Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Speedwrite 2024

Speedwrite est un outil alimenté par l'IA pour générer du contenu unique. Mon travail consiste à paraphraser n'importe quel texte, sur n'importe quel sujet, pour créer un texte unique à 100 %. Il abonde dans le sens des bonnes pratiques de rédaction pour créer un contenu adapté aux lecteurs.

Depuis sa création, Speedwrite a gagné de nombreux utilisateurs parmi les étudiants, les chercheurs, les rédacteurs de contenu, les rédacteurs publicitaires, les experts en référencement et en marketing.

Si Speedwrite est, de l'avis général, un excellent outil, il fait cependant preuve de certaines limites et ne convient pas forcément à tout le monde. C'est pourquoi il est bon de se familiariser avec certaines des meilleures alternatives et concurrents de Speedwrite, de les comparer et de trouver un outil qui pourrait mieux correspondre à vos besoins.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Speedwrite ?

Il existe de nombreux Générateurs de contenu IA et ils semblent tous vanter les mêmes fonctionnalités ou des fonctionnalités similaires. Lorsque vous explorez leurs pages d'atterrissage, les choses peuvent devenir confuses car ils promettent tous beaucoup et il peut être difficile de faire la part des choses entre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Faut-il privilégier la rapidité, l'originalité ou les outils de collaboration ? Une application mobile est-elle une fonctionnalité essentielle ? Des alternatives gratuites à Speedwrite sont également disponibles, mais sont-elles bonnes ? Découvrons les fonctionnalités à privilégier.

Facilité d'utilisation : Lorsque vous explorez les alternatives à Speedwrite, vous voulez certainement opter pour une solution conviviale. IA outils d'écriture doit se faire sans effort et avec plaisir, et une interface utilisateur intuitive et propre est l'une des conditions pour cela.

La grammaire et la vérification orthographique : L'objectif principal de Outils d'écriture IA est de leur faire faire le travail à votre place. Si vous devez perdre votre temps à contrôler la grammaire et l'orthographe du résultat, autant l'écrire tout seul.

Fonctionnalités de modification en cours : Idéalement, le générateur de texte que vous choisissez ne devrait pas se limiter à produire du texte. Il doit offrir des fonctionnalités permettant de rendre votre écriture aussi efficace que possible. Ces fonctionnalités peuvent inclure le traitement du langage naturel, un compteur de mots, un score de lisibilité avec analyse et suggestions, des synonymes, des formats de ton et de voix, etc.

Intégration et exportation : Si vous comptez utiliser votre générateur de texte pour votre travail, qu'il s'agisse de marketing, d'équipes commerciales ou d'autres activités, nous vous recommandons d'utiliser le générateur de texte le développement de produits , vous pourriez avoir besoin de certains outils de collaboration, ainsi que d'options d'exportation qui vous permettront d'intégrer de manière transparente le texte généré dans votre outil de collaboration ou le traitement de texte que vous utilisez. L'intégration avec des services de stockage cloud est également un plus.

Les 10 meilleures alternatives à Speedwrite à utiliser en 2024

Il est maintenant temps de vous guider à travers les meilleurs spinners de contenu, réécrivains IA et autres alternatives à Speedwrite sur le marché aujourd'hui.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Vous avez probablement déjà beaucoup entendu parler de ClickUp, mais saviez-vous que cette plateforme de productivité complète est également dotée d'un outil de rédaction IA ? ClickUp IA est une fonctionnalité développée pour répondre aux besoins de n'importe laquelle de vos équipes - des ventes au marketing, en passant par l'assistance client et la gestion des produits. Vous pouvez l'utiliser pour la documentation d'un projet , des études de cas, des rapports, des e-mails de sensibilisation, des PRD, des ordres du jour de réunions, et bien d'autres choses encore.

Mieux encore, l'outil utilise des invites IA soigneusement étudiées et minutieusement créées pour pratiquement tous les rôles et tous les objectifs, organisées en modèles pratiques.

