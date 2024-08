Les 7 principaux avantages des équipes virtuelles (2024)

prêt à découvrir les avantages des équipes virtuelles ?

Ce n'est un secret pour personne que la gestion équipes virtuelles est la nouvelle norme.

Avec la pandémie de COVID-19 qui a perturbé les activités des entreprises, la plupart des équipes ont été forcées de travailler à distance.

Nous avons découvert que la gestion d'une équipe virtuelle mondiale présente en fait ses propres paramètres !

Nous allons passer en revue les avantages des équipes virtuelles et même mettre en évidence quelques solutions faciles à mettre en œuvre pour relever les défis les plus courants des équipes à distance !

Qu'est-ce qu'une équipe virtuelle ?

Une équipe virtuelle est une équipe qui... (roulement de tambour)... travaille à distance !

Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est ?

C'est un groupe de personnes compétentes qui travaillent à distance et collaborent en ligne.

À faire la différence avec les équipes ordinaires ?

Les équipes virtuelles et les équipes ordinaires ne diffèrent pas beaucoup.

Vous pouvez avoir des équipes virtuelles Agile , Scrum et Kanban teams !

Ce sont toujours les mêmes personnes talentueuses qui peuvent faire la plupart des mêmes activités qu'elles faisaient au bureau. La seule différence est qu'ils ne sont plus physiquement présents sur le même lieu de travail.

**_Qu'est-ce que les équipes virtuelles peuvent faire ?

Les équipes virtuelles peuvent faire la plupart des choses que font les équipes au bureau avec le même niveau d'efficacité.

Et bien que cela couvre la plupart des choses, ce n'est pas tout.

Les 7 avantages des équipes virtuelles

Quels sont les avantages et les défis des équipes virtuelles ?

1. Vous pouvez économiser beaucoup d'argent

Comme teams à distance travaillent à partir de leur propre emplacement, elles sont responsables de leur :

Environnement de travail

De leur équipement

Des services publics

**Mais les entreprises ne sont pas les seules à faire des économies !

Les télétravailleurs économisent également beaucoup d'argent, car ils n'ont pas à dépenser pour leurs déplacements quotidiens ni pour d'autres dépenses liées au travail, comme des costumes flambant neufs et des repas à la cafétéria.

2. Votre équipe bénéficiera d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Personne n'aime les trajets quotidiens et le fait d'être coincé au bureau toute la journée.

Surtout s'il s'agit de votre patron.

pourquoi perdre tout ce temps et cette énergie **_pour aller _au travail alors que vous pourriez simplement travailler dès le moment où vous vous levez ?

De cette façon, vos employés peuvent maintenir un meilleur équilibre entre leur travail et leur vie privée, ce qui les rendra plus heureux.

Et quand ils seront plus heureux, ils seront plus heureux plus satisfaits sur leur travail!

3. Votre équipe sera plus productive

les employés virtuels peuvent être plus productifs que le personnel en entreprise ?

Aucune chance, n'est-ce pas ?

après tout, ils pourraient être occupés à regarder des rediffusions de The Office à la maison au lieu de travailler !

N'oubliez pas que les employés télétravailleurs peuvent choisir quand ils peuvent travailler.

pourquoi être contraint de travailler de 9 à 5 alors que vous êtes plus productif à d'autres heures de la journée ?

Le travail à distance permet à vos employés de travailler quand ils peuvent mieux se concentrer pour faire le travail terminé plus rapidement !

le résultat ?

La productivité s'en trouve accrue !

à faire ce que ça veut dire ?

Un résultat net plus sain pour votre entreprise. Les avantages d'une équipe virtuelle sont vraiment nombreux !

4. Vous pouvez accéder à un vivier global de talents

Vous voulez faire connaître vos idées au monde entier.

mais faites-vous assez de monde dans votre équipe ?

Si votre entreprise se développe rapidement et vise haut, vous aurez besoin de toutes les sortes de personnes à bord.

