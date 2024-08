10 techniques et outils de mémorisation pour améliorer votre mémoire

Un jour, vous pourrez améliorer instantanément votre mémoire grâce à l'intelligence artificielle... enfin, peut-être. 🤖

En attendant, il existe de nombreuses techniques et outils de mémorisation pour non seulement stocker des informations, mais aussi s'améliorer dans le rappel et la mémorisation de plus grands paramètres.

Pratiquement tout le monde est capable d'aiguiser sa capacité à mémoriser quoi que ce soit. En fait, tout le monde est capable d'améliorer sa capacité à mémoriser n'importe quoi, la recherche suggère qu'avec une pratique suffisamment soutenue sur une période d'environ une semaine, une personne moyenne peut augmenter sa capacité de mémoire de travail afin d'accroître sa capacité de rappel d'un à quatre éléments.

L'esprit est un endroit extraordinaire. Mais ne nous croyez pas sur parole.

Lisez cet article de blog pour découvrir comment ces 10 meilleures techniques de mémorisation peuvent travailler pour vous et quels outils spécifiques vous pouvez utiliser pour améliorer votre mémoire.

La mémorisation travaille comme un processus en deux étapes : l'encodage et la récupération. Au cours de l'étape d'encodage, les nouvelles informations sont stockées sous forme de formulaires en utilisant différents processus cognitifs, tels que l'élaboration, l'association et l'imagerie visuelle. Ces souvenirs sont ensuite rappelés au cours de l'étape de récupération par le biais de connexions neuronales.

La recherche suggère que certaines techniques de mémorisation sont plus efficaces que d'autres pour la mémorisation à long terme des informations. Certaines de ces techniques de mémorisation, telles que la répétition espacée et l'encodage élaboratif, se sont révélées plus efficaces pour la rétention à long terme.

D'autres, comme le découpage en morceaux et les moyens mnémotechniques, tendent à faciliter le rappel de la matière à court terme.

L'acte de mémoriser, enfin, à peu près n'importe quoi, peut être décomposé en quatre étapes générales. Considérez-les comme des exercices pour votre cerveau. Après tout, c'est un muscle très plastique qui se développe plus on l'utilise.

Suivez ces quatre étapes pour commencer à mieux mémoriser.

Étape 1 : Attention

Tout d'abord.. se concentrer sur le matériel que vous essayez de mémoriser et d'en être conscient en temps réel. En d'autres termes, n'écoutez pas, ne lisez pas et ne regardez pas passivement lorsque vous essayez de mémoriser des choses. Essayez de prendre votre temps et de prêter attention à chaque détail, afin de permettre à la matière de s'imprégner.

En faisant cela de manière répétée, vous entraînez votre cerveau à laisser passer moins d'éléments d'information. ♻️

Étape 2 : Encodage

L'encodage travaille aussi bien avec la mémoire à long terme qu'avec la mémoire à court terme. Pour s'assurer que les informations que vous consommez restent dans la mémoire à long terme, il est souvent utile de les connecter à d'autres idées, concepts et expériences connexes ou similaires.

Cela permet de renforcer la mémoire et de mémoriser plus facilement les informations.

Étape 3 : Stockage

Une fois que vous avez encodé les informations et que vous les avez connectées à d'autres concepts connus, vous devez stocker le matériel d'une manière répétitive et facile à retenir, par exemple en utilisant un palais de mémoire ou des flashcards (plus d'informations sur ces techniques ci-dessous).

Cela vous aidera à vous rappeler la matière sur-le-champ, ce qui est l'un des meilleurs avantages de l'amélioration de votre mémoire ! 💪

Étape 4 : Récupération

Enfin, utilisez des pratiques de rappel actif telles que vous interroger, étudier en groupe ou utiliser des jeux de mémoire pour vous assurer que la matière est correctement mémorisée. N'oubliez pas de vous entraîner régulièrement.

Vous pouvez pratiquer ces exercices soit par récitation, soit par rappel actif. Cette méthode de rappel est basée sur le fait que la mémoire s'affaiblit avec le temps.

Techniques de mémorisation verbale et visuelle

En ce qui concerne les techniques de mémorisation, les deux méthodes les plus courantes sont la méthode visuelle et la méthode verbale.

