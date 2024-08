10 meilleurs logiciels de traitement de texte en 2024 (gratuits et payants)

À une conférence virtuelle ou lorsque votre patron commence à vous donner ses favoris en matière de productivité, que faites-vous ? Vous ouvrez un document numérique et prenez des notes. 📝

... probablement avec le même logiciel de traitement de texte que vous utilisez depuis la classe de troisième. 👀

Les logiciels de traitement de texte ne sont plus ce qu'ils étaient - ils sont meilleurs.

Ces outils ont évolué au-delà des écrans vierges et ennuyeux que nous nous sentions obligés d'utiliser. Aujourd'hui, le traitement de texte peut être amusant !

Modification en cours du texte, mise en forme dynamique, aide à la rédaction intuitive et les fonctionnalités de collaboration sont quelques-uns des plus grands avantages de l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte haut de gamme. Mais le plus beau, c'est qu'il est aussi incroyablement abordable Ils sont aussi incroyablement abordables.

Suivez-nous pour découvrir toutes les fonctionnalités indispensables d'un logiciel de traitement de texte et les 10 meilleurs logiciels de traitement de texte pour chaque équipe, chaque style d'écriture et chaque cas d'utilisation ! Achevé avec des comparaisons détaillées des fonctionnalités, des avantages et des inconvénients, des prix, des évaluations et bien plus encore !

Qu'est-ce qu'un logiciel de traitement de texte ?

Un logiciel de traitement de texte est une application utilisée pour saisir, mettre en forme et modifier toute forme d'écrit, qu'il s'agisse de vos idées générales, de notes de réunion, de procédures opératoires normalisées ou de brouillons d'e-mails. Vous pensez peut-être immédiatement aux machines à écrire, mais les avantages des logiciels de traitement de texte vont bien au-delà. Grâce au développement moderne des logiciels de gestion de projet grâce à leurs fonctionnalités, à leurs outils de collaboration et à leur conception intuitive, les logiciels de traitement de texte peuvent faire plus que vous ne l'auriez jamais imaginé ! Vous pouvez modifier un document en même temps que vos pairs, classer les documents par catégorie de les partager au moyen de liens simples et de laisser libre cours à votre créativité en mettant en forme vos documents. Et de nos jours, ce n'est que le strict minimum !

Le fait est qu'il existe aujourd'hui une multitude de logiciels de traitement de texte.

En fait, nous sommes prêts à parier notre dernier dollar que vous pouvez en citer quelques-uns en ce moment même ! Vous en avez peut-être même trois en tête !

Mais compte tenu du nombre de fonctionnalités nouvelles, flexibles et intéressantes qui sont ajoutées chaque jour aux outils de traitement de texte, il est important de savoir ce que vous devez rechercher dans votre logiciel de prédilection afin de répondre au mieux à votre cas d'utilisation et d'en avoir pour votre argent.

Que faut-il rechercher dans les programmes de traitement de texte ?

À force de parler de fonctions avancées, on en vient à se demander à quoi ressemblent réellement ces fonctionnalités

Vous n'avez pas à vous contenter des fonctionnalités de base avec lesquelles nous avons grandi. Vous n'avez pas non plus besoin de débourser un bras et une jambe pour accéder à un logiciel puissant qui peut faire évoluer vos documents !

Plusieurs membres de l'équipe modifient en même temps un document dans ClickUp Docs

Voici une liste de nos fonctionnalités favorites et indispensables à rechercher dans votre prochain logiciel de traitement de texte :

Facilité d'utilisation : Assurez-vous que votre logiciel est facile à apprendre, à partager avec les autres et qu'il assiste efficacement vos fonctions les plus utilisées

: Assurez-vous que votre logiciel est facile à apprendre, à partager avec les autres et qu'il assiste efficacement vos fonctions les plus utilisées Utilisation sur le cloud et mode hors ligne fiable : Il y a des choses qui arrivent ! Il se peut que vous perdiez votre connexion wifi, que vous deviez changer d'appareil ou que l'on vous demande de partager vos documents sur place. Le logiciel basé sur le cloud et la fonction hors ligne garantissent que ces obstacles ne poseront pas de réel problème

