Les 10 meilleurs outils logiciels de collaboration documentaire en 2024

vous êtes à la recherche du logiciel de collaboration documentaire parfait ?

En tant que gestionnaire de contenu, trouver le meilleur logiciel de collaboration documentaire a été essentiel pour améliorer mon flux de travail. Avec le bon, mon équipe a pu travailler de manière productive et collaborer en temps réel, ce qui a favorisé la créativité et l'innovation. Mais avec le grand nombre d'outils de collaboration documentaire disponibles aujourd'hui, il a été très difficile de choisir celui qui répondait le mieux aux besoins de mon équipe.

Pour faciliter la vie de tous les gestionnaires de contenu, nous avons décidé de présenter tout ce qu'il faut savoir sur les logiciels de collaboration documentaire. Nous mettrons également l'accent sur les 10 meilleurs outils de collaboration documentaire afin de faciliter le processus de prise de décision.

Qu'est-ce qu'un logiciel de collaboration documentaire ?

Les logiciels de collaboration documentaire fournissent aux équipes la plateforme adéquate pour collaborer efficacement .

Qu'il s'agisse d'un Google Doc, d'un PDF, d'une feuille de calcul ou de toute autre chose, vous pouvez compter sur les outils de collaboration documentaire pour vous aider, vous et votre équipe, à y voir plus clair.

La création d'un environnement de travail collaboratif présente de nombreux avantages. La collaboration documentaire peut aider les équipes à améliorer la prise de décision, l'alignement des équipes et à accroître la confiance des parties prenantes.



10 meilleurs logiciels de collaboration documentaire en 2024

1. ClickUp - Le meilleur pour les documents collaboratifs



ClickUp est un outil de collaboration documentaire robuste qui rationalise la communication au sein de l'équipe, la gestion de projet et le partage d'informations. Il permet aux utilisateurs de créer, modifier et partager des documents en temps réel, favorisant ainsi une collaboration transparente.

Grâce à des fonctionnalités telles que les tâches, les commentaires et l'historique des versions, il garantit la transparence et la responsabilité. Ses capacités d'intégration avec d'autres applications et outils améliorent ses fonctions, ce qui en fait une solution tout-en-un pour une application efficace une collaboration efficace au sein de l'équipe .

ClickUp fonctionnalités clés Documents ClickUp sont une solution intégrée de collaboration documentaire pour votre équipe. Voici un aperçu plus détaillé de ce que vous obtenez avec ClickUp Docs :

CLICKUP BRAIN notre assistant de rédaction IA qui peut être utilisé dans les documents pour écrire, résumer, paraphraser, reformater des notes, et plus encore !Modification en cours .

3. Google Docs - Idéal pour les utilisateurs de l'environnement de travail Google

Via Google DocsGoogle Docs est un logiciel de collaboration documentaire gratuit très apprécié pour sa fonctionnalité d'enregistrement automatique. Cette plateforme de collaboration offre également des options de modification en cours et de mise en forme intelligentes pour faciliter l'organisation de l'information .

Les fonctionnalités clés de Google Docs

Des modèles prêts à l'emploi permettent aux équipes de mettre en forme rapidement leurs documents

Accédez à plusieurs permissions de partage différentes sur votre Google Docs

La fonctionnalité de dessin vous permet d'ajouter des dessins uniques à votre document

La fonctionnalité d'enregistrement automatique permet à votre équipe de ne pas perdre d'informations essentielles

La fonction de recherche et de remplacement permet de trouver rapidement des termes

Les pros de Google Docs

Interface facile à utiliser

Fonctionnalités d'édition de texte enrichi

S'intègre bien aux autres applications Google

Flexibilité d'importation et d'exportation pour le partage de documents

Les inconvénients de Google Docs

Nécessite une connexion internet, sauf si vous utilisez l'extension Chrome

N'offre pas d'assistance pour l'annotation des PDF

Difficile à utiliser en tant quesystème de base de connaissances #### prix des Google Docs

Les fonctionnalités essentielles pour cette outil de collaboration entre équipes sont disponibles gratuitement. Pour plus de fonctions, les forfaits payants commencent à 6 $/utilisateur par mois.

