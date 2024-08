Nous avons testé les 10 meilleurs résumeurs de documents par IA en 2024

En tant que travailleurs du savoir, nous passons des jours et des semaines à lire et à assimiler des informations qui nous aident à améliorer notre travail. Entre la pile sans cesse croissante de rapports sectoriels, les études de marché et les courriels et documents de travail habituels, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sollicite notre attention cognitive.

Le pire, c'est que la liste des choses à lire ne cesse de s'allonger La liste des ouvrages à lire ne semble jamais se réduire. Malgré le temps que j'y consacre quotidiennement, j'ai toujours l'impression de devoir rattraper mon retard.

C'est pourquoi les synthétiseurs d'IA m'ont enthousiasmé. Ces outils utiles peuvent s'attaquer à des PDF de travail de 50 pages ou résumer les points clés de longs rapports de recherche en quelques minutes. Et si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà essayé certains d'entre eux !

Dans cet article de blog, je vais vous parler des meilleurs générateurs de résumés d'IA que mon équipe et moi-même avons récemment testés. Ils nous aideront, vous et moi, à rattraper nos lectures plus rapidement qu'auparavant et à fermer enfin ces deux cent trente-sept onglets ouverts.

C'est parti !

Que faut-il rechercher dans les synthétiseurs de documents par IA ?

Lors de l'élaboration de cette liste, j'ai testé plus d'une douzaine d'outils de résumé d'IA. Beaucoup d'entre eux utilisent le moteur GPT d'OpenAI pour fournir des résumés concis. Cependant, j'en ai également trouvé quelques-uns construits sur des modèles de langage étendus (LLM) propriétaires. Si ces derniers offraient davantage d'options de personnalisation, leur prix était également plus élevé.

Voici ce que j'ai recherché en testant ces applications :

Modèle linguistique : L'outil utilise-t-il un grand modèle linguistique (LLM) personnalisé ou exploite-t-il des modèles existants comme le GPT ? Et dans ce dernier cas, à quelle version du moteur GPT devrions-nous souscrire ?

: L'outil utilise-t-il un grand modèle linguistique (LLM) personnalisé ou exploite-t-il des modèles existants comme le GPT ? Et dans ce dernier cas, à quelle version du moteur GPT devrions-nous souscrire ? Personnalisations : Puis-je modifier la longueur ou le format du résumé ? Peut-on donner des instructions spéciales ou demander des informations spécifiques ?

: Puis-je modifier la longueur ou le format du résumé ? Peut-on donner des instructions spéciales ou demander des informations spécifiques ? Qualité du résumé généré : J'ai évalué dans quelle mesure chaque outil captait l'essence du document original. Ont-ils conservé la formulation originale et capturé les phrases clés, ou ont-ils simplifié le langage pour une meilleure lisibilité ?

: J'ai évalué dans quelle mesure chaque outil captait l'essence du document original. Ont-ils conservé la formulation originale et capturé les phrases clés, ou ont-ils simplifié le langage pour une meilleure lisibilité ? Le coût : Au-delà du prix, j'ai approfondi la proposition de "coût-valeur" des outils payants. Les frais supplémentaires permettent-ils d'accéder à des fonctions utiles ou s'agit-il de gadgets ?

: Au-delà du prix, j'ai approfondi la proposition de "coût-valeur" des outils payants. Les frais supplémentaires permettent-ils d'accéder à des fonctions utiles ou s'agit-il de gadgets ? Facilité d'utilisation : Dans quelle mesure les interfaces étaient-elles intuitives et conviviales ? Il s'agit notamment des options de téléchargement de fichiers, des extensions de chrome et de la navigation dans l'interface utilisateur

Pour les synthétiseurs d'IA qui prennent en charge plusieurs langues, j'ai également mis certaines de ces capacités à l'épreuve, en me concentrant sur leur précision en français et en espagnol (en plus de l'anglais).

Poursuivons notre examen et voyons comment chaque outil de résumé d'IA s'est comporté !

