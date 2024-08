Coda et Notion : Quelle est la meilleure solution pour votre équipe ?

Lorsque la recherche d'environnements de travail efficaces a commencé, il y avait les documents et les feuilles de calcul. Il s'agissait de deux outils différents jusqu'à ce que la gestion de projet et l'avancement des des applications de liste à faire sont devenues une nécessité quotidienne.

Avec autant d'options disponibles, le débat entre Coda et Notion a pris de l'ampleur.

Coda et Notion fournissent tous deux des solutions de flux de travail uniques qui combinent des données structurées et des documents longs, mais il est important de connaître les principales différences entre les deux outils !

Notion vs. Coda : le buzz sur la collaboration numérique

Notion et Coda sont deux leaders en matière de solutions de documentation numérique et de gestion des connaissances. Ces deux applications de prise de notes vous permettent d'effectuer des tâches traditionnelles, qu'il s'agisse d'organiser des informations ou simplement de modifier et de créer des documents.

En outre, elles fonctionnent toutes deux comme des listes de tâches avancées, ce qui est idéal si vous êtes à la recherche d'un travail approfondi des stratégies de prise de notes approfondies . Vous pouvez également utiliser ces applications web pour mettre à l'échelle des processus et des flux de travail plus complexes, en les mettant davantage en évidence en tant qu'applications de gestion de projet.

Les outils travaillent en mélangeant l'écriture, les notes et les feuilles de calcul dans un hub accessible et centralisé pour les individus et les équipes. Coda et Notion ont tous deux leurs propres avantages et fonctionnalités pour se démarquer.

Qu'est-ce que Coda ?

Coda est un outil de gestion de projet lancé en 2019. Même s'il existe depuis quelques années, sa création répondait au fait que les feuilles de calcul et les documents utilisaient des analogues physiques pour tirer des données. Il était temps de réimaginer la façon de lier les données entre les feuilles de calcul et les documents.

La plateforme flexible permet de créer des documents Coda avec des informations provenant de différentes sources et sous différentes formes en un seul document, le tout personnalisé pour des tâches ou des projets spécifiques.

Les fonctionnalités de Coda

Grâce à Coda, passer d'un document à l'autre devient un jeu d'enfant. Il est très pratique à l'heure où le travail télétravail est devenu une réalité pour de nombreuses entreprises, et il offre les fonctionnalités suivantes :

Pack extensions

Il vous permet d'ajouter des boutons "J'aime" à partir de vos pages. Avec le plug-in de Coda, Packs, vous pouvez connecter vos documents à des applications tierces telles que GitHub, Figma, Shopify et Gmail dans votre espace de travail. De plus, vous travaillez avec des données en temps réel puisque vous pouvez pousser des mises à jour ou tirer des données en direct automatiquement depuis les outils de la plateforme vers le document auquel vous vous attaquez.

Lors de la gestion des échéanciers pour les tâches, les plug-ins sont liés à Slack et à l'e-mail pour vous envoyer des alertes et des rappels, vous offrant des affichages périodiques quotidiens ou hebdomadaires. La galerie de documents gère toutes les préoccupations découlant des documents publiés, que vous pouvez copier, stocker pour une référence future ou partager avec d'autres utilisateurs sur Coda.

Bibliothèque de modèles

Au fur et à mesure que vous explorez vos options, le logiciel vous permet de choisir un modèle approprié Modèle de coda depuis sa galerie de modèles à utiliser sur la plateforme en fonction de vos besoins et objectifs. Le logiciel adapte ses fonctions à différents champs allant des tâches professionnelles comme les RH et le marketing aux tâches personnelles comme la gestion des tâches domestiques pour booster la productivité.

Les fonctionnalités de Notion

Bien qu'il y ait beaucoup de Notion alternatives comme Evernote cet outil a constitué une amélioration considérable pour ceux qui passaient d'un processus manuel à un processus numérique gestion du flux de travail solutions. Voici ce que Notion propose :

Environnements de travail multiples

Notion permet à vos équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires de rester sur la même page ou d'être à jour. L'aspect collaboratif de Notion évolue dans l'environnement de travail que vous créez. Vous pouvez y créer une équipe en invitant des collaborateurs à votre espace de travail.

Vous pouvez créer plusieurs environnements de travail pour différents objets, passer d'un espace de travail à l'autre et supprimer ceux dont vous n'avez plus besoin. Ces environnements de travail vous permettent de séparer différents types de contenu. Dans ces espaces de collaboration, vous avez notamment la possibilité d'inviter d'autres participants en tant qu'invités afin qu'ils puissent afficher, modifier, commenter ou partager certaines pages de votre espace de travail.

Compatibilité des appareils

Vous pouvez répliquer les fonctions du logiciel sur des tablettes ou des téléphones. Cette réplication améliore la productivité puisque vous pouvez travailler sur les pages de la plateforme à partir de n'importe quel emplacement sur les appareils assistés afin que les membres de l'équipe puissent travailler virtuellement les uns avec les autres.

Navigation facile

Notion dispose d'une barre latérale permettant de naviguer facilement sur la plateforme. La fonction de recherche rapide du logiciel vous permet de vous déplacer dans vos informations pour trouver ce dont votre équipe a besoin.

L'aspect collaboratif reste étendu grâce à sa capacité à vous aider à créer des pages publiques à partir de n'importe quelle page de la plateforme. Par exemple, vous pouvez créer un site web entièrement navigable sur la plateforme avec des liens si vous avez besoin d'un site web ! La polyvalence de Notion s'étend à l'assistance à la publication de blogs, de pages d'atterrissage et de portfolios.