Évaluation des utilisateurs de Google Docs

G2 : 4.7/5 (5000+ avis)

Capterra : 4.7/5 (22000+ avis)

4. Microsoft OneDrive - Le meilleur pour les utilisateurs de Microsoft





Via Microsoft OneDrive OneDrive est une application de stockage cloud de Microsoft qui permet aux équipes de collaborer en stockant et en partageant des fichiers dans le cloud.

Mais cet outil va-t-il réellement conduire votre équipe vers la réussite ? Jetons un coup d'œil :

Les fonctionnalités clés de Microsoft OneDrive

Espace de stockage cloud pour le partage de fichiers

Le contrôle des versions aide votre équipe à gérer la rédaction et les révisions

Notifications de commentaires pour des alertes en temps réel

Fonctionnalité de gestion des permissions

Fonctionnalités de révision des documents et de collecte des commentaires

Les pros de Microsoft OneDrive

Embarquement facile

Espaces de stockage de fichiers gratuits de 5 Go et possibilité pour les équipes de gagner plus d'espace grâce à l'incitation au parrainage

Compatible avec les appareils iOS, Chrome, Android et Mac

S'intègre à d'autres applications Microsoft Office comme Microsoft Teams

Les inconvénients de Microsoft OneDrive

Difficulté pour la révision, la modification en cours et le partage des documents en dehors de Microsoft365

Pas de fonction bloc-notes intégrée

Problèmes de confidentialité car les fichiers stockés sont analysés à la recherche de "contenus répréhensibles"

Prix de Microsoft OneDrive

Les forfaits d'équipe pour cet outil de collaboration documentaire commencent à 5 $/utilisateur par mois.

Évaluation des utilisateurs de Microsoft OneDrive

G2 : 4.2/5 (7000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (8000+ avis)

5. Dropbox Paper - Le meilleur pour les listes de tâches collaboratives

Via Dropbox Dropbox Paper est un outil de collaboration en ligne qui favorise le travail d'équipe grâce au partage de fichiers.

Mais y a-t-il une raison pour laquelle nous avons fait couler ce logiciel de collaboration au bas de notre liste ?

Voyons voir.

Dropbox Paper fonctionnalités clés

Listes d'À faire avec dates d'échéance pour aider votre équipe à établir des forfaits

Échéanciers avecles jalons du projet pour planifier chaque étape d'un projet

L'intégration de médias riches vous permet de créer des documents dynamiques

La fonctionnalité de prise de notes offre à votre équipe un espace de planification personnel

Les mentions @ de l'équipe augmentent la visibilité des commentaires et favorisent la collaboration

Les pros de Dropbox Paper

Vous pouvez faire un zoom avant et arrière sur les échéanciers pour afficher les forfaits hebdomadaires et annuels

L'outil d'échéancier est personnalisable, ce qui permet d'améliorer l'organisation de l'équipe

Outil adapté aux rédacteurs qui ont besoin de d'une collaboration sur le contenu * Propose des modèles pour vous aider à démarrer rapidement

Dropbox Paper contre

Pas de mode hors ligne disponible

Un nouveau fichier est créé chaque fois que plusieurs utilisateurs affichent un fichier et que l'un d'entre eux enregistre des modifications

Options de mise en forme limitées

Prix de Dropbox Paper

Cet outil de collaboration documentaire propose un forfait Free et des forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur par mois.

Évaluation des utilisateurs de Dropbox Paper

G2 : 4.1/5 (4400+ avis)

Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

6. ONLYOFFICE - Le meilleur document collaboratif open-source

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/OnlyOffice-Product-Example.png Exemple de produit OnlyOffice /$$$img/

Via ONLYOFFICEONLYOFFICE est un bureau collaboratif open-source qui se présente sous toutes les formes et tailles : sur site et dans le cloud, en tant qu'environnement de travail complet ou en tant que documents séparés ONLYOFFICE Docs, éditeurs de bureau et mobiles, pour les entreprises de toute taille et pour un usage personnel.