Les 10 meilleurs outils de résumé de documents par l'IA à utiliser en 2024

Dans cette section, nous allons explorer les résumeurs individuels, en présentant leurs forces et leurs faiblesses afin que vous puissiez faire un choix éclairé.

1. ClickUp : Le meilleur pour la gestion de documents AI

ClickUp est une plateforme de gestion du travail tout-en-un qui vous aide à la collaboration documentaire la gestion de projets et la communication interne à partir d'une seule application.

Et le meilleur ? Tous ces outils sont étroitement intégrés à ClickUp Brain . Cette IA rédactrice-assistante peut vous aider à tout faire, de la recherche d'informations à la rédaction de contenu, en passant par le résumé de mises à jour de projets et la traduction de documents.

Résumer des réunions

Utilisez ClickUp Brain pour ajouter un résumé à chaque document de transcription de réunion afin d'obtenir un aperçu de la conversation

Il vous suffit d'ajouter vos documents à ClickUp Docs (le logiciel de collaboration documentaire intégré) et demandez à l'IA de résumer un texte. Vous pouvez également donner des indications sur le ton du résumé, son niveau de lisibilité et son public afin de le rendre plus contextuel.

Créer des listes de tâches à partir d'informations extraites

Une autre façon d'utiliser ClickUp Brain est de lui demander de trouver des informations, puis de créer un document ou une liste de tâches à partir de ces informations. Par exemple, je pourrais demander à ClickUp de m'informer sur le processus d'intégration dans mon entreprise, puis créer une liste de tâches d'intégration dans ClickUp pour qu'un nouvel employé puisse s'y référer.

Convertissez des documents en listes de tâches en quelques secondes avec ClickUp Brain

Résumer les fils de discussion d'un projet

Résumez les fils de projet pour obtenir une mise à jour rapide de leur progression avec ClickUp Brain Projets ClickUp propose également un bouton "résumer" pour tous les projets de l Tâches ClickUp et les fils de commentaires. Il me suffit de cliquer sur ce bouton pour résumer toutes les mises à jour du projet . Cela m'aide à rester à jour sans avoir à fouiller manuellement dans une cinquantaine de messages.

Résumer les mises à jour de statut

En outre, vous pouvez utiliser la fonction Ask AI de ClickUp pour recevoir des mises à jour sur le travail et suivre les progrès hebdomadaires (ou quotidiens) de votre équipe.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer rapidement les mises à jour de projets, les questions-réponses de l'espace de travail, les rapports de synthèse, etc

Il s'agit d'une fonctionnalité pratique, en particulier pour les responsables.

Générez des résumés automatiques de l'avancement du travail de votre équipe avec ClickUp's AI Standups

Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter les coéquipiers dont vous avez besoin des mises à jour de travail, de choisir l'intervalle - hebdomadaire, quotidien ou personnalisé - et de décider du format dans lequel vous voulez qu'elles soient présentées. Vous pouvez obtenir toutes leurs mises à jour ou demander à ClickUp Brain de vous fournir un résumé ou une liste à puces. Cette dernière option peut s'avérer utile si vous devez consulter un grand nombre de mises à jour.

Automatiser la génération d'un résumé

Vous souhaitez suivre plusieurs projets en même temps ? Vous pouvez utiliser Champs personnalisés de ClickUp pour ajouter les résumés de l'IA et les mises à jour du projet de l'IA en tant que deux colonnes dans vos tâches et obtenir des résumés automatiques sans avoir à ouvrir vos affectations ou vos projets à chaque fois.

Générez des résumés en vrac de vos projets et tâches en faisant des résumés AI un champ personnalisé dans ClickUp Tasks

Traduire (et résumer) le contenu

Communiquer avec une équipe internationale ou des clients non anglophones peut parfois s'avérer délicat. J'ai surmonté ce problème en ajoutant mes documents en anglais et en demandant à ClickUp Brain de les résumer dans une autre langue, que je peux partager avec mes clients non anglophones.

