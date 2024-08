10 meilleurs outils logiciels de workflow documentaire en 2024

L'optimisation de vos flux de travail documentaires est la clé de la bonne marche de vos activités. Il ne s'agit pas d'un exercice ponctuel, mais de quelque chose que vous devez effectuer régulièrement pour garantir une efficacité maximale.

Vous devez sans cesse vous demander si vos flux de travail sont efficaces et bien organisés. À font-ils l'objet d'approbations rapides et indiquent-ils clairement les responsabilités ? À faire en sorte qu'ils soient lents et désorganisés, avec des retards et de la confusion qui entravent la progression ?

Réfléchissez aux flux de travail de votre entreprise concernant les documents. Envisagez les scénarios suivants pour évaluer la situation de votre organisation :

Les instructions sont-elles invitées, les demandes de projet sont-elles enregistrées avec précision et les rôles sont-ils clairs comme de l'eau de roche ?

Ou êtes-vous confronté à des retards d'approbation, à des demandes de projet bloquées et à une confusion généralisée sur qui fait quoi ?

Si vous êtes dans ce dernier cas, c'est que vos flux de travail ont besoin d'être transformés. Les logiciels de flux de travail documentaire sont une solution garantie pour rationaliser les opérations quotidiennes. Ces outils amélioreront l'efficacité en rationalisant vos processus d'entreprise.

Le choix du bon logiciel de flux de travail documentaire est crucial pour affiner et optimiser votre machine organisationnelle.

Qu'est-ce qu'un logiciel de flux de travail documentaire?

Un logiciel de flux de travail documentaire vous aide à gérer l'ensemble du cycle de vie des documents. Il rationalise la création de documents, en commençant par l'idéation, et inclut le contrôle des versions, le suivi des approbations, le partage et le stockage du contenu.

Explorons comment les meilleurs outils de flux de travail documentaire de 2024 peuvent révolutionner les opérations de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de flux de travail documentaire

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de flux de travail documentaire, vous devez vous concentrer sur les fonctionnalités qui améliorent l'efficacité, rationalisent les opérations et protègent vos données. Les éléments clés à rechercher comprennent :

L'automatisation du flux de travail : choisissez un logiciel de flux documentaire capable d'automatiser les tâches répétitives, de l'acheminement des documents aux processus d'approbation, ce qui permet à votre équipe de se libérer des tâches manuelles

: choisissez un logiciel de flux documentaire capable d'automatiser les tâches répétitives, de l'acheminement des documents aux processus d'approbation, ce qui permet à votre équipe de se libérer des tâches manuelles Gestion documentaire basée sur le cloud : Accédez aux documents partout et à tout moment, en veillant à ce que votre équipe reste sur la même page, qu'elle travaille à distance ou au bureau

: Accédez aux documents partout et à tout moment, en veillant à ce que votre équipe reste sur la même page, qu'elle travaille à distance ou au bureau Flux de travail complet pour la gestion des documents : recherchez des solutions qui offrent un système de gestion des documents robuste - de la création, la numérisation et l'archivage à la récupération et la suppression - améliorant la gestion du cycle de vie des documents

: recherchez des solutions qui offrent un système de gestion des documents robuste - de la création, la numérisation et l'archivage à la récupération et la suppression - améliorant la gestion du cycle de vie des documents Fonctionnalités de sécurité avancées: Assurez-vous que le logiciel de gestion des documents dispose de protocoles de sécurité robustes, y compris des permissions d'accès et des pistes d'audit, afin de protéger les informations sensibles

Assurez-vous que le logiciel de gestion des documents dispose de protocoles de sécurité robustes, y compris des permissions d'accès et des pistes d'audit, afin de protéger les informations sensibles Capacités d'intégration: Sélectionnez un logiciel de gestion des documents qui s'intègre de manière transparente à vos outils et systèmes existants, permettant ainsi un flux de travail unifié

Sélectionnez un logiciel de gestion des documents qui s'intègre de manière transparente à vos outils et systèmes existants, permettant ainsi un flux de travail unifié Personnalisation et évolutivité: Optez pour des plateformes qui offrent des modèles personnalisés, le traitement des formulaires et une interface "glisser-déposer", vous permettant d'adapter les flux de travail à vos processus d'entreprise uniques