Par exemple, si vous avez besoin d'améliorer votre rédaction technique clickUp dispose d'un excellent outil de ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de rédaction technique pour vous aider dans cette tâche, et il existe un certain nombre d'outils d'aide à la rédaction modèles de forfaits de recherche particulièrement utiles pour les équipes.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Idéal pour les notes de projet, les rapports, les descriptions de produits, les e-mails de sensibilisation et de promotion, le contenu des sites Web, etc

ClickUp Automatisations vous aident à travailler plus rapidement en automatisant la plupart des tâches les plus fastidieuses

Une richeBibliothèque de modèles avec des invites prêtes à l'emploi pour un large intervalle de processus et de tâches

Génération de résumés de projets pour les commentaires, les notes ou tout autre contenu devant être résumé

Contenu pré-structuré avec des en-têtes, des puces, des tableaux, etc

Limites de ClickUp

Les capacités de discussion avec l'IA sont limitées, de sorte qu'il n'est pas possible de discuter ou de faire des allers-retours avec l'IA comme on peut le faire avec d'autres outils

Il peut être un peu difficile de commencer avec ClickUp en raison du grand nombre de fonctionnalités ; il y a une certaine courbe d'apprentissage (mais cela en vaut la peine !)

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez ClickUp pour connaître les tarifs

Contactez ClickUp pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail par mois

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Copie.IA

via Copie.IACopy.ai est un autre excellent générateur de texte IA qui peut être une alternative intéressante à Speedwrite.

Conçu principalement pour la rédaction et la création de contenu, Copy.ai travaille en traitant les instructions de l'utilisateur (qui devraient être fournies avec un certain contexte pour de meilleurs résultats) pour créer des articles de blog uniques, des e-mails, des textes de vente, des textes publicitaires et du contenu de médias sociaux qui convertissent.

Dans le domaine du commerce électronique, elle peut donner un.. un coup de pouce aux équipes commerciales en ligne en créant des descriptions de produits convaincantes.

Comme ClickUp, il propose également des modèles de contenu préétablis, bien qu'ils ne soient pas aussi nombreux et aussi riches que ceux de ClickUp.

Outils d'IA est un outil multilingue qui génère actuellement du texte dans plus de 29 langues.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Peut produire du contenu dans différents styles et tons

plus de 90 outils et modèles

Excellent centre d'assistance d'aide

Interface utilisateur propre et intuitive

Limites de Copy.ai

Peut nécessiter une vérification des faits

Ralentissement occasionnel

N'est pas idéal pour les contenus de longue durée

La sortie de contenu de haute qualité n'est pas constante

Prix de Copy.IA

Free

Pro : 36$/mois par utilisateur

: 36$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Copy.IA pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (170+ commentaires)

: 4.8/5 (170+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (55+ commentaires)

3. Écriture

via Writesonic Si vous cherchez un générateur de texte automatique axé sur les besoins du marketing, ne cherchez pas plus loin que WriteSonic.

Cet outil de rédaction piloté par l'IA crée un contenu prêt pour le référencement et exempt de plagiat pour les blogs, les e-mails de promotion et de sensibilisation, les posts sur les médias sociaux, les annonces et les descriptions de produits. Il est alimenté par GPT-4 et assiste actuellement 24 langues.

Grâce à l'intégration de Surfer SEO, votre contenu est automatiquement optimisé pour les mots-clés et peut être facilement modifié si nécessaire. De plus, si vous êtes à court d'idées de contenu, Writesonic dispose d'un outil pour vous inspirer et vous aider à démarrer.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Outil de paraphrase puissant pour des réécritures uniques et meilleures que l'original

Outil d'expansion de texte pour les cas où vous avez du mal à respecter le nombre de mots requis

Modèles de publicités Facebook et Google

Résumeur de contenu pour résumer instantanément les articles à long formulaire

Intégration transparente de Zapier

Limites de Writesonic

Le texte peut nécessiter une vérification grammaticale

La limitation des connaissances ne permet pas d'écrire sur les sujets les plus récents

Ne fait pas partie des outils les moins chers, comparé à beaucoup d'autresAlternatives à Writesonic Prix de Writesonic

Essai gratuit

Pro: Entre 12,67$/mois et 666$/mois en fonction du nombre d'utilisateurs et du nombre de mots générés par mois

Entre 12,67$/mois et 666$/mois en fonction du nombre d'utilisateurs et du nombre de mots générés par mois Entreprise : Contactez Writesonic pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Writesonic

G2: 4.7/5 (1,810+ reviews)

4.7/5 (1,810+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,790+ commentaires)

4. Narrato

via Narrato Pour les rédacteurs et les créateurs de contenu, Narrato est un nom qui ne nécessite pas de présentation particulière. Cette plateforme et place de marché pour rédacteurs indépendants s'est récemment tournée vers l'IA, en ajoutant un générateur de contenu à sa liste de fonctionnalités.