Mais si vous travaillez à partir d'un bureau physique, vous avez un problème.

Vous ne pouvez recruter des talents que dans la même ville que vous !

Cela signifie que vous pourriez être forcé de vous contenter de n'importe quelle personne disponible au lieu de trouver la personne idéale pour votre équipe virtuelle.

Cependant, vous ne serez pas confronté à ce problème avec les équipes virtuelles mondiales.

Comme vos employés travaillent à distance, vous pouvez les engager de n'importe où dans le monde !

Vous pouvez accéder à une réserve mondiale de talents et filtrer des tonnes de candidats pour trouver celui qui répond le mieux à vos besoins !

5. Vous pouvez fournir une assistance 24h/24 et 7j/7

La constitution d'une équipe virtuelle vous permet d'embaucher une main-d'œuvre plus diverse.

Comme vos télétravailleurs sont désormais répartis dans le monde entier et travaillent sur plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez également vous occuper de vos clients sur plusieurs fuseaux horaires !

Votre équipe virtuelle en Australie peut prendre le relais une fois que votre équipe en Angleterre a terminé sa journée. De cette manière, votre entreprise sera en mesure de fournir une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans surcharger personne !

De plus, comme vous aurez des employés à distance dans le monde entier, les différences culturelles ne seront pas un problème puisque vous aurez des personnes qui comprennent vraiment vos clients internationaux.

6. Vous pouvez évoluer facilement

Pour croître, vous avez besoin de plus de talents !

Si vous avez une équipe sur place, vous devez louer des espaces de bureaux supplémentaires, les meubler, investir dans des ordinateurs, des outils et des technologies supplémentaires, etc.

C'est non seulement coûteux, mais cela prend aussi beaucoup de temps !

Heureusement, des équipes virtuelles efficaces vous permettent d'éviter ces écueils **tout en augmentant vos effectifs.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un processus d'intégration rationalisé, de la le bon logiciel de télétravail et le tour est joué !

De cette façon, vous pouvez vous développer rapidement, laissant vos concurrents se sentir comme Kevin :

7. Votre communication sera plus transparente

ClickUp est le leader mondial en matière de outil de gestion de projet à distance qui est utilisé par des équipes virtuelles dans des entreprises allant des startups aux géants comme Google, Netflix et Airbnb. Mon travail a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour que votre équipe virtuelle travaille sur la même page !

La solution ClickUp : Disposez d'une plateforme de communication unifiée pour tous vos messages !

Il n'y a rien de mal à communiquer virtuellement.

Le problème est de trouver la bonne façon de le faire et d'utiliser les bons outils.

Le plus gros problème auquel une équipe virtuelle est confrontée est l'enregistrement de ses discussions sur des projets spécifiques.

Comme vos discussions peuvent être réparties entre l'e-mail, Slack et vidéo conférence et la compréhension de tout cela vous rendra fou !

ClickUp a une solution qui vous permettra de garder la tête (et les pieds) en sécurité.

Chaque tâche ClickUp est assortie d'une section de commentaires pour une communication efficace.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Partager des messages et des mises à jour sur le projet

Partager des fichiers et des documents pertinents

Étiqueter un coéquipier

Et bien d'autres choses encore !

mais attendez, n'est-il pas still _possible pour votre équipe virtuelle d'être surchargée de ces commentaires et de les négliger parfois ?

Oui, c'est possible !

C'est pourquoi ClickUp a mis au point un système de gestion des commentaires commentaires assignés est une fonctionnalité qui vous permet d'attribuer instantanément un commentaire à un membre du personnel qui doit y donner suite. Il en sera informé et le commentaire apparaîtra même dans sa barre des tâches.

Ainsi, vous n'aurez plus à vous soucier des commentaires urgents qui restent sans réponse !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image11-2.png l'attribution et la résolution des commentaires dans ClickUp augmentent la productivité /$$$img/

ClickUp peut même s'intégrer à comme les applicationsSlack et Zoom pour garantir l'homogénéité de la communication liée au projet. De cette façon, vous pouvez rapidement mener une réunion virtuelle de l'équipe de projet Réunion Scrum via Zoom sans quitter ClickUp !