Les techniques visuelles impliquent l'utilisation d'images, de plans et de diagrammes pour faciliter la mémorisation. Cette méthode se concentre sur la création d'une image mentale ou d'une représentation visuelle des informations apprises. Par exemple, si vous essayez de vous souvenir d'une liste d'éléments, vous pouvez créer une image mentale de ces éléments disposés d'une manière spécifique. Voici quelques exemples de techniques de mémorisation visuelle :

Les cartes mentales (Mind Maps)

Les cartes flash

Le code couleur

Infographie

Diagrammes

Mnémonique

D'autre part, les techniques verbales impliquent l'utilisation de mots et de langage pour aider à la mémorisation. Cette méthode inclut la répétition, les moyens mnémotechniques et les acronymes pour aider à se souvenir des informations. Par exemple, si vous essayez de vous souvenir d'un numéro de téléphone, vous pouvez répéter les chiffres à voix haute ou utiliser un moyen mnémotechnique tel que l'association de chaque nombre avec un mot qui rime avec lui. Voici quelques exemples de techniques de mémorisation verbale :

Le découpage en morceaux

Ancronymes

L'association

Enregistrement

Répétition

Allitération

Approfondissons ces techniques !

Les 10 meilleures techniques de mémorisation que vous pouvez utiliser

Toutes les techniques de mémorisation ne vont pas forcément bien fonctionner pour tout le monde. Mais il existe un certain nombre de méthodes à essayer ! Consultez notre liste des 10 meilleures techniques de mémorisation pour vous aider à mieux vous souvenir des données.

1. Répétition espacée

Répétez la matière à des intervalles de temps de plus en plus longs. Cette méthode de rappel est basée sur le phénomène psychologique de la dégradation de la mémoire, qui suggère que tant la mémoire que le contenu de la mémoire peuvent être modifiés perte de mémoire (ou le souvenir s'estompe) au fil du temps.

Un antidote à la perte de mémoire, tant pour la rétention à court terme qu'à long terme, consiste à s'entraîner périodiquement à se rappeler ou à "répéter" ce que l'on a validé.

2. Encodage élaboratif

Lier la matière à d'autres concepts connus. Le fait de joindre ce que vous apprenez de manière significative à vos connaissances existantes est un moyen efficace de mémoriser l'information.

Le codage élaboratif est un type de moyen mnémotechnique, c'est-à-dire une technique simple qui facilite la mémorisation. L'une des façons de faciliter l'établissement d'un lien entre la nouvelle matière et ce que vous savez déjà consiste à créer un tableau blanc visuel .

Des outils comme Tableaux blancs ClickUp permettent de lier facilement les tâches et d'utiliser vos techniques de brainstorming de manière ordonnée. Dessinez à l'infini des diagrammes de flux de travail sauvegardez-les et consultez-les lorsque vous avez besoin d'une mise à jour.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Tableaux blancs

Vous souhaitez démarrer avec un simple Tableau blanc pour commencer à consigner vos idées et vos flux de travail ? Essayez Le modèle d'introduction aux tableaux blancs de ClickUp !

3. Chunking

Décomposez de longs morceaux d'informations en parties gérables. C'est un moyen facile de se souvenir d'une information, car elle est moins écrasante et vous pouvez mémoriser des éléments d'information plus petits beaucoup plus rapidement.

Certaines recherches montrent que le découpage réduit le péage la mémoire de travail est moins sollicitée lorsqu'il s'agit de mémoriser de grandes quantités d'informations. Au fil du temps, les informations mémorisées petit à petit forment un ensemble de données plus important, plus facile à rappeler et qui donne un sens à la mémoire.

4. Mnémotechnique

L'utilisation de techniques telles que les rimes, les acronymes ou l'imagerie visuelle pour se rappeler des informations de manière mémorable est appelée mnémotechnique. C'est un moyen de rendre la mémorisation amusante. En fait, il s'agit d'un moyen de rendre la mémorisation amusante, des études suggèrent que qu'un entraînement suffisant à la mnémotechnie orthographique remodèle vos réseaux cérébraux pour apporter une assistance à une meilleure mémoire et à la récitation d'informations.

