Top 10 Coda Alternatives & ; Competitors 2024 (Features, Pricing)

Coda prétend être la nouvelle génération de documents qui "rassemble les équipes", en combinant les meilleures fonctionnalités d'un document et d'une feuille de calcul en un seul logiciel.

Mais si vous êtes déjà à la recherche de Alternatives Coda vous savez que cette combinaison ne fonctionne pas pour vous.

Pour commencer, Coda vous oblige à gérer les tâches manuellement.

Dans cet article, nous allons discuter des quatre raisons pour lesquelles vous avez besoin d'alternatives à Coda et des 10 meilleures alternatives à Coda qui peuvent facilement surmonter ses inconvénients.

Raisons pour lesquelles vous avez besoin d'alternatives à Coda

Coda fournit quelques traitement de texte des fonctions de traitement de texte, de feuille de calcul et de base de données que vous pouvez combiner pour créer des documents puissants.

Mais l'utilisation d'un document n'est pas vraiment ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous souhaitez gérer plusieurs tâches et projets.

Voici quatre raisons pour lesquelles vous devriez chercher de meilleures alternatives à Coda :

1. Gestion manuelle des tâches Coda vous offre un modèle intégré pour la gestion des tâches.

Mais c'est à peu près tout.

Aucune autre fonctionnalité de gestion des tâches n'est facilement utilisable.

Par exemple, vous pouvez incorporer la priorisation et la les dépendances des tâches dans votre document, mais vous devrez les construire manuellement.

Et comme si cela n'était pas assez décevant, vous auriez aussi à faire un peu de code.

2. Pas de tableau de bord ni de fonctions de rapports

C'est un lundi matin. Votre équipe est très dispersée.

Vous souhaitez vérifier rapidement qui travaille sur quoi et déterminer comment gérer les projets à venir. Un rapport de productivité complet serait une bénédiction en ce moment.

Vous vous connectez à votre environnement de travail $$$a et vous vous rendez compte qu'il n'a pas non plus de rapport de productivité tableau de bord du projet ni aucune fonction de rapports intégrée. La situation est hypothétique, mais nous nous sentons mal pour vous. 😟

3. Pas d'application bureau

Nous savons ce que vous pensez.

Une application de bureau est une fonctionnalité assez basique, n'est-ce pas ?

Malheureusement, Coda n'en a pas.

Vous devrez l'utiliser comme une application web, qui travaille comme un site web, achevé par votre connexion internet.

4. Ne convient pas à la gestion de projet

Coda n'est pas adapté à la gestion de projet.

Il s'agit essentiellement d'un document feuille (document + feuille de calcul) fantaisiste avec une courbe d'apprentissage abrupte et des personnalisations excessives.

Cela dit, il est temps d'explorer les meilleures alternatives à Coda.

10 Meilleures alternatives à Coda en 2024

Nous allons examiner dix alternatives à Coda, ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs prix et leurs évaluations, afin de découvrir celle qui fonctionne le mieux pour vos besoins.

1. ClickUp

Plusieurs membres de l'équipe modifient en même temps un document dans ClickUp Docs

ClickUp est un puissant outil de productivité tout-en-un. ClickUp est connu pour son riche ensemble de fonctionnalités entièrement personnalisables, y compris un système intégré de éditeur de documents intégré pour créer tout, des simples listes de tâches aux wikis détaillés, puis les connecter directement à votre flux de travail.

Conçu dans un esprit de collaboration, ClickUp dispose de fonctionnalités telles que le chat en temps réel et les flux de travail automatisés - pour que votre équipe soit toujours sur la même page.

De plus, ClickUp vous permet de lier les tâches à n'importe quel document ClickUp ou à des sources extérieures, afin de vous synchroniser rapidement et facilement avec ceux qui n'utilisent pas encore ClickUp.

ClickUp fonctionnalités clés

Documents ClickUp .

8. Notion

Via NotionNotion est une excellente application de prise de notes et un outil de collaboration pour les équipes. Sa fonctionnalité de gestion des idées permet de créer des wikis et des documents richement mis en forme.

