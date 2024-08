10 meilleures alternatives et concurrents de Wordtune en 2024

En tant que gestionnaire de contenu expérimenté, j'ai passé d'innombrables heures à tester et à explorer différents outils de rédaction alimentés par l'IA, à la recherche de la meilleure option pour une création de contenu créative et efficace. Ayant personnellement travaillé avec Mon travail et apprécié ses fonctionnalités robustes, j'étais également très conscient de ses lacunes. Des problèmes comme un contenu inexact, des fautes d'orthographe ou de grammaire négligées, et une interface parfois déroutante sont certainement des inconvénients. Bonne nouvelle cependant ! Le monde des alternatives à Wordtune s'étend très loin, offrant de nombreuses autres options.

Dans ma quête du compagnon d'écriture parfait, j'ai rassemblé les meilleures alternatives à Wordtune qui, selon moi, sont à la hauteur de la tâche. Nous allons nous plonger dans un aperçu détaillé des meilleures fonctionnalités de chaque outil, de ses inconvénients potentiels, de son prix et de son évaluation globale des performances.

Que vous soyez un blogueur solitaire ou que vous dirigiez une équipe de contenu importante, le bon outil peut considérablement améliorer la qualité de votre travail maximiser vos niveaux de productivité . Explorez ce guide détaillé et découvrez les meilleures alternatives à Wordtune pour répondre à vos besoins spécifiques. Plongeons dans l'aventure !

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Wordtune ?

L'utilisation d'un outil IA pour reformuler ou réécrire du contenu est l'une des meilleures façons de.. productivité . Ces outils permettent de gagner du temps, de rendre votre contenu unique et de réutiliser plus facilement le contenu sur plusieurs canaux. ✍️

Mais avec des dizaines d'options, il est difficile de savoir quel outil est le mieux adapté à votre entreprise, que vous soyez un blogueur professionnel ou que vous fassiez partie d'une équipe de création de contenu plus importante. Voici quelques éléments à rechercher dans les alternatives à Wordtune :

Collaboration: Si vous avez besoin deOutils d'écriture IA que toute votre équipe peut utiliser, cherchez-en un qui permet une collaboration intégrée et des forfaits pour plusieurs utilisateurs

Si vous avez besoin deOutils d'écriture IA que toute votre équipe peut utiliser, cherchez-en un qui permet une collaboration intégrée et des forfaits pour plusieurs utilisateurs Types de contenu variés: Certains outils de rédaction IA sont conçus pour un type de contenu - comme les messages sur les médias sociaux, les e-mails ou les articles de blog. Si vous souhaitez créer plusieurs formes de contenu, recherchez un outil qui offre une assistance pour cette fonction

ClickUp Brain permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant le texte d'un e-mail

**Que vous soyez un blogueur solo ou que vous fassiez partie d'une équipe de contenu, vous avez besoin d'un outil qui s'adapte à votre budget. Choisissez une alternative à Wordtune qui propose différents niveaux de prix pour répondre à vos besoins

Les 10 meilleures alternatives à Wordtune à utiliser en 2024

Prêt à utiliser outils d'écriture avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ? Ici, j'ai créé une liste des 10 meilleures alternatives à Wordtune. Utilisez-les applications sympas pour tout réécrire, des descriptions de produits et des textes de vente aux e-mails marketing et au contenu long formulaire. 👀

1. ClickUp #### Meilleure gestion de projet par l'IA

via QuillbotQuillbot est un outil de paraphrase destiné aux rédacteurs de contenu qui permet de nettoyer rapidement un texte dans 23 langues différentes, dont l'anglais, l'allemand et le français. Le correcteur grammatical intégré et le vérificateur de plagiat garantissent que le contenu est unique et répond aux normes de rédaction de qualité. L'outil de génération de contenu offre des fonctionnalités pour résumer, améliorer la lisibilité et un créateur de citations.

Les meilleures fonctionnalités de Quillbot IA

L'outil de vérification grammaticale intégré détecte vos erreurs d'orthographe et de grammaire pour nettoyer une réécriture

Le vérificateur de plagiat s'assure que votre contenu est exempt de plagiat en analysant l'article et en mettant en évidence les zones où la formulation est exactement la même ou nécessite des modifications mineures

Le curseur de synonymes permet de trouver facilement de nouvelles façons de dire la même chose pour pimenter votre contenu

Limites de l'IA Quillbot

La version gratuite et les forfaits payants comportent des limites en termes de caractères

Certains utilisateurs ont trouvé que l'éditeur manquait des erreurs grammaticales et n'était pas le meilleur pour la relecture

Prix de Quillbot IA

Free

Premium: 19,95 $/mois

19,95 $/mois Teams: 5,83 $/mois à 7,50 $/mois par place selon la taille de l'entreprise

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

3. Rytr

Meilleur pour la rédaction d'articles de blog et de textes marketing

via Rytr Grâce à une combinaison de traitement du langage naturel (NLP) et d'algorithmes avancés, Rytr est un outil puissant pour les équipes de marketing de contenu et les blogueurs solos. L'outil Outil d'IA pour la rédaction de contenu est doté d'une interface facile à utiliser et de fonctions pour des dizaines de types de contenu différents. Utilisez-le pour réécrire la documentation du projet , des pages d'atterrissage ou du contenu de haut niveau pour les moteurs de recherche.

Rytr meilleures fonctionnalités

Avec plus de 40 cas d'utilisation et modèles, il est facile de créer n'importe quel type de contenu pour n'importe quel public

Grâce à plus de 20 options vocales, vous pouvez reformuler le contenu pour répondre à différentes réunions de cibles en quelques secondes

L'assistance pour 30 langues différentes vous permet de créer du contenu pour des publics du monde entier 🌏

Les limites de Rytr

Il y a des limites de caractères, donc vous pouvez faire face à des défis si le contenu que vous réécrivez est trop long

Certains utilisateurs ont trouvé que les outils SERP étaient limités, ce qui rend plus difficile la réécriture de contenu pour de nouveaux mots-clés

Prix de Rytr

Free

Économique: 9 $/mois

9 $/mois Unlimited: 29$/mois

G2: 4.7/5 (700+ commentaires)

4.7/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (9 commentaires)

4. Petits outils de référencement

Le meilleur pour le contenu SEO généré par l'IA

via Petits outils de référencement Small SEO Tools est un outil de rédaction de contenu basé sur l'IA qui présente plusieurs fonctionnalités, notamment un reformulateur de phrases, un outil de paraphrase et un réécriture d'articles . En plus des outils pour la rédaction, l'application en possède également pour la modification en cours des images, la recherche de mots clés et la gestion de sites Web. Beaucoup de ses fonctionnalités sont 100% gratuites, ce qui en fait un excellent choix pour les petites entreprises et les créateurs de contenu en solo.

Les meilleures fonctionnalités des petits outils de référencement

Le correcteur orthographique intégré, le vérificateur de plagiat et l'éditeur en ligne facilitent la réécriture du contenu pour en améliorer le ton et le style

Le convertisseur texte-image crée des aides visuelles qui améliorent encore le contenu réécrit

Les outils de mots-clés aident à surmonter le bloc de l'écrivain et à transformer le contenu existant en éléments optimisés pour le référencement

Petites limites des outils SEO

Il existe des limites au nombre de mots scannés par mois à l'aide des outils de plagiat et de réécriture d'articles

Certains utilisateurs ont signalé des inexactitudes dans le contenu généré

Forfait gratuit

Le vérificateur de plagiat PRO: Les intervalles de prix vont de 4,99 $/semaine à 599,80 $ pour trois mois, en fonction des différentes limites de recherche et des fonctionnalités souhaitées

Les intervalles de prix vont de 4,99 $/semaine à 599,80 $ pour trois mois, en fonction des différentes limites de recherche et des fonctionnalités souhaitées Outil de paraphrase PRO Basic: 22 $/mois

22 $/mois Outil de paraphrase PRO Premium: 29 $/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Écriture

Le meilleur pour l'aide à la rédaction par l'IA

via Writesonic Writesonic est un site de outil de blogage et un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui vous fait gagner du temps lorsqu'il s'agit de générer de nouvelles idées et d'améliorer l'ancien contenu. Tous les forfaits payants sont construits sur GPT-4, offrant la dernière technologie IA pour assister vos besoins de réécriture.

Utilisez l'éditeur Sonic (une version boostée de Google Docs) pour réécrire des e-mails commerciaux, des contenus longs, des articles de blog et bien plus encore. Le paraphraseur vous aide à trouver de nouvelles façons de dire les mêmes choses lorsqu'il s'agit d'argumentaires de vente et de campagnes marketing. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Plus de 100 fonctionnalités, y compris les capacités de conversion du texte en art et les idées de croissance, vous permettent d'améliorer le contenu en seulement quelques secondes

Alors que certaines alternatives sont construites sur d'anciennes versions comme GPT-3, la technologie GPT-4 inclut l'assistance pour les évènements actuels, gardant votre contenu réécrit à jour

Chrome s'intègre à LinkedIn, YouTube et Facebook Ads - et il existe une extension Google Chrome - pour réécrire le contenu sur tous les canaux

Limites de Writesonic

Si vous souhaitez utiliser la version gratuite, vous ne pouvez pas ajouter d'utilisateurs supplémentaires

Il y a des limites de crédit pour le contenu, ce qui rend la tâche difficile si vous essayez de reformuler ou de créer un contenu de long formulaire

Prix de Writesonic

Essai gratuit: Un utilisateur avec un maximum de 10 000 mots

Un utilisateur avec un maximum de 10 000 mots Formulaire long: $$$$a/mois pour un utilisateur avec un maximum de 60 000 mots

$$$$a/mois pour un utilisateur avec un maximum de 60 000 mots Personnalisé:Tarification sur mesure pour les équipes

G2: 4.7/5 (1,700+ reviews)

4.7/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

6. Écriture rapide

Le meilleur pour une réécriture rapide et efficace du contenu

via Écriture rapide Speedwrite est un rédacteur IA qui vous permet d'améliorer votre contenu en quelques secondes. Commencez par insérer des recherches - comme un article de concurrent que vous aimez ou des citations pour améliorer le contenu existant. Ensuite, ajoutez vos propres idées de formulation et de style. Cliquez sur "prédire" et vous obtiendrez instantanément un contenu mis à jour avec une meilleure structure de phrase et une nouvelle formulation.

Les meilleures fonctionnalités de Speedwrite

L'interface simple vous évite d'être distrait par des centaines de fonctionnalités

La fonction automatiquegénérateur automatique de texte produit rapidement de nouvelles idées pour pimenter un texte existant sans y passer des heures

Limites de Speedwrite

Il n'y a pas d'outils supplémentaires tels qu'un correcteur orthographique, un vérificateur de plagiat ou un éditeur de grammaire

Certains utilisateurs ont trouvé que l'assistance client de Speedwrite n'était pas aussi solide qu'ils l'auraient souhaité

Prix de Speedwrite

Mensuel: $19.99/mois

$19.99/mois Semestriel: 11,65 $/mois

11,65 $/mois Annuel: $8.33/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Copie.IA

Meilleur pour la mise à jour du contenu existant

via Copie.IACopie.ai est l'un des plus grands noms dans le domaine de l'IA. Avec plus de 10 millions d'utilisateurs, dont certains travaillent chez Microsoft, eBay et Nestlé, il n'est pas surprenant que cet outil figure sur de nombreuses listes d'alternatives à Wordtune. L'outil aide à réécrire une grande variété de contenu, y compris les textes de sites Web, les textes de commerce électronique et les publicités numériques. 📝

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Avec plus de 90 outils et modèles, il n'a jamais été aussi facile de mettre à jour le contenu existant et de trouver des moyens de réécrire des morceaux pour les rendre pertinents

L'interface utilisateur est simple et intuitive, de sorte que les nouveaux utilisateurs ne passeront pas des heures à se mettre au diapason

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe pour atteindre des objectifs communs

Limites de Copy.IA

Cet outil est l'une des options les plus chères de la liste, ce qui pose un défi pour les petites entreprises qui recherchent des prix avantageux

Certains utilisateurs ont trouvé que le texte généré manquait d'une composante humaine et pourrait être plus créatif

Prix de Copy.ai

Free Forever

Pro: 36$/mois

36$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (100+ reviews)

4.8/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

8. Simplifié

Meilleur pour les contenus multilingues

via Simplifié Simplified est un outil de rédaction IA basé sur le web que les équipes de marketing numérique utilisent pour réécrire du contenu et atteindre des publics plus larges. L'outil de réécriture de contenu suggère de nouvelles idées et reformule les phrases pour les rendre plus attrayantes. Utilisez-le pour pimenter votre contenu et le rendre plus appétissant afin de générer du trafic et de booster les discussions sur votre site.

Simplified meilleures fonctionnalités

Les 10+ tons d'écriture vous permettent de vous exprimer et de construire une image de marque unique à travers votre écriture

Avec plus de 30 langues, vous pouvez atteindre des publics proches et lointains sans avoir à embaucher des spécialistes de la langue

Les limites de Simplified

Certains utilisateurs ont trouvé que la version de contenu gratuite était limitée en termes de tonalité et d'unicité

D'autres ont estimé que l'outil n'était pas en mesure d'appréhender des sujets plus complexes

Tarification simplifiée

IA Writer Free (gratuit)

(gratuit) IA Writer Pro: 12$/mois

G2: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4.7/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

9. Paraphraser.io

Le meilleur pour la vérification du plagiat

via Paraphraser.io Paraphraser est un outil IA quatre-en-un qui présente un rédacteur d'articles, un vérificateur de plagiat, un vérificateur de grammaire et un résumeur. Utilisez-le pour améliorer vos compétences en rédaction et mettre à jour d'anciens contenus en quelques secondes. Pour commencer, téléchargez votre contenu existant, et appuyez sur paraphrase pour découvrir de nouvelles façons de formuler vos pensées. 🤔

Paraphraser.io meilleures fonctionnalités

Les forfaits payants proposent les fonctionnalités Creative, Smarten et Shorten pour ajouter une touche unique à votre travail ou le condenser pour le rendre plus lisible

Toutes les fonctions de réécriture d'articles sont achevées gratuitement

L'interface simple et facile à utiliser se targue d'une faible courbe d'apprentissage

Limites de Paraphraser.io

Il y a des limites sur les mots à moins que vous n'optiez pour un forfait payant

Certains utilisateurs ont estimé que la version gratuite avait trop de publicités qui étaient distrayantes, mais vous pouvez éviter cela en choisissant un forfait payant

Prix de Paraphraser.io

Basique Hebdomadaire: $9/semaine

$9/semaine Prix de base mensuel: 23$/mois

23$/mois Base annuelle: $69/an

$69/an Entreprise 1: $50

$50 Entreprise 2: 125

125 Entreprise 3: $225

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Écran d'écriture

Meilleur pour les utilisateurs mobiles

via Écran d'écriture Writecream est un outil d'écriture IA construit sur ChatGenie, qui combine la puissance de ChatGPT et de Google Search. Cela signifie que vous pouvez utiliser des évènements postérieurs à 2021 pour informer votre contenu, rendant les morceaux existants plus pertinents que jamais. Utilisez le mode commande pour demander à l'outil de réécrire du contenu, qu'il s'agisse d'un article de blog, d'un résumé de podcast ou d'un post sur les médias sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Writecream

Avec l'application mobile, créez du contenu où que vous soyez, que vous ayez accès à votre bureau ou que vous ayez besoin de réécrire du contenu en un clin d'œil depuis votre téléphone

Les plus de 75 langues en font l'un des outils les plus complets pour les entreprises dont le public est réparti dans plusieurs pays

Basé sur des aides à la rédaction comme Avant-Après-Pont et Problème-Agir de solutions, cet outil vous aide à surmonter le bloc de la rédaction

Limites de Writecream

Certaines personnes ont constaté qu'elles utilisaient les crédits plus rapidement que prévu, ce qui signifie qu'elles devaient payer plus cher pour réécrire le contenu dont elles avaient besoin

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il y avait une courbe d'apprentissage importante lors de l'utilisation de l'interface

Prix de Writecream

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 29$/mois

29$/mois Standard: 49$/mois

49$/mois Extendu: 69$/mois

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ commentaires)

Réécrire du contenu plus rapidement avec Wordtune Alternatives

Avec les alternatives Wordtune ci-dessus, vous pouvez réécrire et paraphraser du contenu en moins de temps, ce qui vous permet de vous concentrer sur la réunion de vos objectifs objectifs de marketing plus tôt. Qu'il s'agisse de rédiger un contenu de blog informatif, de rédiger des e-mails astucieux ou de normaliser des manuels internes, il existe un outil pour faire le travail. Téléchargez l'application ClickUp dès aujourd'hui et commencez à réécrire et à paraphraser du contenu en moins de temps que vous ne l'auriez cru possible. Notre outil d'aide à la rédaction IA ne manquera pas de vous donner des idées créatives et de vous aider à trouver de nouvelles façons de partager vos pensées. 🙌