Outre l'assistant de contenu IA, elle permet également aux équipes et aux individus de gérer l'ensemble de leur flux de travail en un seul endroit, directement sur la plateforme, et dispose de riches outils de gestion d'équipe et de collaboration pour rendre le processus de création de contenu aussi efficace que possible. Les outils IA permettent de gagner massivement du temps en générant des briefs de contenu que les responsables peuvent ensuite attribuer aux rédacteurs, et de gérer l'ensemble du flux de travail via la plateforme. C'est un atout de taille pour toute équipe qui s'efforce de.. d'être plus productive .

Les meilleures fonctionnalités de Narrato

Attribution et suivi des tâches faciles, avec notifications, actions en bloc et référentiel de contenu

L'outil IA génère des idées de contenu et des briefs

Narrato génère des contenus performants et prêts pour le référencement

Vérificateur de plagiat intégré

Suggestions de lisibilité, de grammaire et de structure de texte

Les limites de Narrato

Les fonctionnalités des médias sociaux sont assez basiques

Les rapports doivent être améliorés

Narrato pourrait avoir plus d'intégrations pour devenir vraiment une solution unique

Prix de Narrato

Pro: 45$/mois

45$/mois Business : 95$/mois

: 95$/mois Personnalisé : Contactez Narrato pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (30 critiques)

4.8/5 (30 critiques) Capterra: 4.9/5 (15 critiques)

5. WordAi

via WordAi Voici un outil simple et sans chichis conçu pour optimiser la sortie de votre contenu en utilisant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour créer un texte qui est tout aussi bon que celui fait par l'homme, sinon meilleur. Il est basé sur des fonctionnalités de reformulation, de réécriture et de restructuration, ce qui signifie qu'il fonctionne mieux lorsqu'on lui donne un morceau entier de texte à travailler.

Cet outil peut également améliorer votre contenu original en suggérant des moyens de le rendre plus lisible, d'améliorer la clarté et de diviser le texte en phrases plus courtes et plus concises.

Les meilleures fonctionnalités de WordAi

Garantit l'absence de contenu dupliqué ou de détection par l'IA

Excellent délai d'exécution

Grâce à l'API native, vous pouvez facilement intégrer vos réécritures dans votre flux de travail

Limites de WordAi

Il s'agit d'un outil de filature de contenu, qui ne convient pas à la création de contenu original de haute qualité

Les fonctionnalités de modification en cours du contenu sont très basiques

Prix de WordAi

Mensuel: $57/mois

$57/mois Annuel: 27$/mois

27$/mois Enterprise: Demandez les tarifs à Word.IA

G2: 3.8/5 (18 commentaires)

3.8/5 (18 commentaires) Capterra: 4.1/5 (13 commentaires)

6. QuillBot

via QuillBot QuillBot est un autre outil qui ne vous aidera pas à créer un contenu nouveau et unique, mais si vous cherchez une solution pour accélérer votre réécriture ou produire des morceaux de contenu similaire, il pourrait être une alternative intéressante à Speedwrite qui mérite votre attention.

En plus de l'outil Paraphraser, ce réécrivain d'articles présente également les fonctionnalités suivantes : vérificateur de grammaire, vérificateur de plagiat, outil de co-écriture et résumer le contenu. Le générateur de citations est une fonctionnalité intéressante qui peut aider à ajouter des citations précises et vérifiées en un rien de temps.