ONLYOFFICE fonctionnalités clés

Éditeurs collaboratifs pour les documents texte, les feuilles de calcul et les présentations

Possibilité de créer des formulaires PDF en ligne

Suivi des modifications, mentions, historique des versions, comparaison de documents

Discussions de documents intégrées, plugins Telegram et Jitsi

Permissions de partage avancées (commentaires, révision, remplissage de formulaires, filtrage personnalisé) et accès aux liens externes

Salles privées pour la collaboration de documents cryptés de bout en bout

Gestion des documents ainsi que les projets, l'e-mail, le CRM, le Calendrier

ONLYOFFICE pros

Compatibilité MS Office maximale avec les versions cloud et auto-hébergées

Fonctionnalités de sécurité avancées et intégration de services tiers

Forfait personnel ainsi que des applications de bureau et mobiles

Open source

ONLYOFFICE contre

Si vous préférez travailler avec des formes ODF, ces fichiers sont convertis en OOXML

Prix de ONLYOFFICE

La version cloud d'ONLYOFFICE environnement de travail est gratuite pour les petites équipes comptant jusqu'à 5 utilisateurs. Un forfait Business est proposé à partir de $$$a par utilisateur et par mois.

Les évaluations des utilisateurs de ONLYOFFICE

G2 : 4.3/5 (30+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (300+ avis)

7. Document360 - Meilleur pour la gestion des connaissances

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Document360-1400x940.png Tableau de bord Document360 /$$$img/

Via Document360 Document360 est un outil de gestion des connaissances qui permet aux équipes de créer, modifier et publier des bases de connaissances en libre-service. Cette plateforme est idéale pour les entreprises qui ont besoin de documenter des processus et des produits pour les clients ou pour un usage interne.

Caractéristiques clés de Document360

Collaboration transparente en temps réel : Plusieurs membres de l'équipe peuvent contribuer, modifier et réviser des documents simultanément.

Analyses avancées : Permet de comprendre quels articles sont les plus affichés, ce qui aide à identifier les lacunes dans la documentation.

Version et retour en arrière : Les équipes peuvent suivre les modifications, comparer les versions et revenir à un état antérieur si nécessaire.

Intégrations : Avec des outils populaires tels que Google Analytics, Intercom et Disqus.

Les avantages de Document360

API pour l'extension

Les fonctionnalités de contrôle d'accès permettent aux organisations de gérer les permissions, en veillant à ce que les bonnes personnes aient les niveaux d'accès appropriés

Document360 contre

Nécessite une certaine installation pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.

Pas de mode hors ligne pourmodifier en cours ce qui pourrait être un inconvénient pour les équipes dont les membres sont éloignés et disposent de connexions internet instables.

Prix de Document360

Démarrage: 119 $/mois (si facturé mensuellement)

119 $/mois (si facturé mensuellement) Business: $299/mois (si facturé mensuellement)

$299/mois (si facturé mensuellement) Enterprise: $599/mois (si facturé mensuellement)

Évaluation des utilisateurs de Document360

G2 : 4.7/5 (200+ avis)

Capterra : 4.7/5 (11+ avis)

8. Notion - Le meilleur pour les wikis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/NotionAI-Summary-Feature.png Fonctionnalité du résumé de NotionAI /$$$img/

Via Notion Notion combine diverses fonctions comme les notes, les tâches, les wikis et les bases de données en un seul outil polyvalent. Cet environnement de travail tout-en-un vous permet d'écrire, de forfaiter et d'organiser aux côtés de votre équipe.

Notion IA peut être ajouté à n'importe quel forfait Notion. C'est une IA outil d'écriture qui intègre différents outils d'IA pour vous aider améliorer la productivité et les délais de réalisation des projets.

Notion fonctionnalités clés

Modèles personnalisables : Pour tous les types de contenu tels que les feuilles de route, les spécifications de conception, et plus encore.

Environnements de travail collaboratifs : Permettent aux équipes de travailler sur la même page en même temps, en commentant et en ajoutant des contributions.

Flexibilité : Notion peut être tout ce que vous voulez - d'un tableau de gestion de projet à une base de données complète.

Intégration : Avec plus de 50+ outils, y compris Slack, Google Drive, et autres.

Les avantages de Notion

Obtenez des aperçus et des résumés générés par la fonctionnalité de remplissage automatique qui scanne de nombreux documents

Accédez à votre tableau de bord de n'importe où, car l'outil est disponible en ligne sur l'appareil de votre choix

Les inconvénients de Notion

Le large intervalle de possibilités peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs.