: Il y a des choses qui arrivent ! Il se peut que vous perdiez votre connexion wifi, que vous deviez changer d'appareil ou que l'on vous demande de partager vos documents sur place. Le logiciel basé sur le cloud et la fonction hors ligne garantissent que ces obstacles ne poseront pas de réel problème Fonctionnalités de collaboration : Ces fonctionnalités vous permettent de modifier et d'élaborer des documents en temps réel avec l'équipe ! Avec clarté et sans chevauchement. Et considérez que c'est un bonus si vous pouvez également étiqueter votre équipe ou commenter votre texte

: Ces fonctionnalités vous permettent de modifier et d'élaborer des documents en temps réel avec l'équipe ! Avec clarté et sans chevauchement. Et considérez que c'est un bonus si vous pouvez également étiqueter votre équipe ou commenter votre texte Les permissions et le partage personnalisés : Surtout si vous travaillez souvent avec des parties prenantes, des clients ou d'autres services, il est important de pouvoir choisir qui peut modifier, afficher ou donner accès à votre travail

: Surtout si vous travaillez souvent avec des parties prenantes, des clients ou d'autres services, il est important de pouvoir choisir qui peut modifier, afficher ou donner accès à votre travail Historique des versions : C'est votre façon de conserver une trace écrite numérique. De plus, si vous faites une erreur, vous aurez la possibilité de revenir en arrière et de restaurer votre texte

: C'est votre façon de conserver une trace écrite numérique. De plus, si vous faites une erreur, vous aurez la possibilité de revenir en arrière et de restaurer votre texte Intégrations : Plus il y a d'intégrations, plus vous pouvez intégrer d'informations dans vos documents ! De plus, cela va dans les deux sens, de multiples intégrations avec votre logiciel de traitement de texte vous permettent également d'accéder à vos documents depuis pratiquement n'importe où et à partir de n'importe quel autre outil

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp /$$img/

Créez des wikis détaillés, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

10 meilleurs exemples de logiciels de traitement de texte gratuits en 2024

Il n'y a aucune raison pour que votre logiciel de traitement de texte ne soit pas passionnant, dynamique ou collaboratif.

Les éditeurs numériques et le partage de documents ont parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie et nous avons des tonnes de logiciels pour montrer cette croissance ! Le défi consiste alors à trouver un outil adapté à vos besoins uniques et à votre style de travail.

Alors, que faites-vous ? Vous vous référez à cette liste !

Nous avons étudié et testé les meilleurs logiciels de traitement de texte pour vous présenter 10 de nos favoris en fonction de leurs meilleures fonctionnalités, de leurs limites, de leur prix, de leur évaluation et bien plus encore !

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents de ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

ClickUp est le nec plus ultra des logiciels tout-en-un outil de productivité qui permet aux équipes de tous les secteurs d'activité de centraliser leur travail au sein d'une seule et même plateforme collaborative. ClickUp est connu pour son riche ensemble de fonctionnalités entièrement personnalisables, y compris un système de gestion de l'information intégré éditeur de documents intégré pour créer tout, des simples listes de tâches aux wikis détaillés, puis les connecter directement à votre flux de travail.

Avec la possibilité de convertir du texte en tâches exploitables, d'intégrer des données provenant de pratiquement n'importe quel autre outil de travail et de collaborer sur des documents en temps réel, ClickUp Documents est l'outil de traitement de texte idéal pour les équipes, les étudiants et les entreprises.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp IA pour vous aider à rédiger des textes convaincants, à faire du brainstorming, de la modification en cours, de la relecture, à résumer des notes et bien plus encore !