QuillBot est un outil basé sur le web et dispose d'une extension Chrome, ce qui est définitivement pratique. Le code couleur du contenu paraphrasé aide à garder une trace de vos modifications, de sorte que vous ne vous répétez pas pendant le processus de rédaction.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Il dispose d'une variété de modes, du formel au créatif, en passant par la fluidité

Mon travail se fait dans plus de 23 langues

Thésaurus intégré pour changer les choses avec des synonymes

Assistance à la rédaction en plusieurs langues

L'extension Chrome fonctionne sur Google Docs

Limites de QuillBot

Comme beaucoup deAlternatives à QuillBotil ne crée pas de contenu original

Résultats limités, même avec les forfaits payants (par exemple, 6 000 mots dans le résumeur, 4 synonymes)

Peut avoir des problèmes

L'un des rares outils gratuits de cette liste

Prix de QuillBot

Basic: Forfait Free

Forfait Free Premium: $9.95/mois

Évaluations et critiques de QuillBot

Capterra: 4.6/5 (118 commentaires)

4.6/5 (118 commentaires) Trustpilot : 3.2/5 (96 commentaires)

7. Paraphraser.io

via Paraphraser.io Paraphraser.io est une autre solution simple, directe et sans chichis pour créer un contenu original et sans plagiat à partir de ce que vous lui donnez à manger. Cette alternative gratuite à Speedwrite peut paraphraser avec précision n'importe quel type de texte en quelques secondes, et elle peut s'avérer pratique lorsque vous avez besoin d'un spinner de contenu simple et rapide.

Elle est très facile à utiliser, dispose d'une interface en ligne intuitive et promet d'aider à éviter le contenu dupliqué.

Le générateur de paraphrases comporte six modes : Fluence, Standard, Créatif, Changeur de mots, Raccourcir et Plus intelligent, ce qui permet une grande flexibilité en termes de tonalité de la sortie.

Les meilleures fonctionnalités de Paraphraser.io

Outil rapide, bon marché et facile pour paraphraser du contenu afin de créer un texte unique

Possède des API sans stockage de données de leur côté et une assistance 24/7

Promet une paraphrase de niveau humain

L'une des rares alternatives gratuites à Speedwrite sur cette liste

Limites de Paraphraser.io

Interface utilisateur avec beaucoup de publicité

Pas toujours fiable en termes d'originalité

Forfait gratuit très limité sur ses outils d'écriture

Pas assez de commentaires ou d'avis d'utilisateurs

Prix de Paraphraser.io

Gratuit

Hebdomadaire : 7$/semaine

: 7$/semaine Mensuel : 20 $/mois

: 20 $/mois Annuel : 60 $/an

Trustpilot: 3.7/5 (8 commentaires)

3.7/5 (8 commentaires) Pas de commentaires G2 ou Capterra disponibles

8. SpinBot

via SpinBot Parmi les alternatives gratuites à Speedwrite, SpinBot se distingue de la concurrence par sa simplicité. Développé pour faire exactement ce que son nom suggère, SpinBot vous aide à augmenter rapidement votre production en reformulant ou en filant votre texte.

C'est un bon choix pour les marques et les entreprises qui tentent d'accroître leur visibilité sur le Web par le biais du marketing de contenu, et il peut également être utile pour les étudiants et les chercheurs.

Les meilleures fonctionnalités de SpinBot

La fonctionnalité Summarizer a été ajoutée récemment

Dispose d'un outil séparé de vérification de la grammaire, ainsi que de suggestions de synonymes

Mon travail est très rapide et peut traiter plusieurs langues

Le forfait Free le différencie des autres outils de paraphrase Speedwrite

Les limites de SpinBot

L'outil est très basique comparé àla plupart des alternatives à Spinbot et ne peut pas produire de contenu créatif ou original

Le texte généré peut nécessiter une vérification du plagiat à l'aide de ses outils d'intelligence artificielle

Bien qu'il n'y ait pas de limite aux sessions, le texte prestataire ne doit pas dépasser 10 000 mots

Prix du SpinBot

Gratuit

SpinBot évaluations et critiques

Trustpilot: 4/5 (6 évaluations)

4/5 (6 évaluations) Aucune évaluation de G2 ou de Capterra n'est disponible

9. Ecritures

via Ecriture Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un outil de génération de texte, mais plutôt d'une fonction de un assistant d'écriture doté d'une intelligence artificielle , Outwrite constitue toujours une solide alternative payante ou gratuite à Speedwrite pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de l'apprentissage automatique pour améliorer leur écriture.