Optez pour des plateformes qui offrent des modèles personnalisés, le traitement des formulaires et une interface "glisser-déposer", vous permettant d'adapter les flux de travail à vos processus d'entreprise uniques Gestion avancée des utilisateurs: Recherchez des fonctionnalités clés qui vous permettent de gérer les rôles et les responsabilités des utilisateurs, en veillant à ce que seul le personnel autorisé puisse accéder aux documents, les modifier ou les partager

Les 10 meilleurs logiciels de flux de travail documentaire à utiliser en 2024

Le bon logiciel de workflow documentaire devrait gérer les flux de travail documentaires complexes avec finesse et fournir un logiciel de workflow documentaire évolutif, sécurisé et intégratif pour répondre à l'évolution des besoins de votre entreprise. Voyons les 10 meilleurs logiciels de flux de travail documentaire en 2024.

1. ClickUp

En plus d'être un outil de gestion de projet holistique, ClickUp est un outil complet pour rationaliser la création, la gestion et la collaboration des documents. Il s'agit d'un hub central pour gérer la façon dont les documents sont partagés, modifiés, révisés et échangés entre les membres de l'équipe, favorisant ainsi un meilleur contrôle et une meilleure organisation.

La polyvalence de ClickUp est évidente dans ses capacités d'extension, qui se connectent à plus de 1 000 outils. Les intégrations natives se synchronisent avec votre flux de travail existant et fournissent une plateforme unifiée pour les tâches et les projets.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Documents ClickUp DocuWare permet aux entreprises de rationaliser les opérations de différents services, tels que les ventes, les ressources humaines et les finances. En concevant et en automatisant des processus adaptés à vos besoins spécifiques, DocuWare propulse votre équipe vers des niveaux de productivité accrus.

Les meilleures fonctionnalités de DocuWare

Automatisation efficace des flux de travail personnalisés grâce au logiciel de gestion des flux de documents de DocuWare, à l'aide d'une interface de type " glisser-déposer "

Assurer la précision du traitement des documents et de la prise de décision grâce à un contrôle approfondi et à la transparence

Accédez aux tâches de flux de travail documentaire n'importe où grâce à l'assistance mobile et gérez efficacement les tâches avec des mises à jour automatiques, des affectations claires, des escalades et des règles de substitution

Limites de DocumentWare

Le travail avec des documents hors ligne peut poser des défis, ce qui pourrait nuire à la productivité dans les instances sans accès à Internet

Les fonctions complètes de DocuWare s'accompagnent d'une courbe d'apprentissage qui peut être abrupte pour certains, en particulier ceux qui n'ont pas de connaissances techniques

Tarification de DocuWare

Tarifs personnalisés

Évaluations documentaires

G2: 4.5/5 (220 votes)

4.5/5 (220 votes) Capterra: 4.6/5 (88 votes)

3. Fluix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Fluix-task-automation-1400x788.png Automatisation des tâches de Fluix /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne la vie de l'homme est un tout Fluix transforme les processus papier encombrants en flux de travail documentaires numériques rationalisés. L'adoption de Fluix permet à votre organisation d'adopter un environnement sans papier, d'automatiser les tâches de routine et d'éliminer les goulets d'étranglement qui entravent la productivité.

Que vous soyez un leader du marché ou une entreprise en pleine croissance, la suite d'outils de Fluix est conçue pour renforcer votre cadre opérationnel grâce aux documents numériques et à l'automatisation du flux de travail documentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Fluix

Centraliser les logiciels de gestion documentaire avec Fluix pour plus de précision, de sécurité et de conformité

Contrôler les processus pour accélérer les approbations et améliorer la conformité avec Fluix

Transformer les données en informations stratégiques pour une prise de décision éclairée et une amélioration opérationnelle avec Fluix

Accédez à des informations opportunes et précises à partir d'une source unifiée, permettant une prise de décision basée sur les données