Fonctionnalités avancées de traitement de texte et de gestion du travail à traverstous les forfaitset même Free Forever

Incorporez des médias, des tableaux, des signets et même d'autres documents dans ClickUp Docs pour apporter plus de contexte et de valeur à vos feuilles de route et à vos bases de connaissances

La détection en direct dans ClickUp Docs permet aux équipes de modifier, de contribuer et de commenter le même document en temps réel

Liez les documents à des tâches et ajoutez des widgets pour mettre à jour automatiquement les flux de travail à partir de votre éditeur de documents

Transformez le texte surligné enéléments d'action et déléguez-les à l'équipe à l'aide d'un fil conducteurcommentaires et @mentions* Des centaines depour tous les cas d'utilisationdont plusieurs ont été créés spécifiquement pour ClickUp Docs

Partage facile et sécurisé par URL pour tout invité, collaborateur ou même accès public

Plus de 1 000 intégrations pour intégrer le travail dans ClickUp Docs depuis pratiquement n'importe où

Des pages imbriquées et des options de style pour créer des hiérarchies visuelles dans chaque document

Utilisez l'assistant de rédaction ClickUp AI pour améliorer vos écrits

ClickUp cons

Il peut y avoir une période d'adaptation pour apprendre toutes les fonctionnalités avancées de ClickUp

Certains affichages ne sont pas encore proposés sur l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp IA: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5$ par membre et par mois

G2: 4.7/5 (5,680+ reviews)

4.7/5 (5,680+ reviews) Capterra : 4.7/5 (3 540+ commentaires)

2. Microsoft Word

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Microsoft-Word-Relevé de temps-Template.png Document MS Word /$$$img/

via Microsoft WordMicrosoft Word est un puissant traitement de texte permettant à chacun de créer des documents Word, des feuilles de calcul, des e-mails, etc. Il fait partie de la famille Microsoft Office Suite, qui facilite l'intégration avec d'autres produits Microsoft comme Excel et PowerPoint.

Word offre diverses fonctionnalités pour vous aider à rester organisé, telles que des options de modèles pour différents types de documents formels et des outils de modification en cours. Vous pouvez ajouter des images, des tableaux, des diagrammes, des liens hypertextes et d'autres médias pour améliorer l'aspect de vos documents MS Word. Le programme propose également de nombreuses fonctionnalités pour rendre la création de documents plus efficace, telles qu'un correcteur orthographique, un correcteur automatique et un thésaurus.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Word

Stockage OneDrive pour enregistrer des documents et y accéder depuis n'importe où

Collaboration en temps réel pour partager et modifier des documents avec d'autres personnes

Correcteur d'orthographe et de grammaire

Application mobile

Limites de Microsoft Word

Les fonctions de la barre d'outils sont différentes d'une version à l'autre

De nombreuses fonctionnalités des formulaires Word ne sont pas transférées et entraînent une rupture de format lors de l'impression des documents

Prix de Microsoft Word

Microsoft Word est disponible en version autonome pour $$159,99 ou avec un abonnement à Microsoft 365

Capterra: 4.7/5 (1,600+ reviews)

4.7/5 (1,600+ reviews) G2: 4.7/5 (1,000+ reviews)

3. Google Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Google-Docs-One-on-One-Meeting-Template.png Modèles personnalisables de Google Docs /$$$img/

via Google DocsGoogle Docs est un traitement de texte en ligne qui facilite la création et la modification en cours de documents professionnels. Avec collaboration en temps réel google Docs est un fournisseur prestataire d'outils de collaboration en temps réel /%$ref/ groupes de personnes de collaborer sur un même projet ce qui permet à chacun de rester informé de la progression du document. Des fonctionnalités telles que la mise en forme par modèle et l'automatisation sont également disponibles pour donner à votre document un aspect professionnel.

Avec Google Docs, les utilisateurs peuvent suivre les modifications, les commentaires et les suggestions au fur et à mesure des révisions et des cours. Tous les documents que vous créez dans Google Docs sont automatiquement enregistrés dans le cloud, ce qui vous permet d'y accéder à tout moment depuis n'importe quel appareil. Mon travail peut donc se poursuivre, que vous soyez sur votre bureau ou sur un appareil mobile !

