Wordtune vs. Grammarly : Quel est le meilleur outil d'aide à la rédaction ?

Vous souhaitez identifier les erreurs grammaticales ? vous avez besoin de suggestions sur la structure des phrases ? vous avez besoin d'un feedback complet sur le contenu, le ton et le style ? vérifier

Bien qu'un bon Outil d'écriture IA vous aide dans tous ces domaines, mais tous ne sont pas égaux. Certains offrent de nouvelles capacités IA brillantes, d'autres offrent des fonctionnalités rédactionnelles de base, et il y a ensuite le cas de ce que les clients ont à dire.

Malgré la multitude d'options, deux outils sortent du lot : Wordtune et Grammarly.

Dans ce guide, nous allons examiner Wordtune vs Grammarly et comparer les principales fonctionnalités, les prix et le niveau d'assistance, entre autres.

Nous avons inclus un troisième choix qui pourrait être l'outil de rédaction IA que vous recherchez !

Qu'est-ce que Wordtune ?

via Wordtune Wordtune est un outil d'IA générative qui améliore votre écriture grâce à des recommandations d'IA. Disponible pour votre bureau, votre smartphone ou votre application favorite, Wordtune améliore votre communication à la volée.

Utilisez l'outil pour améliorer la messagerie pour les messages sur les médias sociaux, le brainstorming de votre prochaine grande idée, la rédaction technique, et plus encore.

Voici un rapide tour d'horizon de ses fonctionnalités :

Fonctionnalités de Wordtune

La fonctionnalité de rédaction IA de Wordtune couvre tous les aspects de l'écriture rédaction de contenu

pour corriger les erreurs de grammaire, citer des sources de données, améliorer le contenu écrit, etc.

Réponses de l'IA

Wordtune fournit un contenu factuel après recoupement avec un minimum de cinq sources de confiance. La précision factuelle de la plateforme est meilleure que celle d'outils tels que Grammarly ou ChatGPT .

Vous pouvez créer un site personnalisé de base de connaissances personnalisée sur votre bibliothèque Wordtune avec la fonctionnalité Réponses IA de Wordtune.

Assistant de rédaction IA

Via Wordtune

L'assistant IA de Wordtune propose des suggestions IA qui restent fidèles à votre style unique tout en vous permettant d'écrire plus rapidement. Vous pouvez alterner entre des tons de contenu formels et décontractés d'un simple clic sur un bouton.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/wordtune-suggestion-example-1400x899.png

/$$$img/

Wordtune offre des options de tonalité pour votre contenu.

Vous pouvez personnaliser l'écriture avec des blagues ou les dernières statistiques. L'assistant IA peut prendre en charge les aspects techniques tels que la grammaire, l'orthographe, etc.

Créer avec l'IA

Vous pouvez personnaliser les modèles disponibles dans Wordtune et construire un contenu de qualité à partir de zéro. Créez des titres créatifs, des posts LinkedIn, des e-mails et bien plus encore.

Wordtune Rewrite

Wordtune Rewrite vous facilite la vie en proposant des recommandations IA qui réécrivent les phrases en quelques secondes - d'un simple mot à une page entière

Par exemple, vous avez écrit un article de blog original et vous souhaitez le promouvoir sur les médias sociaux. Voici ce que vous devez faire :

Collez le blog dans l'outil Paraphrase de Wordtune

Utilisez le contenu résumé pour promouvoir le blog dans des formats de contenu courts et longs :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/wordtune-paraphrase-tool-1400x756.png

/$$$img/

Outil de paraphrase de Wordtune

Prix de Wordtune :

Version Free : 0$ /mois

/mois Plus : 9,99 $ /mois par utilisateur, facturé annuellement (30 réécritures et épices, 5 invites IA, et cinq résumés par jour, corrections de texte illimitées, recommandations de texte illimitées)

: /mois par utilisateur, facturé annuellement (30 réécritures et épices, 5 invites IA, et cinq résumés par jour, corrections de texte illimitées, recommandations de texte illimitées) Unlimited : 14,99 $ par mois et par utilisateur, facturé annuellement (Rewrites et Spices illimités, invites IA, résumés, corrections de texte, recommandations de texte, assistance premium)