Créez des résumés traduits de votre contenu avec ClickUp Brain et simplifiez la communication

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Résumez tout: Du fil de projet à la page d'accueil, en passant par la page d'accueilnotes de réunion et les messages de chat, générez un résumé de tout le contenu directement dans ClickUp

Du fil de projet à la page d'accueil, en passant par la page d'accueilnotes de réunion et les messages de chat, générez un résumé de tout le contenu directement dans ClickUp Ajoutez une boîte de résumé : Donnez à vos coéquipiers un aperçu de chaque document ou page dans ClickUp en insérant un bloc de résumé généré automatiquement

: Donnez à vos coéquipiers un aperçu de chaque document ou page dans ClickUp en insérant un bloc de résumé généré automatiquement Extraire des actions à entreprendre : Laissez le Cerveau de ClickUp examiner vos documents, chats et transcriptions de réunions et dresser une liste de mesures à prendre ou d'étapes suivantes pour vous

: Laissez le Cerveau de ClickUp examiner vos documents, chats et transcriptions de réunions et dresser une liste de mesures à prendre ou d'étapes suivantes pour vous Traduire du texte : Générez des résumés rapides de documents dans différentes langues et faites en sorte que les équipes internationales soient sur la même longueur d'onde

: Générez des résumés rapides de documents dans différentes langues et faites en sorte que les équipes internationales soient sur la même longueur d'onde Obtenez des résumés sur mobile : Si vous utilisez ClickUp sur votre smartphone, vous pouvez activer les résumés automatiques de vos fils de commentaires et de vos messages dans la boîte de réception

Limitations du ClickUp

Vous ne pouvez pas résumer un fichier PDF directement (sauf en copiant et collant tout le contenu)

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Entreprise : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9500+ commentaires)

: 4.7/5 (9500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4000+ commentaires)

2. Obtenir un résumé : Le meilleur pour générer des résumés de différentes longueurs

via Obtenir un résumé L'outil suivant que j'ai testé est Get Digest, un synthétiseur d'IA simple doté d'une interface conviviale et d'un puissant système de résumé de documents.

Cet outil se distingue par le fait que vous pouvez choisir parmi différents modes de résumé et déterminer la longueur du résumé. La section "% de la source" propose six options : 5, 15, 25, 35, 45 et 55. Plus le nombre est élevé, plus le résumé est long.

Je recommande cet outil de résumé si vous savez combien d'informations vous avez besoin d'un texte. Par exemple, si vous ne voulez que les informations les plus importantes d'un article, vous pouvez choisir "5 %". Si vous voulez l'essentiel de l'article, soit près de la moitié de la longueur de l'article, choisissez plutôt "55".

Mais sa capacité à résumer les articles est limitée : il vous donne un ensemble de mots-clés et un résumé des points essentiels. Vous ne pouvez pas obtenir le résumé du document en un seul paragraphe ou demander des points forts spécifiques.

Get Digest meilleures caractéristiques

Générer des résumés en collant directement du texte, en saisissant une URL ou en téléchargeant des documents PDF

Télécharger les résumés sous forme de fichiers texte

Obtenir des résumés pour des textes dans plus de 33 langues

Déterminez le nombre de mots-clés que vous pouvez extraire du texte

Limitations de Get Digest

La limite supérieure est de 7000 mots

Les résumés générés à partir d'URL étaient moins fiables et moins complets que lorsque nous collions directement le texte de la source ou que nous téléchargions un document

Prix de Get Digest

**Gratuit

Entreprise : A partir de 133 $ par licence et par mois

G2 : Critiques non disponibles

: Critiques non disponibles Capterra : Critiques non disponibles

3. Scribbr : Meilleur résumeur de texte gratuit pour la recherche académique

via Scribbr Scribbr fournit Des outils d'écriture AI pour les universitaires et les chercheurs, avec des fonctionnalités telles que la rédaction et l'édition académique, l'édition de style APA, les citations et, bien sûr, les résumés.

Le plus intéressant est qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour utiliser cet outil de résumé. Vous pouvez même vérifier si le résumé généré est exempt de plagiat. Et cela aussi est gratuit. Donc, si vous êtes un étudiant à la recherche d'outils de résumé économiques, c'est une bonne option.

