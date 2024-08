10 Meilleures alternatives et concurrents à Google Docs 2024

Google Docs

est un excellent outil de création de documents qui vous permet de travailler en temps réel avec les membres de votre équipe. Les équipes peuvent l'utiliser pour documenter des notes, des idées et des processus afin que tout le monde soit sur la même page... littéralement.

Cependant, il manque d'options de collaboration avancées et offre un accès et des autorisations hors ligne limités.

Au lieu de vous forcer à faire des compromis, nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleures alternatives à Google Docs.

Dans cet article, nous verrons pourquoi vous avez besoin d'un alternative à Google Docs et souligne les dix meilleurs outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui.

10 Meilleures alternatives à Google Docs en 2024

Google Docs n'étant pas vraiment le meilleur outil de collaboration documentaire, voici dix excellentes alternatives :

Détection et édition collaborative, ajout de commentaires et intégration de liens dans ClickUp Docs

ClickUp est l'outil d'aide à l'édition le plus complet au monde la plus cotéelogiciel de gestion de projet et logiciel de collaboration documentaire utilisé par plusieurs équipes dans des petites et grandes entreprises.

En vous aidant à prendre de l'avance grâce à des modèles de projets pour suivre le temps passé sur les tâches, ClickUp est le ultime outil de gestion de projet .

Mais attendez... comment un logiciel de gestion de projet gratuit peut-il vous aider à gérer des documents ?

La réponse se trouve dans Docs.

Que sont les documents dans ClickUp ? Docs ClickUp vous permet de créer des documents géniaux pour tout ce que vous pouvez imaginer ! 🤩

Des bases de connaissances puissantes, des guides d'utilisation, des comptes rendus de réunions, des procédures opératoires normalisées (SOP).... le monde est à votre portée.

Il vous suffit d'écrire à votre guise en utilisant son nombre illimité de pages.

Et pour faciliter la gestion des fichiers, utilisez la fonction de relations de ClickUp Docs pour lier les tâches et les pages connexes, de sorte que vous n'ayez pas à parcourir plusieurs pages wiki pour les trouver. Vous pouvez également étiqueter les documents pour faciliter les références et les recherches.

Vous pouvez également créer des pages imbriquées (jusqu'à cinq niveaux) dans vos documents et déplacer les pages imbriquées en les faisant glisser et en les déposant.

Il vous suffit d'utiliser partage et autorisations dans ClickUp !

Vous pouvez partager :

Sélectionner des pages du document

En tant que lien privé

En tant que lien public

Avec Google pour l'indexation

Vous pouvez également renforcer les mesures de sécurité en protégeant vos documents contre les modifications indésirables. Il vous suffit d'activer l'option Protéger cette page et d'ajouter un contexte pour votre public.

et ce n'est pas tout.. ClickUp AI dans Docs est un outil d'écriture collaborative qui intègre des capacités d'intelligence artificielle. Il permet aux utilisateurs de rédiger, d'éditer et de réviser du contenu directement dans leur espace de travail, en fournissant des suggestions en temps réel pour optimiser leur texte. L'outil offre des commentaires en ligne et une collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe, ce qui le rend idéal pour les projets d'équipe.

L'email marketing en toute simplicité avec ClickUp AI Edition collaborative permet à tous les utilisateurs de votre espace de travail de commenter, de modifier et de travailler sur le document simultanément, sans chevauchement. Vous saurez également qui travaille sur quoi grâce à l'édition collaborative en temps réel Détection de la collaboration dans ClickUp .

Vous pouvez également personnaliser vos documents en fonction de vos besoins grâce à une grande variété de fonctionnalités telles que :

Author settings: afficher le créateur du document et les contributeurs

afficher le créateur du document et les contributeurs Image de couverture personnalisée: choisissez parmi la galerie, votre bureau, un lien ou la bibliothèque Unsplash

choisissez parmi la galerie, votre bureau, un lien ou la bibliothèque Unsplash **La taille de la police : choisissez entre petite, normale ou grande pour faciliter la lecture

Édition de texte enrichi : faites preuve de créativité avec des titres, des tableaux, des mises en évidence, etc