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

@Mentions pour attirer des personnes, des fichiers et des évènements pertinents

Smart Compose vous aide à rédiger plus rapidement et avec moins d'erreurs

Applications tierces avec outils de gestion de projet

Réponses aux commentaires à partir de Gmail

Limites de Google Docs

Limites concernant la taille des documents

Ne convient pas comme système de base de connaissances évolutif

Prix de Google Docs

Google Docs est gratuit avec un compte Google

Capterra: 4.7/5 (27,000+ reviews)

4.7/5 (27,000+ reviews) G2: N/A

4. Grammarly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/grammarly-chrome-extension.png grammarly traitement de texte /$$$img/

via Grammaire Grammarly est un assistant d'écriture alimenté par l'IA. Il vous aide à identifier et à corriger rapidement les erreurs de grammaire, d'orthographe, de ponctuation et autres erreurs d'écriture. Grammarly vous propose des suggestions lorsque vous utilisez des applications de bureau ou des sites web, notamment Gmail, ClickUp, LinkedIn, Google Docs et bien plus encore !

Avec Grammarly, vous obtenez des commentaires sur vos écrits en temps réel, ce qui vous permet de les améliorer instantanément. De plus, grâce à sa compréhension approfondie des sujets de grammaire et de la linguistique, vous pouvez être sûr que votre prochain rapport ou projet sera soigné et professionnel. Grammarly vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : la création d'un contenu solide et convaincant.

Découvrez le top logiciel de collaboration de contenu !

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Guide de style pour capturer la voix et le style afin d'obtenir des documents cohérents

Extraits de texte pour insérer des phrases et des paragraphes dans tous les flux de travail

Détecteur de tonalité pour une communication efficace

Éditeur intégré à l'application pour télécharger des documents

Limites de Grammarly

Ne travaille pas pour toutes les applications et tous les sites web

Abonnements mensuels coûteux

Prix de Grammarly

Forfait gratuit

Premium : 12 $/mois

: 12 $/mois Business : 15$/membre par mois

Évaluations et critiques de Grammarly

Capterra: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) G2: 4.6/5 (1,200+ reviews)

Check out these Grammarly alternatives !

5. Bureau WPS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/WPS-Office-Free-Writer.png Traitement de texte WPS Office /$$$img/

via Bureau du SPW WPS Office est une suite bureautique complète qui vous fournit les outils et les fonctionnalités nécessaires pour gérer efficacement tous vos documents, fichiers et présentations. Elle assiste les formats de fichiers les plus courants et est compatible avec les PC et les appareils mobiles. Avec WPS Office, les utilisateurs peuvent créer et modifier des documents texte, des feuilles de calcul et des diaporamas dans une interface intuitive et conviviale.

Il comprend également de puissants outils de gestion des documents tels que des thèmes de couleur, l'annotation, le fractionnement des documents PDF et la conversion des formes de fichiers. Le logiciel dispose également de fonctions de collaboration avancées qui permettent à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même fichier.

WPS Office meilleures fonctionnalités

plus de 100 000 modèles organisés par catégories

Assistance pour plusieurs langues

Extraction de texte

Création de filigranes

Limites de WPS Office

Capacité limitée à gérerdifférents styles de travail et de préférences

Il n'existe pas de forfait gratuit

Prix de WPS Office

WPS Standard : Free

: Free WPS Pro : 23,99 $ pour 6 mois ou 35,99 $ pour 1 an

Capterra: 4.5/5 (1,200+ reviews)

4.5/5 (1,200+ reviews) G2: 4.4/5 (200+ avis)

6. Dropbox Paper

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Dropbox-Paper-Product-Example-1400x1149.png Traitements de texte Dropbox Paper /$$$img/

via Papier DropboxDropbox Paper offre un moyen simple de démarrer un projet. La fonctionnalité de glisser-déposer permet aux utilisateurs de décomposer des tâches complexes en morceaux facilement gérables. Par invitant des coéquipiers à collaborer sur des projets chacun peut contribuer à la discussion, commenter le travail des autres et faire du brainstorming en temps réel.

La fonctionnalité "Master Doc" permet à chacun de créer un hub pour d'autres documents. Pour les projets complexes ou à long terme, l'organisation des documents dès le départ stimulera la productivité. Elle vous fournit un moyen efficace d'accéder à tous les documents liés et de les gérer en créant des liens vers eux. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps à rechercher des fichiers. Recherchez ou naviguez dans le document principal !

