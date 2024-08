Trello vs Todoist : Quel outil de gestion des tâches est le meilleur ?

Dans le domaine de la gestion efficace des tâches, nous avons deux grands champions : Todoist et Trello. Ces deux outils sont très populaires car ils vont au-delà de la simple liste de tâches et vous aident à définir des priorités et à maintenir votre attention dans un paramètre plus sophistiqué.

Bien qu'ils aient pour objectif commun d'améliorer votre organisation et votre forfait au quotidien, les deux produits affichent des fonctionnalités distinctes qui les distinguent les uns des autres.

Alors, quelle plateforme sortira victorieuse de cette confrontation entre Todoist et Trello ? Rejoignez-nous pour découvrir leurs principales fonctionnalités et peser le pour et le contre.

Qu'est-ce que Trello ?

Imaginez que vous ayez à portée de main un tableau d'épingles dynamique où vos tâches prennent vie. C'est ce que vous propose Trello ! Il s'agit d'un outil visuel de gestion des tâches outil de gestion de projet qui réimagine la façon dont vous organisez et gérez vos projets contrôler vos flux de travail .

Trello, comme nombre de ses concurrents est doté de fonctionnalités intuitives qui favorisent la collaboration au sein de l'équipe et le suivi de la progression. Mais ce qui le distingue, ce sont ses nombreuses options de personnalisation et d'automatisation, qui vous donnent ce coup de pouce supplémentaire pour rester au top des tâches, quelle que soit la nature de votre projet.

Pour en venir aux fonctions de base, les tâches que vous créez sur Trello sont représentées sous forme de notes adhésives numériques, appelées cartes. Un simple glisser-déposer vous permet de les réorganiser sans effort, comme vous le feriez avec des éléments sur un tableau d'affichage virtuel. 🧙🏼‍♂️

Via : Trello Cette application de gestion de projet s'adresse aux personnes uniques exigences du projet avec un vaste intervalle de dispositions. Optez pour la vue Tableau classique ou pour un Calendrier pour le suivi des échéances, un Échéancier pour la planification, un Tableau structuré pour les données - ou peut-être même un mapper pour les tâches basées sur l'emplacement !

Trello est livré avec 100+ modèles pour diverses tâches de gestion de projet et de création, ce qui vous permet d'éviter les terribles scénarios d'"ardoise blanche".

Trello fonctionnalités

Trello est doté d'une multitude de fonctionnalités utiles, mais nous allons nous pencher sur les trois principales d'entre elles qui lui permettent de briller ! 💎

1. Tableaux, cartes et listes

L'interface de Trello s'articule autour de tableaux, de listes et de cartes. Ils simplifient l'ensemble de votre expérience, en vous affichant clairement les tâches qui se profilent à l'horizon et les personnes qui les font.

Les tableaux Trello sont le point d'ancrage de chaque projet. Chaque tableau empile proprement les tâches du projet, formant un hub centralisé du travail forfaitaire et en cours. Grâce à la possibilité d'ajouter, de supprimer et d'organiser les tâches, il est facile de garder un œil sur les tâches à accomplir. 🧐

Les Tableaux sont comme des palettes de listes, chacune capturant une étape unique dans le parcours des tâches - de To-Do et Doing à Done. Les listes Trello offrent un aperçu rapide de l'évolution de votre projet, ce qui vous permet d'ajuster les priorités et d'affiner les flux de travail en toute simplicité.

les Cartes représentent des unités de tâches détaillées, abritant des informations personnalisables telles que les assignés, les dates d'échéance et les descriptions. Vous pouvez les utiliser pour ajouter des instructions contextuelles aux tâches ou insérer des checklists pour une série de sous-tâches.

Via : Trello

2. Automatisations

Alors que de nombreux outils de gestion de projet l'automatisation de la réserve pour les forfaits premium, Trello la rend disponible même sur le forfait gratuit. Vous obtenez non seulement des automatisation des tâches mais aussi la liberté de créer vos propres règles d'automatisation.

Avec Butler, l'assistant d'automatisation sans code intégré à Trello, vous disposez d'une interface pratique pour créer des règles, des boutons et des commandes qui garantissent que les tâches répétitives ne sont pas laissées à l'abandon.

En cas d'automatisation manuelle, il vous suffit de définir des paramètres en langage naturel pour que Trello se charge de l'action souhaitée à votre place. Butler peut également repérer les processus récurrents et recommander des solutions d'automatisation applicables d'un simple clic.⚡

Grâce aux options d'intégration de Trello avec divers outils tiers, vous pouvez automatiser des actions comme :

L'envoi de messages dansCanaux Slack* Création deJira tickets

Ajouter des commentaires à des tickets existants

Via : Trello

3. Diverses affichages du projet

Que vous soyez un gestionnaire de tâches débordé ou que vous gériez simplement une journée chargée, les sept affichages différents de Trello offrent une perspective nouvelle sur les flux de travail des projets et les tâches en attente.

Par exemple, prenez la quintessence de la vue Tableau : il s'agit d'un tableau de type Kanban visuellement orienté qui décompose les projets de grande envergure en tâches simples à réaliser.

Les vues Échéancier et Calendrier permettent d'afficher tout, des aperçus trimestriels aux tâches quotidiennes. Vérifiez facilement les dates d'échéance et planifiez les tâches en fonction de la disponibilité de l'équipe. 📅

Analysez les indicateurs clés et les identifier les goulets d'étranglement dans l'affichage du tableau de bord ou ouvrez la vue Tableur pour rationaliser le tri et le filtrage des tâches. La vue Plan est idéale pour la planification des tâches en fonction de l'emplacement et c'est l'affichage par excellence pour les tâches d'assistance les professionnels de l'immobilier et gestionnaires d'évènement .

Tarification Trello

Free

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce que Todoist ?

Todoist est une application de gestion de tâches réputée, axée sur la l'amélioration de la productivité . Il vous permet de dresser des listes de tâches bien structurées, qui constituent la base de votre organisation quotidienne.

Que vous exploriez Todoist en tant qu'outil de gestion des tâches personnelles ou en tant que logiciel d'équipe, vous ne serez pas déçu. Ses fonctionnalités de planification de la journée comprennent la création de tâches et de sous-tâches, la définition de dates d'échéance et l'établissement de priorités, toutes conçues pour élever votre jeu de gestion des tâches. 🌞

Via : Todoist Avec Todoist, vous pouvez classer les tâches dans des catégories distinctes et obtenir des rappels personnalisés. Paramétrez des tâches récurrentes pour des paramètres établis et accélérez votre journée. Bien que cet outil ne dispose pas de fonctionnalités étendues de gestion de projet, vous pouvez toujours partager des listes de tâches avec des amis, des membres de votre famille ou des collègues pour des efforts de collaboration !

Améliorez la planification des tâches en intégrant Todoist à votre logiciel de calendrier ou à votre e-mail. Et oui, la plateforme propose des modèles curatés pour les cas d'utilisation courants, comme par exemple la rédaction d'agendas de réunion ou les forfaits de classe !

Fonctionnalités de Todoist

Qu'est-ce qui paramètre Todoist par rapport à ses concurrents ? Découvrons ses fonctionnalités les plus remarquables ! 🕵️

1. Suivi de la productivité

Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous avez été productif ces derniers temps ? Todoist a la réponse ! Il suffit de définir objectifs de productivité et laissez l'application suivre l'évolution de vos performances sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

Avec la fonctionnalité Objectifs Todoist, le travail n'est plus qu'une partie de plaisir. Fixez des cibles, gagnez des points de Karma lorsque vous les réunissez et regardez votre niveau de Karma augmenter au fil du temps. Cela vous donne un coup de pouce en termes de santé mentale pour rester motivé, en particulier lors de projets difficiles !

Via : Todoist Reprenez le chemin de la productivité en affichant l'historique de vos activités. Vérifiez votre propre efficacité ou les performances de votre équipe en filtrant les données par projet ou par personne.

Todoist ne se contente pas d'afficher les tâches achevées, il met également en valeur les réalisations, ce qui vous permet de suivre votre progression et de garder le moral les jours de café ! 🏆

2. Modèles

La création de to-dolists à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps. Heureusement, Todoist comprend cette difficulté et offre la solution parfaite : modèles de gestion des tâches avec des tâches personnalisables pré-chargées.

Avec 50+ modèles couvrant des catégories telles que gestion, marketing et le développement de logiciels todoist vous couvre dans tous les domaines. Faites défiler les sections soigneusement organisées ou utilisez la barre de recherche pour trouver le modèle parfait à l'aide de mots-clés.

Vous recherchez un suivi des tâches personnelles ? Organisez vos objectifs quotidiens avec des modèles pour gérer vos finances, désencombrer votre Accueil ou vous mettre au défi de respecter des habitudes saines. Nous adorons les modèles de style de vie de la section Objectifs 2023, car ils transforment de vagues résolutions en forfaits réalisables ! ✨

3. Tableaux kanban

Bien qu'il s'agisse avant tout d'un logiciel de gestion des tâches, Todoist propose des tableaux Kanban polyvalents pour la gestion de projet agile . Débloquez cette fonctionnalité en sélectionnant l'option View as board et observez votre liste de tâches ordinaire se transformer en une vue d'ensemble du pipeline du projet. 🏞️

À l'instar des tableaux Trello, les tableaux Kanban de Todoist regroupent les tâches sous forme de cartes en fonction de leur statut. Vous pouvez personnaliser les colonnes de statut pour les aligner sur votre flux de travail et les mettre à jour par une action de glisser-déposer. Et lorsque la collaboration s'impose, le menu déroulant assigné vous permet de coopérer efficacement avec vos coéquipiers.

Via : Todoist

Tarification Todoist

Débutant : Free

: Free Pro : 4$/mois

: 4$/mois Environnement de travail pour débutants : Free

: Free Environnement de travail Business : 6$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Trello Vs. Todoist : Comparaison des fonctionnalités

Trello et Todoist sont tous deux capables de gérer des documents numériques outils de productivité créés pour aider les individus et les équipes. Ils partagent des fonctionnalités communes, telles que les Tableaux Kanban et les modèles, mais leur objectif principal peut être différent. Trello est plus orienté vers la gestion visuelle des projets, tandis que Todoist sert de gestionnaire de tâches haut de gamme.

Examinons de plus près leurs principales fonctionnalités de productivité pour déterminer quel outil pourrait avoir un avantage. 🏅

1. Fonctionnalités de collaboration

Bien que les deux outils offrent un ensemble décent de fonctionnalités de collaboration, vous devez tenir compte de vos besoins pour choisir la bonne option.

Trello, par exemple, excelle dans la collaboration visuelle, ce qui en fait un excellent choix pour les grands projets d'équipe. Ses vues multiples (accessibles uniquement aux utilisateurs payants) vous permettent de suivre les tâches, leur statut et les membres de l'équipe qui y sont affectés. Il permet de communiquer par le biais de commentaires, de discussions et de fichiers partagés. L'ensemble de l'installation donne une impression d'entreprise. 🧑‍💼

Les fonctionnalités de collaboration de Todoist sont mises en forme sans fioritures. Bien qu'il n'y ait pas autant de vues que Trello, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que les projets partagés et l'accessibilité basée sur les libellés des membres de l'équipe, ce qui permet de contrôler facilement le flux d'informations. De plus, vous bénéficiez des options de collaboration habituelles, comme l'ajout de commentaires ou de libellés de priorité.

Trello peut être un outil essentiel pour les grandes équipes, mais les petites entreprises ou les indépendants pourront se tourner vers Todoist, d'autant plus qu'il est plus abordable.

2. Suivi des tâches

Trello offre une expérience de suivi des tâches très visuelle grâce à ses tableaux, ses listes et ses cartes. Vous pouvez mélanger sans effort les tâches entre les listes, utiliser des libellés à code couleur et définir des dates d'échéance avec des notifications pratiques. Les cartes Trello assistent les checklists, et la fonctionnalité d'automatisation sans code de la plateforme vous permet d'automatiser efficacement les tâches.

Todoist, quant à lui, se distingue par un suivi contextuel des tâches, permettant aux utilisateurs d'inclure des détails tels que des noms de tâches, des libellés et des descriptions. Sa saisie en langage naturel simplifie le paramétrage des dates d'échéance et des priorités. De plus, il automatise les tâches récurrentes avec des fréquences réglables, ce qui réduit la charge de la gestion manuelle.

À l'heure où la comparaison ressemble à une égalité, Trello pourrait remporter la couronne ici car, contrairement à Todoist, il ne verrouille pas sa fonctionnalité de rappels derrière un mur payant. 👑

3. Intégrations

Trello ouvre un monde de possibilités avec plus de 200 intégrations ou Power-Ups-avec des intervalles allant de Chronomètres Pomodoro à des outils de travail populaires tels que Slack, Jira, Miro, Google Drive et Zapier.

Alors que Todoist offre une sélection plus étroite de 60+ intégrations, vous obtenez un riche intervalle d'options pour la productivité et la communication comme Google Agenda, Dropbox, PomoDone, et tous les meilleurs navigateurs. En outre, vous pouvez le lier à Zapier pour les options d'automatisation.

Trello émerge comme le champion incontesté si vous regardez le nombre d'options assistées, bien que les deux produits offrent des intégrations personnalisées basées sur l'API.

Trello vs Todoist sur Reddit

Les connaisseurs de la gestion des tâches sur Reddit doivent avoir leur mot à dire dans l'affrontement Todoist vs. Trello ! L'opinion générale est que les utilisateurs valorisant une approche minimaliste préfèrent Todoist, mais Trello semble plus pêchu pour ceux qui recherchent des intégrations.

Un utilisateur a expliqué pourquoi il préférez Todoist en raison de son interface :

_J'ai opté pour Todoist parce que ses micro-interactions sont beaucoup plus rationalisées et adaptées à une utilisation plus rapide, et que sa conception visuelle est beaucoup plus propre et fait généralement un meilleur travail pour rendre visibles les informations pertinentes

Voici ce qu'une Assistance Trello avait à dire :

_Trello est un outil beaucoup plus puissant et est bien intégré avec d'autres choses comme Dropbox, mail, zapier, et d'autres programmes

Mais certains utilisateurs ne trouvent pas cela très facile à organiser :

_Mon principal problème avec Trello était la profondeur limitée de son organisation. Une fois que j'ai commencé à avoir beaucoup de tâches, mes seules options étaient soit d'avoir un nombre ridicule d'étiquettes, soit de diviser les choses en plusieurs projets, ce qui finissait par empirer les choses

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Trello et Todoist

Gérez les tâches et les projets, et collaborez efficacement avec votre équipe en utilisant ClickUp

Le choix entre Todoist et Trello se résume à un compromis. Alors que Trello fournit plus d'intégrations et d'affichages, Todoist met l'accent sur la simplicité et le détail suivi des objectifs .

La réponse à ce dilemme ? ClickUp -le logiciel de gestion de tâches et de projets que vous recherchiez ! Que vous soyez plongé dans des projets de grande envergure, que vous collaboriez avec de petites équipes ou que vous ayez envie d'une liste de tâches rationalisée pour contrôler vos routines quotidiennes, ClickUp vous permet d'y arriver ! 💃

Il offre un tableau impressionnant de fonctionnalités pour la planification efficace, l'organisation, la délégation de tâches, l'automatisation et le suivi méticuleux des tâches - le tout souligné par collaboration en temps réel et l'assistance de l'IA !

Mais ne nous croyez pas sur parole ! Jetons un coup d'œil à quelques unes des fonctionnalités favorites des utilisateurs qui font de ClickUp le nec plus ultra en matière d'outils de recherche alternative à Todoist et Trello.

1. Devenez un pro de l'organisation avec ClickUp Tasks

Paramétrage des tâches récurrentes en fonction de l'heure ou de l'évènement dans ClickUp

Embarquez pour un voyage de productivité avec une gestion des tâches aussi unique que vos besoins - créez votre flux de travail de manière transparente avec Tâches ClickUp clickUp Tasks est un logiciel de gestion des tâches, idéal pour la collaboration et la gestion des tâches personnelles. Vous pouvez compter sur les meilleures fonctionnalités telles que :

Installation et suivi flexibles des Objectifs

Jalons pour rester motivé par les réalisations

Automatisations pour les tâches récurrentes

Options de codage couleur et de libellé

Liste À faire etmodèles de blocage de temps Ne perdez pas de temps en créant des des checklists spécifiques à chaque tâche pour tout contrôler, qu'il s'agisse de flux de travail complexes ou de listes de tâches simples. Vous êtes submergé d'éléments à livrer ? Décomposez les projets complexes en sous-tâches de taille réduite ! Modifiez plusieurs tâches à la fois grâce à la fonction Barre d'action en bloc .

