieur de sa bouche avant de l'approuver. La scène se termine sur une berline Audi rouge roulant dans les rues de la ville, avec une voix off d'homme disant : "Une décision importante doit être prise avec précaution."

La publicité s'est retournée contre elle, les gens la jugeant sexiste et "dégoûtante"

Audi a profondément regretté la diffusion de ce spot et a déclaré qu'il "ne correspondait en rien aux valeurs de notre entreprise."

Cette leçon clé: Évitez de compliquer à l'excès les publicités dans le seul but de faire preuve de créativité. Au contraire, recherchez l'originalité, la simplicité et la clarté pour que votre cible comprenne facilement votre message.

13. Le positionnement du produit TATA Nano a mal tourné

La TATA Nano a été lancée en 2008 par le plus grand constructeur automobile indien, TATA Motors.

Le marché cible de la Nano était celui de la classe moyenne et de la classe moyenne inférieure. C'est pourquoi elle a été vendue à un prix de seulement $$$a, ce qui constitue son principal atout.

Tout concourait à la grande réussite de la Nano sur le marché automobile indien. À quel moment les choses ont-elles commencé à se gâter ? Tata a libellé la Nano comme étant "la voiture la moins chère", mais ce n'est pas le cas image de marque était à côté de la plaque et sapait le sentiment habituel de fierté qui accompagne l'achat d'une voiture.

Ratan Tata, président du groupe TATA, reconnaît que le libellé de la Nano, "voiture la moins chère", était une erreur.

Les premières équipes commerciales de la Nano n'ont vendu qu'environ 30 000 exemplaires. Pire encore, l'usine n'a assemblé qu'une un Nano en juin 2018 avant d'arrêter la production.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/tata-nano.png tata nano /$$$img/

Source : The Economic Times Clé à retenir: Une mauvaise image de marque peut être la cause ultime d'une rupture, même si vous avez trouvé le produit idéal pour votre public.

Les enseignements clés de ces exemples de marketing produit

Quel que soit le degré d'innovation de votre produit ou les problèmes fondamentaux qu'il résout, il ne parviendra pas à s'imposer sur le marché s'il n'est pas bien commercialisé.

Pour résumer, voici les enseignements clés tirés de ces exemples de commercialisation de produits. Tirez-en des enseignements et mettez-les en pratique avant votre prochaine lancement de produit .

Ne vendez pas votre produit, vendez des émotions Le marketing de bouche à oreille est le meilleur moyen de promouvoir votre produit. 77% des consommateurs sont plus enclins à acheter un produit s'il est recommandé par quelqu'un qu'ils connaissent Osez faire ce que vos concurrents ne feront pas ; parfois, de manière non conventionnellecampagnes de marketing peuvent rendre votre produit emblématique Alignez votre produit sur les attentes du marché La localisation est le meilleur moyen de conquérir les marchés étrangers La perception qu'ont les gens de votre marque fait toute la différence en termes d'équipes commerciales - communiquez judicieusement à ce sujet Les slogans jouent un rôle crucial dans la mémorisation de votre produit La collecte et l'analyse de données sont essentielles pour comprendre le comportement des clients, améliorer l'expérience des utilisateurs et se démarquer sur un marché saturé

ClickUp - La "sauce secrète" pour un lancement de produit réussi

Un lancement de produit réussi repose sur trois piliers : une planification rigoureuse, un suivi de la progression et une collaboration efficace au sein de l'équipe. ClickUp vous aide à prendre le contrôle de votre stratégie de marketing produit. De la documentation des forfaits au suivi des développements au cours du processus, ClickUp s'occupe des détails.

Gardez l'onglet sur les performances de votre marketing produit pour évaluer l'efficacité de votre stratégie et prendre des décisions éclairées. Modèle de suivi des indicateurs clés de performance du marketing produit de ClickUp facilite le suivi des indicateurs clés qui comptent vraiment pour votre entreprise.

Le modèle de suivi des indicateurs clés de performance du marketing produit de ClickUp est conçu pour vous aider à surveiller et à mesurer efficacement vos performances marketing.

ClickUp's practical Technology Product Marketing Plan Template (Modèle de plan de marketing de produit technologique) vous permet de gérer efficacement vos tâches, d'améliorer votre productivité et d'assurer votre réussite sur le marché.

Le modèle de plan marketing pour les produits technologiques de ClickUp constitue une solution complète pour la gestion et l'exécution de votre stratégie marketing.

En outre, les fonctionnalités de communication et de collaboration de ClickUp aident les équipes et les parties prenantes à rester sur la même page. En même temps, elles garantissent que les idées et les suggestions de chacun ne restent jamais lettre morte.

Dynamisez votre marketing produit avec ClickUp - l'outil ultime pour rationaliser les tâches, collaborer sans effort et suivre les indicateurs critiques pour que votre prochain grand lancement de produit se déroule sans encombre !

FAQ communes

1. Qu'est-ce qui fait la réussite d'une stratégie de marketing produit ?

Une stratégie de marketing produit réussie comprend trois éléments essentiels : une étude de marché, la compréhension de la cible et de ses difficultés, et un forfait permettant d'adapter la stratégie à l'évolution du marché.

2. En quoi le marketing produit diffère-t-il du marketing classique ?

La principale différence réside dans son orientation. Alors que le marketing ordinaire se concentre sur les activités visant à promouvoir une entreprise, sa marque et ses produits ou services, le marketing produit se concentre explicitement sur la promotion et la vente d'un produit particulier. Toutefois, les deux pratiques marketing s'alignent sur la mission et l'objet de l'entreprise.

3. À ClickUp fait-il l'assistance des tâches de marketing produit ?

Oui, ClickUp est un outil de collaboration et de marketing tout-en-un gestion de produits l'outil de gestion des produits. Il assiste les tâches et les activités liées au forfait, au développement et au lancement final des produits.