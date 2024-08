10 meilleurs outils de réécriture d'articles pour la paraphrase en 2024

Vous avez le syndrome de la page blanche ou une charge de travail trop importante ? Créer un contenu unique d'un simple clic de souris et obtenir des résultats en quelques secondes, voilà qui vous faciliterait la vie. Et ce n'est pas un vœu pieux : les outils de réécriture d'articles en font une réalité.

la technologie et l'IA de 2024 vous donnent le pouvoir de paraphraser du bout des doigts, et les outils de réécriture d'aujourd'hui peuvent vous faire gagner des tonnes de temps. Il suffit d'insérer un article que vous souhaitez réécrire et de laisser l'outil le paraphraser pour en faire quelque chose de nouveau.

Vous pouvez utiliser le contenu réécrit pour améliorer votre classement dans les moteurs de recherche, susciter l'intérêt de vos lecteurs et dynamiser votre campagne de marketing. Sans oublier que vous gagnerez du temps pour accomplir davantage de travail (ou, vous savez, pour faire quelque chose d'amusant pendant ces heures supplémentaires) !

Nous avons parcouru le paysage numérique pour évaluer les 10 meilleurs outils de réécriture et de filage d'articles que 2024 a à offrir. Nous couvrirons les fonctionnalités, les limites, les prix et les avis de personnes réelles pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Qu'est-ce qu'un outil de réécriture d'articles ?

Un réécrivain d'articles est un outil qui paraphrase ou réécrit automatiquement des articles ou des contenus existants pour créer de nouvelles versions tout en maintenant le sens original. Il utilise des algorithmes et des techniques de traitement du langage naturel pour remplacer des mots, des expressions et des structures de phrases par des synonymes ou des alternatives similaires.

Que faut-il rechercher dans un outil de réécriture d'articles ?

Les outils de réécriture d'articles transforment les mots, modifient les structures de phrases, reformulent les paragraphes et utilisent Outils d'IA pour créer quelque chose de nouveau. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à relire le texte paraphrasé avant de le publier !

L'astuce pour générer du contenu sans plagiat avec un haut niveau de lisibilité consiste à choisir le bon outil de réécriture d'articles. Et comme les outils de filature d'articles et de paraphrase utilisent également des algorithmes et des technologies différents, vous devez vous assurer de savoir ce que vous recherchez.

Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons mis en évidence ci-dessous quelques éléments clés à rechercher dans un outil de réécriture d'articles (alias votre nouveau meilleur ami) :

Fonctionnalités de modification : À moins que vous ne disposiez de votre propre outil de correction grammaticale ou de relecture, recherchez un outil doté de fonctionnalités de modification qui vous aideront à créer un travail de qualité.

De plus en plus de contenu est généré par l'IA chaque jour, alors essayez de trouver un réécrivain d'IA pour vous assurer que votre contenu peut rivaliser avec tout ce qui existe. L'IA facilite également la génération de contenu original si vous n'avez pas d'article à réécrire.

À moins que vous n'utilisiez votre propre vérificateur de plagiat, trouvez un outil de filage d'articles qui en intègre un pour vérifier l'unicité. Même les rédacteurs de contenu humains sont confrontés à des plagiats accidentels de temps à autre.

Recherchez un outil de réécriture doté d'une base de données étendue de synonymes pour obtenir les meilleurs résultats. Et si vous n'utilisez pas l'IA, vous aurez besoin d'une technologie de filtrage d'articles en profondeur pour garantir l'exactitude et la fraîcheur du contenu.

Pensez à la façon dont vous utiliserez l'outil régulièrement et trouvez-en un qui vous convienne. Par exemple, vous aurez peut-être besoin d'un réécrivain de paragraphes et d'un réécrivain d'articles. À l'inverse, si vous faites des légendes pour les médias sociaux, vous aurez peut-être plutôt besoin d'un réécrivain de phrases. Et n'oubliez pas les formes de documents comme .doc, .docx, .pdf et .txt.

Déterminez votre budget et trouvez un réécrivain d'articles qui offre la meilleure valeur pour votre argent. Si vous avez besoin d'un réécrivain d'articles gratuit, envisagez de paramétrer un budget futur pour avoir une idée de ce que vous aimeriez mettre à niveau plus tard.

Regardez les commentaires d'utilisateurs de personnes réelles pour mieux comprendre le travail de chaque outil. Un plus grand nombre d'avis est généralement préférable car il montre plus de commentaires sur la convivialité et l'efficacité de l'outil de réécriture.

