10 modèles de blocage du temps (hebdomadaire, quotidien et mensuel)

Votre temps est la ressource la plus précieuse que vous possédiez. Alors pourquoi ne pas faire en sorte que chaque minute compte ?

Et si vous avez besoin d'aide pour élaborer une stratégie de la gestion du temps vous êtes au bon endroit.

Indépendamment de votre programme opérationnel il est essentiel d'envisager d'utiliser des modèles de blocage du temps pour organiser votre emploi du temps. Non seulement vous aurez la possibilité de hiérarchiser vos tâches, mais il vous sera également plus facile de gérer votre travail de manière professionnelle.

C'est le seul moyen de vous assurer que vous avez traité toutes les tâches nécessaires tout en évitant d'ignorer certaines des plus importantes. Vous ne voulez pas manquer des échéances importantes, perdre un temps précieux, voire manquer de motivation, ce qui est fondamental pour atteindre vos objectifs. Stratégies de gestion du temps sont très utiles, et elles permettent déjà d'éliminer la plupart des problèmes rencontrés par les personnes qui tentent de respecter les délais et de s'occuper des tâches prioritaires.

Qu'est-ce que le blocage du temps ? Blocage du temps (communément appelé "task batching" ou "time boxing") est une méthode de planification qui consiste à diviser votre journée en blocs de temps spécifiques pour un travail ou des tâches approfondies. Cela vous permet d'utiliser au maximum votre journée et votre énergie tout en restant motivé.

Le time-blocking fonctionne bien avec un outil tel qu'un planificateur numérique conçu pour enregistrer toutes les tâches, réunions et rappels. Voici les modèles les plus courants qui bloquent le temps :

Modèle d'emploi du temps quotidien

Les modèles d'emploi du temps quotidiens sont utilisés pour diviser votre journée en heures spécifiques et en blocs de temps pratiquement égaux que vous pouvez rapidement remplir avec les tâches que vous souhaitez accomplir. Vous pouvez organiser votre modèle d'emploi du temps quotidien en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou tout autre bloc de temps selon vos besoins.

Modèle d'emploi du temps hebdomadaire

Dans un modèle de planification hebdomadaire, vous souhaitez organiser votre temps en fonction des jours à venir. Cela signifie que vous voulez gérer votre temps par blocs tout en vous assurant une compréhension détaillée de ce qui se passe sur le marché. C'est la seule façon d'influer de manière cohérente sur vos routines de travail quotidiennes.

Modèle de planification mensuelle

Lorsque vous travaillez avec des modèles mensuels de gestion du temps, vous devez vous assurer que vous avez les buts et les objectifs nécessaires. Cet aspect positif vous permet d'être inspiré et motivé pour atteindre vos objectifs spécifiques. Vous devez détailler vos compétences en matière de gestion du temps mensuel afin d'éviter toute erreur.

10 modèles qui bloquent le temps

1. Modèle de blocage de temps quotidien ClickUp

Gardez facilement la trace de votre temps et de votre emploi du temps avec le modèle de blocage de l'emploi du temps de ClickUp

Vous avez du mal à rester cohérent avec le blocage du temps, ou vous n'êtes souvent pas sûr de la durée de vos tâches ? Essayez le modèle Modèle de blocage d'horaire ClickUp !

La vue Calendrier quotidien est un endroit idéal pour organiser votre routine quotidienne et vos tâches importantes. Ajoutez des espaces réservés ou des rappels pour libérer de l'espace dans votre esprit.

Astuce : Synchronisez votre Google Calendar avec ClickUp et observez les changements dans une plateforme se refléter instantanément dans l'autre !