Les limites de Fluix

Les capacités de création de formulaires de Fluix peuvent être complexes et représenter un défi pour les utilisateurs quotidiens

Les utilisateurs sont gênés par la nécessité de passer d'une barre d'outils à l'autre pour surligner et annoter, et le processus d'ajout de signets est fastidieux

Tarification de Fluix

**Offre de base : $$$a par utilisateur et par mois, avec un minimum de 10 utilisateurs

Évaluations Fluix

G2: 4.8/5 (18 votes)

4.8/5 (18 votes) Capterra: 4.8/5 (45 votes)

4. DocuSign

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/DocuSign-1400x840.png Signature d'un document à l'aide de DocuSign /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de signer un document à l'aide de DocuSign DocuSign DocuSign propose des solutions logicielles de flux de travail documentaire pour rationaliser le processus d'accord dans diverses fonctions de l'entreprise. Il est utile pour les signatures électroniques et aide à transformer l'ensemble du cycle de vie des accords, de la création à l'exécution et à la gestion.

Fonctionnalités principales de DocuSign

Envoyez, signez et approuvez numériquement des documents avec la fonctionnalité de signature électronique sécurisée et juridiquement contraignante de DocuSign, accessible sur n'importe quel appareil dans le monde entier

Automatisation de l'ensemble du processus de gestion des contrats avec le CLM de DocuSign, de la rédaction aux renouvellements, pour une efficacité accrue et une réduction des risques

Générez automatiquement des documents précis et cohérents et utilisez les analyses de DocuSign pour obtenir des informations sur les processus d'accord afin d'optimiser le flux de travail des documents

Limites de DocuSign

Les capacités hors ligne de DocuSign peuvent parfois être limitées, ce qui pose des problèmes aux utilisateurs qui ont besoin de travailler avec des documents sans accès à Internet

Tarification de DocuSign

Personnel: 15 $/mois pour les besoins de base en matière d'e-signature

15 $/mois pour les besoins de base en matière d'e-signature Standard: 45 $/mois par utilisateur pour les équipes

45 $/mois par utilisateur pour les équipes Business Pro: 65$/mois par utilisateur

65$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations de DocumentSign

G2: 4.5/5 (2,327 reviews)

4.5/5 (2,327 reviews) Capterra: 4.8/5 (517 commentaires)

5. Avokaado

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Avokaado-Storage-and-Management-1400x744.png Gestion du stockage Avokaado /$$$img/

la gestion de l'espace de stockage est une priorité Avokaado Avokaado CLM est un logiciel de flux de travail documentaire tout-en-un conçu pour permettre aux équipes des différents départements d'automatiser, de négocier, de signer électroniquement et de gérer les contrats facilement et efficacement. Il vise à éliminer le travail manuel, permettant aux organisations de se concentrer sur les tâches stratégiques en tirant parti de la puissance de l'automatisation du flux de travail dans leurs processus contractuels.

Les meilleures fonctionnalités d'Avokaado

Automatisation de la création, de la négociation et de la gestion des contrats avec Avokaado CLM pour accélérer le cycle de vie et garantir la conformité et l'exactitude

Améliorer la collaboration des équipes sur les contrats avec Avokaado, pour une communication et un flux de travail fluides avec toutes les parties prenantes

Accélérer les processus d'approbation grâce aux fonctionnalités de signature électronique sécurisées d'Avokaado CLM, qui permettent d'apposer des signatures électroniques de n'importe où et à tout moment

Limites d'Avokaado

Les utilisateurs travaillant sur de petits écrans d'ordinateurs portables peuvent éprouver des difficultés à lire le texte dans le processus de création de projet, en particulier lorsque des options apparaissent sur le côté droit, masquant la vue du champ de texte principal

Tarification d'Avokaado

Compte Free: Utilisateurs illimités, jusqu'à cinq documents par mois

Utilisateurs illimités, jusqu'à cinq documents par mois Environnements de travail privés : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Solution sur site: Tarification personnalisée

Évaluations d'Avokaado

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. FileHold

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/FileHold-Document-Management-System.png Système de gestion de documents FileHold /$$$img/

le système de gestion des documents FileHold /%img/ est un système de gestion de l'information G2 FileHold est conçu pour rationaliser et automatiser les flux de travail documentaires, en garantissant un accès sécurisé et contrôlé aux documents au sein d'une organisation. Conçu pour les entreprises à la recherche d'un système de gestion des documents efficace, FileHold est un outil de gestion des documents un flux de travail efficace pour la gestion des documents fileHold offre diverses fonctionnalités permettant d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la conformité des documents.

