Obsidian vs. Notion : Quel est le meilleur outil de prise de notes ?

Qu'il s'agisse de noter une liste de courses, des notes de cours ou le compte rendu d'une réunion, les logiciels de prise de notes numériques sont toujours très utiles.

Heureusement, il existe une multitude de logiciels de prise de notes applications de prise de notes sur le marché, ce qui vous garantit de trouver celle qui répondra à vos attentes les plus folles, voire les dépassera.

Tous les logiciels de prise de notes n'offrent pas la même profondeur ou la même variété d'outils pour améliorer votre expérience, et TBH, vous n'aurez peut-être même pas besoin de toutes les fonctionnalités de leur liste !

Même si des tonnes d'options de prise de notes sont à votre disposition, quelques concurrents puissants dominent le marché, et nous allons passer en revue deux d'entre eux pour vous aider à décider s'ils valent la peine d'être investis.

Attachez votre ceinture pour le face-à-face ultime de la prise de notes entre Obsidian et Notion. Une analyse de tout ce qu'ils apportent au tableau en termes de fonctionnalités, de prix, d'assistance et bien plus encore.

et en prime, un concurrent de choix qui pourrait vous surprendre... 😉

Qu'est-ce que Notion ?

Prise de notes en NotionNotion est un environnement de travail tout-en-un pour vos projets de wikis, notes et bases de données . En tant que logiciel basé sur des documents, Notion est principalement utilisé pour la prise de notes mais peut également être utile pour la gestion de base des tâches et des projets.

Dans l'ensemble, il est assez pratique.

Notion couvre tous les besoins en matière de notes de cours, les comptes-rendus de réunions d'entreprise , la modification en cours et les wikis d'entreprise, le tout sur une interface simple avec de nombreux modèles, et une communauté dévouée prête à vous aider.

Vous trouverez ci-dessous une présentation des fonctionnalités de prise de notes de Notion.

Notes quotidiennes

Vous pouvez créer un journal dans Notion ou un journal quotidien de vos tâches grâce à son modèle de journal quotidien. Vous pouvez joindre des pièces jointes, des liens et des vidéos ou ajouter des émojis pour exprimer votre humeur et faire preuve de créativité tout au long de la journée.

Gestion des tâches

Notion peut également faire office de gestion des tâches sur une application de prise de notes. Ajoutez des cases à cocher, créez un Tableau de projet et suivez la progression avec des rappels de statut comme à faire, en train de faire et terminé.

Gestion des tâches dans Notion

Intégrations

Notion dispose d'une vaste bibliothèque d'intégrations permettant d'étendre ses fonctions.

L'application s'intègre avec la plupart des logiciels courants comme Slack, Google Drive, Gmail, Asana, et bien plus encore. Si vous aimez une approche plus pratique de vos intégrations, Notion vous permet de construire vos propres intégrations via leur API publique.

Sites web de Notion

Un site web Notion est essentiellement un dossier de notes accessible au public, mais certaines entreprises l'utilisent à la place d'un site web d'entreprise. Bien qu'il y ait des limites à cela, notamment en termes de stockage et de vitesse, les sites Web de Notion peuvent être une excellente alternative pour un site personnel ou un CV.

Notion IA Notion IA utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour offrir un tableau de fonctionnalités innovantes adaptées à l'amélioration de la qualité du contenu. Avec Notion IA, les utilisateurs disposeront d'un assistant pour améliorer la structure des phrases, trouver des idées, paraphraser des notes et bien plus encore.

Notion Pros

Facile à utiliser une fois que l'on a pris en main ses fonctionnalités et son interface utilisateur

Intégration de l'API avec des outils populaires

Notion Inconvénients

Il peut traîner un peu en longueur en raison de problèmes de latence

Il est un peu plus difficile à configurer qu'Obsidian

Vous ne serez pas entièrement propriétaire des notes que vous prenez dans Notion puisque tout est stocké sur ses serveurs

Qu'est-ce qu'Obsidian ?

Prise de notes en ObsidienneObsidian est une application de prise de notes qui stocke les fichiers localement sur votre appareil au lieu de les stocker dans le cloud.

Avec Obsidian, vous utilisez le langage Markdown pour créer vos notes. Contrairement à Notion, qui a une structure de base de données, Obsidian a une structure de graphe de connaissances où toutes vos notes sont liées entre elles par des liens bidirectionnels.