L'objectif de ce modèle est de vous rappeler les rendez-vous et les horaires critiques que vous devez respecter dans un temps limité. Vous aurez ainsi l'occasion de garder une trace de vos emplois du temps antérieurs, de suivre vos événements en cours et d'organiser vos activités à venir. Télécharger ce modèle

2. Modèle de bloc horaire hebdomadaire ClickUp

Planificateur hebdomadaire de blocage du temps dans le modèle de blocage de l'horaire de ClickUp

Vous pouvez passer à la vue hebdomadaire dans le modèle mentionné ci-dessus Modèle de blocage de l'horaire ClickUp pour voir une plage de dates d'une semaine spécifique et organiser vos tâches en fonction des réunions récurrentes.

Grâce à ce semainier, vous disposerez d'une perspective plus large pour fixer des objectifs hebdomadaires et organiser votre travail en fonction de vos engagements personnels. Et si vous recherchez un niveau de personnalisation supplémentaire, définissez et enregistrez vos options de mise en page préférées :

Toujours rester à cette date : Lorsque vous revisitez votre vue, vous voyez la dernière date que vous avez consultée au lieu de voir automatiquement la date d'aujourd'hui

: Lorsque vous revisitez votre vue, vous voyez la dernière date que vous avez consultée au lieu de voir automatiquement la date d'aujourd'hui Afficher les futures tâches récurrentes : Afficher les tâches récurrentes futures : Affiche les tâches récurrentes qui sont programmées pour se produire dans le futur

: Afficher les tâches récurrentes futures : Affiche les tâches récurrentes qui sont programmées pour se produire dans le futur Les tâches antérieures s'estompent : Les tâches antérieures à aujourd'hui sont légèrement moins visibles

: Les tâches antérieures à aujourd'hui sont légèrement moins visibles Afficher les numéros de semaine : Afficher les numéros de semaine : Affiche le numéro de chaque semaine sur 52

: Afficher les numéros de semaine : Affiche le numéro de chaque semaine sur 52 Afficher les lignes de la grille horaire : Afficher les lignes de la grille horaire pour chaque jour

: Afficher les lignes de la grille horaire pour chaque jour Afficher les week-ends : Afficher les week-ends sur votre calendrier Télécharger ce modèle ### 3. Modèle de blocage mensuel du temps ClickUp

Planificateur mensuel de blocage du temps dans le modèle de blocage de l'horaire de ClickUp

Après avoir ajouté des blocs de temps dans les vues quotidiennes et hebdomadaires, appuyez sur la lettre M de votre clavier pour passer à la vue mensuelle dans le premier exemple de cette liste, le planificateur mensuel de ClickUp Modèle de blocage d'horaire ClickUp !

Si vous êtes impliqué dans des projets complexes et de grande envergure, le seul moyen d'atteindre facilement vos objectifs est d'utiliser un calendrier mensuel.

Dans ce cas, vous devez être attentif à ce qui se passe dans des blocs de temps qui s'étendent sur plusieurs mois et d'autres qui peuvent représenter une année entière. Il s'agit des échéances importantes, des événements, des déplacements et des rendez-vous. Télécharger ce modèle

4. Modèle de liste de blocage de temps ClickUp

Modèle de blocage d'horaire de ClickUp dans la vue Liste

Allez plus loin avec le premier modèle de la liste et utilisez la vue Liste dans l'interface utilisateur de ClickUp Modèle de blocage d'horaire ClickUp . Il est parfait pour les adeptes du planning qui souhaitent optimiser la gestion de leur calendrier.

Si vous utilisez déjà listes de choses à faire si vous avez des tâches à faire pour organiser votre vie, intégrez-les dans ClickUp et utilisez les fonctions de la liste pour augmenter votre productivité :

Organisez les catégories Personnel , Travail en profondeur , Soin de soi et Rencontres pour ajouter rapidement des tâches en cours de route et les modifier plus tard

, , et pour ajouter rapidement des tâches en cours de route et les modifier plus tard UtiliserChamps personnalisés pour certains types d'informations afin de maintenir la cohérence et la précision

Ajouter des descriptions détaillées, des notes, des documents et des fichiers multimédias pour y accéder à partir d'un seul endroit

Ajouter des descriptions détaillées, des notes, des documents et des fichiers multimédias pour y accéder à partir d'un seul endroit

Créer des sous-tâches pour décomposer les activités importantes en éléments d'action plus petits Télécharger ce modèle

Donnez à toutes vos tâches un créneau horaire dédié dans votre calendrier ClickUp

Utiliser Modèle d'horaire des 24 heures de ClickUp pour planifier chaque heure de votre journée de travail.

