15 Meilleures alternatives et concurrents de Jasper AI en 2024

Jasper IA reste une plateforme de génération de texte populaire auprès des spécialistes du marketing et des professionnels grâce à l'importance qu'elle accorde à la voix de la marque et à la haute qualité des résultats. Pourtant, cela ne signifie pas qu'il s'agit de la seule intelligence artificielle (IA) outil d'écriture qui existe. Il existe de nombreuses alternatives à Jasper, mais comment se comparent-elles ?

Dans ce guide, nous allons partager des informations sur certains des principaux concurrents de Jasper. Découvrez leurs points forts, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations afin de trouver les meilleures alternatives Jasper IA pour vos besoins.

Qu'est-ce que Jasper IA ?

Jasper IA (anciennement connu sous le nom de Jarvis) est l'un des nombreux logiciels de gestion de l'information Outils d'écriture IA qui vous aide à rédiger un contenu de haute qualité correspondant à la voix et au style de votre marque. La suite de produits comprend des outils de rédaction, une section sur la voix de la marque, un briefing de campagne, une bibliothèque de modèles et Jasper Chat.

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement et en toute simplicité des données importantes documents importants tels qu'une étude de cas Vous êtes prêt à résumer vos notes, à établir des listes, à trouver des idées et à améliorer votre texte en quelques clics ? Vous pouvez faire tout cela (et plus encore) avec ClickUp Brain !

En tant qu'assistant doté d'IA, ClickUp Brain est conçu pour vous faire gagner du temps sur les tâches répétitives afin que vous puissiez consacrer davantage de votre temps précieux à d'autres tâches. Résumez rapidement vos notes et créez des éléments d'agenda au lieu de relire vos notes et de construire manuellement une liste de tâches. Demandez à l'outil de vous aider à générer de nouvelles idées pour des posts sur les médias sociaux, des lignes d'objet d'e-mail ou des promotions d'évènements au lieu de délibérer dessus pendant des heures.

Automatisez les flux de travail et faites évoluer votre business SaaS avec ClickUp AI

Avec ClickUp AI avec ClickUp AI, vous pouvez améliorer ce que ClickUp a de mieux à offrir. Demandez à l'outil de vous aider à réécrire vos documents internes pour qu'ils soient plus concis, ou vos rapports destinés aux clients pour qu'ils soient plus engageants. Générez des documents plus rapidement grâce aux fonctions intégrées de modèles de gestion de projet et de les mettre en forme avec un formatage pré-structuré.

Maintenant que ClickUp AI est là pour combler le fossé entre les modèles de gestion de projet /%/ref la gestion de projet par l'IA . Vous pouvez désormais profiter des avantages d'un outil d'écriture alimenté par l'IA, sans même quitter votre environnement de travail numérique préféré. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp AI

Résumez les notes etDocuments ClickUp en quelques secondes

Poser des questions à l'IA depuis n'importe quel endroit de ClickUp AI

Poser des questions sur des documents et des tâches spécifiques

Générer des comptes rendus personnels et des mises à jour d'équipe

Résumez les tâches, les fils de commentaires et les documents

Rédigez avec notre assistant spécifique à votre rôle

Utilisez plus de 100 invitations préconstruites basées sur le rôle

Générer des sous-tâches avec l'IA

Construire des Automatisations en utilisant le langage naturel

Les limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, cela peut prendre un certain temps pour trouver la meilleure façon de les utiliser toutes

Certains utilisateurs signalent que les temps de chargement des pages sont parfois lents

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (6,900+ reviews)

4.7/5 (6,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Writesonic - Le meilleur pour les marketeurs

Via WritesonicWritesonic est un outil d'écriture IA conçu pour aider les spécialistes du marketing et les rédacteurs à créer du contenu de haute qualité grâce à son moteur GPT-4 intégré. Les utilisateurs peuvent créer des formulaires de longue durée contenu, des posts sur les médias sociaux, des textes publicitaires, des pages d'atterrissage, etc . L'outil se targue également d'une ChatGPT rival chatsonic, et la possibilité de l'utiliser sur tout le web pour une utilisation mobile Création de contenu assistée par l'IA .