Bonus: **Outils de prise de notes IA !

Graphique de connaissances

Graphes de connaissance dans Obsidian

Dans Obsidian, vos notes sont structurées et reliées entre elles par des backlinks, créant ainsi un réseau d'idées profondément interconnecté et très visuel, appelé graphe de connaissances.

Cette structure est très pratique lorsque votre principale préoccupation est de prendre des notes qui se connectent à une idée centrale, un peu comme un deuxième cerveau.

Plugins

Vous pouvez obtenir des plugins pour les CSS personnalisés, les aperçus de page, l'enregistreur audio, tableau kanban afficher, et bien d'autres choses encore. Obsidian s'appuie davantage sur des plugins que sur des intégrations d'API pour étendre ses fonctions.

Obsidian Publish

Un exemple de ce à quoi ressemble une page Obsidian Publish accessible au public

À l'instar des sites Web de Notion, Obsidian Publish vous permet de publier vos notes afin que le public puisse les afficher. Vous pouvez même utiliser votre propre domaine personnalisé et publier plusieurs coffres-forts Obsidian en tant que sites Web.

remarque : Obsidian Publish est une fonctionnalité payante qui vous coûtera 20 $$$a par mois et par site.

Obsidian Avantages

Nombreuses options de plugins pour étendre la fonction

Facile à personnaliser et à configurer selon vos goûts et vos besoins

Excellente interconnexion de vos pensées, idées et notes pour une lecture facile

Les inconvénients d'Obsidian

L'absence de collaboration native est un frein pour la plupart des équipes d'entreprise

La tarification peut être assez déroutante

Vous devez payer un supplément pour des fonctionnalités simples et attendues telles que la synchronisation entre les appareils

Quelles sont les différences entre Obsidian et Notion ?

La principale différence entre Notion et Obsidian est que Notion est disponible en ligne, tandis qu'Obsidian n'est disponible qu'hors ligne, et que vous devrez payer un supplément pour synchroniser les notes entre les appareils dans Obsidian.

Voici un aperçu rapide et approfondi des autres différences clés entre Obsidian et Notion :

Examen des différences entre Notion et Obsidian

Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 😎

1. Interface utilisateur et organisation des notes

Il n'y a aucun doute à ce sujet. La simplicité et le pouvoir de personnalisation sont deux des aspects les plus importants de toute application de prise de notes. Voici ce que l'on peut attendre de Notion et d'Obsidian.

Notion

Dans Notion, vous créez d'abord un environnement de travail, puis vous commencez à ajouter des pages à cet espace. Vous pouvez créer une structure visuelle pour vos documents avec des sous-pages et même lier des sections de pages à d'autres pages par le biais de liens retour. Accédez rapidement aux pages depuis votre barre latérale en les plaçant dans vos favoris.

Notion assiste à la fois la modification en cours par Markdown et par glisser-déposer pour la prise de notes. Il vous offre également de nombreuses propriétés telles que des émojis, des bannières, des titres, des cases à cocher et bien plus encore pour améliorer vos notes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Notion\_3-capture d'écran.png Exemple de flux de travail de Notion /$$img/

Ajoutez des emojis, des images et des sections à vos notes dans Notion

Obsidienne

Au lieu d'un espace de travail comme Notion, Obsidian utilise les conditions d'utilisation vault.

Le coffre-fort est un dossier dans lequel Obsidian stocke vos notes localement sur votre appareil. En fonction de votre nombre de projets, vous pouvez avoir un seul coffre-fort ou plusieurs. Après avoir créé votre premier coffre-fort, vous pouvez commencer à prendre des notes en texte simple.

Contrairement à la plupart des applications de prise de notes, Obsidian vous permet d'ouvrir plusieurs fichiers dans ce qu'elle appelle des panneaux. Vous pouvez ajuster les volets ou les diviser en deux copies du même volet. Par exemple, vous pouvez diviser un volet pour afficher une vue de modification en cours et une vue de lecture pour la prévisualisation.

Outre vos notes, Obsidian propose également une option permettant d'afficher toutes vos notes sur un sujet particulier et les sujets similaires auxquels vous êtes lié.