Si votre contenu n'est pas rédigé en anglais, recherchez des outils offrant une assistance dans les langues dont vous avez besoin.

La liste est encore longue, mais elle devrait vous aider à démarrer. Et si vous avez d'autres idées de ce que vous recherchez, notez-les mentalement dès maintenant. 📚

Terminé ? C'est bien. Passons aux choses sérieuses ! ✨ 🌻

10 meilleurs outils de réécriture d'articles à utiliser en 2024

Qui a le temps de passer au crible des centaines d'options imparfaites ? À nous de faire le gros du travail. Pour vous, il est temps de prendre un verre, de lever les pieds et de profiter d'une visite des 10 meilleurs outils de réécriture d'articles que 2024 a à offrir.

1. ClickUp

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Vous êtes probablement en train de rouler des yeux et de vous dire : " ClickUp a listé ClickUp comme le meilleur choix ? C'est impossible !" Bien sûr, nous sommes un peu partiaux, mais écoutez-nous.

Nous ne sommes pas les seuls à classer ClickUp comme le meilleur - seulement cette année, ClickUp s'est classé au premier rang sur la liste des meilleurs Logiciel de gestion de projet Productivité. Oh, et nous venons de lancer le seul assistant IA basé sur les rôles au monde ! 🙌 ClickUp IA fait bien plus qu'assister les gestionnaires de projet et paraphraser du contenu. À quoi ressemble la création de contenu sans article d'entrée ? Nous sommes là pour vous aider. Vous voulez résumer automatiquement vos notes ? C'est possible. Vous avez besoin d'un plan pour votre nouvelle stratégie marketing ? Pas de problème !

ClickUp IA utilise ChatGPT Invitations, instructions pour vous aider à rédiger du contenu avec vos propres mots en une fraction du temps et en quelques étapes simples. Voici comment cela fonctionne :

Utilisez notreL'IA invite, instructions pour générer des idées convaincantes conçues pour capter l'attention

Utilisez ClickUp AI pour créer des contenus informatifs et attrayants sans aucune duplication

Publiez votre contenu sur plusieurs canaux pour une visibilité maximale

En plus de la paraphrase, ClickUp peut aider les rédacteurs de contenu et les blogueurs à pimenter n'importe quel texte existant, en l'optimisant pour le marketing de contenu et l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ainsi, nous essayons de faire de l'un des plus grands sites Internet de l'Union européenne un outil d'aide à la création de contenu meilleurs outils d'écriture autour. Pas de quoi en faire un plat.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Limites de ClickUp :

ClickUp AI n'est pas inclus dans le plan gratuit (mais un accès limité à l'essai gratuit est à venir)

Certains utilisateurs peuvent avoir besoin de notredémonstrations gratuites et d'une formation pour apprendre toutes les fonctionnalités

Prix ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (7,000+ reviews)

4.7/5 (7,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Quillbot IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/QuillBot.jpg Outil de réécriture : QuillBot /$$$img/

via Quillbot IA Quillbot IA est un outil de réécriture de texte conçu pour réécrire tout, des e-mails et des posts de médias sociaux aux paragraphes et aux articles. Il travaille également comme réécriture de documents de recherche et d'essais.

Le paraphraseur de Quillbot fait partie des meilleurs outils de réécriture d'articles gratuits en ligne. Il comporte plusieurs autres fonctionnalités gratuites comme un résumeur et différents modes de fluidité.

Vous aurez également accès à des informations comme le nombre de mots et le pourcentage du texte qui a été modifié par rapport aux mots originaux.

Les meilleures fonctionnalités de Quillbot IA :

Mots illimités dans le paraphraser pour les utilisateurs premium, jusqu'à 6 000 mots résumés, vitesse de traitement plus rapide, et plusieurs autres fonctionnalités

Les utilisateurs gratuits n'ont pas besoin de se connecter : ils peuvent coller jusqu'à 125 mots dans le paraphraser ou l'utiliser comme réécriture de phrases pour surmonter le blocus de l'écriture

Les autres fonctionnalités comprennent un correcteur grammatical, un générateur de citations, un co-rédacteur et un vérificateur de plagiat

Résultats rapides grâce aux paramètres personnalisables de cet outil de réécriture d'articles

Limites de l'IA Quillbot :

De nombreux outils précieux sont limités aux utilisateurs premium

Certains rapports font état de difficultés techniques telles que des textes rejetés et des phrases incompréhensibles

Prix de Quillbot IA :

Gratuit

Premium: 19,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Quillbot IA :

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

Try out these Quillbot alternatives !

