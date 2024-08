Nous avons passé en revue les 10 meilleures applications de prise de notes en 2024 (gratuites et payantes)

Avez-vous remarqué que les meilleures idées surgissent toujours lorsque vous êtes au milieu de quelque chose ? Vous êtes peut-être en train de travailler sur une tâche cruciale lorsque l'inspiration vous vient, faisant surgir une solution que vous attendiez depuis longtemps.

L'autre jour, je travaillais sur la stratégie de notre blog lorsqu'une idée brillante (du moins, c'est ce que je pensais) concernant l'amélioration du classement dans les moteurs de recherche m'est venue à l'esprit.

Bien sûr, j'ai voulu la retenir. Mais il y a des limites à ce que je peux retenir. Je m'appuie sur des applications de prise de notes pour capturer et revisiter ces pensées flottantes une fois que j'ai terminé ce que j'avais à faire.

Ces applications agissent comme un deuxième cerveau qui m'aide à transformer les idées parasites en actions concrètes.

Sur la base de mon expérience et des tests effectués par notre équipe chez ClickUp, j'ai compilé une liste qui comprend des alternatives gratuites et payantes. J'espère que cela vous aidera à trouver l'application de prise de notes que vous souhaitez.

Que faut-il rechercher dans les applications de prise de notes ?

Lorsque vous choisissez une application, donnez la priorité aux fonctionnalités qui complètent votre routine professionnelle et stimulent votre productivité. Je suis très attentif à ma façon de travailler et à la myriade de chemins que j'emprunte pour me sentir productif et moins accablé par les informations dont je dois me souvenir.

Voici quelques aspects clés à prendre en compte :

**Les applications de notes dotées d'outils d'organisation tels que les dossiers, les étiquettes et les fonctions de recherche puissantes vous aident à classer et à retrouver facilement vos notes (c'est très important pour moi ; les liens bidirectionnels ou les dépendances sont mes fonctions préférées). Elles m'aident à comprendre comment mon travail est lié et dépendant d'autres priorités ou idées Capacités d'intégration : Assurez-vous que votre application de prise de notes s'intègre de manière transparente aux autres outils que vous utilisez fréquemment, tels que les applications de calendrier, les outils de gestion de projet et les plateformes de collaboration, afin de rationaliser votre flux de travail (encore une fois, c'est essentiel pour ma productivité personnelle et professionnelle. J'enregistre souvent mes notes sur Kindle pour les transférer dans mon application de gestion de projet, et lorsque je lis quelque chose sur le Web, j'ajoute généralement une idée connexe comme sujet potentiel à traiter sur le blog ClickUp Facilité d'utilisation: Recherchez une application dotée d'une interface intuitive qui facilite l'ajout, la modification, l'organisation et la récupération rapide des notes Assistance de l'IA: RecherchezApplications de prise de notes basées sur l'IA Apple Notes est une application de prise de notes simple mais efficace qui fonctionne sur tous les appareils Apple. Si vous vous intéressez de près à l'écosystème Apple, cette application pourrait devenir votre outil de référence.

Il s'agit toujours de l'application la plus simple si vous travaillez dans l'univers Apple : appelez-la à tout moment sur votre Mac dans le coin inférieur droit, et elle s'affichera sérieusement. La synchronisation est généralement excellente ; copier quelque chose sur le téléphone et le coller sur le bureau est magique. Les petites choses qui rehaussent l'expérience.

Si vous en demandez plus à l'application, vous serez déçu. Il n'est pas facile de déplacer le texte, de le formater et de l'indenter. Les cas d'utilisation plus avancés ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez enregistrer plusieurs types de contenu, notamment des images, des liens web, des notes manuscrites, des cartes, des PDF et des croquis.

Je préfère la fonction de numérisation d'Apple Notes pour numériser des documents directement à partir de mon iPhone - il n'est pas nécessaire d'utiliser des scanners tiers ! Les documents sont enregistrés directement dans Notes au format PDF.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple Notes

Créez des notes, éditez des listes, organisez vos notes dans des dossiers et gérez les pièces jointes

Épinglez les notes prioritaires pour y accéder rapidement

Ajoutez des étiquettes pour trier et retrouver facilement vos notes

Limitations d'Apple Notes

Limité aux utilisateurs de l'écosystème Apple

Prix d'Apple Notes

Gratuit : Disponible gratuitement sur tous les appareils Apple

G2 : Indisponible

: Indisponible Capterra : Indisponible

6. Google Keep - le meilleur pour la prise de notes et les rappels simples

via Google Keep Google Keep permet aux utilisateurs de capturer sans effort une grande variété de contenus, y compris des notes, des listes, des photos et des fichiers audio, et de les organiser sur un tableau d'affichage numérique.

Le partage des notes avec la famille et les amis est très simple. Par exemple, vous pouvez partager une liste de courses et voir les mises à jour en temps réel au fur et à mesure que les éléments sont cochés.

Personnellement, j'apprécie la fonction de notes vocales de Google Keep. Lorsque je suis pressé et que je dois noter quelque chose d'important, il me suffit d'enregistrer un mémo vocal et de le transcrire en texte plus tard - rapide et efficace !

