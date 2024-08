10 applications sympas pour rendre la vie plus facile et plus productive en 2024

Certaines des choses les plus cool sont faites par les plus grands nerds. Et lorsqu'il s'agit d'applications sympas, nous aimerions faire un clin d'œil à tous les nerds de la technologie. 🤓

Oubliez les "cool kids" Dans le jeu de la vie, les passionnés de technologie sont ceux que nous voulons dans notre réunion quotidienne d'avant-match, pour nous aider à trouver le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. En fait, nous créerions une équipe de pom-pom girls juste pour encourager les développeurs technologiques. "1-2-3-4, vous créez des applications, et nous en voulons plus !" 📣

Et ci-dessous, nous chantons les louanges de 10 des applications les plus cool que vous pouvez télécharger dès maintenant. Alors, n'hésitez plus et lancez-vous dans les applications !

Que faut-il rechercher dans les applications sympas ?

Les applications sympas doivent vous aider à résoudre un problème, atteindre un objectif ou exécuter un projet . Qu'il s'agisse d'atteindre vos objectifs d'entraînement, la hiérarchisation des tâches au travail , se tenir au courant des dernières nouvelles ou être plus créatif, la bonne application vous permet de prendre les choses en main.

Et si les applications peuvent être en ligne, les meilleures d'entre elles vous aident à atteindre vos objectifs hors ligne.

10 applications sympas à utiliser en 2024

Commencez à aligner vos objectifs, et préparez-vous à les faire tomber un par un. 🎳

Ces 10 applications peuvent vous transformer en un grand performant et faciliter votre vie quotidienne. Téléchargez-les sur vos plateformes favorites (la plupart sont disponibles pour iOS et Android) et lancez-vous.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour organiser vos tâches quotidiennes

Si vous voulez tirer le meilleur parti du plus petit nombre d'applications, il vous faut ClickUp. 😎

ClickUp est l'application de productivité qui doit remplacer toutes les applications. Elle propose la gestion des tâches, des listes à faire, le suivi du temps, la budgétisation, des rapports et un tableau blanc interactif - et ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités de ClickUp avantages qui font de ClickUp une application unique .

C'est la meilleure application pour planifier des projets, aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Vous pouvez établir les l'étendue du travail pour votre prochain projet client, suivre vos objectifs de remise en forme, créer un calendrier de contenu pour votre blog, trouver l'appartement idéal, créer un diagramme des corvées ménagères, planifier votre fête de fin d'année, suivre votre recherche d'emploi ou commencer votre rénovation d'Accueil - et il y a des modèles pour vous guider dans tout cela. 👣 Les fonctionnalités de ClickUp sont conçues pour vous aider à définir et à atteindre vos objectifs, et à suivre chaque jalon de votre parcours. Il existe même des automatisations pour vous aider à rationaliser les tâches répétitives et à travailler plus efficacement.

ClickUp est disponible sous forme d'application web ou d'application mobile pour iPhone et Android.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Modèles de gestion des tâches : Il existe des milliers de listes de tâches prêtes à l'emploi qui vous permettront de mener à bien n'importe quel projet. La liste des tâchesmodèles augmentent votre productivité et améliorent l'organisation de votre projet. Ils sont achevés et personnalisables, ce qui vous permet de supprimer ou d'ajouter des tâches selon vos besoins

Il existe des milliers de listes de tâches prêtes à l'emploi qui vous permettront de mener à bien n'importe quel projet. La liste des tâchesmodèles augmentent votre productivité et améliorent l'organisation de votre projet. Ils sont achevés et personnalisables, ce qui vous permet de supprimer ou d'ajouter des tâches selon vos besoins Intégration de l'IA: ClickUp AI est le tout premier assistant IA basé sur les rôles. Il s'agit d'unOutil d'IA a été entraîné sur des tâches liées à des centaines d'emplois différents, et il y a des invitations suggérées pour vous aider à comprendre comment en tirer le meilleur parti

