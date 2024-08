Comment utiliser Notion AI : Maximiser l'efficacité avec Notion AI

Vous lisez ce blog, ce qui signifie que vous utilisez soit Notion IA pour prendre des notes de réunion , préparer un Wiki, gérer vos projets, ou en avoir connaissance.

Notion a une communauté de fans en raison de ses fonctionnalités à multiples facettes, étant devenu un outil de référence pour 30 millions d'utilisateurs. Pendant que vous acquiescez, avez-vous entendu parler de Notion IA ?

C'est Notion mais en mieux - plus de puissance et d'automatisation. Notion IA est ouvert à tous les utilisateurs, il n'y a donc aucune raison pour que vous n'essayiez pas la fonctionnalité IA.

Avant de déterminer quelles fonctionnalités IA devraient être vos premiers choix, commençons par en savoir plus sur Notion IA.

Au fur et à mesure, nous aborderons la manière d'utiliser efficacement Notion IA, les meilleurs modèles de Notion, les limites de Notion IA et une puissante alternative de Notion que vous devriez envisager.

Qu'est-ce que Notion IA ?

Notion IA est un acolyte intelligent doté de fonctionnalités IA qui vous permet de terminer votre travail plus rapidement et d'être plus productif.

Imaginons que vous soyez en train de créer un plan pour votre article de blog.

Invitez l'IA à vous donner des instructions sur ce que vous avez l'intention de faire avec ce blog et sur votre cible. Accédez à Notion IA et il vous présentera un plan à partager avec votre équipe immédiatement.

Vous voyez ce qui s'est passé ?

Vous avez accéléré le processus de rédaction - vous n'avez pas besoin d'effectuer des heures de recherche pour identifier les points essentiels du plan. Faites part de vos idées et laissez l'IA de Notion faire le gros du travail.

Capacités de Notion IA

Nous avons abordé la puissance des fonctionnalités de l'IA dans la section précédente ; plongeons plus profondément et explorons les autres fonctionnalités.

Résumeur

Décomposez un document entier pour en tirer l'essentiel en un clin d'œil grâce à un résumé IA. Copiez le contenu, collez-le dans votre environnement de travail Notion et utilisez "/summarize" Si vous souhaitez résumer une seule section, mettez le texte en surbrillance et cliquez sur "Ask A'I" pour obtenir vos résultats.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Planifiez, gérez, organisez et rationalisez votre processus d'écriture du début à la fin avec cette alternative de Notion IA.

Utilisez des outils d'IA fabriqués à la main

D'une part, la rédaction de documents est un processus long qui nécessite d'amples recherches de fond.

D'autre part, ClickUp dispose d'un tableau d'outils conçus pour des équipes ou des objectifs spécifiques et génère du contenu à l'aide de l'IA.

L'e-mail marketing en toute simplicité avec ClickUp AI

Imaginez que votre équipe d'assistance client souhaite générer un rapport de statut.

Elle doit choisir " Assistance " dans le menu déroulant des outils d'IA et sélectionner " Rapport de statut " dans les options. Ensuite, ils partagent avec l'IA les instructions relatives à ce qu'ils souhaitent voir figurer dans le rapport.

Le rapport de statut est prêt lorsqu'ils cliquent sur le bouton "Générer". À partir de là, l'équipe affine le contenu, ajoute des données, met en évidence le texte important et partage ce rapport avec les dirigeants.

Résumer le contenu

L'une des fonctionnalités les plus essentielles de Outils d'écriture IA est le résumeur, qui permet de réduire le superflu et de s'en tenir à l'essentiel, quel que soit le document que vous créez.

Résumez les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

Supposons que vous collez le contenu dans les documents ClickUp à partir d'un long rapport, mais que vous n'êtes intéressé que par les idées clés. Ajoutez ce contenu en guise d'introduction au document à l'aide de l'option "Insérer un bloc résumé" De même, régénérez la réponse de l'IA si vous n'êtes pas satisfait du résultat ou si vous indiquez à l'IA ce qu'il faut faire terminé.

