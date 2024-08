Evernote Vs. OneNote 2024 – ; Quel est le meilleur outil de prise de notes ?

le débat Evernote vs OneNote _est confus ?

La prise de notes est quelque chose que tout le monde a fait à un moment ou à un autre.

Qu'il s'agisse de préparer une présentation ou de dresser une liste de courses, nous avons tous besoin de notes !

la prise de notes est une activité à laquelle tout le monde s'adonne à un moment ou à un autre

Bien qu'il existe des tonnes d'outils de création de notes pour vous aider, Evernote et OneNote sont deux des plus anciennes applications de prise de notes disponibles aujourd'hui.

Dans cet article, nous allons faire une comparaison entre OneNote et Evernote pour vous aider à choisir entre les deux. Nous mettrons également en évidence la meilleure alternative à ces deux applications pour vous aider.

Qu'est-ce qu'Evernote ?

Evernote est une application de productivité qui vous aide à capturer et à organiser des idées, des listes, des projets et bien plus encore. Cette appli de prise de notes vous permet également d'ajouter des pièces jointes, des clips web et de l'audio à votre note numérique.

Via Evernote Voici un aperçu des fonctionnalités clés de cette application :

1. Coupeur de pages web

vous en avez assez de copier manuellement, de mettre en forme, puis de coller les informations contenues dans les pages Web ?

Avec le web clipper d'Evernote, vous pouvez enregistrer une page web entière ou seulement les parties que vous souhaitez, en toute simplicité.

de plus, il est possible d'enregistrer une page web entière ou seulement une partie de celle-ci

Vous pouvez même faire une capture d'écran d'une page web entière et l'annoter pour ajouter du texte et mettre en évidence les sections importantes.

2. Carnet de notes et étiquettes

Voici comment Evernote vous aide à retrouver votre note dactylographiée :

Stockez vos notes dans une pile de notebooks détaillés

détaillés Étiquettez une note individuelle avec des mots-clés pour la classer par catégorie

une note individuelle avec des mots-clés pour la classer par catégorie Recherchez une note individuelle par son titre, sa date, son type de contenu, ses mots-clés, etc

Grâce à l'organisation de type notebooka d'Evernote et à une fonctionnalité de recherche puissante, vous pouvez retrouver rapidement n'importe quelle note en quelques secondes !

3. Rappel de note

vous êtes le genre de personne qui jongle en permanence avec les échéances ?

Alors le note rappel d'Evernote est parfait pour vous !

Définissez un rappel (date et heure) ou recevez des paramètres par e-mail pour chaque note. Tous les rappels de notes apparaissent dans une liste épinglée en haut de la liste des notes.

4. Modèles Evernote propose plus de 50 modèles pour faciliter la prise de notes. De l'écriture créative à la gestion de projet, il existe un modèle pour tous les besoins.

Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle de vie tel que "suivi des habitudes" pour aller à la salle de sport plus régulièrement et enfin abandonner votre habitude de regarder Netflix le week-end !

l'avantage ?

Les modèles vous permettent d'économiser du temps et des efforts, car ils sont faciles à ajouter et entièrement personnalisables.

De plus, ils vous rapprochent d'une étape dans l'acquisition de bonnes habitudes de prise de notes !

Qu'est-ce que Microsoft OneNote ? OneNote de Microsoft est une application de prise de notes basée sur le cloud qui vous aide à stocker des informations dans des notes virtuelles. Cet outil de prise de notes offre un moyen facile d'organiser vos notes en sections, pages et conteneurs.

Via OneNote Voici les quatre fonctionnalités clés de cette application :

1. Dessiner et esquisser

comment rendre vos notes moins verbeuses et plus illustratives ?

Ajoutez des images qui parlent un millier de mots !

Mais ne vous inquiétez pas pour vos talents de dessinateur de niveau maternelle.

