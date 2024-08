10 meilleurs outils et logiciels de copywriting en 2024

Vous hésitez encore à utiliser l'IA pour les tâches de copie du quotidien ?

Les rédacteurs professionnels ont l'habitude d'élaborer et d'affiner méticuleusement chaque mot, ce qui les rend hésitants à utiliser des outils qui fournissent les mêmes résultats en un instant.

Cependant, ces outils sont de plus en plus avancés, fournissant aux copywriters des outils puissants pour les aider à créer rapidement et efficacement un contenu de haute qualité. En conséquence, non seulement ces outils peuvent rendre votre texte plus attrayant, mais ils sont également capables de d'augmenter les discussions et d'améliorer la productivité générale au travail.

Nous avons compilé une liste des 10 meilleurs outils de copywriting pour vous aider à optimiser vos écrits pour les moteurs de recherche et les publics cibles. De la rédaction et de l'édition, des outils d'optimisation du contenu et des applications de gestion de projet avec un traitement de texte intégré et.. fonctionnalité de prise de notes grâce à cette liste complète des meilleurs outils de copywriting, vous pourrez créer la pile technologique parfaite pour rationaliser votre flux de travail et travailler au mieux de vos capacités.

Alors, prenez votre boisson préférée, installez-vous confortablement et plongez-vous dans ces ressources incroyables qui amélioreront sans aucun doute vos compétences en copywriting. ✍️⚡️

Que sont les outils de copywriting ?

Les outils de copywriting sont des logiciels et des ressources en ligne qui aident les rédacteurs à concevoir des contenus convaincants et percutants pour des plateformes telles que les sites Web, les médias sociaux et les e-mails. Ils aident également les professionnels à augmenter les taux de discussion, à améliorer l'évaluation des moteurs de recherche et à accroître la visibilité en ligne grâce à des campagnes de marketing de contenu. Outre les aides à la rédaction, ces outils permettent également de rechercher des mots-clés, d'optimiser le contenu et de suivre les résultats.

Différents types d'outils de copywriting sont disponibles pour aider les rédacteurs à créer des contenus efficaces et persuasifs. Voici quelques types d'outils de rédaction courants :

Vérificateurs de grammaire et d'orthographe

Générateurs d'idées de contenuGénérateurs de texte IA ,

8. Répondre au public

Le meilleur pour la recherche de mots-clés

Obtenez des informations sur les consommateurs que vous pouvez utiliser pour créer du contenu, des produits et des services frais et ultra-utiles avec AnswerThePublic

Les rédacteurs utilisent Répondre au public pour les aider à rechercher et à comprendre leur public. Il fournit une base de données complète de mots-clés liés à n'importe quel sujet, permettant aux rédacteurs d'accéder aux questions et aux sujets sur lesquels leurs lecteurs s'interrogent déjà.

Le moteur de recherche d'Answer The Public est alimenté par Google, Bing et Yahoo, ce qui permet aux rédacteurs d'accéder aux données les plus récentes sur les tendances de recherche et le comportement des consommateurs. L'outil fournit également une représentation visuelle des données, ce qui facilite l'identification et l'exploration des sujets liés au thème du rédacteur. En utilisant cet outil, les rédacteurs peuvent mieux adapter leur contenu aux besoins et aux intérêts de leur public.

Meilleures fonctionnalités

Recherche par thème, par marque ou par produit

Possibilité de recherche par pays et par langue

Filtres pour les questions, les prépositions, les comparaisons, l'ordre alphabétique et les liens

Indicateurs comprenant le volume de recherche, la difficulté, le coût par clic et la difficulté payée

Limites

L'interface est parfois trop chargée

Prix

Free

Individuel : 9 $ par mois

: 9 $ par mois Pro : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Expert : 199 $ par mois

G2: 4,4 sur 5 (26 commentaires)

4,4 sur 5 (26 commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (11 commentaires)

9. Buzzsumo

Meilleur pour le développement de contenu

Accédez instantanément aux articles les plus en vogue dans le monde entier et découvrez les contenus les plus performants grâce à BuzzSumo

Buzzsumo vous aide à créer du contenu qui trouve un écho auprès de votre public. La plateforme identifie rapidement le contenu qui est tendance dans votre secteur d'activité et vous permet de créer du contenu qui aura un impact maximal.

L'utilisation de Buzzsumo facilite le copywriting car vous pouvez rapidement identifier les sujets tendance et créer du contenu pertinent pour votre public. Il offre des analyses puissantes qui vous aident à comprendre quel contenu est le plus performant et quel contenu a besoin de plus de travail. De plus, vous pouvez trouver des influenceurs et d'autres créateurs de contenu qui peuvent vous aider à promouvoir votre travail.

Meilleures fonctionnalités

Analyseur de contenu: Découvrez le contenu le plus engageant en fonction des pays, des sujets et d'autres facteurs

Découvrez le contenu le plus engageant en fonction des pays, des sujets et d'autres facteurs Analyseur de questions: Analysez des millions de messages de forum et trouvez les questions pertinentes des clients

Analysez des millions de messages de forum et trouvez les questions pertinentes des clients Analyseur de liens retour: Tracez l'adoption d'URL et de domaines en toute simplicité

Tracez l'adoption d'URL et de domaines en toute simplicité Fonctionnalité de tendance: Trouvez des idées de contenu créatif qui peuvent être utilisées pour les actualités, les histoires et les évènements

Limites

Pas de possibilités de suggestions de contenu

Pas d'options d'optimisation

Prix

Basic : 119 $ par mois

: 119 $ par mois Création de contenu : 249 $ par mois

: 249 $ par mois RP et communication : 249 $ par mois

: 249 $ par mois Suite : 399 $ par mois

: 399 $ par mois Enterprise : 999 $ par mois

G2: 4,5 sur 5 (95 commentaires)

4,5 sur 5 (95 commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (141 commentaires)

Check out these Outils de rédaction de lettres d'information !

