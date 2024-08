10 modèles de plans de cours payants et gratuits pour les enseignants et les éducateurs

Pour un éducateur passionné, donner des cours peut devenir une activité dévorante. Vous commencez à enseigner, vous clignez des yeux une fois et le cours est terminé - mais vous êtes loin d'avoir fini votre leçon ! Vous devez maintenant restructurer votre prochain cours pour conclure l'exposé ou peut-être prévoir un récapitulatif pour que vos élèves puissent facilement reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Une mauvaise organisation et gestion du temps peut gâcher une leçon, même si le sujet est captivant. C'est pourquoi les meilleurs enseignants s'appuient sur des forfaits de cours pour organiser les sujets, les devoirs et les activités classe par classe. Étant donné qu'il peut s'avérer difficile d'adapter les forfaits, l'utilisation de modèles est toujours une bonne idée.

Dans cet article, nous discuterons des dix meilleurs modèles de planification de cours pour transformer n'importe quel programme scolaire en sessions intéressantes et significatives pour les élèves. 🧑‍🏫

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de cours ?

Les modèles de planification des cours sont des outils essentiels dans le domaine de l'éducation, car ils permettent de maintenir vos cours sur la bonne voie. Cependant, il peut être difficile d'en créer un à partir de rien, surtout si vous avez d'autres tâches urgentes à accomplir, comme corriger des copies ou assister à des réunions.

Heureusement, les modèles de plans de cours vous permettent de prendre un raccourci.

Emboîtement d'une page dans une page dans les documents ClickUp

Le modèle fournit un cadre pour la création de forfaits détaillés et faciles à suivre basés sur vos objectifs ou vos connaissances préalables. Il propose des sections préfabriquées pour visualiser le flux du sujet et l'échéancier de l'enseignement, ainsi que des ressources et des devoirs pertinents.

La plupart des modèles disponibles peuvent décrire la structure de votre classe, en accordant une attention particulière à :

Les activités d'enseignement et d'apprentissageà l'intérieur d'une période prescrite* Matériel de cours nécessaire

Résultats de l'apprentissage

Méthodes d'évaluation pour mesurer la progression

Avec un modèle de qualité, vous pouvez faire en sorte que vos cours soient vivants et attrayants, créer un climat d'anticipation pour les élèves et fournir un outil de référence aux autres enseignants qui se joignent à vous. 😍

Vous pouvez trouver des milliers de modèles de plans de cours en ligne, mais comment faire pour choisir le bon ? Voici quelques caractéristiques notables à surveiller :

Flexibilité : Le bon modèle peut être utilisé pour différentes matières et différents niveaux scolaires. Il doit s'adapter à différents styles d'enseignement et méthodes pédagogiques Sections standard : Il doit vous aider à aligner vos cours sur les normes éducatives pertinentes. Vérifiez s'il contient des sections telles que les objectifs et le matériel pédagogique Le forfait échéancier : Il doit permettre d'allouer des plages de temps spécifiques aux concepts d'un sujet tout en laissant une certaine marge de manœuvre pour des ajustements (pensez à un format de plan de cours quotidien ou hebdomadaire) Options de collaboration : Si vous créez des forfaits de cours avec d'autres enseignants, chercheurs ou éducateurs, des fonctionnalités de collaboration telles queles tableaux blancs numériquesla modification en cours, les fils de commentaires, et lesla prise de notes sont indispensables Assistants d'écriture: Ce n'est pas une nécessité, mais c'est agréable à avoir pour plus d'efficacité. Certains fournisseurs de modèles proposent des assistants de rédaction alimentés par l'IA pour vous aider à générer un forfait de cours complet pour une variété de sujets

/$$$$img/ : Ce n'est pas indispensable, mais c'est une bonne chose pour l'efficacité https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp IA pour rédiger un résumé de projet /$img/

ClickUp AI peut générer une infinité de types de documents tels que des mémoires de projet, des plans de cours et d'autres documents pour accélérer votre flux de travail

10 modèles de plans de cours de haute qualité pour un enseignement inspiré

Nous avons étudié des centaines de modèles de plans de cours et trié sur le volet les 10 meilleurs qui offrent le plus de fonctions, créés par des fournisseurs réputés comme ClickUp et TeacherPlanet. Utilisez-les pour élaborer des forfaits attrayants et faciles à suivre en un rien de temps ! ✨

1. ClickUp Modèle de planification de syllabus

Le modèle de planification du programme ClickUp vous aide à établir des forfaits et à créer des aperçus détaillés de vos cours

La création d'un syllabus n'est pas une mince affaire : vous devez évaluer les besoins d'apprentissage, trouver des ressources pour les cours et coordonner vos efforts dans un délai précis. Le Modèle de planification de syllabus ClickUp est l'outil idéal pour toutes les activités d'enseignement et de planification des cours !