Absence d'intégration traditionnelle du calendrier et de l'e-mail.

Prix de Notion

Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Ajoutez Notion IA à n'importe quel forfait payant pour 8$ par membre/mois, facturé annuellement. 10 $ par membre/mois pour la facturation mensuelle et les forfaits Free.

Notion évaluations des utilisateurs

G2: 4.7/5 (5000+ reviews)

4.7/5 (5000+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Microsoft Word - Le meilleur pour le suivi des modifications de documents

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-174.png Microsoft Word /$$$img/

via Microsoft Microsoft Word, qui fait partie de la suite Microsoft Office, est largement utilisé pour la création de documents écrits. Il offre d'excellentes fonctionnalités de collaboration documentaire, facilitant le partage, la collaboration et le suivi des modifications apportées aux documents Word.

Caractéristiques clés de Microsoft Word

Collaboration en temps réel : Les personnes peuvent collaborer efficacement en travaillant simultanément sur le même document.

Commentaire et révision : Les fonctionnalités permettent aux membres de l'équipe d'ajouter des notes, d'effectuer des révisions et de mettre du texte en évidence.

Intégration : Avec d'autres applications Microsoft Office comme Excel, PowerPoint et OneDrive.

Accessibilité : Accédez aux documents n'importe où, n'importe quand, à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet.

Les pros de Microsoft Word

Fonctionnalités favorisant la collaboration, telles que le suivi des modifications, les commentaires et la coécriture en temps réel

Sécurisez vos documents grâce à la protection par mot de passe, pour ne pas avoir à vous soucier d'un accès non autorisé

Les inconvénients de Microsoft Word

Difficile à gérer si un grand nombre de personnes modifient le document en cours.

Capacités de collaboration limitées pour les besoins de modification en cours complexes.

Prix de Microsoft Word

Version gratuite à période limitée

Licences personnalisées pour les particuliers et les entreprises

Évaluation des utilisateurs de Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1700+ commentaires)

4.7/5 (1700+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

10. Zoho WorkDrive - Le meilleur pour la gestion de documents

Via Zoho WorkDrive Zoho WorkDrive est un environnement de travail d'équipe en ligne conçu pour la gestion de documents et la collaboration. Il fournit aux équipes un espace sécurisé pour stocker, partager et gérer des fichiers sans effort.

Caractéristiques clés de Zoho WorkDrive

Dossiers d'équipe : Créez des dossiers pour des équipes spécifiques afin d'organiser leur travail et de collaborer.

Suite bureautique Zoho intégrée : Permet de créer et de modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations.

Accès basé sur les rôles : Permet de s'assurer que les bonnes personnes ont le bon accès aux documents.

Intégration : Avec d'autres applications Zoho et des applications tierces.

Les avantages de Zoho WorkDrive

Les applications Android et iOS facilitent le travail depuis n'importe où

Permissions granulaires pour contrôler l'accès des utilisateurs au contenu

Les inconvénients de Zoho WorkDrive

L'interface n'est pas aussi conviviale par rapport à d'autres outils de collaboration documentaire.

Les formats de fichiers limités sont assistés pour la prévisualisation des fichiers.

Prix de Zoho WorkDrive

Version Free

**Version standard 4 $/mois par utilisateur

Premium : 6,40 $/mois par utilisateur

Évaluations des utilisateurs de Zoho WorkDrive

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (170+ commentaires)

Que rechercher dans un logiciel de collaboration documentaire ?

Outre la fonction de modification en cours, voici sept fonctionnalités essentielles que votre logiciel de collaboration documentaire doit posséder :

1. Enregistrer automatiquement

La plupart des applications de gestion de projet disposent d'une fonctionnalité autosave qui permet aux équipes de ne pas perdre d'informations importantes. En outre, vous n'aurez pas à enregistrer manuellement le document à chaque modification en cours. Après tout, nous savons tous à quel point nous pouvons oublier !

2. Contrôle de version

Le contrôle de version est une fonctionnalité de collaboration documentaire qui permet aux membres de l'équipe de revenir aux versions précédentes du document. Il permet à votre équipe de ne pas perdre d'informations importantes, en particulier lors d'une collaboration en ligne.