Writesonic meilleures fonctionnalités

L'extension Chrome de Chatsonic vous permet d'utiliser l'outil n'importe où sur le web

L'algorithme IA vous aide à trouver des opportunités pour améliorer votre écriture

Grande bibliothèque d'invites, instructions intégrées

Limites de Writesonic

Certains utilisateurs souhaiteraient une limite de mots plus élevée par mois pour le contenu généré par l'IA

Certains utilisateurs signalent que le contenu généré est répétitif

Prix de Writesonic

Essai gratuit de 10 000 mots

Pro: A partir de 19$/mois pour 200 000 mots

A partir de 19$/mois pour 200 000 mots Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,800+ reviews)

4.7/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700 reviews)

3. Copy.ai - Le meilleur pour la rédaction IA

Via Copie.IACopie.ai est un site populaire de Rédaction en IA outil qui aide les équipes marketing à créer plus de textes à l'échelle. Cette alternative à l'IA de Jasper vous permet de rédiger des pièces de leadership éclairé, des pages d'atterrissage, des articles de blog à long formulaire et des e-mails. Copy.ai travaille sur un modèle de tarification de mots illimités, ce qui en fait une option pratique pour les équipes ayant des besoins d'utilisation élevés.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Interface conviviale

Génère du contenu en grande quantité

Large intervalle de modèles incluantgénérateurs de bio Limites de Copy.ai

Certains utilisateurs signalent que la sortie manque d'une sensation humaine

L'organisation des projets peut être délicate sans sous-dossiers par rapport à d'autres outils de copywriting optimisés par l'IA

Prix de Copy.ai

Forfait gratuit

Pro: 49$/mois pour un nombre de mots illimité

49$/mois pour un nombre de mots illimité Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (100+ reviews)

4.8/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

4. QuillBot - Meilleur pour la paraphrase

Via QuillBot Notre prochaine alternative à l'IA de Jasper est QuillBot quillBot est un outil de paraphrase bien connu qui a également lancé une fonctionnalité d'écriture IA appelée Co-Writer. Cette fonctionnalité vous permet de voir ce qui existe déjà sur le web, de créer du contenu à l'aide de l'IA et de l'améliorer grâce à un outil intégré de vérification de la grammaire et du plagiat.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Recherche de contenu existant à l'aide d'une recherche Web intégrée

Vérification de la grammaire et du plagiat (uniquement sur le forfait payant)

Réécrire les phrases pour qu'elles sonnent mieux avec la paraphrase outil

Les limites de QuillBot

Certains utilisateurs souhaitent que le vérificateur de plagiat ait des limites d'utilisation plus élevées

Les options de mise en forme du texte sont limitées par rapport à certains autres outils d'écriture IA de cette liste

Prix de QuillBot

Forfait gratuit

Plan Premium: 19,95 $/mois

Évaluations et critiques de QuillBot

G2: n/a

n/a Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

5. Rytr - Le meilleur pour écrire rapidement

Via Rytr Rytr est un assistant logiciel de rédaction IA conçu pour aider les équipes marketing à rédiger du contenu plus rapidement. L'assistant Générateur de contenu IA prétend vous aider à rédiger un contenu à une vitesse 10x supérieure grâce à une IA de pointe, à différents styles de voix et à des formules de copywriting.

Rytr meilleures fonctionnalités

Thèmes et catégories d'articles intégrés

Fonctionnalités de réécriture et de reformulation

Génération de contenu à grande vitesse

Limites de Rytr

Certains utilisateurs souhaiteraient que le nombre de mots et l'utilisation des crédits soient plus clairs

La limite mensuelle de crédit peut être frustrante pour certains utilisateurs à fort volume

Prix de Rytr

Forfait Free

Économique: 9 $/mois pour 100 000 caractères par mois

9 $/mois pour 100 000 caractères par mois Unlimited: 29$/mois pour un nombre illimité de caractères par mois

Rytr évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (700+ critiques)

4.7/5 (700+ critiques) Capterra: 4.5/5 (10+ avis)

6. Copysmith - Meilleur pour les équipes Ecommerce

Via Copysmith Copysmith est un outil de rédaction IA qui aide les équipes ecommerce à créer du contenu engageant, plus rapidement. Idéale pour les agences et les équipes de marketing de contenu, cette alternative de Teams est utile pour la création de contenu en masse et.. la rédaction de descriptions de produits et des publicités numériques à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Copysmith

Vous pouvez importer votre catalogue de produits de commerce électronique

Intégrations avec les principales plateformes de commerce électronique comme Shopify et Amazon