Les meilleures caractéristiques de Scribbr

Génère des résumés de texte ou des résumés à puces de votre texte

Personnalisez l'objectif de votre résumé en choisissant des mots-clés

Téléchargez un fichier TXT de vos résumés

Utilisez l'option Re-summarize pour modifier la longueur du résumé généré

Limitations de Scribbr

La limite étant de 600 mots, il peut être difficile de résumer un long article

Prix de Scribbr

Gratuit

Scribbr évaluations et critiques

G2 : Critiques indisponibles

: Critiques indisponibles Capterra : Critiques non disponibles

4. Générateur de résumé : Idéal pour les étudiants et les personnes non initiées à la technologie

via Générateur de résumé J'ai présenté Summary Generator - un résumeur de documents basique avec une interface utilisateur minimale (seulement trois boutons) - pour les étudiants ou les personnes non initiées à la technologie qui pourraient être intimidées par les outils plus avancés de cette liste.

Voici comment il fonctionne : vous ajoutez un bloc de texte et il vous en donne une version plus simple et plus digeste, avec des listes incluses. Vous pouvez cliquer sur le bouton "Copier" et coller ce texte dans un traitement de texte ou un bloc-notes.

Étant donné que l'outil dispose de fonctionnalités minimales, vous ne pouvez pas télécharger le résumé sous forme de fichier texte ou demander des extraits spécifiques.

Summary Generator meilleures caractéristiques

Génère des résumés concis et facilement lisibles en quelques secondes

Limites du générateur de résumé

Vous ne pouvez pas générer de résumés personnalisés

Les publicités peuvent rendre l'expérience légèrement encombrée

Prix du générateur de résumé

**Gratuit

Summary Generator ratings and reviews

G2 : Critiques non disponibles

: Critiques non disponibles Capterra : Critiques non disponibles

5. Notta : Le meilleur pour résumer les transcriptions de réunions

via Notta.ai Notta est avant tout une application de prise de notes, mais elle est capable d'analyser les nuances d'un dialogue. C'est donc l'outil idéal pour résumer les transcriptions de webinaires et de podcasts.

J'ai apprécié la façon dont Notta crée des chapitres pour chaque résumé de transcription - on a l'impression de lire un article de blog ou un livre, et pas seulement une série de puces.

Vous pouvez également utiliser Notta dans votre documents de récapitulation de réunion pour en tirer des informations utiles.

Notta meilleures caractéristiques

Génère des résumés par chapitre de toutes vos transcriptions et de tous vos documentscréer des documents de processus* Utiliser des modèles personnalisables pour différents types de réunions

Partager le texte résumé à l'aide d'un lien

Limites de Notta

Le générateur de résumé n'est disponible que dans l'offre payante

Il n'est pas possible de résumer directement des PDF ou des articles web

Prix de Notta

**Gratuit

Pro: $14.99/utilisateur par mois

$14.99/utilisateur par mois Business: $27.99/utilisateur par mois

$27.99/utilisateur par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : Indisponible

6. Paraphraser.io : Meilleur résumeur de texte long gratuit

via Paraphraser.io Vous souhaitez résumer des documents volumineux ? Paraphraser.io est une excellente option. J'ai essayé de résumer un article scientifique de 15 000 mots, et les résultats étaient excellents.

Il affiche également des détails tels que le nombre de mots, de caractères, de phrases et de paragraphes du texte original. Cela permet de comparer le résumé avec l'original. Cependant, il n'est pas possible de créer des résumés personnalisés basés sur des éléments tels que le ton ou les mots-clés.

Bien que Paraphraser.io permette également de générer des résumés sous forme de puces, je les ai trouvés décousus et sans contexte original dans certains cas. J'ai également testé ses capacités de résumé en français, et les résultats ont été satisfaisants.