Cependant, son interface est assez similaire à l'interface utilisateur compliquée des "blocs de construction" de Coda.

Notion fonctionnalités clés

Fonctionnalités de collaboration en temps réel

Plusieurs vues, dont la liste des tâches, le tableau et le calendrier

Application bureau pour les plateformes Mac et Windows

Intégration avec les applications de médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, etc

Prix de Notion

Notion propose trois options de tarification :

Forfait personnel (gratuit)

Pages illimitées

Blocs illimités

Partage avec cinq invités

Et plus encore

Personnel Pro Plan (5$/mois)

Chargements de fichiers illimités

Invités illimités

Historique des versions

Et bien d'autres choses encore

Forfait équipe (10$/utilisateur par membre)

Nombre illimité de membres de l'équipe

Environnement de travail collaboratif

Et plus encore

Notion évaluations des clients

G2 : 4.5/5 (180+ commentaires)

Compare Notion Vs. Coda *__Href/* Href/ *_Notion Vs !

9. Quip

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/65845780-242b-4586-a5fd-63998f3e8b29/image23.png

/$$$img/

Via Quip Quip est une suite de productivité qui aide les équipes à communiquer et à collaborer plus efficacement.

Elle combine des documents, des feuilles de calcul, des discussions et la gestion des tâches en une seule plateforme puissante. Quip offre une interface intuitive avec une variété de fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti des efforts de collaboration de votre équipe. Avec Quip, vous pouvez partager des documents, discuter d'idées dans des chats en temps réel, créer des tâches et suivre la progression.

Caractéristiques clés

Gestion des documents et du flux de travail

Discussions et forums

Discussion en équipe ou en tête-à-tête / discussion en temps réel et modification en cours

Capacités d'intégration

Suivi du statut

Accès mobile

Quip prix

Starter: 10$/utilisateur/mois (facturé annuellement)

10$/utilisateur/mois (facturé annuellement) Plus: 25$/utilisateur/mois (facturé annuellement)

25$/utilisateur/mois (facturé annuellement) Avancé: 100$/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations des clients de Quip

G2 : 4/5 (1,602+ commentaires)

: 4/5 (1,602+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (182+ commentaires)

10. Evernote

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/a03e32a3-f313-47a2-8abd-4d499700303f/Evernote.png

/$$$img/

Via Evernote Evernote est une excellente alternative à Coda. Il s'agit d'une application de prise de notes facile à utiliser qui vous permet de prendre des notes, de les stocker dans un emplacement sécurisé et d'y accéder facilement chaque fois que vous en avez besoin. Elle est idéale pour organiser des projets, planifier des forfaits ou même garder une trace des tâches quotidiennes.

Fonctionnalités clés d'Evernote

Tableau de bord Accueil avec widgets

Recherche géographique

Historique des notes

Tâches

Tarifs d'Evernote

Free

Personnel: 8,99 $/mois

8,99 $/mois Professionnel: 10,99 $/mois

10,99 $/mois Teams: $14.99/ utilisateur/ mois

Évaluations des clients d'Evernote

G2 : 4.5/5 (1,965+ commentaires)

: 4.5/5 (1,965+ commentaires) Trust Radius: 8.3/10 (1,649+ reviews)

ClickUp : La meilleure alternative à Coda

Bien que Coda soit un outil de création de documents amusant et interactif, il lui manque les fonctionnalités nécessaires à un outil de gestion de projet complet.

Passez en revue les dix outils de gestion de projet que nous avons listés ici pour trouver l'outil qui vous convient le mieux.

Par instance, ClickUp est l'une des meilleures alternatives gratuites à Coda disponibles aujourd'hui.

Avec des fonctionnalités telles que les Documents, les vues personnalisables, les outils collaboratifs et une interface utilisateur facile, ClickUp est l'outil de gestion de projet parfait pour votre équipe. Essayez ClickUp gratuitement et découvrez la meilleure solution de gestion de projet pour réunir votre équipe, pour de vrai cette fois !