Affectations intégrées et modération des évaluations

Limites de Copysmith

Certains utilisateurs signalent que les résultats peuvent sembler très similaires d'un projet à l'autre

Les crédits expirent s'ils ne sont pas utilisés

Prix de Copysmith

Essai gratuit

Starter: 19$/mois pour 20,000 mots

19$/mois pour 20,000 mots Pro: 49$/mois pour un nombre de mots illimité

49$/mois pour un nombre de mots illimité Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ avis)

7. Notion IA - Le meilleur pour la prise de notes

Via NotionNotion a récemment annoncé un ajout à son produit populaire, Notion IA. Vous pouvez ajouter cet outil IA à votre environnement de travail pour accéder à des avantages tels que la catégorisation et les étiquettes générées par l'IA, les résumés de contenu, ainsi que la rédaction et l'écriture outils d'idéation .

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Résume le contenu qui se trouve déjà dans votre compte Notion

Ajuster le ton et reformuler pour créer un contenu plus engageant

Possibilité d'utiliser un éditeur de texte flexible par glisser-déposer

Limites de l'IA de Notion

L'expérience de l'essai gratuit peut sembler limitée

Certains utilisateurs signalent que les idées de contenu de l'IA peuvent sembler répétitives

Prix de l'IA de Notion

Notion IA est un module complémentaire facultatif à tout forfait gratuit ou payant, au prix de 10 $ par membre et par mois

Notion IA évaluations et critiques

Bien qu'il n'y ait pas d'évaluations autonomes pour Notion IA, voici les évaluations et critiques pour Notion :

G2: 4,7/5 (plus de 4 600 commentaires)

4,7/5 (plus de 4 600 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,600+ commentaires)

8. Dashword - Meilleur pour le contenu SEO

Via Mot de passe La prochaine alternative IA de Jasper est Dashword, un outil d'optimisation de contenu SEO qui utilise l'IA pour vous aider à rédiger un contenu de haute qualité pour les moteurs de recherche. L'outil offre aux agences, aux équipes marketing et aux créateurs de contenu un moyen convivial de générer des briefs SEO, de rédiger des brouillons optimisés et de surveiller l'impact du contenu au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Dashword

Créer des notes de contenu axées sur le référencement pour les rédacteurs

Optimiser le contenu en fonction du classement actuel

Suivi du contenu publié pour identifier les tendances et les opportunités

Limites de Dashword

Dashword se concentre sur la rédaction de contenu optimisé pour le référencement, les cas d'utilisation sont donc limités

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités de recherche de mots clés trop basiques

Prix de Dashword

Startup : 99$/mois pour 20 rapports de contenu et 50,000 mots d'auteur IA

99$/mois pour 20 rapports de contenu et 50,000 mots d'auteur IA Business: 349 $/mois pour plus de 100 rapports de contenu et un nombre illimité de mots IA

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

9. Wordtune - Meilleur pour la réécriture de contenu

Via WordtuneLe logiciel d'écriture de Wordtune basé sur l'IA vous aide à trouver une meilleure façon de dire ce que vous pensez. Cette alternative à Jasper facilite la réécriture des phrases pour les rendre plus convaincantes, leur donner une autre fonctionnalité, les allonger ou les raccourcir.

Wordtune meilleures fonctionnalités

S'intègre à des outils tels que Microsoft Word et Google Chrome

Améliore la grammaire et le style grâce à la fonctionnalité de réécriture

Comprend l'intention de l'utilisateur et génère des résultats clairs

Limites de Wordtune

Certains utilisateurs signalent que l'extension Chrome est parfois instable

Il n'y a pas d'API, ce qui signifie un nombre limité d'intégrations par rapport à d'autres alternatives à l'IA de Jasper

Prix de Wordtune

Forfait Free

Plus: 24,99 $$$a/mois pour 30 réécritures par jour

24,99 $$$a/mois pour 30 réécritures par jour Unlimited: 37,50 $ pour une utilisation illimitée

37,50 $ pour une utilisation illimitée Premium pour les Teams: Contacter pour les tarifs

Wordtune évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (60+ reviews)

4.4/5 (60+ reviews) Capterra: 4.3/5 (70+ avis)

10. Hypotenuse.ai - Meilleur pour le contenu de formulaire long

Via Hypoténuse.IA L'assistant de rédaction IA Hypotenuse vise à aider à résoudre le bloc de l'écrivain en transformant une page blanche en contenu en quelques minutes. Avec des fonctionnalités alimentées par l'IA, l'outil utilise des invitations par mots clés pour créer des articles complets et des textes publicitaires, vous aidant ainsi à créer du contenu à l'échelle.

Meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse.IA

Capable de générer un texte approfondi à partir de quelques invitations

Outils de génération d'images intégrés

Vérificateur de plagiat

Limites d'Hypotenuse.IA

Il n'y a pas de possibilité de supprimer du contenu à l'échelle

Certains utilisateurs rapportent que le résultat a besoin d'être plus retravaillé que prévu

Prix d'Hypotenuse.ai

Individuel: 24 $/mois pour 50 000 mots

24 $/mois pour 50 000 mots Croissance: 49$/mois pour 120,000 mots)

49$/mois pour 120,000 mots) Client: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.4/5 (4 commentaires)

4.4/5 (4 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

11. Smart Copy par unbounce - Meilleur pour le contenu orienté Business

Via unbounce Pour les textes publicitaires rapides et le contenu axé sur les entreprises, Smart Copy s'est taillé une place de choix en tant qu'outil de rédaction IA fiable. Il offre une foule de modèles préconstruits - allant des annonces Google et de la sensibilisation LinkedIn aux idées de blog et aux suggestions de messages de growth hacking.

Les meilleures fonctionnalités de Smart Copy

Large tableau de modèles pour différentes tâches de rédaction, en particulier dans le domaine du marketing et de la publicité

Interface utilisateur simplifiée et intuitive, facile à utiliser, même pour les débutants

Mises à jour fréquentes et nouvelles fonctionnalités pour améliorer la qualité du contenu

Limites de Smart Copy

Capacités limitées de rédaction créative

Le contenu produit n'est pas aussi approfondi ou imaginatif que d'autres solutions

Spécialisé dans les textes marketing, ce qui limite son utilité pour des tâches plus larges

Prix de Smart Copy

Free

Essentail : 9,00 $/mois pour 3 projets

: 9,00 $/mois pour 3 projets Unlimited : $49.00/mois pour un nombre illimité de projets

G2: 4.4/5 (360 commentaires)

4.4/5 (360 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

12. ChatGPT - Meilleur outil d'IA gratuit

via OpenAI GPT-3 d'OpenAI apporte un nouveau niveau de sophistication dans le monde des outils d'écriture de l'IA, et son modèle de langage, ChatGPT, ne déçoit pas. Avec ChatGPT, les réponses détaillées aux instructions sont bien plus qu'un simple texte préexistant assemblé de manière cohérente ; l'outil crée un contenu écrit unique basé sur la tâche détaillée décrite par l'utilisateur, générant parfois des récits d'une imagination impressionnante.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Génère un contenu écrit très créatif, structuré de manière cohérente et détaillée

Peut être utilisé pour de multiples tâches d'écriture, des documents d'entreprise professionnels à l'écriture de fiction

Utilise une IA puissante et à la pointe de la technologie pour produire le texte

Mise à jour fréquente pour améliorer la qualité et la pertinence des réponses

Limites de ChatGPT

Qualité variable des résultats ; plus le texte est long, plus il semble perdre en cohérence

Fournit parfois des réponses factuellement incorrectes ou absurdes

Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut souvent des instructions clairement définies et précises

Prix du ChatGPT

free : Premium : Free

Premium Free Premium : 20$/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

: 4.7/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

13. Wordai - Meilleur pour les textes à caractère humain

Via WordAi Wordai se distingue par une force unique par rapport à ses contemporains : il reconnaît intelligemment que les mots ont des significations multiples, ce qui lui permet de générer un texte semblable à celui d'un humain. Il est connu pour ses capacités de réécriture, mais il peut également aider à créer du contenu frais.

Les meilleures fonctionnalités de Wordai

Exceptionnel dans la reformulation et la réécriture de textes sans perdre le sens original

Comprend le contexte et les nuances des mots au sein d'une phrase

Convient aux pratiques de référencement, car l'outil peut produire de nombreuses variations d'un même texte

Les limites de Wordai

La qualité de la production peut être incohérente, ce qui nécessite une révision et un cours manuels

Modèles et invitations à la rédaction limités par rapport à d'autres outils de rédaction IA

Sa force principale repose sur la réécriture, et non sur la création de contenu original.