À l'instar d'Apple Notes, il est difficile d'obtenir des informations plus complexes ou plus avancées. On pourrait penser que Google ferait plus d'efforts pour combiner l'expérience Keep avec Google Tasks et Google Calendar, mais ce n'est pas le cas. Ils continuent d'être des expériences disparates, ce qui peut être frustrant si vous voulez un outil de gestion des tâches logiciel tout-en-un ou de l'expérience.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Vous vous souvenez de vos tâches au bon endroit et au bon moment grâce à des rappels temporels et géolocalisés

Organisez vos notes à l'aide d'étiquettes et de couleurs

Intégrez vos notes de manière transparente à Google Docs, à l'Agenda et à d'autres applications de l'écosystème Google

Épinglez vos notes sur l'écran d'accueil de votre appareil et ne perdez pas de vue vos tâches prioritaires

Limitations de Google Keep

Convient davantage à la prise de notes rapides qu'à la prise de notes longues et détaillées

Les fonctionnalités sont trop basiques pour une organisation complexe des notes

Prix de Google Keep

Gratuit : Utilisation entièrement gratuite avec un compte Google

G2 : Indisponible

: Indisponible Capterra : Indisponible

7. Obsidian - idéal pour la prise de notes avancée avec des notes reliées entre elles

via Obsidienne* Collaborez avec vos amis et les membres de votre équipe en partageant des listes, en publiant des instructions ou des notes en ligne

Rédiger, prévisualiser et publier des notes au format Markdown

Limitations de Simplenote

Pas d'option pour insérer des tableaux

Manque d'attrait esthétique

Prix de Simplenote

**Gratuit pour tous les utilisateurs

Simplenote ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

: 4.2/5 (30+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

Simplenote semble être un choix populaire pour prendre des notes dans les salles de classe et les réunions, les utilisateurs admirant son l'interface utilisateur simple et sans chichis

.

Cela m'a beaucoup aidé en réunion(s) de noter le MOM.

L'inconvénient, bien sûr, est l'absence de fonctionnalités, telles que les modèles, comme l'a fait remarquer cet utilisateur

.

10. Bear - la plus belle et la plus minimaliste des interfaces utilisateur (pour les utilisateurs d'Apple)

via Ours

Bear est une application de prise de notes basée sur le langage Markdown qui vous permet de formater et d'organiser différents types de contenu (y compris du texte, des photos, des tableaux et des listes de tâches) au sein d'une seule note.

J'ai adoré son esthétique, en particulier l'interface utilisateur minimale - cela m'a permis de me sentir moins anxieux lorsque je jouais avec l'application, même si j'avais une énorme liste de tâches à cocher !

Bear est disponible sur Mac, iPhone et iPad. C'est un excellent choix si vous êtes plus enclin à l'écosystème Apple et que vous recherchez quelque chose de plus agréable visuellement qu'Apple Notes.

En optant pour la version payante, Bear PRO, vous accédez à des fonctionnalités avancées, telles que la recherche OCR et l'exportation des notes dans plusieurs formats (PDF, HTML, DOCX et JPG). Le jeu en vaut la chandelle si vous aimez le design.

Les meilleures caractéristiques de Bear

Formatez vos notes avec un simple Markdown

Organiser les notes avec des systèmes de balises flexibles

Utilisez le pliage pour vous concentrer sur une section à la fois et masquer le reste

Personnalisez l'application avec de beaux thèmes

Limitations de l'ours

Disponible uniquement sur iOS et macOS, ce qui limite son utilisation à l'écosystème Apple.

Certaines fonctionnalités de base, comme la synchronisation iCloud et les options d'exportation, nécessitent un abonnement

Si vous utilisez Windows ou tout autre système d'exploitation, vous pouvez explorer les éléments suivants Alternatives à l'application Bear

.

Prix de l'ours

Basic : Gratuit

: Gratuit Pro : 2,99 $/mois

G2 : 4.6/5 (40+ commentaires)

: 4.6/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (Pas assez de commentaires)

Quelle est la meilleure application de prise de notes ?

Les applications que nous avons testées et présélectionnées ont quelques points communs : elles sont toutes simples à utiliser, disponibles sur toutes les plateformes et me permettent de mieux m'organiser et d'être plus productif.

Si elles permettent de prendre des notes et d'y accéder ultérieurement, très peu d'outils vont au-delà des fonctionnalités de base.

Je préfère les outils qui m'aident à concilier mes tâches personnelles et professionnelles, et donc les applications dotées de fonctions avancées telles que la collaboration en équipe, la gestion des tâches, la gestion de projet et des intégrations solides.

Le fait d'avoir plusieurs applications de notes sur mon appareil ne sert à rien : cela ne fait qu'encombrer mon espace numérique et me submerger. J'aime donc utiliser une application puissante qui a plusieurs casquettes et qui s'intègre à ma pile technologique.

Il n'y a qu'un seul logiciel qui remplit toutes les conditions : ClickUp !

Il simplifie la prise de notes avec Docs, Notepad et des modèles prêts à l'emploi. Les fonctionnalités d'intelligence artificielle permettent d'accélérer la rédaction, de retrouver d'anciennes notes et de transcrire des notes vocales. Enfin, les outils de gestion de projet nous permettent de garder le contrôle des listes de tâches et de collaborer avec des équipes interfonctionnelles. Essayez ClickUp

dès aujourd'hui !