Les fonctionnalités de mise en forme des notes dans Obsidian

2. Rétroliens

Une application de prise de notes qui vous permet de connecter des idées et des pensées est un rêve devenu réalité pour la plupart des aficionados de la prise de notes. Voyons comment Notion et Obsidian se comportent sur ce front.

Notion

La fonctionnalité de rétrolien de Notion vous permet de relier vos idées lors de la prise de notes. Chaque fois que vous créez un lien, Notion crée automatiquement un lien retour.

Vous pouvez ensuite afficher tous les liens retour vers une page particulière et voir exactement où ils ont été utilisés. Cette fonctionnalité est très utile lors de la création de vos wikis, de la connexion de vos idées ou de la gestion de vos tâches dans Notion.

Obsidienne

Le backlinking est l'une des fonctionnalités fondamentales d'Obsidian notes et simplifie grandement la création de wikis.

Au lieu de dossiers hiérarchiques ou de bases de données, Obsidian vous permet de créer un réseau interconnecté d'idées avec un graphe de connaissances - une ressource idéale pour les étudiants, les universitaires, les ingénieurs logiciels et les autres professionnels qui écrivent constamment des choses.

3. Partage de notes et collaboration en équipe

Que ce soit pour le forfait d'une sortie entre amis ou pour le travail sur un projet, nous apprécions tous une application qui permet le partage de notes et la collaboration. Entre Obsidian et Notion, qui l'emporte en matière de collaboration ?

Notion

Notion excelle dans le partage de notes et la collaboration.

Si vous souhaitez collaborer avec un membre de l'équipe sur une nouvelle initiative ou avec un ami pour un itinéraire de vacances, il suffit de partager un lien pour modifier, commenter ou afficher votre espace de travail Notion.

Fonctionnalité de partage des permissions dans Notion

Obsidian

Si vous souhaitez collaborer à la modification en cours d'un coffre-fort Obsidian, vous devrez faire un effort supplémentaire. Vous pouvez utiliser un plugin, mais l'expérience ne sera pas aussi transparente que dans Notion. Vous ne pouvez pas non plus envoyer à quelqu'un un lien lui permettant d'afficher votre chambre forte dans Obsidian. Si vous souhaitez partager un coffre-fort, la seule option est de l'exporter au format PDF ou texte.

Cependant, vous pouvez partager Obsidian avec le monde entier via Obsidian publish et partager l'URL publique de votre coffre-fort pour qu'il soit affiché uniquement.

4. Sauvegarde automatique des notes

Même avec l'Internet à domicile, les hotspots et le wifi sécurisé, les coupures de courant se produisent tous les jours et nous connaissons tous ce sentiment terrible lorsque vous réalisez que tout le travail que vous venez de faire a disparu. 😳

C'est l'une des raisons pour lesquelles les fonctionnalités d'enregistrement automatique et le mode hors ligne changent tellement la donne !

Notion

Heureusement, vous n'avez pas à vous soucier d'un quelconque accroc à internet avec Notion. L'application enregistre automatiquement toutes vos notes en temps réel, comme dans Google Docs ou Evernote .

Vos notes sont enregistrées sur les serveurs de Notion avant d'être sauvegardées dans le cloud. Bien entendu, cela n'est possible que si vous êtes en ligne.

vOUS NE POUVEZ PAS VOUS CONNECTER À INTERNET : Si vous souhaitez restaurer l'ancienne version de vos notes, vous devrez être un abonné premium.

Obsidian

Comme Notion, Obsidian enregistre automatiquement vos notes deux secondes après la fin de la saisie, ce qui vous permet d'être rassuré en sachant que vous ne perdrez rien après avoir passé du temps à créer votre graphique parfait. Vos notes seront également sauvegardées automatiquement chaque fois que vous fermerez un volet ou manuellement en utilisant Ctrl/Cmd-S .

5. Assistance multiplateforme

La véritable valeur d'une application de prise de notes réside dans sa capacité à synchroniser vos notes entre les différents appareils. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir prendre des notes sur son ordinateur portable le matin et de continuer sur son téléphone portable pendant la pause déjeuner. Voyons si Notion et Obsidian passent ce test.

Notion

Tout d'abord, vous devez disposer d'une connexion internet pour utiliser Notion et vous devrez vous inscrire pour utiliser l'application. Même si Notion enregistre vos notes sur le cloud, il est préférable de faire des sauvegardes régulières pour éviter d'être bloqué en cas d'interruption de leurs serveurs. Notion vous permet de synchroniser vos notes entre Windows, macOS, iOS, Android et l'application web.

Obsidian

Obsidian fonctionne hors ligne, où vos notes sont stockées localement sur votre appareil - c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose.

C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que vous aurez toujours vos fichiers texte simple, juste au cas où Obsidian subirait une panne, mais c'est aussi une mauvaise chose parce que vous ne pouvez pas simplement synchroniser vos notes d'un appareil à l'autre sans payer une mise à jour.

Une solution de contournement consiste à sauvegarder vos notes sur le cloud lors de la création de votre coffre-fort en utilisant Google Drive, Dropbox ou Onedrive. C'est une étape supplémentaire, mais cela vaut toujours la peine de sauvegarder vos notes.

6. Tarification

Notion et Obsidian proposent tous deux des forfaits gratuits pour un usage personnel. Cependant, Notion propose également un forfait pro pour un usage personnel. Obsidian, quant à lui, propose un abonnement premium pour une utilisation Business et des frais supplémentaires pour les fonctions de publication et de synchronisation.

Voici la répartition des prix entre Obsidian et Notion.

Prix de Notion

Personnel (forfait Free) : Pages et blocs illimités, synchroniser sur tous les appareils, partager avec 5 invités, API pour les intégrations personnalisées

: Pages et blocs illimités, synchroniser sur tous les appareils, partager avec 5 invités, API pour les intégrations personnalisées Personnel Pro (4$ par mois) : Tout dans personnel gratuit plus, téléchargements de fichiers illimités, invités illimités, afficher et restaurer les versions datant de 30 jours en arrière

: Tout dans personnel gratuit plus, téléchargements de fichiers illimités, invités illimités, afficher et restaurer les versions datant de 30 jours en arrière Teams (8 $ par mois) : Tout dans Personal Pro plus, membres d'équipe illimités, permissions de partage, outils de collaboration, outils d'administration

: Tout dans Personal Pro plus, membres d'équipe illimités, permissions de partage, outils de collaboration, outils d'administration Enterprise (prix personnalisé) : Tout dans Teams plus, SAML SSO, provisionnement des utilisateurs (SCIM) Audit logNEW, sécurité et contrôles avancés, historique des versions illimité, success manager dédié (100+ places), contrat personnalisé

: Tout dans Teams plus, SAML SSO, provisionnement des utilisateurs (SCIM) Audit logNEW, sécurité et contrôles avancés, historique des versions illimité, success manager dédié (100+ places), contrat personnalisé Notion IA: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $8 par membre/mois

Tarifs Obsidian

Personnel (forfait Free) : Pas d'ouverture de compte nécessaire, assistance de la communauté, accès aux plugins et à l'API

: Pas d'ouverture de compte nécessaire, assistance de la communauté, accès aux plugins et à l'API Catalyseur (paiement unique de 25 $) : Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, badges spéciaux de la communauté, accès au canal de développement exclusif

: Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, badges spéciaux de la communauté, accès au canal de développement exclusif Commercial (50 $ par utilisateur et par an) : Utilisation commerciale et assistance prioritaire

: Utilisation commerciale et assistance prioritaire Modules complémentaires : Synchroniser (8$ par mois), Publier (16$ par mois par site)

Notion vs. Obsidian : À faire un champion ?

Il n'est pas facile de désigner un vainqueur dans l'affaire Notion vs Obsidian. Obsidian et Notion sont toutes deux des applications de prise de notes très utiles, mais elles présentent chacune des limites qu'il est difficile d'ignorer.

Par exemple, Obsidian est purement hors ligne, ce qui rend difficile la synchronisation de vos notes entre les différents appareils. Vous devrez payer un supplément de 8 $ par mois pour y parvenir. En revanche, Notion est purement en ligne. Si vous avez vraiment besoin de noter quelque chose sur Notion sans connexion internet, vous n'avez pas de chance. Il est également un peu plus difficile de lier vos notes à des environnements de travail sur Notion, ce qui est un inconvénient achevé si vous préférez automatiser les flux de travail.