Un exemple simple de cette technique est la récitation de l'alphabet en musique pour le rendre plus facile à mémoriser. Peut-être que votre professeur d'arts plastiques vous a appris "Roy G Biv" comme moyen mnémotechnique pour mémoriser les couleurs de l'arc-en-ciel dans la bonne commande - rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

Vous voyez l'idée. 🌈

5. Rappel actif

Testez régulièrement la matière que vous avez apprise pour mettre votre mémoire à l'épreuve. Plus vous le ferez, plus il vous sera facile de vous souvenir des nouvelles matières et des anciennes. Si vous êtes étudiant, par exemple, le rappel actif est une technique d'étude pratique.

Lorsque vous pratiquez le rappel actif, vous forcez essentiellement votre cerveau à se rappeler les informations que vous voulez mémoriser sans aucune aide. Cette méthode est excellente pour la rétention de la mémoire.

6. La visualisation

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'utilisation de visuels est un autre moyen efficace de mémoriser un contenu. Lorsque vous créez des images mentales de la matière et que vous les associez à une représentation visuelle, cette technique aide énormément à valider les informations dans la mémoire.

Utiliser un logiciel pour construire Cartes mentales aident à la partie visuelle du processus. Avec Cartes mentales ClickUp vous pouvez rapidement cartographier vos forfaits, vos idées et vos processus sous forme de visuels qui attirent l'attention. Établissez des connexions à partir de vos visualisations et ajoutez du contexte à votre processus de mémorisation afin de créer des visuels autour des idées que vous voulez retenir.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Personnalisez votre carte mentale ClickUp /$$img/

Ajoutez facilement des nœuds, des tâches et des connexions à votre carte mentale ClickUp intuitive

7. Association

Connectez des informations similaires à d'autres informations similaires. Le fait de regrouper des informations similaires, surtout s'il n'est pas nécessaire de les mémoriser dans l'ordre, permet de s'en souvenir plus facilement.

Cette technique est particulièrement utile pour le travail avec des nombres ou des termes commençant par la même lettre. Notre cerveau traite la première lettre et nous aide à associer les informations dont nous avons besoin.

8. Récitation

Répétez le matériel que vous apprenez à haute voix. Oui, même si vous êtes seul. Le cerveau humain adore ça !

Toutefois, il est utile de faire cette technique avec un ami. Tout comme vous apprenez les paroles d'une nouvelle chanson en l'entendant et en chantant, la récitation vous aide à mémoriser les informations dans la bonne commande. Nous savons que vous vous souvenez en ce moment même du jingle accrocheur de cette publicité. 🎵

9. Organisation

Organisation d'éléments connexes selon une structure facile à suivre et à mémoriser. Il est ainsi plus facile de se souvenir d'informations complexes dans l'ordre chronologique. C'est un excellent exemple pour ceux qui ont besoin de valider des informations dans une commande spécifique.

En fait, certains aiment utiliser cette technique pour créer une liste d'épicerie, car elle leur permet d'organiser visuellement les éléments dans un endroit ou une disposition qui leur est familier.

10. Palais de la mémoire

Créer un palais de mémoire signifie simplement utiliser votre imagination pour créer un plan mental de la matière que vous apprenez en l'associant à un endroit que vous connaissez bien. Lorsque vous visualisez des espaces familiers et que vous les connectez à des éléments d'information individuels, il est facile pour votre cerveau de se rappeler de nouvelles informations liées à des espaces familiers.

Pour que cette technique de mémorisation travaille pour vous, prenez d'abord le temps de définir votre palais de la mémoire. S'agit-il de l'Accueil de votre enfance ? D'un parc familier ? Votre ancienne école ?

À partir de là, indiquez mentalement les fonctionnalités de cet espace qui ressortent. Veillez à les indiquer dans l'ordre. Cette technique du palais de la mémoire travaille à partir d'une image mentale.

Si vous vous imaginez en train de marcher dans une maison, vous rencontrerez d'abord une porte d'entrée aux couleurs vives. Une fois à l'intérieur, vous rencontrerez des escaliers, puis un chien et, si vous continuez à marcher, vous arriverez directement dans la cuisine.

Associez maintenant chacune des fonctionnalités les plus remarquables que vous visualisez dans votre palais de la mémoire - comme celles que nous venons de lister - à un élément d'information important, jusqu'à ce que chaque point soit associé à un espace dans cette technique de narration.

Enfin, pour vous remémorer les données, visualisez une nouvelle fois votre parcours dans cette technique de mémorisation et essayez de vous souvenir de chaque information associée à chaque espace ou élément notable. À faire suffisamment de fois, la mémorisation de nouvelles informations et d'autres supports d'apprentissage deviendra un jeu d'enfant !