Les meilleures caractéristiques de Paraphraser.io

Génère des résumés en neuf langues, dont le français, le turc et le portugais

Paraphrase le résumé généré pour le simplifier davantage

Vérifier le plagiat et les erreurs grammaticales dans le cadre du plan gratuit

Résumer facilement des articles longs et des documents académiques

Limitations de Paraphraser.io

Pas d'invites pour le résumé

Certaines fonctionnalités de l'interface utilisateur, comme le curseur de longueur du résumé, peuvent prêter à confusion

Prix de Paraphraser.io

**Gratuit

Basic: A partir de $7/utilisateur par mois

A partir de $7/utilisateur par mois Entreprise: À partir de 35 $/utilisateur par mois

G2 : Critiques non disponibles

: Critiques non disponibles Capterra : Critiques non disponibles

7. Jasper : Le meilleur pour les équipes d'entreprise

via Jasper Jasper est bien connu pour être un générateur de contenu d'IA conçu pour les équipes d'entreprise. Mais l'une de ses fonctionnalités comprend également le résumé de texte par l'IA.

J'ai téléchargé mon texte dans Jasper et généré des résumés en utilisant l'une des trois invites par défaut et ma propre invite. Bien que les invites par défaut fonctionnent bien, vous obtiendrez de meilleurs résultats en ajoutant plus de contexte à vos invites personnalisées.

L'option "Audience", qui génère le résumé pour différents types d'audience, est une fonctionnalité qui m'a impressionné. Par exemple, j'ai obtenu un résumé très facile à comprendre d'un article sur la NFT.

Jasper propose un essai gratuit de 7 jours (une carte de crédit est nécessaire) afin que vous puissiez explorer ses fonctionnalités avant de l'acheter.

Les meilleures caractéristiques de Jasper

Génère des résumés dans plus de 25 langues

Utilisez l'extension Jasper Chrome pour résumer facilement des e-mails et des documents Google

Utilisez l'IA Copilot pour créer des résumés dans la voix et le ton de votre marque

Limites de Jasper

Pas de plan gratuit

Ne résume pas les PDF

Prix de Jasper

Creator: $49/siège par mois

$49/siège par mois Pro: 69 $ par siège et par mois

69 $ par siège et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Jasper ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (1200+ commentaires)

: 4.7/5 (1200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1800+ commentaires)

8. Writesonic : Le meilleur synthétiseur de texte AI pour générer des accroches marketing

via Writesonic Writesonic utilise le LLM d'OpenAI pour la synthèse, mais il a été formé spécifiquement au contenu marketing. Cela en fait un excellent générateur de résumé pour les spécialistes du marketing. Par exemple, vous pouvez lui demander de générer une accroche pour des posts sur les réseaux sociaux à partir d'un article long format. Et vous pouvez régénérer le résumé pour le modifier.

La fonction Article Writer 6 est particulièrement intéressante. Il m'a suffi de donner un sujet (démonstrations interactives) et de choisir quelques références. En quelques minutes, Writesonic a créé un brouillon avec les contributions de toutes ces références. Il cite également les références, ce qui vous permet de revenir à ces articles pour approfondir vos recherches.

Un véritable gain de temps pour les rédacteurs en phase de recherche et d'ébauche !

Les meilleures caractéristiques de Writesonic

Résumez plusieurs articles de blog et réécrivez-les en un seul article long format

Créez des résumés de vos articles spécifiques à un canal en un seul clic et distribuez-les facilement

Générer des résumés dans plus de 25 langues, y compris le français, l'espagnol et le japonais

Limitations de Writesonic

La qualité du résumé dépend du nombre de crédits. Générer des résumés de qualité supérieure peut donc s'avérer coûteux

Prix de Writesonic

Standard: 99 $ par mois (inclut 1 membre de l'équipe)

99 $ par mois (inclut 1 membre de l'équipe) Professionnel: 199$ par mois (inclut 3 membres de l'équipe)

199$ par mois (inclut 3 membres de l'équipe) Avancé: 399 $ par mois (5 membres de l'équipe)

G2 : 4.7/5 (1900+ commentaires)

: 4.7/5 (1900+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1900+ critiques)

9. Gimme Summary AI : Meilleur résumeur d'articles gratuit pour les navigateurs Chrome

via Chrome Web Store Combien de fois avez-vous mis un article en favori pour le lire plus tard parce que vous étiez pressé par le temps ? Grâce aux extensions Chrome ou Brave de Gimme Summary AI, je peux obtenir en quelques secondes une vue d'ensemble des principaux points de discussion de n'importe quel article en ligne.