Les meilleures fonctionnalités de FileHold

Améliorez la sécurité et la conformité des documents grâce à l'accès sécurisé et contrôlé aux documents de FileHold, réservé aux utilisateurs autorisés

Rationaliser les opérations avec des flux de travail personnalisables pour l'examen et l'approbation des documents, en automatisant les processus d'entreprise

Maintenir la productivité grâce à l'accès aux documents à tout moment et en tout lieu depuis n'importe quel appareil avec FileHold

Les limites de FileHold

Les capacités de l'application mobile de FileHold sont limitées

La complexité de la configuration des rôles et des permissions de sécurité peut être décourageante, entraînant potentiellement des risques pour la sécurité des données si elle n'est pas correctement gérée

Tarifs de FileHold

Prix personnalisé

Conserver les évaluations

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (45 commentaires)

7. CFlow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/CFlow-Workflow.png Constructeur de flux de travail sur CFlow /$$$img/

via Flux CF CFlow est une plateforme de flux de travail documentaire sans code qui révolutionne la façon dont les entreprises gèrent leurs processus opérationnels. Elle élimine les formulaires papier traditionnels, les e-mails et les feuilles de calcul en introduisant l'automatisation du flux de travail qui promet efficacité et productivité.

Les meilleures fonctionnalités de CFlow

Lancez l'automatisation du travail avec la bibliothèque de modèles de flux de documents prêts à l'emploi de Cflow pour différents départements

S'intégrer en toute transparence avec des outils tiers via l'intégration API facile de Cflow avec G Suite, Office 365, et plus encore

Assurer la sécurité des données avec un cryptage robuste et des sauvegardes automatisées dans des centres de données AWS à l'épreuve des balles

Permettre des approbations flexibles, permettant aux utilisateurs non-Cflow d'approuver les demandes, améliorant ainsi l'utilité

Limites deCFlow

Il y a eu des instances de performances lentes lors de transferts de données à haut volume,

Tarification deCFlow

Forfait Joyeux: $$$$a par utilisateur pour un minimum de 10 utilisateurs

$$$$a par utilisateur pour un minimum de 10 utilisateurs Plan Joy: $$$$$$$$$$$$$$$$$ par utilisateur pour un minimum de 10 utilisateurs

$$$$$$$$$$$$$$$$$ par utilisateur pour un minimum de 10 utilisateurs Plan Bliss: $22/mois par utilisateur pour un minimum de 10 utilisateurs

ÉvaluationsCFlow

G2: 5.0/5 (53 commentaires)

5.0/5 (53 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Docsumo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Docsumo-workflow.png Flux de travail pour le traitement des documents de Docsumo /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Docsumo Docsumo est un logiciel de flux de travail documentaire conçu pour extraire efficacement et précisément des données à partir de documents non structurés.

Destiné à transformer le flux de travail de traitement des documents pour les industries telles que la finance, l'assurance, l'immobilier et les prêts, Docsumo offre un intervalle de fonctionnalités conçues pour minimiser l'effort manuel et maximiser la précision des données.

Fonctionnalités de Docsumo

Utilisez les API préformées de Docsumo pour un déploiement immédiat sur des documents tels que les factures et les identifiants

Améliorez la précision de l'extraction des données grâce à l'apprentissage automatique de Docsumo qui apprend à partir de chaque document

Extraire efficacement des données à partir de tableaux de documents complexes avec Tableur Vision

Évaluer la fiabilité des données grâce aux scores de confiance de Docsumo en matière de précision des données

Limites de Docsumo

L'installation initiale et l'entraînement des modèles peuvent prendre plus de temps que prévu, en particulier pour les documents présentant une variance importante