Dropbox Paper meilleures fonctionnalités

Barre de recherche pour trouver les documents accessibles au public associés à l'adresse e-mail d'un membre de l'équipe

Raccourcis clavier pour mettre en évidence un texte spécifique

Modèles personnalisés pour les formulaires standard

Table des matières générée automatiquement

Limites de Dropbox Paper

Limites des tailles de téléchargement de fichiers dans un compte Dropbox

Les utilisateurs de base ne peuvent être connectés qu'à trois appareils à la fois

Tarifs de Dropbox Paper

Plus : 9,99 $/mois pour 1 utilisateur

: 9,99 $/mois pour 1 utilisateur Famille : 16,99 $/famille par mois pour un maximum de 6 utilisateurs

: 16,99 $/famille par mois pour un maximum de 6 utilisateurs Professionnel : 16,58 $/mois pour 1 utilisateur

: 16,58 $/mois pour 1 utilisateur Standard : 15 $/utilisateur par mois pour 3 utilisateurs et plus

: 15 $/utilisateur par mois pour 3 utilisateurs et plus Avancé : 24$/utilisateur par mois pour 3+ utilisateurs

: 24$/utilisateur par mois pour 3+ utilisateurs Entreprise : Contactez Dropbox pour connaître les tarifs

Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

4.4/5 (100+ avis) G2: 4.1/5 (4 400+ avis)

7. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/notion-docs.png notion traitement de texte gratuit /$$$img/

via NotionNotion est un environnement de travail basé sur des documents pour vos notes, vos tâches, vos documents et vos bases de données. C'est un outil polyvalent comme un traitement de texte pour suivre n'importe quelle information, de les jalons d'un projet des rappels de tâches, des forfaits de voyage et des idées personnelles.

Le système d'exploitation de Notion facilite l'organisation de tout ce que vous devez suivre. Grâce à son interface intuitive de type glisser-déposer, vous pouvez rapidement mettre en place des environnements de travail personnalisés adaptés à n'importe quel type de projet ou d'objectif. De plus, Notion vous permet de lier différentes bases de données et notes, de créer des checklists, d'intégrer des médias, et bien plus encore.

Voir les meilleures solutions_ Alternatives à la Notion !

Les meilleures fonctionnalités de Notion

plateformes iOS, Windows, navigateur web, MacOS

Calendrier, tableaux Kanban, listes et vues de la galerie

Notion IA pour l'aide à la rédaction

Liens bidirectionnels

Limites de la Notion

Forfaits premium onéreux par rapport à d'autres traitements de texte de cette liste

Fonctionnalités limitées de gestion de projet et de tâches

Prix de Notion

Formule gratuite

Plus : 8$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 8$/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 15 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 15 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Enterprise : Contactez Notion pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (1,100+ reviews)

4.7/5 (1,100+ reviews) G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

8. Coda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/CleanShot-2022-12-05-at-12.20.30-1400x721.png Traitement de texte Coda /$$$img/

via CodaCoda est un puissant éditeur de documents pour la création et la gestion de contenu. Avec Coda, vous pouvez créer des documents à partir de zéro, modifier des documents existants, suivre les modifications, collaborer avec d'autres personnes en temps réel et les partager en toute sécurité. L'éditeur fournit un intervalle d'outils pour vous aider à écrire de manière fluide et rapide - y compris la mise en forme du texte, la modification en cours des images, les tableaux et les liens hypertextes.

Coda est également doté de fonctionnalités de collaboration intégrées, ce qui vous permet d'inviter des personnes à se joindre à vos projets et de discuter facilement des modifications. Grâce à son interface conviviale et à ses outils intuitifs, Coda est un traitement de texte pour tous ceux qui souhaitent créer des documents professionnels !

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Blocs de construction pour faire évoluer les documents vers des Tableaux

Tableaux de bord pour afficher les données connectées

Intégrations à Google Agenda et Slack

Modèles de base à glisser-déposer

Limites de Coda

Non évolutif en tant que base de données documentaire par rapport à d'autres traitements de texte

Intégrations limitées avec d'autres applications

Prix de Coda

Forfait gratuit

Pro : 10 $/mois par Doc Maker, facturé annuellement

: 10 $/mois par Doc Maker, facturé annuellement Teams : 30$/mois par Doc Maker, facturé annuellement

: 30$/mois par Doc Maker, facturé annuellement Enterprise : Contactez Coda pour connaître les tarifs

Capterra: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

Bonus: Compare Coda Vs. Airtable */%href/_*/%href/

9. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/evernote-app-notes.png traitement de texte evernote /$$$img/

via EvernoteEvernote est une application de prise de notes en ligne pour vous aider à être plus productif et mieux organisé. Avec Evernote, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez, des notes sous forme de texte aux images, vidéos et enregistrements audio. Vous pouvez même ajouter des rappels et lire des pages web hors ligne. Evernote est disponible sur différentes plateformes, y compris les appareils mobiles. De plus, il dispose d'une extension pour navigateur Web Clipper !