Les meilleurs outils de mémorisation pour améliorer votre réflexion

Vous connaissez les techniques de mémorisation. Mais vous avez aussi besoin d'outils. Voici un aperçu des meilleurs outils de mémorisation à commencer à utiliser pour améliorer vos efforts de mémorisation.

Logiciel de prise de notes

Prenez rapidement des notes, mettez en forme avec une modification en cours et transformez les entrées en tâches traçables auxquelles vous pouvez accéder de n'importe où

Utilisez des outils comme ClickUp lorsque votre cerveau est à sa limite en essayant de mémoriser des tâches, des listes et des rappels. Avec cartes mentales outils, Tableau blanc et même son extension Chrome Bloc-notes, ClickUp vous fournit tous les outils nécessaires pour stocker des informations rapidement et facilement.

Flashcards

Un excellent outil pour mémoriser des faits, des définitions et des informations générales est tout simplement l'utilisation de flashcards. Elles ont travaillé pour vous lorsque vous étudiiez pour le grand test à l'école primaire, alors pourquoi ne pas les utiliser pour vous aider davantage dans votre mémorisation ?

Enregistrements audio et vidéo

Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

Pour ceux qui préfèrent les techniques de mémorisation verbale, l'apprentissage auditif pourrait être un excellent moyen d'utiliser des enregistrements de vos propres mots pour récupérer des informations. Les enregistrements audio sont des techniques de mémorisation verbale efficaces pour aider la mémoire à long terme.

Une autre excellente façon de le faire est d'enregistrer une vidéo de vous-même. Les techniques de mémorisation visuelle fonctionnent pour certains lorsqu'ils enregistrent une vidéo d'eux-mêmes en train d'achever quelque chose. C'est une excellente idée pour les apprenants visuels qui ont besoin de se rappeler comment ils ont fait quelque chose il y a longtemps.

Si vous essayez de vous souvenir d'un processus de travail, il peut être utile d'utiliser un logiciel d'enregistrement d'écran pour enregistrer vos actions. Des outils comme Clip dans ClickUp facilitent la lecture de vos enregistrements et permettent de voir comment vous avez fait quelque chose.

Quizlet

Quizlet est une ressource d'apprentissage en ligne populaire qui offre de multiples techniques et outils de mémorisation, tels que des flashcards, des quiz et des jeux. Cette ressource travaille comme une technique de construction pour aider à améliorer la mémoire sur une certaine période.

Apprentissage par les pairs

Apprendre avec un ami ou au sein d'un groupe d'étude permet d'encourager un rappel plus actif de la matière et, en fin de compte, de retenir l'information. Qu'il s'agisse d'une session d'étude approfondie pour des cours d'histoire, de l'apprentissage d'une nouvelle langue ou, plus généralement, de la nécessité de retenir une tonne d'informations en peu de temps - nous vous regardons, étudiants en médecine -, l'apprentissage par les pairs est l'une des techniques de mémorisation les plus réussies.

Applications de mémorisation

Il existe de nombreuses applications de mémorisation qui peuvent vous aider à trouver les techniques de mémorisation adaptées à votre situation. Plusieurs de ces applications intègrent des jeux qui vous aident à exercer vos muscles mentaux.

Journal

L'utilisation d'applications mobiles ou de bureau pour la prise de notes ou la rédaction de résumés de vos documents sont utiles pour s'y référer ultérieurement. C'est aussi un moyen d'utiliser la répétition pour valider l'information en la mémorisant au fur et à mesure que vous l'écrivez.

Jeux

Les jeux éducatifs ou les puzzles sont des moyens attrayants et amusants de renforcer la mémoire.

Voici quelque chose à retenir - Faites-en plus avec ClickUp

Que vous utilisiez des Tableaux blancs ou des Cartes mentales pour visualiser et connecter les informations à mémoriser ou que vous décidiez de créer des cartes flash, la validation des informations est plus facile que vous ne le pensez.

Cependant, il faut d'abord avoir le bon état d'esprit productif , quelques outils et techniques de mémorisation, et la volonté d'apprendre une méthode. Commencez un compte ClickUp gratuit et voyez comme il est facile d'utiliser ses outils visuels pour la mémorisation.