Ce modèle vous aide à mettre en page l'ensemble du cours et fournit aux prestataires une structure d'apprentissage claire et cohérente. Visualisez les flux et les échéanciers des leçons à l'aide de plusieurs affichages et définissez des paramètres de progression faciles à suivre pour chaque semestre.

Commencez par la vue Toutes les listes et définissez la ou les matières concernées. Élaborez votre programme en ajoutant une leçon particulière ou des activités de cours, divers projets et des tests sous forme de tâches listées.

Par exemple, si vous enseignez l'anglais et que vous avez 12 cours par semestre, vous pouvez créer 12 tâches pour chacun d'entre eux. En ce qui concerne les évaluations, vous pouvez programmer des tests ou des projets et les connecter à vos tâches (classes) pour obtenir un aperçu clair du cours.

Pour chaque tâche, vous disposez de cinq Champs personnalisés sont par défaut : Assigné, Date d'échéance, Priorité, Impressions et Sujets. Personnalisez-les et ajoutez des listes déroulantes, des barres de progression ou des fichiers pour rendre votre liste aussi complète que possible sur le plan visuel.

Les autres affichages comprennent :

Tableau: Transforme vos tâches en cartes et les trie en fonction de leur statut

Transforme vos tâches en cartes et les trie en fonction de leur statut **Calendrier : visualise vos tâches sous forme de formulaire (idéal pour un forfait hebdomadaire)

Échéancier: Représente vos tâches par jour, semaine ou mois

Nous recommandons d'utiliser ClickUp diagrammes de Gantt pour présenter et planifier votre programme avec plus de clarté. ✏️

2. ClickUp College Modèle de plan de cours

Le modèle de plan de cours ClickUp College vous aide à organiser vos cours, à les planifier à l'avance et à centraliser toutes les informations relatives à la classe

Vous avez besoin d'un outil pour créer et personnaliser des forfaits de cours, organiser le matériel, suivre les dates d'échéance et la progression, et encadrer les étudiants ? L'outil Modèle de plan de cours ClickUp pour l'enseignement supérieur offre tout ce que vous recherchez et plus encore !

L'utilisation de ce modèle est facile et intuitive : commencez par ajouter des leçons ou des cours dans l'affichage Plan de cours. Ensuite, utilisez les champs personnalisés pour définir les principaux attributs du cours, tels que la note, la structure de la leçon, les objectifs, le formulaire d'évaluation et le plan de cours détaillé.

Concevez vos modèles de plans de cours gratuits avec précision en utilisant l'affichage Phase ADDIE (ADDIE est un acronyme pour Analyse, Conception, Développement, Mise en œuvre et Évaluation). Il s'agit d'une Tableau Kanban affichant les tâches sous forme de cartes triées en fonction de leur statut.

Ce modèle est facilement partageable, vous pouvez donc l'envoyer à vos collègues et à vos supérieurs pour qu'ils l'examinent.

Bien qu'il soit principalement destiné aux éducateurs, il peut être utilisé par les étudiants désireux d'organiser leurs cours et leurs activités obtenir des rappels pour les dates importantes. Il peut être particulièrement utile pour les étudiants qui suivent le cadre des objectifs SMART à savoir :

Spécifiques Mesurables Réalisable Pertinentes Limité dans le temps

Vous pouvez utiliser Jalons dans ClickUp pour paramétrer et suivre les principaux objectifs de cours et les points de progression.