Quel que soit le type de projet sur lequel vous travaillez, Evernote facilite la gestion des détails. Qu'il s'agisse de trouver de nouvelles idées de contenu ou de planifier une réunion d'entreprise, Evernote vous donne la liberté de capturer, d'organiser et de synchroniser toutes vos informations. Grâce à des fonctionnalités telles que les étiquettes et les catégories consultables, vous disposerez des outils nécessaires pour trouver ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Connexion entre Evernote et ClickUp pour gérer vos notes en un seul endroit!

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Affichage du Calendrier pour connecter les horaires et les notes

Scanner de documents pour se passer de papier

Fonctionnalité de dates d'échéance et de rappels

Intégration à Google Agenda

Limites d'Evernote

Nombre limité de modèles sauvegardés sur tous les forfaits

Le forfait Free est limité à 50 notes par utilisateur

Prix d'Evernote

Forfait gratuit

Personnel : 10,84 $/mois, facturé annuellement

: 10,84 $/mois, facturé annuellement Professionnel : 14,17 $/mois, facturé annuellement

: 14,17 $/mois, facturé annuellement Teams : 20,83 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques d'Evernote

Capterra: 4.4/5 (7,700+ reviews)

4.4/5 (7,700+ reviews) G2: 4.4/5 (1,900+ commentaires)

10. LibreOffice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/LibreOffice-Writer-1400x878.png Traitement de texte gratuit LibreOffice /$$$img/

via LibreOffice LibreOffice est une suite bureautique gratuite et open source conçue pour achever plus facilement les tâches quotidiennes. Il s'agit d'un produit à code source ouvert, ce qui signifie qu'il est gratuit et disponible pour tous les utilisateurs. LibreOffice comprend des programmes pour le traitement de texte, la création de présentations, l'édition de feuilles de calcul, la modification en cours des bases de données, l'édition de formules, le dessin, etc.

Mon travail, ces outils offrent une expérience utilisateur intuitive et aident les individus à créer leur meilleur travail. Avec LibreOffice, vous pouvez élaborer des rapports financiers, des feuilles de calcul, des présentations, etc. Si vous voulez plus de fonctions, des extensions sont disponibles dans le référentiel LibreOffice.

Les meilleures fonctionnalités de LibreOffice

Éditeur de formules pour insérer des formules mathématiques et scientifiques

API LanguageTool pour la vérification de la grammaire

Extensions du format OpenDocument (ODF)

Modèles personnalisés

Limites de LibreOffice

Interface dépassée par rapport à d'autres programmes de traitement de texte gratuits

N'est pas extensible en tant que base de données de documents à long terme

Prix de LibreOffice

LibreOffice est gratuit

Capterra: 4.3/5 (1,600+ reviews)

4.3/5 (1,600+ reviews) G2: 4.3/5 (200+ avis)

Check out these LibreOffice alternatives !

ClickUp-Le meilleur outil de traitement de texte pour votre travail

Il est temps de demander plus à votre logiciel de traitement de texte, ClickUp Docs vous montrera comment faire 🙂

Modifiez avec l'équipe, transformez vos pensées en tâches réalisables et connectez vos documents directement à votre flux de travail, le tout sans quitter votre éditeur ! Aucun autre traitement de texte ne peut améliorer la valeur de vos documents comme ClickUp peut le faire. Et le meilleur ? ClickUp fait tout cela gratuitement.

Accédez à ClickUp Docs, à des tâches illimitées, à des tonnes de modèles et de ressources, à plus de 1 000 intégrations, et à bien d'autres choses encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui .