Notion vs Todoist : Quel est le meilleur outil de gestion des tâches ?

Quelle que soit la taille de votre équipe, il est essentiel de disposer des bons outils pour une gestion efficace des tâches.

Il existe de nombreuses applications de gestion des tâches et il est difficile de savoir laquelle est la meilleure. Notion et Todoist sont deux choix de premier plan réputés pour leur efficacité.

Toutes deux vont au-delà des simples listes de tâches et proposent des fonctionnalités avancées de gestion des tâches. Toutefois, il est essentiel de faire le bon choix.

Dans cet article, nous allons comparer Notion et Todoist, passer en revue leurs principales caractéristiques et peser le pour et le contre afin de vous aider à choisir la bonne plateforme.

Nous allons vous aider à trouver l'outil qui vous convient le mieux. Restez avec nous et nous vous présenterons une meilleure option !

Qu'est-ce que Notion?

via Notion Notion est un espace de travail polyvalent et logiciel de gestion des tâches pour la gestion, le suivi, la collaboration et l'organisation de projets.

Notion est un outil puissant une fois que vous avez appris à personnaliser et à gérer les tâches au sein de la plateforme. La mise en place de Notion avec les intégrations et la personnalisation est complexe, mais l'outil vous permettra de gagner du temps une fois que vous l'aurez fait.

La flexibilité de Notion améliore la priorisation des tâches et la performance grâce à ses nombreuses options de personnalisation.

Fonctionnalités de Notion

Bien que Notion soit principalement un outil basé sur des documents, il offre beaucoup plus. Il dispose de fonctionnalités basées sur les notes, de modèles de gestion des tâches, de bases de données, de dynamiques hautement personnalisables, de modèles, d'outils de projet, et bien plus encore.

Voici un rapide tour d'horizon des meilleures fonctionnalités de Notion en matière de gestion des tâches :

Wikis

Wikis d'équipe in Notion offre à votre équipe un espace de travail polyvalent et organisé pour centraliser les connaissances et la documentation. Cette fonctionnalité est très adaptable et dispose d'une interface rationalisée, d'une fonction de recherche robuste et de la possibilité de personnaliser visuellement les pages avec des emojis et des images de couverture.

Les membres de l'équipe peuvent facilement contribuer à la base de connaissances sans nécessiter d'expertise technique.

La fonction de blocs synchronisés de Notion garantit que votre contenu est mis à jour de manière cohérente à différents endroits, éliminant ainsi les confusions de versions. La plateforme s'intègre de manière transparente avec des outils populaires tels que Slack, Figma, Jira et GitHub.

Modèles

Galerie de modèles de Notion

Notion offre un accès illimité à des modèles prêts à l'emploi sans qu'il soit nécessaire de les concevoir à partir de zéro !

Qu'il s'agisse d'une page de base ou d'un plan de projet complet, Notion vous propose divers modèles conçus par des créateurs de la communauté Notion, certains gratuits, d'autres payants.

Gestion des tâches

Gestion des tâches dans Notion

Bien que la gestion des tâches puisse sembler un peu complexe, Notion est très flexible. Expérimentez les paramètres de collaboration, ajoutez des cases à cocher et partagez facilement le feedback avec votre équipe.

Visualisez vos tâches grâce au calendrier, au tableau et au tableau Kanban de Notion.

Notion vous aide à classer votre liste de tâches en tâches de priorité élevée, moyenne ou faible. Pour augmenter votre productivité, vous pouvez descendre d'un niveau et les trier en fonction de divers critères tels que la priorité, la catégorie et l'échéance.

Vous pouvez également modifier le statut de vos tâches avec des rappels tels que à faire, en cours et complétées

Intégration d'outils

Notion offre une liste croissante d'intégrations officielles et supporte l'utilisation de l'API de Notion pour des connexions personnalisées.

Intégrez-le à des outils populaires tels que Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira, et Microsoft Office . Vous pouvez demander une intégration personnalisée si votre logiciel préféré ne figure pas sur la liste.

À un moment donné, si vous avez besoin de fonctions personnalisées pour l'image de marque, la stratégie ou le marketing, Notion API vous aidera à trouver des solutions personnalisées.

Prise de notes

Un exemple de prise de notes dans Notion

Utilisez Docs in Notion pour vos entrées de journal quotidiennes ou pour la prise de notes en général. Organisez et marquez les différentes parties de vos notes dans des catégories et des formats variés.

Créez des modèles et des bases de données pour mieux organiser la prise de notes et faciliter la recherche d'informations.

Vous pouvez également partager des documents avec votre équipe, collaborer, suggérer des modifications et ajouter des commentaires. De plus, vous pouvez joindre des images, des vidéos et des liens à vos documents.

Notion AI

Résumez les mesures à prendre et les principaux enseignements à tirer de Notion AI

Si vous voulez gagner du temps en jonglant avec de multiples priorités, Notion AI vous soutient. Il vous aide à créer du contenu, à éditer du texte, à prendre des notes, à résumer des passages et bien plus encore.

Comme d'autres Outils d'IA notion peut générer des ébauches d'articles de blog et des courriels à partir de vos suggestions.

Vues de base de données personnalisables

La présentation de la base de données de Notion vous permet de la personnaliser dans différents styles, formats ou structures pour répondre à votre imagination, tant que cela reste dans le cadre de Notion.

Vous pouvez visualiser votre base de données sous forme de tableau, de liste, de tableau, de chronologie, de calendrier ou de galerie. Vous pouvez afficher ou masquer les propriétés de chaque vue, filtrer, trier et même regrouper les éléments comme vous le souhaitez.

Prix Notion

Gratuit pour toujours

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Affaires : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Todoist ?

Via Todoist Todoist simplifie la gestion des tâches et fonctionne sur toutes les plateformes. Todoist propose des compléments pratiques comme EverNote et Intégrations DropBox ainsi que la prise en charge du langage naturel pour la planification de projets et des tâches.

Si vous souhaitez améliorer le système d'information de votre organisation l'efficacité des processus avec une application de gestion des tâches, Todoist est un excellent choix. Définissez et affinez les dates d'échéance, les étiquettes et les commentaires.

Todoist est idéal pour planifier des tâches récurrentes dans votre routine quotidienne. Alors que de nombreuses personnes ont recours à des rappels, Todoist est un outil adapté qui vous rappelle à l'ordre et vous aide à rester sur la bonne voie.

Le partage est un jeu d'enfant avec Todoist ; invitez les membres de votre équipe, vos collègues et vos amis à collaborer à votre travail.

Intégrez Todoist à vos courriels et calendriers professionnels pour rationaliser votre flux de travail. Todoist s'intègre facilement aux e-mails et se synchronise avec les calendriers pour une planification optimale des tâches.

La plateforme offre des fonctions pratiques de gestion des tâches et de des modèles de productivité avec des tâches personnalisables que vous pouvez utiliser pour des scénarios quotidiens tels que le suivi de projet ou les ordres du jour des réunions.

Fonctionnalités de la liste des tâches

Grâce aux fonctionnalités de productivité de Todoist, vous pouvez sans effort rester organisé, classer vos tâches par ordre de priorité et vous atteler facilement à vos tâches.

L'outil offre des intégrations d'applications fluides, un suivi visuel de la progression, des vues personnalisables et des outils de collaboration conviviaux pour une délégation et un partage des tâches sans effort.

Voici une liste des meilleures fonctionnalités de gestion des tâches de Todoist :

Intégration logicielle

Todoist offre une simplicité transparente. Intégrez facilement cette application de productivité à vos flux de travail et outils existants. Que vous souhaitiez connecter des applications populaires telles que Google Calendar, Dropbox, Evernote, et plus encore, Todoist vous couvre.

Avez-vous déjà pensé à créer des tâches directement à partir de votre messagerie ou à enregistrer des fichiers importants dans votre liste de tâches ? Todoist vous permet de réaliser ces intégrations en toute simplicité.

Vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre ; ces intégrations rationalisent votre flux de travail de manière transparente, y compris Google Calendar, Evernote, Outlook, AI Assistant, et bien d'autres.

Suivi des progrès

Todoist offre l'interface parfaite pour planifier vos tâches dans les moindres détails et suivre l'avancement de manière efficace

Todoist propose Karma, un moyen visuel de suivre l'avancement de vos projets et de vos tâches. Vous gagnez des points de karma au fur et à mesure que vous accomplissez des tâches, et il existe même une liste de tâches quotidiennes et hebdomadaires à maintenir, ce qui vous permet de rester cohérent dans l'accomplissement de vos tâches.

Un graphique coloré représente visuellement votre travail acharné et fournit des informations sur les tendances de votre productivité.

Personnalisation

Personnalisez l'affichage de vos tâches dans Todoist. Choisissez entre un tableau de type Kanban ou une simple liste.

Chaque section a sa propre colonne dans la vue tableau ; dans la vue liste, il s'agit simplement d'une longue liste. Vous pouvez faire glisser et déposer des tâches, les regrouper et ajouter des étiquettes. De plus, vous pouvez filtrer les tâches en fonction de leurs destinataires.