**Compteur de mots : voyez combien de mots vous avez tapés dans votre document

**Table des matières : présentez le contenu de votre document et permettez aux lecteurs de passer facilement d'une section à l'autre

**Les emojis : ajoutez des tonnes d'emojis amusants et utiles à votre document

Bannières: faites ressortir les informations importantes avec des bannières colorées

faites ressortir les informations importantes avec des bannières colorées Diviseurs: aide les lecteurs à distinguer les différentes sections de votre document

aide les lecteurs à distinguer les différentes sections de votre document Boutons: rendez vos documents publics officiels avec des boutons colorés qui correspondent à votre marque

rendez vos documents publics officiels avec des boutons colorés qui correspondent à votre marque Intégrer n'importe quoi : intégrez tout ce que vous voulez dans votre document sans perdre une seconde

: intégrez tout ce que vous voulez dans votre document sans perdre une seconde **Pièces jointes : ajoutez des captures d'écran, des PDF et d'autres fichiers à votre document pour une consultation rapide

Fonctionnalités de création de cartes

Autres fonctions clés de ClickUp :

Tag des membres de l'équipe : attirez l'attention des membres de votre équipe en les mentionnant dans un Doc

: attirez l'attention des membres de votre équipe en les mentionnant dans un Doc Mentions de documents : utilisez @@@ pour mentionner les documents dans la description d'une tâche ou dans un champ de commentaire

Relations entre documents: accédez à vos documents à plusieurs endroits en les reliant entre eux ou avec des tâches

accédez à vos documents à plusieurs endroits en les reliant entre eux ou avec des tâches Attribuer des commentaires : mettez en surbrillance n'importe quel texte dans votre document pour ajouter un commentaire et créer une tâche pour un coéquipier

Widgets intégrés: ajoutez des widgets pour les vues Liste et Tableau et modifiez les flux de travail à partir de votre document

Cartes mentales ClickUp : trouver des idées brillantes pour votre prochain document 💡

ClickUp pros

Et explorez tous les passionnants caractéristiques que cette alternative gratuite à Google Docs vous réserve !

Prix ClickUp

ClickUp propose trois plans tarifaires payants :

Free Forever Plan (idéal pour un usage personnel)

(idéal pour un usage personnel) Plan illimité (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Plan d'affaires (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois)) ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

Notes des clients ClickUp

G2: 4.7/5 (plus de 2000 commentaires)

4.7/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ avis)

2. Microsoft Office Online

Via Microsoft OfficeMicrosoft Office Online est un excellent outil de collaboration en ligne outil de rédaction . Ce logiciel de bureautique vous permet d'accéder gratuitement à Microsoft Word , Calendrier, Formulaires, et plus encore.

Cependant, vous ne pouvez pas accéder aux documents protégés par un mot de passe ou exécuter des macros dans un document lorsque vous utilisez MS Word en ligne.

Caractéristiques principales de Microsoft Office Online

Co-création et co-édition de documents MS Word

Livré avec le logiciel OneNoteapplication de prise de notes* La fonction "tell me" vous aide à naviguer sur la plateforme

Chaque document Word est automatiquement sauvegardé sur Microsoft OneDrive

Les pros de Microsoft Office Online

Outils de formatage pour les styles APA, MLA et Chicago

Modèles gratuits de CV, de calendriers, de bulletins d'information, etc

Permet d'organiser vos données à l'aide de feuilles de calcul et de classeurs

Limitations de Microsoft Office Online

Absence de fonctionnalité de visualisation hors ligne

Microsoft Word en ligne ne dispose pas de fonctions avancées de correction d'épreuves

Il n'est pas possible de créer des légendes, des citations, des bibliographies ou une table des matières dans Microsoft Word en ligne

Prix de Microsoft Office Online

Microsoft Office Online est une solution d'édition de documents gratuite.

Évaluations des clients de Microsoft Office Online

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (11 000+ commentaires)

3. Zoho Docs

Via Zoho Docs Zoho Docs est un outil d'édition de documents en ligne doté de quelques fonctions de gestion de projet de base telles que des rappels, des rapports d'utilisateur et un chat in-app.

Cependant, les fonctions essentielles de Zoho Docs sont les suivantes gestion des documents comme les fichiers protégés par un mot de passe et le partage de fichiers avec des non-utilisateurs s'accompagnent d'une étiquette de prix.

Caractéristiques principales de Zoho Docs

Créer un document, une feuille de calcul ou une présentation

Joindre des documents à un chat et les réviser en collaboration

Catégoriser les fichiers par projet, type de fichier ou auteur

Intégration avec Zoho Office Suite

Zoho Docs pros

La version gratuite supporte l'authentification à deux facteurs

Disponible sur iPhone et Android

Vous pouvez travailler sur vos fichiers sans connexion internet. Vos modifications seront synchronisées une fois que vous serez de nouveau en ligne

Limites de Zoho Docs

Aucun plan tarifaire n'offre une taille de téléchargement de fichier illimitée

Il peut être difficile d'importer des fichiers dans les applications mobiles

Il n'est pas possible d'assigner des tâches à plusieurs utilisateurs pour une collaboration avancée

Prix de Zoho Docs

Zoho Docs propose trois plans tarifaires :

Plan gratuit

**Plan standard 4 $/mois par utilisateur

Plan premium : 6$/mois par utilisateur

Les évaluations des clients de Zoho Docs

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

4. Papier Dropbox

Via Papier DropboxDropbox Paper est un outil d'édition de documents doté d'une fonction d'assistant personnel très intéressante. Il vous avertit lorsque vous avez une échéance imminente ou lorsque quelqu'un partage un document avec vous.

Cependant, si vous souhaitez utiliser l'application à des fins personnelles, il est préférable de regarder ailleurs.

Les plans tarifaires personnels ne permettent pas de verrouiller les fichiers.

Caractéristiques principales de Dropbox Paper

Attribuez des tâches à faire à des coéquipiers et ajoutez des dates d'échéance à ces tâches

Améliorez les processus de retour d'information grâce aux annotations

La fonction de prise de notes offre à votre équipe un espace de planification personnel

Marquez les membres de l'équipe dans les commentaires sans quitter le document

Les avantages de Dropbox Paper

Notez vos idées ou donnez votre avis en déplacement sur votre appareil iOS ou Android

Transformez vos documents en présentations d'un simple clic

Prend en charge les modèles pournotes de réunion,brainstorming, les mémoires créatifs, et plus encore

Limites de Dropbox Paper

Il peut être difficile de trier et d'organiser les fichiers

Peut être plus cher que d'autres outils d'édition de documents

Manque de fonctionnalités avancéestraitement de texte puisqu'il est basé sur le markdown

Prix de Dropbox Paper

Dropbox Paper est un outil gratuit.

Notes des utilisateurs de Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4,000+ reviews)

4.1/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

5. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice Apache OpenOffice est un outil de collaboration open-source qui vous permet de créer des documents, des illustrations 3D, des équations mathématiques, etc.

L'application bureautique dispose d'une fonction d'édition intéressante qui corrige automatiquement, complète automatiquement et vérifie l'orthographe pour détecter les erreurs à la volée.

Cependant, son interface utilisateur est un peu dépassée par rapport à d'autres outils d'édition de documents.

Caractéristiques principales d'Apache OpenOffice

Un traitement de texte que vous pouvez utiliser pour prendre des notes ou écrire un livre

Des feuilles de calcul pour vous aider à calculer, analyser et présenter vos données dans des rapports numériques

Création de vos propres modèles et utilisation des modèles du référentiel de modèles

Partagez des copies avec qui vous voulez, gratuitement

Apache OpenOffice pros

L'éditeur de documents peut gérer plusieurs langues

Vous pouvez installer l'application sur autant de PC que vous le souhaitez

La fonction "notes" permet d'afficher des notes et des commentaires sur le côté du document

Limitations d'Apache OpenOffice

Pas d'application pour les appareils mobiles iOS permettant de créer des documents en déplacement

Les formats de fichiers tels que XLSX et PPTX ne sont pas encore pris en charge

Pas d'option d'enregistrement dans le nuage disponible

Prix d'Apache OpenOffice

Le téléchargement de cet outil d'édition de documents est gratuit.

Notes des clients d'Apache OpenOffice

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: 4.4/5 (30+ avis)

6. Obsidienne

Via ObsidienneObsidienne est un puissant outil de prise de notes et de gestion des connaissances surtout connue pour ses capacités de liaison et de personnalisation des notes, ce qui en fait un concurrent de taille pour la meilleure alternative à Google Docs.

Contrairement à d'autres applications de prise de notes, Obsidian agit comme un "deuxième cerveau", qui n'a plus à se souvenir du contenu de vos notes, de l'endroit où elles sont stockées et des notes qui leur sont associées. Obsidian peut vous aider à établir facilement des liens entre vos notes grâce à des backlinks, à les organiser en fonction de modèles, de sujets, de leur pertinence les uns par rapport aux autres, ou de toute autre manière que vous préférez pour mieux organiser les informations.

Il ne fait aucun doute que cette granularité et ces liens contextuels internes amélioreront vos compétences en matière de prise de notes et changeront radicalement la façon dont vous gérez vos documents pour toujours.

Caractéristiques principales

L'affichage des liens et des graphiques permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans leurs notes

Fonctionnalités de recherche en texte intégral

Notes quotidiennes

Modèles

Pros

Prend en charge CommonMark et GitHub Flavored Markdown (GFM) pour la portabilité

Plateforme personnalisable ; possibilité d'ajouter des plugins pour créer un kit d'outils de prise de notes personnalisé

Disponible sur Mac, Windows, Linux, Web, iOS, Android

Limitations

la version iOS ne fonctionne qu'avec iCloud (ne fonctionne pas avec d'autres dossiers Cloud)

Impossible d'exporter les notes vers MS Word (uniquement sous forme de fichier PDF)

Pas encore d'édition de tableaux (disponible sous forme de plugin)

Tarification

Obsidian propose trois plans :

Personnel: Gratuit

Gratuit Catalyseur: 25 $ + paiement unique

25 $ + paiement unique Commercial: 50 $ par utilisateur et par an

Évaluations des utilisateurs

Product Hunt : 5/5 (195+ commentaires)

Bonus: Obsidian Vs. Notion_*

7. Evernote

Via Evernote Evernote est l'un des outils de prise de notes et d'archivage les plus connus gestion des tâches est l'une des applications de gestion des tâches les plus populaires aujourd'hui pour son organisation des notes et son accessibilité. Elle est conçue pour améliorer la prise de notes, la planification de projets et la collaboration au sein d'une équipe en vous permettant de capturer, d'organiser et d'accéder facilement à vos notes numériques sur tous vos appareils, et même d'y accéder hors ligne sur mobile.

Utilisez sa fonction Accueil pour afficher vos notes les plus importantes dans un seul tableau de bord, organisez vos notes à l'aide de carnets, de piles de carnets, de titres et de balises, et créez des listes de tâches avec vos notes pour transformer vos idées en éléments exploitables. Étant donné que Google Docs ne dispose pas de cette fonctionnalité, il s'agit d'une excellente alternative à l'application de prise de notes.

Pour tirer le meilleur parti de cette application et pour un flux de travail plus fluide, intégrez Evernote à vos outils de travail les plus utilisés et les plus appréciés, tels que Agenda Google slack, (et ClickUp ). 😉

Caractéristiques principales

Tableau de bord d'accueil avec widgets

Recherche géographique

Notes mobiles hors ligne

Annotation de PDF

Recherche dans les PDF et les documents Office

Historique des notes

Tâches

Pros

Interface conviviale

Accessibilité

Capacités de recherche de notes

Fonctions de gestion des tâches

Disponible sur toutes les principales plateformes

Limitations

Plan gratuit limité limitant les utilisateurs à un seul carnet et 50 notes

Plan premium onéreux

Tarification

**Gratuit

Personnel: $8.99/ mois

$8.99/ mois Professionnel: 10,99 $/mois

10,99 $/mois Équipes: 14,99 $/utilisateur/mois

Evaluation des utilisateurs

G2 : 4.5/5 (1,965+ commentaires)

: 4.5/5 (1,965+ commentaires) Trust Radius: 8.3/10 (1,649+ reviews)

8. Coda

Via CodaCoda est une solution de gestion de documents tout-en-un qui rassemble tous vos mots, vos données et votre travail d'équipe dans un seul et même document.

Les équipes peuvent combiner des blocs de construction pour créer un document, créer, modifier et visualiser simultanément des documents et des feuilles de calcul, créer des enquêtes et des sondages, mettre en place des flux de travail personnalisés, automatiser les notifications, et bien plus encore.

Caractéristiques principales

Automatisations

Intégration et plug-ins

Modèles de documents Coda

Glisser-déposer des modèles

Verrouillage avancé des documents

Pros

Inclut des fonctionnalités de glisser-déposer

Offre des modèles personnalisables

Collaboration en temps réel

Application mobile conviviale

Limitations

L'intégration peut être intimidante ; courbe d'apprentissage abrupte

Problèmes d'intégration avec d'autres outils

Lenteur de la vitesse et des performances

Tarification

**Gratuit

Pro : 10$/mois par Doc Maker

: 10$/mois par Doc Maker Équipe : 30$/mois par Doc Maker

: 30$/mois par Doc Maker Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations des utilisateurs

G2: 4.5/5 (296+ commentaires)

4.5/5 (296+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (73+ avis)

9. Quip

Via Quip Une autre application incroyable qui peut être utilisée comme alternative à Google Doc est Quip - une application de gestion de documents et d'archivage logiciel de collaboration d'équipe créé par Salesforce pour vous aider à centraliser et organiser le travail de votre équipe et à communiquer au sein d'une même application.

Avec cet outil, les utilisateurs peuvent créer et partager des documents, des feuilles de calcul, des diapositives de présentation et des listes de tâches, et utiliser la fonction de chat intégrée pour organiser les discussions de votre équipe en un seul endroit. La combinaison unique de fonctions de communication et de rédaction permet à votre équipe de travailler de manière plus collaborative et plus efficace sans avoir recours aux courriels : ils peuvent directement lancer des idées et discuter de leur travail au sein de l'application et autour du document.

Caractéristiques principales

Gestion de documents et de flux de travail

Discussions et forums

Chat d'équipe ou 1-1/ chat et édition en temps réel

Mode hors ligne

Recherche

Partage de fichiers

Capacités d'intégration

Suivi du statut

Accès mobile

Pros

Idéal pour la collaboration d'équipe en ligne

Organisation, visibilité et édition en direct dans une seule application

Fonctionnalités pour la prise de notes et la gestion de projets

Interface conviviale

Limitations

Outils de formatage de base

Tarification

Starter: 10$/utilisateur/mois (facturé annuellement)

10$/utilisateur/mois (facturé annuellement) Plus: 25$/utilisateur/mois (facturé annuellement)

25$/utilisateur/mois (facturé annuellement) Avancé: 100$/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Evaluation des utilisateurs

10. Microsoft Word

Via Microsoft Word Microsoft Word est l'une des meilleures alternatives à Google Docs et l'un des traitements de texte les plus répandus. Ses fonctionnalités conviviales et avancées permettent aux utilisateurs de créer, d'enregistrer et d'exporter des documents de qualité professionnelle.

Il est doté de puissantes capacités de traitement de documents, telles que de solides outils de formatage de texte et d'image, qui vous permettent de modifier vos documents en fonction de vos préférences ou des besoins de votre projet. Les individus et les équipes peuvent également accéder à une variété de modèles prêts à l'emploi pour assurer la cohérence des processus, accélérer le processus de documentation ou simplement servir de guide de mise en forme.

Caractéristiques principales

Sauvegarde automatique

Formatage des polices et du texte

Prise en charge du HTML et des images

Modèles prêts à l'emploi

Vérification de la grammaire et de l'orthographe

Pros

Puissantes capacités de traitement des documents

Interface conviviale

Permet la préparation de documents hors ligne

Intégration avec d'autres outils

Limitations

Doit acheter le package Microsoft pour accéder aux fonctionnalités premium

Tarification

Microsoft 365 Personal (1 personne) : 6,99 $/mois ou 69,99 $/an

Microsoft 365 Famille (jusqu'à 6 personnes) : 9,99 $/mois ou 99,99 $/an

Microsoft Corporation : 159,99

Notations des utilisateurs

G2 : 4.5/5 (1,586+ commentaires)

: 4.5/5 (1,586+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1,007+ commentaires)

Pourquoi vous avez besoin d'une alternative à Google Docs

Google Docs est un outil d'édition de documents basé sur le cloud computing outil de collaboration qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des documents dans un endroit centralisé.

Il permet à des équipes virtuelles collaborent facilement sur les documents grâce à des fonctionnalités telles que

Commentaires

Mentions d'utilisateurs

Historique des révisions du document

Sauvegarde automatique

Partage de documents

De cette manière, vous n'aurez plus à collaborer en vous envoyant des documents par courrier électronique. Après tout, les longs fils de discussion par courrier électronique ne sont synonymes que de documents perdus et de problèmes de sécurité des expériences stressantes avec votre équipe . 😫

Google Docs vous permet également d'ajouter des images à votre document Google à l'aide du moteur de recherche Google intégré et même d'utiliser d'autres applications Google telles que Google Slides parallèlement à votre travail.

Bien que tout cela semble intéressant, l'application Google Docs présente quelques limites flagrantes :

1. Absence de fonctions de collaboration avancées

Google Docs dispose de quelques fonctions de base fonctionnalités de collaboration de contenu comme l'édition en temps réel, le partage de documents et le stockage en nuage. Vous pouvez en quelque sorte créer des lignes de temps , Graphiques de Gantt , organigrammes ou calendriers dans Google Docs .

Cependant, si vous souhaitez documenter un projet de grande envergure, cette application Google ne suffira pas. 💇

Il manque des fonctionnalités de collaboration avancées comme le suivi de la progression, le suivi du temps des statuts de tâches personnalisés et bien d'autres choses encore. Ces éléments sont essentiels si vous souhaitez contrôler les performances du projet et donner vie à cette vision de l'espace.

2. Difficile à utiliser comme système de base de connaissances

Voici trois raisons pour lesquelles Google Docs n'est pas le système le plus complet de base de connaissances la plus complète :

A. Organisation des fichiers

il n'est pas rare de voir des personnes se demander où se trouve le document qu'elles ont ouvert il y a une seconde

je me souviens qu'un coéquipier a partagé ce document avec moi, mais je ne le trouve nulle part !

je n'ai pas l'impression d'être familier

La création d'un système de classement décent dans Google Docs peut donner l'impression de partir en randonnée.

Le voyage est long et les routes sont difficiles.

Vous devrez même utiliser Google Drive pour créer manuellement des dossiers et organiser vos documents en fonction de leurs projets.

Au lieu de cela, avec une alternative à Google Docs, vous pouvez passer ce temps à être productif !

B. Partage et autorisations

Le partage et les autorisations peuvent être un véritable fardeau dans Google Docs.

Parfois, vous oubliez de donner l'accès à un coéquipier, et d'autres fois, vous choisissez l'option "n'importe qui avec un lien".

Le premier scénario entraîne une perte de temps et de la confusion, et le deuxième scénario, eh bien... disons que vous avez en quelque sorte donné librement vos documents à l'internet.

C. Impossible d'imbriquer les pages

Google Docs ne permet pas d'imbriquer des pages (de créer des sous-pages).

pourquoi les pages imbriquées sont-elles importantes pour la gestion des connaissances ?

La possibilité d'imbriquer des pages signifie que vous pouvez créer un document bien structuré dans lequel certaines pages sont configurées comme des sous-pages d'autres pages primaires.

Sans cela, vos documents complexes seront difficiles à organiser.

Trouver la meilleure alternative à Google Docs pour votre équipe

Ne vous méprenez pas, Google Docs est un logiciel d'édition de documents très pratique.

mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire

Heureusement, il existe d'autres outils de collaboration qui vous permettront de vous démarquer de Google Docs

Si vous ne savez pas par où commencer, pourquoi ne pas commencer par ClickUp ?

ClickUp vous permet non seulement de créer des documents et de les modifier avec vos coéquipiers en temps réel, mais aussi de gérer des projets en toute simplicité.

ClickUp est le meilleur outil de Google Docs et de gestion de projets Alternative à Microsoft Office . Rejoignez ClickUp gratuitement aujourd'hui pour découvrir l'outil de gestion documentaire ultime !