Les blocs de code de Notion sont des options de mise en forme par lesquelles un utilisateur peut créer des codes de programmation. Certains développeurs utilisent JavaScript pour créer des codes, et Notion dispose de cette capacité. Les codes peuvent être partagés avec d'autres développeurs et permettent de constituer une collection d'extraits de code.

Stockage et sécurité

Comme pour tout logiciel destiné au traitement de documents, il est légitime de s'inquiéter des limites de stockage. Notion ne déçoit pas puisqu'il offre une capacité de stockage illimitée sur tous ses forfaits, mais il y a des limites aux téléchargements de fichiers.

De plus, Notion offre des permissions spéciales pour guider le partage d'informations afin de protéger les documents.

Notion pricing

Notion dispose d'un forfait Free Forever gratuit, qui comprend des pages et des blocs illimités pour un usage personnel. Vous pouvez également partager avec un maximum de cinq invités et synchroniser les documents sur différents appareils.

Une étape supérieure au forfait Free pour usage personnel est le forfait pro pour usage personnel, qui coûte 4 $$$ par mois. Il comprend trois fonctionnalités supplémentaires et un nombre illimité d'invités, avec un historique des versions de 30 jours.

Notion pour les équipes coûte 8 $$$a et offre un espace de travail collaboratif, une intégration API et des permissions avancées avec un nombre illimité d'utilisateurs.

Les avantages de Notion

Il est facile à utiliser grâce à des instructions et des procédures simples

Il possède des qualités collaboratives étendues qui le rendent adapté au partage de documents

Le forfait Free est avantageux et permet d'en avoir plus pour son argent

Il dispose d'un tableau de modèles permettant d'accueillir des équipes de différents secteurs

Les inconvénients de Notion

Il vous déconnecte brusquement, parfois

Bugs gênants

Coda Vs. Notion sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des internautes sur le débat Coda vs Notion. Lorsque vous recherchez Coda Vs. Notion sur Reddit sur Reddit, de nombreux utilisateurs semblent s'accorder sur le fait que Notion est plus personnalisable et qu'il est plus adapté à la rédaction de notes plus longues :

"Coda n'est pas aussi bien construit pour écrire des morceaux plus longs dans une base de données, je sais qu'il permet des notes/textes mais c'est beaucoup plus lourd et demande des efforts. Il n'y a pas non plus d'icônes personnalisables. Je reste avec Notion"

Autre Reddit les utilisateurs ont noté que malgré les fonctionnalités personnalisées de Notion, l'utilisation de Coda présente également des avantages majeurs :

"Coda est beaucoup plus puissant et a un plus grand plafond. Vous disposez d'intégrations natives avec différentes plateformes et vous pouvez même créer vos propres (Packs). Il propose des automatisations, des diagrammes, des formules n'importe où dans le document et bien plus encore."

ClickUp : l'alternative gagnante à Coda Vs. Notion 2022

Si vous n'êtes pas entièrement convaincu que Coda ou Notion trouve le bon équilibre entre la gestion documentaire et la gestion de projet, vous n'êtes pas le seul ! Cependant, il y a une catégorie importante dans laquelle ces outils ne sont pas à la hauteur : la productivité personnelle et celle de l'équipe.

C'est là qu'intervient ClickUp ! ClickUp !

Créez de superbes documents, wikis et autres, puis connectez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe Télécharger un modèle de document ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet de gérer facilement des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout le travail sous un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion d'un projet ou que vous soyez un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour la meilleure productivité de votre vie. Documents ClickUp prouvent l'évolutivité de la plateforme pour s'adapter aux différentes tailles et types d'équipes et de tâches. (Ce qui signifie commodité et efficacité pour vous et votre équipe !)

Outre ClickUp Docs, la plateforme propose d'autres fonctionnalités gratuites disponibles dès maintenant :

Application mobile conviviale

ClickUp ne fait pas dans la déception en fournissant un accès en temps réel à sa plateforme à partir de différents appareils ! La fonction navigateur s'étend aux téléphones portables, ce qui est pratique pour suivre la progression des tâches et recevoir des mises à jour essentielles d'un simple glissement d'écran et en déplacement.

Plus de 15 affichages personnalisables

Vous avez besoin d'un portail à faible maintenance pour la planification et le suivi des OKR ? Essayez l'affichage sous forme de tableau de bord.

Vous souhaitez organiser les ressources sans avoir à vous soucier de la technologie ? Affichez une vue Charge de travail.

Vous souhaitez visualiser ce qui est en attente pour l'équipe de conception ? Ouvrez une vue Tableau. Affiches dans ClickUp combinées à des fonctionnalités puissantes telles que les champs personnalisés, vous donnent un aperçu de haut niveau de plusieurs projets côte à côte ou un à la fois, avec un tri flexible.

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux

La vue d'ensemble

Il est difficile pour Notion et Coda pour offrir aux utilisateurs l'évolutivité qu'offre ClickUp. Si vous deviez sélectionner un outil de gestion de projet gratuit pour personnaliser votre flux de travail pour chaque saison de la vie, choisissez ClickUp.

Consultez nos webinaires à la demande, nos tutoriels ou notre formation en ligne à votre rythme dans la rubrique Centre d'aide pour découvrir comment faire de ClickUp votre meilleur système de productivité !