La fonctionnalité dessiner et esquisser de OneNote vous permet de dessiner, d'esquisser ou d'écrire des notes à l'aide d'un stylo ou d'une souris. Si vous disposez d'un appareil à écran tactile, vous pouvez même écrire des notes à la main et dessiner des choses.

Personnalisez les stylos, les crayons et les différents surligneurs en fonction de vos besoins. Et pour ajouter de la précision à vos dessins, utilisez les formes préconstruites de la galerie Formes pour réaliser une excellente note.

2. Liens internes

Joignez des liens internes pour retrouver rapidement une note dactylographiée ou créez simplement une table des matières interactive pour naviguer dans votre carnet.

Ces liens peuvent également être liés à une section, une page ou un paragraphe spécifique dans n'importe quel carnet OneNote.

Vous pouvez même joindre des liens internes à un e-mail Outlook ou à un document Office pour partager des notes avec les membres de votre équipe. Cette fonctionnalité de OneNote vous évite d'avoir à imprimer des notes détaillées qui finissent par se retrouver entre les mains de certains amis destructeurs.

3. Calculs

mon travail implique-t-il beaucoup de gestion de budget ?

Pas besoin de sortir les calculatrices.

L'application OneNote peut facilement traiter des problèmes mathématiques simples.

Par exemple, si vous souhaitez calculer le total des paiements mensuels, tapez $200*18= dans une note OneNote, puis appuyez sur la barre d'espacement de votre ordinateur. OneNote calcule automatiquement la réponse pour vous.

Mais ce n'est pas tout.

Outre les opérations arithmétiques simples, cette application de prise de notes assiste diverses fonctions mathématiques et trigonométriques telles que SIN, COS, MOD et LOG.

vous ne regrettez pas de ne pas avoir eu OneNote pendant vos cours de maths au lycée ?

4. Raccourcis clavier

à faire plus avec moins ?

Alors utilisez les raccourcis clavier de OneNote !

Voici quelques raccourcis pratiques qu'un utilisateur de OneNote peut utiliser :

\N[F7\N] : vérifier l'orthographe

\N- [Ctrl\N] + N : ajouter une nouvelle page à la fin de la section actuelle

\N- [Ctrl\N] + K : insérer un lien hypertexte

\N- [Alt\N] + \N [Shift\N] + F : ajouter la date et l'heure actuelles

\N- [Ctrl] + [Shift] + E : envoyer les pages sélectionnées dans un e-mail

Evernote vs OneNote - Comparaison des applications de prise de notes

bien sûr, Evernote et OneNote offrent tous deux des fonctionnalités utiles. Mais ne sont-elles pas assez **_similaires**_ ?

Détrompez-vous.

Voici un examen plus approfondi des différences clés entre Evernote et OneNote :

1. Recherche

C'est de la magie, mais il arrive que nous ne trouvions pas ce dont nous avons besoin, même si c'est sous nos yeux.

Et avec les documents, cela arrive plus que souvent.

Voyons comment chaque application nous sauve de ces situations délicates :

A. Evernote

Evernote permet d'effectuer des recherches dans des notes texte, des notes manuscrites, des étiquettes et des pièces jointes.

Il propose également une syntaxe de recherche avancée pour accélérer le processus. Vous pouvez utiliser divers opérateurs tels que "étiquette :", "créé :", "todo :", etc. pour rechercher une note EverNote.

B. OneNote

OneNotepeut également rechercher des notes texte, des notes manuscrites et des mots qui apparaissent dans les pièces jointes.

Mais lorsqu'il s'agit de recherche avancée, OneNote prend un chemin différent.

Il accélère le processus en vous permettant de restreindre l'étendue de la recherche (sélection entre Tous les carnets, Carnet actuel, Section actuelle ou Page actuelle) et de trier les résultats de la recherche.

Pour un module complémentaire, cette application reconnaît également les mots prononcés dans un clip audio ou vidéo lorsque l'option Recherche audio est activée.

2. Intégrations

L'application Evernote et OneNote de Microsoft s'intègrent à des services cloud courants tels que Salesforce et Gmail.

Cependant, il existe d'autres intégrations qui sont uniques à chaque application logiciel de prise de notes :

A. Evernote

Gmail

Outlook Mail

Google DriveSlack _Le forfait Business est proposé à partir de 5 $ par utilisateur et par mois pour 1 To d'espace de stockage

Evernote vs OneNote sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour savoir ce que pensent les internautes d'Evernote et de OneNote. Lorsque vous recherchez Evernote vs OneNote sur Reddit sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire qu'en raison du prix et de leur familiarité avec Microsoft Office, OneNote est la meilleure option pour eux :

"Je suis passé d'Evernote à OneNote quand ils ont annoncé les limites pour les utilisateurs gratuits, au début c'était difficile, mais maintenant j'aime beaucoup plus OneNote."

D'autres utilisateurs de Reddit ont noté que ces outils de prise de notes ont des utilisations différentes et peuvent tous deux être bénéfiques en fonction de vos besoins :

"Dans mon esprit, ils sont différents. J'utiliserais OneNote pour la prise de notes, mais j'utilise Evernote pour capturer des choses. Evernote est mon classeur, j'y prends rarement des notes."

**Alors, quel est notre verdict ?

Optez pour Evernote si vous souhaitez un logiciel de prise de notes basique. Il s'intègre à la plupart des outils que vous utilisez déjà et est plus simple.

Toutefois, si vous disposez d'un compte Microsoft et que vous souhaitez disposer d'un plus grand espace de stockage, OneNote _peut être votre application en armure étincelante.

Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de penser que les deux applications de prise de notes risquent de vous laisser sur votre faim.

Pour commencer, il n'est pas facile d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou une nouvelle application chaque fois que l'on veut prendre des notes au travail. Et le compromis entre fonctionnalités et stockage n'est tout simplement pas suffisant pour un utilisateur professionnel.

Jetons donc un coup d'œil à une alternative à Microsoft OneNote et Evernote qui offre beaucoup plus pour beaucoup moins.

La meilleure alternative aux applications de prise de notes

Bien sûr, la prise de notes est l'une des choses importantes pour gérer efficacement vos projets.

Mais c'est à peu près tout, c'est juste une des choses.

Vous devez encore assigner des tâches, collaborer sur celles-ci, gérer les délais, et bien plus encore.

Ne vous en faites pas. ClickUp vous couvre !

Voici comment ClickUp facilite la capture et le stockage des informations :

1. ClickUp Bloc-notes Bloc-notes

Utiliser Bloc-notes de ClickUp (bureau ou mobile) pour noter des idées en déplacement.

comment faire pour créer une nouvelle note ?

Une fois que vous avez activé le bloc-notes pour votre Environnements de travail cliquez sur le bouton Bloc-notes en bas à droite de votre écran.

Ajoutez un titre à votre note numérique et commencez à noter vos idées !

Utilisez le bloc-notes pour :

Afficher ou annuler les modifications apportées à une note

Ajouter des checklists (et des checklists imbriquées)

Mettre en forme une note dactylographiée à l'aide de l'édition de texte enrichi

Convertir une note en tâche

dites adieu aux notes autocollantes !

2. ClickUp Documents

Utiliser Documents de ClickUp vous permet de créer des documents, des wikis et des bases de connaissances pour tout ce que vous voulez. De plus, les documents se connectent de manière transparente aux tâches, projets et flux de travail existants, ce qui vous permet de rationaliser votre travail et de conserver toutes les ressources connexes en un seul endroit.

à faire pour ajouter un document ?

Il y a plusieurs façons d'ajouter des documents dans ClickUp. Les documents peuvent être joints à une tâche, un projet ou un flux de travail Une liste , Dossier , Espaces , environnements de travail, ou ils peuvent constituer un élément distinct.

Vous pouvez également joindre un document à une tâche et déplacer les documents n'importe où dans votre environnement de travail. Une fois créés, tous les documents sont facilement accessibles depuis la barre latérale droite.