Localiser la rédaction

Qu'il s'agisse de communiquer avec votre équipe mondiale ou de mener une campagne de marketing par e-mail spécifique à un pays, traduisez le contenu pour le rendre plus personnel pour votre public local.

Commencez par ouvrir votre contenu existant sur ClickUp Docs.

Mettez le texte en surbrillance, cliquez sur " Traduire " et choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire le contenu. Insérez directement ce contenu localisé dans un emplacement ouvert à l'aide de l'option " Insérer ". Vous pouvez également générer un nouveau texte si les résultats ne vous conviennent pas.

En dehors de ce que nous avons couvert ici, ClickUp IA est un assistant d'écriture à part entière et.. outil de modification en cours de document qui vous aide à corriger les fautes de grammaire et d'orthographe. Rendez votre contenu plus concis ou plus long, et mettez en forme le document avec des blocs de contenu tels que des en-têtes et des tableaux.

IA et tâches ClickUp AI

En tant que module complémentaire d'IA, ClickUp AI joue un rôle central pour obtenir une visibilité complète de vos tâches sans compliquer les choses. Réduisez le temps consacré à l'organisation et au suivi des tâches pour vous concentrer sur des missions plus analytiques.

Extraire une tâche

Téléchargez des documents et ClickUp AI extraira automatiquement les tâches sur lesquelles votre équipe doit travailler. Vous n'avez pas besoin de parcourir manuellement chaque paragraphe de contenu pour assigner des tâches à votre équipe.

Organiser et collaborer

ClickUp AI crée une liste de tâches après avoir extrait les tâches de vos fichiers. Cette liste de tâches organise proprement les tâches et les partage avec votre équipe pour la collaboration. Cela vous permet, à vous et à votre équipe, d'avancer rapidement ; utilisez la fonctionnalité " organiser et collaborer " pour combler le fossé entre la planification et l'exécution.

Par exemple, le CMO vous demande de préparer la stratégie GTM pour un produit nouvellement lancé dans un délai d'une semaine. Copiez et collez le contenu de l'e-mail, et ClickUp AI planifiera pour votre équipe la liste de tâches qu'elle pourra suivre pour respecter la date limite.

Fonctionnalité Pro : Modèles de documentation technique pour les entreprises Business

Une documentation technique effacée et concise permet de réduire les tickets de service. Au lieu de devoir écrire du code pour récupérer des données dans différents documents, les modèles de ClickUp sont faciles à utiliser et constituent un excellent point de départ pour tous les membres de l'organisation.

Même pour les nouveaux employés chargés de la maintenance du produit, de la résolution des problèmes et de la création d'une base de connaissances wiki, les modèles de ClickUp sont faciles à utiliser et constituent un excellent point de départ pour tous les membres de l'organisation Modèles de documentation technique pour que votre équipe et vos clients soient satisfaits.

Voir plus loin que Notion IA : Choisir ClickUp pour les meilleurs résultats

Pour que l'IA de Notion travaille pour vous, vous devez être patient. La courbe d'apprentissage abrupte, le manque d'assistance par discussion et les limites d'utilisation rendront votre travail avec les outils d'écriture IA plus difficile que gérable à long terme.

Si Notion IA vous fait perdre du temps et de l'énergie, il est temps de passer à ClickUp, un outil de gestion de projet convivial pour les débutants et doté de fonctionnalités d'intelligence artificielle pour vous aider à travailler plus rapidement.

À mesure que votre entreprise se développe, la taille de votre équipe s'agrandit également. Vous aurez besoin d'un outil de gestion de projet robuste doté d'une fonctionnalité IA pour assister la croissance de haut niveau et gérer efficacement les données sans temps d'arrêt.

C'est là que ClickUp est une excellente option pour votre entreprise afin d'automatiser les opérations et de rationaliser les différents processus.

Essayez ClickUp IA gratuit et découvrez concrètement comment l'IA transforme votre entreprise et rend les équipes plus productives.