ClickUp AI est le tout premier assistant IA basé sur les rôles. Il s'agit d'unOutil d'IA a été entraîné sur des tâches liées à des centaines d'emplois différents, et il y a des invitations suggérées pour vous aider à comprendre comment en tirer le meilleur parti Fixation d'objectifs: Avant de pouvoir créer votre liste de tâches, vous avez besoin d'un objectif. Les paramètres d'objectifs de ClickUp vous aident à définir votre objectif personnel ou celui de votre entrepriseobjectifs professionnels et de suivre vos jalons sur le chemin qui vous mène à leur réalisation 🏆

Avant de pouvoir créer votre liste de tâches, vous avez besoin d'un objectif. Les paramètres d'objectifs de ClickUp vous aident à définir votre objectif personnel ou celui de votre entrepriseobjectifs professionnels et de suivre vos jalons sur le chemin qui vous mène à leur réalisation 🏆 Suivi du temps: Vous pouvez suivre le temps qu'il vous faut pour achever chaque tâche afin de comprendre où va votre temps et d'améliorer votre planification à l'avenir

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage: En raison de la richesse des fonctionnalités de ClickUp, de nombreux utilisateurs signalent qu'il faut du temps pour comprendre comment utiliser l'application de manière optimale

Prix de ClickUp

Free Forever: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Unlimited: 5 $ par membre et par mois

5 $ par membre et par mois Business: 12 $ par membre et par mois

12 $ par membre et par mois Business Plus: 19 $ par membre et par mois

19 $ par membre et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,250+ reviews)

4.7/5 (8,250+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Habitica

via Habitica Si vous êtes extrêmement motivé pour atteindre le niveau suivant dans un jeu vidéo, mais que vous n'arrivez pas à rassembler la motivation nécessaire pour faire du travail, établir un forfait repas ou faire le ménage dans votre placard, alors vous devez rendre vos tâches quotidiennes plus amusantes. C'est là qu'intervient la gamification. 🎮

Habitica vous aide à former des habitudes saines en utilisant les mêmes favoris qui vous incitent à continuer à jouer à votre jeu vidéo favori. Chaque fois que vous utilisez du fil dentaire, que vous allez à la salle de sport ou que vous mangez un fruit, vous pouvez le cocher dans l'application et gagner de l'or et d'autres récompenses (comme des armures, des animaux de compagnie et des pouvoirs magiques).

Vous pouvez ensuite utiliser cet or pour effectuer des achats dans l'application ou acheter des favoris personnalisés que vous aurez vous-même placés dans l'application (comme la possibilité de regarder votre émission de télévision préférée ou de manger votre en-cas préféré).

Habitica est disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Suivi des habitudes: Ajoutez vos objectifs et les habitudes saines que vous souhaitez former, puis cochez-les au fur et à mesure que vous les achevez

Ajoutez vos objectifs et les habitudes saines que vous souhaitez former, puis cochez-les au fur et à mesure que vous les achevez Récompenses et punitions: Prenez de l'avance dans le jeu lorsque vous achevez votre checklist, ou perdez vos récompenses les jours où vous vous relâchez

Prenez de l'avance dans le jeu lorsque vous achevez votre checklist, ou perdez vos récompenses les jours où vous vous relâchez Récompenses personnalisées: Définissez vos propres récompenses en fonction de ce qui vous motive le plus, puis achetez-les avec l'or que vous gagnez en achevant vos tâches quotidiennes

Limites d'Habitica

Notification glitches: Certains utilisateurs signalent qu'ils ne reçoivent pas de notifications quotidiennes ou qu'ils reçoivent des notifications au mauvais moment, même lorsqu'ils les ont configurées correctement dans l'application

Certains utilisateurs signalent qu'ils ne reçoivent pas de notifications quotidiennes ou qu'ils reçoivent des notifications au mauvais moment, même lorsqu'ils les ont configurées correctement dans l'application **Certains utilisateurs ont constaté des décalages lors de l'ajout de nouvelles habitudes ou lorsqu'ils doivent cocher plusieurs fois les mêmes éléments de la liste de choses à faire