Défi #2 : Le suivi de la progression peut s'avérer difficile

/$$$img/ https://media.giphy.com/media/tjfC2YX6EuixG/source.gif michael et Toby /$$$img/

vous vous souvenez de l'époque où les managers pouvaient s'approcher du bureau d'un membre de l'équipe pour lui poser une question ?

À Teams, on ne peut pas faire ça avec une équipe virtuelle.

Mais sans réunions en face à face et sans les bons outils, il n'y a pas de moyen facile de suivre la progression de votre projet sans vous arracher les cheveux ! Personne ne veut de réunions inutiles, mais la communication et les bons outils sont les clés de la réussite d'un projet !

Bien sûr, vous pourriez communiquer sans fin avec votre équipe virtuelle en lui demandant des mises à jour toutes les secondes - mais cela leur donnera l'impression d'être Teams :

ClickUp Virtual Solutions :

Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à envoyer sans cesse des messages à votre équipe pour enregistrer la progression du projet.

ClickUp vous offre de nombreuses fonctionnalités pour simplifier la gestion des tâches du projet - et aucune d'entre elles n'implique de harceler votre équipe toutes les cinq minutes !

A. Utilisez des diagrammes détaillés pour suivre instantanément la progression du projet

ClickUp est livré avec de puissants Diagrammes de Gantt pour des aperçus visuels rapides et détaillés de la progression de votre projet. Il vous suffit de jeter un coup d'œil à votre diagramme de Gantt pour connaître l'état d'avancement de votre projet et identifier les problèmes éventuels !

Cependant, les diagrammes de Gantt ne sont pas les seuls outils virtuels de gestion de l'information rapports sur les projets fonctionnalité offerte par les outils ClickUp.

Vous obtenez également ces diagrammes puissants qui sont particulièrement utiles pour Les équipes agiles :

Diagrammes à rebours mon travail consiste à suivre la quantité de travail restant à accomplir

Diagrammes de combustion : pour voir ce que vous avez accompli jusqu'à présent

Diagrammes de flux cumulés : pour suivre l'achevé d'un projet

Diagrammes de vélocité : pour évaluer votre taux moyen d'achèvement des tâches

ces diagrammes sont plus nombreux que les farces que Jim a faites à Dwight !

À cette fin, il suffit de faire le point sur le statut d'un projet pour savoir instantanément où il en est.

De plus, si vous n'êtes pas un fan de l'option Tableau Kanban et que vous souhaitez afficher vos tâches sous forme de liste, il vous suffit de passer à l'interface Vue Liste !

Défi #3 : Problèmes de suivi de la productivité des employés

vous craignez que votre équipe virtuelle ne soit en train de parcourir les médias sociaux au travail ?

vous avez des cauchemars à propos de vos employés à distance qui utilisent le temps de travail de l'entreprise pour s'adonner à leurs activités ?

Vous n'êtes pas seul.

C'est ce que craignent la plupart des employeurs lorsqu'il s'agit de gérer des équipes à distance.

et pouvez-vous les blâmer ?

Après tout, l'environnement virtuel est plein de distractions. Des courses imprévues aux nouvelles émissions spéciales de Netflix tous les jours, tout peut distraire votre équipe à distance !

ClickUp Solutions

Ne vous inquiétez pas.