3. Modèle de planification de classe ClickUp

Organisez vos cours dans les moindres détails grâce au modèle de planification des cours ClickUp

Planifier un cours, c'est comme assembler les pièces d'un puzzle - vous devez trouver comment connecter les différents éléments de la leçon pour créer une expérience productive et engageante. 🧩

Le Modèle de planification de classe ClickUp vous aide à organiser des classes individuelles et à les peupler de tâches et d'activités soigneusement forfaitées - considérez-le comme un modèle de planification de classe outil de description ou d'un agenda quotidien . Le modèle affiche des vues quotidiennes et hebdomadaires pour définir des objectifs d'apprentissage .

Imaginons que vous enseigniez l'anglais et que vous souhaitiez consacrer un cours à la littérature enfantine. Il vous suffit de télécharger le modèle et d'ajouter le nom de la classe et la date pour créer des tâches pour chaque leçon que vous souhaitez couvrir (par exemple, la littérature enfantine, les auteurs célèbres et les travaux influents).

La date d'échéance sera la date de votre cours. Configurez des champs personnalisés pour joindre du matériel pédagogique, suivre la progression ou ajouter des notes. Pendant que vous organisez votre cours, vous pouvez garder le modèle ouvert sur votre ordinateur portable et raccrocher les tâches pour faciliter l'organisation.

À la fin du cours, vous voudrez peut-être assigner un travail préparatoire - dans ce cas, utilisez la Liste d'envoi des travaux pour envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante Formulaire ClickUp pour soumettre des tâches à vos élèves. Suivez et notez les devoirs avec des statuts tels que À faire, Échec et Réussite. 🏁

4. ClickUp Modèle de plan de gestion de classe

Organisez votre forfait et gardez votre classe sur la bonne voie avec le modèle de plan de gestion de classe ClickUp

Une salle de classe est un espace sacré où les élèves apprennent et se développent. Il est donc essentiel que l'ambiance y soit chaleureuse et respectueuse. Le plan de gestion de la classe Modèle de plan de gestion de classe ClickUp peut être votre hub centralisé pour surveiller le comportement des élèves et toutes les activités liées à la classe. Faites en sorte que les élèves continuent d'apprendre grâce à une planification efficace des cours pour gérer tout, des horaires aux évènements à venir, en passant par les tests et même les sorties de champ. 🏞️

Ce modèle est consacré à la gestion holistique de la classe. Il propose les huit champs personnalisés suivants pour visualiser des informations vitales sur votre espace d'enseignement :

Section de classe Cours Cours Enseignant Objet Diagramme des places Lien sur les procédures en classe Conseiller de classe Résumé de la leçon

Le modèle comprend un Calendrier de classe et un Diagramme de Gantt intégrés pour faciliter la planification . Vous pouvez également donner le ton en ce qui concerne le comportement attendu en classe et le décorum de base. Utilisez Documents ClickUp pour définir un ensemble de paramètres et d'attentes que vous souhaitez voir respectés lors de chaque cours.

Utilisez Objectifs ClickUp pour paramétrer des paramètres appropriés et des récompenses afin d'encourager un bon comportement. Vous pouvez partager le modèle avec les parents, les administrateurs et les autres parties prenantes qui s'investissent dans le développement des élèves.

5. ClickUp Modèle de plan d'action pour l'enseignant

Transformez vos forfaits en réalité grâce au modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Enseigner ne se résume pas à entrer dans une salle de classe et à discuter d'un sujet. Il exige des compétences d'organisation méticuleuses - et le Modèle de plan d'action ClickUp pour les enseignants peut vous aider.

Le modèle de planification des leçons est parfait pour élaborer et mettre en œuvre un plan d'action de l'enseignant plan d'action judicieux englobant des éléments tels que le matériel pédagogique, les tâches et les ressources pour une taille de classe cible. Vous pouvez également fournir des détails contextuels sur les horaires et les mesures de retour d'information à suivre.

Naviguez dans votre forfait à l'aide de plusieurs affichages. L'affichage Étapes d'action vous aide à définir votre initiative et à créer une checklist des tâches à achever. Par exemple, supposons que vous souhaitiez organiser un champ d'action pour votre classe. Dans ce cas, vous créerez des tâches telles que l'obtention du consentement des parents, l'appel aux sociétés de transport et l'organisation des repas.

L'affichage Objectifs est une Tableau Kanban affiche vos tâches sous forme de cartes, et vous pouvez utiliser l'outil "glisser-déposer" de ClickUp pour les déplacer. L'affichage Échéancier affiche vos cartes dans un Calendrier, classées par jour, semaine ou mois.