Heureusement, nous connaissons le logiciel MVP idéal pour vous aider à prendre vos notes stratégies de prise de notes au niveau suivant.

Obsidian Vs. Notion sur Reddit

Nous avons pris à Reddit pour voir où les gens se situent par rapport à Obsidian Vs. Notion. Lorsque vous recherchez Notion vs Obsidian sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que Notion dispose d'une sélection plus utile de fonctionnalités avancées :

"La principale fonctionnalité distinctive de Notion est son utilisation des bases de données et la façon dont vous pouvez filtrer les notes dans une variété d'affichages et une variété d'étiquettes et obtenir des choses vraiment spéciales."

D'autres utilisateurs de Reddit notent qu'Obsidian est le meilleur choix si vous recherchez des fonctionnalités de backlinking :

"Obsidian en revanche est uniquement hors ligne et leur principale fonctionnalité est les liens et les backlinks à travers les notes et la visualisation de ces liens, donc si vous avez un tas de notes où vous mentionnez le mot chimie, ils seront tous liés dans le graphique lui-même, cela finit par être un réseau de connaissances."

La meilleure alternative à Obsidian vs Notion : ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CU\_Docs-3.0\_Hierarchy-1.gif Création de procédures opératoires normalisées dans ClickUp Docs /$$$img/

Créez un nouveau document à partir de n'importe quel endroit de votre environnement de travail ClickUp et ajoutez des sous-pages, des tableaux et des options de style pour créer la structure parfaite

Oui, Obsidian et Notion ont l'air plutôt cool, mais avez-vous déjà essayé ClickUp ?

Imaginez que vous ne puissiez plus jamais oublier une échéance, un élément de votre panier d'épicerie ou un rendez-vous. De plus, imaginez un logiciel de prise de notes que vous auriez envie d'utiliser et que vous auriez hâte d'ouvrir tous les jours ! C'est ClickUp.

ClickUp est la plateforme de productivité ultime, tout-en-un, pour gérer des projets, prendre des notes détaillées et suivre votre cours, le tout à partir d'un seul écran. Que vous soyez étudiant, propriétaire d'une petite entreprise ou que vous fassiez partie d'une équipe d'entreprise à grande échelle, ClickUp est conçu pour que vous puissiez aller plus loin dans la prise de notes.

Grâce à l'interface dynamique de Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer de superbes wikis, bases de connaissances, checklists et notes, personnalisés à votre guise grâce à des options intuitives de style et de mise en forme (bannières, tableaux, édition de texte enrichi, etc.).

Utilisez les commandes slash et la modification en cours pour organiser rapidement vos notes dans ClickUp Docs

Créez une hiérarchie visuelle avec des pages imbriquées, ajoutez des backlinks pour créer un réseau d'idées interconnectées, et transformez même votre texte en une tâche réalisable. Vous pouvez toujours vous attendre à en faire plus dans un document ClickUp.

Collaborer sur des notes

ClickUp Docs vous permet de modifier un document aux côtés de votre équipe. Vous pouvez assigner aux membres de l'équipe des éléments d'action ou les étiqueter avec un commentaire sur le texte du document. Vous pouvez également convertir le texte de Teams en tâches et déléguer cette partie aux membres de l'équipe.

Modifiez aux côtés de l'équipe, faites des commentaires et déléguez des tâches à d'autres membres directement à partir de votre ClickUp Doc

Vous pouvez partager votre document via une URL et contrôler facilement qui peut le modifier en gérant les permissions pour l'équipe, les invités ou l'accès public.

Créer un hub de connaissances ou un wiki personnel

Quel que soit le degré de clarté ou de complexité de votre document, ClickUp Docs le rend possible.

ClickUp crée automatiquement un lien retour chaque fois que vous mentionnez un contenu apparenté. Vous pouvez ensuite afficher toutes les relations et le contenu connexe de la page actuelle à partir d'une section de relations et de liens retour dans la barre latérale.

À la fin de la création de vos notes, vous disposerez d'une structure d'idées organisée et connectée, dans laquelle toutes vos notes se rapporteront à des sujets spécifiques.

Simplifiez vos flux de travail de gestion de projet avec ClickUp Docs

La meilleure partie de ClickUp Docs ? Il est intuitif. Même avec sa liste de plus en plus longue d'outils de haute qualité, ClickUp Docs est intuitif fonctionnalité et de collaboration clickUp est conçu pour vous aider à garder le contrôle de chaque tâche et à évoluer au fur et à mesure de votre croissance, même à l'intérieur d'un document.