Utilisez les documents pour :

Partager et ajouter des commentaires pour faciliter la collaboration

Mettre en forme vos notes à l'aide de la modification en cours du texte enrichi

Publier du contenu en ligne qui peut être indexé par Google

Créer des tâches à partir d'un document

Donnez aux membres de votre équipe la possibilité d'effectuer des modifications en cours en temps réel, sans aucun problème

3. Marquez vos documents avec Annotation PDF Avec la fonctionnalité Annotation de ClickUp, vous pouvez facilement

annoter un fichier PDF ou toute image (.png, .gif, .jpeg, .webp).

à faire annoter ?

Ajoutez facilement des commentaires aux pièces jointes aux tâches en quatre étapes simples :

Ouvrez la pièce jointe de votre choix dans une tâche

Cliquez sur "Ajouter des commentaires" dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'aperçu

Cliquez sur l'aperçu de la pièce jointe à l'endroit où vous souhaitez ajouter un commentaire

Ajouter des commentaires etassignez-lui à n'importe qui si vous voulez qu'une action immédiate soit entreprise

Votre commentaire ajouté apparaîtra maintenant dans l'onglet des commentaires à côté de la pièce jointe.

Mais ce n'est pas tout ce dont ClickUp est capable !

Cet outil pratique logiciel de gestion de projet offre des tonnes d'autres fonctionnalités étonnantes, comme :

Cartes mentales : transformez et organisez vos idées en cartes mentales de forme gratuite

: transformez et organisez vos idées en cartes mentales de forme gratuite Affichages ClickUp multiples : affichez vos tâches sous n'importe quel angle grâce à différentes vues telles que Liste, Box, etc

Tableaux de bord et rapports : visualisez et suivez la progression de votre projet à l'aide de diagrammes Agile tels que Tableau récapitulatif , Burnup , Vélocité et Diagramme de flux cumulatif . Obtenez des informations supplémentaires sur les performances de votre équipe grâce à des rapports précis.

: visualisez et suivez la progression de votre projet à l'aide de diagrammes Agile tels que Tableau récapitulatif , Burnup , Vélocité et Diagramme de flux cumulatif . Obtenez des informations supplémentaires sur les performances de votre équipe grâce à des rapports précis. Accueil : centre de contrôle de la mission pour votre travail passé, présent et futur

: centre de contrôle de la mission pour votre travail passé, présent et futur Pulsation : découvrez les tâches sur lesquelles vos équipes se concentrent en ce moment

: découvrez les tâches sur lesquelles vos équipes se concentrent en ce moment Intégrations : ClickUp s'intègre avec des applications tierces comme Evernote,Google DriveetZoom pour rationaliser vos flux de travail

ClickUp App : parallèlement à la robuste version bureau, ClickUp est également disponible sous forme d'application mobile (iOS, Android, Windows phone) et d'application web

ClickUp - La solution au débat Evernote vs OneNote

Choisir la bonne application de prise de notes est essentiel.

Pour l'instant, cependant, il n'y a pas de vainqueur incontestable entre Evernote et OneNote.

Choisissez Evernote si vous êtes à la recherche d'un logiciel dédié à la prise de notes.

Mais si vous disposez d'un abonnement Office 365, alors OneNote vous permet de stocker davantage.

Dans un cas comme dans l'autre, chaque application de prise de notes ne fait que cela : prendre des notes.

Quelqu'un doit faire tout le travail restant, comme par exemple la gestion d'équipes virtuelles , le forfait projet , flux de travail automatisation .

Donc, si vous voulez accéder à toutes ces fonctions, utilisez ClickUp.

Ses fonctionnalités de gestion de projet effacées en arrière-plan pendant que vous griffonnez joyeusement.

pourquoi utiliser une application distincte lorsque vous pouvez prendre des notes et gérer tous les projets sur la simple _plateforme ?

Juste d'obtenir ClickUp gratuitement et devenez une star de la prise de notes et de la productivité !