Si votre forfait nécessite la participation de parents ou de collègues, il vous suffit de créer et d'attribuer des tâches aux personnes concernées. Paramétrez les dates d'échéance, les étiquettes de priorité et le statut de chaque tâche.

6. Modèle d'horaire de classe ClickUp

Le modèle d'emploi du temps ClickUp pour la classe vous aide à organiser vos activités et à contrôler votre emploi du temps

Le modèle Modèle d'horaire de classe ClickUp est un outil indispensable pour les enseignants qui ont toujours la bougeotte. Il s'agit essentiellement d'un hub bien structuré et centralisé pour le stockage des données de présence, des devoirs, des forfaits de cours et de tout ce qui se trouve entre les deux.

Tirez le meilleur parti de ce modèle en exploitant ses trois affichages principaux :

Affichage de l'emploi du temps de la classe : Un calendrier hebdomadaire dans lequel vous pouvez créer des tâches représentant vos activités quotidiennes, vos cours et vos forfaits. Vous pouvez modifier l'affichage pour superviser les tâches d'un jour, de quatre jours ou d'un mois Vue Activité : une liste de vos tâches triées par ordre de priorité : Une vue Liste de vos tâches triées par dates d'échéance. Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des détails tels que l'instructeur, la salle, la catégorie et les documents liés Affichage des notes par matière : Documents ClickUp pour chaque matière (ou plan ou activité). Utilisez-les pour stocker des informations supplémentaires sur vos tâches et y accéder à tout moment

Que vous souhaitiez organiser vos journées de travail ou gérer la disponibilité des salles de classe dans votre établissement, ce modèle peut devenir votre meilleur ami. C'est également une excellente option pour la collaboration :ajoutez d'autres enseignants au forfait de cours et gérez vos cours et vos salles de classe ensemble, partagez du matériel et discutez de la manière d'améliorer vos cours. 🥰

7. ClickUp Modèle d'horaire de classe pour l'éducation spéciale

Structurez et gérez vos classes d'éducation spéciale avec le modèle ClickUp d'emploi du temps pour l'éducation spéciale

Les classes d'enseignement spécialisé exigent des efforts supplémentaires : outre les activités habituelles, vous devrez peut-être tenir compte de la disponibilité de l'équipement, des plans d'enseignement individualisés (PEI) et de l'intégration des élèves. De plus, vous devez souvent vous coordonner avec les parents ou les tuteurs pour la logistique de l'emploi du temps.

Les ClickUp modèle d'emploi du temps de la classe d'éducation spécialisée vous permet de gérer vos classes d'enseignement spécialisé en un clin d'œil. Il permet de visualiser les matières sur un Calendrier partagé, achevé par des instructions et des notes importantes pour les collègues, les élèves et les parents.

Pour créer un calendrier, commencez par l'affichage Class Schedule. Configurez et ajoutez les détails nécessaires pour les activités, les cours et les devoirs à venir. Paramétrez la durée de chaque entrée et utilisez des couleurs pour différencier les types d'activités.

La vue Tous les cours/activités liste vos activités en fonction de leur date d'échéance, ce qui vous permet d'établir des priorités et de maintenir un contrôle achevé sur votre emploi du temps. D'autre part, la vue Notes de classe d'éducation spéciale vous permet de saisir des informations supplémentaires sur vos classes et vos élèves, que vous pouvez afficher en quelques clics avec les parents, les collègues et les administrateurs.

Le modèle est destiné aux éducateurs, mais les parents peuvent également l'utiliser pour garder le contrôle de l'emploi du temps de leurs enfants.

8. Plan de cours minimaliste PDF par Visme

Le plan de cours minimaliste PDF de Visme vous permet de tracer les grandes lignes de vos cours sans effort

Vous voulez créer un forfait de cours, mais vous n'avez pas besoin de modèles avec des cloches et des sifflets ? Jetez un coup d'œil au modèle de plan de cours minimaliste de Visme.