: par mois et par utilisateur, facturé annuellement (Rewrites et Spices illimités, invites IA, résumés, corrections de texte, recommandations de texte, assistance premium) Business : Tarification personnalisée (fonctionnalités illimitées pour tous les membres de votre équipe)

découvrez ces produits**_

les entreprises de l'Union européenne ont besoin d'un soutien de la part de l'Union européenne https://clickup.com/fr-FR/blog/71532/wordtune-alternatives/ les alternatives à Wordtune /%href/

!

Qu'est-ce que Grammarly ?

via Grammaire Grammarly a évolué depuis qu'il est devenu un outil de vérification de l'orthographe et de la grammaire. C'est l'un des meilleurs outils gratuits Assistants d'écriture IA aujourd'hui, avec une base de fans fidèles. Les utilisateurs tirent parti de la plateforme pour écrire avec confiance et clarté, en mettant en forme, en réécrivant et en structurant les phrases de manière appropriée.

Grammarly est utile parce qu'il vous dit pourquoi vous devez changer quelque chose. Ainsi, vous apprenez avec l'outil au fur et à mesure que vous écrivez davantage :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/grammarly-chrome-extension.png

/$$$img/

Disons que vous rédigez un mémoire de recherche et que vous pensez que l'introduction pourrait être plus précise. Servez-vous de Grammarly comme d'une caisse de résonance pour trouver des idées afin d'améliorer votre rédaction.

Grammarly devient une paire d'yeux supplémentaire pour repérer les éléments qui pourraient vous échapper. Vous pouvez combler les lacunes de contenu à l'aide de contre-arguments tirés de l'outil.

C'est probablement la raison pour laquelle plus de 30 millions de personnes et 50 000 équipes utilisent Grammarly quotidiennement pour mieux écrire. De plus, Grammarly utilise un traitement avancé du langage naturel et l'apprentissage automatique pour comprendre le contexte et le ton de l'écriture.

L'assistant IA génératif de Grammarly est disponible pour Windows, Mac, Chrome, Edge et l'éditeur Grammarly. Vous pouvez utiliser ses capacités d'écriture IA générative pour LinkedIn, Medium, Gmail et toute autre plateforme.

Les fonctionnalités de Grammarly

Grammarly offre des fonctionnalités adaptées aux rédacteurs pour vous donner un coup de pouce créatif tout en vous rendant plus productif. Saisissez les bonnes invitations pour générer du texte à la demande pour des articles, des e-mails, des rapports, et j'en passe.

Voici ses fonctionnalités les plus intéressantes :

IA Writer

La fonctionnalité de texte génératif de Grammarly

Alimenté par l'IA générative, vous pouvez utiliser l'assistant de communication IA de Grammarly pour trouver des idées de contenu.

Utilisez le cocréateur IA prêt à l'emploi de Grammarly pour idéer, composer, réécrire à volonté et atteindre plus rapidement vos objectifs de communication.

Les invitations de Grammarly pour des rédactions soignées

Vous pouvez fournir des instructions de base via des invites spécifiques au contexte et laisser le traitement du langage naturel de Grammarly faire passer votre message :

Configurer la tonalité du contenu généré par l'IA

Vous pouvez également faire du brainstorming avec l'outil sur les idées, les grandes lignes et les perspectives et de relancer le processus de création.

Grammarly pricing :

Free : $0 USD / mois (Suggestions d'écriture pour la grammaire, les fautes d'orthographe et la ponctuation disponibles, accès à 100 invites par mois)

/ mois (Suggestions d'écriture pour la grammaire, les fautes d'orthographe et la ponctuation disponibles, accès à 100 invites par mois) Grammarly Premium : **12 USD/mois, facturé annuellement (Grammarly Premium donne accès à 1000 invites par mois, une assistance IA robuste avec des fonctionnalités avancées pour les suggestions d'écriture, les options de choix de mots, le formatage, les réécritures de phrases complètes, et plus encore)

: **12 USD/mois, facturé annuellement (Grammarly Premium donne accès à 1000 invites par mois, une assistance IA robuste avec des fonctionnalités avancées pour les suggestions d'écriture, les options de choix de mots, le formatage, les réécritures de phrases complètes, et plus encore) Business : 15 USD /membre par mois, facturé annuellement (accès à 2000 invites/membre/mois, tableau de bord analytique, tonalités de marque, etc.)

