5 stratégies pour améliorer la prise de notes et la rendre plus productive

Après 24 heures, nous oublions jusqu'à 40 % des nouvelles informations que nous apprenons. Mais nous pouvons conserver jusqu'à 100 % de notre mémoire grâce à un outil simple : la prise de notes.

Dans un 2021 dans le Journal of Experimental Psychology , les participants qui prenaient des notes se souvenaient mieux des informations que ceux qui ne le faisaient pas ou qui prenaient des photos des cours sur leur téléphone. Lorsque nous n'essayons pas de retenir les informations, notre mémoire de cette expérience diminue progressivement jusqu'à ce que nous nous en souvenions peu, voire pas du tout.

Heureusement, la prise de notes aide à la rétention de la mémoire en s'engageant activement dans la matière pour établir une connexion entre les nouvelles connaissances et les expériences passées. 🔗

La stratégie de prise de notes la plus efficace pour vous dépend du type de contenu ou des informations que vous recueillez, de la manière dont vous les évaluez et du temps dont vous disposez pour les retenir.

Votre processus doit vous permettre de prendre des notes productives dans n'importe quel environnement et vous encourager à apprendre et à retenir les informations de manière efficace. ClickUp a dressé une liste de stratégies éprouvées pour améliorer la prise de notes virtuelle et en personne et la rendre plus productive.

En savoir plus sur les cinq meilleures stratégies pour aider tout un chacun à prendre des notes plus efficaces et plus productives, que ce soit en écoutant un podcast, en suivant un cours magistral ou en regardant un documentaire.

_Nous examinons en profondeur plus d'une douzaine de stratégies de prise de notes *meilleures applications gratuites de prise de notes* de 2022 et de décomposer les capacités et les faiblesses de chacune d'entre elles.

1. Essayer une méthode traditionnelle de prise de notes

via Jacob Lund/ Shutterstock

Les méthodes traditionnelles de prise de notes, comme la méthode Cornell et la méthode Box, sont deux des plus productives et des plus utilisées. La méthode Méthode Cornell développée par Walter Pauk dans les années 1950, divise les notes en trois parties : le repère, les notes et le résumé. Ces sections contribuent à améliorer votre capacité à mémoriser et à retenir les informations de manière organisée.

La méthode Box regroupe différents éléments d'information dans de petites boîtes et les libelle ou inclut une idée plus générale en haut de chaque boîte. Cette méthode permet de rester concis et fonctionne bien avec les notes numériques.

Il est plus facile de réorganiser et de déplacer les sections après les cours. D'autres méthodes traditionnelles, telles que le bullet journaling ou la méthode des grandes lignes, peuvent également être efficaces.

via Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock Outils d'IA pour la prise de notes permettent d'accorder toute son attention à une expérience d'apprentissage. Vous pouvez contribuer pleinement aux cours et aux réunions et vous absorber autant que vous le souhaitez sans avoir à rédiger de fastidieuses notes.

En apparence, Les outils d'IA semblent transcrire simplement les mots dans les notes . Mais ils effacent aussi le potentiel d'erreur humaine, en fournissant des transcriptions horodatées consultables, en transformant les idées en tâches traçables et en rendant les leçons disponibles dans de nombreuses langues.

Restez organisé et démarquez-vous avec des notes de réunion fantastiques. Consultez notre_ modèles de notes de réunion gratuits et ne plus jamais avoir à poser une question de suivi embarrassante.

3. Shorten Tout in Your Notes (Raccourcissez tout dans vos notes)

via Gorodenkoff/ Shutterstock

L'utilisation de lettres sténographiques et d'abréviations est essentielle pour une prise de notes plus rapide. La sténographie permet de rassembler rapidement un grand nombre d'informations.

Alors que la prise de notes est plus rapide, la sténographie permet de rassembler beaucoup d'informations rapidement lettres abrégées peut s'avérer trop fastidieux à mettre en œuvre, les abréviations fonctionnent parfaitement. Il existe trois techniques d'abréviation pour rédiger un formulaire court : utiliser les premières lettres d'un mot, supprimer la plupart des voyelles d'un mot et utiliser les premières lettres des phrases pour former des acronymes.

Pour tirer le meilleur parti de cette stratégie, essayez d'inclure un glossaire dans votre carnet de notes afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

4. Get Visual With Your Logs (Soyez visuel avec vos journaux)

via Abo Photography/ Shutterstock

Le code couleur est un moyen efficace de se rappeler des informations spécifiques dans les notes. Cette méthode utilise des couleurs pour mettre en évidence les informations importantes et accélère votre processus de lecture car vous interagissez facilement avec ces couleurs pour trouver des points particuliers dans vos notes.

Utilisez des outils encore plus visuels, tels que Cartes mentales ClickUp et des notes sous forme de croquis. A carte mentale est un outil d'illustration, comme un arbre, qui regroupe des informations autour d'un sujet central.

Les notes croquis sont des notes visuelles qui utilisent la calligraphie, les dessins et des éléments comme les nuages et les Box pour capturer des idées sur une page.

Organisez l'ensemble de votre vie professionnelle en un seul endroit avec ClickUp's Notepad , checklist, et plateforme de gestion de tâches.

5. Prendre des notes de manière collaborative

via Canva

La rédaction collaborative en groupe ou avec des partenaires peut aider chacun à recevoir plusieurs perspectives d'une leçon et à évaluer de manière critique les arguments d'un sujet. Dans la prise de notes collaborative, les tâches sont divisées afin que chaque personne puisse s'occuper d'un élément différent - qu'il s'agisse du résumé, de l'indice ou des idées exploitables. La prise de notes collaborative peut renforcer l'interaction avec le sujet et créer un espace pour de meilleures questions, plus approfondies. Ce type de prise de notes peut également aider les membres du groupe à garder une trace de ce qui s'est passé au cours d'une activité d'apprentissage afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Passez à la vitesse supérieure en matière de prise de notes

Il existe de nombreuses façons de prendre des notes, et les stratégies les plus efficaces dépendent des circonstances et des objectifs que vous souhaitez atteindre.

Que vous ayez besoin de prendre des notes pour le travail ou l'école, ou que vous cherchiez simplement de meilleures façons de prendre des notes rapides et de rédiger des notes de réunion détaillées, ClickUp peut vous aider à devenir un preneur de notes avide grâce à ses fonctionnalités de prise de notes robustes et flexibles comme le Bloc-notes, Documents ClickUp et Tableaux blancs .

Intégré dans le plate-forme de gestion de projet ces fonctionnalités de prise de notes vous permettent de prendre et de stocker des notes en même temps que votre travail. Sans oublier qu'elles sont entièrement personnalisables - mettez en forme et organisez vos notes comme vous le souhaitez pour répondre aux besoins de votre projet et à vos préférences personnelles. essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et faites passer vos compétences en matière de prise de notes au niveau supérieur !

**Rédacteur invité:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Chidinma-Iwu-.webp

/$$$img/

Chidinma Iwu