Prix d'Habitica

**Free

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

3. ChatGPT

via ChatGPT Si vous avez toujours voulu vous lier d'amitié avec un robot, comme dans un film de science-fiction futuriste, votre avenir commence maintenant. ChatGPT n'a peut-être pas de bras et de jambes de robot, mais il est capable de répondre à des questions et d'avoir une discussion, alors cette application est prête et attend d'être votre ami robot. 🦾

Vous pouvez utiliser cette Outils d'IA pour faire des recherches, écrire, coder, et plus encore. Pour découvrir des façons uniques de faire travailler ChatGPT pour vous, vous pouvez vous frayer un chemin à travers une liste de Invitations ChatGPT à essayer . Quelle que soit votre question, ChatGPT vous donnera une réponse, la seule limite étant votre imagination.

ChatGPT a d'abord été une application web, mais elle est désormais également disponible en tant qu'application iPhone sur l'Apple Store.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Recherche: Accélérez votre processus de recherche en demandant à ChatGPT les réponses dont vous avez besoin. Vous pouvez utiliser le chatbot pour savoir comment faire un squat correctement, ce qu'il faut faire pour le dîner ou où aller pour vos prochaines vacances

Accélérez votre processus de recherche en demandant à ChatGPT les réponses dont vous avez besoin. Vous pouvez utiliser le chatbot pour savoir comment faire un squat correctement, ce qu'il faut faire pour le dîner ou où aller pour vos prochaines vacances Réflexion créative: Que vous ayez du mal à trouver des idées pour décorer votre chambre d'invité ou pour achever votre prochain pitch deck, ChatGPT peut vous aider à trouver l'inspiration dont vous avez besoin

Que vous ayez du mal à trouver des idées pour décorer votre chambre d'invité ou pour achever votre prochain pitch deck, ChatGPT peut vous aider à trouver l'inspiration dont vous avez besoin Rédaction IA: Vous pouvez vérifier votre grammaire et votre orthographe ou utiliser ChatGPT en tant qu'outil d'aide à la rédactionOutil d'écriture IA pour composer des e-mails, des articles de blog, des bulletins d'information, des poèmes, des paroles de chansons, et plus encore à partir de zéro

Vous pouvez vérifier votre grammaire et votre orthographe ou utiliser ChatGPT en tant qu'outil d'aide à la rédactionOutil d'écriture IA pour composer des e-mails, des articles de blog, des bulletins d'information, des poèmes, des paroles de chansons, et plus encore à partir de zéro Acheminement de code IA: Utilisez ChatGPT comme outil d'achèvement de code IAOutil d'achèvement de code IA en lui demandant pourquoi un bout de code ne fonctionne pas ou en lui demandant d'écrire un nouveau code à partir de zéro

Limites de ChatGPT

No Android app : Pour l'instant, ChatGPT ne propose qu'une application iOS pour l'iPhone et l'iPad. Les utilisateurs d'Android devront s'en remettre à l'application web

Pour l'instant, ChatGPT ne propose qu'une application iOS pour l'iPhone et l'iPad. Les utilisateurs d'Android devront s'en remettre à l'application web Erreurs factuelles : De nombreux utilisateurs rapportent que les réponses données par ChatGPT et le contenu qu'il rédige peuvent contenir des informations incorrectes, il faudra donc vérifier les faits

De nombreux utilisateurs rapportent que les réponses données par ChatGPT et le contenu qu'il rédige peuvent contenir des informations incorrectes, il faudra donc vérifier les faits Contenu générique: Lorsque vous utilisez ChatGPT pour réfléchir ou écrire, le contenu qu'il crée peut manquer d'originalité ou être répétitif. Vous devrez peut-être utiliser des invitations plus spécifiques pour qu'il produise des idées originales

Prix de ChatGPT

Free

G2: 4.7/5 (275+ commentaires)

4.7/5 (275+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (15+ commentaires)

4. IA

via IA Utiliser Otter.IA, c'est comme avoir une secrétaire qui vous suit partout et note les informations les plus importantes de votre journée. 📝

Cette application IA est conçue pour servir de service de transcription, en prenant des notes pendant vos réunions ou vos cours. Vous pouvez même discuter avec le bot Otter et les autres personnes de votre groupe. Ainsi, si quelque chose vous échappe, vous pouvez poser une question, et Otter.IA peut vous aider à vous rattraper.

Cette application est disponible sous forme d'application web ou mobile.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.IA

Meeting notes: Obtenez des transcriptions complètes de toutes les réunions auxquelles vous assistez ou des mémos vocaux que vous enregistrez

Obtenez des transcriptions complètes de toutes les réunions auxquelles vous assistez ou des mémos vocaux que vous enregistrez Résumés : Voir les points clés en un coup d'œil

Voir les points clés en un coup d'œil Capture de diapositives: Ajoutez automatiquement les diapositives de votre présentation à vos notes de réunion

Ajoutez automatiquement les diapositives de votre présentation à vos notes de réunion **Discutez : posez des questions à Otter.IA sur la réunion et obtenez des éclaircissements instantanés

Limites d'Otter.ai

Difficile à éditer: De nombreux utilisateurs signalent que les transcriptions sont difficiles à éditer et qu'elles peuvent revenir au texte d'origine ou effectuer des modifications incorrectes supplémentaires en fonction de votre changement

De nombreux utilisateurs signalent que les transcriptions sont difficiles à éditer et qu'elles peuvent revenir au texte d'origine ou effectuer des modifications incorrectes supplémentaires en fonction de votre changement Difficultés avec les bruits de fond: Otter.IA travaille mieux dans des paramètres calmes avec un seul locuteur. Il peut créer des transcriptions confuses ou limitées dans des environnements bruyants ou des réunions où les gens parlent les uns sur les autres

Prix de l'IA

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 8,33 $ par utilisateur et par mois

8,33 $ par utilisateur et par mois Business: 20 $ par utilisateur et par mois

20 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.1/5 (110+ avis)

4.1/5 (110+ avis) Capterra: 4.5/5 (65+ avis)

5. Discord

via Discord Si vous en avez assez de la communication superficielle que favorisent la plupart des plateformes de médias sociaux (un flux sans fin de likes, de répliques, de mèmes et de GIF), il est temps de vous faire des amis avec Discord . 👯

Cette application gratuite et simple vous aide en fait à cultiver des relations plus étroites avec les personnes de votre réseau social. Au lieu d'afficher un résumé de votre vie à la vue de tout l'Internet - comme sur la plupart des applications de médias sociaux - Discord vous permet de créer des groupes privés, de discuter de sujets qui vous passionnent, de rejoindre des amis qui traînent déjà en ligne et d'avoir des discussions en temps réel.

Discord est disponible en tant que bureau ou sur les appareils mobiles pour iOS, Linux, Microsoft Windows et Android.

Meilleures fonctionnalités de Discord

Chat vidéo, vocal et texte: Vous pouvez organiser des visioconférences, partager des mémos vocaux ou envoyer des textes, et chaque fois que des amis sont déjà en ligne et discutent, vous pouvez vous joindre à eux

Vous pouvez organiser des visioconférences, partager des mémos vocaux ou envoyer des textes, et chaque fois que des amis sont déjà en ligne et discutent, vous pouvez vous joindre à eux **Chaînes thématiques : l'application vous permet de créer des discussions thématiques sur n'importe quel sujet, qu'il s'agisse du jeu vidéo auquel vous ne pouvez pas vous arrêter de jouer ou de la série policière qui vous obsède (🕵️)

Grande communauté de joueurs: Discord a été créé à l'origine pour les joueurs de vidéo, et il existe toujours une communauté solide. Vous pouvez rencontrer des personnes passionnées par votre jeu favori et streamer ensemble 🎮

Limites de Discord

**Problèmes de filtre : Discord dispose d'un filtre de décence, mais les utilisateurs rapportent que le filtre ne détecte souvent pas les contenus graphiques et tente de filtrer les contenus sûrs

**De nombreux utilisateurs se plaignent que la nouvelle interface utilisateur pour la messagerie texte est confuse et encombrée et qu'il faut des étapes supplémentaires pour localiser la discussion souhaitée par rapport à d'autres applications

Prix de Discord

Free

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

6. Goutte de pluie

via Application Raindrop Ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas d'une autre application météo. 🌧️

Raindrop est un gestionnaire de signets qui vous permet d'enregistrer des articles, des vidéos, des photos et des pages web en ligne afin de pouvoir y faire référence plus tard.

C'est une application gratuite idéale pour les créatifs, car vous pouvez enregistrer tout ce qui vous inspire et organiser votre contenu dans des dossiers pour vos différentes passions et projets. Créez-en un pour les recettes de dîner que vous voulez essayer, un pour les séances d'entraînement que vous aimez et un pour les coupes de cheveux qui iraient bien sur votre gribouillis. 🐩

Raindrop est disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple pour les iPhones et les iPads, sur Google Play pour les Androïdes, et sur le site web de l'application en tant qu'extension de navigateur pour Chrome, Safari, Firefox et Edge.

Les meilleures fonctionnalités de Raindrop

Collections: Organisez vos signets dans des dossiers en fonction de vos loisirs, projets et centres d'intérêt pour faciliter la recherche de contenu

Organisez vos signets dans des dossiers en fonction de vos loisirs, projets et centres d'intérêt pour faciliter la recherche de contenu Recherche plein texte: Recherchez des mots-clés dans tout le contenu que vous avez sauvegardé pour trouver rapidement ce que vous cherchez

Recherchez des mots-clés dans tout le contenu que vous avez sauvegardé pour trouver rapidement ce que vous cherchez Bibliothèque permanente: Enregistrez des articles dans votre bibliothèque permanente et vous y aurez accès dans Raindrop même si le contenu est supprimé en ligne

Limites de Raindrop

**Vous pouvez toujours utiliser les collections avec la version gratuite, mais la recherche en texte intégral et la bibliothèque permanente ne sont disponibles qu'avec la version payante

Temps de chargement lents sur les appareils intelligents: Certains utilisateurs d'Android se plaignent que l'application a des temps de chargement lents et qu'elle se bloque occasionnellement lorsqu'ils l'utilisent. Beaucoup rapportent une meilleure expérience en utilisant l'extension du navigateur de bureau par rapport à l'application mobile

Prix de Raindrop

Free

Pro: 28 $ par an

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

7. Tableau de bord

via Flipboard Pour une nouvelle façon de suivre l'actualité, essayez Flipboard. 📰

Cette application est comme Pinterest pour vos articles d'actualité favoris. Elle vous permet de rassembler des articles de vos publications favorites - qu'il s'agisse de The Atlantic, The New York Times ou Condé Nast Traveler.

L'application vous fera des suggestions en fonction des articles que vous aimez. Vous pouvez suivre des sujets qui vous intéressent ou d'autres utilisateurs ayant des intérêts similaires. Vous pouvez également enregistrer les articles que vous aimez dans votre propre magazine afin de trouver des destinations de voyage sur Google Plan pour vos prochaines vacances !

Les meilleures fonctionnalités de Flipboard

Découvrir et partager des articles: Trouvez les nouvelles qui vous intéressent et ajoutez des articles à l'application pour les rendre plus faciles à découvrir par d'autres personnes

Trouvez les nouvelles qui vous intéressent et ajoutez des articles à l'application pour les rendre plus faciles à découvrir par d'autres personnes Suivez des sujets et des personnes: Suivez les sujets et les personnes qui vous intéressent afin de rester au courant des derniers rapports sur le sport, les voyages ou la technologie.

Suivez les sujets et les personnes qui vous intéressent afin de rester au courant des derniers rapports sur le sport, les voyages ou la technologie. Collectionnez les histoires: Ajoutez les histoires que vous aimez à votre propre magazine pour pouvoir les consulter à tout moment

Limites de Flipboard

Aucun contrôle des commentaires: Certains utilisateurs se plaignent que la section des commentaires inclut souvent des commentaires incendiaires ou discordants avec peu ou pas de contrôle

Certains utilisateurs se plaignent que la section des commentaires inclut souvent des commentaires incendiaires ou discordants avec peu ou pas de contrôle Lenteur de chargement: De nombreux utilisateurs affirment que l'application met beaucoup de temps à charger les articles au-delà de l'aperçu du premier paragraphe

Prix de Flipboard

Gratuit

Evaluations et critiques de Flipboard

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

8. Slite

via Slite (en français dans le texte) Pour tous ceux dont le travail les emmène partout sauf au bureau, Slite peut vous aider à suivre votre travail. Cette application sert de base de connaissances où vous pouvez stocker la matière grise collective de votre entreprise. 🧠

Vous pouvez documenter les décisions clés, ajouter des idées, donner votre avis et obtenir des mises à jour importantes, où que vous soyez. Il dispose même d'une IA intégrée qui peut répondre aux questions sur les politiques de votre entreprise. Ainsi, lorsque vous avez des réunions avec des clients toute la journée, que vous êtes à un salon professionnel ou que vous travaillez simplement depuis chez vous, vous et votre équipe pouvez toujours rester sur la même page. 📖

Slite meilleures fonctionnalités

Wiki de l'entreprise: Conservez toutes les informations sur votre entreprise et les ressources de vos employés en un seul endroit facile d'accès

Conservez toutes les informations sur votre entreprise et les ressources de vos employés en un seul endroit facile d'accès Notes de réunion: Créez des notes pour que les membres de l'équipe puissent toujours trouver les points clés à retenir

Créez des notes pour que les membres de l'équipe puissent toujours trouver les points clés à retenir Documentation des processus: Une fois que vous avez établi un processus pour votre entreprise ou votre équipe, ajoutez la documentation pour que tout le monde puisse s'y référer

Limites de Slite

L'application mobile manque de fonctionnalités: De nombreux utilisateurs se plaignent que les applications sur les appareils Apple et Android n'ont pas autant de fonctionnalités que l'application web

De nombreux utilisateurs se plaignent que les applications sur les appareils Apple et Android n'ont pas autant de fonctionnalités que l'application web Le partage externe est difficile: Alors que Slite facilite le partage de documents avec les personnes de votre équipe interne, certains utilisateurs se plaignent qu'il est difficile d'exporter votre documentation et de la partager avec des contractants externes

Prix de Slite

Free

Standard: $8 par utilisateur et par mois

$8 par utilisateur et par mois Premium: $12.50 par utilisateur et par mois

G2: 4.7/5 (190+ commentaires)

4.7/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (35+ avis)

9. Feedly

via Feedly Ce site s'adresse aux personnes qui apprennent toute leur vie. Nous vous voyons consommer autant d'informations que possible sur tout ce que vous pouvez. 👀

Feedly est une application essentielle pour un fil d'actualité alimenté par l'IA qui vous aide à trouver les informations qui vous intéressent et à filtrer le reste. Vous lui dites ce que vous voulez savoir, et elle rassemblera des articles et des points de vue de publications à travers Internet.

Vous pouvez apprendre à Feedly à connaître vos sources de confiance et les informations les plus recherchées. Cette excellente application vous donnera des aperçus de haut niveau et des idées clés provenant de l'ensemble du web. En résumé, vous obtenez le résumé et l'article, ce qui vous permet de décider si vous voulez le parcourir ou l'approfondir.

Les meilleures fonctionnalités de Feedly

Des informations filtrées: Obtenez des informations sur les sujets que vous aimez, provenant de sources auxquelles vous faites confiance et spécialement sélectionnées pour vous

Obtenez des informations sur les sujets que vous aimez, provenant de sources auxquelles vous faites confiance et spécialement sélectionnées pour vous Partage facile: Partagez des articles avec vos amis, votre famille ou votre équipe d'un simple clic sur un bouton

Partagez des articles avec vos amis, votre famille ou votre équipe d'un simple clic sur un bouton Mode sombre:Lisez à tout moment et ménagez vos yeux grâce au mode sombre

Limites de Feedly

Erreurs de chargement des images: Certains utilisateurs se plaignent que les images ne se chargent pas complètement ou ne sont pas adaptées à la taille de leur écran