: /membre par mois, facturé annuellement (accès à 2000 invites/membre/mois, tableau de bord analytique, tonalités de marque, etc.) Enterprise : tarification personnalisée ; accès à l'IA pour l'ensemble de l'entreprise avec un nombre illimité d'invites par utilisateur et par mois

Check out these Grammarly alternatives !

Wordtune vs. Grammarly : Comparaison des fonctionnalités

Wordtune et Grammarly offrent tous deux des fonctionnalités étendues de rédaction par l'IA pour produire des contenus exempts d'erreurs. Mais l'un est-il meilleur que l'autre ? Découvrons-le !

Wordtune vs. Grammarly : En comparaison

Voici une plongée en profondeur dans six fonctionnalités essentielles de ces deux plateformes, pour voir comment elles se comparent :

1. Vérifications grammaticales

Grammarly est gratuit outil de vérification de la grammaire fournit des suggestions détaillées pour corriger les erreurs et améliorer la clarté du contenu.

En comparaison, les capacités grammaticales de Wordtune ne sont pas à la hauteur. Le gagnant pour la correction des erreurs de grammaire et d'orthographe ? Grammarly, haut la main !

2. Vérificateur de plagiat

Grammarly propose également une fonctionnalité robuste de vérification du plagiat qui détecte les plagiats dans votre texte tout en recherchant d'autres problèmes d'écriture.

Vous pouvez utiliser les suggestions originales de l'outil et remplacer le contenu plagié avec le forfait.

Wordtune ne propose pas de vérification du plagiat. Au lieu de cela, l'outil peut réécrire les phrases tout en gardant le sens intact afin de rendre le contenu exempt de plagiat.

Grammarly l'emporte donc sur Wordtune.

3. Rédaction IA

La fonctionnalité Spices de Wordtune peut réécrire le contenu à votre place d'un simple clic sur un bouton :

Vous pouvez alterner entre des styles de rédaction formels et informels. Raccourcir ou étoffer le contenu avec des données factuelles.

Enfin, vous pouvez choisir parmi plusieurs " épices " (lire : invitations) en fonction de vos besoins uniques et de vos compétences rédactionnelles :

Spices est disponible sur Google Chrome en tant qu'extension. Vous pouvez également l'utiliser sur Google Docs, le module complémentaire Edge, l'application mobile iOS, etc.

Grammarly, bien qu'étant un assistant d'écriture IA, n'est pas aussi habile pour réécrire un texte. Cet outil est plus utile pour corriger les erreurs d'orthographe et les fautes de grammaire au lieu de paraphraser. Pour tous vos besoins en matière de rédaction (et de réécriture) par l'IA, Wordtune est un meilleur choix.

4. Intégration

Wordtune s'intègre à des applications populaires telles que Microsoft Outlook, Google Docs, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn, etc.

Grammarly propose également des intégrations à travers plus de 500 000 applications et sites web, notamment Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Les deux plateformes proposent des intégrations avec des outils couramment utilisés, ce qui les rend ex aequo.

5. Langues

Grammarly n'offre pour l'instant qu'une assistance en anglais.

En revanche, Wordtune est idéal pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Il peut traduire en anglais diverses langues mondiales telles que l'espagnol, l'allemand, le français, le mandarin, l'hindi, le coréen, l'arabe, l'hébreu, le russe ou le portugais.

Grammarly vs. Wordtune : Autres fonctionnalités utiles

Le vérificateur de ton de Grammarly permet de s'assurer que votre message est bien accueilli par les lecteurs. Utilisez cette fonctionnalité pour évaluer votre contenu en termes de formalité, d'assurance et d'optimisme.