Prix de WordAI

Mensuel: 57 $ par mois

57 $ par mois Annuel: 27 $ par mois (facturé annuellement)

27 $ par mois (facturé annuellement) Enterprise: Contacter WordAI pour connaître les tarifs

G2: 3.9/5 (17 commentaires)

3.9/5 (17 commentaires) Trustpilot: 2.6/5 (6 commentaires)

14. Speedwrite - Meilleur pour les articles de blog

Via Ecriture rapide Speedwrite est un puissant outil d'écriture IA capable de générer du contenu long-form en quelques secondes. Il libère du temps pour les spécialistes du marketing de contenu, les blogueurs et les entrepreneurs numériques, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur les tâches stratégiques.

Les meilleures fonctionnalités de Speedwrite

Rédaction assistée, qui génère des idées et des cadres pour les articles, les billets de blog et d'autres contenus long-format

Outil d'amélioration de la langue, qui utilise l'IA pour améliorer la lisibilité et la qualité du contenu

Grand choix de modèles, notamment pour les résumés de contenu, les puces, les textes publicitaires, etc

Vérificateur de plagiat intégré, garantissant l'originalité de tous les contenus générés

Option de partage direct qui permet aux utilisateurs de publier le contenu fini sur WordPress, Medium et d'autres plateformes de blogging de manière transparente

Limites de Speedwrite

L'outil peut parfois générer du contenu qui n'est pas totalement précis sur le plan contextuel et qui nécessite une modification en cours

L'interface utilisateur manque d'intuitivité, ce qui peut poser quelques problèmes aux débutants

Prix de Speedwrite

Mensuel: $19.99/mois par utilisateur, payé mensuellement

$19.99/mois par utilisateur, payé mensuellement Semestriel: $11.65/mois par utilisateur, payé deux fois par an

$11.65/mois par utilisateur, payé deux fois par an Annuel: $8.33/mois par utilisateur, payé annuellement

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

15. Frase - Le meilleur pour les spécialistes du marketing de contenu

Via Frase Frase est un outil d'écriture IA qui vous permet de créer plus rapidement du contenu de haute qualité et adapté au référencement. Il est développé pour les professionnels du SEO, les spécialistes du marketing de contenu et les agences afin de rationaliser le processus de production de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Système de briefing de contenu alimenté par l'IA, qui aide à définir la portée et la perspective du contenu

Outil de mots-clés SEO intégré qui identifie et suggère des mots-clés pertinents à mettre en œuvre dans le contenu au fur et à mesure de sa création

Fonctionnalité d'optimisation du contenu qui compare votre contenu avec les articles les mieux classés pour le rendre plus compétitif

Intégration avec les chatbots et les assistants vocaux pour créer du contenu compatible avec tous les appareils

Outils d'automatisation pour générer des brouillons et des résumés sur la base de titres donnés

Limites de Frase

Manque un large intervalle de modèles pour différents types de contenu

Les suggestions de l'outil pour améliorer le référencement peuvent parfois être génériques, ce qui nécessite une expertise en référencement pour une utilisation efficace.

Prix de Frase

Solo: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Basic: $44.99/mois par utilisateur

$44.99/mois par utilisateur Teams: $114.99 (trois utilisateurs, et $25 par mois pour les membres supplémentaires de l'équipe)

G2: 4.9/5 (280+ commentaires)

4.9/5 (280+ commentaires) Capterra: N/A

Trouvez le meilleur outil d'écriture IA et l'alternative Jasper pour votre équipe

Jasper IA offre beaucoup pour les professionnels et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'aide pour créer un contenu de haute qualité et engageant pour différentes verticales. C'est un excellent outil de rédaction IA, mais il existe également de nombreux concurrents de Jasper qui pourraient vous aider à mieux atteindre vos objectifs.

Explorez les alternatives Jasper de cette liste et comparez les résultats pour voir laquelle vous rapproche le plus de ce que vous recherchez.

Pour un outil de rédaction IA qui vous aide à travailler plus rapidement, à créer du contenu engageant et à résumer des documents, essayez ClickUp . Nos fonctionnalités alimentées par l'IA vous permettent de tirer pleinement parti de la puissance de l'intelligence artificielle - tout cela au sein de la plateforme ClickUp que vous connaissez et aimez.