Cette solution semblable à Grammarly comporte un outil de paraphrase et un correcteur de grammaire et d'orthographe, et peut également aider avec le style et la structuration. La version gratuite est assez basique et n'aide qu'avec la grammaire et l'orthographe, tandis que les forfaits payants offrent plus de fonctionnalités, y compris des suggestions de structure et de style et des outils d'écriture de vérificateur de plagiat.

Meilleures fonctionnalités de Outwrite

S'intègre à n'importe quel traitement de texte (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Assistance pour l'anglais, le français et l'espagnol

Aperçu et statistiques sur la lisibilité et le style

Outils de paraphrase disponibles dans cette alternative à Speedwrite

Limites de Outwrite

Les fonctionnalités Premium sont assez chères

Quelques problèmes d'incohérence

Plaintes concernant le service client

Prix d'Outwrite

Free

Pro: $8.95/mois par utilisateur

$8.95/mois par utilisateur Teams: $7.95/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (15 commentaires)

4.3/5 (15 commentaires) Capterra: 4.2/5 (22 commentaires)

10. Frase

Via Frase Frase.io est un outil d'IA innovant conçu pour optimiser la création de contenu et la stratégie de référencement. Il fournit des briefs de contenu approfondis, répond aux questions sur votre contenu et vous donne des informations exploitables pour améliorer votre classement SEO.

Grâce à sa capacité à analyser les contenus web les plus performants, Frase.io est un outil inestimable outil de paraphrase et de réécriture d'articles inestimable pour créer un contenu qui trouve un écho auprès de votre cible. Il est livré avec un correcteur grammatical et est en train de devenir l'une des alternatives les plus populaires à Speedwrite.

Frase meilleures fonctionnalités

Outil de paraphrase intégré qui utilise trois styles différents pour rédiger des brèves de contenu

Ses outils d'écriture IA peuvent également générer des sections ou des fragments de copie, qui peuvent inclure n'importe quoi dedes propositions de projet à des sections de FAQ sur votre site web

Partage facile d'un document PDF en lecture seule ou d'un document complet via la plateforme (pas besoin de Microsoft Word ou de Google Docs)

Limites de Frase

Pour générer plus de 4 000 mots, le module complémentaire Pro s'accompagne d'un abonnement mensuel de $$$a

L'outil pourrait améliorer sa précision dans la génération de mots-clés SEO et de recommandations basées sur les SERP

À la différence de certains autres outils d'IA, il ne fait pas de version vraiment gratuite

Mon travail de réécriture d'articles peut se faire dans plusieurs langues, mais fonctionne mieux en anglais

Prix de Frase

Solo: $14.99 par utilisateur et par mois

$14.99 par utilisateur et par mois Basic: $44.99 par utilisateur et par mois

$44.99 par utilisateur et par mois Teams: $114.99 (3 utilisateurs, et $25 par mois pour les membres supplémentaires de l'équipe)

Frase avis des clients

G2: 4.9/5 (280+ commentaires)

4.9/5 (280+ commentaires) Capterra: N/A

ClickUp : L'outil ultime de paraphrase et de réécriture

Alors que nous terminons notre exploration des alternatives à Speedwrite, un outil se distingue nettement des autres : ClickUp.

ClickUp est la meilleure alternative à Speedwrite parce qu'il permet aux rédacteurs de contenu de générer facilement des idées fraîches, de suivre le rythme de production de contenu de leurs concurrents plus importants, tout en gardant leurs calendriers de contenu organisés et en continuant à fonctionner. Les jours de lutte contre la redondance et la répétition sont révolus ; avec ClickUp AI, vous produirez constamment des contenus nouveaux et attrayants.

Essayer ClickUp pour découvrir pourquoi il ne s'agit pas seulement d'une alternative à Speedwrite ; c'est votre prochaine étape pour atteindre une efficacité et une efficience supérieures en matière de contenu.