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Small-SEO-Tools.jpg Petits outils de référencement /$$$img/

via Petits outils de référencement Small SEO Tools est une fantastique collection d'outils de référencement et de rédaction qui utilise une technologie alimentée par l'IA pour vous aider avec tout ce qui concerne la création de contenu. Seuls trois outils étaient initialement disponibles, mais la nouvelle version comporte plus de 120 outils dans plusieurs catégories. De plus, la qualité s'est considérablement améliorée. 🙌

Avec Small SEO Tools, vous pouvez générer des rapports, détecter le plagiat, vérifier la grammaire, réécrire du contenu et connecter plusieurs utilisateurs au sein de votre équipe. Mieux encore, les fonctionnalités de base comme la paraphrase et la vérification de la grammaire sont disponibles pour les utilisateurs gratuits.

Assistance pour les contenus en plusieurs langues

Profils personnalisables pour les membres de l'équipe et rapports partageables

Détection avancée du plagiat, notation du plagiat et intégration avec le plug-in WordPress plagiat

Autres fonctionnalités : fonctions de recherche, vérification des URL, cryptage des données, téléchargement de fichiers et places pour utilisateurs multiples

Plusieurs versions et niveaux pour chaque forfait permettent une personnalisation

Manque d'intégration avec d'autres outils en ligne

Les forfaits avec accès à toutes les fonctionnalités peuvent être trop chers pour certains utilisateurs ayant besoin d'un article spinner de base

Pas d'évaluation sur les sites d'évaluation populaires

Gratuit

Basic: $9.80+/mois

$9.80+/mois Classique: $24.80+/mois

$24.80+/mois Enterprise: $29.80+/mois

$29.80+/mois Institut: $149.80+/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Duplichecker /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Duplichecker.jpg Vérificateur de doublons /$$$img/

via Vérificateur de doublons Duplichecker est un outil de réécriture d'articles avec un tas de fonctionnalités intéressantes, comme un outil de paraphrase, un vérificateur de plagiat, et même une recherche d'image inversée. Mieux encore, chaque fonctionnalité de réécriture d'articles est disponible avec un accès (limité) pour les utilisateurs gratuits, ainsi que des forfaits premium impressionnants pour chaque fonction.

Duplichecker propose également des services de référencement et des outils d'optimisation, d'évaluation, de rédaction et de modification en cours pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Une note pour les utilisateurs de Grammarly (présenté plus loin dans la liste), la fonction de paraphrase de Duplichecker utilise un plug-in Grammarly, et vous n'avez probablement pas besoin des deux 🙂

Les meilleures fonctionnalités du Duplichecker :

De multiples fonctionnalités utiles, notamment la synthèse vocale, le correcteur orthographique, le correcteur grammatical, l'analyse de texte, la recherche de mots clés, le backlinking, la gestion de sites Web, la validation de code et la vérification de sites Web

Accès à différents outils et options conçus pour les étudiants, les entreprises, les indépendants et les particuliers

Une expérience remontant à 2006 dans le domaine des services de référencement

Les limites de Duplichecker :

La version gratuite limite strictement l'utilisation, et la plupart des professionnels devront payer pour que l'outil soit utile

Le réécrivain d'articles n'a pas d'évaluation sur les sites d'évaluation populaires

Des forfaits et des niveaux distincts pour les différentes fonctionnalités peuvent entraîner un coût plus élevé pour de nombreux utilisateurs

Prix du Duplichecker :

Gratuit

Vérificateur de plagiat: 10$+/mois

10$+/mois Outil de paraphrase: 10$+/mois

10$+/mois Recherche d'images inversées Pro: 9,99$+/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Copie.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copy-AI-1.jpg Outil de réécriture : Copy.ai /$$$img/

via Copie.IA Copy.ai utilise des algorithmes d'apprentissage automatique et l'IA pour reformuler le texte et générer du contenu comme des articles courts, des intros de blog, des textes publicitaires numériques, des lignes d'objet d'e-mail et des descriptions de produits. Il est conçu pour les rédacteurs, les spécialistes du marketing et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent produire plus rapidement des textes convaincants.