Collaboration

Déléguez des tâches tout en simplifiant les complexités et en facilitant la visualisation de la façon dont une tâche s'articule avec une autre.

Tirez parti de l'interface conviviale de Todoist pour partager vos progrès ou vos tâches.

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 4$/mois

4$/mois Espace de travail pour débutants: Gratuit

Gratuit Espace de travail professionnel: 6$/mois par utilisateur

Notion vs. Todoist : Caractéristiques comparées

Notion et Todoist offrent tous deux des fonctions de gestion impressionnantes.

Cependant, Notion se distingue par son étendue, ses possibilités de personnalisation et ses nombreuses intégrations. Todoist, quant à lui, reste simple et excelle dans le suivi et la surveillance des priorités.

Regardons de plus près ce qui différencie Notion et Todoist. Voici Todoist vs Notion:

1. Fonctionnalités et intégrations intégrées

Les fonctionnalités intégrées vous offrent les outils essentiels dont vous avez besoin dès le départ, de sorte que vous n'avez pas besoin de chercher des applications supplémentaires pour les tâches de base.

Les intégrations permettent à votre outil de gestion des tâches de fonctionner harmonieusement avec les applications que vous utilisez déjà, comme votre calendrier, vos applications de chat et votre espace de stockage sur le cloud.

Quelles sont les performances de Notion et de Todoist dans cette catégorie ? Voyons ce qu'il en est.

Notion

Notion s'intègre à un large éventail de logiciels et d'outils. Vous trouverez suffisamment de fonctionnalités intégrées sans manquer d'intégrations externes.

La fonction IA intégrée de Notion vous aide à résumer vos notes, à créer des actions, à améliorer la rédaction, et bien plus encore.

Todoist

En revanche, Todoist manque de fonctions complexes, dépend d'intégrations externes pour des tâches spécifiques et peine à s'imposer comme outil de gestion de projet.

Si vous souhaitez utiliser l'IA avec Todoist, vous devez intégrer un logiciel d'assistant d'IA externe.

Conclusion: Compte tenu des différences entre les fonctionnalités intégrées et les intégrations des deux applications, c'est Notion qui l'emporte.

2. Suivi de la progression

Les fonctions de suivi de l'avancement vous permettent de garder le cap sur vos tâches et vos projets et de voir où vous allez.

Voici comment Notion et Todoist peuvent vous y aider.

Notion

Le suivi des progrès avec Notion se concentre principalement sur la modification des statuts des tâches pour vous aider à suivre vos objectifs.

Il ne fournit pas de représentation visuelle de la progression pour les listes de tâches et manque de séries quotidiennes pour assurer la cohérence.

Todoist

Avec la fonction Karma de Todoist, vous bénéficiez d'un système de suivi des progrès plus ludique et plus responsable.

Elle comprend des séries quotidiennes et hebdomadaires qui vous permettent de rester sur la bonne voie et de rester motivé pour accomplir vos tâches, et la représentation visuelle de vos progrès est un atout majeur.

Conclusion:_ Dans ce match entre Notion et Todoist, Todoist l'emporte.

3. Projets et flux de travail complexes

Un outil de gestion des tâches simplifie les projets complexes et les flux de travail en les divisant en étapes gérables, en attribuant des responsabilités et en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Voici comment Notion et Todoist vous aident à gérer des projets complexes :

Notion

Vous obtenez le statut d'"espace de travail tout-en-un" en raison de sa polyvalence et de sa capacité à gérer des flux de travail complexes et des projets.

Notion va au-delà des tâches et des documents ; il gère les feuilles de route des produits, la collaboration entre les équipes, la création de sites Web et bien plus encore.

Todoist

Todoist rationalise la gestion des tâches et convient mieux aux individus ou aux petites équipes.

Conclusion: Il y a égalité. Si vous souhaitez une solution de gestion des tâches simple, personnalisable et minimaliste, optez pour Todoist. En revanche, choisissez Notion si vous avez besoin d'un outil de gestion de tâches et de projets robuste.

4. Vues et filtres personnalisés

Les vues et les filtres personnalisés vous permettent de visualiser vos tâches de la manière qui vous convient le mieux.

Notion et Todoist offrent-ils ces personnalisations ? Nous allons le découvrir.

**Notion

Notion vous permet de personnaliser et de visualiser votre base de données de plusieurs façons, comme un tableau, une liste, un calendrier, un tableau, une chronologie ou une galerie.

Todoist

Todoist dispose d'options de personnalisation limitées : le tableau Kanban et les listes.