Utilisez des champs personnalisés pour les dates d'échéance, les assignés et les priorités afin de ne négliger aucun détail. Restez dans la boucle avec les statuts personnalisés pour obtenir des mises à jour adaptées à votre flux de travail. Qu'en est-il de l'établissement des priorités ? C'est possible grâce à cinq niveaux d'urgence et à l'option de personnalisation de l'état des tâches Étiquettes ClickUp . Rappels ClickUp vous permettent de rester sur la bonne voie grâce à des notifications envoyées par e-mail, sur votre bureau ou sur votre téléphone portable. Vous pouvez définir des rappels de base ou les personnaliser avec des photos, des mémos vocaux ou des emplacements sur une carte. Synchronisez les notifications entre les plateformes en les intégrant à des outils tels que les calendriers Google et Outlook, Zoom, Alexa et Microsoft Teams.🔔

Les dirigeants d'entreprises et les planificateurs d'équipes occupés s'appuient sur les outils suivants 35+ ClickApps pour personnaliser les flux de travail sans code. Qu'il s'agisse d'attribuer des tâches ou d'envoyer des e-mails, Automatisations ClickUp interviennent pour bannir le travail fastidieux. Vous pouvez choisir parmi plus de 100 options prédéfinies ou créer vos propres règles d'automatisation.

2. Voyez la gestion comme une feuille de calcul avec l'affichage ClickUp Tableur

Glisser-déposer des tâches sur une vue TableUp ClickUp pour une organisation simple

Boostez votre productivité en utilisant la fonction ClickUp Vue Tableur -Il s'agit de feuilles de calcul intuitives et de bases de données visuelles dynamiques pour gérer des listes de tâches détaillées, des budgets, des inventaires et des données sur les clients. 💥

Créer Champs personnalisés pour enregistrer toutes les informations que vous souhaitez, de la progression des tâches aux priorités et à l'évaluation des produits, afin de minimiser les changements de contexte. Organisez votre travail en établissant des connexions entre les tâches, les documents et les dépendances. Modifiez les tâches en vrac, exportez les données des tableaux ou créez des liens de tableaux partageables publiquement pour collaborer avec des collaborateurs externes.

Gérez les tâches de l'équipe ou le travail personnel comme un pro grâce aux nombreuses options de filtrage et de regroupement. Modifiez votre affichage en cachant ou en épinglant des colonnes pour un suivi simplifié. Pour une flexibilité optimale, utilisez le glisser-déposer des colonnes pour créer l'affichage idéal.

3. Restez concentré avec les tableaux ClickUp Kanban

Créer des tâches et les gérer sur une vue Tableau ClickUp

ClickUp offre plus de 15 affichages de projets dont des Tableaux Kanban gratuits pour vous aider à gérer les tâches de manière visuelle.

Avec Tableaux Kanban ClickUp avec ClickUp Kanban, vous pouvez transformer des listes de base en cartes de tâches et les classer par statut, date d'échéance ou tout autre critère que vous souhaitez. La navigation dans ces Tableaux est un jeu d'enfant, grâce à son interface intuitive de glisser-déposer pour ajuster les priorités et les statuts. Personnalisez votre Tableau pour n'importe quel flux de travail, qu'il s'agisse d'un sprint, d'un lancement de produit ou d'une livraison en plusieurs étapes.

Vous avez plusieurs Tableaux à gérer ? Le Tout afficher offre un aperçu centralisé de tous vos Tableaux Kanban. Vous pouvez également filtrer les tableaux par assignés pour voir qui travaille sur quoi. Vous pouvez ainsi surveiller vos projets comme un faucon ! 🦅

ClickUp assiste l'équipe d'assistance à travers les tableaux. Il vous suffit d'inviter votre équipe et de commencer à collaborer par le biais de ClickUp Tableaux blancs , les fils de commentaires, les mentions et les Révision .

Bonus: Todoist Vs Notion !

ClickUp : Votre assistant personnel de gestion des tâches

Choix d'une $$$a décente outil de gestion des tâches ne devrait pas avoir l'impression de se contenter de la meilleure chose qui soit. Les gestionnaires de tâches tout-en-un comme ClickUp ont véritablement changé la donne en rationalisant l'utilisation des meilleures fonctionnalités de l'industrie grâce à un design propre et intuitif.

Avec plus de 1 000 intégrations, une interface native de Assistant IA et un trésor de modèles, ClickUp fait de la productivité une question de résultats maximaux avec un minimum d'efforts. Inscrivez-vous au forfait Free de ClickUp et commencez à explorer ses possibilités !