Plus, Copy.IA est idéal pour le brainstorming, la croissance de l'entreprise, la réécriture d'articles et d'autres domaines nécessitant la génération d'idées. Les fonctions de reformulation et de génération de contenu de l'outil s'appuient sur le logiciel GPT-3 IA pour produire des résultats lisibles par les humains dans toutes les fonctionnalités.

Et si vous avez intérêt à explorer des options similaires, consultez notre liste de.. Alternatives à l'IA ! 👀

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA :

Langues compatibles, y compris l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français, le chinois et le japonais

La base de données IA avancée utilise l'apprentissage automatique pour générer du contenu frais à partir d'articles existants, d'invitations, et plus encore

Les fonctionnalités de gestion de campagne travaillent avec des campagnes multicanal

D'autres fonctionnalités incluent le calendrier de publication, le suivi de l'engagement, la marque personnalisable et la génération de contenu pour les médias sociaux

Limites de Copy.IA :

Les utilisateurs gratuits ont un accès limité, et la plupart des professionnels devront payer pour que l'outil de réécriture d'articles soit utile

Certaines critiques signalent que la génération de sortie est plus lente que les options comparables de réécriture d'articles par l'IA

Prix de Copy.ai :

Free

Pro: 36$/mois (limite de cinq utilisateurs)

36$/mois (limite de cinq utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Copy.IA évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (150+ commentaires)

4.8/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Paraphraser-io.jpg Outil de réécriture : Paraphraser.io /$$$img/

via Paraphraser.io Paraphraser.io est un formidable outil de réécriture d'articles et de paraphrase en ligne qui vous aide à reformuler des articles sans en perdre le sens original, grâce à des algorithmes sophistiqués de NLP (traitement du langage naturel) ! Il est conçu pour la cohérence, la lisibilité et le flux d'écriture, avec certaines fonctionnalités même disponibles gratuitement - pas besoin de créer un compte.

Mais ce n'est pas tout !

Paraphraser.io est également équipé d'un vérificateur de plagiat, d'un vérificateur de grammaire et d'un résumeur de texte pour faire de la création de contenu et la relecture. Conçu pour les professionnels du référencement, les rédacteurs et les universitaires, il vous permet de créer et de relire votre contenu du début à la fin sans jamais quitter la page web.

Les meilleures fonctionnalités de Paraphraser.io :

Le générateur de citations facilite la création d'articles utiles pour les lecteurs et plus fiables pour les moteurs de recherche

Le plug-in WordPress facilite l'utilisation de Paraphaser.io pour les blogueurs

IA rewriter rapidement les articles avant de vérifier le plagiat et le contenu dupliqué

Limites de Paraphraser.io :

Les utilisateurs gratuits ont un accès limité aux fonctionnalités

Les avis des utilisateurs ne sont pas facilement disponibles sur les principaux sites d'avis

Prix de Paraphraser.io :

Free

Basic: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: 50$/15 jours

Paraphraser.io évaluations et critiques :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Gourou de la réécriture /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Rewrite-Guru.jpg Rewrite Guru /$$$img/

via Rewrite Guru Rewrite Guru est un outil de réécriture d'articles qui utilise un logiciel IA avancé pour paraphraser le texte collé en utilisant des synonymes pour maintenir le sens original. Il est également doté d'un outil de paraphrase distinct pour les phrases et les paragraphes, ainsi que d'un vérificateur de plagiat pour plus d'assurance.

Rewrite Guru est conçu pour les spécialistes du marketing numérique qui ont besoin de contenu en vrac pour les campagnes de référencement, produisant des articles filés en quelques secondes. Mon travail consiste à utiliser l'outil de paraphrase pour les paragraphes et les phrases, et à vous aider à surmonter le bloc de l'écrivain si vous êtes à court de nouveaux mots.

Les meilleures fonctionnalités de Rewrite Guru :

Disponible en téléchargement sur n'importe quel appareil iOS ou Android et accessible via n'importe quel navigateur web

Les fonctionnalités synergiques comprennent un réécrivain d'articles, un outil de paraphrase et un outil de plagiat

L'algorithme IA avancé aide à détecter le sens original du texte et à le conserver dans le contenu réécrit

Les utilisateurs peuvent payer un supplément pour les fonctions multilingues

Limites de Rewrite Guru :

L'accès gratuit au réécrivain d'articles a des limites d'utilisation strictes

Les commentaires des utilisateurs ne sont pas disponibles sur les principaux sites d'évaluation

Tous les niveaux de prix comportent des limites mensuelles de mots

Prix de Rewrite Guru :

Gratuit

Basic: $9.99+/mois par utilisateur

$9.99+/mois par utilisateur Pro: $12+/mois par utilisateur

Rewrite Guru évaluations et critiques :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Jasper

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Jasper.jpg Jasper /$$$img/

via JasperJasper est un assistant d'écriture et un paraphraseur de l'IA conçu pour vous aider à créer rapidement du contenu de haute qualité. Que vous ayez besoin d'écrire des articles de blog, des mises à jour de médias sociaux, des e-mails de marketing ou quoi que ce soit d'autre, Jasper vous couvre dans plusieurs langues.