10. Copyscape

Le meilleur pour la détection du plagiat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Copyscape.jpeg

/$$$img/

via Le marketing axé sur la performanceCopyscape peut être utilisé pour s'assurer que tout contenu créé est unique et original. Il s'agit d'un outil de détection du plagiat en ligne qui vérifie l'absence de plagiat sur un site web, un blog ou un document.

Son travail consiste à rechercher des contenus similaires sur le web et à mettre en évidence les correspondances potentielles. Les rédacteurs ont ainsi la possibilité d'identifier facilement tout contenu qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Grâce à Copyscape, les rédacteurs peuvent s'assurer que le contenu qu'ils créent est entièrement original.

Copyscape peut également être utilisé pour protéger le contenu contre le plagiat. Les rédacteurs peuvent ajouter un badge Copyscape à leur contenu, ce qui indique que le contenu est protégé. Si quelqu'un tente de copier le contenu, il sera averti que le contenu est protégé par Copyscape.

Les meilleures fonctionnalités

Copier et coller du contenu hors ligne pour le vérifier

Avec la recherche par lots, vous pouvez vérifier jusqu'à 10 000 pages à la fois

Gardez une trace des instances de plagiat et de vos réponses (contenu en ligne uniquement)

Payez et suivez les recherches avec d'autres comptes Copyscape

Limites

NonOutil de détection de l'IA Tarification

Copyscape Premium : 19,95 $ par mois pour un maximum de 10 pages

G2: 4,5 sur 5 (25 commentaires)

4,5 sur 5 (25 commentaires) Capterra: 4,8 sur 5 (70 commentaires)

Avantages des outils de copywriting

Les principales raisons d'utiliser des outils de copywriting sont les suivantes :

Amélioration de l'efficacité : Ces outils vous permettent de travailler plus efficacement, de dégager plus de temps pour vous concentrer sur les tâches plus cruciales du copywriting, comme la différenciation et la recherche, et..de gagner du temps sur les tâches fastidieuses telles que la recherche de mots-clés, l'optimisation du contenu et le suivi des résultats

: Ces outils vous permettent de travailler plus efficacement, de dégager plus de temps pour vous concentrer sur les tâches plus cruciales du copywriting, comme la différenciation et la recherche, et..de gagner du temps sur les tâches fastidieuses telles que la recherche de mots-clés, l'optimisation du contenu et le suivi des résultats Amélioration de la créativité : Les outils de copywriting peuvent aider à vaincre le bloc de l'écrivain et à générer des idées pour maintenir le flux de votre créativité

: Les outils de copywriting peuvent aider à vaincre le bloc de l'écrivain et à générer des idées pour maintenir le flux de votre créativité Une image de marque cohérente : De nombreux outils de copywriting proposent des modèles pour assurer la cohérence du ton, du style, du message et du flux de travail de votre marque

Une grammaire et une orthographe précises : Même expérimentérédacteurs expérimentés ne sont pas infaillibles en matière de grammaire et d'orthographe. Les outils de copywriting offrent un niveau de sécurité supplémentaire en détectant les erreurs malheureuses

: Même expérimentérédacteurs expérimentés ne sont pas infaillibles en matière de grammaire et d'orthographe. Les outils de copywriting offrent un niveau de sécurité supplémentaire en détectant les erreurs malheureuses Amélioration de la lisibilité : En améliorant la lisibilité de votre texte, ces outils peuvent aider à garantir que votre contenu reste clair, concis et attrayant pour le lecteur

: En améliorant la lisibilité de votre texte, ces outils peuvent aider à garantir que votre contenu reste clair, concis et attrayant pour le lecteur Simplification de l'organisation du contenu : Il est difficile de garder une trace de toutes vos tâches de copie et de rebondir entre les projets. Ces outils vous aident à rester organisé et à vous assurer que vos notes, blogs, wikis, procédures opératoires normalisées et autres documents de rédaction sont facilement accessibles

: Il est difficile de garder une trace de toutes vos tâches de copie et de rebondir entre les projets. Ces outils vous aident à rester organisé et à vous assurer que vos notes, blogs, wikis, procédures opératoires normalisées et autres documents de rédaction sont facilement accessibles Optimisation du référencement naturel : Rédiger un bon texte n'est déjà pas une mince affaire. Ces outils peuvent aider à l'optimisation du référencement et à l'automatisation des tâches pour s'assurer que votre texte est optimisé pour les moteurs de recherche

Améliorer la rédaction de contenu et optimiser les processus avec les outils de rédaction

En fin de compte, tout rédacteur qui souhaite améliorer ses compétences, rationaliser son flux de travail et produire un contenu engageant et efficace doit jeter un coup d'œil aux dix meilleurs outils de rédaction ci-dessus. Pour vous assurer que votre texte atteint ses objectifs, vous pouvez utiliser ces outils pour faire des recherches approfondies, le modifier et l'optimiser, et analyser vos résultats.

En outre, vous pouvez utiliser ClickUp pour rationaliser toute cette opération et la rendre transparente. De l'idéation au brainstorming, en passant par la rédaction, l'édition, la révision et la publication, ClickUp sera là pour vous aider à orchestrer chaque partie du processus. 😌✍️ Démarrer avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ---