Liez vos documents à des tâches pour faciliter la délégation et la gestion des tâches ou ajoutez des widgets pour mettre à jour vos flux de travail, le tout à partir de votre éditeur de documents.

Améliorez votre écriture avec ClickUp AI ClickUp AI est un générateur de contenu et un assistant qui vous aidera à faire votre travail terminé plus rapidement. ClickUp AI aidera les utilisateurs à vaincre le bloc de l'écrivain, à améliorer le brainstorming et à rationaliser votre processus de création de contenu.

Plus à aimer dans ClickUp Documents

Détails des pages personnalisées : Gardez une trace du nombre de mots et du temps de lecture de votre document en créant vos notes. Personnalisez même les détails de la page pour inclure ou exclure des propriétés telles que le nom de l'auteur, la date de création, la table des matières collante, l'image de couverture, et plus encore.

: Gardez une trace du nombre de mots et du temps de lecture de votre document en créant vos notes. Personnalisez même les détails de la page pour inclure ou exclure des propriétés telles que le nom de l'auteur, la date de création, la table des matières collante, l'image de couverture, et plus encore. Mode concentration : Choisissez d'éliminer les distractions pour une expérience d'écriture plus minimaliste.

: Choisissez d'éliminer les distractions pour une expérience d'écriture plus minimaliste. Modèles de documents : Choisissez parmi la vaste bibliothèque de ClickUp demodèles préconstruits oucréer votre propre modèle personnalisé à partir de zéro.

: Choisissez parmi la vaste bibliothèque de ClickUp demodèles préconstruits oucréer votre propre modèle personnalisé à partir de zéro. Mode hors ligne : Prenez des notes n'importe où et n'importe quand en mode hors ligne, et accédez à nouveau à toutes vos modifications dans ClickUp automatiquement dès que vous retrouvez votre connexion Internet.

: Prenez des notes n'importe où et n'importe quand en mode hors ligne, et accédez à nouveau à toutes vos modifications dans ClickUp automatiquement dès que vous retrouvez votre connexion Internet. Chrome Extension : Accédez à votreClickUp Bloc-notes depuis n'importe quel navigateur web et même les convertir en tâche dans votre environnement de travail depuis un autre onglet.

: Accédez à votreClickUp Bloc-notes depuis n'importe quel navigateur web et même les convertir en tâche dans votre environnement de travail depuis un autre onglet. Archivez vos documents : Désencombrez vos Étiquettes en archivant celles que vous utilisez rarement, puis retrouvez-les en quelques secondes grâce aux étiquettes.

À faire mentionner que vous gagnez toutes ces fonctionnalités gratuitement pour toujours ! 💸

ClickUp Pricing

Free Forever: Tous les puissants outils de prise de notes de ClickUp, ClickUp Docs, un nombre illimité de tâches et de membres, 100 Mo de stockage, et plus encore

Tous les puissants outils de prise de notes de ClickUp, ClickUp Docs, un nombre illimité de tâches et de membres, 100 Mo de stockage, et plus encore Unlimited ($7 par membre, par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, et tableaux de bord illimités

Stockage illimité, intégrations illimitées, et tableaux de bord illimités Business ($12 par membre, par mois): Équipes illimitées, exportation personnalisée et partage public avancé

Équipes illimitées, exportation personnalisée et partage public avancé Enterprise ( ) : les membres de l'entreprise ont accès à un stockage illimité, à un nombre illimité d'intégrations et à un nombre illimité de tableaux de bordcontacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ) : API Enterprise, onboarding guidé et un responsable réussite dédié

) : les membres de l'entreprise ont accès à un stockage illimité, à un nombre illimité d'intégrations et à un nombre illimité de tableaux de bordcontacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs : API Enterprise, onboarding guidé et un responsable réussite dédié ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp : La solution au débat Notion vs Obsidian

Avec ClickUp, vous ne disposez pas seulement d'une application pratique de prise de notes, mais d'un hub fiable et centralisé pour l'ensemble de votre travail. Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp pour profiter de toutes ses fonctionnalités de prise de notes.