Un autre point fort est que Jasper réécrit et génère du contenu à partir de plusieurs sources, ce qui lui permet d'écrire sur presque n'importe quel sujet. Puisque chaque élément de contenu est construit à partir de toutes les sources disponibles, cet outil de réécriture en ligne original et sans plagiat. Oh, et il peut générer de l'art pour vos articles, aussi ! 🌻

Jasper meilleures fonctionnalités :

Jasper utilise 50+ compétences basées sur des exemples du monde réel pour créer une écriture rapide et efficace

Capacité àgénérer des œuvres d'art attrayantesde marketing, de blog et de fiction en quelques secondes

Ajoutez des membres d'équipe et donnez accès à des identifiants uniques pour faciliter la collaboration sur les projets

Passez rapidement d'un environnement de travail à l'autre pour rendre votre journée de travail plus efficace

Des vidéos didactiques aident les utilisateurs à se familiariser avec le logiciel

Personnalisez le contenu à l'aide des paramètres de la voix de la marque pour rester fidèle à votre entreprise et à votre public

Limites de Jasper :

Pas de forfait Free Forever

Certains utilisateurs signalent des inexactitudes factuelles et des informations non pertinentes qui nécessitent de lourds travaux de modification en cours

Prix de Jasper :

Créateur: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Teams: 125 $/mois pour trois utilisateurs

125 $/mois pour trois utilisateurs Business: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

Check out these Outils d'aide à l'écriture !

9. Frase.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Frase-1400x775.gif Outil de réécriture : Frase /$$$img/

via Frase.io Frase.io est un outil étonnant qui peut vous aider à créer ou à réécrire facilement un contenu de haute qualité. Il utilise un logiciel IA avancé axé sur la recherche SEO et l'apprentissage automatique, de sorte que vous pouvez être confiant que le contenu est optimisé pour les moteurs de recherche et qu'il plaira à votre public.

Que vous lui donniez une invite, ou un texte collé, Frase.io peut rapidement générer un contenu engageant qui répond aux questions et préoccupations de vos clients. Et il est programmé pour créer du contenu réécrit conversationnel, semblable à celui d'un humain, à l'échelle, ce qui permet aux propriétaires d'entreprises et aux professionnels du marketing d'accélérer la production de contenu sans avoir recours à des modifications approfondies.

Les meilleures fonctionnalités de Frase.io :

Le forfait équipe permet à trois utilisateurs de collaborer sur des projets

Briefs de contenu générés par l'IA, plans d'articles, titres de blog, slogans et méta-descriptions

Utilisez le chatbot basé sur l'IA de Frase.io pour aider votre public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en quelques minutes

Le générateur de questions peut créer une liste de questions améliorant le référencement en lien avec chaque mot-clé

Limites de Frase.io :

L'essai gratuit offre un accès limité aux fonctionnalités

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec les vidéos des tutoriels

Manque d'intégration avec d'autres programmes et outils en ligne

Prix de Frase.io :

Solo: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Basic: $44.99/mois par utilisateur

$44.99/mois par utilisateur Teams: $114.99/mois pour trois utilisateurs

évaluations et critiques de Frase.io :

G2: 4.9/5 (200+ reviews)

4.9/5 (200+ reviews) Capterra: N/A

10. Grammarly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Grammarly.jpg Outil de réécriture : Grammarly /$$$img/

via Grammaire Grammarly est un logiciel de modification en cours et un vérificateur de plagiat qui a récemment ajouté des capacités de paraphrase et de génération de contenu basées sur l'IA assez impressionnantes. Les écrivains, les rédacteurs et les agences de contenu aiment tous l'utiliser pour améliorer leur écriture. 🤩

Et avec sa nouvelle fonctionnalité IA appelée GrammarlyGo, il peut générer des ébauches d'articles, des idées de titres, des paragraphes et des phrases. De plus, il dispose de paramètres personnalisables pour aider votre contenu à correspondre à la voix de votre marque ! Et n'oubliez pas son correcteur grammatical complet qui permet de nettoyer rapidement et facilement les articles générés par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly :

Personnalisation du contenu généré avec plusieurs options de voix, de ton et d'intention

Utilisation illimitée des vérificateurs de grammaire et de plagiat

Intégration à de nombreuses applications mobiles, Web et de bureau, notamment Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook et la plupart des appareils Windows, Android ou iOS

Les recommandations de vocabulaire, le dictionnaire, le thésaurus et l'éditeur de style aident à créer un contenu unique et attrayant

D'autres fonctionnalités incluent un tableau de bord d'activité, des outils de collaboration, une suite bureautique, un chat et des modèles personnalisables

Limites de Grammarly :

La version gratuite ne fait pas appel à l'outil de paraphrase et de génération de contenu

Les versions payantes comportent des limites mensuelles d'invitations, instructions de l'IA

Certains utilisateurs signalent des erreurs manquées dans le correcteur grammatical et une mauvaise structure de phrase avec le contenu de l'IA

Prix de Grammarly :

Free (gratuit)

(gratuit) Premium: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Grammarly :

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (6,000+ reviews)

FAQ sur l'outil de réécriture

Les outils de réécriture peuvent-ils être détectés ?

Oui, les outils de réécriture peuvent être détectés par un logiciel de contrôle du plagiat ou par un examen manuel. Bien que ces outils puissent réécrire le texte pour modifier le libellé et la structure des phrases, ils ne parviennent souvent pas à modifier le sens général du contenu. Les vérificateurs de plagiat peuvent identifier ce manque d'originalité.

Les outils de réécriture sont-ils efficaces ?

Les outils de réécriture peuvent être efficaces pour générer rapidement une grande quantité de contenu ou pour aider à surmonter le bloc de la rédaction. Cependant, leur efficacité peut varier en fonction de la qualité du logiciel IA et des algorithmes utilisés. Ces outils ne remplacent pas les compétences humaines en matière de rédaction et de modification en cours.

À combien s'élèvent les outils de réécriture ?

Le coût des outils de réécriture peut varier de gratuit à des centaines de dollars par mois, en fonction des fonctionnalités et des limites de l'outil. Certains proposent un essai gratuit, tandis que d'autres exigent un abonnement ou un achat unique.

Les outils de réécriture peuvent-ils être utilisés pour la rédaction de travaux universitaires ?

Non, les outils de réécriture ne doivent pas être utilisés pour la rédaction de travaux universitaires, car ils peuvent produire un contenu trop similaire à un travail existant, ce qui peut résulter en un plagiat. Il est important d'utiliser des idées originales et de citer correctement toutes les sources utilisées dans les travaux universitaires. Cependant, vous pouvez utiliser un outil alimenté par l'IA comme ClickUp AI pour vous aider dans la recherche et la génération d'idées pour vos écrits académiques.

Les outils de réécriture sont-ils légaux ?

Oui, l'utilisation d'outils de réécriture est légale tant que le contenu généré n'enfreint pas les lois sur le droit d'auteur. Il est important de citer correctement toutes les sources utilisées dans le contenu réécrit afin d'éviter le plagiat. Cependant, il est toujours préférable d'utiliser les outils de réécriture de manière éthique et responsable, et de s'assurer que le contenu produit est unique et qu'il apporte une valeur ajoutée au lecteur.

Révolutionnez votre routine d'écriture avec les outils de réécriture

Êtes-vous prêt à faire passer votre productivité et vos compétences en matière d'écriture au niveau supérieur ? Si c'est le cas, il est temps de mettre en place cet outil de réécriture hack de productivité à l'action et commencez à utiliser des outils de génération de contenu et de réécriture alimentés par l'IA ! 🌻

Les outils de réécriture peuvent être des sauveurs lorsque vous avez besoin de créer du contenu rapidement et facilement. De plus, ils vous aideront à éviter le redoutable burnout, ce qui est toujours une bonne chose.

Alors, pourquoi ne pas donner à ClickUp AI un coup ? Il peut s'agir d'un atout inestimable pour toute personne cherchant à gagner du temps et d'améliorer leur contenu. Faites-nous confiance, votre écriture (et votre santé mentale) vous en seront reconnaissantes !