Et le plus beau, c'est que je n'ai pas besoin de copier et de reproduire le texte Je n'ai pas besoin de copier et coller les articles dans différents onglets pour obtenir le résumé.

Cependant, comme Gimme Summary AI est basé sur ChatGPT, il m'est demandé d'aller dans la fenêtre de ChatGPT pour m'authentifier lorsque je demande à générer un résumé, ce qui peut être gênant.

Les meilleures caractéristiques de Gimme Summary AI

Générer en un clic des résumés d'articles web directement à partir de leur page web

Obtenez des résumés AI gratuits sans publicité et sans avoir à donner vos coordonnées

Limitations de Gimme Summary AI

Ne prend en charge que l'anglais

Comme il s'agit d'un projet open-source, il peut parfois être bogué

Prix de Gimme Summary AI

Gratuit

Gimme Summary AI ratings and reviews

G2 : Critiques non disponibles

: Critiques non disponibles Capterra : Critiques non disponibles

10. Copy.ai : Meilleur pour résumer des documents en masse

via Copie.ai Parfois, même le fait de résumer le contenu peut devenir une énorme perte de temps, surtout si vous êtes un spécialiste du marketing qui doit résumer des blogs en bullet points pour les médias sociaux ou un étudiant en recherche qui doit lire une centaine d'articles de recherche différents pour un travail que vous êtes en train de rédiger.

Dans ce cas, Copy.ai est le choix idéal. Son fonctionnalités d'automatisation du flux de documents vous permettent de rationaliser le processus de résumé.

Je l'ai utilisé pour rédiger un article de blog sur le leadership éclairé. J'ai simplement créé une invite de résumé décrivant mes besoins spécifiques. Copy.ai a ensuite condensé mes entretiens avec les PME, en compilant les points clés de chaque conversation en un seul résumé concis.

Les meilleures caractéristiques de Copy.ai

Utilisez les modèles de résumé de Copy.ai pour rédiger vos résumés et gagner du temps

Créez des flux de travail automatisés pour générer des résumés de documents multiples ou même des résumés de différentes versions d'un document avec une seule invite

Générer des méta titres et descriptions optimisés pour le référencement (SEO) pour vos articles de blog en un seul clic

Limitations de Copy.ai

Les flux de travail automatisés ne sont disponibles que dans les plans payants

Copy.ai ne résume pas les articles web à partir des URLs

Prix de Copy.ai

**Gratuit

Débutant: 49$/utilisateur par mois

49$/utilisateur par mois Avancé: 249$ pour 5 utilisateurs par mois

G2 : 4.7/5 (150+ commentaires)

: 4.7/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (60 commentaires)

Générer des résumés et saisir les points clés immédiatement avec ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'un générateur de résumés AI pour le travail - pour résumer des documents, des fils de discussion, des transcriptions de réunions, etc. - alors ma meilleure suggestion est ClickUp. Vous avez besoin des points clés d'une réunion sous forme de puces pour une lecture rapide ? Ou peut-être souhaitez-vous mettre en évidence les messages d'une personne dans un fil de discussion ? Tout cela est possible avec ClickUp Brain.

Je reconnais que la création de résumés peut vous faire gagner beaucoup de temps. Mais pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi ne pas investir dans une plateforme qui fait bien plus pour simplifier votre travail et vous faire gagner du temps ?

C'est pourquoi je vous recommande ClickUp qui, en plus de résumer des textes, peut vous aider à gérer des projets, à collaborer avec votre équipe et à organiser vos tâches. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience pratique des capacités de résumé de l'IA de ClickUp.