Ce modèle de plan de cours d'une page est divisé en quatre sections :

Objectifs et buts2. Activités L'évaluation Notes

Dans chaque section, vous disposez d'un espace pour présenter vos forfaits de cours. Décomposez vos cours en activités et en tâches, décrivez comment vous évaluerez les élèves et définissez les résultats d'apprentissage à long terme.

Le modèle est tout à fait personnalisable : vous pouvez changer les couleurs et les caractères, ajouter des diagrammes et des graphiques, et joindre des photos pour personnaliser vos plans de cours.

Téléchargez le modèle au format PDF, JPG ou PNG ou partagez-le avec vos collègues, vos élèves ou vos parents directement à partir de l'éditeur en ligne.

9. plan de leçon en 5 minutes Modèle Word par TeacherPlanet

Utilisez le modèle de plan de cours en 5 minutes de TeacherPlanet pour visualiser vos forfaits de cours

Si vous aimez les options qui sortent des sentiers battus et que vous aimez expérimenter avec vos forfaits, le modèle de plan de cours en 5 minutes de TeacherPlanet est fait pour vous !

Ce modèle distribue votre forfait de cours sous forme de boîtes, chaque section mettant l'accent sur un aspect spécifique de votre cours. La première étape consiste à définir le titre de la leçon, les objectifs d'apprentissage et les mots-clés. Ensuite, vous passez aux sections Épisodes d'apprentissage.

Vous pouvez diviser votre forfait de base en trois parties : Démarrage, Principal et Plénière. Dans la section Démarrage, vous proposez une introduction et des exercices d'échauffement à vos élèves. La partie Principale couvre le contenu de base. La section Plénière vous permet de récapituler les principaux enseignements.

Ce modèle offre également de la place pour estimer l'engagement et l'AFL (évaluation de l'apprentissage). Utilisez la section Différenciation pour adapter les leçons aux besoins individuels d'un élève ou d'un groupe d'élèves.

Outre le plan de cours proprement dit, ce modèle est accompagné d'un document d'évaluation de la leçon, dans lequel vous pouvez noter votre évaluation après avoir enseigné à la classe et établir des cibles futures.

10. Modèle de plan de leçon pour le curriculum créatif par Pumble

Définissez des activités amusantes et attrayantes pour vos classes avec le modèle de plan de cours Creative Curriculum de Pumble

Vous souhaitez faire participer vos élèves à des activités amusantes et les aider à développer leur esprit créatif ? Le modèle de plan de cours Creative Curriculum de Pumble constitue le fondement parfait pour renforcer l'estime de soi des élèves grâce à un travail d'équipe innovant !

Ce modèle facile à utiliser présente une structure universelle qui vous aide à diviser votre leçon en plusieurs parties : l'heure du groupe, l'heure du conte, les activités spéciales, les activités en petits groupes/la planification individuelle et les notes supplémentaires.

Chaque section comporte des listes à faire d'activités qui correspondent aux objectifs de la leçon. Par exemple, si vous êtes un professeur d'art dramatique, vous pouvez placer des activités telles que des "jeux d'improvisation" et des "exercices de théâtre physique" dans la rubrique "Temps de groupe"

Les entrées peuvent être aussi générales ou détaillées que vous le souhaitez feuilles de route uniques pour atteindre vos objectifs d'enseignement, une activité à la fois. À terminé, notez vos réflexions ou vos instructions supplémentaires dans la section Notes complémentaires.

Planifiez votre travail, travaillez votre plan avec les meilleurs modèles de plan de cours

Les enseignants sont des super-héros : ils jonglent avec les tâches, les forfaits de cours et les feuilles de présence, suivent la progression des élèves et font même des tâches administratives.

C'est un travail qui les expose à l'épuisement, et les modèles de plans de cours que nous avons répertoriés peuvent certainement les aider à ne pas se laisser submerger. En fait, ClickUp propose de nombreux autres outils qui peuvent simplifier vos tâches quotidiennes. Prendre ClickUp AI par exemple.

Vous ne savez pas comment mettre en mots vos grandes idées pédagogiques ? Avec ClickUp AI, vous disposez d'un assistant de rédaction innovant pour générer des forfaits de cours et des résumés de matières à la volée !

Vous pouvez également explorer La bibliothèque de modèles de ClickUp -une solution unique contenant plus de 1 000 modèles pour presque toutes les activités auxquelles vous pouvez penser. 🧞