Certains utilisateurs se plaignent que les images ne se chargent pas complètement ou ne sont pas adaptées à la taille de leur écran Lenteur du chargement des nouvelles sources: D'autres utilisateurs affirment que lorsqu'ils veulent charger une nouvelle source d'information, l'application fonctionne lentement et qu'il y a un long temps d'attente

Prix de Feedly

**Free : gratuit

Pro: 6 $ par mois

6 $ par mois Pro+: 12 $ par mois

12 $ par mois Enterprise: Contact pour une tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (75+ commentaires)

4.4/5 (75+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (35+ commentaires)

10. Dubsado

via Dubsado Si vous êtes un travailleur indépendant, vous savez ce que c'est que de se démener. Vous rencontrez des clients, vous envoyez des propositions, vous planifiez, vous facturez, vous établissez des forfaits et, quelque part entre les deux, vous faites le travail pour lequel vous avez été engagé. Dubsado vous aide à rester organisé, à gérer les informations de vos clients et à automatiser votre travail afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail facturable. Elle est disponible sous forme d'application web ou d'application mobile, que vos clients peuvent utiliser pour planifier des réunions, accéder à leurs documents et payer leurs factures - parce qu'il n'y a rien que nous aimions plus qu'un client autonome. 😍

Dubsado meilleures fonctionnalités

Formulaires: Avec les formulaires de Dubsado, vous pouvez rapidement envoyer des propositions et des contrats ou intégrer des formulaires de capture de prospects et des questionnaires sur votre site

Avec les formulaires de Dubsado, vous pouvez rapidement envoyer des propositions et des contrats ou intégrer des formulaires de capture de prospects et des questionnaires sur votre site Mon travail: Permettez à vos clients de voir votre emploi du temps et de prendre des rendez-vous qui conviennent à vos deux emplois du temps

Permettez à vos clients de voir votre emploi du temps et de prendre des rendez-vous qui conviennent à vos deux emplois du temps Facturation: Vous pouvez envoyer des factures, connecter un processeur de paiement et paramétrer des rappels de paiement automatiques afin de ne pas avoir à effectuer un suivi manuel

Vous pouvez envoyer des factures, connecter un processeur de paiement et paramétrer des rappels de paiement automatiques afin de ne pas avoir à effectuer un suivi manuel Portails clients: Configurez pour vos clients leur propre portail où ils peuvent se connecter à partir de leur bureau ou de leur appareil mobile, voir leurs propositions et documents de projet, et payer leurs factures

Dubsado limitations

Fonctions de facturation limitées : Bien que la facturation soit l'un des principaux avantages de cette application, les utilisateurs se plaignent souvent qu'il peut être difficile de paramétrer différents types de factures si vos projets sont facturés différemment ou de facturer dans plusieurs devises si vous avez des clients internationaux

Bien que la facturation soit l'un des principaux avantages de cette application, les utilisateurs se plaignent souvent qu'il peut être difficile de paramétrer différents types de factures si vos projets sont facturés différemment ou de facturer dans plusieurs devises si vous avez des clients internationaux courbe d'apprentissage: De nombreux utilisateurs signalent que certaines des fonctionnalités de cette application peuvent être intimidantes à apprendre et que leur section d'aide ne propose pas suffisamment de tutoriels pour vous aider à démarrer

Prix de Dubsado

Débutant: 200 $ par an

200 $ par an Premium: 400 $ par an

G2: 4.3/5 (65+ commentaires)

4.3/5 (65+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (40+ commentaires)

Stay Cool and Collected

Pour une application avec des centaines de fonctionnalités sympas pour vous aider à planifier, suivre et prioriser vos tâches, essayez ClickUp . Le démarrage est forfaitaire et il existe des modèles pour vous aider à planifier chaque jalon de votre vie - de votre mariage à la fermeture de votre Accueil, en passant par le projet qui vous permettra d'obtenir la grande promotion. Créer un environnement travail ClickUp gratuit pour découvrir comment il peut vous aider à vous transformer en la version la plus cool et la plus concentrée de vous-même.