3. Suivi des modifications

Celui-ci est assez évident 😉

Un outil de collaboration doit littéralement vous permettre, à vous et à votre équipe, de suivre les modifications ou les cours qui ont été apportés au document, ainsi que les personnes qui les ont effectués.

4. Mises en forme multiples

Votre logiciel de collaboration documentaire doit assister différents formats de fichiers afin de ne pas vous limiter à un seul type de document. Imaginez que vous soyez obligé de toujours collaborer sur des feuilles de calcul, l'horreur !

Les commentaires sont une fonctionnalité de l'outil de collaboration qui vous permet, ainsi qu'aux membres de votre équipe, de poser des questions et de fournir un retour d'information sans modifier le document. Vous pouvez également utiliser les commentaires pour vous attribuer facilement des tâches.

6. Adapté aux mobiles

L'accessibilité mobile est une fonctionnalité essentielle de toute application de collaboration. Elle permet de s'assurer que les membres de l'équipe ont accès à l'application de collaboration l'outil de collaboration en ligne pour le travail télétravail .

Imaginez que vous ne puissiez pas joindre vos collègues en cas d'urgence au travail ! 😧

7. Un grand espace de stockage

La collaboration documentaire implique plusieurs personnes et plusieurs documents, de sorte que l'outil de collaboration que vous choisissez doit bien entendu disposer d'un grand espace de stockage.

il faut bien stocker toutes ces bonnes idées quelque part, n'est-ce pas ?

Avantages de l'utilisation d'outils de collaboration documentaire

Un excellent outil de collaboration documentaire aide les équipes à communiquer et à travailler ensemble dans un environnement de travail centralisé. Il encourage également les équipes à partager davantage d'idées et, par conséquent, à créer un meilleur environnement de travail.

Voici ce que certains des meilleurs outils de collaboration documentaire apportent au tableau :

1. Gain de temps

Les logiciels de collaboration documentaire vous aident à garder une longueur d'avance en éliminant les tâches administratives chronophages. Vous pouvez facilement rechercher des documents pertinents sans vous noyer dans la paperasse ! #Enfin

2. Améliore la communication

avez-vous déjà reçu un e-mail demandant un retour d'information avec une longue liste de CC ?

et vous vous êtes dit : "Eh, quelqu'un d'autre fournira un retour d'information"

En réalité, tout le monde pense probablement la même chose et personne ne finit par répondre à l'e-mail.

mais qu'est-ce qu'une équipe sans _$$a communication ?

Avec un logiciel de collaboration documentaire, tous les membres de l'équipe peuvent voir les commentaires en temps réel et dès qu'une personne ajoute un commentaire, il est probable que les autres membres de l'équipe lui emboîtent le pas.

Vous cherchez d'autres moyens de motiver votre équipe ? Lisez notre liste de citations inspirantes !

3. Accès à distance

Les outils de collaboration permettent à vos collaborateurs et équipes virtuelles les membres accèdent aux fichiers, aux médias et aux documents via leur appareil mobile, à tout moment et en tout lieu. Un peu comme un département virtuel pour une collaboration à distance.

Se battre pour travailler à partir de l'Accueil ? Ne vous inquiétez pas, voici quelques conseils pratiques pour le travail à domicile .

Commencer à collaborer dans les documents

Le logiciel de collaboration documentaire offre à votre équipe une plateforme pour un engagement et une communication accrus.

Bien sûr, vous pourriez vous contenter de longues chaînes d'e-mails, de coûts administratifs élevés et de membres de l'équipe désengagés, mais nous savons tous les deux que ce n'est vraiment pas l'idéal 🙅

Avec des fonctionnalités allant de collaboration en temps réel à la messagerie instantanée, les logiciels de collaboration documentaire offrent aux équipes et aux managers d'un projet tout ce dont ils ont besoin pour collaborer.

Et tandis que Google Docs et Dropbox Paper sont d'excellents outils de collaboration documentaire gratuits, ClickUp offre une collaboration documentaire d'équipe avancée et des une gestion innovante des tâches fonctionnalités qui changent complètement_ la donne.

Alors, qu'attendez-vous ? Obtenez ClickUp gratuitement et commencez à collaborer avec votre équipe dès aujourd'hui !