Tarification de Docusumo

**Forfait croissance : à partir de 500 $/mois

Forfait Business: Prix personnalisé

Prix personnalisé Forfait Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations Docusumo

G2: 4.7/5 (46 commentaires)

4.7/5 (46 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Document Logistix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Document-Logistix.png Document Manager de Document Logistix /$$$img/

le système de gestion des documents de Document Logistix est un outil de gestion des documents la logistique des documents Document Logistix offre des solutions de gestion de documents pour rationaliser et automatiser les processus de flux de travail des documents dans divers secteurs, notamment les comptes fournisseurs, les ressources humaines, les achats, etc. Les solutions sont flexibles et peuvent être déployées sur site, dans le cloud ou en tant que SaaS pour répondre aux besoins uniques des différentes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Document Logistix

Automatisez les opérations de front et de back-office grâce à des solutions complètes de flux de travail documentaire pour la transformation numérique des documents

Accédez à des applications sectorielles pour la logistique, l'éducation, la fabrication, et plus encore, afin de répondre aux défis uniques de l'industrie

Améliorer l'efficacité avec des capacités d'intégration pour les systèmes hérités et une solution de flux de documents de premier plan sans perturber le flux de documents existant

Limites de Document Logistix

Document Logistix ne dispose pas de services complets d'assistance technique et de formation, d'où un manque de satisfaction des clients et d'apprentissage continu

Tarification de Document Logistix

Prix personnalisé

Évaluations des documents Logistix

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Revver

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Revver-dashboard-1400x646.png Tableau de bord Revver /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Revver la revue de l'entreprise Revver, anciennement eFileCabinet, transforme les systèmes de gestion documentaire d'une tâche complexe en une activité facile pour la croissance et l'impact positif. Cette plateforme innovante offre une suite complète d'outils pour numériser, automatiser et optimiser les processus dépendant des documents, en favorisant de meilleures pratiques de travail et en rationalisant les opérations des entreprises dans divers secteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Revver

Automatisation du stockage et de l'organisation des documents pour mettre fin au chaos du contenu avec Revver

Garantir la récupération instantanée des documents, en réduisant considérablement le temps de recherche

Accélérez votre flux de travail grâce à la signature électronique et aux outils de collaboration pour un partage transparent des documents

Gagnez en efficacité et minimisez les erreurs humaines en automatisant les processus d'entreprise et les tâches répétitives

Assurer la protection des documents grâce à une sécurité de niveau bancaire et à des fonctionnalités de gouvernance complètes

Limites des réviseurs

Certains utilisateurs ont exprimé le besoin de disposer de ressources de formation plus accessibles pour tirer pleinement parti de ses fonctionnalités

Tarification de Revver

Prix personnalisé

Évaluations des réviseurs

G2: 4.3/5 (355 commentaires)

4.3/5 (355 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Power Your Documents, Elevate Your Business with ClickUp (Améliorez vos documents, augmentez votre Business avec ClickUp)

L'exploration des options de logiciels de flux de travail documentaire révèle l'importance de choisir une solution qui :

Gère efficacement les documents de l'entreprise

Automatise les opérations grâce à des flux de travail documentaires automatisés

Le choix du bon logiciel de flux de travail documentaire peut transformer les opérations de votre entreprise du chaos à l'efficacité. Bien que chaque plateforme offre des fonctionnalités uniques, ClickUp se distingue comme le meilleur logiciel de flux de documents, grâce à sa capacité à transformer les documents papier en un format numérisé et facilement gérable.

Avec son ClikUp Docs polyvalent, ses modèles personnalisables et ses intégrations robustes, ClickUp simplifie le système de gestion des documents et améliore la collaboration et la productivité. Ses outils alimentés par l'IA rationalisent davantage votre flux de travail documentaire, garantissant que votre équipe achève les tâches avec précision et rapidité.

Pour les entreprises prêtes à élever leur flux de travail documentaire, l'adoption de la plateforme innovante de ClickUp est la prochaine étape pour stimuler l'innovation et la croissance. S'inscrire gratuitement et commencez votre voyage vers l'excellence opérationnelle.