Avec cet horaire de blocage de 24 heures vous pouvez classer vos tâches par ordre de priorité de coder par couleur les actions à entreprendre et de définir des tâches récurrentes en fonction de la date et de l'heure. Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle d'horaire de travail horaire

Visualisez votre emploi du temps et organisez des réunions directement dans ClickUp

Le Modèle d'horaire ClickUp est un excellent outil pour cartographier nos votre horaire de travail à l'heure. Ce modèle comporte 3 vues différentes pour suivre les employés s'ils sont payés à l'heure et dispose de fonctions de personnalisation pour suivre vos tâches.

Télécharger ce modèle

7. Modèle Excel de blocage hebdomadaire du temps

via TemplateLab

L'emploi du temps de base dans Excel est un planificateur hebdomadaire à utiliser de préférence pour des intervalles d'une heure.

Pour obtenir un modèle de planification hebdomadaire adéquat, il est utile de connaître vos priorités, vos tâches et vos obligations afin de décider ce qui passe en premier et ce qui doit être remplacé au fur et à mesure de l'avancement de la semaine. Il est également utile d'inclure une liste de choses à faire tout en prêtant attention à la section des notes et des commentaires. Télécharger ce modèle

8. Modèle Excel de blocage mensuel des heures de travail pour QuickBooks

via QuickBooks

Comme nous l'avons vu précédemment, la planification mensuelle est l'une des tâches les plus importantes pour les personnes qui s'occupent de diverses tâches quotidiennes. Cela signifie que les personnes souhaitent disposer d'un outil qui leur permette de planifier toutes les activités mensuelles qu'elles doivent gérer à l'aide d'un outil simple.

Il existe de nombreux outils de planification mensuelle applications de planification du temps depuis des années, les individus utilisent des applications de planification du temps pour gérer leur temps. Cependant, avec l'émergence du logiciel Excel Monthly time blocking, il sera plus facile d'atteindre ses objectifs de manière efficace. Télécharger ce modèle

9. Modèle de calendrier hebdomadaire bloquant Google Sheets

via Google

Avec ce modèle de calendrier simple de Google, vous avez la possibilité de personnaliser les intervalles de temps et de passer à des semaines spécifiques.

La planification et la gestion du temps sont essentielles à votre réussite. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sans accorder une attention particulière à votre temps. C'est pourquoi vous devez être proactif dans la gestion de votre temps afin de prendre en compte chaque seconde de la journée tout en optimisant le temps limité dont vous disposez.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de calendrier mensuel bloquant Google Sheets

via Google

Créez de grands blocs de temps pour toutes les tâches, réunions et événements dans un calendrier mensuel Google Sheets. Les modèles de plannings de Google peuvent être personnalisés avec différentes couleurs et polices de caractères pour mettre en évidence les dates importantes d'un seul coup d'œil.

Si vous cherchez un modèle de calendrier gratuit dans l'espace de travail Google sheets est l'outil le plus efficace pour tester une méthode de blocage annuel pour un mois à la fois. Télécharger ce modèle

Are You Looking for a Time Blocking Template ?

Les modèles de planification du temps sont très utiles pour planifier le temps dans le cadre de vos fonctions. Vous devez connaître les modèles nécessaires disponibles sur le marché aujourd'hui. Ces modèles ont été conçus pour répondre à vos besoins quotidiens, hebdomadaires et mensuels en matière de gestion du temps.

Dans ClickUp, modèles de gestion du temps sont conçus pour tous les types de planificateurs. Vous pouvez facilement accéder à la gestion du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel à partir d'un seul modèle et passer d'une vue à l'autre.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à gérer votre temps efficacement ! Créer un compte gratuit