Vous pouvez également faire appel à un "éditeur professionnel" qui apportera une perspective humaine à votre contenu, ce qui manque à Wordtune.

En comparaison, Wordtune est un outil de vérification grammaticale économique qui vous permet d'ajuster le ton de votre contenu en temps réel. Cependant, vous ne pouvez choisir qu'entre les styles formel, neutre et décontracté.

Wordtune vs. Grammarly sur Reddit

Voici ce que les gens disent de Grammarly vs Wordtune sur Reddit .

La plupart des gens penchent pour Grammarly, notamment pour ses corrections orthographiques et grammaticales, ses fonctionnalités de modification en cours et son contenu exempt d'erreurs :

"Je suis éditeur, donc Grammarly est mon compagnon, surtout depuis qu'il a ce bouton bien pratique "cliquez sur ceci, et ces erreurs seront toutes corrigées". Tout est regroupé dans une seule petite boîte que l'on peut faire défiler."

Dans une autre rubrique fil , quelques utilisateurs de Reddit affirment que Wordtune permet d'améliorer la structuration des phrases.

Wordtune vs. Grammarly : Y a-t-il un bon choix ?

Dans l'analyse générale de Wordtune par rapport à Grammarly, la principale différence entre ces deux outils réside dans leur orientation : Wordtune se spécialise dans l'amélioration du style et du ton de votre contenu à l'aide d'une aide à la réécriture avancée soutenue par l'IA, tandis que Grammarly met l'accent sur la correction des erreurs grammaticales, des fautes d'orthographe et la fourniture de vérifications du plagiat.

Les deux outils sont excellents pour des cas d'utilisation et des applications différents. Wordtune vous donne un plus grand contrôle sur la rédaction du contenu, tandis que Grammarly aide à résoudre les problèmes clés de rédaction à un niveau de vue d'ensemble.

L'outil que vous sélectionnerez dépendra en fin de compte de comment, pourquoi et ce que vous souhaitez écrire !

Toutefois, si vous recherchez une solution tout-en-un, il existe un autre concurrent digne de ce nom !

Rencontre avec la meilleure alternative à Wordtune vs. Grammarly

Bienvenue à la première solution IA au monde qui peut être adaptée à votre rôle ! ClickUp Brain

Générez des idées, des blogs, des posts sur les médias sociaux, des e-mailers de vente, optimisez le contenu, prédisez les tendances, et plus encore avec l'assistant d'écriture de ClickUp Brain

L'assistant IA de ClickUp est ici

ClickUp Brain est votre outil d'écriture alimenté par l'IA - la composition d'e-mails, la rédaction d'articles de blog et l'écrasement de votre bloc d'écriture ! Les rédacteurs indépendants bénéficieront de l'un des meilleurs assistants de rédaction.

ClickUp Brain propose des centaines d'outils d'aide à la rédaction conçus à la main et étayés par des recherches Outils d'IA pour toutes sortes de rôles et de cas d'utilisation imaginables - du produit et de l'ingénierie à la gestion de projet.

Utilisez cet outil pour faire jaillir l'étincelle de la créativité. Par exemple, vous pouvez :

Générer des résumés de textes longs (pensez aux fils de commentaires, aux notes de réunion, etc.)

Créer des éléments d'action et des aperçus à partir de documents et de tâches

Utiliser des en-têtes pré-structurés, des tableaux, etc. pour une mise en forme parfaite

Trouvez des idées pour votre prochaine campagne, votre prochain sondage, votre slogan marketing, votre prochain évènement, etc

Rédigez avec cohérence et clarté avec votre éditeur

Utilisez ClickUp Brain pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans Docs

Vos documents et votre travail, le tout dans un endroit centralisé

Le puissant Les documents ClickUp la fonctionnalité ClickUp Docs vous permet d'accéder à tout en un seul endroit. Il vous suffit de lier les documents et les tâches et de vous lancer.

Vous pouvez modifier le statut des projets, ajouter des widgets pour mettre à jour les flux de travail, attribuer des tâches et bien plus encore, le tout dans votre éditeur. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour créer de magnifiques wikis avec des pages imbriquées et les compléter avec de multiples options de style (telles que l'ajout de tableaux, l'intégration de signets, etc.) pour mettre en forme le document.