Ce n'est pas parce que votre équipe travaille virtuellement que vous ne pouvez pas vous assurer qu'elle travaille de manière productive

Voici comment ClickUp vous aide à gérer votre équipe :

A. Utilisez la vue Équipe pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout ce qui se passe

L'interface de ClickUp Vue Équipe est la vue idéale pour les chefs d'équipe, car elle permet de trier les tâches en fonction des personnes assignées. Ainsi, vous pouvez rapidement faire le point sur les tâches de chacun et les réaffecter en conséquence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Box-View-Transparent-Background.png vue Équipe dans ClickUp affichant une équipe virtuelle /$$$img/

B. Plongez dans les missions de chaque membre de l'équipe grâce aux Profils et à Pulsation

Avec ClickUp, l'outil Profil avec le profil de chaque membre de l'équipe virtuelle, vous pouvez faire une plongée en profondeur dans ce qu'il a à faire. Vous pouvez voir ce sur quoi ils ont travaillé, ce sur quoi ils travaillent actuellement et ce sur quoi ils sont censés travailler !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image19-1.png afficher les profils des équipes virtuelles dans ClickUp /$$img/

ClickUp dispose également d'une nouvelle équipe virtuelle de Pulsation est une fonctionnalité qui convient parfaitement à la gestion de votre personnel à distance.

Pulsation utilise l'apprentissage automatique pour générer des rapports d'activité automatiques afin de mettre en évidence ce sur quoi votre équipe virtuelle se concentre le plus en ce moment.

Vous pouvez l'utiliser pour vérifier :

Qui est en ligne et hors ligne

Les tâches récentes sur lesquelles chaque coéquipier a été le plus actif

Qui travaille activement sur quelque chose pour collaborer en temps réel

Les niveaux d'activité de votre équipe au cours de la journée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image4-1.png rapports d'activité de l'équipe virtuelle dans ClickUp /$$$img/

C. Surveiller l'utilisation du temps avec des extensions Chrome et des intégrations d'applications

Votre équipe peut utiliser les extensions de ClickUp L'extension Chrome de ClickUp pour suivre le temps de travail virtuel. Vous aurez ainsi une meilleure idée de la durée des projets et des domaines dans lesquels votre équipe prend du retard.

![Suivi du temps virtuel | suivi du temps à l'aide de ClickUp]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image20.png )

Cependant, si vous utilisez déjà un outil de suivi du temps comme Time Doctor clickUp peut s'y intégrer pour vous aider à enregistrer à distance la durée de vos projets !

Pour plus d'idées, vous pouvez consulter notre liste des meilleures extensions Chrome .

D. Évaluer les performances de l'équipe grâce à des rapports virtuels détaillés

ClickUp peut générer des tonnes de rapports détaillés sur le lieu de travail rapports pour vous aider à vous faire une idée plus précise des performances de votre équipe virtuelle.

Accédez à des rapports couvrant des sujets tels que :

Qui a le plus travaillé ?

Qui a le plus de tâches incomplètes ?

Combien de temps votre équipe a-t-elle passé sur les tâches et bien plus encore !

Nous parions que Mon travail aurait adoré avoir ces informations sur ses collègues lorsqu'il travaillait à Dunder-Mifflin !

Conclusion

Si la pandémie de COVID-19 a contraint les entreprises à travailler à distance, il est clair que les entreprises continueront à avoir des équipes internationales bien après la fin de la pandémie.

La question n'est plus de savoir "si", mais "comment" vous vous adapterez à cette nouvelle réalité.

Certes, il y a des avantages et des inconvénients à diriger une équipe virtuelle, mais les avantages que vous en retirerez l'emporteront largement sur les inconvénients !

Et ce n'est pas comme si ces inconvénients étaient impossibles à surmonter !

Avec les bons outils et la bonne technologie, surmonter ces défis devient un jeu d'enfant.

il suffit de regarder ClickUp :-)

Qu'il vous aide :

Communiquer efficacement avec des commentaires

Suivre la progression d'un projet grâce à des diagrammes détaillés

Gérer votre équipe virtuelle avec la vue Box et les profils

Gardez l'onglet sur les performances de votre équipe virtuelle grâce aux rapports

ClickUp peut gérer tout !

Et puisqu'aucune équipe virtuelle ne peut fonctionner sans le bon outil de projet à distance, pourquoi pas s'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui ?

Il est garanti que votre équipe à distance ressemblera à ceci :