Conclusion:_ Notion est le grand vainqueur de ce classement.

Notion vs Todoist sur Reddit

Pour comprendre la préférence des gens entre Notion et Todoist, nous nous sommes tournés vers Reddit.

Une recherche rapide sur Reddit sur "Notion vs. Todoist" révèle que la plupart des utilisateurs pensent que Notion offre une gamme supérieure d'outils pour gérer les tâches complexes. Voici un commentaire tiré de Reddit :

si vous souhaitez gérer des projets complexes avec de la documentation, des images de référence, des listes de contrôle, etc., une application de tâches simples comme Todoist ne suffira probablement pas, et vous devrez utiliser quelque chose comme Notion

D'un autre côté, les utilisateurs de Todoist ont tendance à penser que l'application fonctionne mieux pour les tâches simples. Un utilisateur a commenté :

j'utilise Todoist et je dirais qu'il est efficace en tant qu'outil de gestion des tâches, mais je trouve qu'il ne fonctionne pas lorsque vous essayez de l'utiliser pour la gestion de projets au-delà d'un niveau de complexité basique

Rencontrez ClickUp - La meilleure alternative à Notion vs Todoist

Utilisez ClickUp pour gérer vos projets avec plus de 15 vues, des modèles pré-conçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration efficaces

ClickUp vous aide à combiner les projets, les tâches et la gestion des connaissances en un seul endroit. Notion et Todoist vous aident à gérer seulement une partie de vos tâches et de vos connaissances gestion de projet besoins.

Que vous ayez besoin d'intégrer des API simples ou complexes, de hiérarchiser les tâches, de suivre les activités ou de gérer les tâches d'une petite ou d'une grande entreprise, ClickUp est votre meilleur choix.

Il fournit une solution tout-en-un outils de productivité pour gérer des projets de toutes sortes, suivre l'avancement des travaux et prendre des notes détaillées.

ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Docs pour créer et connecter de beaux documents, des wikis, et plus encore, pour une exécution transparente des idées avec votre équipe ClickUp Docs est en concurrence directe avec Notion et Todoist Docs. Vous pouvez facilement le personnaliser avec différents formats, comme les tableaux, les images, les vidéos, les blocs de code, les boutons, les widgets, et plus encore.

Collaborez en temps réel en éditant, commentant et étiquetant simultanément d'autres personnes dans vos documents. De plus, convertissez le texte de votre document en tâche et assignez-la aux membres de votre équipe.

Les paramètres de permission avancés de ClickUp vous permettent de contrôler la confidentialité de vos documents, qu'ils soient privés, publics ou protégés. Partagez vos documents avec vos collaborateurs par le biais d'un lien ou en les invitant. Comparez ClickUp à Todoist

ClickUp AI

Utilisez ClickUp AI pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés et plus encore en appuyant sur un bouton ClickUp AI devient votre assistant de rédaction en déplacement. Il résume, réécrit et édite vos documents pour simplifier vos tâches de rédaction. Résumez rapidement vos réunions et créez une liste de points d'action qui se transforment en tâches à accomplir.

ClickUp AI propose même des idées d'écriture originales et créatives. Il rédige et édite des articles de blog pour vous en un seul clic.

Utilisez ClickUp pour trouver de nouvelles idées commerciales et élaborer un plan d'action détaillé plan d'exécution . Les possibilités offertes par ClickUp AI sont infinies. Comparez Notion vs ClickUp

ClickUp Notepad

Organisez vos notes, vos listes de contrôle et vos tâches en un seul endroit grâce au bloc-notes en ligne gratuit de ClickUp. Bloc-notes de ClickUp est l'endroit idéal pour noter rapidement des idées afin de ne pas les oublier. Notez du code, des pensées, des liens ou tout ce dont vous avez besoin et sauvegardez-les pour plus tard.

ClickUp pricing

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre

Commencer à gérer des tâches avec ClickUp

Vous avez besoin d'une application de gestion des tâches efficace pour gérer vos listes de tâches. Les choses se compliquent lorsque vous ajoutez des sous-tâches et des dépendances. Vous avez besoin d'une application de gestion des tâches qui allie complexité des fonctionnalités et simplicité du design.

Rassemblez un large éventail d'outils et de logiciels en une seule plateforme pour rationaliser vos processus de travail avec ClickUp aujourd'hui. Qu'il s'agisse de diviser vos objectifs à long terme en tâches mesurables ou de partager avec les membres de votre équipe un retour d'information sur l'avancement des tâches, ClickUp vous aide dans tous ces domaines et bien d'autres encore.