La plupart des gens ont du mal à construire des feuilles de route et des bases de connaissances. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

ClickUp Docs offre un cocktail de fonctionnalités permettant de gagner du temps (pensez à l'aperçu et aux en-têtes, aux modèles prêts à l'emploi, etc.) pour vous aider à créer la documentation d'un projet :

De plus, vous pouvez améliorer la collaboration au sein de l'équipe avec ClickUp Docs et modifiez en cours. Imaginez que vous puissiez étiqueter les autres avec des commentaires et convertir le texte en tâches traçables - c'est la magie de ClickUp Docs.

Intégration transparente avec plus de 1000 outils à ClickUp-gratuit

Connectez ClickUp à vos applications les plus utilisées pour rationaliser votre travail à travers les outils et les rassembler en un seul endroit centralisé

Vous détestez les documents techniques sur les API, mais vous adorez les intégrations ? ClickUp vous soutient. Intégration avec plus de 1000 applications et connectez ClickUp aux outils utilisés par votre équipe sans aucune connaissance technique nécessaire ! Certaines des intégrations les plus précieuses incluent Zapier, Salesforce, Google Agenda, Facebook, GitLab, Calendly, Google Drive, et bien plus encore.

Vous pouvez également intégrer ClickUp à Grammarly et obtenir des suggestions grammaticales et des vérifications orthographiques à partir de n'importe quelle zone de texte dans ClickUp !

ClickUp pricing :

Vous pouvez ajouter ClickUp Brain à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre et par mois.

Version gratuite: ClickUp Docs, 100MB de stockage, tâches et membres illimités, tableaux blancs, discussion en temps réel, et plus encore

ClickUp Docs, 100MB de stockage, tâches et membres illimités, tableaux blancs, discussion en temps réel, et plus encore Unlimited ($7 par membre, par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, diagrammes de Gantt illimités, tableaux de bord illimités, compatible avec l'IA, etc.

Stockage illimité, intégrations illimitées, diagrammes de Gantt illimités, tableaux de bord illimités, compatible avec l'IA, etc. Business (12 $ par membre, par mois): Équipes illimitées, exportation personnalisée, fonctionnalités avancées pour le partage public, automatisation avancée, compatibilité avec l'IA, etc

Équipes illimitées, exportation personnalisée, fonctionnalités avancées pour le partage public, automatisation avancée, compatibilité avec l'IA, etc Entreprise (contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs) : API Entreprise, marque blanche, success manager dédié, compatible avec l'IA, etc.

Écrire plus intelligemment avec les outils d'écriture IA

Les outils d'écriture IA ont révolutionné la façon dont nous communiquons. Ils rectifient non seulement nos erreurs linguistiques, mais assistent également le style, le ton et le sens de l'objectif dans notre contenu. Notre étude approfondie de Wordtune par rapport à Grammarly montre que chacun de ces outils apporte des avantages uniques au tableau. Wordtune brille par ses capacités d'écriture et de réécriture par l'IA et est brillant pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, tandis que Grammarly se distingue par sa capacité à identifier et à corriger les erreurs grammaticales, son correcteur orthographique et sa détection du plagiat.

Cependant, n'oublions pas les capacités surpuissantes de ClickUp Brain, qui offre une suite complète d'outils d'écriture IA pour différents rôles et cas d'utilisation. Qu'il s'agisse de trouver des idées ou de générer des résumés de textes longs, ClickUp Brain est votre assistant idéal pour tous les besoins de rédaction. De plus, il s'intègre sans effort à de nombreuses applications pour une expérience d'écriture fluide et tout-en-un. Alors pourquoi choisir entre Grammarly et Wordtune quand vous pouvez tout avoir avec ClickUp Brain ?

Que vous souhaitiez utiliser un langage simple ou corriger l'orthographe et la grammaire, utilisez cet outil pour accélérer vos écrits, ponctués de clarté et de cohérence. S'inscrire pour un essai gratuit !